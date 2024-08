Cos'è l'Agile Marketing? Panoramica e schemi da prendere in prestito

Oggi i team di marketing sono sottoposti a forti pressioni per fare di più con meno, muoversi più velocemente e fornire valore in anticipo. Lo sapete già. Le aziende vogliono muoversi a rotta di collo, ottenere un vantaggio competitivo ed essere in cima ai pensieri dei loro clienti.

Per adattarsi, molti marketer hanno sostituito le tecniche di marketing legacy con la metodologia agile. Il marketing tradizionale, con piani annuali, campagne di grandi dimensioni e cicli più lunghi, non funziona più.

Il marketing agile è in rapida ascesa, visto che più del cinquanta per cento delle aziende Reportistica sullo stato del marketing agile 2023 gli intervistati erano pronti ad adottare il marketing agile nelle loro strategie di marketing sostenibile.

I professionisti del marketing di tutto il mondo adottano sempre più spesso metodologie agili per migliorare l'efficienza e l'efficacia del marketing.

Continuate a leggere per scoprire come utilizzare i processi di marketing agile per migliorare i vostri risultati di marketing.

Che cos'è il marketing agile?

Il marketing agile segue il principio delle metodologie agili. Si tratta di un approccio strategico e di un cambiamento di mentalità che consiste nel suddividere il lavoro in segmenti più piccoli e nel gestirli come progetti indipendenti in sprint.

Lavorare su progetti di piccole dimensioni offre ai marketer ampie opportunità di iterare e correggere il proprio corso d'azione. Inoltre, aumenta la possibilità di recepire e implementare il feedback tramite team interfunzionale collaborazione. Dopo uno sprint, i team valutano i risultati e prendono nota delle aree di miglioramento.

Ecco alcuni modi in cui il marketing agile è diverso dal marketing tradizionale:

Campagne frequenti e iterative invece di poche grandi scommesse

Basarsi su esperimenti e dati invece che sulle opinioni

Collaborazione incentrata sul cliente invece di lavorare in silos

Reagire rapidamente ai cambiamenti invece di seguire piani a lungo termine

Storia e sviluppo del marketing agile

Per conoscere la storia del marketing agile, dobbiamo conoscere la storia delle metodologie agili nello sviluppo del software.

Negli anni '90, gli sviluppatori di software seguivano uno stile di lavoro popolare chiamato "agile" Modello a cascata .' Si tratta di un processo sequenziale che passa da una fase all'altra, come una cascata che fluisce dal bordo di una scogliera.

All'inizio del processo, i manager raccoglievano e compilavano le informazioni in un documento di specifiche funzionali. Gli sviluppatori usavano questo documento come riferimento per lo sviluppo del software.

Tuttavia, si trattava di un lavoro difficile, perché si trovavano di fronte a incertezze e, con un coinvolgimento molto limitato del client, dovevano trovare la soluzione in modo indipendente. Non riuscivano a rispettare le scadenze e, come se non bastasse, la qualità del progetto finale era ben lontana dalle aspettative del cliente.

I veterani dell'industria del software hanno pensato a una soluzione come via d'uscita. Nel febbraio 2001, diciassette esperti di sviluppo software si sono riuniti e hanno scritto il documento Manifesto Agile per lo sviluppo del software .

Dopo un decennio di scoperte della metodologia agile nello sviluppo del software, i leader del marketing hanno creato il Manifesto Agile Il manifesto del marketing agile . Il documento Sprint Zero è diventato il manifesto ideale per i team di marketing dopo numerose discussioni e cicli di brainstorming.

Il manifesto definisce i nuovi modi del marketing agile in cinque punti chiave:

Concentrarsi sul valore del cliente e sui risultati aziendali piuttosto che sull'attività e sui risultati

Fornire valore in anticipo e spesso, invece di aspettare la perfezione

Apprendere attraverso esperimenti e dati piuttosto che attraverso opinioni e conversazioni

Collaborazione interfunzionale rispetto a silos e gerarchie

Rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano statico

Principi del Manifesto del Marketing Agile

Sarebbe inopportuno non menzionare i dieci principi guida del Manifesto Agile per i team di marketing. Questi principi sono i punti di riferimento per il team di marketing che deve funzionare quotidianamente in un ambiente agile:

Un marketing eccellente richiede un allineamento stretto, trasparenza e interazioni di qualità con i clienti interni ed esterni

Cercare visualizzazioni diverse e diversificate

Accogliere e rispondere ai cambiamenti per migliorare il valore dei clienti

Pianificare solo a un livello sufficiente a garantire un'efficace definizione delle priorità e l'esecuzione delle attività

Rischiate e imparate dai vostri fallimenti

Organizzatevi in piccolo,team interfunzionali di piccole dimensioni dove possibile

Costruite i programmi di marketing attorno a persone motivate e fidatevi di loro per far terminare il lavoro

L'esito positivo del marketing a lungo termine si ottiene operando a un ritmo sostenibile

Il marketing agile non è sufficiente. L'eccellenza nel marketing richiede anche un'attenzione costante ai fondamenti del marketing

Sforzatevi di essere semplici

Caratteristiche del marketing agile

Il marketing agile ha cinque caratteristiche: lavoro di squadra, fiducia nei dati, iterazione rapida, centralità del cliente e commit al manifesto del marketing agile.

Team interfunzionali

I team creativi e di marketing agile prosperano grazie alla collaborazione interfunzionale. Il marketing sostenibile richiede che membri del team con impostazioni e competenze diverse lavorino insieme su un progetto invece di lavorare in silos e gerarchie.

Le standup call e le Sprint review assicurano che tutti conoscano lo stato di avanzamento, le sfide e gli obiettivi.

I dati sono la stella polare dei marketer agili. Utilizzano i dati per eseguire nuovi esperimenti e per apportare iterazioni a quelli esistenti. Le loro decisioni sono supportate da indicatori di performance chiave (KPI) che li aiutano a valutare l'impatto dei loro lavori richiesti.

Le decisioni frequenti e rapide basate sui dati differenziano i team di marketing moderni da quelli tradizionali, che si concentrano maggiormente sulle opinioni.

Centralità del cliente

I team di marketing agili danno priorità alle esigenze e alle preferenze dei clienti. La mentalità agile utilizza il feedback dei clienti e le chiamate di scoperta per affinare le strategie e lanciare continuamente campagne pertinenti.

Il loro time to market è basso perché il team agile è chiaro a cosa vuole dare priorità e sceglie poche attività ad alto impatto invece di affrontare più cose in una volta sola.

Campagne adattive e iterative

In un team di marketing agile, l'attenzione si concentra sul lavoro in sprint per aggiungere valore incrementale. Una grande attività viene suddivisa in attività più piccole e rapidamente realizzabili.

È più facile realizzare iterazioni per queste piccole attività e adattarsi ai cambiamenti del mercato, delle tendenze o delle priorità aziendali ogni due-sei settimane, invece di apportare modifiche alla fine del mese/trimestre/anno.

Commit al Manifesto del Marketing Agile

I valori e i principi fondamentali dell'Agile Marketing Manifesto sono come il Santo Graal per i team di marketing agile. Le attività quotidiane di marketing, come le riunioni di standup e il monitoraggio degli sprint, si basano sui valori e sui principi del manifesto.

Quadri di marketing agile: Scrum, Kanban e Scrumban

I framework agili mettono in pratica i principi della metodologia agile. I framework facilitano ai team di marketing agile la costruzione di un approccio collaborativo all'interno del reparto marketing e l'impostazione di iterazioni rapide del loro lavoro.

Vediamo i tre framework di marketing agile più diffusi: Scrum, Kanban e Scrumban.

Scrum

Scrum è il framework agile più diffuso, con 87% delle organizzazioni che utilizzano la metodologia Scrum. Il framework di marketing agile di Scrum inizia con la comprensione del backlog.

Il team di marketing suddivide il backlog in Sprint più piccoli, imposta una priorità e decide all'unanimità una Sequenza per la consegna di questi Sprint. La durata degli Sprint può variare da pochi giorni a 2-3 settimane, a seconda dell'organizzazione.

Lo Scrum master assiste il team nelle riunioni e si assicura che tutti seguano l'approccio agile al marketing. In un team di marketing, il marketing lead è solitamente lo scrum master.

Il framework Scrum è diviso in tre parti: piano Scrum, Scrum giornaliero e riunioni post-Scrum. Questo aiuta a creare un ciclo continuo di comunicazione tra i membri del team Scrum.

Piano di scrum

Un team agile dedica in genere un'ora alla settimana per pianificare il proprio Sprint. Durante la fase di piano, i membri del team assegnano punti dello sprint a ogni progetto per stimare il lavoro richiesto. Questa tecnica di stima indica al team la quantità di lavoro da completare in uno Sprint.

Scrum giornaliero

Dopo la fase di piano, il reparto marketing si concentra sullo Sprint. I membri del team hanno standup giornalieri (o scrum giornalieri) per condividere gli aggiornamenti individuali. Queste riunioni sono brevi e riguardano principalmente tre aspetti importanti: gli aggiornamenti sul lavoro del giorno precedente, il piano per oggi e i problemi che stanno affrontando.

Riunione post-scrum

La riunione post-Scrum si divide in Scrum review e Sprint retrospective. Nella Scrum review, il team di marketing presenta il proprio lavoro agli stakeholder per raccogliere il loro feedback.

Il team Scrum conduce la retrospettiva dello Sprint per valutare le prestazioni dei risultati dello Sprint e suggerire miglioramenti.

Kanban

Rispetto a Scrum, Kanban è un framework agile più flessibile. Si basa sul principio del Kaizen, il concetto giapponese di miglioramento continuo.

Il pannello Kanban è una rappresentazione visiva dei programmi di marketing e delle diverse fasi in cui si trovano. Il singolo punto di verità consente agli addetti al marketing di avere una panoramica di tutte le attività e di razionalizzarle per ottenere una consegna tempestiva.

Il modo migliore per utilizzare una bacheca Kanban è suddividere l'intero processo di marketing in diverse fasi. Ad esempio, le fasi di una lavagna kanban per il marketing possono includere "Da fare", "In corso", "Terminato" e "Rimandato al prossimo sprint".

Per snellire le attività delle prossime settimane ed evitare l'esaurimento o il sovraccarico di lavoro dei dipendenti, è possibile visualizzare le attività in ogni fase e il lavoro richiesto per ogni attività.

Ci sono sei pratiche fondamentali di Kanban che i team di marketing devono seguire per praticare l'agilità del marketing:

Visualizzare il flusso di lavoro: Scrivere i passaggi che si stanno seguendo per completare un'attività

Scrivere i passaggi che si stanno seguendo per completare un'attività Limitare i lavori in corso (WIP): Limitando i WIP, si motiva il team a completare l'attività in corso prima di intraprenderne di nuove

Limitando i WIP, si motiva il team a completare l'attività in corso prima di intraprenderne di nuove Gestire il flusso: In base alla visualizzazione e alla capacità di limitare il lavoro in corso (WIP), dovreste essere in grado di analizzare il sistema Kanban e di apportare modifiche per migliorare il flusso

In base alla visualizzazione e alla capacità di limitare il lavoro in corso (WIP), dovreste essere in grado di analizzare il sistema Kanban e di apportare modifiche per migliorare il flusso **Esplicitare le politiche di processo: le politiche sono linee guida per completare le attività; dichiararle esplicitamente assicura che ogni membro del team sia consapevole delle aspettative

Implementare i cicli di feedback: Impostare fasi di revisione multiple all'interno della lavagna Kanban per ottenere un feedback continuo sul processo

Impostare fasi di revisione multiple all'interno della lavagna Kanban per ottenere un feedback continuo sul processo **Migliorare in modo collaborativo, evolvere in modo sperimentale: collaborare con i membri del team per valutare il processo e migliorare continuamente

Scrumban

Scrumban è un approccio agile ibrido che combina le pratiche agili di Scrum e Kanban. Incoraggia i dipartimenti di marketing a lavorare su tavole Kanban continuando a rilasciare il lavoro in Sprints.

Questo approccio al marketing agile offre al team di marketing la completa libertà di decidere come pianificare le operazioni agili.

Scrumban è ideale per i team di marketing di grandi dimensioni o per quelli che collaborano con agenzie esterne, dove è necessario modificare il flusso di lavoro per adattarlo ai diversi stili di lavoro dei team.

ClickUp: Lo strumento ideale per l'implementazione del marketing agile

impostare i modelli di Bacheca di ClickUp con pochi clic_

Per creare un team di marketing agile, è necessario lo strumento giusto che consenta di visualizzare il flusso di lavoro, documentare in modo efficiente, automatizzare le attività e monitorare e valutare le prestazioni.

ClickUp, uno strumento avanzato basato su cloud, è stato progettato per team agili per ottimizzare le campagne di marketing. Vediamo le funzionalità/funzione chiave che aiutano a migliorare continuamente il processo di marketing agile.

Sprints ClickApp

Il Sprints ClickApp consente di impostare e personalizzare gli Sprints all'interno di ClickUp. Organizzate gli Sprint in attività, sottoattività e liste di controllo per facilitarne la gestione. Utilizzate la Vista Elenco per raggruppare, filtrare e modificare le attività. Con la Vista Team, potete monitorare lo stato del team in base allo stato, alla durata stimata, ai punti dello sprint o a qualsiasi altro campo personalizzato.

allinea i tuoi strumenti e i tuoi team per un esito positivo in Agile con ClickUp Sprints

Vista Bacheca ClickUp

Il Bacheca ClickUp è un sistema personalizzabile per i team di marketing. I membri del team possono facilmente trascinare e rilasciare le attività e organizzare la Bacheca per stato, assegnatari, priorità, ecc. Lo Scrum master può vedere tutti i flussi di lavoro con un pulsante e apportare modifiche multiple a un'attività con l'aiuto di Bulk Action.

visione delle attività e dei progetti con un solo sguardo, trascinando e rilasciando senza sforzo le attività, ordinando e filtrando con una vista Bacheca Kanban completamente personalizzabile

Documenti ClickUp

Il marketing agile inizia con una documentazione impeccabile, e ClickUp vi aiuta a fare questo con Documenti ClickUp . I documenti sono la spalla perfetta per creare wiki, documenti di riferimento, procedure operative standard e flussi di lavoro, in quanto offrono all'autore la completa libertà di aggiungere segnalibri, tabelle e altre opzioni per formattare il documento come preferisce.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/ClickUp\_Docs-3.0\_Relationships.gif

/$$$img/

politiche del punto vendita, procedure operative standard e documenti wiki collegati tra loro in ClickUp Docs

La collaborazione con modifiche in tempo reale, commenti in thread, assegnazione di elementi d'azione e conversione di testi in attività tracciabili è un gioco da ragazzi.

Potete anche velocizzare tutte le vostre flussi di lavoro del marketing con l'aiuto di ClickUp AI, che può creare di tutto, dagli script per le email e i contorni dei blog a note di riunione e strategie di campagna.

Automazioni ClickUp

Automazioni delle attività di routine scegliendo tra più di 100 Automazioni di ClickUp e concentrare i lavori richiesti dal team su aree più importanti. Potete personalizzare i flussi di lavoro in base alle vostre esigenze o utilizzarli così come sono.

ClickUp Dashboard

I team di marketing moderni hanno un requisito in comune: uno strumento per monitorare e visualizzare le proprie prestazioni. Personalizzabili Dashboard di ClickUp vi aiutano a visualizzare lo stato dei vostri flussi di lavoro di marketing, a identificare i blocchi, a gestire le risorse e a monitorare le Sequenze. Distribuite i punti Scrum, allocate le risorse in modo efficace e visualizzate e valutate i piani trimestrali per la pianificazione futura.

Vantaggi del marketing agile

I metodi agili portano molti vantaggi, ma il modo migliore per realizzarli per il vostro team di marketing è avere un obiettivo in mente.

Elevata produttività

I team agili sono 25% più produttivi rispetto ai team tradizionali. I team agili prevedono una collaborazione interfunzionale, il che significa che le squadre sono composte da specialisti. Questi team possono portare a termine il lavoro più velocemente e in modo più efficiente, con meno dipendenze, e l'organizzazione beneficia di un time-to-value più breve.

Maggiore flessibilità

La consegna anticipata e continua e le iterazioni rapide costituiscono le fondamenta dei team di marketing agili. Il vantaggio più significativo di questo approccio è l'utilizzo dell'apprendimento a breve termine per progettare il piano a lungo termine. I marketer agili si concentrano sugli obiettivi a lungo termine, ma mantengono flessibili le attività a breve termine.

Questo permette loro di adattarsi meglio alle circostanze che cambiano. I risultati degli esperimenti vengono applicati ad alcune grandi scommesse, tenendo conto dell'evoluzione del panorama aziendale e delle condizioni del mercato.

Maggiore trasparenza

I team di marketing agile utilizzano elementi visivi come una lavagna Kanban per definire i flussi di lavoro, invece di affidarsi a idee arcaiche come i fogli di calcolo. Lo Scrum Master definisce l'elenco delle attività, le priorità e le scadenze, aumentando la trasparenza.

Regolari standup call e riunioni tengono informati i membri del team sugli ultimi stati e sviluppi.

Uno dei valori e dei principi fondamentali del marketing agile è l'utilizzo dei dati per misurare le prestazioni dei prodotti campagne di marketing e adottare azioni correttive. Le decisioni sono quindi più oggettive e concrete e spingono il team al miglioramento continuo.

Teams più felici

Con una chiara definizione delle priorità, una collaborazione aperta e una comunicazione frequente, i team di marketing agile sono più impegnati di quelli tradizionali. Il framework agile dà ai membri del team la titolarità delle attività e l'autonomia per eseguirle.

Poiché ogni membro del team può decidere come lavorare per raggiungere gli obiettivi assegnati, è più felice e soddisfatto del proprio lavoro.

Maggiore competitività

Il feedback in tempo reale e le iterazioni costanti sono in cima alla lista dei elenco delle priorità per i marketer agili. Ciò consente loro di agire in base alle ultime tendenze e alla volatilità del mercato, rimanendo fedeli alle aspettative dei clienti.

Inoltre, le decisioni sono basate sui dati, il che dà loro un vantaggio rispetto ai concorrenti che utilizzano metodi di marketing legacy.

Sfide dell'implementazione del marketing agile

Esistono numerosi esempi di organizzazioni con team agili di esito positivo e sostenibile.

Tuttavia, solo 41% degli operatori di mercato ha accettato di utilizzare qualche modulo di pratiche di marketing agile nel proprio lavoro quotidiano. Cosa trattiene il restante 59% dei marketer dall'adottare il marketing agile? Ecco alcune delle sfide:

Mancanza di formazione e conoscenza

Il marketing agile è un cambiamento di paradigma. La mancanza di formazione distoglie gli addetti al marketing dalle sfumature di questa metodologia. Le aziende devono investire in programmi di formazione completi per sfruttare appieno i vantaggi del marketing agile sul posto di lavoro.

Difficoltà a gestire lavori non pianificati

Molti team di marketing tradizionali non riescono ad abbracciare nuove sfide e ad accettare lavori non pianificati. Tuttavia, la natura dinamica del marketing agile richiede agli addetti al marketing di essere agili e aperti alla collaborazione per affrontare elementi di azione non pianificati.

La chiave per risolvere questa sfida è costruire una mentalità agile nei membri del team.

Non sono disposti a cambiare

Il cambiamento nello stile di lavoro può essere visto come una sfida. Le ragioni dell'opposizione possono essere diverse; per istanza, il team potrebbe non essere disposto a lasciare la propria zona di comfort.

Per risolvere questo problema, i leader aziendali devono avere una conversazione a cuore aperto con il team di marketing, affrontando le preoccupazioni e aiutandoli a visualizzare i vantaggi del marketing agile.

Mancanza dei giusti talenti

Questa è una delle maggiori sfide per i team di marketing disposti ad adottare l'agile marketing. Per creare i talenti giusti, le aziende hanno bisogno di un Agile Coach che possa guidare il processo e formare il team

Assenza di supporto da parte dei vertici aziendali

L'esito positivo del marketing agile dipende in larga misura dalla volontà dei vertici aziendali di allinearlo agli obiettivi generali dell'organizzazione. Devono iniziare a sostenere la causa dell'Agile e a fornire le risorse necessarie per un esito positivo dell'esecuzione.

Come funziona il marketing agile nella pratica

Ecco i passaggi seguiti dal marketing agile nella pratica:

Impostazione delle aspettative

Il team di marketing agile si riunisce con la leadership per allineare tutti all'obiettivo. In seguito, il team di marketing tiene una riunione interna per definire la strategia del nuovo stile di lavoro e discutere le misure per adottare la cultura agile.

Identificare le opportunità

Il team di marketing agile analizza i dati per identificare le opportunità nel percorso del cliente. Ogni membro del team presenta i propri risultati negli standUp giornalieri e delinea i passaggi che intende intraprendere.

Pianificare i test

Una volta identificate le opportunità, il team pianifica i test e identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI). Dopodiché, si dà la priorità ai test che hanno maggiori probabilità di avere un impatto sulle prestazioni aziendali.

Migliorare i processi aziendali

Le prestazioni di ogni test vengono raccolte e valutate per decidere quali test devono essere scalati e quali devono essere interrotti. I risultati vengono comunicati al team di leadership per intraprendere ulteriori azioni di miglioramento dei processi aziendali

Per mettere in pratica il marketing agile, vi consigliamo di dare un'occhiata a questi modelli che vi permetteranno di prepararvi subito:

Modello di marketing agile di ClickUp

Il Modello di marketing agile di ClickUp consente di creare e organizzare le attività in base alle strategie di marketing, pianificare gli sprint e regolare facilmente le attività in base alla priorità. Con questo modello plug-and-play per team agili, le campagne vengono eseguite più rapidamente e con tempi di consegna più brevi.

I team di marketing digitale possono utilizzarlo per regolare in modo flessibile campagne e budget e aumentare la visibilità delle prestazioni delle campagne a pagamento e organiche.

Scarica questo modello

Modello di gestione Scrum di ClickUp Modello di gestione Scrum di ClickUp consente di gestire le attività end-to-end. Aiuta nel monitoraggio rapido delle attività e nella creazione di immagini utili per l'azione. Invitate il vostro team a collaborare e assicurate una consegna rapida con meno errori.

Scarica questo modello

Modello di piano di sprint di ClickUp

Il Modello per il piano di sprint di ClickUp aiuta a pianificare gli sprint, a visualizzare le attività e le dipendenze e a monitorare lo stato. Questo modello consente a tutti gli stakeholder del team di avere una visione chiara del progetto. I manager possono anche assegnare scadenze e identificare i rischi potenziali di un progetto.

Scarica questo modello

Implementare il marketing agile con ClickUp

Per implementare il marketing agile e ottenere un esito positivo, i Teams di tutto il mondo si affidano a strumenti come ClickUp per pianificare, organizzare, visualizzare e monitorare le attività collaborando con team diversi.

Provate ClickUp gratis oggi stesso !