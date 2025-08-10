i 10 migliori convertitori da audio a testo per una trascrizione veloce e accurata

Hai mai riprodotto cinque volte un clip audio di 10 minuti solo per capire una frase poco chiara?

Che tu stia cercando di prendere appunti durante una lezione, modificare interviste o gestire i verbali delle riunioni, trascrivere manualmente i file audio è un'attività che richiede tempo e che nessuno ama fare, né tantomeno ha bisogno di fare.

Un convertitore da audio a testo trascrive registrazioni audio, dalle note vocali ai file video completi, in testo chiaro e modificabile in pochi minuti.

In questa guida parleremo dei migliori convertitori audio-testo gratuiti per trasformare i contenuti parlati in trascrizioni ricercabili e condivisibili.

🧠 Curiosità: Se consideri la riproduzione di determinati media come una forma di trascrizione, Thomas Edison è stato il primo a sviluppare una macchina in grado di farlo. Nel 1877, il fonografo di Edison è diventato il primo dispositivo in grado di registrare e riprodurre il suono. Tuttavia, il metodo è fragile e soggetto a danni.

Ecco un breve confronto tra i convertitori da audio a testo, dove puoi sfogliare le opzioni per aiutarti a scegliere quello migliore:

Strumento di conversione da audio a testo Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Ideale per privati, autori di contenuti, podcaster, team remoti e aziende di tutte le dimensioni che necessitano di trascrizione integrata, collaborazione e gestione delle attività Trascrizione di note vocali tramite IA Notetaker, integrazione delle attività, collaborazione in team Piano Free disponibile; personalizzazioni per le aziende Otter. ai Ideale per team di piccole e medie dimensioni, studenti e professionisti remoti che necessitano di trascrizione IA in tempo reale durante le riunioni Assistenza multilingue, identificazione dei parlanti, integrazione con Zoom/Google Meet Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $8,33/mese Descript Ideale per privati, autori di contenuti e podcaster che hanno bisogno di modificare le trascrizioni insieme ai file audio/video Funzionalità/funzione di sovraincisione, rilevamento di più parlanti e modifica video Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $24/mese Rev Ideale per privati, studenti e aziende che necessitano di trascrizioni revisionate da esseri umani Servizi di trascrizione umana, sottotitoli per file video Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $14,99/mese Trint Ideale per team di medie dimensioni, giornalisti e autori di contenuti che necessitano di trascrizioni basate sull'IA con modifica collaborativa Modifica in tempo reale, riepiloghi/riassunti automatici, trascrizioni ricercabili Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 80 $ al mese Sonix Ideale per team globali, autori di contenuti e studenti che necessitano di trascrizioni rapide e multilingue Assistenza multilingue, punteggiatura automatica e identificazione dei parlanti Piano standard gratuito, piano a pagamento a partire da $16,522/mese per postazione HappyScribe Ideale per team multilingue, docenti e autori di contenuti che necessitano di trascrizioni facili da usare Trascrizione automatica, elevata precisione, supporto per file video Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese Notta Ideale per privati, studenti e piccoli team che hanno bisogno di trascrivere audio in più lingue Assistenza multilingue, punteggiatura automatica e trascrizione in tempo reale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/mese Temi Ideale per privati, studenti e liberi professionisti che necessitano di trascrizioni veloci, essenziali e convenienti Trascrizione istantanea, supporta MP3, MP4, WAV e M4A Versione di prova gratuita disponibile; pagamento a consumo a partire da $0,25/min Google Speech-to-Text Ideale per privati, studenti e liberi professionisti che necessitano di trascrizioni veloci, essenziali e convenienti Trascrizione in tempo reale da voce a testo , punteggiatura automatica, supporto multilingue Livello gratuito disponibile; utilizzo a pagamento a partire da 0,006 $ per 15 secondi

Cosa cercare in un convertitore da audio a testo?

Considera queste funzionalità/funzioni chiave in un convertitore da audio a testo per assicurarti trascrizioni veloci, accurate e sicure che si adattino al tuo flusso di lavoro:

Precisione : gestisce vari accenti, parlanti veloci e rumori di fondo senza distorcere la trascrizione

Velocità : trascrive rapidamente un file audio di 5 minuti, senza bisogno di pause caffè

Supporto formati file : supporta un ampio intervallo di formati audio e video come WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI e MOV

Sicurezza : protegge i tuoi dati, soprattutto quando si tratta di lezioni private o riunioni riservate

Assistenza per l'integrazione : si collega agli strumenti che già utilizzi, come Documenti Google, gestori di attività o software di modifica video

Opzioni di esportazione : consente di esportare le trascrizioni in formati flessibili come TXT, DOCX, PDF o SRT per i sottotitoli

Supporto linguistico: offre trascrizioni in più lingue e dialetti per flussi di lavoro multilingue

👀 Lo sapevi? I governi di tutto il mondo stanno promuovendo l'uso della tecnologia di conversione da voce a testo nel settore dell'istruzione per rendere l'apprendimento più accessibile. Negli Stati Uniti, l'Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) supporta l'uso di strumenti di trascrizione interattivi per gli studenti non udenti.

Il miglior convertitore da audio a testo

Ora che sai cosa cercare, analizziamo i migliori strumenti che ti aiutano a trascrivere come un professionista.

1. ClickUp (ideale per i flussi di lavoro che richiedono produttività da parte dei team)

Cattura ogni parola con ClickUp AI Notetaker

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è il tuo centro di comando basato sull'IA che offre una solida trascrizione delle note vocali, una perfetta integrazione delle attività e potenti funzionalità di collaborazione in team, tutto in un unico posto.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente l'audio di riunioni, note vocali e videochiamate, supportando piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

🎥 Guarda

Dopo una riunione o una registrazione, ClickUp genera un documento strutturato in ClickUp Docs. Il documento include registrazioni audio e video, così puoi rivivere i momenti chiave. Il nome e la data della riunione sono riportati in alto per una rapida consultazione ed è disponibile un elenco completo dei partecipanti per monitorare chi era presente.

È inoltre disponibile una trascrizione ricercabile dell'intera conversazione, che consente di espandere o ingrandire parti specifiche secondo necessità. Ma non è tutto: ClickUp estrae i punti chiave, li organizza per argomento e elenca persino i passaggi successivi da intraprendere in una pratica lista di controllo.

Salva automaticamente trascrizioni, file video e riepiloghi/riassunti in un documento privato

Questo processo di trascrizione automatizzato garantisce che nessun dettaglio venga perso, rendendolo ideale per trascrivere interviste, lezioni, sessioni di brainstorming o registrazioni di podcast.

Per gli autori di contenuti, ciò significa poter convertire facilmente file audio in testo ricercabile e modificabile, estrarre parti salienti e generare sottotitoli per contenuti video.

💡 Bonus: Se desideri: Talk to Tex t Chiedi, detta e comanda il tuo lavoro con la voce, senza mani e ovunque ti trovi, usa

Ottieni assistenza per la conversione da voce a testo in oltre 40 lingue, perfetta per il tuo team globale.

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Perplexity, con un'unica soluzione LLM-agnostica e pronta per l'uso in azienda

Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web Prova ClickUp Brain MAX , la super app di IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non è l'ennesimo strumento di IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app di IA contestuale che li sostituisce tutti. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Poi c'è ClickUp Docs. Se hai sempre desiderato un Google Documenti più funzionale integrato nel tuo stack di produttività. Puoi modificare, commentare, condividere note e collegare trascrizioni audio ad attività o OKR in tempo reale.

Collabora con il tuo team e lavora su un documento comune utilizzando ClickUp Docs

I documenti privati garantiscono sicurezza e privacy, mentre la possibilità di taggare, cercare e filtrare le note delle riunioni semplifica la ricerca di informazioni specifiche. I membri del team che hanno perso una riunione possono recuperare rapidamente leggendo la trascrizione o il riepilogo/riassunto, e tutti possono contribuire con commenti o modifiche direttamente all'interno del documento.

ClickUp Brain

A differenza dei convertitori audio-testo di base, ClickUp è progettato per una collaborazione totale, dal tagging dei colleghi con il contesto all'assegnazione delle attività direttamente tramite le trascrizioni.

Gli elementi di azione identificati durante le riunioni o nella trascrizione audio possono essere immediatamente trasformati in attività di ClickUp, assegnati ai membri del team e monitorati fino al completamento.

Questo flusso di lavoro automatizzato è gestito da ClickUp Brain.

Trasforma ogni elemento delle tue chiamate in un'attività tracciabile con ClickUp Brain

Brain semplifica il flusso di lavoro dalla discussione all'esecuzione. È perfetto per i team remoti e gli utenti attenti alla produttività che devono garantire il follow-up delle decisioni prese durante le riunioni.

Brain apprende i flussi di lavoro del tuo team, individua i documenti pertinenti, suggerisce le priorità delle attività e persino redige bozze di contenuti, il tutto sulla base dei dati audio e di testo disponibili. Inoltre, pubblica automaticamente riepiloghi/riassunti e elementi di azione nei canali di chat del team, eliminando la necessità di trasferire manualmente le informazioni tra gli strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Evidenzia il testo o utilizza i comandi slash per convertire istantaneamente i contenuti in più lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, cinese, arabo e altre ancora

Accedete alle registrazioni audio e video complete delle riunioni insieme alle trascrizioni per una documentazione completa e una facile revisione

Cerca e filtra tutte le note e le trascrizioni delle riunioni dall'Hub documenti o dal Calendario ClickUp , semplificando la ricerca di discussioni e decisioni passate.

Genera e modifica contenuti con l'Assistente di scrittura IA, che include funzioni di bozza, riepilogo/riassunto e miglioramento di documenti di progetto, report e sottotitoli per file video

Automatizza la creazione di elenchi di attività dalle trascrizioni e condividi le attività assegnate con i membri del team assenti

Usa la trascrizione basata sull'IA su ClickUp Clips per generare testo ricercabile su clip video registrati

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento se lo si utilizza solo per la trascrizione

Non ideale per trascrivere video/audio di lunga durata senza il contesto del team

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un'unica area di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso. Potente strumento di produttività all-in-one per la gestione di team e progetti.

ClickUp offre una flessibilità senza pari con viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario), potenti automazioni e documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo integrati, il tutto in un'unica area di lavoro. Centralizza la collaborazione del team e la gestione dei progetti, consentendoci di sostituire più strumenti come Trello, Asana e Notion con un unico sistema coeso. Potente strumento di produttività all-in-one per la gestione di team e progetti.

2. Otter. ai (Il migliore per la trascrizione in tempo reale delle riunioni)

Otter. ai è uno dei preferiti per la trascrizione in tempo reale per Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Converte le parole pronunciate in note strutturate mentre stai ancora parlando.

Che tu stia lavorando con file audio o video, supporta diversi formati come FLV e ti consente di esportare le trascrizioni in formato TXT, DOCX, PDF o persino SRT per i sottotitoli.

Grazie all'integrazione con strumenti come Google Calendar e Dropbox, si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro. Supporta anche più lingue, aggiunge tag ai relatori e trasforma le conversazioni in note condivisibili ed elementi su cui intervenire. Perfetto per riunioni, lezioni, podcast e qualsiasi altra situazione in cui non vuoi perdere nemmeno una parola.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Ottieni riepiloghi/riassunti generati dall'IA e note delle riunioni con assistenza multilingue (spagnolo, tedesco, francese, ecc.)

Organizza una sessione di domande e risposte all'interno delle trascrizioni utilizzando Otter IA Chat

Identifica i parlanti e il vocabolario personalizzato dal file audio

Integrazione con Google Calendar, Dropbox e altro ancora

Limiti di Otter.ai

L'interfaccia utente può creare confusione, con frequenti prompt di upsell

Il tagging dei parlanti potrebbe richiedere regolazioni manuali per garantire la massima accuratezza

Prezzi di Otter.ai

Base : piano Free disponibile

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Otter. ai Valutazioni e recensioni

G2 : 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace la pagina di riepilogo/riassunto con la lista di controllo delle azioni da compiere che è possibile spuntare nel browser. La suddivisione di ruoli, esigenze, sequenze temporali, sentimenti, punti critici e obiezioni è molto utile per analizzare la discussione. Gli screenshot sono ottimi anche per ricapitolare ciò che viene visualizzato su uno schermo condiviso. Otter è facile da implementare, la registrazione è veloce e inizia a funzionare immediatamente. Lo uso per ogni riunione che ho, a meno che non sia richiesto dai partecipanti, e posso inviare automaticamente i riepiloghi/riassunti a diversi canali Slack in base a chi ha partecipato alla riunione, ecc. […] Sarebbe bello che Otter rilevasse i nomi dei relatori in base ai loro nomi nella riunione.

Mi piace la pagina di riepilogo/riassunto con la lista di controllo delle azioni da compiere che è possibile spuntare nel browser. La suddivisione in ruoli, esigenze, sequenze temporali, sentimenti, punti critici e obiezioni è molto utile per analizzare la discussione. Gli screenshot sono ottimi anche per ricapitolare ciò che viene visualizzato su uno schermo condiviso. Otter è facile da implementare, la registrazione è veloce e inizia a funzionare immediatamente. Lo uso per ogni riunione che ho, a meno che non sia richiesto dai partecipanti, e posso inviare automaticamente i riepiloghi/riassunti a diversi canali Slack in base a chi ha partecipato alla riunione, ecc. […] Sarebbe bello che Otter rilevasse i nomi dei relatori in base ai loro nomi nella riunione.

3. Descript (ideale per modificare trascrizioni insieme ad audio/video)

tramite Descript

Immagina di modificare un podcast come se fosse un documento Google. Descript include un servizio di trascrizione integrato che ti consente di tagliare, incollare ed eliminare i tuoi file audio semplicemente modificando la trascrizione testuale.

Perfetto per autori, docenti e team di marketing, questo convertitore da audio a testo supporta la registrazione e la trascrizione audio in più formati, inclusi il rilevamento dei parlanti e i sottotitoli automatici. Gestisce tutto, da MP3 a WAV e persino FLAC, quindi sei coperto indipendentemente dai formati dei tuoi file. Puoi anche semplicemente caricare una registrazione o persino importarla da Zoom e registrare all'interno della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Converti file audio e video in testo con trascrizione automatica in oltre 22 lingue (spagnolo, tedesco, francese, ecc.)

Modifica i file audio modificando il testo: taglia parole, taglia suoni (o video!)

Usa Overdub per clonare la tua voce e correggere gli errori senza dover registrare nuovamente

Crea audiogrammi, didascalie e clip social con un solo clic

Accedi alla registrazione dello schermo, alla sintesi vocale con sovraincisione e alla modifica multitraccia

Limiti di Descript

La clonazione vocale (doppiaggio) è disponibile solo nei piani a pagamento

L'app desktop può risultare lenta con progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Descript

Piano Free disponibile

Hobbyist : 24 $ al mese per utente

Autore : 35 $ al mese per utente

Business : 65 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Una recensione su G2 recita:

Abbiamo una relazione di amore/odio con Descript. Lo usiamo da 4 anni ormai, ed è sempre stato pieno di bug. Durante lo sviluppo dell'app, gli sviluppatori introducono una funzionalità con dei bug, poi li risolvono. La funzionalità funziona perfettamente per un po', poi smette di funzionare di nuovo in un aggiornamento successivo. Applaudo il team per aver cercato di aggiungere così tante funzionalità all'app, ma preferirei di gran lunga poter lavorare con un prodotto stabile e, anche se utilizziamo Descript per gran parte del nostro flusso di lavoro settimanale, teniamo sempre d'occhio la concorrenza perché non abbiamo mai avuto la sensazione di poter contare sull'app.

Abbiamo una relazione di amore/odio con Descript. Lo usiamo da 4 anni ormai, e ha sempre avuto dei bug. Durante lo sviluppo dell'app, gli sviluppatori introducono una funzionalità con dei bug, poi li risolvono. La funzionalità funziona perfettamente per un po', poi smette di funzionare di nuovo in un aggiornamento successivo. Applaudo il team per aver cercato di aggiungere così tante funzionalità all'app, ma preferirei di gran lunga poter lavorare con un prodotto stabile e, anche se utilizziamo Descript per gran parte del nostro flusso di lavoro settimanale, teniamo sempre d'occhio la concorrenza perché non abbiamo mai avuto la sensazione di poter contare sull'app.

💡 Suggerimento: Pulisci sempre l'audio prima di caricarlo. Che tu trascriva audio o video, il rumore di fondo, l'eco e le sovrapposizioni vocali possono confondere anche i migliori strumenti di trascrizione IA. Utilizza un'app per la riduzione del rumore audio o uno spazio di registrazione silenzioso per aumentare istantaneamente la precisione della trascrizione quando converti i tuoi file audio e video. 📚 Bonus di lettura: Le migliori alternative a Descript per la modifica di video e audio basata sull'IA

4. Rev (Il migliore per la precisione della trascrizione verificata da esseri umani)

tramite Rev

Rev è lo strumento di trascrizione perfetto per i perfezionisti con scadenze da rispettare. Unisce la velocità dell'IA alla precisione umana, rendendolo ideale per documenti legali, lezioni accademiche, registrazioni di podcast, interviste professionali o qualsiasi altro contesto in cui una parola sbagliata può causare il caos.

È sufficiente caricare il file audio o video, scegliere il processo di trascrizione (umana o IA) e ottenere una trascrizione accurata in formati come Word, TXT o persino sottotitoli. Lavori con materiale sensibile? Rev tratta la sicurezza come se si trattasse di segreti di Stato, con conformità SOC 2 e opzioni NDA integrate.

Le migliori funzionalità/funzioni

Scegli tra la trascrizione umana e quella IA in base alla velocità e al budget

Aggiungi didascalie o sottotitoli ai file video con supporto multilingue (spagnolo, tedesco, francese, ecc.)

Carica file audio in formato MP3, MP4, WAV e altri ancora

Accedi all'API Rev per automatizzare il processo di trascrizione

Utilizza modelli di riepilogo/riassunto personalizzabili che ti aiutano a estrarre i punti chiave dalle tue trascrizioni

Limiti di Rev

Non offre trascrizione live o in tempo reale

Supporta solo l'inglese per le trascrizioni generate da esseri umani

Prezzi di Rev

Piano Free fino a 45 minuti

Base: 14,99 $ al mese per utente

Pro: 34,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Una recensione su G2 recita:

Rev rende incredibilmente facile trasformare i miei file audio in trascrizioni chiare e accurate con il minimo lavoro richiesto da parte mia. Adoro la semplicità dell'interfaccia: il caricamento dei file è veloce, i tempi di consegna sono rapidi e la formattazione è pulita e professionale [...] Sebbene l'accuratezza sia generalmente elevata, soprattutto per gli audio chiari, occasionalmente possono verificarsi problemi con nomi propri, termini tecnici o parlanti a voce bassa. Mi piacerebbe vedere un modo più intuitivo per salvare e riutilizzare il vocabolario personalizzato o le correzioni dei nomi.

Rev rende incredibilmente facile trasformare i miei file audio in trascrizioni chiare e accurate con il minimo lavoro richiesto da parte mia. Adoro la semplicità dell'interfaccia: il caricamento dei file è veloce, i tempi di consegna sono rapidi e la formattazione è pulita e professionale [...] Sebbene l'accuratezza sia generalmente elevata, soprattutto per gli audio chiari, occasionalmente possono verificarsi problemi con nomi propri, termini tecnici o parlanti a voce bassa. Mi piacerebbe vedere un modo più intuitivo per salvare e riutilizzare il vocabolario personalizzato o le correzioni dei nomi.

5. Trint (Ideale per la modifica collaborativa di trascrizioni e storie in vari formati di file)

tramite Trint

Se Documenti Google e uno strumento di trascrizione avessero un figlio multilingue e dotato di talento editoriale, sarebbe Trint. Questo convertitore da audio a testo non si limita a trascrivere file audio, ma trasforma le parole pronunciate in contenuti completi.

Carica la tua registrazione (audio o video) e Trint la trascriverà in modo accurato, con la possibilità di tradurla in oltre 40 lingue.

È progettato per team che hanno bisogno di modificare, rivedere e pubblicare trascrizioni senza infinite revisioni. Collabora in tempo reale, lascia commenti, evidenzia citazioni e integra direttamente Adobe Premiere Pro per trascrivere file video come un professionista.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Modifica le trascrizioni come un documento e collegale al file audio originale

Aggiungi l'identificazione dei relatori, i codici temporali e gli elementi salienti

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale sulla stessa registrazione audio e sulle trascrizioni

Esporta i file in formato DOCX, SRT, CSV e altro ancora

Traduci la tua trascrizione in oltre 50 lingue

Limiti di Trint

L'accuratezza potrebbe diminuire in caso di registrazioni rumorose o con più interlocutori

Non ideale per esigenze di trascrizione in tempo reale/live

Prezzi di Trint

Versione di prova gratuita

Starter : 80 $ al mese a persona

Avanzato : 100 $ al mese a persona

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trint

G2 : 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Trint?

Una recensione su G2 recita:

Trascrizione impareggiabile nelle mie due lingue principali (inglese e francese). Ottima anche la sua capacità di trascrivere i sottotitoli. Strumento all-in-one, non è necessario passare a Premiere per i sottotitoli, più comodo di Word per la trascrizione audio di base, fa un ottimo lavoro nell'identificare i parlanti. Ottima anche la modifica online e l'app mobile è molto comoda [...] Il prezzo è davvero alto come tutti gli strumenti SaaS, all'inizio è economico, poi i prezzi salgono e un giorno ti svegli, guardi le bollette e rimani scioccato quando ti rendi conto di quanto costa.

Trascrizione impareggiabile nelle mie due lingue principali (inglese e francese). Ottima anche la sua capacità di trascrivere i sottotitoli. Strumento all-in-one, non è necessario passare a Premiere per i sottotitoli, più comodo di Word per la trascrizione audio di base, fa un ottimo lavoro nell'identificare i parlanti. Ottima anche la modifica online e l'app mobile è molto comoda [...] Il prezzo è davvero alto come tutti gli strumenti SaaS, all'inizio è economico, poi i prezzi salgono e un giorno ti svegli, guardi le bollette e rimani scioccato quando ti rendi conto di quanto costa.

6. Sonix (Ideale per la trascrizione veloce di file audio con traduzione automatica delle parole pronunciate)

tramite Sonix

Se la velocità di trascrizione fosse uno sport olimpico, Sonix vincerebbe almeno la medaglia d'argento per la presa di appunti (ovviamente, ClickUp si aggiudicherebbe l'oro). Sonix è uno strumento di trascrizione basato sull'IA che eccelle nella trascrizione di audio e video in oltre 40 lingue, tra cui francese, tedesco, spagnolo, hindi e altre ancora, gestendo al contempo i tuoi dati in modo efficace.

La sua funzione automatica di timestamp, la separazione dei parlanti e l'editor basato su browser rendono il processo di trascrizione un gioco da ragazzi, senza bisogno di software aggiuntivi o installazioni pesanti.

Basta trascinare i file, attendere l'elaborazione e il gioco è fatto. Che si tratti di registrazioni audio, riunioni Zoom o file video, Sonix fornisce trascrizioni rapide e accurate in un formato facile da modificare, cercare e condividere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Trascrivi in oltre 40 lingue con la traduzione automatica

Cerca, modifica ed evidenzia direttamente nell'editor delle trascrizioni

Scarica le tue trascrizioni come testo, sottotitoli o documenti Google

Esporta in diversi formati di file, tra cui SRT, DOCX e PDF

Integrazione con Zoom, Dropbox e altro ancora

Limiti di Sonix

Nessuna opzione di trascrizione in tempo reale/live

L'accuratezza dipende in gran parte dalla qualità audio

Prezzi di Sonix

Standard : utilizzo gratuito della piattaforma + 10 $ all'ora rispettivamente per la traduzione e la trascrizione

Premium : 16,52 $ al mese per postazione + 5 $ all'ora rispettivamente per la traduzione e la trascrizione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix?

Una recensione su G2 recita:

È uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro mentre sei in movimento e tenerli organizzati. I link di accesso alla versione desktop web non vengono ridimensionati.

È uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro mentre sei in movimento e tenerli organizzati. I link di accesso alla versione desktop web non vengono ridimensionati.

📮 Approfondimento ClickUp: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe consentire di usufruire di 3-5 ore in più per un lavoro approfondito e concentrato. Anche piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale.

7. Happy Scribe (Ideale per team multilingue che trascrivono file video, pensano e parlano in sottotitoli)

tramite Happy Scribe

Se il tuo team parla con 10 accenti diversi prima di pranzo, Happy Scribe potrebbe essere lo strumento di trascrizione che stavi cercando. È progettato per utenti multilingue e team globali che necessitano di trascrizioni e sottotitoli rapidi e accurati in un unico posto.

Basta caricare il file audio o video, quindi scegliere tra trascrizione umana o IA. Supporta oltre 120 lingue, dialetti e accenti, dallo spagnolo al francese, dall'hindi al tedesco, rendendolo ideale per progetti internazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Scribe

Passa dalla IA alla trascrizione umana accurata al 99%

Approfitta di oltre 120 lingue, accenti e dialetti

Rivedi, modifica ed esporta in diversi formati come TXT, DOCX, SRT e altri con l'editor integrato nel browser

Integrazione con YouTube, Zoom e Google Drive

Limiti di Happy Scribe

La trascrizione umana ha tempi di consegna più lunghi

Nessuna assistenza per la trascrizione in tempo reale

Prezzi di Happy Scribe

Starter : 12 $ per 60 min (pagamento in base al consumo)

Lite : 9 $ al mese

Pro : 29 $ al mese

Business: 89 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happy Scribe?

Una recensione su G2 recita:

Cosa mi piace di più? Innanzitutto, è facilissimo da usare. Non devi cercare nulla per poterlo utilizzare. Mi aiuta a trascrivere video in testo, così posso creare post sui social media utilizzando il testo dei video.

Cosa mi piace di più? Innanzitutto, è facilissimo da usare. Non devi cercare nulla per poterlo utilizzare. Mi aiuta a trascrivere video in testo, così posso creare post sui social media utilizzando il testo dei video.

8. Notta (ideale per la trascrizione in tempo reale su diversi dispositivi)

tramite Notta

Notta trasforma qualsiasi file audio in testo pulito in tempo reale: basta caricare file MP3, WAV, AAC o persino file video da Zoom o Google Meet. Questo convertitore da audio a testo si sincronizza su tutti i dispositivi, così puoi iniziare sul telefono e finire nel browser senza perdere un colpo.

Con il supporto multilingue e i riepiloghi/riassunti basati sull'IA, Notta semplifica la trascrizione dell'audio, l'assegnazione di tag ai relatori e la ricerca in ogni trascrizione come se fosse in Documenti Google. Perfetto per le persone impegnate che devono destreggiarsi tra registrazioni, riunioni e team globali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Sincronizzazione tra web, dispositivi mobili e dispositivi smart

Riepiloga/riassumi ed esegui una ricerca per parole chiave per una revisione rapida utilizzando l'IA

Supporta oltre 58 lingue con separazione accurata dei parlanti

Limiti di Notta

Opzioni di esportazione (TXT, PDF, ecc.) disponibili solo a pagamento

La modalità offline è disponibile solo nelle app mobili

Prezzi di Notta

Piano Free disponibile

Pro : 13,49 $ al mese per utente

Business : 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2 : 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Una recensione su G2 recita:

Trascina e rilascia un link o un file video e ottieni un riepilogo/riassunto completo del video in pochi secondi. Posso trascinare anche più file (10-20 alla volta), cosa che apprezzo molto. Poi converto nel formato di riepilogo/riassunto di YouTube. Lo uso per i video dei corsi ed è indispensabile! Mi piacerebbe poter impostare il modello di riepilogo/riassunto di YouTube come standard, così non dovrei cliccarci sopra per ogni video, cosa che richiede altri 15-30 secondi per la conversione.

Trascina e rilascia un link o un file video e ottieni un riepilogo/riassunto completo del video in pochi secondi. Posso trascinare anche più file (10-20 alla volta), cosa che apprezzo molto. Poi converto nel formato di riepilogo/riassunto di YouTube. Lo uso per i video dei corsi ed è indispensabile! Mi piacerebbe poter impostare il modello di riepilogo/riassunto di YouTube come predefinito, così non dovrei cliccarci sopra per ogni video, cosa che richiede altri 15-30 secondi per la conversione.

9. Temi (Ideale per trascrizioni audio e video veloci, essenziali ed economiche)

tramite Temi

Se hai una scadenza urgente e devi trascrivere file audio o convertire file video senza perdere tempo, Temi ti aiuta a terminare il lavoro in meno di cinque minuti.

Basta caricare il file audio, rilassarsi e lasciare che il motore di riconoscimento vocale (addestrato su accenti reali, non su toni robotici) trasformi le parole pronunciate in testo leggibile.

L'editor di trascrizioni è pulito, basato su browser e ti consente di modificare, evidenziare e scaricare i tuoi file in diversi formati senza bisogno di un'altra app. Bonus: aggiunge anche un timestamp alla trascrizione, così trovare quel momento citabile dal tuo ultimo podcast è un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Carica file audio o video e ottieni trascrizioni in pochi minuti

Supporta diversi formati di file, tra cui MP3, MP4, WAV e M4A

Perfeziona le tue trascrizioni utilizzando gli strumenti di modifica integrati nell'app

Trascrizioni con timestamp ed etichette accurate per i relatori

Limiti di Temi

L'accuratezza diminuisce in presenza di rumori di fondo o più interlocutori

Mancano strumenti di IA per il riepilogo/riassunto e la collaborazione

Prezzi di Temi

Gratis fino a 45 minuti

Pay-as-you-go: $0,25/minuto di audio

Valutazioni e recensioni di Temi

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

10. Google Speech-to-Text (ideale per sviluppatori alla ricerca di una trascrizione scalabile e basata sull'IA)

Google Speech-to-Text decodifica il parlato su larga scala. Addestrato su decine di migliaia di ore di file audio e video, questo strumento di trascrizione è in grado di convertire l'audio in oltre 125 lingue con una precisione impressionante.

Che tu stia lavorando con registrazioni di riunioni rumorose o caricando interviste di qualità professionale, si adatta al rumore di fondo, agli altoparlanti e persino a diversi formati di file come WAV, FLAC e MP3.

Ma c'è un inconveniente: non è uno strumento plug-and-play come Otter o Notta. Si tratta di un convertitore audio-testo pensato per gli sviluppatori, creato per app, CRM e grandi pipeline di trascrizione, con opzioni di integrazione sul loro sito web. È necessario avere familiarità con Google Cloud e le API.

Tuttavia, se stai integrando un processo di trascrizione in una piattaforma o desideri trascrivere audio e video su larga scala con punteggiatura automatica, timestamp delle parole e diarizzazione dei parlanti, nulla batte la potenza del motore di Google.

Funzionalità/funzioni principali di Google Speech-to-Text

Trascrivi in tempo reale o in batch

Registra automaticamente punteggiatura e interlocutori

Ottieni punteggi di affidabilità a livello di parola per una maggiore precisione

Si integra perfettamente con i servizi Google Cloud

Limiti di Google Speech-to-Text

Richiede competenze tecniche per la configurazione e l'integrazione

Nessuna interfaccia utente integrata; solo accesso API

Prezzi di Google Speech-to-Text

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Speech-to-Text

G2 : 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Una recensione su G2 recita:

Fa un ottimo lavoro di trascrizione, accurato e con pochissime modifiche necessarie. È bello avere alternative ad altri prodotti, specialmente con Google, perché si integrano in tutte le linee di prodotti e sono ospitati sul cloud drive.

Fa un ottimo lavoro di trascrizione, accurato e con pochissime modifiche necessarie. È bello avere alternative ad altri prodotti, specialmente con Google, perché si integrano in tutte le linee di prodotti e sono ospitati sul cloud drive.

Trascrivi ovunque ti trovi con ClickUp

I convertitori da audio a testo hanno fatto molta strada: dalle trascrizioni di base agli strumenti intelligenti e di alta qualità basati sull'IA in grado di riepilogare/riassumere, taggare i relatori e persino integrarsi con le tue app preferite.

Se cerchi velocità, precisione e personalizzazione sufficiente per adattarsi al tuo flusso di lavoro, gli strumenti di questo elenco fanno al caso tuo. Ma se desideri fare un passaggio in più in termini di sicurezza, trasformando le parole pronunciate in attività concrete, completando note ricercabili e semplificando la collaborazione del team, ClickUp è il vincitore indiscusso.

Trasforma il modo in cui il tuo team acquisisce e condivide le note, garantendo una connessione più forte e una maggiore produttività del team.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp Free e approfitta di soluzioni di trascrizione veloci, accurate e integrate.