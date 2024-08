Come implementare flussi di lavoro di automazione e-mail di successo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Author-2.png

Il panorama dell'eCommerce marketing è in continua evoluzione ed è difficile tenere il passo.

In qualità di marketer dell'eCommerce, è probabile che il vostro lavoro non finisca mai. Ogni giorno porta con sé nuove sfide e ostacoli da superare, soprattutto quando si tratta di attività ripetitive e non creative, come la programmazione di email di massa o l'invio di messaggi personalizzati ai nuovi iscritti.

Ebbene, indovinate un po'? Non dovete affrontare l'eCommerce marketing da un punto di vista non creativo. Potete automatizzare alcuni processi e togliervi un bel po' di lavoro. Vi state chiedendo come fare?

In questo articolo scoprirete quali sono i metodi di email l'automazione del marketing è, come lavora, esempi per aiutarvi e consigli su come avere successo utilizzandolo.

Che cos'è l'automazione delle email?

L'automazione delle email è un flusso di lavoro autoregolato che aiuta gli addetti al marketing ad inviare automaticamente email tempestive, personalizzate e rilevanti agli abbonati. L'utilizzo di un flusso di lavoro automatizzato consente di riunire gli abbonati nel posto giusto, con le informazioni corrette, al momento giusto.

Un flusso di lavoro automatizzato per le email lavora con dei trigger: per questo motivo sono chiamate anche email attivate. Un trigger è un'azione o un comportamento che dà inizio all'automazione. Il trigger può essere l'invio di un modulo, l'interazione con un'app, una soglia di acquisto, ecc.

I marketer del commercio elettronico valorizzano le email automatizzate perché consentono loro di inviare email altamente personalizzate agli abbonati senza perdere tempo.

Vantaggi delle email automatizzate

Email automazioni del flusso di lavoro pioniere di una campagna di email marketing tempestiva, personalizzata e iper-rilevante

Automazioniemail comportamentali e campagne dripbasate sull'interazione degli utenti con email precedentemente inviate, possonoaiutare i personalizzati a sentirsi soddisfatti del vostro servizio

Ben scrittocampagne di email marketing automatizzate, una sequenza di email di lead nurturing, stimolano le vendite da parte dei clienti potenziali e di quelli esistenti

Le email automatiche di trigger vengono inviate dopo un'azione predefinita dell'utente e possono aiutare gli operatori del commercio elettronico a eliminare le attività ripetitive dal loro elenco di cose da fare e a far crescere rapidamente la loro azienda

Automazioni delle email informative onewsletter possono aiutare a posizionare il vostro marchio come leader di pensiero e a creare credibilità tra i potenziali clienti e i consumatori

In generale, l'automazione del flusso di lavoro delle email aiuta i leader del commercio elettronico a programmare messaggi mirati con trigger per far sì che i consumatori compiano o completino l'azione desiderata.

Come funziona l'automazione delle email

Le email automatizzate lavorano con dei trigger. Ad esempio, se si vuole far tornare all'acquisto chi abbandona il carrello, è necessario evidenziare il punto esatto del loro percorso di acquisto in cui si intende riunirli.

Volete che le vostre email automatizzate spingano i consumatori che hanno smesso di caricare il carrello a metà strada a Da fare? Oppure volete utilizzare degli incentivi per convincere i clienti che si sono fermati alla cassa a tornare indietro e completare l'acquisto?

Create un flusso di lavoro e impostate dei trigger quando conoscete il punto esatto in cui volete che le vostre email si riuniscano. Dal momento che stiamo lavorando con "email a carrello abbandonato", è possibile impostare dei trigger temporali, magari da 6 a 24 ore dopo l'abbandono del carrello. In questo modo, le vostre email vanno incontro a chi abbandona il carrello, con un incentivo o una leggera spinta, proprio quando ne hanno bisogno.

Creazione di un flusso di lavoro email

Assicuratevi di utilizzare modelli personalizzabili e un linguaggio accattivante. Per risparmiare tempo, si consiglia di provare il metodo mittente omnichannel per i modelli di email più accattivanti ed estetici. Utilizzando questo strumento conveniente ma di alta qualità, potrete scegliere tra un'ampia varietà di modelli di email accattivanti o crearne uno voi stessi!

$$$a Impostazione di un trigger

Utilizzate il software di automazione delle email per impostare condizioni che facciano scattare automaticamente la vostra campagna. Evidenziate una serie di azioni o comportamenti che i consumatori devono compiere per far scattare la campagna. Ad esempio, per le email di benvenuto automatizzate, il trigger potrebbe essere una l'invio di un modulo da parte dei nuovi iscritti.

Pianificazione delle serie di email

Le Automazioni vi permettono di inviare automaticamente email una tantum o offerte speciali a un segmento del vostro elenco, senza lo stress o il fastidio della programmazione manuale.

7 Esempi di utilizzo dell'automazione delle email

Supponiamo che abbiate mai guardato un modello di telefono mentre facevate acquisti (il design elegante, l'interfaccia intuitiva e il display in continua evoluzione), sapete che il modello è un esempio, un modello che mostra uno stato ideale.

Diamo un'occhiata a una manciata di "telefoni modello" del mondo dell'informatica automazioni e-mail .

1. Email di benvenuto

Tutti amano un caloroso benvenuto, soprattutto quando si visita un negozio di e-commerce destinato ad attirare spese non previste.

Le email di benvenuto automatizzate che salutano i nuovi iscritti e mostrano loro il vostro negozio danno il tono giusto per ulteriori interazioni.

Mantenete l'email di benvenuto breve, semplice e sincera. Il vostro cliente non deve sentirsi sopraffatto o poco apprezzato al primo contatto.

Utilizzate una frase semplice come "benvenuto nel nostro elenco email" o "grazie per esserti iscritto a ricevere le nostre email" e una breve descrizione del vostro negozio in una cornice elegante e curata.

Per capire il contesto, date un'occhiata al modo in cui Chipotle dà il benvenuto ai suoi clienti con deliziosi burritos e la promessa di non deludere i consumatori.

Chipotle via reallygoodemails.com

2. Email di promozione

Il consumatore medio ha a che fare con oltre 50 email promozionali al giorno. Quindi, per quanto il flusso di lavoro delle email promozionali possa sembrare interessante, potreste avere difficoltà a convincere gli acquirenti senza una serie automatizzata ben congegnata.

Non esiste una strategia infallibile per il marketing delle email promozionali. La scelta migliore: personalizzare le email di promozione segmentate il vostro elenco e impostate forti trigger.

Non tuffatevi nel mondo delle email promozionali automatizzate perché i vostri concorrenti sostengono di trarne profitto: fate le vostre ricerche per evidenziare ciò che funziona e ciò che non funziona; è l'unico modo per mantenere i vostri messaggi pertinenti.

Utilizzate questa email promozionale automatizzata di Design Modo come un caso di studio. Prezzi in sconto, grafica accattivante e uno stato di urgenza rendono più probabile la conversione dell'utente.

Designmodo via reallygoodemails.com

Un altro esempio di email promozionale ad alta conversione è quello di Aura, una soluzione di sicurezza digitale all-in-one per tutta la famiglia. Questa email è una delle sequenze automatizzate inviate a coloro che hanno raggiunto la pagina di checkout ma non hanno convertito. Come si può notare, la chiave di lettura di questa email è proteggere il bambino dal furto di identità .

Aura via reallygoodemails.com

3. Email per l'abbandono del carrello

Da quanto tempo abbandonate i carrelli online?

Perché, realisticamente, possiamo concordare all'unanimità che siamo tutti colpevoli. Tuttavia, sappiamo tutti che l'abbandono del carrello non significa necessariamente che non abbiamo intenzione di acquistare in seguito.

A volte bastano il giusto incentivo e una leggera spinta.

Le email automatizzate per l'abbandono del carrello possono aiutarvi a "essere gentili" con i clienti, a far passare i visitatori respinti al flusso di cassa e a far sì che i potenziali clienti pensino di fare di nuovo affari con voi.

Ma come sempre, solo una campagna di email di abbandono del carrello coinvolgente, sostenuta da incentivi e da una solida strategia di email marketing può fare la magia.

Guardate come il barbiere Rudy's fa il trucco con la spedizione gratuita.

Rudy's Barbershop via reallygoodemails.com

4. Email di feedback dopo l'acquisto

Tutti sanno che i negozi di e-commerce prosperano meglio con acquirenti ripetuti o clienti fedeli.

Ma con una concorrenza agguerrita e un settore in continua evoluzione, come si fa a far sì che i consumatori vogliano fare affari con voi più e più volte?

Le email di feedback post-acquisto non creeranno clienti abituali, ma possono aiutarvi a semplificare il processo.

Le email automatizzate di feedback post-acquisto possono aiutarvi a evidenziare il comportamento dei clienti e la loro esperienza d'acquisto, individuando ciò che ha causato attriti e ciò che ha reso facile la decisione d'acquisto.

Le email di feedback vi permettono di notare lamentele e reclami, lasciando spazio alle recensioni e alle testimonianze dei clienti.

Questa volta è Withings a decidere.

Withings via reallygoodemails.com

5. Email di rifornimento delle scorte

La maggior parte dei prodotti di eCommerce ha una "durata di conservazione"

Da fare: per quanto tempo i clienti utilizzeranno il vostro prodotto prima di doverlo rifornire?

Stimare e conoscere la durata di conservazione dei vostri prodotti può aiutarvi a impostare trigger precisi per l'automazione del flusso di lavoro delle email.

Una serie di email ben automatizzate per il rifornimento delle scorte aiuta i consumatori a compiere azioni decisive e crea spazio per gli acquirenti abituali.

Utilizzate le email di rifornimento delle scorte per condividere offerte e incentivi interessanti. Impostate dei trigger per comunicare ai clienti esistenti che siete tornati in stock. E quando è possibile, condividete consigli sui prodotti.

Avete bisogno di un esempio? Ecco che l'orario di lavoro è fuori orario con il ritorno di The Homecoat.

OFFHOURS via reallygoodemails.com

6. Email di reingaggio

È il momento di riattivare gli utenti in difficoltà e di convincere i clienti esistenti a passare all'azione.

L'automazione dei flussi di lavoro di reengagement vi permette di introdurre correttamente una nuova funzionalità o un nuovo vantaggio, dando agli abbonati inattivi un motivo per andare in giro ed esplorare.

Tuttavia, mentre la maggior parte dei marketer sostiene che le email di reengagement sono meglio servite con una dose di FOMO (fear of missing out), noi diciamo che il flusso di lavoro di reengagement va progettato in base a ciò che è meglio per voi e per i vostri clienti.

Vi state chiedendo come fare? Date un'occhiata all'email di reengagement di Moment.

Moment via reallygoodemails.com

7. Email basate sulle occasioni

Cosa state festeggiando? Un anniversario, un incontro o una festa di fine anno?

O meglio ancora, cosa festeggia il mondo? Natale, Pasqua, San Valentino, Ramadan o... qualsiasi cosa sia!

Per le email di flusso di lavoro basate sulle occasioni, utilizzate una particolare ricorrenza come punto di contatto e dimostrate ai clienti che avete a cuore la vostra relazione.

È un modo sicuro per estendere i vostri auguri in una stagione d'amore, facendo capire ai consumatori che esistete per servirli meglio.

Sebbene sia giusto creare una serie di email basate sulle occasioni commerciali, i migliori flussi di lavoro basati sulle occasioni ribadiscono la bellezza della stagione senza motivi nascosti.

Un esempio di email automatizzata basata sulle occasioni da Wildist.

Wildist via reallygoodemails.com

7 consigli per un esito positivo dell'automazione delle email

L'automazione delle email supporta una flusso di lavoro automatico in cui i messaggi personalizzati vengono posti di fronte ai clienti giusti al momento giusto. Sembra complesso?

Ecco i consigli per massimizzare la potenza delle campagne email, automatizzare i flussi di lavoro, elaborare una strategia di email marketing che crei fiducia e conquistare nuovi client.

1. Costruite il vostro elenco

L'elenco è la vostra forza.

Potete costruire un elenco sostenibile con un modulo di acquisizione di contatti. I moduli di acquisizione sono questionari o moduli sul vostro sito web che potete utilizzare per raccogliere informazioni sui consumatori e intensificare i vostri lavori richiesti.

Mettete in evidenza un'offerta gratuita che sapete che i consumatori apprezzerebbero molto. Rendetela utile e non intrusiva e condividetela in cambio delle loro email.

Assicuratevi che l'offerta risuoni profondamente con il vostro traguardo; non volete che un'email casuale occupi spazio nel vostro elenco.

2. Mantenete il vostro messaggio rapido, chiaro e semplice

Dopo aver costruito con successo un elenco, è il momento di redigere il messaggio.

L'automazione del flusso di lavoro delle email consente di inviare messaggi personalizzati a innumerevoli consumatori. Potete aggiungere il nome del cliente, la posizione e alcune altre variabili.

Nella stesura del messaggio, evitate parole stereotipate. Cercate di mostrare ai vostri consumatori che qualcuno si è preso del tempo per redigere questo messaggio e che non è affatto generico.

Evidenziate il punto dolente, la funzionalità/funzione o il vantaggio che volete vendere nel titolo e nell'oggetto; assicuratevi che ogni parola rifletta il viaggio dei vostri clienti.

Un messaggio rapido, semplice e chiaro crea intuitivamente fiducia e rende i consumatori entusiasti di fare affari con voi.

3. Impostazione di trigger misurabili e vincolati nel tempo

Le email automatizzate ruotano intorno a trigger vincolati nel tempo.

Affinché l'automazione del flusso di lavoro delle email funzioni, è necessario impostare trigger misurabili e vincolati nel tempo che riflettano accuratamente il flusso della vostra messaggistica.

Per istanza, diciamo che volete inviare email di abbandono del carrello. Impostate il trigger dell'email a tre-cinque giorni dall'abbandono del carrello, in dipendenza dell'impegno del cliente in quel periodo.

Con i trigger a tempo, avrete la certezza che la vostra serie di email automatizzate invierà il messaggio giusto alla persona giusta al momento giusto.

4. Lavorare con un piano di contenuti

Se vi siete tuffati nell'automazione del flusso di lavoro delle email senza aver prima impostato un obiettivo o dettagliato i vostri piani, non è troppo tardi per iniziare.

Un piano dei contenuti ben elaborato mette in evidenza le probabilità e gli svantaggi dell'automazione delle email. Non lasciate perdere.

Prendetevi il tempo necessario per redigere un piano dei contenuti. Annotate le cose che volete ottenere, impostate oggetti misurabili e lavorare con una strategia di email marketing.

Inoltre, non dimenticate di valutare il vostro budget e di apportare le dovute modifiche durante la creazione del piano dei contenuti.

5. Non pensare troppo alle funzionalità/funzione

Quando si automatizzano i flussi di lavoro delle email, è facile lasciarsi trasportare da modelli fantasiosi e design raffinati.

Non sentitevi in colpa: succede anche ai migliori marketer del commercio elettronico, ma questo non significa che dobbiate lasciare che le cose rimangano così.

Anzi, un bel modello renderà la vostra campagna email automatizzata più brillante e, si spera, più coinvolgente.

Tuttavia, dal momento che siamo unanimemente d'accordo sul fatto che il tempo è fondamentale nell'email marketing, non siate troppo esigenti e siate rapidi nelle vostre decisioni di design.

6. Non dimenticate di includere un pulsante di opt-out

Indipendentemente dai dettagli, dalla cura e dalla precisione con cui avete costruito l'elenco, non tutti i membri del vostro elenco apprezzeranno le vostre email.

E non c'è niente di male in questo: dopo tutto, ci saranno sempre alcune persone che non sono interessate alla vostra offerta, ai vostri prodotti o servizi, e va bene così.

Da fare solo il favore di includere un pulsante di opt-out nelle vostre email.

Un pulsante di opt-out assicura anche che le vostre email automatizzate non finiscano nelle cartelle dello spam.

7. Automazioni, analisi e test

Come avrete capito, non esiste una strategia infallibile per l'automazione del flusso di lavoro delle email.

La migliore possibilità di esito positivo è continuare ad automatizzare, analizzare i flussi di lavoro e test.

Potete seguire gli schemi di marchi con un curriculum formidabile o, meglio ancora, assumere un esperto di email marketing per eseguire le vostre campagne email.

