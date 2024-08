OKR vs. KPI – Imparare la differenza e vedere come si confrontano

confusi tra un OKR e un KPI?

gli OKR e i KPI sono un binomio dinamico nel mondo del lavoro impostazione degli obiettivi e misurazione delle prestazioni .

Tuttavia, proprio come ogni grande duo, devono svolgere ruoli diversi per eseguire una missione in modo impeccabile.

Mentre l'OKR guarda da vicino i processi e il quadro generale, il KPI si concentra sul risultato e sugli obiettivi raggiungibili

In questo articolo analizzeremo in dettaglio ciascuno di essi, le differenze di approccio e l'utilizzo congiunto. Evidenzieremo anche una software di project management in grado di gestire entrambi i metodi.

Andiamo a curiosare! 🔎

Che cos'è un OKR?

OKR è l'acronimo di "objective and key results" (risultati chiave).

Si tratta di un quadro di impostazione che aiuta a sviluppare gli obiettivi e a definire un modo per misurarli.

Scomponiamo ulteriormente gli OKR in due componenti.

I vostri obiettivi sono gli obiettivi specifici che volete raggiungere e i risultati chiave sono le metriche che monitorano il vostro stato di riunione di tali obiettivi.

Una volta completati i risultati chiave, si raggiungono gli obiettivi.

In sostanza, siete un detective che deve raccogliere tutti gli indizi (risultati chiave) prima di risolvere il caso (l'obiettivo).

Gli OKR vengono solitamente utilizzati per impostare obiettivi trimestrali .

Ogni trimestre, quindi, è necessario completare un ciclo di OKR che prevede tre semplici passaggi:

Impostazione: creare grandi obiettivi per la vostra azienda. Questi obiettivi devono essere stimolanti e perseguibili

creare grandi obiettivi per la vostra azienda. Questi obiettivi devono essere stimolanti e perseguibili Allineare: assicurarsi che gli oggetti di ogni team siano in linea con la strategia aziendale

assicurarsi che gli oggetti di ogni team siano in linea con la strategia aziendale Raggiungere: assicurarsi che i team lavorino e monitorino i loro OKR. Da fare: organizzare dei check-in settimanali

Controllare un po' di cose_ Benefici OKR e Alcuni esempi di OKR o **Modelli_OKR che usiamo a ClickUp!

Quali sono i diversi tipi di OKRS?

Il framework OKR si basa sull'essere Agile e la creazione di obiettivi OKR che funzionino per voi, quindi ovviamente ne esistono di diversi tipi:

OKR aspirazionali: simili a quelli di unobiettivo estensivogli OKR aspirazionali sono obiettivi gloriosi che si vogliono raggiungere, ma che si sa che potrebbero non essere completati OKR commit: questi sono i traguardi che ci si aspetta di raggiungere **OKR strategici: si concentrano su una visione più ampia e sono solitamente a lungo termine OKR tattici: sono per i team di basso livello che lavorano su progetti individuali a breve termine OKR individuali: si concentrano sul monitoraggio di progetti individualiperformance dei singoli dipendenti e per aumentare il loro impegno nel processo OKR

Come faccio a impostare gli OKR?

Quando impostate gli OKR, dovreste sempre avere un modo per assicurarvi che l'obiettivo sia raggiungibile.

Da fare, è necessario seguire questa semplice formula:

Io farò: ( obiettivo )

Come misurato da: (serie di risultati chiave)

Ecco un esempio di OKR:

Obiettivo OKR: Aumenterò il fatturato annuale della mia azienda del 50%, misurato da:

risultato chiave 1: Acquisizione di 100 nuovi personalizzati

Risultato chiave 2: Aumento del 40% dei lead di marketing

Risultato chiave 3: Aumentare la fidelizzazione dei clienti al 90%

Realizzando quanto sopra obiettivi commerciali (risultati chiave), si raggiunge l'oggetto.

Vedete questi utili_ su come scrivere OKR efficaci e **Esempi di OKR di prodotto e questi 50 + esempi di KPI! Tuttavia, per monitorare i KPI in modo efficiente, avrete bisogno di un dashboard KPI.

Ma non preoccupatevi, dopo aver indagato a fondo, abbiamo scoperto che ClickUpDashboard solo per voi.

Diamo un'occhiata:

Ciascuna dashboard può avere diversi Widget personalizzati . Utilizzateli per monitorare una metrica delle prestazioni scelta in uno stile di vostra scelta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Dashboards-menu-in-clickup.png menu dashboard in ClickUp /$$$img/

Creare e gestire le dashboard dalla barra laterale di ClickUp

Errori comuni dei KPI

Se non impostate correttamente i vostri KPI, finiranno per sembrare fantastici sulla carta ma non altrettanto quando cercherete di metterli in pratica.

Per evitarlo, diamo un'occhiata ai due errori più comuni in materia di KPI:

1. Non avere abbastanza KPI

È necessario avere più di un KPI. Se guardate solo metà del quadro, otterrete solo metà dei risultati!

2. Essere troppo vaghi

A volte i KPI falliscono perché non sono così specifici.

Ad esempio, dire semplicemente: risolvere più casi o ottenere più client non è sufficiente 💇

Affinché i vostri KPI abbiano un esito positivo, è necessario che abbiano indicatori specifici che siano rilevanti per l'obiettivo aziendale e che possano essere misurati nel tempo. Quindi, il nostro KPI è: Ridurre il tempo impiegato per risolvere i casi dell'8% entro agosto 2020 in modo che i nostri detective abbiano più tempo per risolvere altri casi.

Si tratta di un KPI specifico perché gli investigatori sanno chi deve farlo, cosa ci si aspetta da loro, quando devono farlo e perché lo stanno facendo.

Differenze tra OKR e KPI

Ecco un grafico che riepiloga tutte le differenze tra OKR e KPI:

Come OKR e KPI possono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali

Oltre al fatto che entrambi gli OKR e i KPI vengono utilizzati per misurare le prestazioni in azienda, ecco alcuni altri motivi per cui sono necessari entrambi:

1. È necessario utilizzare strumenti di impostazione degli obiettivi per implementare le metriche di performance

Avete bisogno di OKR per impostare Obiettivi specifici, ma è anche necessario revisionare il loro metriche regolarmente, ed è qui che entrano in gioco i KPI.

Senza entrambi, si perde l'opportunità di ottenere prestazioni ancora migliori.

È possibile utilizzare un software OKR per ottenere questo risultato.

2. Sono connessi

Un KPI positivo può essere un risultato chiave di un OKR.

aspetta, come?

Ad esempio, l'oggetto della vostra OKR è diventare leader di mercato nel settore pubblicitario e il risultato misurabile è aumentare il personale del 50%. Per misurare questo risultato chiave, dovete contare il numero di dipendenti che avete.

E come pensate di misurare questo aumento del personale?

Con una formula KPI.

3. Si completano a vicenda Gli obiettivi aiutano a fissare obiettivi raggiungibili e a tenere il team sotto controllo, mentre gli OKR aiutano a ispirare e incoraggiare il team a raggiungere risultati più ambiziosi.

Come una ciliegina sul gelato 🍧

Bisogna averli entrambi!

Conclusione

Ora che abbiamo chiuso il caso tra KPI e OKR, diamo un'ultima occhiata agli indizi che abbiamo trovato. 📝

I KPI e gli OKR aiutano entrambi a misurare le prestazioni, ma in modi diversi: I KPI sono basati sulla realtà, mentre gli OKR sono più ambiziosi.

E usarli entrambi è come averli al proprio fianco; nessun obiettivo è troppo complicato da raggiungere per questo potente duo!

Ma per aiutarvi a raggiungere risultati ancora migliori, avete bisogno di una strumento di project management come ClickUp.

Se avete bisogno di aiuto per l'impostazione e la gestione del vostro OKR e KPI, ClickUp può aiutarvi in ogni passaggio con funzionalità/funzione come Obiettivi, Reportistica del team e Dashboard.

ClickUp è lo strumento perfetto per aiutarvi a pianificare meticolosamente e a pensare fuori dagli schemi. Ottenete gratuitamente ClickUp oggi stesso !