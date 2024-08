10 Strumenti software di marketing analytics nel 2024

Nell'era dell'innovazione digitale, il ruolo delle analisi di marketing non è mai stato così critico per i team di marketing. Dietro ogni campagna di marketing di successo si nascondono molte analisi, che rivelano preziose intuizioni che guidano le decisioni e favoriscono la crescita.

Tuttavia, navigare nel vasto mondo dei dati di marketing può risultare travolgente per i team di marketing, soprattutto senza l'aiuto dei migliori strumenti di marketing analytics. È qui che entrano in gioco questi 10 strumenti di marketing analytics, pronti a trasformare i dati di marketing grezzi in informazioni utili.

In questa guida, abbiamo messo in evidenza i migliori strumenti di marketing analytics che danno potere ai marketer!

Cosa cercare negli strumenti di marketing analytics?

Nella scelta dei migliori strumenti di marketing analytics per la vostra azienda, diversi fattori chiave devono guidare la vostra scelta processo decisionale . Dando priorità a questi aspetti nella ricerca di strumenti di marketing analytics, è possibile trovare quello che si allinea perfettamente con le proprie esigenze obiettivi di marketing .

Capacità di integrazione dei dati: Cercate strumenti di marketing analytics che si integrino perfettamente con diverse origini dati di marketing, tra cui tutti i canali di marketing e le piattaforme di social media, gli strumenti di analisi del sito web, gli strumenti di analisi dell'email marketing, esistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questo assicura una visualizzazione completa dei lavori richiesti e consente di prendere decisioni basate sui dati

**Un software di analisi di marketing complesso può ostacolare la produttività. Optate per strumenti di marketing analytics che vantano un'esperienza utente intuitiva, che facilita la navigazione e l'utilizzo da parte di marketer di qualsiasi livello

**Sicurezza e conformità dei dati: i dati di marketing contengono spesso informazioni sensibili. Assicuratevi che gli strumenti di marketing analytics aderiscano ai più recenti standard di sicurezza dei dati e siano conformi alle normative vigenti per salvaguardare i dati di marketing e mantenere la fiducia dei clienti

Supporto clienti e formazione: Un solido supporto clienti e risorse di formazione sono fondamentali per un processo di onboarding senza problemi e per un esito positivo continuo con il vostro strumento di analisi. Cercate provider che offrano un'assistenza completa per i vostri lavori richiesti

I 10 migliori strumenti di analisi del marketing digitale da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Il meglio per l'analisi dei progetti di marketing

La piattaforma altamente personalizzabile di ClickUp rende estremamente conveniente per i responsabili marketing l'integrazione con i giusti strumenti di marketing analytics in ordine al monitoraggio dei progetti di marketing campagne di marketing progetti e iniziative su scala.

Questa piattaforma di produttività all-in-one è uno strumento di analisi aggiunto ai preferiti per team di marketing perché può essere facilmente progettato per supportare team interfunzionali. Alcune funzionalità/funzione degne di nota come ClickUp Dashboard e le integrazioni della piattaforma con importanti strumenti di analisi aiutano a migliorare il marketing flussi di lavoro significativamente.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp consente di crearedashboard di progetto dinamici che fungono da strumento di reportistica e da gestore delle attività. Modificate le attività, aggiungete note e comunicate su un progetto in un unico posto

ClickUp si integra facilmente con vari strumenti di analisi e aiuta a semplificare tutti i processi in un unico flusso di lavoro facile da navigare

Accesso a migliaia di modelli personalizzabili che potete utilizzare per analizzare i report delle vostre campagne in modo rapido e senza intoppi (date un'occhiata a questiModelli QBR!)

La funzionalità "whiteboard" consente ai responsabili marketing di mappare visivamente la propria strategia

Teams e singoli individui sono in grado di gestire la propria strategiacalendario di marketing con la funzionalità di visualizzazione del Calendario di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Curva di apprendimento ripida a causa del suo ampio intervallo di funzioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati disponibili

Prezzi personalizzati disponibili ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni dei clienti su ClickUp

G2: 4,7/5 (6.700+ recensioni)

4,7/5 (6.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Tableau

via Tableau

Il migliore per la visualizzazione dei dati

Tableau è una piattaforma di business intelligence che aiuta le organizzazioni a visualizzare e comprendere i dati di marketing in ordine a un coinvolgimento dei clienti ad alta conversione.

Questo software di analisi visiva si concentra sul miglioramento del flusso di analisi e sul rendere le informazioni più accessibili alle parti interessate attraverso la visualizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tableau

Gestione dei dati di marketing e analisi integrate

Calendario fiscale interattivo

oltre 1.400 risorse di apprendimento

Funzioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico

Integrazione con strumenti di analisi di marketing come Salesforce, Slack, Mulesoft e altri

Limiti di Tableau

Difficoltà di regolazione delle visualizzazioni e delle disposizioni dei dashboard

È necessaria una certa conoscenza di Python per impostare l'automazione dei dati sulla piattaforma

La maggior parte delle impostazioni di formattazione e visualizzazione avanzata sono disponibili sulla versione desktop del software, mentre la versione cloud ne è priva

Limitate opzioni di programmazione disponibili per la modellazione predittiva e l'elaborazione dei dati

Prezzi di Tableau

Autore Cloud: $70/mese per utente Server : $70/mese per utente

Explorer Cloud: $42/mese per utente Server: $35/mese per utente

Viewer Cloud: $15/mese per utente Server: $12/mese per utente



Valutazioni dei clienti di Tableau

G2: 4,3/5 (oltre 1.800 recensioni)

4,3/5 (oltre 1.800 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

3. Google Analytics

via Google Analytics

Il migliore per l'analisi dei siti web

Parte integrante della Google Marketing Platform, Google Analytics offre gratuitamente strumenti e soluzioni di analisi di marketing per la raccolta e l'analisi dei dati dei siti web. Questo strumento di analisi di marketing genera report analitici critici per i siti web e le app che forniscono approfondimenti rilevanti, consentendo alle aziende di prendere decisioni aziendali più intelligenti e informate.

Con Google Analytics, le aziende possono conoscere meglio i visitatori del sito, il loro comportamento e i modi migliori per convertirli in clienti fedeli.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Funzionalità predittive grazie a modelli di apprendimento automatico costruiti da Google Analytics e sicuri per la privacy

Scopri i reportistici in tempo reale sull'acquisizione, l'impegno e la monetizzazione in Google Analytics

Google Analytics vanta un'area di lavoro sulla pubblicità per la comprensione del marketingROI e prendere decisioni di budgeting basate sui dati* Raccolta dati e API per l'amministratore

Esportazione di Google BigQuery

Google Analytics ha integrazioni con Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce e altro ancora

Limiti di Google Analytics

Difficoltà nell'impostazione di segmenti accurati

Il processo di analisi dei dati di Google Analytics non è adatto ai principianti rispetto ad altri strumenti di analisi di marketing

Non è disponibile un supporto clienti diretto

Prezzi di Google Analytics

**Gratuito

Pagato: Contattare il team commerciale dell'azienda per maggiori dettagli

Valutazioni dei clienti di Google Analytics

G2: 4.5/5 (6100+ recensioni)

4.5/5 (6100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7500+ recensioni)

4. Analitica del cumulo

via Analisi dell'heap

Il migliore per il monitoraggio del comportamento dell'utente

Se volete monitorare il viaggio digitale dei vostri clienti, analizzare il comportamento degli utenti e migliorare la fidelizzazione, Heap Analytics è uno dei migliori strumenti di marketing analytics. Consente di suddividere facilmente i vostri clienti critici in segmenti rilevanti che possono essere monitorati separatamente e di utilizzare le informazioni per ottimizzare il viaggio o l'esperienza del cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di Heap Analytics

Governance dei dati, sicurezza e privacy

Dashboard di analisi dei dati, grafici e playbook

Heatmap e replay delle sessioni per monitorare il comportamento degli utenti e il customer journey su siti web e app mobili

Limiti di Heap Analytics

Le esportazioni di dati per questo strumento di analisi sono limitate

Necessita di un modulo di formazione per essere completato

Prezzi di Heap Analytics

**Gratis

Free: Iscriviti e installa lo snippet gratis per ottenere una stima

Iscriviti e installa lo snippet gratis per ottenere una stima Pro: Prezzi personalizzati per sessione

Prezzi personalizzati per sessione Premium: Prezzo della sessione personalizzato

Valutazioni dei clienti di Heap Analytics

G2: 4.3/5 (oltre 900 recensioni)

4.3/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

5. Che cosa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/wg_feature\_1\_2x\_6435d7d422.webp Dashboard di Whatagraph /%img/

via Cosa c'è nel paragrafo

Il migliore per la creazione di reportistica

Whatagraph è uno strumento di marketing analytics all-in-one in cui le agenzie di marketing e i professionisti possono visualizzare, condividere e importare dati per migliorare i lavori richiesti. Questo software è stato fondato nel 2015 con l'obiettivo di ridurre al minimo la complessità rispetto ad altri strumenti di marketing analytics per quanto riguarda l'interpretazione dei dati e la creazione di reportistica approfondita.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph

Integrazione con BigQuery

Oltre 40 integrazioni native con altri strumenti di marketing analytics da cui attingere dati

Funzionalità/funzione Smart Builder che crea report personalizzati sul comportamento degli utenti

Reportistica live e condivisione automatizzata

Limiti di Whatagraph

Risposta lenta del servizio clienti

Le funzionalità/funzione non sono facilmente individuabili

Piccoli difetti del software

Che prezzi

Professional: $223/mese per utente

$223/mese per utente Premium: $335/mese per utente

$335/mese per utente Personalizzato: Contattare Whatagraph per i prezzi

Valutazioni dei clienti Whatagraph

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

6. Facile intuizione

via Approfondimento facile

Il migliore per l'analisi dei dati

Easy Insight è uno strumento di business intelligence che consente alle organizzazioni di piccole e grandi dimensioni di ottenere visibilità immediata sulla gestione dell'inventario, sui tassi di conversione, sul comportamento degli utenti e sulle sequenze dei progetti. Con pochi clic, Easy Insight consente di connettere le app cloud, di usufruire di informazioni utili e di trasformare i dati in dashboard visivamente accattivanti e di facile lettura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Easy Insight

Origini dati personalizzate

Possibilità di personalizzare l'aspetto dei report grazie allo scripting in campo personalizzato

Facilità di unire i dati provenienti da più origini dati

Possibilità di esportare report e dashboard via email

Creazione di dashboard di processo per monitorare i processi creativi

Limiti di Easy Insight

Difficoltà nel combinare i dati provenienti da più database

Rischio di esposizione di dati nascosti ai personalizzati

Prezzi di Easy Insight

Team: $49/mese

$49/mese Professionale: $149/mese

$149/mese Premium: $299/mese

$299/mese Enterprise: $499/mese

$499/mese Unlimited: $1.499/mese

valutazioni dei clienti di #### Easy Insight

G2: 4,5/5 (1 recensione)

4,5/5 (1 recensione) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

7. Klipfolio

via Klipfolio

Il migliore per l'intelligence aziendale

Klipfolio è uno strumento di dashboard e reportistica basato su cloud, progettato per aiutare le aziende a integrare, analizzare e visualizzare in tempo reale i dati provenienti da vari strumenti di marketing analytics e da altre fonti. Fondato nel 2001, questo software è cresciuto fino a diventare un leader nella raccolta e nell'analisi della business intelligence.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio

Migliori metriche e visualizzazioni dei dati rispetto a molti strumenti di marketing analytics

Spazio di archiviazione e cronologia dei dati

Sicurezza, privacy e controlli di accesso

Soluzioni di reportistica per i client

Limiti di Klipfolio

Funziona lentamente quando si eseguono analisi su impostazioni di dati più grandi

L'interfaccia utente è stata definita poco intuitiva rispetto ad altri strumenti di marketing analytics

Prezzi di Klipfolio

**Gratis

Go: $90/mese per utente

$90/mese per utente Pro: $225/mese per utente

$225/mese per utente Business: $800/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Klipfolio

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

8. Equals App

via Equivale ad app

Ideale per dashboard di database

Equals è un software di analisi di marketing con un foglio di calcolo incorporato che permette di alle startup di effettuare diversi tipi di analisi di marketing . Grazie alle sue funzionalità semplici, ai flussi di lavoro intuitivi e alle connessioni a più origini dati, Equals ha reso semplice la creazione di dashboard per database.

Le migliori funzionalità/funzione di Equals App

Foglio di calcolo incorporato connesso alle vostre origini dati

Non è necessario SQL per unire le origini dati

Modelli personalizzabili per misurare le prestazioni aziendali

Integrazione con Google BigQuery, Snowflake, Redshift e altri

limiti di #### Equals App

Il caricamento delle pagine può richiedere più tempo del necessario

Di tanto in tanto possono verificarsi errori di formattazione e di visualizzazione

Prezzi di Equals App

Starter: $49/mese

$49/mese Professionale: $149/mese

$149/mese Enterprise: Contattare Equals per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Equals App

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

4.5/5 (2 recensioni) Capterra: 4.4/5 (270+ recensioni)

9. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI_Publishing\_Calendar\Week\View\TikTok-1400x853.png Sprout Social dashboard /$$$img/

via Sprout Social

Il migliore per l'analisi dei social media

Sprout Social è una piattaforma di marketing analytics molto apprezzata per la gestione del social media, perché consente ai team di ottenere un impatto efficiente grazie ai numerosi dati e dashboard a loro disposizione. Lo strumento per i social media consente inoltre ai team di creare report personalizzati per le diverse esigenze aziendali.

Con strumenti di marketing analytics come Sprout Social, è possibile automatizzare la raccolta dei dati sui social media e concentrarsi su altre attività di alto livello come la strategia sui social media, il piano delle campagne e l'allocazione del budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Pubblicazione e monitoraggio centralizzati su diverse reti di social media

L'ascolto dei social media è una funzionalità aggiuntiva per qualsiasi piano Sprout Social

Permette ai team di creare reportistica personalizzata sui social media

Integrazioni con Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce e altro ancora

Sprout Social offre il monitoraggio dei siti web e dei collegamenti per aiutare a monitorare le campagne sui social media

Offre una versione di prova gratuita

Limiti di Sprout Social

Le pesanti opzioni di prezzo lo rendono inaccessibile per i singoli e i piccoli team che desiderano strumenti di marketing analytics

Assenza di importanti strumenti di reportistica e di programmazione

Considerando il prezzo, Sprout non permette l'integrazione con un numero sufficiente di profili di social media

Prezzi di Sprout Social

Standard: $249/mese

$249/mese Professionale: $399/mese

$399/mese Avanzato: $499/mese

$499/mese Enterprise: Contattare il reparto commerciale per un prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti Sprout Social

G2: 4.4/5 (2500+ recensioni)

4.4/5 (2500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

10. AWeber

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/aweber_piattaforma\_2-1400x767.png Dashboard di AWeber /$$$img/

via AWeber

Il migliore per l'analisi dell'email marketing

AWeber è una piattaforma di email marketing costruita per l'invio di newsletter, promozioni via email e monitoraggio delle analisi di email marketing. Lanciata nel 1998, questa piattaforma per l'email app di marketing è un regalo che continua a dare: dall'acquisizione di dati in elenchi di email all'automazione di campagne di email marketing e all'analisi dei risultati di queste campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di AWeber

Facilità di analisi delle statistiche delle campagne email

Ampio intervallo di modelli personalizzabili tra cui scegliere

Piano Free disponibile

Limiti di AWeber

Interfaccia utente obsoleta rispetto ad altri strumenti di analisi

Limitate funzionalità/funzione di automazione e flessibilità dei modelli di email

Processo di iscrizione complicato

Prezzi di AWeber

Free

Lite: $12,50/mese

$12,50/mese Plus: $20/mese

$20/mese Unlimited: $899/mese

Valutazioni dei clienti di AWeber

G2: 4.2/5 (600+ recensioni)

4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

Migliorare il ROI aziendale con gli strumenti di analisi di marketing di ClickUp

Consolidate tutti i vostri flussi di dati, dite addio ai fogli di calcolo multipli e sperimentate la gioia di dashboard e strumenti di analisi semplificati come mai prima d'ora. Iscrivetevi a ClickUp, fate schizzare le vostre campagne di marketing e lasciate i vostri concorrenti a bocca aperta. Abbracciate il futuro dei migliori strumenti di analisi di marketing oggi stesso!