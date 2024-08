Ottimizzare i costi di marketing per un migliore ROI: La guida definitiva al budget di marketing [2024]

Chiunque si occupi di finanza confermerebbe che pianificare un budget di marketing è sia un'arte che una scienza. Se si è super generosi con i fondi, si rischia di bloccare altri investimenti per la crescita. Ma se si spende troppo poco, l'intero imbuto commerciale andrà a rotoli! 😅

La calibrazione della spesa di marketing è una parte non negoziabile dell'allineamento del vostro obiettivi aziendali con le iniziative generali di marketing. Ma ci sono diversi ostacoli che rallentano il processo, come la mancanza di previsioni di mercato affidabili o i silos di processo. Secondo statistiche di MDG Advertising il 91% delle aziende ritiene che l'imprecisione dei dati sia il principale responsabile degli errori di spesa nel marketing.

Il budget medio per il marketing costituisce quasi il 10% delle entrate totali dell'azienda e nessuna azienda può permettersi di sprecare una tale quantità di risorse in un budget che rischia di essere eccessivo e di avere un ROI insufficiente. Per fortuna, abbiamo i consigli e le strategie giuste per aiutarvi.

La nostra guida al budget di marketing vi aiuterà a esplorare alcuni concetti per concepire investimenti di marketing a tutto tondo ed evitare le insidie più comuni.

Bonus: Esploreremo anche come padroneggiare un'efficace allocazione del budget di marketing con ClickUp , una soluzione gratuita per il marketing e il project management.

Cos'è un budget di marketing?

Qualsiasi piano di marketing mira a migliorare il ritorno sugli investimenti (ROI) dell'azienda. È necessario verificare se la campagna si traduce in entrate sufficienti a giustificare i costi di marketing. Un budget di marketing è il quadro di riferimento per delineare con cura ogni allocazione finanziaria legata al marketing, all'interno di standard prestabiliti, assicurandovi che stiate spendendo denaro per le vie prestabilite.

Comprende ogni aspetto della spesa di marketing, specificando il chi, il cosa, il perché e il come di ogni spesa prevista, tipicamente nell'arco di un trimestre o di un intero anno fiscale

Questo piano strategico allocazione delle risorse assicura che il vostro strategie di marketing armonizzate con gli obiettivi aziendali generali, si incanalano i fondi in campagne in grado di produrre il massimo ROI e si evitano gli investimenti di marketing che non sono redditizi.

Un budget di marketing proposto viene generalmente esaminato, approvato e assegnato, spesso con mesi di anticipo rispetto alla campagna di marketing da raggiungere. Tuttavia, si tratta di un documento dinamico, che può sempre essere modificato in base agli attuali obiettivi aziendali, pubblico di riferimento , il panorama competitivo e le tendenze del mercato. ⚡

Suggerimento: Creare un budget per le spese di marketing è molto più facile se si dispone del giusto quadro di riferimento, ovvero di modelli di budget per il marketing, da cui partire. Perché non esplorare il Modello di budget di marketing di ClickUp ?

Massimizzate il vostro ROI con il modello di budget per il marketing di ClickUp. Previsione delle spese di marketing future, ottimizzazione dei costi e pieno controllo dei processi di budgeting

Aiuta a convertire anche i più complessi schemi di budget di marketing in budget visivi facili da seguire. La panoramica completa su una sola pagina del modello di budget di marketing vi aiuta a prevedere e ad apportare modifiche in corso d'opera.

Perché è importante un budget di marketing e vale la pena di crearne uno?

Molti marketer sostengono che la creazione e l'aggiornamento di un budget di marketing richieda molto tempo, poiché non è mai possibile ottenere stime accurate al 100%. Tuttavia, la progettazione di un solido piano di marketing offre numerosi vantaggi, consentendo di:

Pianificare in anticipo: Allocare i fondi per i progetti con diversi mesi di anticipo, assicurando un'esecuzione senza sforzi

Allocare i fondi per i progetti con diversi mesi di anticipo, assicurando un'esecuzione senza sforzi Espandere le risorse: Reclutare freelance e personale di marketing di nicchia per rendere più fluido il vostro spazio creativo

Reclutare freelance e personale di marketing di nicchia per rendere più fluido il vostro spazio creativo Valutare il ROI: Calcolare il ritorno sull'investimento del marketing (MROI) per prendere decisioni informate e in linea con i vostri obiettivi agli oggetti dell'azienda *Dimostrare il valore: Mostrare ai dirigenti aziendali il valore delle attività di marketing e l'allocazione del budget per tutti i progetti

Calcolare il ritorno sull'investimento del marketing (MROI) per prendere decisioni informate e in linea con i vostri obiettivi agli oggetti dell'azienda *Dimostrare il valore: Mostrare ai dirigenti aziendali il valore delle attività di marketing e l'allocazione del budget per tutti i progetti Misurare lo stato di avanzamento: Confrontare lo stato di avanzamento anno per anno,monitorando l'efficacia di ciascun progettoprogetto di marketing

$$$a dove va il budget del marketing?

In passato, i team di marketing tradizionali preferivano volantini fisici, banner e annunci televisivi per l'esito positivo dell'azienda. La situazione si è completata nell'era odierna, grazie a una maggiore attenzione al marketing digitale.

Secondo un'indagine di 2023 di Deloitte, il sondaggio , le aziende spendono oltre il 50% del loro budget di marketing per il marketing digitale, con il 19% destinato alle attività mobili e il 17% agli annunci sui social media.

Sulla base delle ultime tendenze, ecco i centri di costo di una campagna di marketing standard:

Pubblicità a pagamento, compresi PPC, banner e annunci televisivi

Conferenze, fiere o esposizioni in negozio

Brochure, design grafico e confezionamento dei prodotti

Marketing dei contenuti (post su blog e social media)

Freelance, influencer e agenzie per attività di pubbliche relazioni (PR)

Sondaggi, focus group e ricerche di mercato

Software, manutenzione di siti web e infrastrutture digitali

Omaggi e materiali di promozione

Spese operative varie

$$$a Cosa comprende un budget scritto per le campagne di marketing?

Redigere un budget non significa solo includere informazioni finanziarie. Dovete aggiungere componenti contestuali alle vostre previsioni, in modo che chiunque le esamini possa avere un quadro completo dell'iniziativa.

Un budget di marketing ben strutturato comprende in genere:

Obiettivi finanziari: Una chiara descrizione degli obiettivi finanziari legati alle strategie di marketing

Una chiara descrizione degli obiettivi finanziari legati alle strategie di marketing Strategia di posizionamento **Definisce come il marchio si posiziona all'interno del mercato

Strategia del marchio : La strategia generale per rafforzare l'identità del marchio

La strategia generale per rafforzare l'identità del marchio Panoramica del prodotto o del servizio: Dettagli esaurienti sui prodotti e sui servizi e sulle loro caratteristicheproposte di valore uniche *Obiettivi di budget specifici: Traguardi dettagliati per prodotto, canale di distribuzione o servizio clienti

Dettagli esaurienti sui prodotti e sui servizi e sulle loro caratteristicheproposte di valore uniche *Obiettivi di budget specifici: Traguardi dettagliati per prodotto, canale di distribuzione o servizio clienti Piano commerciale: Strategie concepite per guidare le vendite in allineamento con i lavori richiesti dal marketing

Strategie concepite per guidare le vendite in allineamento con i lavori richiesti dal marketing Campagne importanti: Identificazione e descrizione di campagne di marketing significative

Identificazione e descrizione di campagne di marketing significative Date di verifica dello stato di avanzamento: Sequenze programmate per valutare lo stato del budget rispetto ai parametri di riferimento stabiliti

$$$a Come calcolare un budget di marketing ragionevole: Approcci comuni

Il Linee guida della U.S. Small Business Administration raccomandano di destinare al marketing circa il 7-8% del fatturato lordo totale. Tuttavia, i budget di marketing basati sui ricavi possono essere piuttosto unidimensionali.

Investire l'8% del fatturato per il marketing è possibile solo se i margini di profitto sono ragionevolmente ampi. Sebbene sia facile per le aziende consolidate, quelle in pareggio o, peggio, in perdita, non possono impegnarsi in questa percentuale.

Esistono un paio di altri approcci per calcolare il budget per il marketing, come ad esempio:

Bilanciamento in base alla concorrenza: Siete disposti a spendere quanto i vostri concorrenti. Questo è in genere il principio utilizzato per calcolare la spesa pubblicitaria digitale

Siete disposti a spendere quanto i vostri concorrenti. Questo è in genere il principio utilizzato per calcolare la spesa pubblicitaria digitale *Non ci si basa su dati precedenti, ma si inizia un budget da zero e si giustifica ogni spesa per ottenere l'approvazione. Dovete:

Identificare gli obiettivi di marketing attuali Definire le priorità delle tattiche di marketing che necessitano di maggiori risorse Monitorare ogni allocazione per evitare spese eccessive

Identificare gli obiettivi di marketing attuali **Costruire un budget basato sul traguardo con poche o nessuna restrizione di costo

6 passaggi per creare budget di marketing di esito positivo

Un budget di marketing è un lavoro richiesto dai dirigenti finanziari dell'azienda, dai team di marketing e dai responsabili dei programmi. La creazione di un budget di marketing efficace, però, non è fatta solo di persone e numeri: si tratta di delineare un percorso di crescita e di azione strategica.

Ecco un rapido riepilogo dei sei passaggi cruciali per la creazione di un budget di marketing Per semplificare il processo, abbiamo dimostrato le funzioni con il ClickUp Marketing Suite per suddividere alcuni passaggi. 🌟

Passaggio 1: Definire il proprio stile di marketing e i propri obiettivi

Il primo passaggio per la creazione di un budget di marketing consiste nel delineare gli oggetti che lo giustificano. Ad esempio, potete considerare l'impostazione di obiettivi incentrati su:

Aumentare le vendite commerciali

Accelerare la generazione di lead

Aumentare la consapevolezza del marchio

Riposizionamento del marchio

Tuttavia, la precisione è fondamentale. Vago obiettivi settimanali come "aumentare le vendite" mancano di chiarezza e direzione. Ecco un esercizio da fare:

Annotate i vostri obiettivi aziendali generali Determinate gli oggetti di marketing a breve e a lungo termine:

Gli obiettivi a breve termine si concentrano su miglioramenti immediati, come la riduzione della frequenza di rimbalzo del sito web o l'aumento della pubblicità online Gli obiettivi a lungo termine comprendono risultati più ampi, come l'ottimizzazione dei motori di ricerca o un'efficiente automazione del marketing Stabilireindicatori di performance chiave (KPI), che in seguito aiuteranno a quantificare le specifiche all'interno del budget

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare gli obiettivi di obiettivi di marketing con KPI misurabili. Tracciate gli obiettivi settimanalmente, mensilmente, trimestralmente e annualmente, collegandoli direttamente ad attività o progetti specifici, favorendo il miglioramento continuo delle vostre attività di marketing.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

**Se state lottando per definire i vostri obiettivi di marketing, seguite le indicazioni di ClickUp SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporanei) criteri per un'impostazione mirata degli obiettivi. Il quadro di riferimento consente di mantenere gli obiettivi realistici e realizzabili.

Passaggio 2: ricercare le spese dei vostri concorrenti

Una volta conosciuti gli obiettivi, iniziate a ricercare le spese di marketing dei vostri concorrenti. Per iniziare, ponetevi queste due domande:

chi ha buoni risultati nel settore? da cosa dipendono le strategie di marketing e i budget stanziati?

Esaminate canali come il marketing del sito web, i social media, il video marketing e gli annunci PPC. Studiate le tattiche di marketing della concorrenza, la frequenza dei messaggi e i modelli di esito positivo. Identificate le somiglianze e le differenze con i vostri per creare la vostra proposta di vendita unica.

Avete bisogno di un rapido strumento di confronto? Utilizzate il Modello di analisi competitiva ClickUp per mappare lo stato di tutti i leader del settore e dei concorrenti. Offre una visualizzazione interattiva che consente di modificare e posizionare il marchio in modo flessibile. È possibile valutare le prestazioni del loro bilancio in base a metriche preimpostate o identificare i loro punti di forza e di debolezza e creare strategie più intelligenti.

Una volta definiti i numeri, è possibile iniziare immediatamente a documentare il budget utilizzando Documenti di ClickUp . Aggiungete pagine annidate, personalizzate lo stile, le tabelle e modificate in tempo reale con i vostri colleghi del marketing per elaborare il budget proposto. 🧮

Collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento

Se non volete perdere tempo nella stesura di reportistica di ricerca, utilizzate Generatore di sondaggi di ricerca di mercato IA di ClickUp AI per ottenere documenti di marketing ben strutturati in pochi secondi.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Passaggio 3: creare priorità per la spesa di marketing

I team di marketing devono distinguere tra spese essenziali e componenti aggiuntivi non necessari. Organizzando il budget e correlando la spesa ai risultati, è possibile identificare dove investire e dove tagliare.

Prendere Campagne PR in questo caso, è necessario concentrarsi su strumenti che coinvolgano efficacemente il proprio traguardo e che giustifichino la spesa sostenuta per l'acquisizione di tali strumenti.

Utilizzando l'analisi dei dati di performance, è possibile identificare i canali di marketing con il più alto ROI e allocare un budget in base all'impatto e ai potenziali ritorni di ciascun canale.

Il Modello di matrice di priorità di ClickUp semplifica il processo con una matrice 2×2 basata su urgenza e importanza. È possibile utilizzare note adesive con codice colore per visualizzare le iniziative di marketing in base al ROI che generano. Ad esempio, se la vostra campagna di post sul blog genera il ROI più alto, potete etichettarla come Alta Importanza nel modello.

Utilizzate una matrice di priorità precostituita per stabilire le priorità di allocazione del budget con i vostri colleghi

Passaggio 4: Impostare una riserva di contanti per i costi imprevisti

Siate molto specifici quando assegnate il budget: mantenete elementi come i rendimenti attesi e il piano di finanziamento super trasparenti. Tuttavia, anche il piano di budget più dettagliato non può sempre garantire la spesa effettiva. Quindi, che cosa succede se si verifica una carenza di fondi in futuro?

Accantonate una parte del budget come fondo di emergenza per i costi imprevisti, come contrastare le mosse aggressive dei concorrenti o sfruttare opportunità improvvise. Questa riserva dovrebbe essere in genere pari al 10% del budget totale. Serve come rete di sicurezza e assicura la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze dei clienti eventi imprevisti .

È ora possibile monitorare le allocazioni del budget di marketing in fogli di calcolo versatili utilizzando ClickUp Account . Questa suite di funzionalità/funzione aiuta a semplificare attività finanziarie monitorare le spese di marketing e generare reportistica. È possibile suddividere i fondi in categorie (come Riserva di contanti o Spesa per Google Ads) utilizzando campi personalizzati e tag per semplificare il monitoraggio.

Ricerca tra i Tag creati in precedenza, creazione di nuovi Tag e aggiunta di più Tag direttamente all'interno di un'attività

È inoltre possibile impostare Automazioni ClickUp per monitorare quando si è sforato e si devono apportare modifiche. Le Automazioni di ClickUp sono senza codice e personalizzabili.

Bonus: Seguite il vostro budget di marketing in azione utilizzando la funzione Modello di account ClickUp e supervisionare fatture, stato dei fondi, registri commerciali, entrate e progetti di entrate.

Passaggio 5: inviare il bilancio per l'approvazione

Dopo aver definito i costi e impostato le riserve di denaro, date al vostro budget di marketing gli ultimi ritocchi e inviatelo per l'approvazione. A chi inviarlo dipende dalla gerarchia e dalla rete di approvazione del team.

ClickUp dispone di diverse funzionalità/funzione di comunicazione per aiutarvi a rimanere in contatto o a chiedere chiarimenti durante i flussi di lavoro per l'approvazione. La piattaforma Visualizzazione della chat è uno strumento prezioso per lo scambio di informazioni chiave durante le approvazioni del budget e gli aggiornamenti speciali del progetto. Se siete voi ad approvare, potete anche impiegare Correzione di bozze in ClickUp per lasciare un feedback sulle sezioni del bilancio.

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

Passaggio 6: implementare il budget e raccogliere regolarmente feedback

Non limitatevi a implementare il budget e a dimenticarvene. Una revisione regolare del piano di marketing e del budget è essenziale per tenere il passo con l'evoluzione delle esigenze aziendali.

Utilizzate le analisi del vostro software di marketing per valutare il ROI e adattare il budget in base ai cambiamenti del mercato o all'efficacia delle campagne. Misurate i KPI per ogni campagna e canale per ottimizzare l'allocazione del budget.

Un modo intelligente per monitorare il vostro budget di marketing è quello di impostare grafici a torta e grafici finanziari in ClickUp Dashboard **Dalla prioritizzazione e deprioritizzazione al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla valutazione delle prestazioni del team, è il posto giusto se volete visualizzare i vostri progetti a volo d'uccello. 📈

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza interruzioni

Mensilmente o trimestralmente, esaminate la spesa effettiva rispetto alle metriche di performance, modificando le allocazioni in tempo reale: le modifiche si riflettono immediatamente nell'area di lavoro.

ClickUp consente inoltre di condividere facilmente con il team di marketing la strategia aziendale aggiornata, il calendario commerciale, le versioni dei prodotti e i documenti sui target di clientela. Se lo desiderate, potete richiedere il loro feedback attraverso un'analisi personalizzata Moduli di ClickUp .

Create il modulo dei vostri sogni e migliorate il processo di assunzione con la funzionalità/funzione personalizzabile di ClickUp

Se vi vengono in mente nuove attività per l'ottimizzazione del budget, organizzatele nella piattaforma Calendario per non perdere nessuna scadenza.

Organizzate i progetti, pianificate le sequenze temporali e visualizzate il lavoro del vostro team su un calendario flessibile in ClickUp

$$$a Creare un budget di marketing: Errori comuni

L'impostazione del budget di marketing coinvolge numerose componenti intricate, lasciando molto spazio agli errori. I titolari di piccole aziende spesso lottano con l'allocazione del budget di marketing perché non possono permettersi professionisti che li guidino.

Tenete d'occhio questi errori comuni di pianificazione del budget.

Basarsi sul budget di marketing dell'anno scorso

Il mercato subisce continui cambiamenti a causa dell'evoluzione delle priorità dei consumatori. Ciò che ha lavorato in modo efficace in un anno potrebbe perdere il suo impatto in quello successivo.

Rivalutate accuratamente il vostro budget di mercato per capire come i progressi tecnologici, i cambiamenti politici, i movimenti sociali emergenti e altri fattori abbiano influenzato il comportamento dei consumatori. Puntuale approfondimenti personalizzati vi aiuterà a identificare le opportunità di marketing o a ritirare i cattivi investimenti prima che portino a enormi perdite.

Scarso equilibrio tra pubblicità tradizionale e marketing alternativo

Le aziende devono bilanciare gli investimenti tra strategie collaudate e strategie emergenti per rimanere agili.

Trovare la strategia di marketing perfetta spesso comporta versioni di prova ed errori. È raro trovare l'approccio ideale al primo tentativo. Tuttavia, non bisogna esagerare con la sperimentazione. Invece di adottare approcci casuali e poco mirati, optate per alcune iniziative di marketing che hanno dimostrato di funzionare in modo affidabile.

siete ancora indecisi sull'allocazione ideale del budget di marketing? La regola del 70-20-10 potrebbe aiutarvi a raggiungere un quadro equilibrato Ecco come funziona:

il 70% del vostro budget è destinato a strategie collaudate che hanno dimostrato un esito positivo 20% per esplorare nuove strategie Il restante 10% viene lasciato per approcci sperimentali, lasciando spazio all'innovazione e all'assunzione di rischi

Dare eccessiva priorità all'acquisizione di nuovi clienti

Sebbene il marketing ponga spesso un'enfasi notevole sull'acquisizione di nuovi clienti paganti, il nutrimento di quelli esistenti ha un valore sostanziale.

Le ricerche indicano che l'acquisizione di un nuovo cliente può costare circa cinque volte di più rispetto al mantenimento di uno esistente. Inoltre, studi condotti da Frederick Reichheld di Bain & Company dimostrano che un aumento di appena il 5% del fidelizzazione del cliente valutazione potrebbe aumentare sostanzialmente i profitti fino al 95%.

La fidelizzazione della clientela esistente non è solo efficace dal punto di vista dei costi, ma favorisce anche una relazione più forte e duratura con i clienti, contribuendo in modo significativo all'esito positivo a lungo termine.

Affidarsi a dati imprecisi

I dati analitici facilitano l'uso di informazioni processo decisionale che consente di assumere rischi calcolati, a volte affidandosi all'istinto o all'intuizione. L'utilizzo di dati imprecisi o inaffidabili può avere un impatto significativo sul processo di pianificazione del budget.

Tuttavia, disporre di una grande quantità di dati non ne garantisce automaticamente la qualità. È essenziale impiegare solide strategie di pulizia dei dati per eliminare duplicati, imprecisioni e altri moduli di dati errati.

Usufruite di comunicazioni di marketing e budgeting senza soluzione di continuità con ClickUp

Siete stanchi di budget di marketing che si rivelano inefficaci anziché floridi? Creare un budget di marketing completo può sembrare di destreggiarsi tra fogli di calcolo in un tendone da circo. 🤹

Ma con una soluzione all-in-one come ClickUp, fare brainstorming, pianificare ed eseguire è facile come una torta. Inoltre, la soluzione Assistente IA può aiutare il team a essere più efficiente nel tempo.