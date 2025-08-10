I 10 migliori software di prenotazione sale per uffici nel 2025

Ti è mai capitato di girare per l'ufficio con il portatile in mano alla ricerca di una sala riunioni libera? Sapevi che il 40% dei dipendenti, proprio come te, spreca fino a 30 minuti al giorno solo per trovare uno spazio adatto per una riunione?

Questo non è solo frustrante, ma anche un killer della produttività. Che si tratti di una riunione importante con un client o di una rapida sincronizzazione del team, l'ultima cosa su cui vuoi perdere tempo è litigare per la sala conferenze e giocare al detective del calendario.

È qui che entra in gioco il software di prenotazione delle sale. Il sistema di prenotazione giusto elimina i conflitti di programmazione, previene le assenze e garantisce il corretto svolgimento delle riunioni grazie alla disponibilità in tempo reale e ai promemoria intelligenti.

Abbiamo raccolto i migliori strumenti per la prenotazione delle sale ( ClickUp è in testa alla classifica!) per aiutarti a ottimizzare il tuo spazio, risparmiare tempo e riprendere il controllo del tuo calendario.

Cosa cercare in un software di prenotazione sale?

Il software di prenotazione sale giusto non dovrebbe limitarsi a riservare il tuo posto. Dovrebbe essere in grado di pensare in anticipo, non intralciare il tuo lavoro e assicurarsi che ogni riunione inizi in orario (con le persone giuste effettivamente presenti nella sala).

Ecco cosa cercare in un sistema di prenotazione sale conferenze per riunioni produttive:

Disponibilità delle sale in tempo reale: strumenti che consentono al tuo team di visualizzare immediatamente quali sale sono libere, occupate o già prenotate. Niente più interruzioni imbarazzanti del tipo "c'è qualcuno?", congetture e strumenti che consentono al tuo team di visualizzare immediatamente quali sale sono libere, occupate o già prenotate. Niente più interruzioni imbarazzanti del tipo "c'è qualcuno?", congetture e conflitti tra riunioni

Integrazione con calendario ed email: software che si sincronizza perfettamente con gli strumenti aziendali esistenti e con Google Workspace, Calendario, Microsoft Outlook e promemoria via email. Il tuo team non dovrà più perdere una prenotazione o destreggiarsi tra cinque app solo per prenotare una sala

Piante interattive: funzionalità/funzioni che mostrano visualizzazioni interattive delle sale e immagini del layout dell'ufficio, dove è possibile cliccare sugli spazi per le riunioni e prenotare facilmente. Questo tipo di software per la prenotazione delle sale riunioni è particolarmente necessario se si dispone di uffici di grandi dimensioni e configurazioni ibride

Regole di prenotazione intelligenti: strumenti che impostano restrizioni come occupazione massima, limiti di durata delle prenotazioni e accesso prioritario per team specifici. Ciò garantisce equità e organizzazione anche nelle ore di punta ed evita strumenti che impostano restrizioni come occupazione massima, limiti di durata delle prenotazioni e accesso prioritario per team specifici. Ciò garantisce equità e organizzazione anche nelle ore di punta ed evita problemi di pianificazione sul lavoro

Check-in e check-out senza contatto: software che offre codici QR o sensori per confermare chi sta utilizzando lo spazio, riducendo le prenotazioni fantasma. Questo aiuta anche a monitorare l'utilizzo dello spazio per una migliore pianificazione

Funzionalità di gestione dei visitatori: Funzionalità per prenotare sale riunioni per le visite di clienti o fornitori e collegarle alle registrazioni degli ospiti

Analisi dell'utilizzo e report: software che monitora quali sale sono più utilizzate, con quale frequenza vengono cancellate le prenotazioni e dove si sta perdendo efficienza in termini di spazio

I migliori software di prenotazione sale in sintesi

Ecco una panoramica dei migliori software di prenotazione sale tra cui scegliere:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Prenotazione delle sale e coordinamento dei team senza intoppi; startup, PMI e aziende Calendario basato su IA, gestione delle attività, modelli per riunioni, integrazioni con Google Calendar, Outlook e Calendly, IA Notetaker e modelli per la gestione degli spazi dell'ufficio Free Forever, personalizzazioni per le aziende Skedda Automazione del controllo degli accessi a sale riunioni specifiche; PMI e aziende Regole di prenotazione personalizzate, notifiche di check-in dei visitatori, promemoria via Slack/email, mappe interattive e pagamenti online A partire da 99 $ al mese Kadence Team ibridi; startup, PMI e aziende Disponibilità delle sale in tempo reale, intelligenza predittiva, avvisi Slack/MS Teams, integrazione con Outlook/Google Calendar e analisi dell'utilizzo delle sale in tempo reale A partire da 4 $ al mese per utente attivo OfficeRnD Personalizzazione delle sale riunioni; PMI e aziende Prenotazioni di riunioni ricorrenti, stato delle sale centralizzato, analisi dell'utilizzo delle sale e funzionalità di prenotazione per amministratori A partire da 99-185 $ al mese inspace Analisi dell'utilizzo delle sale e dell'ambiente di lavoro; PMI e aziende Check-in abilitati NFC, mappe interattive, regole di prenotazione, segnaletica digitale e metriche utilizzabili A partire da 3,99 $ al mese per utente Roomzilla Prenotazioni di sale con un solo clic; PMI Prenotazioni tramite codice QR, cancellazioni automatiche, regole di approvazione, mappe interattive e aggiornamenti in tempo reale Gratis, a partire da 12 $/risorsa Robin Aziende con grandi spazi e team remoti; Aziende Hot desking, prenotazione prioritaria, mappe interattive dell'ufficio, check-in basati sull'IA e protezione dalle riunioni abbandonate Prezzi personalizzati Teem di iOFFICE Enti governativi; Governo, aziende Autorizzazione FedRAMP, mappe interattive dell'ufficio, ottimizzazione dell'area di lavoro con IA e integrazione della gestione dei visitatori Prezzi personalizzati RoomRaccoon Hotel e resort; PMI e aziende (ospitalità) Aggiornamenti automatici sulla disponibilità delle sale, fatturazione sicura, motore di prenotazione personalizzabile e reportistica in tempo reale A partire da 236 $ al mese Envoy Ottimizzazione dell'utilizzo delle sale conferenze e della gestione dello spazio in ufficio; PMI e aziende Disponibilità codificata a colori, visualizzazione digitale del calendario, integrazione con Slack/Teams e promemoria automatici di fine riunione Gratis, a partire da 131 $ al mese per posizione

Il miglior software per la prenotazione delle sale

Ecco alcuni dei software di prenotazione sale più utilizzati che possono migliorare il tuo sistema di prenotazione.

1. ClickUp (Ideale per prenotazioni di sale senza intoppi e coordinamento del team)

Pianifica i tuoi programmi di riunione ed evita doppie prenotazioni con ClickUp

Immagina questo: mancano cinque minuti a una chiamata importante con un client, ma la sala riunioni che pensavi di aver prenotato è già occupata, di nuovo. Hai controllato il calendario, ma non è chiaro. Il tuo team è disperso tra diversi strumenti, nessuno sa chi ha prenotato cosa e ora ti ritrovi a cercare un'alternativa per il backup.

Entra in ClickUp , la tua app per tutto il lavoro. È un hub di lavoro basato sull'IA e un sistema di prenotazione intelligente che riunisce pianificazione, collaborazione, follow-up e molto altro in un unico posto.

Calendario ClickUp

Il Calendario IA di ClickUp funge da centro di comando per la prenotazione delle sale conferenze. Invece di imbarazzanti situazioni di stallo nei corridoi o drammi dovuti a doppie prenotazioni, avrai una visualizzazione chiara e in tempo reale delle sale disponibili, quando e per quanto tempo.

Pianifica conferenze e prenota sale riunioni facilmente con il Calendario di ClickUp

Hai bisogno di bloccare del tempo per una sessione di brainstorming o una riunione settimanale con tutto il personale? Basta scegliere la fascia oraria.

Ma non si tratta solo di prenotare. Questo Calendario è basato sull'IA. Può ottimizzare l'intero flusso delle riunioni. Il calendario pianifica automaticamente in base alla disponibilità e invia promemoria in modo che nessuno perda la riunione o si presenti senza essere invitato.

ClickUp Brain

L'IA di ClickUp esamina le attività, le scadenze imminenti e la disponibilità del tuo team per consigliarti orari di riunione sensati.

ClickUp Brain blocca automaticamente il tempo di concentrazione e riprogramma gli impegni in caso di conflitti, aiutandoti a evitare sovrapposizioni e cambiamenti dell'ultimo minuto.

Chiedi a ClickUp Brain di gestire per te le attività di prenotazione regolari

Attività di ClickUp

Passiamo ora alle attività di ClickUp, la spina dorsale operativa del coordinamento delle sale riunioni.

Trasforma i tuoi programmi delle riunioni in elenchi di cose da fare con le attività di ClickUp

Puoi trasformare ogni riunione programmata in un'attività. Basta taggare la sala, assegnarla al tuo team, impostare la durata e il gioco è fatto.

In questo modo si crea una fonte di informazioni condivisa: tutti sanno chi sta utilizzando quale spazio, per quanto tempo e perché. Non dovrete più chiedervi per chi è riservata la "Sala riunioni B". Ancora meglio, potete aggiungere attività secondarie e liste di controllo per garantire che le vostre riunioni procedano secondo i piani e siano produttive.

Integrazioni ClickUp

E poiché ClickUp si sincronizza facilmente con Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams e altri strumenti di pianificazione di alto livello, tutto il tuo ecosistema di prenotazioni rimane allineato.

Sincronizza i tuoi strumenti di pianificazione esistenti per visualizzare in modo centralizzato le fasce orarie prenotate e le sale riunioni con le integrazioni ClickUp

Puoi trasformare le email in attività con l'integrazione di ClickUp in Outlook. In alternativa, puoi creare nuove attività dalle tue email senza uscire da Outlook.

Anche l'aggiornamento delle attività sul calendario diventa un gioco da ragazzi grazie all'integrazione di ClickUp con Google Calendar. E se hai bisogno di modificare o aggiungere un evento sul tuo Google Calendar, questo verrà automaticamente riportato su ClickUp.

Allo stesso modo, l'integrazione ClickUp Calendly ti consente di pianificare una riunione su Calendly e di visualizzarla su ClickUp.

Oltre alla gestione, alla pianificazione e al coordinamento, ClickUp eccelle quando si tratta di aumentare la produttività. Non solo elimina il caos che accompagna la prenotazione delle sale riunioni, ma rende le riunioni stesse completamente prive di intoppi.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker è il membro del team di cui non sapevi di aver bisogno. Partecipa alle tue riunioni, ascolta, trascrive i punti chiave dei verbali delle riunioni e, cosa più importante, genera automaticamente elementi di azione che vengono trasformati in attività di ClickUp non appena la chiamata termina.

Registra le discussioni delle riunioni senza sforzo con ClickUp AI Notetaker

Ciò significa che ogni prenotazione di una sala si traduce in risultati documentati e follow-up, non solo in vaghe note e appunti dimenticati.

Modello di modulo per la prenotazione di riunioni ClickUp

Hai bisogno di un modo semplice per consentire al tuo team di richiedere sale o pianificare riunioni? Prova il modello di modulo per la prenotazione di riunioni di ClickUp.

Ottieni un modello gratuito Semplifica le richieste di prenotazione delle sale con il modello di modulo di prenotazione riunioni ClickUp

Consente ai team di prenotare sale riunioni senza alcuna difficoltà e garantisce che ogni richiesta di riunione sia chiara e coerente, evitando sovrapposizioni negli orari delle riunioni. Inoltre, è possibile acquisire tutti i dettagli essenziali, come data, ora, posizione, partecipanti, programma della riunione e risorse necessarie.

Per chi gestisce spazi più grandi, come un campus, un piano di coworking o la sede centrale di un'azienda, il modello ClickUp Office Space Management fa salire il livello.

Ottieni un modello gratuito Ottimizza la gestione e la manutenzione degli spazi per conferenze con il modello ClickUp Office Space Management

Ti consente di assegnare scrivanie e aree conferenze, monitorare l'utilizzo delle sale, gestire le richieste di manutenzione e persino ottimizzare i layout per massimizzare la produttività. Puoi visualizzare il tuo spazio, pianificare in modo efficiente e gestire il tuo ufficio come un meccanismo ben oliato.

In un mondo di calendari sovrapposti e programmi affollati, ClickUp è il tuo gestore completo delle operazioni di riunione. Ti aiuta a condurre riunioni efficaci e a mantenere sincronizzati ogni spazio, attività e membro del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Consenti ai membri di prenotare sale tramite i moduli ClickUp , gestisci più spazi e semplifica la fatturazione o l'accesso

Trasforma la prenotazione delle sale riunioni in un flusso di lavoro automatizzato con oltre 50 trigger

Coordina le prenotazioni delle aule e delle sale conferenze, sincronizza i calendari accademici e automatizza le notifiche per il personale e gli studenti

Integra la prenotazione delle sale con il project management, assicurando che riunioni, attività e follow-up siano monitorati in un unico posto

Traduci le note delle riunioni in oltre 10 lingue

Archivia le note delle riunioni con ClickUp AI Notetaker e le registrazioni delle riunioni con ClickUp Clips per un rapido riferimento, evitando riunioni ridondanti

Accedete ai modelli di programma per riunioni PowerPoint per organizzare e strutturare le vostre discussioni e ridurre la durata delle riunioni

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni un po' complesse all'inizio

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente ClickUp dice

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare eventi e aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per pianificare eventi e aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi su priorità di marketing più importanti.

💡 Suggerimento: utilizza i moduli ClickUp per raccogliere il feedback del tuo team dopo ogni riunione. Questo ti aiuterà a ridurre il numero di riunioni inutili e a mantenere le sale riunioni disponibili per conferenze urgenti

2. Skedda (Il migliore per automatizzare il controllo degli accessi a sale riunioni specifiche)

via Skedda

Dal 2023 al 2024, l'occupazione complessiva degli uffici è raddoppiata, passando dal 30% al 60%. Ciò significa più persone, più riunioni e, sì... più possibilità di conflitti di spazio.

La piattaforma elegante e centralizzata di Skedda ti consente di gestire tutto questo con l'assegnazione delle scrivanie, la pianificazione delle sale riunioni e l'organizzazione degli spazi condivisi. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop, i pagamenti online e i login social rendono facile per i responsabili dell'ufficio e gli operatori di coworking gestire le prenotazioni con il minimo sforzo.

Puoi anche stabilire un controllo degli accessi per sale specifiche, assicurandoti che lo spazio per le riunioni ad alta priorità sia sempre disponibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skedda

Personalizza le condizioni di prenotazione, i campi personalizzati e le regole per attrezzature specializzate e diversi spazi per riunioni

Consenti ai visitatori di effettuare il check-in su un tablet dedicato e ricevi una notifica immediata del loro arrivo

Invia promemoria di check-in tramite Slack ed email e libera automaticamente gli spazi inutilizzati per evitare prenotazioni fantasma

Consenti ai team remoti di individuare facilmente la zona in cui si trova l'ufficio grazie a mappe dettagliate e interattive e a planimetrie visive

Limiti di Skedda

A volte elenca gli appuntamenti con fusi orari sbagliati

Mancanza di funzionalità/funzioni personalizzate

Prezzi Skedda

Starter: 99 $ al mese

In più: 149 $ al mese

Premier: 199 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Skedda

G2: 4,8/5 stelle (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,8/5 stelle (oltre 220 recensioni)

📮ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse.

3. Kadence (Ideale per team ibridi)

via Kadence

il 64% dei dipendenti* afferma che la propria azienda opera attualmente con un modello ibrido. Se sei uno di loro, Kadence è il software di pianificazione delle sale riunioni ideale per te.

Questo sistema di prenotazione delle sale riunioni offre un moderno sistema di prenotazione delle sale su misura per team ibridi, fornendo visibilità in tempo reale sulle sale riunioni disponibili in più posizioni.

Puoi filtrare le sale in base alla posizione, alla capacità o ai servizi offerti e prenotare direttamente dal tuo dispositivo mobile o desktop. La visualizzazione delle sale e la funzione di prenotazione rapida del sistema garantiscono una pianificazione delle sale conferenze trasparente e senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kadence

Accedi a informazioni predittive sull'occupazione degli spazi di lavoro

Rimani aggiornato su quando il tuo team arriverà in ufficio e quando ha cancellato all'ultimo minuto tramite gli avvisi Slack e MS Teams

Personalizza la configurazione della tua sala riunioni con i servizi richiesti

Prenota sale riunioni direttamente dal tuo Outlook e Google Calendar

Aiuta i responsabili dell'ufficio a ridurre al minimo i conflitti di prenotazione con promemoria di check-in, rilascio automatico delle sale inutilizzate e analisi in tempo reale dell'utilizzo delle sale

Limiti di Kadence

Spesso si verificano problemi quando si tenta di modificare le prenotazioni delle sale

La sezione dedicata alle informazioni dettagliate non è molto approfondita

Prezzi Kadence

Standard: 4 $ al mese per utente attivo

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kadence

G2: 4,6/5 stelle (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 stelle (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kadence?

Una recensione su G2 recita:

È un sistema facile da usare se configurato correttamente. Tutto quello che devi fare è seguire alcuni clic sul pulsante per visualizzare quali postazioni o sale sono libere e cliccare per confermare. Dover effettuare il check-in ogni volta che prenoti è piuttosto fastidioso e se non lo fai in tempo la prenotazione viene cancellata.

È un sistema facile da usare se configurato correttamente. Tutto quello che devi fare è seguire alcuni clic sul pulsante per visualizzare quali postazioni o sale sono libere e cliccare per confermare. Dover effettuare il check-in ogni volta che prenoti è piuttosto fastidioso e se non lo fai in tempo la prenotazione viene cancellata.

4. OfficeRnD (Il migliore per personalizzare le sale riunioni)

via OfficeRnD

Ogni team ha bisogno di servizi diversi durante le riunioni online, che si tratti di lavagne online per il brainstorming, attrezzature per videoconferenze per chiamate con i clienti o sedie extra per riunioni ibride.

Con OfficeRnD, puoi personalizzare le sale riunioni in base alle esigenze del tuo team, dall'aggiunta di servizi alla definizione di regole di prenotazione intelligenti che rendono la pianificazione semplice e senza stress. E quando le cose si fanno frenetiche, i responsabili dell'ufficio o gli amministratori possono intervenire per prenotare spazi per conto di altri, assicurandosi che tutti ottengano la sala giusta al momento giusto.

La piattaforma è particolarmente adatta per spazi di coworking e ambienti aziendali che richiedono soluzioni flessibili e scalabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di OfficeRnD

Prenota facilmente le sale per riunioni ricorrenti

Aggiungi dettagli importanti sulle riunioni e risorse direttamente all'interno di ogni prenotazione

Evidenzia la disponibilità degli spazi con lo stato centralizzato delle sale

Tieni traccia delle prenotazioni e dei check-in, dei tassi di utilizzo delle sale, della durata media delle prenotazioni e della percentuale di no-show

Limiti di OfficeRnD

Può diventare piuttosto costoso per le startup in fase di avvio con un budget limitato

Gli utenti segnalano che la navigazione nel software è piuttosto complicata

Prezzi di OfficeRnD

Per spazi di coworking e flessibili: Start: A partire da 185 $/mese Grow: A partire da 289 $/mese Scale: Prezzi personalizzati

Inizio: A partire da 185 $ al mese

Crescita: A partire da 289 $ al mese

Scala: Prezzi personalizzati

Per ambienti di lavoro moderni: Start: A partire da 99 $/mese Professional: A partire da 399 $/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

Inizio: A partire da 99 $ al mese

Professionale: A partire da 399 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Inizio: A partire da 185 $ al mese

Crescita: A partire da 289 $ al mese

Scala: Prezzi personalizzati

Inizio: A partire da 99 $ al mese

Professionale: A partire da 399 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OfficeRnD

G2: 4,6/5 stelle (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 stelle (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OfficeRnD?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace la fluidità della piattaforma. È molto intuitiva e facile da navigare. Per le esigenze della nostra organizzazione e i requisiti quando qualcuno prenota una sala nel nostro ufficio, la funzionalità/funzione dei servizi per le riunioni è essenziale. Sarebbe utile avere la possibilità di abilitare il requisito per quel modulo in modo che il nostro team possa prepararsi per l'arrivo dei nostri dipendenti in ufficio.

Mi piace la fluidità della piattaforma. È molto intuitiva e facile da navigare. Per le esigenze della nostra organizzazione e i requisiti quando qualcuno prenota una sala nel nostro ufficio, la funzionalità/funzione dei servizi per le riunioni è essenziale. Sarebbe utile avere la possibilità di abilitare il requisito per quel modulo in modo che il nostro team possa prepararsi per l'arrivo dei nostri dipendenti in ufficio.

🧠 Curiosità: Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, giura sull'efficacia di una sala conferenze gelida per aumentare la produttività, mantenendo il termostato a una temperatura di 15 °C. Sembra che l'unica cosa calda in quella stanza siano le discussioni!

5. inspace (Ideale per l'utilizzo delle sale e l'analisi dell'ambiente di lavoro)

via inspace

Per ottimizzare la tua area di lavoro, hai bisogno di dati in tempo reale sull'utilizzo delle sale riunioni e delle scrivanie. Il sistema di check-in abilitato NFC della piattaforma garantisce che solo le prenotazioni effettivamente utilizzate occupino lo spazio, liberando automaticamente le sale inutilizzate per gli altri.

Oltre a gestire le prenotazioni delle sale, ti mostra esattamente come viene utilizzato lo spazio e cosa è necessario modificare per soddisfare le esigenze del tuo team.

Puoi visualizzare immediatamente le sale conferenze disponibili, controllare gli orari e prenotare spazi da qualsiasi dispositivo, compresi i pannelli interattivi delle sale. Inoltre, offre messaggistica personalizzabile, aggiornamenti in tempo reale e coordinamento senza sforzo per riunioni fluide e piacevoli con i clienti e il team.

le migliori funzionalità/funzioni di inspace

Imposta regole di prenotazione, gestisci i ruoli degli utenti e assicurati che solo le persone giuste possano prenotare spazi specifici

Offri ai visitatori la possibilità di prenotare sale riunioni tramite segnaletica digitale

Accedi alle mappe interattive della tua planimetria sull'interfaccia intuitiva della piattaforma e consenti ai dipendenti di prenotare scrivanie, sale riunioni, spazi di parcheggio e altro ancora

Approfitta dei controlli di accesso granulari e delle metriche utilizzabili

limiti di spazio

L'esperienza utente non è molto fluida

A volte dovrai aggiornare una pagina un paio di volte per prenotare le sale

prezzi inspace

Starter: 3,99 $ al mese per utente

Pro: 7,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di inspace

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Il 49% di tutti gli spazi sul posto di lavoro è estremamente sottoutilizzato, con una media inferiore a un'ora al giorno.

6. Roomzilla (Il migliore per prenotazioni di sale con un solo clic)

via Roomzilla

Nessuno vuole passare attraverso più passaggi di approvazione solo per prenotare una sala riunioni. Diventa ancora più frustrante quando si tratta di una conferenza urgente.

Roomzilla ti consente di prenotare sale semplicemente scansionando un codice QR. Le funzionalità di cancellazione automatica e coda di approvazione aiutano a ridurre i casi di mancata presentazione e a semplificare il processo di prenotazione. La piattaforma è altamente adattabile e supporta l'hot-desking, il desk hoteling e la prenotazione tradizionale di sale conferenze, rendendola una soluzione versatile per luoghi di lavoro moderni e flessibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roomzilla

Accedi al check-in digitale e alle cancellazioni automatiche per ottimizzare gli spazi di lavoro

Prenota rapidamente sale e spazi di coworking con i codici QR

Imposta regole di approvazione per sale o risorse specifiche, assicurando che solo gli spazi con priorità elevata siano sottoposti a revisione amministrativa

Massimizza l'efficienza con mappe interattive e aggiornamenti in tempo reale sulle prenotazioni

Limiti di Roomzilla

La funzionalità/funzione di reportistica non è abbastanza dettagliata

Non dispone di un'app mobile

Prezzi di Roomzilla

Free

Standard: 12 $/risorsa

Business: 20 $/camera e 12 $/scrivania per attrezzatura

Valutazioni e recensioni di Roomzilla

G2: 4,3/5 stelle (oltre 180 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Robin (Ideale per aziende con grandi spazi e team remoti)

via Robin

Per le grandi aziende, gestire sale conferenze in spazi ufficio molto estesi e in più posizioni può essere un incubo logistico, soprattutto se si ha un modello di lavoro ibrido. Robin è un software per la prenotazione di sale riunioni progettato per soddisfare le esigenze di tali aziende.

Con hot desking, prenotazione prioritaria e una panoramica centralizzata delle sale, puoi individuare rapidamente lo spazio perfetto e risolvere i conflitti di pianificazione per i tuoi team remoti e in ufficio. Puoi persino prenotare posti auto e ottimizzare la visualizzazione delle sale e il layout dell'ufficio con l'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Robin

Prenota sale tramite Microsoft Outlook e MS Teams

Accedi a suggerimenti automatici sulle sale e mappe interattive dell'ufficio

Garantite un utilizzo ottimale delle sale riunioni con l'IA per check-in automatici, protezione delle riunioni abbandonate e suggerimenti intelligenti sugli spazi

Offri a dipendenti e visitatori chioschi interattivi con mappe per guidarli all'interno delle posizioni del tuo ufficio

Limiti di Robin

La modifica della planimetria è un po' complessa e spesso richiede l'assistenza del provider del servizio

Il sistema di prenotazione tramite Outlook non funziona correttamente

Prezzi Robin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Robin

G2: 4,5/5 stelle (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 stelle (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Robin?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace la facilità con cui è possibile gestire le sale e le informazioni su ciò che ciascuna di esse offre. Mi piace l'esperienza utente dell'app, che la rende molto facile da usare per il nostro personale

Mi piace la facilità con cui è possibile gestire le sale e le informazioni su ciò che ciascuna di esse offre. Mi piace l'esperienza utente dell'app, che la rende molto facile da usare per il nostro personale

8. Teem di iOFFICE (Ideale per enti pubblici)

tramite Teem di iOFFICE

Teem di iOffice è un sistema di prenotazione sale riunioni autorizzato FedRAMP, ideale per enti governativi e aziende che trattano dati altamente sensibili.

Combina la prenotazione di scrivanie e sale con l'analisi del posto di lavoro e il wayfinding. Offre inoltre Eptura IA per aiutarti a ottimizzare l'area di lavoro e migliorare l'efficienza operativa.

Oltre a prenotare sale riunioni, puoi utilizzarlo per programmare la manutenzione degli spazi dell'ufficio, inviare richieste di assistenza e monitorare gli orari delle riunioni e i budget per le attrezzature.

Questo software di prenotazione sale riunioni è utile per le aziende e gli istituti scolastici che cercano una piattaforma unificata per gestire tutti gli aspetti delle prenotazioni sul posto di lavoro e il flusso dei visitatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teem by iOFFICE

Accedi a mappe interattive dell'ufficio per prenotare e individuare le sale riunioni

Utilizza l'IA per prenotare le aree di lavoro in base alle tue preferenze e consenti ai dipendenti di selezionare le scrivanie più vicine ai colleghi

Visualizza i dati sull'utilizzo delle aree di lavoro, sulle prenotazioni e sui contratti di locazione nella dashboard analitica

Integra il software con soluzioni di gestione dei visitatori e di segnaletica digitale per migliorare l'esperienza di pianificazione delle sale conferenze

Limiti di Teem by iOFFICE

Gli utenti segnalano un servizio clienti scadente

Lo strumento ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Teem by iOFFICE

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Teem by iOFFICE

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,4/5 stelle (oltre 40 recensioni)

🧠 Curiosità: la famosa "regola delle due pizze" di Amazon dice che nessuna riunione dovrebbe essere così grande da non poter essere sfamata con due pizze. Un'idea piuttosto ingegnosa per tenere a bada quelle riunioni troppo lunghe e frustranti, no?

9. RoomRaccoon (Ideale per hotel e resort)

via RoomRaccoon

Prenotazioni sovrapposte, aggiornamenti manuali e richieste di prenotazione continue possono mettere in difficoltà anche il personale alberghiero più organizzato. RoomRaccoon è un software di gestione alberghiera all-in-one che eccelle nell'automazione delle operazioni di front desk e back-office per gli ambienti ricettivi.

Il suo sistema di gestione delle proprietà (PMS) include un potente motore di prenotazione, un channel manager e reportistica in tempo reale, consentendo agli hotel e alle pensioni di semplificare le prenotazioni delle camere e massimizzare i ricavi.

È una soluzione intelligente che aiuta gli albergatori a risparmiare tempo, ridurre gli errori e offrire un'esperienza senza intoppi dal check-in al check-out.

Le migliori funzionalità/funzioni di RoomRaccoon

Aggiorna automaticamente la disponibilità delle sale su tutte le piattaforme di prenotazione

Accetta pagamenti direttamente attraverso la piattaforma con fatturazione sicura e automatizzata

Invia email e messaggi automatici per conferme, promemoria e upsell

Gestisci camere per ospiti, sale riunioni e spazi per eventi attraverso il suo motore di prenotazione personalizzabile e oltre 300 integrazioni

Tieni traccia dei tassi di occupazione, dei ricavi e delle tendenze di prenotazione con strumenti di analisi integrati per una gestione degli spazi basata sui dati

Limiti di RoomRaccoon

È più costoso rispetto alle alternative

Mancanza di integrazione con servizi di terze parti

Prezzi di RoomRaccoon

Voce: 236 $/mese

Starter: 300 $ al mese

Premium: 441 $ al mese

Enterprise: 620 $ al mese

Valutazioni e recensioni di RoomRaccoon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 stelle (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RoomRaccoon?

Una recensione su G2 dice:

Il sistema è facile da usare e funziona perfettamente per il nostro boutique hotel. Il vantaggio è che non è necessario impostare tutte le mappature e i prezzi per l'OTA, che possono diventare complicati. È utile che abbiano articoli e un servizio clienti per aiutare.

Il sistema è facile da usare e funziona perfettamente per il nostro boutique hotel. Il vantaggio è che non è necessario impostare tutte le mappature e i prezzi per l'OTA, che possono diventare complicati. È utile che abbiano articoli e un servizio clienti per aiutare.

10. Envoy (Ideale per ottimizzare l'utilizzo delle sale conferenze e la gestione degli spazi dell'ufficio)

via Envoy

Envoy è un software di pianificazione delle sale conferenze che consente di prenotare le sale e gestire gli spazi in modo intuitivo ed efficiente. Grazie agli indicatori di disponibilità codificati a colori e ai display digitali con il programma fuori da ogni sala riunioni, potrete trovare e prenotare facilmente lo spazio più adatto alle vostre esigenze.

Il sistema di prenotazione delle sale riunioni invia anche avvisi in tempo reale per prenotare spazi più piccoli e liberare sale tramite Slack.

I controlli sulla privacy e i promemoria automatici di fine riunione rendono questo sistema di prenotazione delle sale riunioni una scelta eccellente per le organizzazioni che desiderano ridurre al minimo lo spreco di spazio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Envoy

Conferma la prenotazione della sala toccando "Check-in" nella sala, oppure direttamente in Slack o Teams

Identifica le sale e i servizi più richiesti per ottimizzare lo spazio dell'ufficio

Rilascia automaticamente le sale per liberare spazio per riunioni urgenti

Trova e prenota la sala disponibile più vicina dall'app mobile Envoy con funzionalità basata sulla posizione

Limiti di Envoy

Gli utenti segnalano che lo strumento presenta problemi di velocità di caricamento

Il prezzo può aumentare se hai un team numeroso

Prezzi Envoy

Visitatori: Basic: Free Forever Standard: 131 $/mese per posizione Premium: 395 $/mese per posizione Enterprise: Prezzi personalizzati

Base: Free Forever

Standard: 131 $ al mese per posizione

Premium: 395 $ al mese per posizione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Virtual Front Desk: 199 $ al mese per posizione

Workplace: Standard: 3 $ al mese per utente attivo Premium: 5 $ al mese per utente attivo Premium Plus: 7 $ al mese per utente attivo

Standard: 3 $ al mese per ogni utente attivo

Premium: 5 $ al mese per ogni utente attivo

Premium Plus: 7 $ al mese per ogni utente attivo

Connettiti: Prezzi personalizzati

Basic: Free Forever

Standard: 131 $ al mese per posizione

Premium: 395 $ al mese per posizione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Standard: 3 $ al mese per utente attivo

Premium: 5 $ al mese per ogni utente attivo

Premium Plus: 7 $ al mese per utente attivo

Valutazioni e recensioni di Envoy

G2: 4,8/5 stelle (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 stelle (oltre 420 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Envoy?

Una recensione su G2 dice:

Facilità d'uso e flessibilità. È molto facile aggiungere nuovi campi dati che dobbiamo acquisire e il materiale formativo è molto ben fatto. Il software è intuitivo di per sé, ma il materiale è facile da seguire.

Facilità d'uso e flessibilità. È molto facile aggiungere nuovi campi dati che dobbiamo acquisire e il materiale formativo è molto ben fatto. Il software è intuitivo di per sé, ma il materiale è facile da seguire.

Trasforma ogni riunione in un'esperienza fluida e senza stress con ClickUp

Un software affidabile per la prenotazione delle sale riunioni è importante perché aiuta il tuo team a dedicare meno tempo al coordinamento e più tempo alla collaborazione.

Sebbene gli strumenti sopra menzionati offrano potenti funzionalità/funzioni di pianificazione, le migliori piattaforme di pianificazione delle sale vanno oltre la semplice prenotazione. Ti aiutano a ottimizzare l'utilizzo dello spazio, a mantenere tutti sincronizzati e a semplificare le riunioni con soluzioni basate sull'IA.

Che tu stia gestendo sale riunioni, postazioni di lavoro condivise o aree collaborative, ClickUp è la soluzione che soddisfa tutte le tue esigenze. Da un Calendario basato sull'IA che rende le riunioni intelligenti, integrate e orientate ai risultati, a semplici integrazioni con strumenti di pianificazione, avrai tutto ciò che ti serve per consentire ai tuoi team di organizzare riunioni tempestive ed efficaci.

Che tu sia un responsabile d'ufficio che cerca di porre fine al caos quotidiano, un amministratore universitario che coordina le aule o un team aziendale che cerca semplicemente di organizzare riunioni efficaci, ClickUp garantisce che il processo di prenotazione delle sale sia fluido come la riunione stessa.

