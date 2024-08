10 modelli di database gratuiti in Word, ClickUp e Access

Che siate responsabili delle Risorse Umane e del monitoraggio delle delle note di riunione se avete un'azienda o un blog personale in cui pubblicate regolarmente elenchi e recensioni, sapete bene quanto spesso dobbiate produrre contenuti simili con la stessa struttura.

Ogni settimana vi ritrovate a redigere sempre la stessa documentazione, sia che si tratti di materiali per l'onboarding dei nuovi assunti o di SOP per compiti comuni . Non è difficile, ma ci vuole tempo per metterle insieme, sottraendo tempo ad altre attività che richiedono la vostra attenzione.

Piuttosto che passare il tempo a scrivere le stesse informazioni, utilizzate un modello di database per automatizzare il processo. Scegliete un modello e personalizzatelo per il vostro database, sia che stiate creando un nuovo record per un dipendente appena assunto, sia che stiate redigendo un nuovo database delle conoscenze per un progetto.

Qui spiegheremo cos'è un modello di database e come potete sfruttarlo per soddisfare le vostre esigenze aziendali o personali. Vi spiegheremo cosa cercare quando scegliete un modello di database e condivideremo 10 dei nostri esempi preferiti che potete provare oggi stesso. ✨

Che cos'è un modello di database?

Nei database si trovano contenuti che vengono creati e duplicati più volte. Ne sono un esempio le note di riunione, le procedure di progetto, i registri dei dipendenti e gli schemi di progettazione. Un modello di database è uno strumento che replica pagine e strutture comuni all'interno di un'area di lavoro.

Questi modelli sono un elemento chiave dell'automazione. Invece di passare innumerevoli ore a riscrivere la stessa struttura e a replicare gli stessi contenuti, si può usare un modello per fare il lavoro al posto vostro.

I modelli di database hanno centinaia di casi d'uso diversi. Nella gestione dei progetti, è possibile replicare le procedure aziendali e le linee guida dei progetti in pochi secondi. Per le piccole imprese che hanno bisogno di aiuto per le risorse umane, un modello di database può risparmiare tempo e denaro creando registri dei dipendenti, materiali di onboarding e politiche aziendali da condividere con i nuovi dipendenti.

I marketer possono utilizzare i modelli di database per gestire le attività, snellire i flussi di lavoro per la creazione di blog o migliorare la gestione delle attività la collaborazione sul posto di lavoro tra i team di scrittura e di redazione. ✍️

Con un modello di database, bastano pochi clic per creare una struttura o un formato di base per i contenuti utilizzati regolarmente. Una volta creata la nuova struttura e il nuovo layout, è possibile inserire tutti i dettagli necessari. Quindi condividete il nuovo documento o foglio di calcolo con gli altri membri del team.

Cosa rende un buon modello di database?

Siete pronti a risparmiare tempo ed energie per replicare informazioni importanti? La scelta di un modello di database è il primo passo. Ma non si tratta di un modello qualsiasi, bensì di uno che funzioni per la vostra azienda o che risponda a specifiche esigenze personali. 🛠️

Ecco cosa cercare in un buon modello di database:

Struttura organizzativa: Un modello di database deve offrire strumenti per delineare e organizzare il contenuto o le voci di conoscenza. Elementi come le intestazioni, i menu a tendina e le sezioni facilitano la riproduzione delle informazioni del database e ne facilitano la lettura

Un modello di database deve offrire strumenti per delineare e organizzare il contenuto o le voci di conoscenza. Elementi come le intestazioni, i menu a tendina e le sezioni facilitano la riproduzione delle informazioni del database e ne facilitano la lettura Controllo delle autorizzazioni: Probabilmente non volete condividere il vostro database con tutti. È qui che entrano in gioco le autorizzazioni per i modelli di database di accesso. Cercate uno strumento che offrala condivisione dei file e autorizzazioni di visualizzazione. In questo modo, è possibile condividere i modelli di database con un reparto specifico o solo con alcune persone

Probabilmente non volete condividere il vostro database con tutti. È qui che entrano in gioco le autorizzazioni per i modelli di database di accesso. Cercate uno strumento che offrala condivisione dei file e autorizzazioni di visualizzazione. In questo modo, è possibile condividere i modelli di database con un reparto specifico o solo con alcune persone **Alcuni modelli gratuiti possono essere utilizzati solo in un'area di lavoro, mentre altri possono essere integrati in diverse aree e applicazioni. Se avete bisogno di un modello che possa essere utilizzato da diversi reparti, sceglietene uno che offra l'integrazione in più spazi di lavoro

10 Modelli di database da usare nel 2024

Create e riproducete i vostri contenuti più preziosi nei database in pochi minuti con i modelli. Automatizzando il processo, potete concentrare le vostre energie altrove per essere più efficienti ed efficaci.

Che siate alla ricerca di un modo per semplificare la vostra vita personale o di strumenti per rendere più efficace la vostra attività, c'è un modello di database che fa per voi. Ecco 10 dei migliori modelli di database da provare oggi. 👀

1. Modello di database per blog ClickUp

Costruire un database di contenuti e tenere traccia di tutto ciò che si è pubblicato e di ciò che verrà pubblicato in seguito con

Modello di database del blog di ClickUp

. Questo modello conserva tutto il lavoro sui contenuti in un unico spazio. Utilizzatelo come modello di tracciamento per monitorare le metriche e vedere a che punto siete del processo di pubblicazione.

Personalizzate il modello aggiungendo categorie per i diversi tipi di contenuti e includendo tag di priorità per i pezzi che richiedono attenzione immediata. Passate alla vista Database Hub per ottenere una panoramica passo dopo passo di tutti i contenuti del blog o approfondite le viste Database List e Board per ottenere maggiori informazioni su ogni attività in corso. 📚 Scarica questo modello

2. Modello di pagina di atterraggio per database ClickUp

Volete un modo per semplificare e tracciare la creazione delle landing page? Utilizzate Modello di database delle pagine di destinazione di ClickUp per portare a termine il lavoro. Con questo modello è possibile vedere quali landing page sono in corso, quali devono essere migliorate e quali devono ancora essere create. In questo modo è più facile che mai dare priorità al vostro lavoro .

All'interno di ogni attività, è possibile creare descrizioni e aggiungere campi personalizzati per rendere l'attività più semplice per il membro del team. Incorporare tutorial per le procedure comuni che si desidera utilizzare durante la creazione o l'aggiornamento delle landing page. Collegarsi alle basi di conoscenza per elencare i fondamenti e le best practice per configurare le nuove landing page. Aggiungete il bug tracking o l'asset tracking per segnalare i problemi che si presentano o per identificare gli elementi essenziali da includere. Scarica questo modello

3. Modello di registro aziendale ClickUp

Il libro dei verbali è una raccolta fondamentale di documenti di cui le aziende devono tenere traccia. Con Modello di Libro dei Registri ClickUp per le aziende è possibile archiviare tutta la documentazione necessaria in uno spazio di facile accesso.

Questo modello comprende registri delle vendite, libri di cassa delle vendite, registri degli acquisti, libri di cassa degli acquisti e delle spese e riepiloghi dei libri di cassa. Ogni pagina include una tabella che consente di inserire rapidamente tutte le informazioni pertinenti, in modo da poter tornare a lavorare su cose più urgenti. 👩‍💻 Scarica questo modello

4. Modello di registro dei dipendenti ClickUp

I modelli di database sono un modo eccellente per gestire gestione delle risorse per contribuire all'assunzione e alla formazione di nuovi dipendenti, alla revisione delle procedure di pagamento delle retribuzioni e al monitoraggio dei progressi dei dipendenti.

Creare un nuovo database di informazioni sui dipendenti con il Modello di record di dipendenti di ClickUp . Il modello comprende sette pagine per completare rapidamente i file del personale e aggiungere nuove assunzioni. Utilizzate le pagine del contratto e della descrizione delle mansioni per risparmiare tempo nella stesura della documentazione relativa alle assunzioni.

Utilizzate il modello per monitorare i successi dei dipendenti con le pagine di monitoraggio dei progressi a 30, 60 e 90 giorni. La pagina principale del record del dipendente offre visibilità sul lavoro complessivo del dipendente presso l'azienda ed è un buon punto per includere le informazioni di contatto di base, il titolo del lavoro e la data di assunzione. Scarica questo modello

5. Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

Se gestite un'organizzazione o un'azienda di grandi dimensioni, è utile avere un database dei contatti dei vostri dipendenti. In questo modo, le persone dei diversi team e reparti conoscono i diversi ruoli e i responsabili di ciascuno di essi. Creare un database dei dipendenti con il programma Modello di elenco dei dipendenti ClickUp .

Con sette tipi di visualizzazione in questo gestione dei contatti è facile filtrare e vedere cosa sta succedendo nell'azienda in un determinato momento. Utilizzate le viste Stato di lavoro e Attualmente al lavoro per vedere quali dipendenti sono attivi e coinvolti in diversi progetti. Passate alla vista Reparto per concentrarvi su un team specifico o consultate il Calendario dei congedi per sapere quando i dipendenti si prenderanno una vacanza o un permesso.

Ventuno campi personalizzati consentono di rendere questa rubrica dei dipendenti davvero unica. Aggiungete i campi relativi al fuso orario, alle carte orarie, alla posizione e alle competenze, oppure divertitevi con i campi relativi al compleanno, all'anniversario di lavoro e ai bonus, che consentono di celebrare facilmente le ricorrenze più importanti. 🥳 Scarica questo modello

6. Modello di elenco fotografico ClickUp

Amate la grafica? Modello di elenco fotografico di ClickUp porta il classico database dei dipendenti a un nuovo livello. Presenta le schede fotografiche di ogni dipendente e le informazioni di base, compresi i dettagli di contatto e le mansioni. Aggiungete un'attività al vostro processo di onboarding per creare un nuovo modello per ogni dipendente quando viene assunto, utilizzando questo pratico strumento. Scarica questo modello

7. Modello di elenco soci ClickUp con foto

Su misura software per database clienti può essere costoso, ma è possibile ottenere alcuni degli stessi vantaggi senza il prezzo elevato grazie a software di database gratuiti -come il Elenco dei soci ClickUp con template fotografico . Questa directory consente di tenere traccia dei programmi di affiliazione, di vedere le relazioni con i clienti e di monitorare le iscrizioni con facilità.

Utilizzate i cinque diversi tipi di visualizzazione per filtrare il database degli accessi in base al tipo di iscrizione o per avere una panoramica di tutti i membri. Con la vista Modulo di iscrizione, è facile apportare modifiche per attirare nuovi utenti e ottenere adesioni senza dover fare ulteriori sforzi. 💪 Scarica questo modello

8. Modello di base di conoscenza HR di ClickUp

Una base di conoscenze per i dipendenti è uno dei migliori strumenti che le risorse umane possono utilizzare. Questi database contengono tutte le informazioni, le procedure e le politiche aziendali più importanti. Ciò significa che i nuovi assunti e i dipendenti esistenti sanno dove andare per ottenere le informazioni aziendali di base, risparmiando tempo per rispondere alle domande più comuni.

Create un utile database aziendale con Modello di base di conoscenze HR di ClickUp . Il database di accesso contiene sezioni dedicate alle politiche di congedo, ai benefici per il benessere e la salute e ad altre procedure, come la celebrazione di eventi importanti e offerte HR uniche.

C'è anche una sezione per il team delle risorse umane, in cui è possibile includere foto, informazioni di contatto e mansioni, nel caso in cui i dipendenti abbiano bisogno di contattarlo.

Il meglio è che il modello contiene una sezione FAQ in cui è possibile rispondere alle domande più frequenti. Utilizzate quest'area per domande come cosa fare se si esaurisce il congedo di malattia retribuito, come segnalare un reclamo e altro ancora. Scarica questo modello

9. Modello di piano di gestione di database in Microsoft Word da Template.net

Questo modello di piano di gestione del database per MS Word consente di documentare facilmente i dettagli dell'azienda e di evidenziare le informazioni del team. Il modello può essere utilizzato in Word, Google Docs, Apple Pages o in un'altra versione Database Excel .

Incorporate il vostro marchio nel database di Access modificando il carattere e il colore. Aggiungete elementi del marchio, come il logo e le immagini dell'azienda, per renderlo più gradevole alla vista. Personalizzare il layout aggiungendo pagine e sezioni per mantenere tutto organizzato e facile da leggere. ✅ Scarica questo modello

10. Calendario di Microsoft Access Modello di database di pianificazione da modelli di Access

Questo Microsoft Access è un modello di database progettato per semplificare la pianificazione e il controllo del calendario. Questo sistema di gestione è un database desktop. Passate alle diverse viste del modello di MS Access per vedere le pianificazioni basate su parametri giornalieri, settimanali, bisettimanali o mensili.

Filtrate per membro del team per vedere il programma di un dipendente specifico o optate per una vista aziendale più ampia per vedere i diversi carichi di lavoro dei vari reparti. Utilizzate il codice VBA o le macro come le funzioni del server SQL di Access, comprese le tabelle e i moduli, per creare appuntamenti in calendario e visualizzare i rapporti.

Utilizzate la funzione di ricerca per personalizzare la vostra vista nel modello di database MS Access. Aggiungete fino a un totale di sette persone per ottenere una vista di un giorno specifico. Assegnate a ogni persona un colore in modo da poter vedere visivamente chi è impegnato e quando. Scaricate questo modello

Essere più efficaci con i modelli di database

I modelli di database possono rendere la vita più facile, sia che lavoriate nelle risorse umane o nel marketing, sia che gestiate un'attività in proprio. Con questi modelli è possibile creare qualsiasi cosa, dagli elenchi aziendali alle basi di conoscenza, dai database dei blog ai registri aziendali.

Con pochi clic, potete replicare i contenuti che utilizzate spesso, in modo da concentrare le vostre energie su attività più importanti. I modelli di database non sono solo per le aziende.

Ci sono moltissimi modi per utilizzare i modelli di database nella vita privata. Utilizzate un modello per creare un inventario della casa a fini assicurativi o se state affittando la vostra casa per le vacanze.

Oppure usatene uno per tenere traccia delle note spese per i progetti di ristrutturazione della casa o per tenere traccia della manutenzione regolare dei veicoli. I modelli di database di calendario sono un ottimo modo per tenere sotto controllo gli impegni della famiglia, dalle partite di calcio alle prove della banda, fino alla disponibilità del partner o della babysitter. 🏡

Esiste un modello di database per ogni caso d'uso. Provate ClickUp oggi stesso per vedere come questi modelli possono ottimizzare la produttività e rendere più piacevole la vostra vita lavorativa. Sfogliare la nostra galleria di modelli per trovare altri modelli di database e documentazione sullo spazio di lavoro per tutte le vostre esigenze aziendali.