10 Modelli di codice di condotta per i dipendenti in Word & ClickUp

Una solida base etica e morale aiuta le aziende a costruire un'immagine pubblica e una reputazione positiva. Il punto di partenza è la pubblicazione degli ideali dell'azienda come missione o dichiarazione dei valori. Il passaggio successivo e più critico è la diffusione dei valori in tutta l'organizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti a rispettarli.

Un codice di condotta per i dipendenti è prezioso per promuovere questo ambiente. In questo modo i dipendenti vengono educati a rispettare il codice di condotta e a migliorare la reputazione del marchio. Inoltre, sviluppa una sana e un ambiente di lavoro sano e positivo per tutti.

Ecco dieci dei migliori modelli di codice di condotta disponibili per Microsoft Word e ClickUp, gratis!

Cosa rende un buon modello di codice di condotta?

Un codice di condotta è un documento che descrive in dettaglio i comportamenti e le pratiche accettabili sul posto di lavoro per garantire che tutti i dipendenti siano in linea con la missione, la visione e lo scopo dell'azienda.

Un codice di condotta ben scritto è l'ultimo modello di codice di condotta per i dipendenti Obiettivo delle Risorse Umane .

Il punto di partenza includerà le informazioni di base, come il nome dell'azienda, lo sfondo, il logo e i dettagli dei promotori, per stabilire le credenziali dell'azienda.

Tuttavia, poiché il codice di condotta riguarda principalmente i dipendenti, dovrebbe concentrarsi sulle politiche, le linee guida e le aspettative che li riguardano.

La bozza del codice di condotta dovrebbe includere quanto segue.

**Questa sezione deve indicare l'obiettivo principale della formulazione del documento e l'applicabilità del codice di condotta. Dovrebbe specificare la categoria di dipendenti coperti dal codice dell'azienda di provenienza

**Il codice di condotta deve essere in linea con i valori fondamentali, la missione e l'etica dell'azienda. Il documento deve precedere la politica con queste convinzioni e valori guida

Compliance legale e normativa: Delineare l'impegno dell'organizzazione nei confronti delle leggi (comprese quelle locali dove si trovano gli uffici) e delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la condotta aziendale. L'azienda deve disporre di linee guida e tutele accettabili per le azioni intraprese in buona fede durante lo svolgimento delle mansioni lavorative

Delineare l'impegno dell'organizzazione nei confronti delle leggi (comprese quelle locali dove si trovano gli uffici) e delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la condotta aziendale. L'azienda deve disporre di linee guida e tutele accettabili per le azioni intraprese in buona fede durante lo svolgimento delle mansioni lavorative Comportamento appropriato: Definire chiaramente il comportamento dei dipendenti che l'azienda si aspetta. Il dipendente deve mantenere professionalità, onestà, integrità e rispetto. Ciò include un comportamento corretto quando si trovano nella proprietà dell'azienda e al di fuori di essa

Definire chiaramente il comportamento dei dipendenti che l'azienda si aspetta. Il dipendente deve mantenere professionalità, onestà, integrità e rispetto. Ciò include un comportamento corretto quando si trovano nella proprietà dell'azienda e al di fuori di essa **Riservatezza: per i dipendenti che gestiscono informazioni riservate, questa clausola deve sottolineare gli standard per mantenere la riservatezza e la sicurezza dei dati aziendali e dei clienti

**Discriminazione e molestie sul luogo di lavoro: le aziende devono sottolineare il comportamento non discriminatorio e le politiche messe in atto per salvaguardare i principi di diversità, equità e inclusione

Uso delle risorse aziendali: questa parte dovrebbe chiarire l'uso appropriato delle proprietà , della tecnologia e delle risorse aziendali. In dipendenza della maturità e dell'infrastruttura digitale, questa clausola può anche trattare l'uso del nome dell'azienda, delle email , dell'uso di Internet , dei canali di comunicazione, ecc.

, della tecnologia e delle risorse aziendali. In dipendenza della maturità e dell'infrastruttura digitale, questa clausola può anche trattare l'uso del nome dell'azienda, delle email , dei canali di comunicazione, ecc. **Deve includere un meccanismo per la segnalazione delle violazioni con un'adeguata protezione per il segnalante da misure vendicative o di ritorsione. Questa sezione deve anche delineare la procedura per le azioni disciplinari in risposta alle violazioni del codice

**Questa sezione suggella la legalità del documento. Indica che il firmatario ha letto e compreso il codice di condotta e lo accetta. Firmando il documento, si impegna a rispettare il codice. È consapevole delle implicazioni di una violazione, comprese le azioni legali

**Questa sezione deve specificare il periodo in cui i codici di condotta sono soggetti a revisione e aggiornamento, in particolare in base alle leggi, ai regolamenti e alle politiche organizzative vigenti

I 10 migliori modelli di codice di condotta da utilizzare nel 2024

Sebbene le aziende tendano a standardizzare i manuali per i dipendenti con temi ricorrenti, non sono tutti uguali. Dopo tutto, non tutti i dipendenti o i settori sono uguali!

Gli standard di salute e sicurezza per i dipendenti che lavorano in una fabbrica pericolosa sono molto diversi da quelli di un lavoro d'ufficio.

Allo stesso modo, i secondi possono godere dei privilegi del lavoro da casa, ma i primi non possono godere degli stessi vantaggi.

Ecco dieci modelli di codice di condotta da utilizzare nel 2024 (e oltre!).

Eccoli qui di seguito.

1. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Organizzate tutte le sezioni necessarie per il vostro manuale dei dipendenti con il modello di manuale dei dipendenti di ClickUp

Informazioni su sei dipendenti su dieci evitano di leggere il manuale per i dipendenti: non c'è da biasimarli. Chi ha voglia di leggere tonnellate di cose da fare e da non fare che magari non si ricordano nemmeno?

Fortunatamente, con il manuale di istruzioni è possibile cambiare le cose a proprio favore Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp . Questa risorsa, facile da usare per i principianti, aiuta nell'inserimento dei dipendenti e si applica alle aziende di quasi tutti i settori e industrie. Copre sezioni fondamentali, tra cui quelle riportate di seguito.

Background dell'azienda

Standard di comportamento

Politiche del team

Codice di abbigliamento

Orari di lavoro

Politiche di comunicazione

Accordo di riservatezza

Azioni disciplinari e altro

Aggiungete, rimuovete o modificate le sezioni per adattare il modello alle politiche del vostro luogo di lavoro.

Oltre alle modifiche di base, ClickUp rende il manuale più accattivante.

Utilizza stili di formattazione ricchi per catturare e mantenere l'attenzione. Utilizzate link ipertestuali e pagine nidificate per rendere il manuale più accattivante manuale dei dipendenti facilmente navigabile.

Inserite spunti visivi come immagini, GIF, emoji, grafici, ecc. per coinvolgere il lettore. Date ai team delle risorse umane la possibilità di evidenziare le sezioni e di taggare i dipendenti o i neofiti per attirare la loro attenzione su parti specifiche del manuale.

2. Modello di manuale del dipendente per studio medico di famiglia di ClickUp

Collaborare con gli stakeholder per garantire l'accuratezza e la coerenza di ogni politica e procedura

Gli studi familiari funzionano bene grazie a una tradizione di solidi rapporti con i clienti. I clienti di lunga data si aspettano che i membri del team offrano personalizzazione, affidabilità e coerenza per continuare a essere clienti.

Un'esperienza senza soluzione di continuità è uno dei fattori che fa tornare i clienti. Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp per studi medici di famiglia assicura che tutto rimanga in sintonia con l'oggetto primario della fornitura di tale servizio.

Il manuale riassume la missione e la visione dell'azienda per fornire un'esperienza coesiva. Esplora poi la profondità delle politiche, delle pratiche e delle procedure aziendali che migliorano l'assistenza ai pazienti.

Il manuale contiene una clausola che spiega le responsabilità legali derivanti dal mancato rispetto delle linee guida sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, poiché il personale avrà accesso a beni sensibili, come cartelle cliniche, piani di cura, reportistica, diagnosi, ecc,

Il manuale si integra con l'intuitiva piattaforma di project management di ClickUp. Il manuale si integra con l'intuitiva piattaforma di gestione dei progetti di ClickUp, che va oltre l'utilizzo come repository per archiviare e condividere il manuale dei dipendenti. Create attività predefinite, programmate appuntamenti, assegnate compiti legati al lavoro e mantenete le cartelle cliniche dei pazienti verificabili.

3. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Creare un progetto per ogni sezione del manuale del dipendente utilizzando questo modello

Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp imposta il tono di una relazione soddisfacente tra dipendente e datore di lavoro. Il manuale stabilisce ciò che l'azienda si aspetta dai suoi dipendenti e il modo in cui questi ultimi lo realizzeranno. L'allineamento dei valori porta tutti sulla stessa pagina e permette ai dipendenti di lavorare e offrire valore fin dal primo giorno.

Il modello di manuale per i dipendenti delinea il contesto, i valori aziendali, la missione e la visione. Fornisce poi un'ampia panoramica della cultura del lavoro, dei compiti e delle responsabilità.

Una mancata corrispondenza tra le convinzioni personali e i valori aziendali spesso risulta in un turnover dei dipendenti. Per questo motivo è fondamentale che questi aspetti vengano trattati fin dall'inizio, sia per le aziende che per i dipendenti.

Inoltre, chiarisce come il contributo del singolo contribuisca al raggiungimento di un obiettivo organizzativo più ampio. Uno dei modi migliori per coinvolgere e impegnare i dipendenti è dare loro visibilità all'impatto delle loro prestazioni.

Infine, il modello di manuale per i dipendenti approfondisce le politiche e i processi aziendali, in modo che i nuovi arrivati si integrino comodamente nel nuovo ambiente di lavoro.

Naturalmente, il modello è puramente indicativo e non è un elenco esaustivo. Potete trasformarlo in un documento legale a prova di bomba, che copra in modo esaustivo ogni aspetto, dal codice di condotta dei dipendenti alla gestione dei beni aziendali e così via.

4. Modello di manuale prescolare per i dipendenti di ClickUp

Il Modello di manuale prescolare per i dipendenti di ClickUp è una guida dettagliata per chi lavora in una struttura prescolare o in un centro per l'infanzia.

Stabilire canali di comunicazione efficaci, articolare le aspettative dell'organizzazione, impostare il lavoro di un'assistente sociale procedure operative standard e la costruzione di un ambiente armonioso per i membri del personale e per i giovani studenti è inestimabile. Si tratta di una guida per tutti i dipendenti nuovi ed esistenti.

Il modello affronta tutti gli aspetti cruciali della gestione di un centro per l'infanzia o di una scuola materna in funzione, spiegando

Codice di condotta per i dipendenti

Condizioni di lavoro e benefici per i dipendenti

Struttura del curriculum e filosofia educativa

Gestione dei beni materiali

Attività quotidiane di routine e compiti legati al lavoro

Salute e sicurezza dei dipendenti e dei bambini

Protocolli di sicurezza e di emergenza

Agenzie governative interessate

Politiche di protezione dei bambini e altro

Sentitevi liberi di personalizzare il modello per adattarlo alla missione, alla visione e ai valori della vostra scuola materna.

5. Modello di Bacheca della Visione di ClickUp

Trasforma i tuoi pensieri e le tue idee in risultati tangibili con questo modello

Le aziende utilizzano le vision board per infondere un senso di inclusione, aiutare i dipendenti ad avere più fiducia nelle proprie capacità e motivarli a raggiungere i propri obiettivi.

Il Modello di Vision Bacheca di ClickUp è uno strumento potente per raggiungere obiettivi personali o organizzativi. Converte l'obiettivo centrale dell'azienda in oggetti tangibili, raggiungibili e quantificabili, da affrontare uno alla volta.

Le cinque sezioni comprendono: visione, traguardo, esigenze, produttività e obiettivi aziendali. Una volta scomposto l'obiettivo in piccole parti elementi di azione come attività e sottoattività all'interno di questi parametri, è più facile delegare i compiti di conseguenza.

Oltre ad allineare le visioni all'obiettivo aziendale, la vision board consente di assegnare priorità, definire le dipendenze e raggruppare attività simili o correlate.

Trattandosi di una vision board, il modello presta molta attenzione all'estetica e privilegia la trasmissione visiva delle informazioni. Tutto è codificato a colori. Visualizzate l'esito positivo nella vista Elenco, nella vista Modulo e nella vista Bacheca.

6. Modello di Visione e Valori di ClickUp

Allineate i valori alla vostra visione con il modello "Values to Vision"

Il Modello di visione e valori di ClickUp è essenzialmente una vision board in movimento.

Mentre una vision board illustra principalmente gli obiettivi e le finalità, il modello Vision to Values va ben oltre. Inizia ricapitolando la visione, la missione e i valori fondamentali dell'azienda.

Il riepilogo di questi principi guida rafforza la cultura tra le parti esterne o interne. Una volta stabiliti i punti di arrivo della visione e dei valori, il modello si trasforma in una guida completa di passaggi per colmare i due aspetti.

Il piano d'azione che ne risulta comprende un elenco dettagliato di attività SMART, ovvero specifiche, misurabili, realizzabili, pertinenti e limitate nel tempo. Il modello mappa queste attività rispetto a un calendario con attività cardine ben definite.

Infine, la strategia va completata con un meccanismo di revisione per gestire le prestazioni, monitorare lo stato di avanzamento e fornire prontamente i risultati.

Questo modello mira a creare un maggiore allineamento tra i valori e la visione dell'azienda e a garantire che i dipendenti continuino a concentrarsi sul raggiungimento dei risultati.

7. Modello di piano strategico per le entità di ClickUp

Utilizzate la visualizzazione dello stato di avanzamento per monitorare i progressi di ciascun obiettivo e garantire l'allineamento con il piano strategico

Le entità scolastiche condividono diverse analogie con i project manager. Entrambe le posizioni di leadership godono della titolarità del progetto, pur rimanendo responsabili della proprietà dell'azienda.

Essi gestiscono le risorse umane , supervisionare l'affiatamento del team, ottimizzare le operazioni, gestire i bilanci, pianificare i rischi e definire le strategie per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Modello di piano strategico per le entità di ClickUp offre una vista dettagliata di tutti i compiti, i flussi di lavoro e le attività sottostanti. È un repository unico di tutte le attività della scuola.

È possibile aggiungere o sottrarre dall'elenco, raggruppare attività strettamente correlate, aggiungere tag, assegnare compiti, curare team, nominare supervisori, definire priorità e assegnare una sequenza temporale. Quindi, che si tratti di gestire gli orari o di programmare la manutenzione, è possibile impostare tutto in modo che funzioni senza problemi in pochi clic.

Visualizzate tutto come un elenco interattivo, un tabellone, una barra di stato, un grafico a barre o un diagramma di Gantt. Tutte le modifiche apportate al piano si riflettono in tempo reale per tenere informati tutti gli interessati, siano essi insegnanti, personale di supporto, amministrazione, genitori e studenti.

8. Modelli di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

Costruite le fondamenta di un ambiente di lavoro positivo utilizzando i modelli di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

Il Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp è un documento molto dettagliato che aiuta i dipendenti a comprendere meglio l'azienda, la sua cultura e il loro lavoro.

Inizia con un breve background dell'azienda, la sua storia, la struttura organizzativa, un'introduzione alla leadership e i dati di contatto. Poi si passa alle linee guida generali delle attività quotidiane dell'azienda. Si parte da una tipica giornata di lavoro, da come i dipendenti della società comunicano , procedure di emergenza, ecc.

Inizia con la spiegazione delle pratiche aziendali standard, come la gestione delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale, le leggi sulla correttezza, una clausola che vieta le tangenti o l'accettazione di regali, ecc.

La sezione finale relativa alle politiche e alle procedure è il punto chiave di questo modello. Essa contiene tutti i dettagli: un itinerario giornaliero del processo di inserimento dei dipendenti, le politiche sul luogo di lavoro, il lavoro da remoto e le procedure per la gestione del personale politica sulle presenze , il piano d'azione per le emergenze e l'abbandono del posto di lavoro.

Si tratta di un manuale generico o elaborato, che può prevedere azioni disciplinari specifiche per l'uso improprio delle attrezzature aziendali o la definizione di piani di miglioramento delle prestazioni (PIP) in caso di mancata osservanza delle istruzioni del caposquadra.

9. Modello di codice di condotta per i dipendenti in Microsoft Word by Simul

via Simulazione Se siete alla ricerca di un modello di codice di condotta per i dipendenti minimalista e che risponda alle esigenze di base, questo modello di codice di condotta per i dipendenti in Word di Simul è perfetto.

Si tratta di un documento legale conciso che definisce il comportamento appropriato dei dipendenti e gli standard etici all'interno di un'organizzazione. Il documento separa i comportamenti accettabili da quelli illegali, nel tentativo di promuovere una cultura del lavoro positiva e rispettosa.

Il modello copre vari argomenti, tra cui la conformità alle leggi vigenti, l'etica professionale, il conflitto di interessi, la riservatezza, l'accettazione di comportamenti discriminatori e altro ancora.

Il modello presenta tutte queste informazioni in un elenco puntato breve e di facile comprensione. È possibile personalizzarlo per approfondire alcuni argomenti o adattarlo ai requisiti dell'azienda o del settore.

10. Modello di Codice di condotta per le organizzazioni in Microsoft Word by FactoHR

via Fattore Il modello di Codice di condotta per le organizzazioni in Word di FactoHR è una risorsa esaustiva che diffonde informazioni su ciò che le aziende si aspettano dai dipendenti e sugli standard etici prevalenti.

Sottolinea i valori di integrità e professionalità per sviluppare un'azienda sana. Il modello copre vari argomenti, tra cui il comportamento appropriato dei dipendenti, la conformità legale e normativa, la riservatezza, ecc.

Questo modello è più dettagliato della sua controparte Simul, in quanto approfondisce l'ambiente di lavoro, il comportamento all'interno della proprietà aziendale, la gestione delle attrezzature, il divieto di corruzione, gli obblighi dei dipendenti e così via.

Un documento così completo genera consapevolezza su ciò che le aziende si aspettano dai dipendenti, presenta in anteprima l'ambiente di lavoro e insegna una cultura della responsabilità, mitigando i dilemmi etici.

Mantenete tutto in regola con i modelli completi di Codice di condotta e ClickUp

Ecco i migliori e più efficaci modelli di codice di condotta per diverse aziende.

I modelli di codice di condotta di ClickUp sono olistici e completi e supportano le esigenze specifiche della vostra azienda. Se desiderate modificare o personalizzare il documento esistente, ClickUp vi permette di farlo facilmente.

Modificateli in base alle vostre politiche e linee guida e risparmiate il tempo e il lavoro richiesto per creare questi documenti da zero. Come punto di partenza, potete accedere a sezioni come le politiche del team, il codice di abbigliamento, gli orari di lavoro, le politiche di comunicazione e altro ancora, da aggiungere al vostro manuale per i dipendenti secondo le necessità.

La parte migliore? Questi ClickUp I modelli sono gratis!

Quindi, provateli subito!