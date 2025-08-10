Modelli gratuiti di schede di vendita per migliorare la presentazione dei tuoi prodotti

Immagina di avere un prodotto o un servizio eccezionale, ma il tuo pubblico non riesce a capirlo. È qui che entra in gioco una scheda di vendita. Si tratta di un documento di una pagina progettato per comunicare immediatamente cosa offre il tuo prodotto e perché è la soluzione migliore.

Ma se il design del tuo foglio di vendita è poco accattivante, manca di informazioni chiave, è disordinato con immagini di scarsa qualità o non contiene un invito all'azione, rischi di confondere o perdere completamente i tuoi potenziali clienti.

Ecco perché è importante utilizzare un modello di scheda di vendita ben progettato. Ti aiuta a mettere in evidenza funzionalità/funzioni specifiche, includere una foto accattivante del prodotto e presentare prestazioni, prezzo e vantaggi in un layout accattivante. Inoltre, comunica chiaramente la tua proposta di valore ai client e ai decisori chiave.

In questa guida scoprirai 10 modelli di schede di vendita gratuiti e personalizzabili che ti aiuteranno a creare materiali di marketing straordinari e professionali e a impressionare i potenziali acquirenti.

🔎 Lo sapevi? I colori nel marketing evocano emozioni diverse e influenzano le decisioni di acquisto. Ad esempio, il blu spesso trasmette fiducia, mentre il rosso crea un senso di urgenza. È come un linguaggio segreto di persuasione!

Cosa sono i modelli di scheda di vendita?

Un modello di scheda di vendita è un documento di una pagina predefinito che ti aiuta a presentare il tuo prodotto o servizio nel modo più efficace. È una scorciatoia intelligente per creare un'ottima scheda di vendita senza partire da zero e ti consente di evidenziare i punti di forza in un formato pulito e di facile lettura.

Quindi, quando utilizzi un modello di scheda di vendita di un prodotto, ottieni: Crea rapidamente una scheda di vendita aziendale che rifletta l'identità del tuo marchio

Evidenzia le funzionalità/funzioni chiave e le specifiche dei prodotti con le tue foto, i prezzi e il logo aziendale

Includi una semplice call to action, come un codice QR che rimanda a un hub di risorse o al link di un sito web

Concentrati sugli elementi di design che migliorano la prima impressione

L'uso di un foglio commerciale è particolarmente utile per una strategia di lancio di un prodotto. Come?

Supponiamo che tu sia il fondatore di una startup e ti stia preparando per una fiera. Invece di affannarti, utilizza modelli gratuiti di schede commerciali per creare una scheda prodotto curata che colpisca i potenziali acquirenti e i potenziali clienti, prima ancora che ti parlino.

➡️ Per saperne di più: Strumenti commerciali semplici per piccole imprese

Cosa rende un modello di scheda di vendita efficace?

Un modello di scheda di vendita del prodotto preparato con cura ti aiuta a presentarlo con sicurezza e chiarezza. Racconta la storia del tuo prodotto, cattura l'attenzione del tuo pubblico di riferimento e spinge i potenziali clienti un passo più vicino all'acquisto.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave che un modello di scheda di vendita ideale dovrebbe includere per i potenziali clienti:

Titolo in grassetto che attira l'attenzione : cerca un modello di scheda di vendita con un design che catturi l'attenzione del lettore indicando immediatamente il vantaggio principale offerto dal tuo prodotto ✅

Descrizione chiara del prodotto : cerca un modello di scheda di vendita di successo che metta in evidenza cos'è il tuo prodotto, come funziona e quali problemi specifici risolve ✅

Elenco delle funzionalità/funzioni di scansione rapida : seleziona modelli di schede di vendita che suddividono le funzionalità chiave, le caratteristiche o le specifiche dei prodotti con brevi elenchi puntati ✅

Foto o immagini accattivanti dei prodotti : scegli un modello di scheda di vendita che lasci sempre spazio a immagini di alta qualità o alle tue foto per aiutare i potenziali acquirenti a entrare in contatto con il prodotto ✅

Layout e gerarchia organizzati : scegli un modello di scheda di vendita che faciliti la lettura separando i contenuti in sezioni chiare sulla tua pagina singola ✅

Testi persuasivi con invito all'azione: scegli modelli di schede di vendita con un invito all'azione efficace. Un classico esempio di scheda di vendita potrebbe essere un semplice invito come "Prenota una demo", "Visita il nostro sito web" o "Scansiona questo codice QR" ✅

🧠 Curiosità: A proposito, solo il 35% del tempo di un rappresentante commerciale è dedicato alla vendita! La maggior parte della giornata è dedicata ad attività amministrative come l'inserimento dei dati e la generazione di report.

I migliori modelli di schede di vendita da esplorare

Ecco i migliori modelli gratuiti di schede di vendita di ClickUp, l'app tutto in uno per il lavoro, e altre piattaforme per aiutare i tuoi team commerciali e di marketing a risparmiare tempo.

Questi modelli consentiranno loro di concentrarsi sulla chiusura delle trattative commerciali e non sulla progettazione di documenti da zero.

1. Modello di pagina commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea pagine commerciali visivamente accattivanti con messaggi efficaci utilizzando il modello di pagina commerciale ClickUp

Il modello di pagina commerciale ClickUp offre un framework dettagliato e interattivo in cui i team commerciali possono organizzare messaggi, immagini e prezzi in un documento centralizzato e personalizzabile. È molto più di una semplice pagina statica: supporta sezioni di layout flessibili su misura per evidenziare USP, flussi di onboarding e variazioni CTA.

Con ClickUp Docs, lavagne online ClickUp e funzionalità di monitoraggio dei progetti integrate, questo modello ti offre un vantaggio competitivo nell'evidenziare i vantaggi dei prodotti, creare testi accattivanti e ottimizzare le prestazioni, il tutto all'interno di un'unica piattaforma centrale. Inoltre, puoi strutturare la pagina in blocchi di contenuti espandibili, come funzionalità/funzioni in evidenza, confronti con la concorrenza e screenshot dei prodotti, assegnando la titolarità per gli aggiornamenti o i test A/B di versioni diverse.

💛 Perché ti piacerà:

Garantisci la trasparenza con widget drag-and-drop, formattazione markdown e thread di commenti

Evidenzia i fattori chiave di differenziazione, i casi d'uso e la logica dei prezzi attraverso una formattazione ricca di contenuti multimediali

Collegati direttamente a demo, guide dettagliate dei prodotti o testimonianze dei clienti all'interno della stessa area di lavoro

Gestisci modifiche in tempo reale, cronologia delle versioni e feedback del team

Ideale per: Team di prodotti digitali e SaaS in fase di crescita che desiderano semplificare e scalare il modo in cui creano e gestiscono il materiale commerciale.

Ecco cosa ha detto Blaine Labron, vicepresidente del settore Commercio digitale e tecnologia presso Pressed Juicery, a proposito di ClickUp:

ClickUp è lo strumento che ci ha davvero aiutato a portare innovazione in questo settore aziendale, consentendoci di passare dal 2% di vendite digitali a oltre il 65% dopo la pandemia.

ClickUp è lo strumento che ci ha davvero aiutato a portare innovazione in questo settore aziendale, consentendoci di passare dal 2% di vendite digitali a oltre il 65% dopo la pandemia.

➡️ Per saperne di più: Funzionalità/funzioni essenziali del software di gestione commerciale per un esito positivo

2. Modello di proposta per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Presenta e pianifica il tuo evento con chiarezza utilizzando il modello di proposta di evento ClickUp

Per promuovere un ritiro di leadership di più giorni o un evento di networking di settore non basta una semplice presentazione. Il modello di proposta di evento ClickUp ti aiuta a strutturare e presentare i tuoi piani per l'evento in modo chiaro e professionale. Che tu stia organizzando una conferenza, una festa o il lancio di un prodotto, questo modello offre un formato chiaro per comunicare gli obiettivi dell'evento, la logistica e l'esperienza degli ospiti.

Ogni sezione è stata creata appositamente: aggiungi programmi giornalieri, biografie dei relatori, dettagli sulla sede, ripartizione degli sponsor e note logistiche. Il layout flessibile ti consente inoltre di personalizzare immagini, sequenze e attività, garantendo un processo di pianificazione fluido dalla proposta all'esecuzione.

💛 Perché ti piacerà:

Incorpora mockup visivi o moodboard per aiutare i client a visualizzare l'esperienza dell'evento

Centralizza gli elenchi dei fornitori, i dettagli dei biglietti, i documenti chiave e altri prodotti fisici

Valuta il valore e la logistica fianco a fianco e fornisci un feedback chiaro

Mappa la logistica, come le aspettative degli ospiti, gli elementi interattivi e i concetti di atmosfera

Ideale per: Organizzatori di eventi, team aziendali, agenzie di marketing e gestori di locali che presentano idee a clienti o stakeholder interni.

📮 ClickUp Insight: Il 26% dei lavoratori afferma che il modo migliore per staccare la spina è dedicarsi agli hobby o all'allenamento, mentre il 22% ricorre a rituali di fine giornata come chiudere il laptop a un'ora prestabilita o cambiarsi i vestiti da lavoro quando lavora da casa. Tuttavia, il 30% ha ancora difficoltà a staccare mentalmente! I promemoria di ClickUp aiutano a rafforzare le abitudini sane. Imposta un avviso di fine giornata, aggiorna automaticamente il tuo team sulle attività completate con gli standup con IA e utilizza ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, per eseguire le tue attività quotidiane in modo da essere sempre al corrente delle attività più importanti. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

💡 Suggerimento per i professionisti: se hai difficoltà a individuare i vantaggi principali e il valore aggiunto del tuo prodotto, chiedi all'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain. Può essere il tuo partner di brainstorming mentre definisci il messaggio finale e la strategia di vendita. Brainstorming, perfeziona e ottimizza i tuoi vantaggi principali e la tua proposta di valore con ClickUp Brain

3. Modello di brief per campagna ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, esegui e monitora campagne strategiche con il modello di brief per campagne ClickUp

Le campagne di marketing e commerciali di successo iniziano con un brief creativo ben definito. Il modello di brief della campagna ClickUp funge da documento live che delinea gli obiettivi e i KPI della campagna e li collega alle informazioni sul pubblico, al tono di voce e alle sequenze dei risultati finali.

Il modello aiuta i professionisti del marketing a semplificare la comunicazione, definire obiettivi chiari e agire in modo efficiente quando lanciano un nuovo prodotto, realizzano una promozione stagionale o aumentano la notorietà del marchio. Ogni componente è modulare: definisci gli obiettivi primari, segmenta il pubblico, evidenzia la gerarchia dei messaggi e allega riferimenti creativi.

💛 Perché ti piacerà:

Aggiungi collegamenti a risorse della campagna, riferimenti e linee guida del marchio

Organizza i componenti della campagna utilizzando campi personalizzabili per pubblico, messaggi, canali e KPI

Monitora lo stato in modo visivo con diverse viste, come Tabella, Calendario, Gantt e Carico di lavoro

Assegna attività ai membri del team con scadenze, priorità e attività secondarie annidate per una completa responsabilità

Ideale per: team di marketing, agenzie creative e reparti commerciali che pianificano campagne strategiche su iniziative digitali, cartacee o di lancio di prodotti e hanno bisogno di consolidare strategia, innovazione e distribuzione in un unico documento di lancio centralizzato.

4. Modello di caso di studio ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra storie di esito positivo che risuonano con il tuo pubblico utilizzando il modello di caso di studio ClickUp

Il modello di caso di studio ClickUp trasforma i successi in contenuti narrativi con una formattazione ricca e dati sulle prestazioni incorporati. È ottimizzato per l'uso su tutti i materiali collaterali, dalle presentazioni commerciali alle pagine di destinazione e oltre. La migliore prova del valore è una storia di successo reale di un cliente, chiaramente strutturata e pronta per essere utilizzata a fini commerciali.

Il layout include segnaposto per il background del client, i punti critici, le soluzioni proposte, l'implementazione e i risultati. Fornisce un framework dettagliato per raccogliere dati, analizzare i percorsi dei clienti e presentare risultati reali, mettendo in evidenza il valore del tuo prodotto o servizio.

💛 Perché ti piacerà:

Crea un arco narrativo coerente (problema, soluzione, risultati) con versioni specifiche per il settore per raggiungere meglio i tuoi traguardi

Condividi casi di studio come documenti autonomi o integrali nelle proposte

Tieni traccia dello stato di avanzamento con stati personalizzati che descrivono ogni fase del flusso di lavoro del tuo caso di studio

Collabora facilmente utilizzando commenti in tempo reale e strumenti di scrittura basati sull'IA per una redazione efficiente

Ideale per: team di marketing, autori di contenuti, aziende SaaS B2B, product manager e ricercatori accademici che desiderano documentare casi d'uso di successo e creare fiducia attraverso risultati reali.

5. Modello di brief per campagna di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica strategie di marketing vincenti più rapidamente con il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp

Quando si pianifica un'iniziativa di marketing multipiattaforma, spesso sorgono confusioni sui ruoli, sui messaggi o sui tempi. Il modello di brief per campagne di marketing di ClickUp previene tali disallineamenti consolidando tutta la logistica della campagna in un formato che funge da strumento di briefing e scheda di vendita. Ti aiuta a pianificare, eseguire e monitorare le tue iniziative di marketing dall'inizio alla fine con chiarezza e precisione.

Progettato per semplificare la strategia e la collaborazione delle campagne, questo modello consente ai team di marketing di delineare gli obiettivi, identificare il pubblico di destinazione, pianificare i messaggi e gestire le risorse, tutto in un unico posto. I team possono anche definire la narrazione generale, allegare i risultati finali per data e chiarire le approvazioni, il tutto in un unico documento centralizzato.

💛 Perché ti piacerà:

Suddividi i risultati finali per piattaforma, titolare e sequenza di produzione

Delinea i tuoi obiettivi commerciali utilizzando la sezione predefinita per chiarire gli obiettivi e le metriche di esito positivo

Collega le brief creative alle visualizzazioni del calendario e alle dashboard di reportistica

Collabora in tempo reale grazie a commenti integrati, strumenti di scrittura basati sull'IA e aggiornamenti di stato

Ideale per: responsabili marketing, agenzie digitali e team creativi che pianificano campagne multicanale su più piattaforme con diversi stakeholder.

🎥 Ecco una panoramica su come creare un piano di marketing su ClickUp:

📚 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

6. Modello di proposta di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta con sicurezza la tua prossima grande idea con il modello di proposta di progetto ClickUp

Presentare un nuovo sistema interno o una collaborazione esterna richiede spesso un framework personalizzato ma ripetibile. Il modello di proposta di progetto ClickUp è un ibrido tra una proposta e un foglio di vendita strutturato, che offre chiarezza su ambito, risultati finali, ruoli del team e ROI previsto.

Il modello include tutte le sezioni essenziali, come obiettivi, dichiarazioni di valore, sequenze e budget, garantendo che le proposte di prodotto siano chiare, coerenti e in linea con le aspettative dei client. È ideale per creare formati di proposta ripetibili con flussi di lavoro di approvazione incorporati e gestione integrata delle attività.

💛 Perché ti piacerà:

Presenta chiaramente il valore del progetto con una sequenza integrata e un riepilogo/riassunto di impatto per collegare risorse, stime dei costi e piani di mitigazione dei rischi

Definisci l'ambito del tuo progetto utilizzando sezioni strutturate come obiettivi, risultati finali e dichiarazioni di valore

Stabilisci sequenze temporali chiare compilando i campi predefiniti relativi alla data e alla durata della proposta

Ideale per: agenzie, consulenti e project manager che devono presentare proposte di progetto dettagliate e pronte per i client per ottenere l'approvazione e l'accettazione.

📚 Leggi anche: Come implementare una strategia commerciale basata sul prodotto per il SaaS

7. Modello di proposta di programma ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea programmi di grande impatto, dall'ideazione alla realizzazione, con il modello di proposta di programma ClickUp

Il modello di proposta di programma ClickUp aiuta a creare proposte chiare, organizzate e di grande impatto per nuovi programmi o iniziative di servizio. Il modello combina strategia e logistica in un documento strutturato che si legge come una scheda di vendita interna.

Realizzato per eliminare le congetture, il modello offre un layout professionale per articolare gli obiettivi, dare priorità alle attività e valutare i costi.

💛 Perché ti piacerà:

Accedi alle sezioni dedicate all'allineamento aziendale, ai risultati attesi, ai formati di formazione, alle esigenze di personale e alle stime di budget

Presenta i programmi in un formato pronto per i dirigenti, affinché possano essere esaminati dalla leadership

Utilizza l'automazione per monitorare le approvazioni e i cicli di feedback

Stima i costi in modo efficace con le viste Tabella personalizzabili per preventivare materiali e manodopera

Ideale per: responsabili di programmi, coordinatori di organizzazioni no profit, pianificatori governativi e team aziendali che lanciano o ristrutturano programmi nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'impatto sociale o delle operazioni interne.

🎥 Scopri come il team ClickUp utilizza ClickUp:

8. Modello di scheda di vendita aziendale per software HR di Canva

tramite Canva

Il modello di scheda di vendita aziendale per software HR di Canva è un documento elegante e professionale di una sola pagina che riscuote grande successo tra i professionisti delle risorse umane. È utile anche per i team di marketing e i rappresentanti commerciali per evidenziare le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi e la credibilità dell'azienda.

Il modello aiuta ad attirare potenziali clienti durante eventi, riunioni di presentazione o campagne digitali; crea fiducia e stimola il coinvolgimento attraverso una comunicazione convincente e concisa. C'è spazio per testimonianze, certificazioni di sicurezza, integrazioni e informazioni di contatto.

💛 Perché ti piacerà:

Comunica utilizzando sezioni ben organizzate per funzionalità/funzioni, punti salienti e riepiloghi/riassunti dei prodotti

Presenta offerte complesse in un formato chiaro e leggibile

Esporta in formato PDF, JPG o formati ottimizzati per il web per una maggiore flessibilità

Personalizza il tuo marchio con i tuoi colori, loghi e font per un look raffinato e in linea con il tuo brand

Ideale per: aziende di tecnologia HR, fornitori SaaS, fondatori di startup o esperti di marketing B2B che promuovono prodotti HR a clienti aziendali o presentano soluzioni in occasione di fiere e esposizioni aziendali.

➡️ Per saperne di più: Strumenti indispensabili nel tuo arsenale tecnologico commerciale

9. Scheda di vendita aziendale per il design di siti web di Canva

tramite Canva

Il modello di scheda di vendita aziendale per la progettazione di siti web di Canva è un modello audace e incentrato sul client che promuove i servizi di progettazione di siti web per le piccole imprese. Offre una miscela perfetta di testo di marketing e struttura visiva per trasmettere perché una presenza digitale è essenziale per la crescita.

Questo documento di una pagina aiuta le agenzie di design a comunicare chiaramente il proprio valore e ad attirare potenziali clienti che potrebbero non avere familiarità con lo spazio online. Guida i lettori dalla consapevolezza all'azione, rendendolo ideale per attività di sensibilizzazione, presentazioni o consulenze.

💛 Perché ti piacerà:

Presenta la tua presentazione con un titolo e un sottotitolo che comunicano immediatamente il tuo valore

Spiega la tua offerta attraverso sezioni affiancate dedicate ai servizi e ai motivi per scegliere te

Evidenzia visivamente i progetti passati con segnaposto per immagini pronti per il layout

Spiega chiaramente i servizi di progettazione, i modelli di prezzo e le sequenze temporali

Ideale per: web designer freelance, agenzie digitali o consulenti di marketing che hanno come traguardo i titolari di piccole aziende nel settore della vendita al dettaglio, dell'ospitalità o dei servizi locali che desiderano stabilire o migliorare la propria presenza sul web.

🧠 Curiosità: I team commerciali che adottano strumenti di IA o automazione nei loro flussi di lavoro segnalano un aumento significativo della produttività e delle prestazioni complessive del team, con il 90% che ottiene risultati positivi.

10. Modello di scheda commerciale di Xtensio

tramite Xtensio

Il modello di scheda di vendita di Xtensio è un documento di una pagina visivamente accattivante, progettato per comunicare a colpo d'occhio il valore fondamentale del tuo prodotto o servizio. Combinando un testo persuasivo, un layout pulito e immagini accattivanti, questa scheda commerciale ti consente di comunicare rapidamente cosa fa il tuo prodotto, perché è importante e in cosa si distingue.

Che tu stia presentando la tua offerta a clienti, investitori o stakeholder, questo modello ti aiuta a esporre la tua offerta in modo chiaro ed efficace. È ideale per catturare l'attenzione durante un contatto a freddo o una presentazione di prodotto.

💛 Perché ti piacerà:

Crea pagine commerciali responsive per dispositivi mobili con il tuo marchio senza bisogno di codici e incorpora grafici, video, testimonianze o funzionalità/funzioni principali

Modifica in tempo reale e distribuisci il foglio tramite link condivisibili: l'ideale per cicli di vendita agili

Invia ai potenziali clienti un link che si aggiorna dinamicamente invece di file statici

Usa i blocchi drag-and-drop per i punti critici, le descrizioni dei prodotti, i casi di studio e le call to action

Ideale per: Fondatori di startup, responsabili marketing di prodotti e titolari di piccole imprese che desiderano presentare nuove offerte a potenziali clienti, ottenere l'approvazione degli stakeholder o includerle nelle presentazioni per gli investitori.

Padroneggia il posizionamento dei prodotti con i modelli ClickUp

Le schede di vendita professionali sono essenziali per presentare i tuoi prodotti o servizi con chiarezza e impatto. Comunicano valore, evidenziano i vantaggi e attirano l'attenzione, rendendole strumenti potenti per attirare i clienti, chiudere accordi e garantire investimenti.

ClickUp , l'app per tutto il lavoro, aiuta i team commerciali, i titolari di piccole imprese e i fondatori di startup a organizzarsi, collaborare meglio e muoversi più velocemente.

Con funzionalità/funzioni quali documenti, lavagne online, gestione delle attività, automazione e collaborazione in tempo reale, puoi creare, monitorare e ottimizzare ogni parte del flusso di lavoro aziendale.

E la parte migliore? ClickUp offre oltre 1.000 modelli personalizzabili per lanciare i tuoi materiali commerciali e di marketing in pochi minuti.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per risparmiare tempo, rimanere allineato e promuovere la crescita aziendale!