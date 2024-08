Modelli gratuiti di foglio presenze

In alcuni momenti della vita è utile sapere chi era presente. Se gestite un seminario, una lezione, un workshop o un'attività aziendale, un foglio presenze è il vostro migliore amico quando si tratta di prove, responsabilità e dati.

L'unica cosa migliore è avere un modello che vi faccia risparmiare tempo e semplifichi l'intero processo.

In questa guida scopriremo cos'è un modello di foglio presenze, cosa ne fa uno buono e dove trovare i migliori modelli di foglio presenze per Excel e ClickUp.

Che cos'è un modello di foglio presenze?

I modelli di foglio presenze consentono di registrare se una persona era presente o meno. Si tratta di un modo più semplice per produrre un registro ufficiale delle presenze, senza dover ricreare il processo da zero ogni volta o affidarsi a note scritte a mano.

Di base, i fogli di presenza presentano una funzionalità/funzione per il nome della persona e per indicare se è presente o meno in quel giorno. I modelli possono essere semplici o complicati a seconda delle esigenze e i migliori presentano funzionalità/funzione che consentono di confrontare facilmente le presenze nei vari periodi.

Le persone utilizzano diversi tipi di fogli presenze per scopi diversi. Le aziende utilizzano i fogli presenze per monitorare le presenze dei dipendenti nei giorni di lavoro. Le università utilizzano gli elenchi delle presenze degli studenti per monitorare le presenze delle classi per seminari e workshop.

Si può anche utilizzare un elenco di presenze per la scuola materna in modo simile o impostare un calendario per un asilo nido per monitorare quali bambini sono presenti quel giorno. 🏫

Cosa rende un buon modello di foglio presenze per i dipendenti?

Tutto ciò che serve in un foglio presenze è il nome di una persona e la prova che ha partecipato o meno. Un foglio presenze di base in Excel potrebbe andare bene per un evento personale o di piccole dimensioni.

Ma per un posto di lavoro o un'impostazione educativa, si desidera uno strumento più utile, che fornisca dati e approfondimenti aggiuntivi, o che si integri anche con il sistema di gestione delle presenze software per il coinvolgimento dei dipendenti in modo da incoraggiare la partecipazione. ✔️

Modificate insieme al team, fate commenti e delegate attività ad altri membri direttamente dal vostro documento ClickUp

Un ottimo modello di foglio presenze per le classi o per i dipendenti semplifica il lavoro:

Registrare e visualizzare i registri delle presenze giornaliere

Controllare le registrazioni delle presenze precedenti

Monitorare assenze, assenze per malattia, ferie e ritardi

Monitorare le presenze in diversi giorni, mesi o nell'intero anno

Confrontare i record di presenza tra individui e gruppi

Combinazione con un file app per il monitoraggio degli obiettivi per monitorare lo stato di avanzamento e celebrare i risultati raggiunti

Analizzare i registri delle presenze per capire le tendenze e i potenziali problemi

Il vostro foglio presenze ha la possibilità di darvi molto di più di una semplice registrazione di chi era presente a una riunione, a una lezione o sul posto di lavoro. Lasciatevi ispirare dall'elenco precedente per cambiare il modo in cui registrate le presenze; quindi utilizzate uno dei modelli qui sotto per realizzarlo.

6 Modelli di foglio presenze da usare nel 2024

Se siete pronti a semplificare il processo di controllo e monitoraggio delle presenze, avete bisogno di un modello di foglio presenze. Esplorate alcuni dei migliori modelli di foglio presenze di Excel e ClickUp e scoprite un modo migliore per organizzare i vostri registri di presenza.

1. Modello di foglio presenze ClickUp

Monitorate i presenti, i ritardatari e gli assenti con questo modello di foglio presenze di facile utilizzo

Un buon foglio presenze vi offre un modo semplice per tenere traccia dei registri delle presenze, dei turni di lavoro e di eventuali cambiamenti nei modelli da controllare. Il Modello di foglio presenze di ClickUp è la migliore alternativa a un foglio presenze tradizionale, con molte funzioni oltre a quelle di base.

Monitorate i livelli di presenza e le assenze dei vostri dipendenti, nonché i periodi di ferie pianificati e non pianificati. Monitorate le ore dei dipendenti in modo da poter gestire con precisione le buste paga. Identificare le tendenze, le discrepanze e le potenziali efficienza del processo e regolare i programmi in modo da lavorare nel modo più ottimale.

Questo modello di foglio presenze dei dipendenti funziona bene come foglio presenze giornaliero e ha un formato che consente di vedere a colpo d'occhio chi è presente, chi è in ritardo o chi non arriva. È possibile scorrere l'elenco per vedere i nomi dei dipendenti, il loro stato e i loro dettagli di contatto in tempo reale.

Nel modello di esempio c'è anche un campo per le lezioni, ma si può facilmente personalizzare per adattarlo meglio alle esigenze del proprio posto di lavoro o dell'istruzione.

Iniziate con questo modello di foglio presenze vuoto e utilizzatelo così com'è, oppure personalizzatelo completamente per creare il vostro sistema di registrazione delle presenze su misura. 🤩

2. Modello di procedura operativa standard per le presenze di ClickUp

Offrire indicazioni e istruzioni sull'uso del sistema di rilevazione presenze

Disporre di un foglio presenze è un'ottima cosa, ma è anche necessario fornire indicazioni su come utilizzarlo. Senza una strategia o un piano di utilizzo, i vari team o gestori potrebbero finire per usare il modello in modo molto diverso. Ecco perché è necessario che il Modello di procedura operativa per le presenze di ClickUp .

Il nostro modello di procedura operativa standard (SOP) per la registrazione delle presenze è stato progettato per essere personalizzato e distribuito ai membri del team, in modo che tutti sappiano come registrare le presenze in modo accurato.

Questo Documenti di ClickUp il modello guida i manager attraverso il processo di monitoraggio e gestione delle presenze dei dipendenti, spiegando come utilizzare un modulo o un foglio presenze, come gestire le richieste di ferie e come generare report per analizzare le presenze.

Utilizzate questo modello per redigere la vostra procedura operativa standard per la registrazione delle presenze dei dipendenti. Definite le vostre politiche, spiegate come utilizzare il foglio presenze e migliorate la trasparenza all'interno dell'organizzazione. 🔍

3. Modello di procedura operativa standard per il sistema di rilevazione delle presenze biometriche ClickUp

Illustra i passaggi del sistema di rilevazione delle presenze biometrico

Il nostro modello di procedura operativa standard per la rilevazione delle presenze è adatto alla maggior parte delle aziende e organizzazioni, ma in alcuni casi le misure di sicurezza biometriche sono indispensabili. Per questi luoghi di lavoro, abbiamo creato il modello Modello di procedura operativa standard per il sistema di rilevazione delle presenze biometriche di ClickUp .

Questo modello lavora in modo simile alle altre procedure operative standard. È impostato in ClickUp Docs, quindi è facile da personalizzare, ma potete anche usare ciò che c'è per aiutarvi a formare le vostre politiche e procedure.

Con questo modello di procedura operativa standard, spiegate il vostro sistema di rilevazione delle presenze biometrico, compreso il suo funzionamento, le modalità di utilizzo e il motivo della sua presenza. Il modello presenta anche spazi per definire le best practice per il trattamento dei dati personali.

Questo modello è ideale se avete in uso un sistema di rilevazione delle presenze biometrico e volete che tutti lo usino nel modo giusto. Fornisce indicazioni pratiche su come utilizzare il sistema e informa gli utenti sulle modalità di utilizzo, archiviazione e condivisione dei dati per mantenere i massimi livelli di privacy. 🔐

4. Modello di registro delle riunioni ClickUp

Tenete traccia dei partecipanti alle riunioni e di tutti i nuovi elementi d'azione

I luoghi di lavoro e le impostazioni educative non sono gli unici in cui è necessario monitorare le presenze. Un'altra area in cui una reportistica sulle presenze è essenziale è quella delle riunioni, soprattutto se devono essere prese decisioni chiave, se la discussione ha un impatto sulla vostra azienda e se non è stata ancora completata sul programma del progetto in modo importante, oppure è una parte essenziale del vostro piano di comunicazione del progetto .

Il Modello di registro delle riunioni di ClickUp offre un modo semplice per registrare le presenze alle riunioni e altro ancora.

Create un resoconto accurato delle vostre riunioni con questo utile modello di registro. Annotate il facilitatore della riunione, l'addetto alle note, il cronometrista e qualsiasi altro partecipante alla riunione. Se si tratta di una riunione con client o partner esterni, è possibile scrivere i loro nomi. Se si tratta di una riunione interna, è sufficiente taggare l'utente all'interno di ClickUp per assegnargli un ruolo.

Utilizzate questo modello di registro delle riunioni per registrare non solo i partecipanti e i loro ruoli, ma anche altri aspetti della riunione. C'è spazio per includere il titolo della riunione, il progetto, la data, la posizione e un elenco di cose da fare.

Questo modello è una parte utile del processo di pianificazione e revisione delle riunioni e può anche aiutare a promuovere una migliore gestione del lavoro comunicazione del team e integrare il vostro reportistica sullo stato del progetto . 📚

5. Foglio di presenza per i partecipanti Modello da WPS Template

tramite modello WPS

ClickUp non è solo il luogo ideale per registrare le riunioni o le presenze sul posto di lavoro, ma anche per gestire intere operazioni aziendali. Tuttavia, se siete obbligati a usare un'altra piattaforma, questo modello di foglio presenze in Excel è un'ottima opzione.

Il modello di foglio presenze per partecipanti di WPS Template può essere utilizzato come foglio di calcolo per le presenze dei dipendenti o delle classi. Ha un design semplice, ma dispone di tutti i campi necessari per monitorare le presenze.

È possibile registrare i nomi dei dipendenti o degli studenti, l'ora di arrivo, il reparto, la posizione e i dati di contatto. C'è anche spazio per aggiungere note, ad esempio se sono arrivati in ritardo o sono dovuti andare via prima.

In Excel, è possibile personalizzare l'aspetto del modello cambiando i colori, i font o lo stile dei bordi. È inoltre possibile trasformare questo modello in un foglio presenze stampabile gratis esportando questo foglio Excel in PDF e stampandolo sul posto di lavoro, in un'impostazione scolastica o a casa.

Utilizzate questo modello di registro delle presenze se siete legati all'uso di Microsoft Excel o se volete utilizzarlo con un'alternativa compatibile, come Fogli Google. Si tratta di uno strumento utile per la registrazione delle presenze, ma non ha la flessibilità, le funzioni e le opzioni di personalizzazione che si ottengono con ClickUp. ⚒️

6. Modello di tracciatura delle presenze dei dipendenti in Excel da Spreadsheet Page

tramite la pagina del foglio di calcolo

A volte si desidera un modo per monitorare le presenze di un dipendente non solo per il giorno o la settimana, ma per l'intero anno. Se questo è il vostro caso e volete (o dovete) usare un file di Microsoft Excel, il modello Excel Employee Attendance Tracker di Spreadsheet Page potrebbe essere un'ottima opzione.

Questo modello di grafico delle presenze è ricco di funzioni che lo portano oltre il semplice foglio di calcolo. Si tratta essenzialmente di un pacchetto di fogli di presenza modelli di fogli di calcolo che includono un foglio di lavoro per la rilevazione delle presenze, un foglio di modello di orario di lavoro e molti modelli di reportistica.

Il sistema di registrazione delle presenze consente di inserire giornalmente le presenze e le ferie di ciascun dipendente, per poi monitorare lo stato e i cambiamenti nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni. È un sistema complicato, ma potrebbe essere interessante per chi ama lavorare con fogli di calcolo e dati.

Utilizzate questo modello se siete utenti esperti di Excel e non avete paura di gestire più fogli di lavoro, formule e passaggi. Se desiderate qualcosa di più maneggevole e facile da usare, vi consigliamo vivamente di utilizzare ClickUp per le vostre esigenze di foglio di calcolo delle presenze. 🌻

**Date un'occhiata a questi

Applicazioni per l'agenda di lavoro_

!

Semplificare l'intero processo con un modello di foglio presenze

I registri delle presenze sono indispensabili in un'impostazione scolastica o aziendale. Consentono di registrare chi è presente e chi è assente e facilitano il monitoraggio delle abitudini di presenza, il controllo della sicurezza, il monitoraggio dell'assenteismo e la promozione della responsabilità.

Utilizzate uno dei modelli di fogli di presenza qui sopra per semplificare il processo e ottenere informazioni più approfondite sulle tendenze di presenza dei vostri dipendenti o studenti.

Se volete qualcosa di più della semplice registrazione delle presenze dei dipendenti o degli studenti, provate gratis ClickUp oggi stesso . Da fare con una raccolta di utili fogli presenze, ma la piattaforma all-in-one semplifica la gestione di persone, risorse e attività.

Dal monitoraggio del tempo ai dashboard personalizzabili, fino alla gestione delle risorse e delle attività comunicazione interna clickUp può diventare il vostro punto di riferimento per la produttività e l'esito positivo. ✨