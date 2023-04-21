Collaborazione e creatività: come le lavagne online potenziano le agenzie creative

Prima dell'avvento del lavoro da remoto, i team creativi si riunivano per collaborare su una lavagna online gigante.

Chi dice che le cose devono cambiare solo perché sono cambiate le circostanze? ClickUp ha modernizzato il processo per potenziare la forza lavoro odierna, sempre più distribuita.

Le lavagne virtuali possono aiutare le agenzie creative a definire l'ambito dei progetti, creare attività concrete e rivedere e approvare il lavoro in modo efficiente, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano. Ecco come:

Definisci l'ambito del tuo progetto all'interno delle lavagne online

Definire l'ambito di un progetto è un passaggio fondamentale nel processo creativo, poiché aiuta i team ad allinearsi su una visione comune. Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio in cui le agenzie creative e i loro client possono definire insieme l'ambito di un progetto.

I membri del team creativo possono scambiarsi idee, acquisire i requisiti dei client e delineare gli obiettivi del progetto in tempo reale, rendendo il lavoro più efficiente e divertente!

Con le lavagne online di ClickUp, puoi creare facilmente tutte le bacheche di cui hai bisogno, consentendoti di mantenere organizzati e accessibili gli ambiti dei progetti.

Personalizza facilmente le tue lavagne online aggiungendo documenti, attività e altro ancora

È inoltre possibile utilizzare funzionalità/funzioni quali etichette con codice colore, commenti e allegati per fornire ulteriori informazioni contestuali e indicazioni visive sull'ambito del progetto. Immagina quanto potrebbe essere produttivo il tuo team se tutti fossero sempre sulla stessa pagina!

Avvia brainstorming, attività creative e di sviluppo dalle lavagne online e trasformale in attività concrete

Una volta definito l'ambito del progetto, è il momento di dare il via al processo creativo e di sviluppo. Le lavagne online di ClickUp forniscono alle agenzie creative una tela su cui raccogliere idee, pianificare concetti creativi e sviluppare attività approfondite.

I membri del team possono collaborare in tempo reale, aggiungendo idee, schizzi e note alla lavagna online. Queste lavagne online si integrano perfettamente con il software e le funzionalità/funzioni di project management di ClickUp, consentendoti di trasformare le idee in attività utili con pochi clic.

Puoi assegnare attività ai membri del team, impostare date di scadenza, aggiungere descrizioni e allegare file senza nemmeno uscire dalla bacheca, passando dall'ideazione all'esecuzione in un attimo.

Usa le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla tua prossima collaborazione

La flessibilità della lavagna online non solo consente versatilità, ma ispira anche creatività e innovazione. Con la possibilità di aggiungere pagine web, video, documenti, immagini e altro ancora, la tua bacheca diventa la tela perfetta per liberare il tuo potenziale creativo.

Questo favorisce un ambiente dinamico e fantasioso che incoraggia il flusso libero di idee e lo sviluppo di soluzioni innovative.

Gestisci le approvazioni con i client e garantisci la soddisfazione del prodotto finale

Dopo il processo creativo e di sviluppo, è fondamentale rivedere e approvare il lavoro prima di consegnare il prodotto finale ai clienti. Utilizzando una lavagna online, i membri del team possono presentare il proprio lavoro, mostrare modelli di progettazione e raccogliere feedback in tempo reale.

Le lavagne online di ClickUp consentono una facile collaborazione con i client, anche se non fanno parte del team interno. È facile fornire loro l'accesso e consentire loro di lasciare feedback, accelerando il processo di approvazione.

Collabora con i client o i team interni in modo più efficace con le lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Le lavagne online sono uno strumento rivoluzionario per le agenzie creative. Non solo forniscono ai team moderni una piattaforma collaborativa e visiva, ma favoriscono anche la creatività, l'innovazione e un'efficace project management.

Incorporando lavagne online virtuali nel flusso di lavoro della tua agenzia creativa, potrai usufruire di nuovi livelli di produttività e fornire risultati eccezionali ai tuoi client.

