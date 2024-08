10 strategie di marketing per la crescita per scalare la vostra azienda

Le preferenze e le abitudini dei consumatori cambiano in un batter d'occhio e stare al passo è una sfida costante per qualsiasi azienda. Siete sempre all'erta e vi chiedete cosa vuole il vostro cliente. Inoltre, il mercato non è amico di sempre. Le tendenze dei consumatori cambiano, così come gli approcci al marketing e alla crescita.

Da fare per garantire che la vostra azienda cresca in modo sostenibile, in mezzo a questo flusso costante?

La soluzione è una solida strategia di marketing per la crescita che sia reattiva e adattabile, che attinga all'analisi dei dati in tempo reale e che rimanga in sintonia con le continue intuizioni dei consumatori. Inoltre, deve comprendere a fondo la situazione del mercato.

Che cosa sta facendo scalpore, quali strategie lavorano per i vostri concorrenti e che cosa piace ai vostri clienti? Solo quando si comprendono questi diversi pilastri si è in grado di orientare la crescita a lungo termine.

In questo articolo vi mostreremo dieci strategie di marketing di crescita basate su dati concreti per la vostra azienda. Vi mostreremo anche alcuni esempi di aziende da fare con esito positivo.

Che cos'è il Growth Marketing?

Il Growth Marketing è un approccio di marketing avanzato che si concentra sull'espansione sostenibile dell'azienda. Si basa su metodi basati sui dati e su una comprensione approfondita dell'intero percorso del cliente.

A differenza del marketing tradizionale, che può dare la priorità alla brand awareness o alla lead generation, il growth marketing si concentra sul raggiungimento di risultati scalabili e risultati di marketing misurabili come l'aumento delle entrate, l'acquisizione di utenti o la fidelizzazione dei clienti.

I Growth Marketer sperimentano continuamente con i social media, il SEO e i canali di email marketing. Inoltre, osservano costantemente i dati di mercato, imparano, testano e iterano per determinare le migliori strategie di marketing. Esaminando attentamente il comportamento degli utenti e sfruttando gli insight, è possibile mettere a punto e ottimizzare le campagne per ottenere il massimo impatto.

Come marketer della crescita, dovete guardare al quadro generale, riunendo tutto ciò che va dallo sviluppo del prodotto all'esperienza del cliente. Grazie a questa visualizzazione olistica, potrete alimentare una crescita aziendale costante e rapida.

Nel marketing della crescita, conoscere bene i clienti è fondamentale: capire i loro dati demografici, i loro punti dolenti e persino il valore che attribuiscono a una soluzione è fondamentale.

Ma ecco la parte più interessante: a differenza del marketing tradizionale, non si tratta solo di acquisire clienti.

Il Growth Marketing analizza anche i tassi di coinvolgimento e di fidelizzazione dei clienti per determinare l'approccio migliore. Inoltre, utilizza test A/B, email marketing, padronanza del SEO e analisi dei dati per mettere a punto la strategia di crescita.

Strategia di growth marketing vs. strategia di growth hacking

Mentre una strategia di growth marketing enfatizza una crescita sostenibile e a lungo termine attraverso lavori di marketing completi e basati su dati, una strategia di growth hacking si concentra sulla sperimentazione rapida e su tattiche non convenzionali per ottenere risultati rapidi e scalabili. Hacking della crescita e le strategie di marketing per la crescita si basano su sequenze e metodologie diverse. Esploriamo le loro differenze:

Obiettivo principale: Il growth marketing adotta un approccio olistico, puntando a una crescita sostenuta e a lungo termine attraverso strategie di marketing complete che contribuiscono a migliorare il valore della vita del cliente. D'altro canto, il growth hacking mira a risultati rapidi e a breve termine, concentrandosi principalmente sulla rapida acquisizione di nuovi clienti

Il growth marketing adotta un approccio olistico, puntando a una crescita sostenuta e a lungo termine attraverso strategie di marketing complete che contribuiscono a migliorare il valore della vita del cliente. D'altro canto, il growth hacking mira a risultati rapidi e a breve termine, concentrandosi principalmente sulla rapida acquisizione di nuovi clienti **Il marketing della crescita visualizza i dati come fonte per identificare modelli e affinare una strategia globale, enfatizzando un approccio più sistematico e analitico. Al contrario, il growth hacking si basa sulla sperimentazione pratica e su rapidi perfezionamenti, utilizzando i dati come strumento per iterare rapidamente

**Mentre il growth marketing prevede processi automatizzati e algoritmici, integrati da aggiustamenti di periodo per garantirne l'efficacia, il growth hacking si orienta verso test e modifiche dirette e manuali

Fondamenti filosofici diversi: Il growth marketing è incentrato sulla comprensione e sull'alleviamento dei punti dolenti dei clienti, sulla promozione di un approccio più incentrato sul cliente e sulla conquista di clienti fedeli. Al contrario, il growth hacking affronta i punti dolenti immediati dell'azienda e ottiene risultati specificiobiettivi di marketing Ancora confuso? Proviamo a capirlo con un esempio.

Supponiamo che la vostra azienda stia cercando di acquisire più clienti. Gli hacker della crescita potrebbero proporre una soluzione rapida, come l'implementazione di un programma di referral a due facce, in cui sia il cliente esistente (referente) che il nuovo cliente (arbitro) ricevono dei vantaggi per un referral di esito positivo, per incrementare rapidamente i vostri numeri.

Tuttavia, è importante riconoscere che si tratta di una soluzione a breve termine.

Se volete implementare i lavori di marketing di crescita con questa strategia, dovete incoraggiare il vostro team a raccogliere i feedback dei clienti dopo che si sono iscritti al vostro programma di referral.

Questo processo continuo assicura che il marketing di crescita non si limiti a ottenere nuovi clienti, ma cerchi anche di migliorare l'esperienza complessiva del cliente utilizzando il feedback in tempo reale. Da fare nell'arco di sei mesi, utilizzando una strumento di project management come ClickUp.

I dati raccolti diventano un potente strumento per apportare modifiche basate sui dati. Inoltre, aiutano a ottimizzare il programma di referral e favoriscono una crescita sostenuta, allineandosi alle esigenze e alle aspettative in evoluzione della vostra base clienti.

Ecco una tabella rapida per aiutarvi a capire le differenze tra growth marketing e growth hacking:

Strategie di Growth Marketing per un esito positivo nel 2024

Vediamo come implementare strategie di growth marketing efficaci per ottenere benefici sostenibili a lungo termine:

Crescita guidata dal prodotto

Il crescita guidata dalla produttività la strategia di crescita guidata dal prodotto utilizza il vostro prodotto per guidare la crescita aziendale e il ciclo di vita del cliente. Concentrandosi sull'offerta di un'esperienza di prodotto eccezionale, si alimenta la crescita organica e si supportano le decisioni basate sui dati per un esito positivo duraturo.

Esploriamo alcune strategie di growth marketing per ottenere una crescita guidata dal prodotto:

1. Offrire opzioni freemium o versioni di prova gratuite

Tutti amano gli omaggi!

Offrire opzioni freemium o versioni di prova gratuite è un ottimo modo per incorporare organicamente strategie di marketing di crescita, soprattutto se avete un prodotto SaaS. Da fare non solo per ottenere clienti soddisfatti, ma anche per raccogliere feedback preziosi per mettere a punto le vostre strategie in futuro.

Se la vostra azienda ha prodotti fisici, potreste condividere campioni gratuiti in occasione di eventi; se si tratta di un servizio, offrite una versione di prova gratuita.

Fornire un campione di prodotto o una versione di prova gratuita senza richiedere un impegno finanziario abbassa le barriere di voce e incoraggia il vostro target a sperimentare direttamente il suo valore.

2. Implementare il quadro AARRR

Il framework AARRR, noto anche come Pirate Metriche, è un modello di analisi del prodotto che rappresenta le diverse fasi del ciclo di vita del cliente: Acquisizione, Attivazione, Ritenzione, Ricavo e Rinvio. Ogni fase consente di comprendere il comportamento degli utenti e di ottimizzare le strategie di crescita guidate dal prodotto.

All'interno del quadro AARRR, ogni metrica affronta aspetti critici come l'aumento dei ricavi e l'espansione della base clienti. Sebbene questi ambiti non si sovrappongano, nel complesso stabiliscono una sequenza ben definita. La padronanza di questa sequenza assicura che la vostra azienda operi al massimo dell'efficienza.

Utilizzate ClickUp software di marketing per la produttività per monitorare e registrare queste metriche.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Marketing-Roadmap-Plan-Template.png Il modello di piano di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, organizzare e monitorare il vostro piano di marketing.

https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634&\_gl=1\*19dbim8\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

La lavagna online degli esperimenti di crescita di ClickUp offre un metodo per testare i piani di espansione aziendale. Delineate, organizzate ed eseguite gli esperimenti di crescita in modo sistematico. Strutturate le vostre ipotesi, impostate gli esperimenti, monitorate i risultati e traete spunti di riflessione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Growth-Experiments-Whiteboard-Template.gif Il modello di lavagna online per gli esperimenti di crescita di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare, documentare e analizzare gli esperimenti di crescita.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200543147&\_gl=1\*f9wiwc\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Obiettivi di ClickUp fornisce una piattaforma strutturata per l'impostazione, il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi di crescita, garantendo così l'allineamento con la strategia aziendale complessiva. Funzionalità di marketing di ClickUp offerta specializzata strumenti su misura per i team di marketing per facilitare la collaborazione e il project management. Grazie a diverse aree di lavoro scalabili, ClickUp consente di organizzare e gestire i vari aspetti del lavoro di marketing in modo centralizzato ed efficiente.

impostare e condividere gli obiettivi del team con ClickUp Obiettivi

3. Coinvolgete il vostro pubblico con tour interattivi della produttività

Per catturare il pubblico, utilizzate tour interattivi dei prodotti che consentano agli utenti di sperimentare in prima persona le vostre offerte. Questi tour permettono agli utenti di interagire con i vostri prodotti in tempo reale, consentendo risposte immediate alle loro domande e ai loro feedback, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.

Oltre ad aumentare il coinvolgimento degli utenti, queste demo interattive sono fondamentali per ottimizzare i tassi di conversione. Coinvolgete attivamente gli utenti, rispondete alle loro esigenze e vedrete crescere la vostra azienda grazie a queste esperienze interattive.

ClickUp aiuta a coinvolgere meglio il pubblico grazie alle sue funzionalità/funzione uniche. Usate ClickUp per fare brainstorming di idee o creare flussi di lavoro o dimostrazioni con ClickUp Lavagna online . Accoppiato con ClickUp AI è possibile scrivere testi interattivi e creare basi di conoscenza sui propri prodotti.

Le liste di controllo di ClickUp assicurano che nulla venga tralasciato nei vostri processi, evitando sviste. Inoltre, i moduli di ClickUp catturano senza problemi le domande degli utenti, facilitando la raccolta di informazioni e migliorando la comunicazione.

Ossessionare i clienti

il concetto di "il cliente ha sempre ragione" è una virtù che vale per qualsiasi azienda, grande o piccola che sia. Un aspetto fondamentale della strategia di marketing per la crescita consiste nel fornire il massimo valore ai clienti.

Ecco diverse strategie di marketing per la crescita incentrate sul cliente che potete incorporare:

4. Costruire una comunità attiva e accogliente

Costruendo una comunità attiva, permetterete al marketing del passaparola di lavorare per voi.

Una comunità di persone che la pensano allo stesso modo significa una rete d'impatto di individui entusiasti di diffondere il vostro marchio.

Non solo, il feedback fornito da una comunità si rivela prezioso per ottimizzare i prodotti. Per non menzionare la credibilità e la fiducia che si ottiene con il proprio traguardo coinvolgendo una comunità accogliente.

5. Personalizzate i vostri lavori richiesti dal pubblico di riferimento

La personalizzazione va oltre l'inserimento del nome del cliente in modelli di posta elettronica già pronti.

La personalizzazione scava in profondità nell'analisi dei dati guadagnati con fatica per adattare e reindirizzare dinamicamente i vostri messaggi di posta elettronica campagne di marketing . Vi aiuta a raggiungere un pubblico più ampio senza spendere soldi in lavori di marketing inefficaci che hanno come traguardo le persone sbagliate.

Gli interessi dei clienti, le preferenze di acquisto, l'esperienza dei clienti, i dati demografici e la cronologia delle transazioni hanno tutti un ruolo da svolgere nella creazione di campagne di marketing personalizzate. I clienti reagiranno positivamente quando vedranno messaggi in linea con i loro interessi.

Con ClickUp, potete inviare email dalla piattaforma, mantenendo tutte le vostre comunicazioni in un unico luogo e risparmiandovi la necessità di utilizzare altri strumenti.

Potete anche migliorare il contenuto delle vostre email con le funzionalità di ClickUp AI, scrivendo testi coinvolgenti e convincenti che risuonano con il vostro pubblico. La lavagna online di ClickUp per le newsletter semplifica la creazione di newsletter accattivanti. Questa funzionalità/funzione offre uno spazio collaborativo per il brainstorming, il piano e la progettazione delle newsletter. Sia che si lavori da soli o con un team, la lavagna online facilita la collaborazione, assicurando che le newsletter siano visivamente accattivanti e trasmettano efficacemente il messaggio al pubblico.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Newsletter-Template.png Il modello di lavagna online per newsletter di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare, monitorare e distribuire le newsletter.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205380724&\_gl=1\*6j8ko6\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Le attività di ClickUp e Visualizzazioni , accoppiato con il Modello di gestione della campagna ClickUp il project management di ogni campagna è un processo semplice e immediato. ClickUp è il vostro hub di riferimento per tutto, dal piano all'esecuzione. È il luogo in cui la collaborazione avviene senza soluzione di continuità, rendendo la vita lavorativa molto più semplice.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Marketing-Campaign-Management-Template.png Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire le campagne di marketing dall'inizio alla fine.

https://app.clickup.com/signup?template=t-200523911&\_gl=1\*1tk6wxh\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

6. Offrite vantaggi ai vostri clienti più fedeli

Implementate un programma di fidelizzazione per fidelizzare i clienti più assidui e offrire ai vostri clienti un'esperienza migliore.

Per istanza, quando un cliente abituale desidera acquistare il vostro prodotto, offritegli uno sconto non disponibile per chi lo visita per la prima volta. In alternativa, fornite loro funzionalità/funzione QOL (Quality-of-Life), facilmente ottenibili tramite ClickUp. Ad esempio, tempi di attesa più brevi resi possibili grazie a L'automazione delle attività di ClickUp basata su trigger .

Allo stesso modo, fidelizzate gli acquirenti abituali offrendo regali, buoni sconto esclusivi per i membri e altri vantaggi di fidelizzazione. Offrite un programma di iscrizione a pagamento per ottenere sconti significativi, un metodo comprovato per costruire una base di clienti fedeli.

7. Raccogliete e mostrate le testimonianze degli utenti che amano i vostri prodotti

Una raccolta di testimonianze sulla pagina di destinazione ha un duplice effetto.

In primo luogo, crea fiducia e favorisce la connessione umana con il vostro prodotto. Inoltre, fa sì che gli utenti effettivi della produttività si sentano valorizzati. Le testimonianze mostrano come il vostro prodotto o servizio abbia risolto un problema reale e abbia avuto un impatto positivo sulla vita delle persone.

Utilizzate le funzionalità/funzioni di utenti reali sul vostro sito web, blog e canali di social media per ottenere referenze. La posizione positiva di utenti reali incoraggerà altri a provare i vostri prodotti o servizi. Modello di progettazione dei casi di studio di ClickUp è uno strumento efficiente e di facile utilizzo che semplifica la creazione di casi di studio convincenti. Un layout strutturato e intuitivo vi guida attraverso gli elementi essenziali di un caso di studio, garantendo una presentazione professionale e d'impatto delle vostre storie di esito positivo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/88c2289-1000.png Il modello di studio di caso di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare idee e intuizioni dal feedback dei clienti.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6165784&\_gl=1\*1z13eb1\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

ClickUp comprende l'importanza di raccogliere feedback per migliorare e perfezionare i processi. Per questo motivo, la piattaforma mette a disposizione moduli di facile utilizzo per i sondaggi di feedback. Questi Moduli ClickUp sono personalizzabili e consentono di progettare sondaggi che catturano informazioni specifiche dal pubblico. Il feedback raccolto può essere analizzato per prendere decisioni informate e migliorare i vostri progetti o servizi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Il Modello di modulo di feedback di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a catturare il feedback dei clienti e a organizzare i dati dei clienti in un unico luogo.

https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&\_gl=1\*fhd7xm\*\_gcl\\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

Raccontare storie con contenuti

Oggi i consumatori sono bombardati da messaggi pubblicitari e di promozione. Tuttavia, lo storytelling può distinguervi dal resto della folla.

Raccontate storie avvincenti e credibili che risuonino: creano una connessione genuina con i clienti e promuovono in modo sottile il vostro prodotto o servizio.

Ecco alcuni modi per incorporare questa potente strategia di growth marketing nella vostra azienda:

8. Usate il video marketing incentrato sulla narrazione

Incorporare i video nella vostra strategia di marketing per la crescita vi farà fare qualche passaggio in avanti rispetto ai concorrenti. La narrazione attraverso i video è più evocativa e avvincente e può fare miracoli per la vostra azienda.

I lavori richiesti per il growth marketing con video narrativi si concentrano sul racconto della storia della vostra azienda da un punto di vista umano, invece che su fogli di calcolo e numeri monotoni e scialbi.

La strategia di video growth marketing trasmette efficacemente la storia del vostro marchio e ciò che rappresenta, poiché spesso le persone trovano i video più coinvolgenti dei contenuti testuali.

Non sapete come iniziare? ClickUp è qui per aiutarvi ancora una volta. Grazie alla sua IA intelligente, è possibile comporre video personalizzati. Utilizzo Documenti ClickUp per salvarli e condividerli senza sforzo con le menti creative della vostra organizzazione.

Sfruttate la potenza di ClickUp Monitoraggio della produzione per aiutarvi a produrre video di qualità entro le scadenze, utilizzando la pipeline di produzione integrata.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Production-Tracking-Template.png Il modello di monitoraggio della produzione di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a gestire e seguire lo stato dei vostri flussi di lavoro.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201836&\_gl=1\*1et61us\*\_gcl\au\*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Scaricare il modello /%cta/

9. Utilizzare i social media

Il marketing sui social media è un elemento imprescindibile al giorno d'oggi, soprattutto per una strategia di growth marketing dall'esito positivo.

Innanzitutto, i consumatori si aspettano che abbiate una solida presenza sui social media. In secondo luogo, se non sfruttate i social media per promuovere i vostri prodotti o servizi, vi state perdendo un notevole bacino di potenziali clienti. Inoltre, i social media sono un luogo ideale per far emergere la personalità e la voce del vostro marchio e per fare breccia nella confusione.

Il marketing sui social media, anche se a basso costo, permette ai contenuti di promozione di raggiungere un vasto mare di potenziali clienti fedeli. Per ottenere il meglio dal marketing sui social media, identificate il vostro traguardo, analizzate il comportamento degli utenti e procedete con la compilazione dei dati e l'utilizzo delle informazioni strumenti di analisi dei social media .

Seguite e osservate i vostri concorrenti, imparate dai loro errori e adattate i vostri contenuti alle tendenze del mercato.

10. Pubblicare post di blog ottimizzati per il SEO

La SEO è sempre stata una questione di crescita. Si concentra sull'ottimizzazione dei contenuti per migliorare la visibilità online e il posizionamento nelle SERP.

Una SEO efficace richiede una solida conoscenza degli algoritmi dei motori di ricerca e dei fattori di ranking. Poi c'è la parte più vitale della SEO: la ricerca delle parole chiave. Lo sviluppo di un'adeguata strategia per le parole chiave è un modo infallibile per consolidare la lead generation basata sulla SEO. Da fare: ClickUp ha anche dei modelli per la ricerca delle parole chiave?

Una volta acquisita la padronanza della SEO, utilizzate i post del vostro blog per indirizzare il traffico verso la pagina del vostro prodotto o servizio e aiutare la vostra azienda a raggiungere tassi di conversione più elevati.

Casi di studio di esiti positivi del Growth Marketing

Vediamo alcuni esempi di aziende e marchi che hanno applicato con successo le strategie di Growth Marketing per ottenere un esito positivo.

1. Dropbox

via Dropbox Uno dei maggiori operatori nel settore dell'archiviazione cloud, Dropbox ha raggiunto un'incredibile valutazione di 10 miliardi di dollari nel 2018 senza spendere molto in pubblicità. Da cosa è stato fatto?

Dropbox ha puntato molto sui referral, implementando un sistema di referral nel prodotto. Da fare in modo intelligente.

Dropbox regalava agli utenti uno spazio di archiviazione aggiuntivo gratis quando un nuovo utente si collegava al servizio utilizzando il link o il codice di riferimento del primo. Questo approccio ha incoraggiato gli utenti a invitare amici e familiari alla piattaforma e ha creato una base fedele di clienti abituali.

Dropbox è un esempio eccellente di come le aziende possano ottenere una crescita rapida ed esplosiva sfruttando la potenza della strategia di marketing per la crescita dei referral.

L'esito positivo di Dropbox si basa sull'importanza della semplicità. Hanno creato un programma di referral semplice e facile da capire, senza condizioni complicate.

2. TikTok

via TikTok Chi non conosce (o non usa) TikTok al giorno d'oggi? La sbalorditiva popolarità dell'app ha persino creato una nuova nicchia per gli autori di contenuti: i TikTokers.

TikTok ha orgogliosamente registrato una 215 per cento di crescita del valore del marchio e si colloca tra i marchi di media e intrattenimento più importanti della fase globale.

L'enorme popolarità di TikTok, in gran parte, può essere attribuita alla strategia di marketing di crescita degli influencer.

TikTok ha collaborato con personalità dei social media, soprattutto blogger e influencer, che avevano già un grande seguito sociale su altre piattaforme. Questi autori hanno iniziato a pubblicare contenuti su TikTok e a condividerli con i follower di altre piattaforme.

TikTok, oltre a puntare su una strategia di marketing di crescita creativa e di influencer, ha tenuto d'occhio anche la generazione dei Gen Z e dei millennial. Ha adattato la sua piattaforma alle esigenze e agli interessi della generazione più giovane. Questo approccio personalizzato ha contribuito in modo determinante a spingere TikTok nelle classifiche dell'App Store di tutto il mondo.

L'esito positivo di TikTok è un chiaro esempio del potere della strategia di marketing di crescita degli influencer e dell'uso intelligente dei social media. Il successo di TikTok è un chiaro esempio del potere della strategia di marketing di crescita degli influencer e dell'uso intelligente dei social media, e sottolinea l'importanza di personalizzare un prodotto per soddisfare i desideri e le esigenze del suo pubblico di riferimento; l'attenzione di TikTok per i giovani è un punto di vendita chiave.

3. Airbnb

via AirBnB Airbnb, il business globale delle case vacanza, è nato nel 2008. Ha affrontato lo scetticismo dovuto al concetto non convenzionale di condivisione di case da parte di estranei.

Oggi, Airbnb è riuscita a mettere a segno un esito positivo IPO con un valore superiore a 100 miliardi di dollari . Come ha fatto un'idea apparentemente folle a raggiungere le masse e a diventare un'azienda globale?

Certamente non attraverso i metodi di marketing tradizionali.

Invece di spendere in pubblicità e promozioni, Airbnb lascia che siano i contenuti generati dagli utenti a fare il lavoro pesante. Solo il 30% dei contenuti è creato internamente; il resto è generato e fatto circolare dagli utenti.

Basta dare un'occhiata agli account Instagram, Facebook e Twitter di Airbnb per essere accolti da centinaia di foto, video e altri contenuti inviati dagli utenti. Questo rende efficiente la strategia di costruzione della comunità e dei social media.

Oltre a enfatizzare la comunità e i contenuti generati dagli utenti, Airbnb ha adottato una strategia di social media growth marketing multicanale. Airbnb utilizza diverse piattaforme di social media per soddisfare contenuti unici e diversi. Ad esempio, il loro canale YouTube è incentrato sui diari e sui vlog di viaggio, mentre Instagram mostra le migliori e più recenti case di Airbnb.

Iniziare il Growth Marketing con ClickUp

Da fare se non si sfruttano i canali di Growth Marketing per incrementare la propria azienda.

Anche se la crescita non dovrebbe essere sempre l'unico obiettivo della vostra azienda, dovrebbe essere una priorità a cui prestare regolarmente attenzione.

Le strategie di growth marketing di cui abbiamo parlato sono collaudate e, se attuate correttamente, possono migliorare le relazioni con i clienti e aumentare i profitti. A differenza del marketing tradizionale, le strategie di growth marketing sono una strada a senso unico per ottenere un esito positivo duraturo in un ambiente aziendale ipercompetitivo.

E indovinate cosa può aiutarvi nel vostro percorso di crescita? ClickUp, naturalmente. Le sue funzionalità complete di project management end-to-end e di automazione del marketing sono in grado di scalare con la vostra azienda. Con ClickUp, potete impostare e raggiungere attività cardine di crescita realistiche lungo l'intero percorso del cliente.

Venite a provare di persona la magia di ClickUp. Iscriviti a ClickUp gratis!