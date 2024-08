i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le risorse umane nel 2024

Secondo un'indagine di studio del 2021 sull'adozione dell'IA nelle Risorse Umane i vantaggi degli strumenti di IA non si limitano al risparmio di tempo e di costi. Hanno anche un ruolo importante nell'eliminazione degli errori e dei pregiudizi umani, che possono promuovere l'impegno e la produttività sul posto di lavoro.

Con il giusto Strumenti di IA i team HR possono facilitare attività quotidiane come l'ottimizzazione delle assunzioni, l'inserimento di nuovi dipendenti e di rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti. Questo lascia più tempo per concentrarsi su attività strategiche ad alto valore.

In questo articolo parleremo dei 10 migliori strumenti di IA per le risorse umane disponibili nel 2024, esplorando nel dettaglio le loro capacità e i loro vantaggi. Sfogliate le nostre mini-recensioni per scoprire il software ideale per potenziare il vostro dipartimento HR!

Cosa sono gli strumenti di IA per le risorse umane?

Gli strumenti di IA per le risorse umane aiutano i team a sfruttare l'intelligenza artificiale per supportare varie attività legate alle persone L'intelligenza artificiale è stata inizialmente creata per velocizzare le attività di amministratore che occupano una parte del tempo, come il mantenimento dei dati dei dipendenti. Negli ultimi anni, gli strumenti di IA sono stati migliorati in modo da poter affrontare una matrice di attività e sviluppare prospettive complesse.

Questi strumenti utilizzano quadri concettuali, come gli studi comportamentali e le risposte linguistiche, per rimodellare i processi cognitivi delle risorse umane, come la stesura delle descrizioni delle mansioni o il riepilogo delle valutazioni delle prestazioni.

Come i dipartimenti HR utilizzano le soluzioni IA

Ecco i sei casi top di utilizzo di diversi sistemi di IA per Teams delle risorse umane :

**La tecnologia può aiutare ad attrarre i talenti giusti supportando diverse fasi del ciclo di assunzione. Le possibili implementazioni includono la scrittura di annunci di lavoro attraenti e l'ordinamento intelligente dei curriculum Onboarding e offboarding dei dipendenti: Mantenere un'esperienza positiva per i dipendenti durante la transizione delle persone all'interno e all'esterno dell'organizzazione con risorse come le liste di controllo generate automaticamente Riduzione dei pregiudizi: Contribuisce a eliminare i fattori di pregiudizio come età, sesso, razza e religione dal modo in cui comunicate con i candidati e i dipendenti, rafforzando così l'attrattiva del vostro marchio Prestazioni e impegno dei dipendenti: Integrare gli strumenti di analisi predittiva nei lavori richiesti per ridurre il tasso di abbandono dei dipendenti Automazione delle attività: Automazione di attività come la scansione dei curriculum,la scrittura di email internee l'aggregazione dei dati per ridurre il carico di lavoro degli amministratori Gestione collaborativa dei programmi : Aiuta a bloccare gli orari ideali per le riunioni grazie all'elaborazione intelligente dei programmi individuali

I 10 migliori strumenti di IA per la gestione delle risorse umane nel 2024

Scoprite il nostro elenco dei migliori strumenti di AI disponibili sul mercato. Dall'automazione di attività banali all'esecuzione di drill-down sugli insight, promettono un intervallo di capacità per migliorare la gestione dei dipendenti in tutta l'organizzazione! 🌐

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività e di per i professionisti delle risorse umane che desiderano automatizzare attività noiose, coinvolgere i dipendenti e dare una struttura ai loro molteplici flussi di lavoro. 🛠️

Sfruttare ClickUp AI , un assistente IA integrato e nativo della piattaforma, per semplificare i lavori richiesti in materia di comunicazione. Lo strumento di IA vi aiuta a utilizzare i prompt specifici del ruolo per analizzare i dati, generare reportistica e consigliare potenziali soluzioni.

I responsabili delle risorse umane apprezzano il fatto che ClickUp AI possa cambiare automaticamente il tono dei messaggi e dei brief in dipendenza della persona con cui stanno comunicando!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif ClickUp AI per le risorse umane /$$$img/

Utilizzate gli strumenti di ClickUp AI per trovare prompt specifici per ruolo pronti all'uso

Utilizzate l'assistente IA in ogni fase del vostro flusso di lavoro HR. Ad esempio, può aiutarvi a generare:

Con Documenti ClickUp è possibile archiviare tutte le conoscenze sulle risorse umane in un unico luogo e gestire i controlli di accesso. Collegate i documenti ai flussi di lavoro, visualizzate le attività del team, pianificate eventi interni e ottenete informazioni utili per la gestione delle prestazioni sulla piattaforma dashboard intuitiva della piattaforma .

Non dimenticate di utilizzare ClickUp le Automazioni precostituite di ClickUp per semplificare le attività ripetitive delle risorse umane, come l'invio di notifiche di accettazione del lavoro ai responsabili delle assunzioni o sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti ai compagni di squadra.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. JuiceBox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/JuiceBox-1400x726.png JuiceBox /$$$img/

Via: JuiceBox JuiceBox è un'applicazione di software di business intelligence che sfrutta l'IA per stabilire un processo decisionale basato sui dati. Gli autori della piattaforma mirano a consentire la visualizzazione dei dati agli utenti che non sono troppo esperti di tecnologia.

Con JuiceBox, il team delle risorse umane può automatizzare il processo di raccolta dei dati da più fogli di calcolo, come i dati dei dipendenti, le valutazioni delle prestazioni e i risultati dei sondaggi. L'IA proprietaria della piattaforma trasforma insiemi di dati complessi in storie e report contestuali.

Questi approfondimenti, basati sull'elaborazione del linguaggio naturale, possono rivelare tendenze e modelli nelle prestazioni, nell'impegno e nella soddisfazione del personale, che a loro volta influenzano le pratiche HR.

In base al pacchetto progettato per voi, JuiceBox può essere dotato di diverse funzionalità/funzione integrate per Monitoraggio KPI , scorecard dei dipendenti, benchmarking e importazione ed esportazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di JuiceBox

Storie di dati coerenti per informazioni disorganizzate

Approfondimenti predittivi per guidare il processo di gestione dei talenti

Automazioni delle attività di routine per eliminare le attività ripetitive

Strumenti di IA per la generazione di reportistica

Limiti di JuiceBox

Trovare le metriche rilevanti per una situazione può essere confuso

Limitate integrazioni e funzioni avanzate

Prezzi di JuiceBox

Disponibili contattando il team commerciale

Valutazioni e recensioni di JuiceBox

G2: 4,5/5 (meno di 5 recensioni)

4,5/5 (meno di 5 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

3. Lavorabile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Workable.png Lavorabile /$$$img/

Via: Lavorabile Workable offre una suite completa di strumenti a supporto dei reclutatori. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità/funzioni basate sull'IA, è possibile ottimizzare la pipeline di assunzione per il reperimento dei candidati.

La piattaforma vanta uno stack tecnologico completo per l'automazione del reclutamento. Pubblicate le vostre offerte di lavoro su oltre 200 siti, trovate i profili dei candidati che corrispondono alla vostra descrizione e assumete senza pregiudizi. Automazioni per ogni fase del processo di reclutamento, tra cui:

Organizzazione di colloqui

Assegnazione di test

Invio di email di rifiuto

Programmazione di telefonate

Una delle funzionalità IA di Workable è lo screening automatizzato dei candidati. L'IA è in grado di prevedere le prestazioni dei candidati analizzando curriculum e qualifiche, accelerando notevolmente il processo di valutazione. Provate la funzione di programmazione intelligente per allineare le disponibilità dei candidati e degli intervistatori. 🧑‍💼

Le migliori funzionalità/funzione di Workable

Screening automatizzato dei candidati

Individuazione dei candidati passivi più adatti con l'IA

Ottimizzazione della diversità e dell'inclusione

Analisi in tempo reale

Supporto di modelli di assunzione predittivi

Limiti di lavoro

La piattaforma può risultare a volte lenta e buggata

Le funzionalità di ricerca e filtro dei candidati potrebbero essere migliorate

Prezzi accettabili

Starter: $149/mese per un massimo di 50 dipendenti

$149/mese per un massimo di 50 dipendenti Standard: a partire da $299/mese

a partire da $299/mese Premier: a partire da $599/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Workable

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (430+ recensioni)

4. Toptal

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Toptal-1400x731.png Toptal /$$img/

Via: Toptal Toptal è un'eccellente piattaforma di reclutamento e freelance presente nel nostro elenco. Lo strumento è ideale per i talent scout alla ricerca di freelance da tutto il mondo, principalmente nei seguenti campi:

Sviluppo software Finanza Design e UI Gestione della produttività Project Management

Offre inoltre funzionalità di mappatura delle competenze e di benchmarking delle prestazioni che forniscono maggiori informazioni sui team attuali e aiutano le organizzazioni a prendere decisioni oculate sul personale.

La maggior parte dei freelance di Toptal fornisce i propri servizi da remoto, ma è possibile richiedere la disponibilità in loco per un periodo specifico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toptal

Automazioni per l'abbinamento delle offerte di lavoro

Analisi predittiva per identificare le carenze di competenze

Monitoraggio delle prestazioni e dell'impegno

Periodo di prova di due settimane per ogni impegno

Limiti di Toptal

L'interfaccia utente potrebbe essere migliorata

Alcuni utenti sono insoddisfatti dei prezzi basati sulle commissioni

Prezzi Toptal

Contattare il team commerciale

Valutazioni e recensioni su Toptal

G2: 4,7/5 (250+ recensioni)

4,7/5 (250+ recensioni) Trustpilot: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)

5. Zoho Recruit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Zoho-Recruit-1400x857.png Zoho Recruit /$$$img/

Via: Zoho Recruit Zoho Recruit è uno strumento di reclutamento IA innovativo e scalabile che offre funzionalità ATS e di gestione delle relazioni con i candidati (CRM) per il vostro team di risorse umane o la vostra agenzia di selezione del personale. Come molte altre piattaforme del nostro elenco, questo strumento utilizza l'analisi predittiva per mettere a punto il processo di assunzione. 🤸

La piattaforma offre l'ottimizzazione degli annunci di lavoro e lo screening automatico dei curriculum per ridurre il lavoro manuale durante il processo di assunzione. È in grado di analizzare automaticamente i CV e di estrarre informazioni chiave come le competenze, l'esperienza e la formazione. Utilizza la funzionalità/funzione Radius Search per trovare i candidati all'interno di una determinata area geografica o codice postale.

L'assistente IA e chatbot della piattaforma, Zia, funge da intermediario tra l'azienda e i candidati desiderati, migliorando l'esperienza complessiva di reclutamento. I suoi algoritmi avanzati di apprendimento automatico identificano modelli nascosti all'interno dei dati raccolti per prevedere con precisione le migliori corrispondenze tra i candidati in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Recruit

Automazioni per la pubblicazione di annunci di lavoro su oltre 100 Bacheche

Riduzione del time-to-hire

Il chatbot Zia mantiene i candidati in contatto

Strumenti di automazione integrati per promemoria, riunioni, ecc.

La Talent Analysis configurabile fornisce informazioni in tempo reale sui modelli di reclutamento

configurabile fornisce informazioni in tempo reale sui modelli di reclutamento Strumenti di apprendimento automatico per le previsioni

Limiti di Zoho Recruit

Limitato supporto tecnico

L'esperienza dell'utente è migliorabile

Prezzi di Zoho Recruit

Free Forever

Standard: $25/mese

$25/mese Professionale: $50/mese

$50/mese Azienda: $75/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (1.500+ recensioni)

4,4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (850+ recensioni)

6. Raccoglitore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fetcher-1400x683.png Raccoglitore /$$$img/

Via: Raccoglitore Fetcher è uno strumento all-in-one per il sourcing dei talenti, la cui ricerca scalabile basata sull'IA automatizza il processo di sourcing e outreach. A ogni esecuzione è possibile visualizzare diverse impostazioni di dati, che consentono di attingere a un pool di talenti eterogeneo.

È possibile accedere agli indirizzi email verificati dei potenziali candidati. Misurate i loro tassi di risposta con metriche come i tassi di apertura, risposta e interesse.

I check-in automatizzati delle prestazioni di Fetcher liberano i responsabili delle risorse umane dal monitoraggio manuale e dalla programmazione delle attività che richiedono molto tempo. In particolare, questi check-in sono ideali per fornire feedback ai dipendenti e aiutarli a perfezionare le loro strategie di performance.

Le migliori funzionalità di Fetcher

Automazioni per il sourcing dei talenti

Ottimizzazione dei talenti basata sull'IA per confrontare i profili dei dipendenti con quelli dei colleghi

Check-in automatizzati delle prestazioni a intervalli personalizzabili

Monitoraggio centralizzato di KPI, oggetti e altro ancora

Cicli di feedback collaborativi del team

Limiti di Fetcher

I pool di ricerca di candidati di qualità richiedono in genere un'alimentazione intensiva dei dati

Il software e le integrazioni possono talvolta presentare problemi

Prezzi di Fetcher

Contattate il team commerciale

Fetcher valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (10+ recensioni)

4,7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

7. Base tribale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TribalBase-1400x653.png TribalBase /%img/

Via: Base tribale I team che utilizzano Slack per comunicare sanno quanto possa essere disordinato, con più canali di condivisione, thread, DM e messaggi di bot che inondano una normale giornata di lavoro. La situazione può essere quasi ansiogena per i responsabili delle risorse umane, che faticano a stare al passo con il metaforico stream-of-consciousness di Slack. 💫

È qui che TribalBase può salvare la situazione. Il suo assistente Slack potenziato dall'IA assembla le conversazioni del team e le converte in un repository di conoscenze. Il database è indicizzato e ricercabile: in pratica, è un Google per Slack!

Ad esempio, potreste ricordare vagamente Dina, del reparto di reclutamento, che parla dell'invio di guide all'onboarding ai nuovi assunti. Basta chiedere al bot di TribalBase: Abbiamo inviato guide all'onboarding ai nuovi assunti? Otterrete subito una risposta!

Lo strumento è incentrato sulla privacy. Si selezionano le conversazioni da indicizzare e si escludono per impostazione predefinita i DM e i canali privati.

Le migliori funzionalità/funzione di TribalBase

Trasforma i messaggi di Slack in una risorsa informativa

Dati indicizzati e ricercabili per snellire i processi

Supporta lo scavo della cronologia attraverso le domande

Riepilogare/riassumere le conversazioni

Limiti di TribalBase

Supporta solo Slack per ora

Ha un limite di utenti

Prezzi di TribalBase

**Versione di prova gratuita

Startup: $29/mese

$29/mese Azienda: $299/mese

Valutazioni e recensioni su TribalBase

Nessuna valutazione ancora disponibile

8. Effy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Effy.png Effy /$$$img/

Via: Effy Scrivere tutto il giorno elaborate valutazioni delle prestazioni o moduli di feedback a 360 gradi per i dipendenti richiede un tributo alla vostra resistenza mentale. Con Effy IA, potete gestire qualsiasi lavoro di revisione in pochi minuti! ⏱️

La piattaforma offre analisi alimentate dall'IA per generare preziose intuizioni e valutazioni delle prestazioni. Effy vi imposta 20 questionari scientificamente elaborati per quattro tipi di valutazione:

Valutazione dei manager Valutazione tra pari Autovalutazione Valutazione ascendente

La piattaforma si integra con Slack e MS Teams, in modo che i dipendenti possano accedere facilmente ai feedback. Effy aiuta anche nelle attività di coinvolgimento dei dipendenti, come l'impostazione di riunioni individuali con la possibilità di inviare automaticamente inviti ai nuovi membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Effy

Strumenti di supporto per la valutazione delle prestazioni

Riepilogo/riassunto delle valutazioni generato dall'IA sulla base delle risposte

Questionari di valutazione multipli

Struttura di menu di navigazione personalizzata in base al ruolo

Adesivi memoji e avatar animali di grande effetto

Limiti di Effy

Limitata analisi integrata

Nessuna integrazione con Google Calendar

Prezzi di Effy

Free per un massimo di cinque recensioni

per un massimo di cinque recensioni Pro: $540/anno per un massimo di 30 recensioni

$540/anno per un massimo di 30 recensioni Azienda: Contatto con il supporto

Valutazioni e recensioni di Effy

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: 5/5 (20+ recensioni)

9. Recrooit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Recrooit.png Recrooit /$$img/

Via: Ricorso Recrooit è uno strumento di IA per le risorse umane che aiuta i team a eliminare ogni tipo di attrito dai processi di assunzione. La piattaforma consente di creare la propria bacheca dei requisiti di lavoro senza alcuna conoscenza preliminare del codice.

Sfruttare la descrizione delle mansioni di Recrooit Generatore di IA per creare descrizioni precise con il titolo giusto, le informazioni sull'azienda e le parole chiave. Da fare è compilare il modello fornito con i dettagli fondamentali e l'IA creerà in un attimo un annuncio di lavoro dall'aspetto professionale, chiaro e completo!

Pubblicate le offerte di lavoro sulla vostra dashboard con pochi clic. È possibile condividere l'ID del lavoro sui propri account di social media per attirare i talenti della propria rete.

Con Recrooit potete anche diventare reclutatori freelance. Segnalate ad amici e colleghi le offerte di lavoro e riscuotete la vostra cosiddetta "taglia" tramite PayPal o trasferimento diretto!

Le migliori funzionalità/funzioni di Recrooit

Generatore di descrizioni di lavoro abilitato dall'IA

Permette la condivisione sui social media per le offerte di lavoro

Supporta i reclutatori freelance

Limiti di Recrooit

La reattività su telefoni e tablet potrebbe essere migliore

Metodi di pagamento limitati

Prezzi di Recrooit

Basic: $99/mese

$99/mese Plus: $249/mese

$249/mese Business: $589/mese

Valutazioni e recensioni di Recrooit

G2: 5/5 (Meno di 5 recensioni)

10. Testo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Textio-1400x907.png Textio /$$img/

Via: Testo Textio è una piattaforma di scrittura aumentata che aiuta i professionisti delle risorse umane a ottimizzare e migliorare gli annunci di lavoro. La sua sofisticata tecnologia di analisi fornisce un feedback in tempo reale, identificando le lacune tonali nella descrizione del lavoro e suggerendo un linguaggio neutro dal punto di vista del genere per ampliare il pubblico di riferimento.

Textio si propone di facilitare un imbuto di assunzione inclusivo. I reclutatori amano tenere sotto controllo il Textio Score per capire quanto sia diversificata la pipeline che stanno mantenendo. Lo strumento integrato di interruzione dei pregiudizi rileva se il vostro annuncio non è attraente per un gruppo specifico, come le persone in cerca di lavoro sopra i 40 anni o i candidati disabili.

Le solerti protezioni dell'IA di Textio possono aiutarvi a evitare di usare inconsapevolmente parole trigger contrassegnandole con un colore arancione. 🟠

Ad esempio, se il vostro annuncio di lavoro usa la parola "tribù", lo strumento può farvi notare che potrebbe essere degradante per le comunità indigene e suggerirvi di scegliere un'alternativa contestualmente versatile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Textio

Supporto alla scrittura aumentata per gli annunci di lavoro

Rivela parole distorte o inappropriate

Analisi IA per monitorare l'inclusività delle assunzioni

Ampio menu di estensioni e integrazioni

Limiti di Textio

Limitato supporto clienti

Relativamente costoso per le sue funzionalità/funzione rispetto ad altri strumenti di IA

Prezzi di Textio

Disponibili quando si richiede una demo

Valutazioni e recensioni su Textio

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

Testimone della grande stretta di mano tra HR e IA

Come abbiamo visto, l'IA sta lasciando un segno indelebile in diversi processi HR. E gli strumenti di IA per le risorse umane si occupano di supportare le attività quotidiane che sottraggono tempo ed energia mentale ai lavori che fanno muovere l'ago della bilancia.

Quindi, provate una o più delle nostre soluzioni basate sull'IA elencate e alleggerite il carico di lavoro dei vostri responsabili delle risorse umane! E se avete bisogno di una piattaforma olistica che integri la potenza dell'IA in uno spettro di attività HR, avviate oggi stesso un'area di lavoro gratuita di ClickUp!