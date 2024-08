10 modelli ed esempi gratuiti di roadmap di marketing digitale

Che siate professionisti del marketing o imprenditori in erba, convertire le idee in attività, strategie e obiettivi tangibili è una sfida. È qui che una roadmap di marketing è una guida perfetta per delineare le iniziative di marketing.

Una roadmap vi aiuterà a a visualizzare e a mappare i vostri piani di marketing digitale, fissate oggetti chiari e tenete il vostro team di marketing sempre aggiornato.

Tuttavia, creare una roadmap da zero può essere difficile e richiedere molto tempo, al punto da vanificare il suo stesso scopo: razionalizzare le attività di marketing. È qui che vengono in soccorso i modelli di roadmap per il marketing digitale!

Esplorate la nostra selezione dei top 10 modelli di roadmap di marketing gratis nel 2024. Scoprite tutte le loro funzionalità/funzione uniche e come utilizzarle per potenziare il vostro gioco di marketing!

Cos'è un modello di roadmap di marketing digitale?

Una roadmap di marketing rappresenta un piano d'azione strategico e completo finalizzato al raggiungimento di specifici oggetti di marketing. Le roadmap di marketing di solito consistono in attività cardine sequenza, risorse e prodotti tra i vari provider, fornendo un'istantanea "viva" delle attività in corso.

Un modello di roadmap di marketing è come un kit di strumenti pronto all'uso per definire e integrare gli obiettivi con le attività. È dotato di un layout di facile utilizzo e di un piano di passaggi per raggiungere gli oggetti di marketing, come il potenziamento del vostro marchio o l'attrazione di più clienti. Consideratela come una guida utile che mantiene tutti sulla stessa pagina mentre si preparano a lanciare una campagna.

Alcuni benefici chiave dell'utilizzo di questo modello sono:

**Il modello fornisce attività e obiettivi chiaramente definiti per semplificare i lavori richiesti dal marketing Efficienza: Il design pronto per l'uso vi aiuta alavorare più velocemente con meno risorse Coerenza: Potete seguire lo stesso layout organizzato del modello per diverse campagne di marketing Monitoraggio in corso: Potete misurare e monitorare lo stato e l'esito positivo del vostro piano di marketing in modo sistematico

Cosa rende un buon modello di marketing digitale?

Un modello pratico di roadmap di marketing dovrebbe:

Avere una panoramica chiara e concisa: Le sezioni relative alla strategia di marketing, agli obiettivi e ai passaggi specifici devono essere strutturate in modo chiaro per essere personalizzate da un responsabile marketing

Le sezioni relative alla strategia di marketing, agli obiettivi e ai passaggi specifici devono essere strutturate in modo chiaro per essere personalizzate da un responsabile marketing **Un buon modello si adatta alle esigenze uniche di ogni campagna di marketing e consente di personalizzare il marchio

Incorporare le attività cardine: Deve esserci una sequenza temporale ben definita con l'opzione di aggiungere delle tappe fondamentali in modo da poter monitorare il percorso della campagnaprogetti di marketing stanno andando avanti

Deve esserci una sequenza temporale ben definita con l'opzione di aggiungere delle tappe fondamentali in modo da poter monitorare il percorso della campagnaprogetti di marketing stanno andando avanti Incoraggiare la collaborazione: Il modello deve aiutare la comunicazione tra i membri del team a funzionare senza intoppi e a facilitare la collaborazione tra i membri del teamla gestione delle priorità* **Dovete essere in grado di includere elementi visivi per migliorare la leggibilità e il coinvolgimento della vostra roadmap di marketing

10 modelli ed esempi di roadmap di marketing digitale

Navigare tra le numerose opzioni può risultare opprimente e i vincoli di budget possono aumentare la sfida. Ma non preoccupatevi! Vi presentiamo 10 fantastici modelli di roadmap di marketing realizzati da ClickUp perfetto sia per i principianti che per i marketer esperti. E indovinate un po'? Hanno un vantaggio imbattibile: sono completamente gratis!

1. Modello di piano per la roadmap di marketing di ClickUp

Iniziate il vostro ambizioso viaggio di roadmapping con il modello Modello di piano per la roadmap di marketing di ClickUp . È ideale per creare roadmap da semplici a complesse per team, campagne e gruppi di clienti inter-funzionali! 🤩

Questo strumento di facile utilizzo modello di piano di marketing una volta soddisfatti degli obiettivi, aggiungete le attività necessarie per raggiungerli e guardate come vengono automaticamente monitorate nella barra di stato del modello.

Il modello offre anche la Vista Risultati chiave, che elenca gli obiettivi definiti insieme ai campi personalizzati che delineano dettagli come lo stato, l'avanzamento e la data di scadenza di ogni attività.

Poi, c'è la visualizzazione Bacheca dei progressi, che trasforma i risultati chiave in una scheda di stile Bacheca Kanban . Le schede sono classificate in base a stati personalizzati come In corso, Annullato, Completato, Pianificato e Necessita di input. Filtrate in base ai risultati chiave e aggiornate gli stati utilizzando l'intuitivo editor drag-and-drop.

Infine, la Sequenza illustra la durata del progetto oggetti di marketing e risultati chiave. Per effettuare le regolazioni, fare clic sul pulsante quadro temporale e scegliere tra opzioni come Giorno, Settimana e Mese.

2. Modello di piano di marketing strategico ClickUp

Dite addio allo stress durante la creazione della vostra prossima strategia di marketing. Modello di piano di marketing strategico di ClickUp si occupa di monitorare l'esito positivo del piano attraverso OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) concreti. Vi assiste nella definizione del vostro obiettivi di marketing , piano dei risultati chiave, gestione del budget e altro ancora. 🙌

Iniziate con la vista ElencoOKR per visualizzare i vostri obiettivi di marketing, includere importanti risultati chiave e monitorare automaticamente lo stato di avanzamento delle attività aggiungendo il campo personalizzato Progress (Auto).

Nella vista Elenco del piano di marketing, troverete una ripartizione delle attività in connessione con i vostri progetti. Qui è possibile monitorare facilmente il budget, le spese, i canali e la loro connessione con il relativo OKR.

È possibile personalizzare il modello visualizzando la visualizzazione Bacheca, che mostra i risultati chiave e le attività del progetto su un tabellone Kanban. Tracciate lo stato di avanzamento del progetto utilizzando stati personalizzati come Aperto, Pianificato, In corso, Annullato e Completato.

Per personalizzare ulteriormente il piano di marketing, il modello offre diversi campi personalizzati, tra cui:

Campi etichetta : Identificano gli OKR, distinguono tra risultati e oggetti chiave e tengono traccia degli stati

: Identificano gli OKR, distinguono tra risultati e oggetti chiave e tengono traccia degli stati Esempi a discesa : Includono un elenco dettagliato di canali di marketing e indicano in quale trimestre si svolge un progetto o un OKR

: Includono un elenco dettagliato di canali di marketing e indicano in quale trimestre si svolge un progetto o un OKR Campi per il denaro : Evidenziano il budget stimato per ogni singolo progetto e monitorano le spese associate

: Evidenziano il budget stimato per ogni singolo progetto e monitorano le spese associate Campi per l'in corso manuale: Tracciano e regolano manualmente la percentuale di stato di un oggetto e dei suoi risultati chiave

3. ClickUp Tabella di marcia del marketing dei contenuti Modello

Stabilire un business online è quasi impossibile senza investire nel marketing dei contenuti. Con il Modello di roadmap per il marketing dei contenuti di ClickUp creare e organizzare una roadmap completa della strategia di marketing dei contenuti che faccia crescere la vostra base di clienti non è mai stato così semplice!

Utilizzate la Vista Elenco dei contenuti, lo schema iniziale del modello, per avere una panoramica completa dei vostri contenuti sotto forma di attività. Le voci sono organizzate in base al mese di pubblicazione e contengono campi personalizzati per semplificare il processo di marketing, monitorando assegnatari, priorità, tipo di contenuto, canali, data di pubblicazione e altro ancora.

Nella vista Bacheca, le attività sono rappresentate come schede e organizzate per stati personalizzati come Da fare, In Avanzamento, Per l'approvazione, Scartate e Completate, facilitando i controlli rapidi per l'approvazione o il completamento. Facendo clic su una scheda di attività si può accedere a informazioni dettagliate e modificare lo stato dei contenuti con semplici azioni di trascinamento.

Per il monitoraggio dei della produttività dei contenuti utilizzare la visualizzazione Calendario delle date di pubblicazione, che mette in evidenza le diverse di pubblicazione dei contenuti con codice a colori per tipo (post del blog, video, articolo, infografica o poster). Questa visualizzazione consente di monitorare le attività non pianificate e in ritardo sul lato destro dello schermo.

Infine, la Visualizzazione della Sequenza dei Dipartimenti permette di esplorare le sequenze dei contenuti raggruppate per dipartimenti corrispondenti (Risorse umane, Commerciale e Marketing e Amministrazione).

4. Modello di lavagna online per la roadmap di ClickUp

Con il Modello di lavagna online per la roadmap di ClickUp la progettazione di un piano completamente personalizzabile e visivamente accattivante per il vostro nuovo prodotto o progetto è un gioco da ragazzi. 🎂

Essendo un'azienda Modello di lavagna online è una tela completamente personalizzabile per aggiungere elementi multimediali come forme, testo o note adesive e convertirli in attività concrete. Inoltre, è possibile utilizzare i connettori (linee e frecce) per stabilire relazioni tra le attività o creare mappe mentali per scomporre idee complesse.

Il modello integra perfettamente aiuti visivi, strumenti di collaborazione e funzionalità/funzione organizzative per garantire che tutti siano aggiornati sulla traiettoria del progetto. Lo strumento aiuta anche a visualizzare lo stato del progetto e gli oggetti.

È possibile aggiungere attività o documenti facendo clic sull'icona dell'attività o del documento e organizzarli secondo le proprie preferenze. Quindi, è possibile modificare lo stato del progetto, aggiungere assegnatari o collegare le attività utilizzando i connettori per impostare le dipendenze.

I membri del team possono menzionarsi a vicenda sulla Lavagna online e accelerare il lavoro. Inoltre, lo spazio è illimitato, così i team di marketing possono conservare tutte le mappe mentali e i progetti in un unico posto mentre migliorano i loro flussi di lavoro.

5. Modello di roadmap con visualizzazione Kanban di ClickUp

Se state cercando di creare piani di marketing che si evolvano nel tempo, è probabile che le roadmap tradizionali non siano di grande aiuto. Accelerate invece lo sviluppo dei vostri prodotti con il modello Modello di roadmap con visualizzazione Kanban di ClickUp ! Questo schema completamente personalizzabile consente di gestire attività e traguardi sotto forma di schede attraverso una interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo. 🌻

I principali vantaggi di questo la roadmap del marketing di prodotto modello includono una comunicazione più semplice tra gli stakeholder e una maggiore conoscenza dell'evoluzione della roadmap e del suo stato. Inoltre, aiuta a migliorare la responsabilità assegnando le attività ai membri del team designati e modificando le Sequenze in base ai suggerimenti dei clienti e alle dinamiche del mercato.

È possibile usufruire di tutto il potenziale del modello sfruttando i seguenti vantaggi:

Visualizzazioni personalizzate : Utilizzate la vista Sequenza per tenere traccia delle attività scadute e non programmate o la vista Carico di lavoro del team per vedere la quantità di lavoro assegnata a ciascun membro in un periodo specifico

: Utilizzate la vista Sequenza per tenere traccia delle attività scadute e non programmate o la vista Carico di lavoro del team per vedere la quantità di lavoro assegnata a ciascun membro in un periodo specifico Stati personalizzati: Taggate le attività con stati come Urgente, Alta, Bassa, Normale o Nessuna priorità nella vista Bacheca delle priorità per garantire una gestione senza interruzionimonitoraggio dello stato di avanzamento *Campi personalizzati: Aprire la vista Elenco della roadmap e aggiungere campi personalizzati come Assegnatario, Team, Priorità e Data di scadenza per visualizzare lo stato di avanzamento senza soluzione di continuità

6. Modello di roadmap del prodotto ClickUp

Il Modello di roadmap del prodotto ClickUp consente di visualizzare ogni passaggio del processo di sviluppo del prodotto, dalla generazione delle idee al lancio del prodotto finale.

È importante notare che ogni visualizzazione personalizzata di questo modello di roadmap di marketing del prodotto a livello di cartella è unica e vi aiuterà in diverse parti del vostro percorso di sviluppo del prodotto. Per istanza, si può usare la Vista di benvenuto per aiutare i nuovi utenti a conoscere il prodotto o sfruttare la Vista Roadmap trimestrale per mappare il ciclo di sviluppo del prodotto.

Nella visualizzazione Roadmap trimestrale, è possibile utilizzare Campi personalizzati come Iniziativa, Squadra e Stato del rilascio per categorizzare il flusso di lavoro. Inoltre, è possibile aggiungere opzioni di stato personalizzate come On Track, Complete e Needs Attention per gestire il rilascio del prodotto.

Aprire la visualizzazione Formulario di richiesta prodotto per creare un modulo di richiesta personalizzato trascinando e rilasciando campi personalizzati come Priorità, Data di inizio, Data di scadenza, Allegato, ecc. È inoltre possibile inserire campi completamente personalizzabili per adattarsi al prodotto specifico, aggiungere un assegnatario e un richiedente e cambiare il tema colore per facilitare i follower.

7. Modello di gestione della campagna di marketing ClickUp

Il Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp è ricco di elementi essenziali per dare il via alla vostra campagna e assicurare che la vostra marchio digitale si distingue! Utilizzatelo per elaborare una strategia di marketing perfetta, coordinare i lavori richiesti e monitorare lo stato.

La visualizzazione della campagna di lancio del prodotto del modello fornisce una visione completa dei passaggi e delle azioni necessarie durante la campagna. Le attività sono organizzate per fase della campagna per facilitare la navigazione. Ogni attività è definita da campi personalizzati come Team assegnato, Canale di marketing, Budget e Tipo di consegna.

La vista Social Media Tracker è un elenco progettato specificamente per le attività in fase di produzione. Offre una panoramica chiara degli incarichi del team Social Media che richiedono consegne. A ogni deliverable sono associati campi personalizzati, tra cui social media piattaforme, Tipo di contenuto, Bozze, Contenuto finale e Approvazione.

La visualizzazione delle fasi di marketing offre un'istantanea visiva dello stato di avanzamento di ogni campagna. Le attività sono rappresentate da schede su un tabellone e possono essere arricchite con campi personalizzati per una visione più approfondita.

8. Modello di documento di roadmap visiva di ClickUp

Il Modello di documento per la roadmap visiva di ClickUp è la soluzione ideale per centralizzare e documentare gli obiettivi di campagne e progetti specifici, creare una sequenza di attività e impostare in anticipo le attività cardine. 🏆

Iniziate aggiungendo le informazioni relative alla vostra azienda e al progetto nei campi designati di questo file Modello di documento . Scorrendo verso il basso, si arriva alla sezione Profilo del team, dove è possibile inserire i nomi dei membri del team con i rispettivi ruoli, reparti e responsabilità.

Successivamente, dovrete focalizzarvi sulle parti specifiche del vostro piano d'azione:

Riepilogo/riassunto del progetto: Da fare perché questo progetto ha successo? Di cosa parla il progetto? Cosa vi ha portato a questo progetto? Obiettivi e attività cardine: Da fare per raggiungere questo progetto?

Una volta fissati gli obiettivi e le attività cardine, utilizzate la sezione Radmap trimestrale per controllare le prestazioni del team. Registrate i risultati su base trimestrale e modificate i colori delle celle quando il team completa un particolare oggetto. È anche possibile assegnare colori unici a ciascun reparto per facilitare il monitoraggio dello stato.

9. Modello di documento di roadmap semplice di ClickUp

Introduzione al Modello di documento per la roadmap semplice di ClickUp è uno strumento facile da usare per i principianti che consente di organizzare le attività in semplici sezioni, stabilire un programma semplice e chiaro e monitorare lo stato di avanzamento dall'inizio alla fine del progetto.

Iniziate il vostro viaggio con un Semplice documento della roadmap e sfruttate altre opzioni di vista Documento personalizzate man mano che il progetto è in corso.

Tracciate lo stato di avanzamento del team, le attività e le consegne nella vista Gantt, che visualizza le attività su una sequenza temporale.

Utilizzate la visualizzazione Calendario per tenere traccia delle attività scadute e non programmate, filtrandole per assegnatari, stato, priorità, tag e altro ancora. Oppure semplificate il monitoraggio dello stato di avanzamento con la visualizzazione Bacheca, che consente di etichettare le attività con stati completamente personalizzabili come Da fare, In corso, Necessita di input e Prova.

Arricchite il vostro documento con collegamenti, immagini, video e altri tipi di media. Potete controllare chi può modificare, condividere e visualizzare il documento per mantenere coerente la vostra roadmap. Il modello semplifica la comunicazione del team con l'aiuto di tag e commenti.

10. Modello di roadmap del progetto di marketing ClickUp

Imbarcatevi in un viaggio di sviluppo del progetto esito positivo con il Modello di roadmap per progetti di marketing ClickUp ! Non importa quanto sia complesso il vostro progetto, questo modello ricco di funzionalità/funzione modello di roadmap del progetto vi fornisce tutti gli strumenti necessari per comandare il vostro mercato. 🧰

Offre cinque visualizzazioni uniche e regolabili. Per istanza, provate la Vista Elenco per organizzare tutti gli aspetti del rilascio del prodotto in un formato a elenco personalizzabile. La vista Carico di lavoro consente di valutare la disponibilità e la capacità del team per allocare le risorse in modo più efficiente.

Utilizzate la visualizzazione Calendario per tenere il passo con le date di rilascio e le scadenze. Per avere una prospettiva più ampia sul attività cardine del progetto e dipendenze, passare alla vista Gantt. Infine, la vista Bacheca visualizza un pannello Kanban per il monitoraggio dei flussi di lavoro, grazie a una funzione di trascinamento.

Ogni visualizzazione presenta Campi personalizzati e Stati personalizzati precostituiti per inserire informazioni vitali e monitorare lo stato delle attività. Il modello include anche Elenchi trimestrali precostituiti per organizzare in modo efficiente la roadmap dei prodotti e gli elementi essenziali dei progetti.

Prova i modelli di roadmap di marketing digitale in ClickUp

Immaginate un futuro in cui il piano sia un gioco da ragazzi, la collaborazione sia fluida e l'esito positivo sia una seconda natura. Con i modelli di roadmap di marketing gratis di ClickUp, tutto questo è possibile e molto di più!

Entrate nel Libreria di modelli ClickUp per sfruttare risorse preziose che portano il vostro gioco di marketing al livello successivo. Troverete modelli che migliorano le prestazioni e aprono la strada a una crescita notevole! 🌱