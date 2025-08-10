10 modelli gratuiti di diario di trading da utilizzare nel 2025

Non è necessario che un'altra operazione vada male prima di rendersi conto che non è possibile migliorare ciò che non si monitora. Chiedete a qualsiasi trader esperto e vi dirà che una registrazione chiara delle vostre vincite, perdite e del vostro processo decisionale separa le ipotesi impulsive dalla crescita intenzionale e dalla disciplina di trading.

Ma fissare un foglio di calcolo vuoto non è certo stimolante quando si sviluppano attività di trading. Ecco perché avere un modello di diario di trading solido aiuta a sviluppare buone abitudini di trading.

Per farti risparmiare tempo e qualche grattacapo, abbiamo raccolto alcuni dei modelli di diario di trading più efficaci che puoi scaricare gratis e utilizzare.

Organizza le tue operazioni e anche la tua mente in modo più chiaro. 📈

🔎 Lo sapevi? La tua fonte di notizie preferita potrebbe influenzare il mercato azionario, con ricerche che indicano una correlazione tra la copertura mediatica e il comportamento di trading. Ad esempio, le notizie sugli utili dopo la chiusura hanno fatto aumentare i prezzi delle azioni in un sorprendente 90% di tutte le istanze.

Cosa sono i modelli di diario di trading?

I modelli di diario di trading sono formati predefiniti che puoi utilizzare per registrare le tue operazioni in modo organizzato e sistematico. Di solito sono disponibili in fogli di calcolo o documenti digitali con colonne predefinite per i prezzi di entrata e di uscita, la dimensione della posizione, la data, la direzione, la strategia utilizzata e il risultato dell'operazione, tra le altre cose.

Alcuni fanno un passaggio in più con uno spazio per annotare i tuoi pensieri, le tue emozioni o il motivo per cui hai effettuato l'operazione. L'obiettivo è rendere il monitoraggio coerente, in modo da non dover fare affidamento sulla memoria o su screenshot casuali.

Quando monitori ogni operazione in modo simile, dai dati di mercato emergono dei modelli, come ad esempio quali strategie funzionano meglio per te o in che modo le emozioni influenzano le tue decisioni. In definitiva, questo ti aiuta a perfezionare il tuo approccio per le decisioni di trading future.

🧠 Curiosità: la prima transazione azionaria registrata non è avvenuta a Wall Street. È successo nel lontano 1602! La Compagnia Olandese delle Indie Orientali (VOC) ha fatto storia emettendo azioni alla Borsa di Amsterdam, segnando così il debutto ufficiale del primo mercato azionario al mondo.

Cosa rende un modello di diario di trading un buon modello?

Un buon modello di diario di trading dovrebbe rendere il monitoraggio delle tue operazioni facile, coerente e approfondito. Oltre ad essere un semplice compagno di trading, dovrebbe aiutarti a registrare i dettagli essenziali senza complicare eccessivamente il processo. Ecco gli elementi chiave da cercare:

Adatto al trading: Scegli un modello di diario di trading adatto al tuo stile di trading (day trading, swing trading o investimenti a lungo termine) per una registrazione coerente

Campi personalizzati: Scegli modelli di diario di trading con campi per i dati di trading di base come data, ticker, dimensione della posizione, punti di entrata/uscita, ecc.

Note: Cerca modelli che ti consentono di aggiungere spazio per note strategiche, motivazioni delle operazioni, lezioni apprese e stato emotivo al momento dell'operazione

Facilità d'uso: Seleziona modelli di diari di trading con un formato facile da aggiornare, come fogli di calcolo, bacheche Notion o pianificatori digitali, tutti facili da mantenere

Feedback: cerca modelli facili da rivedere, con sezioni che ti aiutano ad analizzare le prestazioni di trading nel tempo e individuare modelli per l'auto-riflessione

✨Suggerimento bonus: esercitarsi nell'individuazione delle tendenze rivedendo regolarmente il proprio diario di trading è un ottimo modo per rimanere all'avanguardia nel proprio percorso di trading. Cerca modelli ricorrenti, risultati delle strategie e reazioni del mercato!

10 modelli di diario di trading che ogni trader dovrebbe provare

Scopri questi modelli gratuiti di diario di trading di ClickUp, l'app per tutto il lavoro e altre piattaforme per organizzare il tuo piano di trading e migliorare il tuo processo decisionale.

1. Modello di diario e registro ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni un registro completo di tutte le tue operazioni con il modello ClickUp Journal and Ledger

Il modello ClickUp Journal and Ledger è un registro di monitoraggio in stile diario in una dashboard unificata che segue la struttura del libro mastro generale. Combina voci commerciali, note, dati di profitti e perdite e riepiloghi/riassunti degli account in un'area di lavoro digitale che si adatta ai flussi di lavoro di trading giornalieri o settimanali.

Ogni voce è facilmente taggabile per classe di attività, strategia di trading o condizione di mercato, offrendo approfondimenti contestuali che supportano l'analisi futura. Con i campi personalizzati per il prezzo di entrata/uscita, le dimensioni, le commissioni e la logica di trading, i trader ottengono piena visibilità sul comportamento e sui risultati senza dover fare affidamento su fogli di calcolo frammentati.

💙 Perché ti piacerà:

Registra le operazioni e le metriche chiave utilizzando campi filtrabili per una tracciabilità completa

Aggiungi osservazioni, screenshot e apprendimenti per ogni giorno di trading

Visualizza i profitti e le perdite cumulative e il tasso di esito positivo utilizzando i dashboard ClickUp in tempo reale

Duplica la configurazione per gestire separatamente più account o portfolio di trading

Ideale per: trader al dettaglio, swing trader e gestori di portfolio che necessitano di un formato ibrido tra registro e diario per la revisione continua e la gestione del denaro.

2. Modello di diario contabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Affronta le finanze aziendali con il modello di diario contabile ClickUp

Una contabilità accurata è indispensabile per i trader che operano come titolari unici o sotto società a responsabilità limitata. Il modello di diario contabile ClickUp ti aiuta a registrare le transazioni in modo accurato utilizzando campi personalizzati preimpostati come data della transazione, tipo di diario, numero della voce e addebito.

Con tutto organizzato in un unico posto, puoi ridurre l'inserimento manuale dei dati e monitorare facilmente le tue prestazioni finanziarie complessive e le metriche chiave. Le voci sono organizzate cronologicamente, con viste create per account o mesi specifici. Le attività collegate, i promemoria e il caricamento dei documenti aiutano a ridurre i grattacapi fiscali di fine anno.

💙 Perché ti piacerà:

Assegna tag a entrate e uscite per prepararti alla stagione fiscale e collega le voci del diario a file di supporto come estratti conto o ricevute

Registra rapidamente le voci del giornale utilizzando i campi integrati che acquisiscono i dettagli finanziari chiave

Ottieni una visualizzazione del flusso di cassa e delle tendenze nel tempo per supportare decisioni più intelligenti

Risparmia tempo con un sistema organizzato, facile da aggiornare e consultare

Ideale per: trader o titolari di aziende che gestiscono più account e necessitano di registrazioni accurate e organizzate per un monitoraggio finanziario più intelligente.

Ecco cosa ha detto Shireen Shalabi, Project Consultant presso Raymond James Consultant, sull'utilizzo di ClickUp:

Oltre a tenere sotto controllo i tuoi progetti, è utile anche per garantire che tutti coloro che lavorano al progetto rimangano in linea con gli obiettivi. Ad esempio, se devo assegnare delle attività a qualcuno che sta lavorando allo stesso progetto, posso taggarlo nell'attività e lui verrà immediatamente avvisato via email dell'attività e della sua scadenza.

3. Modello di prezzi per la contabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza i tuoi servizi finanziari e i tuoi preventivi con il modello di prezzi per la contabilità ClickUp

Molti trader che offrono servizi di segnalazione, tutoraggio o sottoscrizioni formative hanno difficoltà a formalizzare i prezzi e la fatturazione per aumentare i livelli di profitto. Il modello di prezzi per la contabilità ClickUp risolve questo problema definendo livelli personalizzabili, cicli di fatturazione, servizi inclusi e sconti specifici per i client.

Il modello di diario ti consente di monitorare i servizi, impostare livelli di prezzo e generare rapidamente preventivi senza dover cercare nei fogli di calcolo. Dispone di cinque visualizzazioni integrate, tra cui ripartizioni mensili, trimestrali e annuali, così saprai sempre a che punto sono i tuoi numeri e come modificarli.

💙 Perché ti piacerà:

Accedi a un punto centralizzato per monitorare i termini di fatturazione dei clienti e i relativi risultati finali, con aggiornamenti dello stato e monitoraggio delle entrate integrati

Imposta diversi modelli di prezzo per i servizi o i prodotti relativi al trading

Allinea il monitoraggio delle entrate ricorrenti con le attività di gestione degli account

Ottieni una visibilità dettagliata con visualizzazioni organizzate per periodo di tempo e componenti di servizio

Ideale per: liberi professionisti, trader principianti, contabili virtuali o agenzie che hanno bisogno di gestire tariffe, preventivi e strutture di servizi.

4. Modello ClickUp per conti fornitori

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo ogni fattura prima che si trasformi in un pagamento mancato con il modello ClickUp Accounts Payable

Il modello ClickUp Accounts Payable chiarisce il processo di pagamento, aiutandoti a tenere sotto controllo le fatture dei fornitori e i cicli di pagamento. Il modello offre un sistema predefinito per registrare ogni fattura come attività e tiene traccia di tutti gli obblighi di pagamento in un'unica interfaccia chiara.

Consente di assegnare stati come "Ricezione fattura", "Verifica" e "Codifica" e persino di allegare ricevute o note direttamente alla voce. Inoltre, organizza i pagamenti per fornitore, data di scadenza o account e crea automazioni per evitare il mancato rispetto delle scadenze attraverso un approccio disciplinato.

💙 Perché ti piacerà:

Accedi alla visualizzazione dashboard per cercare i pagamenti imminenti e quelli scaduti sulla tua piattaforma di trading

Allega le fatture, annota il metodo/modalità di pagamento e monitora il flusso di cassa in uscita senza aprire un foglio di calcolo separato

Visualizza le passività mensili con riepiloghi/riassunti delle spese per mantenere trasparenti gli impegni finanziari e pronti per la revisione contabile

Imposta flussi di lavoro personalizzati per trasferire le fatture attraverso controlli e approvazioni interni

Ideale per: team finanziari e di approvvigionamento che gestiscono più fornitori, dove è necessario organizzare il monitoraggio delle approvazioni delle fatture e delle sequenze di pagamento.

💡 Suggerimento professionale: evita sorprese di budget utilizzando un modello di preventivo per suddividere i costi del progetto in modo chiaro e accurato prima di iniziare il lavoro.

5. Modello di riepilogo/riassunto degli account finanziari ClickUp

Ottieni il modello gratis Diventa esperto di finanza senza il caos dei fogli di calcolo grazie al modello di riepilogo/riassunto degli account finanziari di ClickUp

Quando si gestiscono più account, come conti di risparmio, linee di credito o investimenti, è facile perdere di vista il quadro generale. Il modello Riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp combina i saldi dei conti, i livelli di margine e le prestazioni specifiche di ciascun conto in un'unica area di lavoro, così non dovrai più rincorrere i numeri.

Il modello rende relativamente più facile individuare tendenze o discrepanze con informazioni in tempo reale su entrate e uscite. Tieni traccia dell'allocazione delle risorse, del flusso di cassa e delle prestazioni per account, con filtri in tempo reale e visualizzazioni basate su sequenze temporali. Ciò semplifica il confronto delle prestazioni di intermediazione e l'ottimizzazione dell'allocazione del capitale.

💙 Perché ti piacerà:

Visualizza tutti gli account in un'unica dashboard con filtri per classe di attività per monitorare il contante rispetto al capitale investito e i rendimenti non realizzati

Condividi riepiloghi/riassunti finanziari con consulenti fiscali o partner aziendali

Metti all'opera le automazioni per ricevere notifiche sui cambiamenti chiave come depositi o prelievi

Utilizza il monitoraggio del tempo e i tag per aggiungere ancora più contesto ai tuoi dati

Ideale per: Trader che gestiscono più account o strategie e desiderano una panoramica chiara e centralizzata e un riepilogo/riassunto consolidato e in tempo reale di tutti i conti finanziari.

6. Modello per operazioni contabili ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica le operazioni contabili con il modello per operazioni contabili di ClickUp

Dietro ogni trader professionista o gestore patrimoniale c'è una funzione di back-office, spesso dispersa in più file Microsoft Excel o Fogli Google. Il modello ClickUp per le operazioni contabili struttura questi flussi di lavoro di back-end: registrazione delle transazioni, riconciliazione, generazione di report e revisioni di conformità.

Fornisce uno spazio metodico ma flessibile per monitorare le vendite, le spese, i pagamenti e tutto il resto. Dispone anche di flussi di lavoro ricorrenti, come i bilanci di fine mese o i riepiloghi/riassunti trimestrali delle prestazioni.

💙 Perché ti piacerà:

Crea flussi di lavoro basati su cicli di riconciliazione, auditing e reportistica

Assegna attività per l'inserimento dei dati, la revisione e il follow-up della documentazione

Concentrati sull'individuazione dei ritardi e dei segnali di audit con stati personalizzati

Tieni traccia della conformità normativa e dei documenti relativi all'intermediazione

Ideale per: team contabili o piccole aziende che desiderano strutturare meglio le operazioni finanziarie quotidiane, in particolare quelle che gestiscono processi contabili ricorrenti, strutturati e scalabili.

7. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo della tua pianificazione finanziaria con il modello di gestione finanziaria ClickUp

Il modello di gestione finanziaria di ClickUp fornisce un centro di comando per la gestione di entrate, spese, sottoscrizioni ricorrenti, registri fiscali e analisi delle prestazioni. Questa area di lavoro all-in-one è stata creata per sostituire i sistemi frammentati di monitoraggio finanziario.

Tieni traccia delle entrate, delle uscite e delle incongruenze e crea budget che vengono effettivamente utilizzati. Individua le perdite di spesa prima che diventino problemi e mantieni il tuo team (e la leadership) aggiornato senza inviare una dozzina di aggiornamenti di stato.

💙 Perché ti piacerà:

Organizza per mese o trimestre, collega le attività alle transazioni e personalizza i widget di reportistica

Utilizza i widget della dashboard per visualizzare le prestazioni rispetto al budget e monitorare le variazioni dei margini di profitto mensili nel tempo

Ottieni piena visibilità sul tuo panorama finanziario con le viste Elenco, Calendario e Dashboard

Automatizza i promemoria per fatture, revisioni o prossimi controlli finanziari

Ideale per: team finanziari, fondatori, responsabili delle operazioni, trader e consulenti che necessitano di una cronologia chiara e verificabile delle attività finanziarie relative alle funzioni commerciali e aziendali per mantenere uno stretto controllo sul budget e sulla pianificazione.

8. Modello di contabilità generale ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un modo intuitivo per registrare contemporaneamente tutti i pagamenti in entrata e le spese in uscita con il modello di contabilità generale ClickUp

Il modello di contabilità generale ClickUp è ideale per i trader che operano come entità aziendali. Sebbene questo modello sia stato creato pensando ai contabili, le sue funzionalità flessibili lo rendono altrettanto utile per qualsiasi team aziendale. Fornisce un sistema di contabilità a partita doppia formalizzato con account organizzati, categorie di giornale e aggiornamenti in tempo reale.

Ogni elemento supporta descrizioni, tipi di account, stato di debito/credito e documentazione collegata. Consente di monitorare con precisione le transazioni e generare report personalizzati che hanno senso (anche per chi non è esperto di finanza).

💙 Perché ti piacerà:

Monitora e classifica tutte le attività finanziarie con precisione

Mantieni audit trail e report pronti per l'esportazione

Allinea le voci del giornale con i codici fiscali o le categorie approvate dai commercialisti

Integra documentazione, ricevute e timestamp per ogni voce

Ideale per: Team finanziari interni, contabili indipendenti e chiunque abbia mai dovuto districarsi in un foglio di calcolo risalente a tre trimestri fa.

9. Modello di foglio di calcolo per diario di trading di StockBrokers. com

Il modello di foglio di calcolo per diario di trading di StockBrokers. com mette a fuoco ciò che conta di più: chiarezza, coerenza e intuizione.

Realizzato in Excel ma progettato pensando ai trader professionisti, questo diario include colonne predefinite per simbolo, ora di entrata/uscita, dimensione, commissioni, P&L netto e note. Il layout è semplice: le celle arancioni sono quelle da compilare, mentre quelle grigie calcolano automaticamente profitti, perdite e totali.

💙 Perché ti piacerà:

Calcola statistiche continue come il tasso di vincita e il multiplo R medio

Mantieni l'accesso offline e il controllo completo sui dati

Utilizza il monitoraggio automatico delle vincite/perdite, il profitto medio per operazione e le metriche relative al tasso di esito positivo

Gli input e i calcoli codificati a colori riducono gli errori e consentono di risparmiare tempo

Ideale per: trader giornalieri, investitori a lungo termine o chiunque cerchi di mantenere una certa coerenza e imparare dalle operazioni passate.

10. Modello di diario di trading di Template. Net

Il Modello di diario di trading di Template. Net è un ottimo punto di partenza per chi desidera organizzare le proprie operazioni attuali e future senza fronzoli. È progettato per i trader che desiderano riflettere manualmente sulle proprie prestazioni con note qualitative e riepiloghi/riassunti. Questo modello supporta registri delle operazioni, monitoraggio degli obiettivi, sezioni di revisione e spazio per screenshot o osservazioni sulle operazioni.

Questo foglio di calcolo intuitivo ti consente di registrare le informazioni di base: data, tipo (acquisto o vendita), prezzo, quantità, costo, profitto/perdita netto e condizioni del tuo traguardo. C'è anche spazio per registrare i dettagli dell'azienda e i tipi di investimento, utile se desideri monitorare i modelli in tutti i settori.

💙 Perché ti piacerà:

Aggiungi note soggettive accanto ai dati oggettivi sulle operazioni

Utilizza layout facili da stampare per flussi di lavoro cartacei o ibridi

Crea sezioni personalizzate per la mentalità, la risposta emotiva o gli eventi di attualità

Tieni traccia delle operazioni organizzandole in un formato strutturato e incentrato sulla revisione

Ideale per: trader che preferiscono imparare attraverso l'autoanalisi e la registrazione delle proprie azioni piuttosto che limitarsi alle statistiche.

💡 Suggerimento professionale: l'IA prospera grazie a modelli in tempo reale in continua evoluzione con il comportamento degli utenti, le oscillazioni del mercato, i dettagli delle operazioni, i grafici di rischio, le dimensioni delle operazioni e i cambiamenti operativi. Pertanto, fornire alla tua IA informazioni in tempo reale è la chiave.

Gestisci le tue finanze con i potenti modelli di ClickUp

Tutto intorno a noi sta diventando digitale, quindi perché la contabilità e la gestione finanziaria dovrebbero ancora essere bloccate in fogli di calcolo infiniti e thread di email? È ora di dare alle tue finanze l'aggiornamento che meritano.

La chiarezza finanziaria non deve necessariamente comportare un dispendio di tempo o di energie.

I modelli di diario di trading ClickUp rendono più facile monitorare e analizzare i tuoi obiettivi finanziari con sicurezza. Grazie ai modelli finanziari versatili e progettati con cura, puoi finalmente sostituire la confusione con il controllo.

