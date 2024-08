Un giorno nella vita di un Marketing Manager: Approfondimenti degli esperti

I marketing manager sono professionisti a tutto tondo, fondamentali per l'esito positivo delle operazioni di marketing. Il loro compito è quello di pianificare il lavoro di marketing tenendo conto della strategia aziendale complessiva. Allocano le risorse e monitorano lo stato delle operazioni e lo sviluppo aziendale, aiutando a trasformare le idee in campagne che producono risultati. 🙌

L'elenco delle responsabilità quotidiane del marketing manager è lungo e diversificato. Dalla partecipazione alle riunioni con i dirigenti e i colleghi alla risoluzione dei problemi emergenti, la loro giornata è piena di attività. Per questo motivo devono essere organizzati e sfruttare gli strumenti e le automazioni disponibili.

Se siete interessati a questa professione impegnativa ma gratificante, scopritela in questo articolo. Vi illustreremo una giornata nella vita di un marketing manager, affrontando attività, sfide e tecnologie comuni.

Chi è un Marketing Manager?

Il marketing è un'operazione multiforme che coinvolge professionisti di vario tipo, come copywriter, analisti di ricerche di mercato e designer grafici. Il marketing manager funge da collegato tra tutti questi ruoli.

pianifica, coordina e supervisiona i lavori richiesti dal marketing o dalla pubblicità in tutto il team o l'agenzia, assicurando che le operazioni si svolgano senza intoppi. Oltre alla gestione, spesso partecipa alla produttività e alla modifica dei contenuti, all'ideazione e alla cura delle relazioni pubbliche.

Per svolgere tutto questo lavoro, il marketing manager deve possedere i seguenti requisiti:

Capacità di organizzazione e gestione del tempo

Capacità di comunicazione

Attitudine alla leadership

Creatività e curiosità

Pensiero strategico

Capacità di problem solving

I responsabili marketing devono lavorare per raggiungere questo ruolo. Iniziano come addetti al marketing, quindi ottengono una certificazione in una specifica area del marketing e raggiungere il lavoro dei propri sogni attraverso una promozione interna o esterna. Nella maggior parte dei casi, non è necessaria una laurea in marketing per accedere a questa carriera, ma lo sono l'esperienza e le conoscenze tecniche pertinenti. 📚

Ruoli e responsabilità di un marketing manager

I compiti di un marketing manager variano a seconda del settore, delle dimensioni dell'organizzazione e di molti altri fattori. Le responsabilità tipiche includono:

Pianificare le campagne di marketing : Il manager deve comprendere la missione del datore di lavoro e le esigenze del client, quindi impiegare la propria creatività e il pensiero strategico per generare e sviluppare idee per le campagne. Partecipa inoltre alla definizione, all'implementazione e alla revisione delle campagne di marketingobiettivi di marketing e degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Il manager deve comprendere la missione del datore di lavoro e le esigenze del client, quindi impiegare la propria creatività e il pensiero strategico per generare e sviluppare idee per le campagne. Partecipa inoltre alla definizione, all'implementazione e alla revisione delle campagne di marketingobiettivi di marketing e degli indicatori chiave di prestazione (KPI) Il marketing manager assegna il lavoro in base alle capacità e alle competenze individuali e distribuisce le risorsebudget di marketing* Il manager monitora e partecipa all'esecuzione della campagna, fornendo assistenza laddove necessario. Deve garantire che le attività del progetto di marketing siano completate nei tempi previsti

Il manager monitora e partecipa all'esecuzione della campagna, fornendo assistenza laddove necessario. Deve garantire che le attività del progetto di marketing siano completate nei tempi previsti Analizzare le metriche di performance: Insieme agli specialisti, il manager monitora i KPI mentre la campagna è in corso e dopo la sua conclusione. Scrive reportistica di marketing per aggiornare i vertici aziendali sullo stato e sulle prestazioni

Insieme agli specialisti, il manager monitora i KPI mentre la campagna è in corso e dopo la sua conclusione. Scrive reportistica di marketing per aggiornare i vertici aziendali sullo stato e sulle prestazioni Creazione di strategie di miglioramento: Valutando le prestazioni del team e confrontandole con quelle dei concorrenti, il gestore identifica le aree di miglioramento e adatta il proprio approccio per i progetti futuri

Suggerimento: I manager del marketing hanno molte cose da fare, ma uno strumento di produttività come ClickUp aiuta enormemente. Li assiste durante l'intero ciclo di vita del progetto. Permette di tenere sotto controllo tutte le parti in movimento e di automatizzare i lavori amministrativi ripetitivi. Il Modello per i team di marketing di ClickUp ha tutti gli strumenti di cui un marketing manager ha bisogno per iniziare a pianificare. ⭐

Pianificate le vostre campagne di marketing e guidate il vostro team verso un esito positivo con il modello Marketing Teams di ClickUp

Approfondimento sulla vita quotidiana di un Marketing Manager

Le mansioni quotidiane di un marketing manager cambiano in base alle diverse fasi del progetto, ai problemi emergenti e alle mutevoli esigenze dei client. Di seguito descriviamo una giornata tipo.

Prima metà della giornata: Strategia e piano

In genere, la prima ora della giornata lavorativa di un marketing manager inizia con un caffè e il controllo di email e messaggi. ☕

Una volta assunta la caffeina, si prepara per la giornata rivedendo il proprio elenco personale di cose da fare e la piattaforma di gestione delle attività. Delegano il lavoro ai membri del team, promemoria per il rispetto delle scadenze e l'aggiornamento del database.

Una parte significativa della giornata è dedicata alle riunioni, come ad esempio:

Standup giornalieri

Sessioni settimanali di brainstorming

Riunioni individuali di verifica con i compagni di squadra

Riunioni con il supervisore e altri superiori

Poiché la maggior parte delle comunicazioni avviene in modo asincrono, una riunione offre una preziosa opportunità di interazione diretta e di rapidità decisionale.

Il responsabile marketing deve contattare regolarmente i collaboratori per valutare il loro stato, offrire aiuto e rispondere a qualsiasi domanda o dubbio. Se emergono problemi, la loro risoluzione diventa la priorità del manager. Agendo rapidamente, può garantire la piano del progetto di marketing rimane in linea con i tempi previsti.

Le riunioni con i dirigenti consistono tipicamente in ideazione, piano strategico e aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

Suggerimento: I manager possono usare il Modello per le riunioni di ClickUp per programmare qualsiasi riunione, scrivere programmi e raccogliere note.

Il modello per le riunioni di ClickUp contiene tutto ciò che serve per pianificare e preparare le riunioni

Una parte della giornata di un marketing manager è dedicata alla ricerca e all'ideazione. Seguono le tendenze sui social media e su altri canali, studiano le strategie di marketing dei concorrenti e propongono nuove campagne creative.

Nonostante le loro capacità soprannaturali, i marketing manager sono anche umani. Si godono la pausa pranzo come chiunque altro. 🌮

Scarica questo modello

Seconda parte della giornata: Applicazione e revisione

Il responsabile marketing di solito passa la seconda parte della giornata a supervisionare il lavoro e ad assicurarsi che sia in linea con la strategia, gestendo i team. Questo può includere:

Monitorare le operazioni di marketing e le prestazioni individuali

Revisione e approvazione dei contenuti prima della loro pubblicazione

Identificare le lacune nel calendario

Ideazione di nuovi contenuti e campagne

Scrittura di contenuti cruciali, come annunci, landing page e post sui social media

Mappa dei processi per valutare e migliorare il flusso di lavoro

Esaminare le analisi delle prestazioni per identificare le aree di miglioramento

Il feedback è una parte essenziale delle operazioni di marketing. Il manager è responsabile della ricezione, del provider e dell'implementazione di tali informazioni

È il ponte tra i livelli superiori e inferiori dell'organizzazione. Rappresenta e bilancia le esigenze di entrambi i gruppi. Quando i superiori forniscono un feedback, il manager deve assicurarsi che si rifletta nel lavoro di tutti i partecipanti. Se il team del manager ha delle preoccupazioni che richiedono il coinvolgimento dell'alta direzione, il manager ha la responsabilità di comunicarle.

Alla fine della giornata lavorativa, il responsabile marketing si occupa di solito dell'amministrazione, mantenendo organizzate le aree di lavoro. Risponde a eventuali messaggi in sospeso e si prepara per il giorno successivo. 🌇

Gestione del marketing nel settore Business-to-Business

Il marketing business-to-business (B2B) richiede un approccio gestionale diverso rispetto al marketing business-to-consumer (B2C). Il traguardo è più piccolo e più informato e la posta in gioco è più alta, il che significa cicli commerciali più lunghi.

L'obiettivo del marketing B2B è costruire credibilità e fiducia nel marchio. **Mentre il B2C si affida alla massa e alle relazioni con i clienti a lungo termine con contenuti mirati e messaggi personalizzati social media i canali di marketing abituali del B2B comprendono:

Marketing dei contenuti

Email marketing

Eventi

Networking professionale

La strategia di content marketing B2B si basa su contenuti educativi avanzati che forniscono valore ai client e rispondono alle loro esigenze. Inoltre, evidenzia l'impatto del prodotto o servizio commercializzato sull'azienda del cliente.

Per quanto riguarda le metriche, i responsabili del marketing B2B si concentrano sui risultati a lungo termine anziché su quelli immediati. In genere misura il valore della vita del cliente (CLV), i tassi di conversione e il ritorno sull'investimento (ROI).

Suggerimento: A causa di tutte queste complessità, il processo decisionale del marketing manager B2B è più complesso e coinvolge più parti interessate. Ecco perché è essenziale disporre di uno strumento efficace per organizzare tutte le conoscenze, i partecipanti e le operazioni. Il Modello di piano di marketing aziendale B2B di ClickUp è lo strumento perfetto per questo! ❣️

Realizzate campagne di marketing B2B di esito positivo con il modello di piano di marketing aziendale B2B di ClickUp

$$$a Sfide comuni dell'essere un Marketing Manager

I responsabili marketing affrontano quotidianamente molte sfide. Alcune sono improvvise e inaspettate, altre fanno parte del lavoro. Di seguito, esploreremo le sfide più comuni associate a questa professione e i modi migliori per affrontarle.

Budget limitato

La maggior parte dei responsabili marketing deve prima o poi fare i conti con i limiti di budget. Le limitazioni possono essere dovute a molte ragioni, come lo spostamento delle priorità organizzative e le condizioni economiche.

Per farvi fronte, i marketing manager devono elaborare le loro piano di marketing e allocare le risorse con attenzione. Devono definire obiettivi chiari in modo da poter dare priorità alle iniziative più rilevanti. Dopodiché, devono valutare e individuare i canali e le tattiche che costano meno ma danno i risultati migliori. In genere, questi includono i social media, le email, il marketing dei contenuti e le segnalazioni dei clienti.

Il manager può essere in grado di ridurre i costi negoziando con i fornitori. Anche concentrare la propria strategia sulla fidelizzazione dei clienti invece che sull'acquisizione potrebbe essere efficace dal punto di vista dei costi. Gli studi hanno dimostrato più volte che l'acquisizione di nuovi clienti è molto più costoso che mantenere quelli esistenti.

Il responsabile del marketing deve supervisionare le operazioni per garantire che il produttività dell'agenzia di marketing tra le varie attività. Devono monitorare le analisi delle prestazioni in modo da poter mettere a punto il piano di marketing per ottenere risultati e ROI ottimali. 💸

Cambiamenti costanti

Il piano di un marketing manager non deve mai essere statico. Deve evolversi di pari passo con i cambiamenti nel comportamento dei clienti e nelle tendenze del marketing. Per assicurarsi che il proprio dipartimento o agenzia stia al passo, il manager deve condurre ricerche continue e tenersi informato. Da fare attraverso:

Ricerche di mercato: Raccolta e analisi di dati quantitativi, come le analisi dei clienti, e di dati qualitativi attraverso sondaggi e focus group

Raccolta e analisi di dati quantitativi, come le analisi dei clienti, e di dati qualitativi attraverso sondaggi e focus group Fonti online: Il manager deve leggere regolarmente pubblicazioni pertinenti e credibili per rimanere aggiornato

Il manager deve leggere regolarmente pubblicazioni pertinenti e credibili per rimanere aggiornato Analisi dei concorrenti: Altre agenzie potrebbero aver già recepito i cambiamenti e potrebbe essere utile esaminare le loro pratiche e i loro metodi di adattamento

Altre agenzie potrebbero aver già recepito i cambiamenti e potrebbe essere utile esaminare le loro pratiche e i loro metodi di adattamento Eventi di settore: Conferenze e altri eventi sono un modo eccellente per conoscere lo stato attuale del settore e discutere le tendenze con altri professionisti

**Suggerimento: i responsabili del marketing possono costruire i loro sondaggi ideali e condividerli con i clienti senza alcuno sforzo, utilizzando i seguenti strumenti Moduli ClickUp . E la parte migliore? La piattaforma è in grado di trasformare automaticamente le risposte in attività da svolgere.

Grandi volumi di dati

Sebbene i dati siano fondamentali per l'esito positivo di un'agenzia di marketing o pubblicitaria, possono facilmente diventare schiaccianti quando l'agenzia cresce. 😶‍🌫️

Ecco perché i responsabili marketing devono scegliere con cura le loro origini dati. Deve identificare i KPI per i propri obiettivi ed eliminare i dati irrilevanti che occupano solo spazio. Dovrebbe inoltre disporre di un solido sistema di gestione dei dati per integrare i dati provenienti da più fonti, organizzarli e renderli accessibili.

È consigliabile sfruttare l'automazione per raccogliere, archiviare e analizzare i dati, in quanto consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori

I dati devono anche essere sicuri, accurati e completi: il manager deve implementare solide misure di sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre monitorare e convalidare i dati per assicurarsi che siano adatti all'analisi.

Alto carico di lavoro e stress

Dato il numero di responsabilità quotidiane, il ruolo del marketing manager è stressante. Questo è particolarmente vero se si tratta di un nuovo leader o se ha l'attività difficile di scalare le operazioni, standardizzare i processi e creare un'organizzazione di marketing strategie per guidare i prossimi anni di crescita .

Anche se non sembra sempre possibile, i manager devono prendersi delle pause e praticare la cura di sé. Inoltre, Da fare tutto il possibile per rendere il proprio lavoro più gestibile.

La chiave per gestire un carico di lavoro elevato è un'organizzazione meticolosa Il manager non può farsi carico del lavoro degli altri. Deve saper delegare efficacemente le attività in modo che nessuno sia sovraccarico di lavoro, compreso lui. Da fare analizzando il flusso di lavoro del proprio team di marketing e rivedendolo costantemente in base alle nuove informazioni che emergono.

Suggerimento: La visualizzazione del processo facilita l'individuazione degli ostacoli, l'elaborazione di strategie di miglioramento e l'allineamento del lavoro di squadra. Il Modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp è un modo rapido e creativo per mappare qualsiasi flusso di lavoro, suddividere le attività dei reparti e indicare i partecipanti responsabili di ciascuna di esse.

Comprendete e allineate il vostro team su qualsiasi processo con il modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp

Oggi esistono diverse tecnologie che aiutano a pianificare e supervisionare le operazioni di marketing. I manager dovrebbero approfittarne per togliersi qualche peso dalle spalle.

Scarica questo modello

Strumenti utilizzati dai Marketing Manager per attività e progetti quotidiani

Che si tratti di marketing di una piccola azienda o un'organizzazione globale, il responsabile marketing deve utilizzare strumenti per semplificare le operazioni di marketing quotidiane, garantire la visibilità del lavoro e prevenire errori o comunicazioni errate.

Strumenti di analisi

I responsabili marketing si affidano agli strumenti di analisi per raccogliere e valutare i dati relativi alle prestazioni delle campagne di marketing. Questi strumenti permettono di prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare i lavori richiesti.

Strumenti di business intelligence

Mentre gli strumenti di analisi si concentrano su approfondimenti recenti e specifici, gli strumenti di business intelligence (BI) offrono ai manager un quadro più ampio del panorama aziendale, comprendendo dati provenienti da più fonti. Gli strumenti di BI e le loro intuizioni aiutano a comprendere la base dei clienti di traguardo e a guidare la strategia aziendale complessiva

Strumenti di gestione specifici per i canali

Strumenti specializzati per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), l'email, i social media e la gestione dei contenuti consentono ai responsabili marketing di pianificare ed eseguire campagne su diversi canali. È possibile utilizzare:

Strumenti SEO: Forniscono informazioni sulle prestazioni del sito web e sulle parole chiave significative per aumentare il traffico organico attraverso i risultati della ricerca Strumenti di email marketing: Consentono ai manager di creare messaggi mirati, automatizzare la distribuzione delle email e guidare i clienti lungo l'imbuto commerciale Strumenti di gestione dei social media: facilitano l'organizzazione, la pianificazione, la pubblicazione di contenuti sulle varie piattaforme e il monitoraggio dell'esito positivo, garantendo coerenza e coinvolgimento Strumenti di gestione dei contenuti: Offrono ai responsabili del marketing dei contenuti uno spazio per creare e modificare i testi in modo collaborativo, per poi archiviarli e distribuirli successivamente

Strumenti di project management

Se il marketing fosse una missione nello spazio, uno strumento di project management sarebbe il centro di controllo. 🧑‍🚀

Questi strumenti rendono visibile il lavoro e permettono al manager di assegnarlo in modo efficace, supportandolo in tutti i progetti.

La suite di marketing di ClickUp

è un'area di lavoro completa, flessibile e scalabile, progettata pensando ai manager. Consente di ideare ed eseguire con facilità complesse campagne multicanale. È possibile creare e pianificare attività, dividerle in attività secondarie e aggiungere liste di controllo, file e descrizioni. Per assegnare i lavori, è necessario rivolgersi alla sezione

[Vista Carico di lavoro di ClickUp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310449699735-Use-Carico di lavoro-view)

per valutare la disponibilità individuale e assicurarsi che nessuno sia in overbooking.

Con

Vista Gantt di ClickUp

e

Sequenza visualizzata

è possibile elaborare efficaci tabelle di marcia per i progetti e tenere sotto controllo le scadenze delle campagne. Il

Visualizzazione del Calendario

è un calendario interattivo dei contenuti, che si può abbellire con colori e adesivi per renderlo meno banale.

Visualizzate la sequenza temporale della vostra campagna con la vista Gantt di ClickUp

ClickUp può essere la vostra unica fonte di verità. Oltre al lavoro, è possibile archiviare e organizzare tutti i documenti, i dati dei dipendenti e i dati dei clienti, compresi i dettagli dei contatti e gli approfondimenti comportamentali.

A proposito di dati, potete costruire il vostro perfetto

ClickUp Dashboard

con oltre 50 schede e valutare a colpo d'occhio lo stato di avanzamento dei progetti.

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di marketing con ClickUp Dashboard

Strumenti di automazione

Automazioni e

intelligenza artificiale (IA) nel marketing

hanno lasciato un segno significativo nel settore e nel lavoro dei manager. 🤖

L'IA è in grado di raccogliere e interpretare molti dati contemporaneamente e di prevedere le esigenze e le tendenze dei clienti. In questo modo, i manager possono ottenere approfondimenti e adottare misure proattive per garantire l'esito positivo delle loro campagne, ora e in futuro.

L'IA e l'automazione riducono il lavoro manuale e fanno risparmiare tempo Possono programmare e personalizzare email e post, oltre a snellire la pianificazione e la produzione.

Riconoscendo l'importanza di questi progressi tecnologici, anche ClickUp li ha implementati.

ClickUp è in grado di automatizzare

vari lavori ripetitivi e amministrativi. Dispone di oltre 100 automazioni e consente anche di crearne di personalizzate.

Inoltre, l'assistente IA della piattaforma,

ClickUp Brain

, può:

Elaborare reportistica sullo stato dei lavori

Dividere le attività in attività secondarie

Riempire automaticamente le tabelle con i dati

Scrivere e modificare contenuti come articoli, email, casi di studio e brief di contenuto

Eseguire il controllo ortografico, riepilogare/riassumere e regolare il tono dei testi

Generare idee per le campagne

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti

permettendovi di creare un flusso di lavoro semplificato utilizzando i vostri stack preferiti.

ClickUp Brain aiuta a scrivere casi di studio, reportistica, blog e molti altri materiali fondamentali per i team di marketing

Strumenti di collaborazione e comunicazione

Il marketing è un lavoro richiesto dal team, ma ha bisogno di strumenti che lo facilitino e lo rendano coeso. 🤝

ClickUp offre ai team di marketing molti modi per collaborare in tempo reale. È possibile scrivere e correggere contenuti con

I documenti di ClickUp

-l'editor di testo ricco della piattaforma. ClickUp è dotato di

[funzionalità di correzione di bozze](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6325985679383-Annotate-image-video-and-PDFs-with-Correzione di bozze)

che consente ai provider di fornire un feedback specifico sulle risorse creative attraverso le annotazioni. E se volete fare brainstorming e creare diagrammi, potete usare

Lavagne online di ClickUp

.

La comunicazione è altrettanto semplice, in quanto il team può condividere i propri input all'interno dell'app attraverso i commenti sulle attività, il

Visualizzazione della chat

e l'email integrata.

Scrivete e lucidate i vostri testi in team con ClickUp Documenti

Master Marketing Management con ClickUp

Ora che avete letto la routine quotidiana di un marketing manager, pensate di avere le carte in regola per avere successo in questo ruolo?

La gestione del marketing non è una passeggiata. Comporta molte responsabilità diverse e può determinare l'esito positivo di un team di marketing. Grazie a un piano scrupoloso e a un'accurata supervisione, i manager contribuiscono a colmare il divario tra la strategia iniziale e il prodotto finale - la notorietà del marchio e le vendite.

Se tutto questo lavoro sembra intimidatorio, non disperate. La maggior parte dei marketing manager inizia la propria carriera come marketer e forma la propria esperienza nel tempo. Chiunque può arrivare a questo punto con motivazione, lavoro e gli strumenti giusti.

Iscrivetevi a ClickUp

e iniziate oggi stesso il vostro viaggio verso un'eccellente gestione del marketing! 🛩️