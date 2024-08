10 migliori strumenti software per la crescita guidata dal prodotto (PLG) nel 2024

Ogni azienda si preoccupa del costo di acquisizione dei clienti (CAC), ovvero il costo di acquisizione di un cliente. Spesso si tratta di un costo misto che comprende l'organico commerciale e di marketing, le spese pubblicitarie, ecc.

Di conseguenza, ogni azienda si preoccupa del CAC Payback, il tempo necessario per recuperare il CAC dai clienti in termini di ricavi.

In una strategia tradizionale di go-to-market (GTM), le aziende si affidano pesantemente al marketing e ai lavori commerciali in uscita. Ciò significava un CAC elevato, alimentato dai costi del personale e dal budget per le campagne pubblicitarie a supporto di questa strategia.

Poi è arrivato un modello più efficiente: la strategia di Inbound Marketing sostenuta da aziende come HubSpot. In questo caso, l'investimento è stato destinato alla creazione di un marchio e di una leadership di pensiero attraverso i contenuti, e i clienti hanno trovato l'azienda attraverso i motori di ricerca in modo organico. In questo modo i costi di CAC si sono ridotti.

La fase successiva di questa evoluzione è la crescita guidata dal prodotto, che pone il prodotto al centro della strategia di crescita, riducendo il CAC e il tempo di recupero, e favorendo la scalabilità e la redditività.

Che cos'è la crescita guidata dal prodotto?

La crescita guidata dal prodotto (PLG) è una strategia aziendale in cui il prodotto è il motore principale dell'acquisizione, della fidelizzazione e dell'espansione dei clienti. Si concentra sulla creazione di un'esperienza utente convincente che consenta ai clienti di scoprire, adottare e trarre valore dal vostro prodotto con un attrito minimo.

Una strategia di PLG prevede di sfruttare il prodotto per attrarre, coinvolgere e fidelizzare gli utenti. Invece di affidarsi esclusivamente ai tradizionali lavori commerciali e di marketing, la PLG enfatizza il valore intrinseco del prodotto, con l'obiettivo di guidare la crescita attraverso la soddisfazione dell'utente.

Cos'è il software per la crescita guidata dal prodotto?

Il software per la crescita guidata dal prodotto vi aiuta a implementare una strategia di crescita guidata dal prodotto, concentrandosi su funzionalità/funzione incentrate sull'utente, analisi e Automazioni IA per guidare la crescita lungo tutto il ciclo di vita del cliente: acquisizione, monetizzazione, fidelizzazione, espansione e advocacy.

L'obiettivo è trasformare gli utenti in abbonati o acquirenti paganti, con il prodotto come elemento principale di crescita e delle entrate.

Gli strumenti di crescita basati sui prodotti vi aiutano:

Fornire momenti "aha" e valore aziendale agli utenti

Mostrare l'uso migliore del vostro prodotto

Raccogliere dati preziosi sull'utilizzo del prodotto,

Raccogliere il feedback dei clienti,

Comprendere il comportamento degli utenti,

Migliorare l'esperienza dell'utente e

Aumentare la valutazione dei clienti

Qual è la differenza tra crescita PLG e crescita commerciale? Qual è la migliore?

La crescita basata sui prodotti e quella basata sulle vendite sono approcci molto diversi per ottenere la crescita aziendale. Ecco una panoramica su come si differenziano:

La produttività è spesso considerata più scalabile ed efficace dal punto di vista dei costi una volta che il prodotto ha acquisito una certa notorietà, in quanto si basa meno sul lavoro commerciale ad alta intensità di risorse umane.

La maggior parte delle aziende di esito positivo utilizza un approccio ibrido, concentrandosi inizialmente su un modello PLG. Una volta che il prodotto ha raggiunto un certo livello di diffusione, passano a un modello di assistenza commerciale per supportare le esigenze di scala e di espansione.

Cosa cercare in uno strumento software per la crescita guidata dal prodotto?

La scelta del miglior strumento per la crescita guidata dal prodotto (PLG) richiede un approccio ponderato. Ecco una rapida guida:

**Cercate uno strumento con un'interfaccia intuitiva e facile da usare. Si tratta di uno strumento che il team può adottare facilmente senza una formazione estesa

Capacità di integrazione: Verificate se lo strumento di produttività si integra perfettamente con lo stack di software esistente, in particolare con strumenti come CRM, analisi di prodotto e piattaforme di comunicazione

Verificate se lo strumento di produttività si integra perfettamente con lo stack di software esistente, in particolare con strumenti come CRM, analisi di prodotto e piattaforme di comunicazione Scalabilità: Assicurarsi che il software sia scalabile e in grado di gestire l'aumento dell'utilizzo con l'espansione della base di utenti

Assicurarsi che il software sia scalabile e in grado di gestire l'aumento dell'utilizzo con l'espansione della base di utenti **Analitica e reportistica: il provider deve fornire informazioni utili sul comportamento e sul coinvolgimento degli utenti

Sicurezza e conformità: Assicurarsi che lo strumento di crescita guidato dal prodotto sia conforme agli standard di sicurezza del settore

I 10 migliori strumenti software per la crescita guidata dal prodotto da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Esplora ClickUp per la gestione dei prodotti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività ClickUp fornisce un sistema completo di soluzione per la gestione della produttività con funzionalità/funzione versatili per l'intero ciclo di sviluppo del prodotto, dall'idea all'esecuzione e al monitoraggio.

Lo strumento dà la priorità a un'esperienza incentrata sull'utente, con un software accessibile e accattivante e diverse funzionalità Modelli ClickUp per avviare il vostro produttività .

La personalizzazione di ClickUp si rivolge a diversi team di progetto. Vediamo alcune funzionalità/funzione chiave di ClickUp:

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più Automazioni ClickUp : Semplificare i flussi di lavoro e ridurre le attività ripetitive. Risparmiate tempo prezioso e migliorate l'esperienza del cliente riducendo al minimo il lavoro manuale

Utilizzate ClickUp per progettare i flussi di lavoro con pratiche funzionalità/funzione come whiteboard, mappe mentali, automazioni e numerosi modelli Mappe mentali di ClickUp : Visualizzate l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto per i vostri team aziendali, come quelli commerciali, di marketing e di progettazione. Forniscono trasparenza non solo ai team di prodotto interni, ma anche agli utenti esterni, informandoli sul processo di sviluppo del prodotto sui piani futuri della produttività e migliorare il coinvolgimento dei clienti Attività di ClickUp : Costruite un'azienda in crescita basata sui prodotti, gestendo e organizzando varie attività legate a diversi progetti. Scegliete tra le oltre 35 ClickApp per personalizzare le vostre attività e collaborare senza problemi con il vostro team

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI : Incorporare nuove funzionalità/funzione nella vostra produttività e utilizzare oltre 100 Strumenti di IA per ottimizzare il processo di sviluppo del prodotto. Scrivete documenti sui requisiti di prodotto (PRD), create contenuti di prodotto convincenti, progettate studi di test sugli utenti e realizzate piani di test più velocemente del solito Visualizzazioni di ClickUp : Allinea la tua azienda con una strategia di crescita guidata dal prodotto, migliorando il coinvolgimento degli utenti e consentendo l'auto-esplorazione della piattaforma. Scegliete tra le varie opzioni di vista Elenco, Bacheca, Box, Calendario e altro ancora per visualizzare i vostri progetti a colpo d'occhio e filtrare, ordinare e raggruppare le varie attività/progetti

Limiti di ClickUp

La navigazione nell'app mobile può essere difficile a causa delle molteplici Bacheche e delle funzionalità/funzione estese

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Raffinatore

via Raffinatore Refiner è un software per la soluzione di sondaggi e feedback dei clienti che consente di condurre sondaggi personalizzati, generare feedback degli utenti, condurre ricerche di mercato e centralizzare tutti i dati delle ricerche.

Questo strumento di crescita guidata dal prodotto (PLG) è stato progettato per le aziende di prodotti web e mobili e lavora al meglio per le aziende SaaS basate sui dati. Ottenete migliori informazioni sulla soddisfazione e sulle esigenze dei clienti, migliorando la fidelizzazione degli utenti attraverso miglioramenti appropriati dei prodotti.

funzionalità/funzione migliori di #### Refiner

**Usate i modelli di sondaggio pronti all'uso di Refiner o costruite un sondaggio completamente personalizzabile. Create micro sondaggi con 12 tipi di domande, tra cui NPS, CSAT, CTA e altro, per raccogliere il feedback degli utenti

Segmentazione degli utenti: Segmentate la vostra base di clienti per mirare a gruppi specifici per i sondaggi, consentendovi di raccogliere feedback dal pubblico desiderato invece che da un gruppo generico

Segmentate la vostra base di clienti per mirare a gruppi specifici per i sondaggi, consentendovi di raccogliere feedback dal pubblico desiderato invece che da un gruppo generico Integrazione: Integrazione con terze parti strumenti di project management di terze parti come Segment, Fogli Google, Make, Zapier e altri per ottenere una conoscenza completa e il feedback dei clienti

Limiti di Refiner

Refiner non supporta l'inclusione di audio, video o immagini nel questionario del sondaggio

Prezzi di Refiner

Versione di prova: gratis

gratis Essenziale: $79/mese con fatturazione annuale (ideale per le aziende in fase di avviamento)

$79/mese con fatturazione annuale (ideale per le aziende in fase di avviamento) Growth: $199/mese con fatturazione annuale (ideale per le aziende che necessitano di sondaggi personalizzati)

$199/mese con fatturazione annuale (ideale per le aziende che necessitano di sondaggi personalizzati) Azienda: Prezzo personalizzato

Refiner valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Scheda prodotto

via Scheda prodotto Productboard è un software di gestione dei prodotti progettato per aiutare i team di prodotto, i team commerciali e altri soggetti aziendali a raccogliere, dare priorità e gestire le idee di prodotto.

Fornisce ai gestori del prodotto e ai team una piattaforma per fornire il prodotto giusto che meglio si adatta alle esigenze degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Productboard:

Informazioni continue sui clienti: Ottiene riepiloghi generati dall'IA compilati da varie fonti, migliorando la comprensione delle esigenze dei clienti. Personalizzate le schede di approfondimento per evidenziare i feedback cruciali dei clienti, in modo che il team commerciale e di marketing possa concentrarsi sulla creazione di strategie di crescita basate sui prodotti e sull'aumento della soddisfazione dei clienti

Ottiene riepiloghi generati dall'IA compilati da varie fonti, migliorando la comprensione delle esigenze dei clienti. Personalizzate le schede di approfondimento per evidenziare i feedback cruciali dei clienti, in modo che il team commerciale e di marketing possa concentrarsi sulla creazione di strategie di crescita basate sui prodotti e sull'aumento della soddisfazione dei clienti **Rimanete aggiornati durante l'intero percorso di sviluppo del prodotto grazie al monitoraggio dello stato. Integrare il flusso di lavoro rimanendo in connessione e sincronizzazione con i team commerciali e di marketing

Priorità: Segmentare e dare priorità alle idee di progetto e ai feedback dei clienti per indirizzare le risorse aziendali verso lo sviluppo di un prodotto realmente necessario per il mercato

Limiti di Productboard

Scheda prodotto i prezzi sono più alti

Elenco di integrazioni in numero limitato

Prezzi di Productboard

Versione di prova: Free

Free Essenziale: $20 per creatore/mese con fatturazione annuale (adatto a singoli individui)

$20 per creatore/mese con fatturazione annuale (adatto a singoli individui) Pro: $80 per maker/mese con fatturazione annuale (adatto a piccoli team)

$80 per maker/mese con fatturazione annuale (adatto a piccoli team) Enterprise: Prezzo personalizzato (adatto alle aziende)

Valutazione e recensioni su Productboard

G2: 4.3/5 (230+ recensioni)

4.3/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

4. Mixpanel

via Mixpanel Mixpanel offre soluzioni analitiche per le aziende che si occupano di produttività, concentrandosi principalmente sul monitoraggio e sull'analisi dell'interazione e del coinvolgimento degli utenti con le app web e mobili.

Con Mixpanel è possibile comprendere il comportamento degli utenti e i punti dolenti, ottimizzando il prodotto per una crescita incentrata sull'utente e allineandosi a una strategia basata sul prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel

Reportistica di flusso: Analizzare il percorso dell'utente e identificare i punti di interruzione. Ottimizzate i processi chiave e i cicli di sviluppo del prodotto in modo da aumentare la vostra produttivitàla fidelizzazione dei clienti *Analisi della coorte: Segmentate i vostri utenti e create coorti di utenti, raggruppando i clienti in base al comportamento e ai modelli dell'utente. Traguardate coorti di utenti specifiche e inviate notifiche e suggerimenti personalizzati

Limiti di Mixpanel

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Mixpanel possono trovare l'interfaccia utente troppo complessa e poco intuitiva

Il supporto clienti è lento e al di sotto della media

Prezzi di Mixpanel

**Free (include 20 eventi al mese)

Crescita: $20/mese (include reportistica salvata illimitata)

$20/mese (include reportistica salvata illimitata) Azienda: $833/mese (include tutte le funzionalità/funzione avanzate)

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4.6/5 (1080+ recensioni)

4.6/5 (1080+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (125+ recensioni)

5. Camaleonte

via Camaleonte Chameleon è un software di adozione digitale (DAP) progettato per le aziende SaaS.

Che siate gestori del prodotto o parte di un team di sviluppo, questo software migliora l'adozione e il coinvolgimento degli utenti nei vostri prodotti software creando esperienze personalizzate e altamente personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chameleon

Tour della produttività: Aiutate i clienti a capire meglio il vostro prodotto creando tour e walkthrough del prodotto con passaggi graduali. Condivisione di demo interattive del prodotto che guidano gli utenti alle funzionalità/funzione chiave e alle nuove versioni

Aiutate i clienti a capire meglio il vostro prodotto creando tour e walkthrough del prodotto con passaggi graduali. Condivisione di demo interattive del prodotto che guidano gli utenti alle funzionalità/funzione chiave e alle nuove versioni Ciclo continuo di feedback dei clienti: Raccogliete il feedback dei clienti direttamente dal vostro prodotto/software utilizzando micro sondaggi e sondaggi a più pulsanti, ottenendo un tasso di risposta fino a 3 volte superiore

Raccogliete il feedback dei clienti direttamente dal vostro prodotto/software utilizzando micro sondaggi e sondaggi a più pulsanti, ottenendo un tasso di risposta fino a 3 volte superiore **Creare collegamenti utili, percorsi per le funzionalità/funzione del prodotto e liste di controllo per i vostri clienti con widget personalizzati all'interno dell'app

Limiti di Chameleon

Ci sono piccoli bug nella nuova interfaccia utente che possono rendere la navigazione lunga

Prezzi di Chameleon

Helpbar: Free (ricerca CMD+K disponibile)

Free (ricerca CMD+K disponibile) Startup: $279/mese (ideale per costruire un'esperienza personalizzata)

$279/mese (ideale per costruire un'esperienza personalizzata) Crescita: $1250/mese (ideale per la scalabilità)

$1250/mese (ideale per la scalabilità) Enterprise: Prezzo personalizzato (ideale per la gestione di più prodotti)

Valutazioni e recensioni di Chameleon

G2: 4.4/5 (150+ recensioni)

4.4/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Tableau

via Tableau Tableau è una piattaforma di analisi visiva completa con funzionalità di IA, che consente di esplorare i dati di utilizzo dei prodotti, prendere decisioni informate e semplificare le attività su scala.

In cloud, on-premise o integrata con Salesforce CRM, Tableau fornisce una piattaforma di analisi profonda con funzionalità IA/ML, governance e collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau

VizQL (Visual Query Language): Converte le azioni dell'utente in query, facilitando la visualizzazione e l'analisi dei dati

Converte le azioni dell'utente in query, facilitando la visualizzazione e l'analisi dei dati Versione mobile: Utilizza l'app mobile per creare dashboard e layout senza compromettere funzionalità/funzione

Limiti di Tableau

È necessario conoscere SQL per creare insiemi di dati complessi da più origini dati

Prezzi di Tableau

Tableau Viewer: $15/utente/mese

$15/utente/mese Tableau Explorer: $42/utente/mese

$42/utente/mese Tableau Autore: $70 utente/mese

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4.4/5 (1950+ recensioni)

4.4/5 (1950+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2150+ recensioni)

7. Pilota utente

via Pilota utente Userpilot aiuta il vostro prodotto a crescere migliorando l'attivazione degli utenti, le conversioni di prova e l'espansione delle entrate attraverso le esperienze in-app.

Ottimizzate l'onboarding degli utenti per aumentare le conversioni da versione di prova a pagamento, migliorate il coinvolgimento degli utenti per una migliore fidelizzazione e scoprite le opportunità di espansione con i sondaggi in-app di Userpilot.

Le migliori funzionalità/funzioni di Userpilot

**Guida gli utenti alle funzionalità/funzione chiave e agli aggiornamenti con messaggi in-app, walkthrough e tooltip, aumentando l'adozione delle funzionalità e del prodotto, fondamentale per una crescita guidata dal prodotto stesso

Interfaccia utente dinamica (UI): Create modelli di UI interattivi e multipli scegliendo tra varie opzioni come finestre modali, cursori, tooltip, liste di controllo e altro ancora

Limiti di Userpilot

Il prezzo è alto rispetto agli altri elenchi

Gli utenti segnalano prestazioni lente durante l'esecuzione di più azioni

Prezzi di Userpilot

Starter: $249/mese (fatturati annualmente)

$249/mese (fatturati annualmente) Crescita: $499/mese (fatturati annualmente)

$499/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Userpilot

G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

4.6/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (55+ recensioni)

8. GraficoMogul

via GraficoMogul ChartMogul è una piattaforma di analisi delle sottoscrizioni e di riconoscimento dei ricavi progettata per le aziende SaaS (Software as a Service) e per altri modelli di sottoscrizione.

Vi aiuta ad analizzare le metriche di sottoscrizione come i ricavi ricorrenti mensili (MRR), i ricavi ricorrenti annuali (ARR) e i ricavi medi per utente (ARPU) in modo da poter prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità di ChartMogul

Integrazione: Connette facilmente varie app di fatturazione e gateway di pagamento, riducendo la voce manuale

Connette facilmente varie app di fatturazione e gateway di pagamento, riducendo la voce manuale Conversione di valuta: Supporta 169 valute e converte automaticamente le valute straniere in quella principale

Limiti di ChartMogul

Limitato supporto clienti

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di ChartMogul

Lancio: Free (per meno di 10.000 dollari di MRR)

Free (per meno di 10.000 dollari di MRR) Scala: $100/mese (per più di $10K in MRR)

$100/mese (per più di $10K in MRR) Volume: Prezzi personalizzati (per aziende di grandi dimensioni)

Valutazioni e recensioni di ChartMogul

G2: 4.6/5 (98 recensioni)

4.6/5 (98 recensioni) Capterra: 4.7/5 (42 recensioni)

9. Segmento

via Segmento Segment è una Customer Data Platform (CDP) che fornisce dati approfonditi sui clienti e aiuta le aziende a raccogliere i feedback dei clienti e a pulire e organizzare i dati dei prodotti.

La natura aziendale del software garantisce alti livelli di integrità e qualità dei dati. Questo vi darà la sicurezza di lanciare trigger e campagne intelligenti basate sull'automazione per i vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Segment

**Creare e gestire segmenti di clienti in base al comportamento, agli attributi e al percorso dell'utente, in modo da poter creare strategie di marketing personalizzate

Coinvolgimento del pubblico: Offre una visualizzazione completa del pubblico in tempo reale e aumenta il coinvolgimento degli utenti attivando oltre 450 strumenti di marketing

Offre una visualizzazione completa del pubblico in tempo reale e aumenta il coinvolgimento degli utenti attivando oltre 450 strumenti di marketing Efficienza ingegneristica: Raccoglie dati analitici su qualsiasi piattaforma utilizzando un'unica API e ottimizza lo sviluppo costruendo integrazioni con sole 10 righe di JavaScript

Limiti dei segmenti

La condivisione dei dati finanziari con una piattaforma di terze parti può sollevare problemi di sicurezza e privacy

Prezzi del segmento

Free: $0/mese (include 1000 visitatori/mese)

$0/mese (include 1000 visitatori/mese) Teams: $120/mese (include 10.000 visitatori/mese)

$120/mese (include 10.000 visitatori/mese) Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del segmento

G2: 4.6/5 (510+ recensioni)

4.6/5 (510+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

10. Baremetrica

via Baremetica Baremetrics è un software che fornisce analisi e approfondimenti sulla sottoscrizione.

Se la vostra azienda, basata su un modello di produttività, si basa su modelli di sottoscrizione, Baremetrics vi aiuta a monitorare e comprendere il comportamento dei clienti e a ottenere maggiori informazioni sulle entrate.

Le migliori funzionalità/funzione di Baremetrics

Informazioni sulle cancellazioni: Ottenete informazioni dettagliate sul customer journey e sulle cancellazioni dei clienti, con le relative motivazioni, per identificare le lacune del vostro prodotto e migliorarle

Ottenete informazioni dettagliate sul customer journey e sulle cancellazioni dei clienti, con le relative motivazioni, per identificare le lacune del vostro prodotto e migliorarle Previsione: Prevedere le entrate future del vostro prodotto basato sulla sottoscrizione in modo da poter prendere decisioni basate sui dati, migliorando l'adozione del prodotto

Limiti di Baremetrics

È adatto solo per le aziende con sottoscrizione

Prezzi di Baremetrics

Recupero: $58/mese (garanzia di ROI)

$58/mese (garanzia di ROI) Metriche: $108/mese (Business insights)

$108/mese (Business insights) Informazioni sulle cancellazioni: $108/mese

Valutazioni e recensioni di Baremetrics:

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Scegliere il miglior strumento di crescita guidata dal prodotto per il tuo team

La versatilità del PLG consente alla vostra azienda di allinearsi alle aspettative degli utenti per quanto riguarda il valore immediato, la scalabilità e l'efficacia dei costi. Aiuta il vostro prodotto a diventare la forza centrale di una crescita sostenuta.

Con il giusto software per la crescita guidata dal prodotto, è possibile creare un motore di crescita incentrato sull'utente, in grado di creare una comunità e un'associazione tra i clienti e di ottenere un esito positivo sul mercato.

Sia che si scelga di sovrapporre alcuni di questi strumenti per la crescita guidata dal prodotto, sia che si scelga il software all-in-one ClickUp App investite in PLG per rendere i vostri clienti felici e appiccicosi!