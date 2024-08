Come creare una roadmap di marketing (con modelli)

Una roadmap di marketing per una gestione del marketing r è come una ricetta per uno chef, innegabilmente essenziale per descrivere nel dettaglio gli ingredienti e i passaggi necessari per un esito positivo.

Ma cosa si traduce in esito positivo per il marketing?

La maggior parte delle aziende definisce l'esito positivo del marketing guardando a risultati molto diversi. Alcune si aspettano che il team di marketing produca risultati in termini di fatturato o assista il settore commerciale nell'ottenere ricavi o crescita.

Un'altra azienda, invece, potrebbe considerare metriche come il traffico del sito web, le interazioni sui social media, la consapevolezza del marchio, i lead qualificati dal marketing, ecc.

Una roadmap di marketing elimina il divario tra l'ideazione e l'azione, aiutando gli addetti al marketing a monitorare lo stato. Semplifica la funzione dei team di marketing. Aiuta i membri del team a capire di cosa sono responsabili in un contesto più ampio.

Utilizzate questa guida per ottenere una roadmap della strategia di marketing che corrisponda alla strategia annuale e agli obiettivi aziendali della vostra organizzazione.

Che cos'è una roadmap di marketing?

Una roadmap di marketing è un documento che mostra visivamente la vostra strategia di marketing e come si evolveranno le vostre iniziative di marketing.

Visualizzatela come una Sequenza per completare la vostra strategia di marketing obiettivi di marketing . Come qualsiasi altra tabella di marcia, è necessario includere un punto di partenza (data di inizio), degli indicatori di percorso (attività cardine del progetto) e un punto di arrivo (scadenza).

Per quanto riguarda il processo di marketing, si tracciano tutti i lavori richiesti dal marketing digitale in base a un calendario prestabilito.

Quindi, condividete questa roadmap di marketing con il team esecutivo, il team di marketing e altri stakeholder chiave per ottenere feedback, consenso e indicazioni sulle vostre iniziative di marketing strategico.

Quali sono i vantaggi di una roadmap di marketing?

Volete completare il vostro progetto rispettando le specifiche, i tempi e l'allineamento con gli oggetti della vostra azienda?

Provate a creare una roadmap di marketing, nota anche come roadmap strategica.

Una roadmap di marketing o, in parole povere, un piano di marketing, semplifica la conoscenza da parte del team di marketing:

Da quali attività di marketing fare

Come raggiungere gli obiettivi di marketing

Quando valutare lo stato di avanzamento delle attività in corso

E così via.

Altri vantaggi di una roadmap di marketing sono:

Visualizzazione del modo in cui ogni iniziativa di marketing contribuisce agli obiettivi aziendali più ampi, in modo da concentrare i lavori richiesti sulle metriche giuste

Fornisce una panoramica chiara di tutte le attività di marketing pianificate, come le campagne, la creazione di contenuti e gli eventi, e suddivide ciò che deve essere fatto e quando

Aiuta a stabilire obiettivi di marketing specifici e a mappare i passaggi per raggiungerli, consentendo di misurare efficacemente lo stato di avanzamento e di apportare le dovute correzioni

Consente ai manager di allocare risorse come budget, tempo e manodopera, in modo che non sia troppo tardi per affrontare i colli di bottiglia o le difficoltàvincoli di risorse* Include Sequenze e attività cardine per ogni attività, per gestire le scadenze e mantenere il team in linea con la tabella di marcia

Consente una collaborazione senza attriti tra i membri del team e gli stakeholder e promuove una condivisione del piano di marketing

Chi può usare una roadmap di marketing?

Le roadmap di marketing non sono solo per i responsabili marketing o i dirigenti. La verità è che qualsiasi professionista che abbia un ruolo nella strategizzazione, nel piano, nell'esecuzione o nell'implementazione di un'attività di marketing, può essere utilizzato valutazione delle campagne di marketing possono trarre vantaggio dall'utilizzo di una roadmap di marketing. Ecco un'analisi più approfondita:

Dirigenti di marketing: Questo è l'utente più convenzionale di una roadmap di marketing. I manager possono utilizzare la roadmap per stabilire gli obiettivi, monitorare le sequenze, allocare le risorse e riferire agli stakeholder lo stato attuale.

Autori di contenuti: Scrittori, grafici e videografi possono utilizzare la roadmap di marketing per allineare il loro lavoro al piano di marketing più ampio, assicurandosi che i loro lavori creativi supportino gli obiettivi identificati.

**Manager dei social media: il ruolo prevede il coordinamento di diverse campagne su più piattaforme. Una roadmap di marketing può aiutare questi professionisti a programmare i contenuti, monitorare il coinvolgimento e misurare l'esito positivo delle varie campagne.

Specialisti SEO: Possono utilizzare una roadmap per delineare le loro strategie di parole chiave, monitorare gli obiettivi SEO e presentare la crescita delle classifiche di ricerca del sito nel tempo.

Professionisti delle pubbliche relazioni: Una roadmap di marketing può aiutare i professionisti delle pubbliche relazioni a programmare i comunicati stampa e a monitorare i contatti con i media.

Gestori del team: Per chi sta per lanciare un nuovo prodotto o una nuova funzionalità, una roadmap di marketing può essere utile per allineare tutti i team coinvolti nel lancio e per monitorare le attività che lo precedono.

Teams: I professionisti del settore commerciale possono utilizzare le roadmap di marketing per capire quando sono attesi nuovi lead dalle campagne di marketing, consentendo di migliorare la prospezione e il follow-up dei lead.

In sostanza, una roadmap di marketing ben strutturata può snellire le procedure operative e aumentare la produttività di tutti i ruoli collegati ai lavori richiesti dall'azienda.

Componenti di una roadmap di marketing

Ogni roadmap di marketing ha un aspetto diverso, a seconda di chi la crea. Il responsabile marketing utilizza i componenti che meglio si adattano al suo stile di lavoro per creare un modello di marketing personalizzato per le loro esigenze.

Detto questo, le roadmap di marketing di esito positivo condividono alcuni componenti comuni:

Timeframe: Include le date di inizio e fine per dimostrare quando le attività di marketing saranno completate; utilizzate una scala temporale come giorni, settimane, mesi, ecc. per rendere la vostra roadmap di marketing più definita

Include le date di inizio e fine per dimostrare quando le attività di marketing saranno completate; utilizzate una scala temporale come giorni, settimane, mesi, ecc. per rendere la vostra roadmap di marketing più definita Obiettivi: Indica obiettivi aziendali misurabili e vincolati nel tempo, nel format di una roadmap di marketing, per evidenziare i risultati da raggiungere e i KPI per il loro esito positivo

Indica obiettivi aziendali misurabili e vincolati nel tempo, nel format di una roadmap di marketing, per evidenziare i risultati da raggiungere e i KPI per il loro esito positivo Iniziative: Fornisce una direzione strategica inpiano del progetto e mette in evidenza le aree chiave per le roadmap di marketing

Fornisce una direzione strategica inpiano del progetto e mette in evidenza le aree chiave per le roadmap di marketing Schedulazioni: Offre una panoramica visiva della roadmap della campagna di marketing e del lavoro richiesto per comunicare cosa sta accadendo quando

Offre una panoramica visiva della roadmap della campagna di marketing e del lavoro richiesto per comunicare cosa sta accadendo quando Attività: Rappresenta le attività e irisultati su cui devono lavorare i team di marketing e di sviluppo, come landing page, lanci di app, comunicati stampa, ecc. per evidenziare le prossime attività di marketing

Rappresenta le attività e irisultati su cui devono lavorare i team di marketing e di sviluppo, come landing page, lanci di app, comunicati stampa, ecc. per evidenziare le prossime attività di marketing **Indica gli obiettivi di marketing, le iniziative di marketing, i piani di marketing e altro ancora rispetto alla roadmap del progetto

Tipi di roadmap di marketing

1. Roadmap del portfolio: Una roadmap del portfolio è utile per i responsabili marketing che gestiscono diversi progetti contemporaneamente. Questa roadmap visualizza una visione d'insieme di tutte le iniziative o progetti, mostrando come si allineano con la strategia e gli obiettivi dell'organizzazione. Aiuta a gestire le risorse tra i diversi progetti, ad allineare le scadenze e a mantenere tutte le parti interessate in sincronizzazione.

2. Roadmap strategica: Una roadmap strategica è una rappresentazione visiva di alto livello della strategia di marketing. Illustra gli oggetti strategici del marketing e mette in evidenza le principali iniziative che contribuiranno a raggiungere tali obiettivi. Questa roadmap è eccellente per comunicare agli stakeholder il quadro generale e la direzione dei vostri lavori richiesti.

3. Roadmap delle attività di marketing: Questo tipo di roadmap riguarda l'aspetto operativo della strategia di marketing. Descrive in dettaglio le attività e i compiti specifici che il team intraprenderà per attuare la strategia di marketing. Cose come la creazione e la promozione di contenuti, le campagne sui social media, l'organizzazione di eventi, le pubbliche relazioni e così via, possono essere tracciate su un calendario vincolato nella roadmap delle attività di marketing.

4. Roadmap di lancio del prodotto: Ideale per il marketing di nuovi prodotti, la roadmap di lancio del prodotto delinea tutte le attività, le scadenze e le risorse necessarie per commercializzare con esito positivo un nuovo prodotto o servizio. Copre tutto, dalle ricerche di mercato preliminari e dalle strategie di posizione alle campagne di promozione e alle valutazioni post-lancio.

5. La roadmap del content marketing : Questa roadmap si concentra sulla creazione, distribuzione e monitoraggio di contenuti progettati per attrarre e coinvolgere uno specifico target di pubblico. Può includere, tra gli altri moduli, post di blog, video, campagne email e contenuti per i social media. Questa roadmap delinea anche chi creerà il contenuto, quando sarà pubblicato e attraverso quali canali sarà distribuito.

6. Roadmap di marketing SEO: Una roadmap di marketing SEO delinea le strategie e le attività per migliorare la visibilità di un sito web nelle classifiche dei motori di ricerca. Può includere la ricerca di parole chiave, le ottimizzazioni on-page e off-page, le strategie di link building e le metriche di monitoraggio per valutare le prestazioni. Questa roadmap permette a tutti di essere sulla stessa pagina per quanto riguarda le priorità e gli obiettivi SEO.

Modelli di roadmap di marketing

La navigazione nel marketing può spesso sembrare un viaggio complesso. Fortunatamente, disponiamo di modelli che possono renderlo meno scoraggiante. Questi layout pronti per l'uso fungono da tabella di marcia per tracciare il vostro percorso di marketing, fornendo un percorso chiaro verso i vostri obiettivi.

Modello di piano per la roadmap di marketing di ClickUp

Scarica questo modello

ClickUp Piano di marketing strategico Modello

Scarica questo modello

Modello di roadmap per il marketing dei contenuti di ClickUp

Scaricare questo modello

Come creare una roadmap di marketing?

Imparate a creare roadmap di marketing per il vostro team esecutivo e per i membri del team in pochi minuti.

Innanzitutto, ricordate che la vostra roadmap di marketing può assumere moduli diversi: una lista di controllo delle attività, una tabella di marcia per il marketing, una tabella di marcia per il marketing calendario dei contenuti un pannello Kanban o un grafico Gantt. Indipendentemente dal formato scelto, la creazione di una roadmap di marketing segue un processo definito.

Createne una seguendo i seguenti passaggi:

Passaggio 1: valutazione del livello di base

Capire innanzitutto cosa è necessario pianificare. Chiedete:

Sto usando la roadmap per un progetto come un singolo post sul blog, il lancio di un sito web, ecc

La userò per una campagna completa che comprende più attività, compiti e sottoprogetti?

La userò per organizzare la mia strategia annuale?

Fase 2: Iniziare a pensare ai passaggi necessari

È il momento di fare un brainstorming e di suddividere le attività più grandi in parti più piccole e realizzabili. Chiedete:

Quali elementi, principi e attività dovrò suddividere in parti più piccole?

Quali passaggi sono necessari per completare i risultati?

Quali parametri di riferimento devo utilizzare per monitorare lo stato di avanzamento?

Quali attività richiedono un maggiore coordinamento per un'esecuzione perfetta?

Fase 3: iniziare a lavorare sulle Sequenze

Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere una Sequenza alle vostre iniziative.

Utilizzate una delle seguenti metriche per aggiungere una componente temporale realistica ai vostri obiettivi:

La stima a tre punti si riferisce alla media delle stime della durata stimata per il caso migliore, medio e peggiore del progetto

La stima dal basso verso l'alto richiede di ottenere le stime di durata stimate dai team coinvolti e di sommarle tra loro

La stima per analogia significa stimare il tempo di un progetto in base al tempo impiegato in progetti simili

La stima parametrica si riferisce alla stima basata su report interni o esterni e su dati

Passo 4: mappare i progetti e le attività nel vostro software di project management preferito

Se non avete ancora scelto uno strumento di project management, ClickUp è una scelta degna di nota. ClickUp offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie per creare solide roadmap di marketing per una campagna di marketing integrata!

Ecco alcune funzionalità di ClickUp che miglioreranno le vostre operazioni di marketing:

ClickUp fornisce un'assistenza basata sull'IA: Scrivere e creare strategie e attività di marketing può richiedere molto tempo. ClickUp Brain può aiutarvi a scrivere in modo più rapido ed efficace email, blog e altri contenuti digitali che fanno parte della vostra roadmap di marketing.

Scrivere e creare strategie e attività di marketing può richiedere molto tempo. ClickUp Brain può aiutarvi a scrivere in modo più rapido ed efficace email, blog e altri contenuti digitali che fanno parte della vostra roadmap di marketing. Visualizzare con la vista Gantt Chart: ConVista Gantt di ClickUpè possibile visualizzare le tappe del progetto, le scadenze e le relazioni tra attività e tappe nella roadmap di marketing, assicurandosi che nulla vada perso.

ConVista Gantt di ClickUpè possibile visualizzare le tappe del progetto, le scadenze e le relazioni tra attività e tappe nella roadmap di marketing, assicurandosi che nulla vada perso. **Condivisione dei documenti in modo collaborativoClickUp Documenti consentono di condividere, collaborare e integrare facilmente i documenti relativi alla roadmap di marketing nel flusso di lavoro, assicurando che ogni membro del team sia sulla stessa pagina.

**Impostazione degli obiettiviObiettivi di ClickUp vi aiuta a fissare traguardi chiari e misurabili e a monitorare automaticamente i vostri stati, assicurandovi che la vostra roadmap sia allineata al raggiungimento degli obiettivi finali.

Project Management: Sia che stiate creando un semplice calendario dei contenuti o una complessa campagna di marketing integrata, ClickUp vi offre gli strumenti per mappare efficacemente i progetti e le attività e monitorare lo stato di avanzamento, aumentando l'efficienza dell'implementazione della vostra roadmap di marketing.

Iniziare a pianificare con le roadmap di marketing

La maggior parte dei team di marketing si trova a dover gestire più progetti contemporaneamente.

Può capitare che non tengano conto delle esigenze immediate del pubblico di riferimento. Possono essere costretti ad anticipare i tempi a causa di una gestione incompetente del carico di lavoro.

Possono mettere a rischio i lavori richiesti dall'intera organizzazione se le risorse diventano improvvisamente indisponibili. Un modello di roadmap di marketing elimina molti di questi problemi.

La creazione di roadmap di campagna è il modo migliore per definire e reinventare le vostre campagne di marketing. Aggiunge maggiore struttura alle vostre processo di piano di marketing . La creazione di una roadmap separata per il portfolio aiuta a tenere sotto controllo l'intero progetto.

Se non siete sicuri di come e dove iniziare, provate ClickUp Modelli di piani di marketing gratuiti e ottimizzare i progetti di marketing fin dall'inizio. Un'iniziativa di marketing deve sfruttare i punti di forza dei team interfunzionali e raggiungere i KPI per un esito positivo del marketing ClickUp vi aiuta a mantenere questa promessa per tutti i progetti. Provate una demo e guardate voi stessi!