Cosa sono gli Stretch Goals? (Esempi, FAQ)

Tutti abbiamo un obiettivo che può sembrare troppo bello per essere vero, come investire denaro nel mercato azionario e diventare milionari. 💰

Di solito questi obiettivi sono difficili da documentare, il che li rende apparentemente impossibili da raggiungere.

Fortunatamente, è possibile utilizzare gli obiettivi di estensione per registrare, monitorare e raggiungere obiettivi più grandi della vita.

Gli obiettivi di tipo estensivo sono intenzionalmente difficili da raggiungere, ma motivano aziende, team e individui a passare dalla loro zona di comfort e a puntare più in alto.

In questo articolo definiremo gli obiettivi stretch e vedremo tre esempi. Inoltre, esamineremo l'impostazione degli obiettivi di allungamento, i loro quattro vantaggi chiave e i tre limiti principali. Esploreremo poi il modo migliore per monitorare gli obiettivi di allungamento, insieme alle relative domande frequenti.

Iniziamo!

Cosa sono gli obiettivi di allungamento?

gli Obiettivi di allungamento sono traguardi che vanno oltre la vostra capacità di lavoro attuale.

Hanno due funzionalità/funzioni uniche.

In primo luogo, gli obiettivi sono di solito sfidanti da raggiungere. Non sono del tutto pratici o razionali. Gli obiettivi di stiramento tengono anche conto del miglior risultato possibile per qualsiasi attività.

In secondo luogo, gli obiettivi stretch si basano sulla novità. È necessario adottare un approccio nuovo rispetto all'obiettivo esistente.

In questo modo, gli obiettivi di stiramento vi spingono a ottenere vittorie più grandi e migliori.

Ora che abbiamo discusso la definizione di stretch goal, vediamo alcuni esempi.

3 Esempi di obiettivi stretch

Ecco come gli obiettivi di allungamento possono far parte di diversi livelli di un'organizzazione:

1. Obiettivi di stiramento dell'organizzazione

A livello organizzativo, gli obiettivi di stiramento sono dichiarazioni di visione che non hanno una particolare Sequenza.

Per istanza, se le nostre aquile legali preferite di Suits volessero aumentare le loro entrate per il 2021, l'obiettivo potrebbe essere questo:

"Aumentare il fatturato del 120% e diventare lo studio legale numero 1 negli Stati Uniti"

Probabilmente penserete che traguardi finanziari come questo sembrino assurdi.

Ma è proprio questo il punto!

2. Obiettivi della gestione

I manager si aspettano che i loro team raggiungano grandi risultati. Nel caso di un team commerciale che ha ottenuto risultati eccezionali, il manager può fissare un obiettivo di allungamento che assomiglia a questo:

"Triplicare la quota commerciale individuale dei membri del team entro la fine del 2021"

3. Obiettivi individuali di crescita

L'impostazione di obiettivi ambiziosi per i singoli membri di un team può aiutarli ad assumersi nuove responsabilità e ad ampliare il loro talento. ✨

Ad esempio, un membro del team che non ha mai assunto una responsabilità ruolo di leadership può fissare obiettivi individuali per gestire un intero progetto in modo indipendente.

La prossima volta che fissate un obiettivo personale, incanalate un po' di fiducia in Harvey Specter e allungate i vostri obiettivi.

3 passaggi essenziali per fissare obiettivi ambiziosi

Ecco alcuni dei passaggi chiave da seguire per fissare obiettivi e allungarli:

1. Dedicare del tempo all'impostazione degli obiettivi

Che cosa hanno in comune l'impostazione degli obiettivi per il vostro team e la preparazione di una battaglia in tribunale?

Entrambi richiedono tempo e piani estesi.

Dovete assicurarvi che i vostri obiettivi siano in linea con il lavoro del vostro team e con le vostre esigenze obiettivi di sviluppo personale .

È inoltre fondamentale considerare l'attuale carico di lavoro del team e le risorse disponibili prima di impostare obiettivi ambiziosi.

2. Concentrarsi sulle aree chiave

Se coprite troppe aree nei vostri obiettivi, correte il rischio di sparpagliare troppo voi stessi e il vostro team. Come risultato, potreste non ottenere nulla alla fine.

È meglio individuare una o due aree di interesse per il settore di lavoro del team e utilizzarle per fissare gli obiettivi di crescita.

3. Utilizzare obiettivi SMART

Finora abbiamo parlato dell'impostazione degli stretch goal per registrare tutti gli obiettivi irrealizzabili ma straordinari.

Ma vi starete chiedendo: da dove posso monitorare questi obiettivi e vedere se stanno facendo progressi?

È qui che entrano in gioco gli obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporanei).

Per definizione, Obiettivi SMART sono l'esatto opposto degli obiettivi di tipo estensivo.

Sono obiettivi pratici, raggiungibili e prossimali.

Ma questo non è un obiettivo di obiettivi di tipo stretch vs. Obiettivi SMART scenario.

Gli obiettivi stretch e gli obiettivi SMART sono una coppia perfetta. 😍

Ecco come usarli insieme:

Passaggio 1: Scrivete i vostri obiettivi di allungamento

Scrivete i vostri obiettivi di allungamento Fase 2: Suddividete ogni obiettivo in passaggi più piccoli e obiettivi SMART raggiungibili

Questi passaggi renderanno semplice l'impostazione dei vostri obiettivi.

Tuttavia, sarebbe utile considerare alcuni fattori prima di utilizzare gli obiettivi di allungamento.

Bonus:_

FAQ sugli Obiettivi

1. Qual è la differenza tra obiettivi SMART e stretch?

Gli obiettivi stretch e gli obiettivi SMART si differenziano per due fattori chiave:

Differenza di scopo: un obiettivo stretch ci ispira a essere più ambiziosi e a concentrarci sul quadro generale. Un obiettivo SMART si concentra su un piano d'azione concreto che può aiutare a raggiungere l'obiettivo stretch.

un obiettivo stretch ci ispira a essere più ambiziosi e a concentrarci sul quadro generale. Un obiettivo SMART si concentra su un piano d'azione concreto che può aiutare a raggiungere l'obiettivo stretch. Differenza nella tempistica: un obiettivo estensivo non ha una tempistica specifica. Un obiettivo SMART, invece, è limitato nel tempo.

Gli obiettivi intelligenti e gli obiettivi estensibili sono entrambi misure efficaci per la produttività. Unendo le due cose si ottiene un obiettivo pratico e orientato al risultato.

2. Da fare se non si riesce a raggiungere il proprio obiettivo?

La riunione di un obiettivo ambizioso viene solitamente visualizzata come un esempio di eccellenza umana.

Ma il mancato completamento non deve essere visualizzato negativamente.

Con gli obiettivi stretch, il loro raggiungimento non è la priorità principale. Il loro scopo principale è invece quello di aumentare la motivazione del team e aiutarlo a raggiungere un obiettivo più grande.

Di solito si chiede al team di raggiungere il 60-70% di un OKR per un obiettivo stretch, anziché il 100%.

È il momento di raggiungere gli obiettivi stretch

Un buon stretch goal può dare a voi e al vostro team la possibilità di raggiungere un obiettivo importante e di essere creativi. Sono un ottimo modo per assicurarvi che rimanere motivati e a raggiungere la vostra visione.

Visualizzare i vostri obiettivi di crescita attraverso gli obiettivi SMART e gli OKR vi permetterà di suddividere i vostri obiettivi significativi e ambiziosi in attività misurabili e piccole vittorie.

E con l'aiuto di uno strumento di creazione e gestione dei progetti come ClickUp, l'impostazione e il monitoraggio degli stretch goal sono più facili che mai!

ClickUp può aiutare la vostra azienda a gestire i propri obiettivi