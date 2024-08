I 10 migliori strumenti di marketing per le startup nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Gestire una startup è emozionante e stressante allo stesso tempo. C'è un mondo di opportunità ai vostri piedi, ma c'è anche un'enorme pila di cose da guadare sulla vostra scrivania.

Senza dubbio alcuni degli elementi del vostro elenco di cose da fare riguardano il marketing. Dal potenziamento del posizionamento sui motori di ricerca alla scelta software per il project management c'è molto da fare.

Fortunatamente, ci sono molti strumenti di marketing per le startup che rendono la vita più facile.

In questo post, condivideremo i nostri 10 migliori strumenti di marketing per le startup e come potete usarli per lanciare la vostra azienda nella stratosfera. ☄️

Cosa cercare negli strumenti di marketing per le startup?

Non tutti gli strumenti di marketing per le startup sono uguali. Alcuni sono ottimi per le aziende orientate alla tecnologia Le aziende SaaS mentre altre sono più adatte ai marchi lifestyle.

Indipendentemente dallo strumento di cui avete bisogno, ecco cosa cercare quando scegliete uno strumento di marketing per la vostra startup:

Collaborazione : Non c'è niente di peggio che lavorare con un team disunito. Scegliete uno strumento che offracollaborazione in tempo reale in modo che tutti siano aggiornati e sulla stessa pagina nell'ambiente delle startup in rapida evoluzione

: Non c'è niente di peggio che lavorare con un team disunito. Scegliete uno strumento che offracollaborazione in tempo reale in modo che tutti siano aggiornati e sulla stessa pagina nell'ambiente delle startup in rapida evoluzione Personalizzazione: Le startup devono adattarsi e agire rapidamente. Cercate strumenti personalizzati per apportare modifiche e creare soluzioni specifiche per le vostre esigenze

Collaborate con i client o i team interni in modo più efficace con lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Integrazioni : I vostri strumenti devono lavorare bene tra loro. Trovate strumenti di marketing che si integrino con gli altri programmi di gestione quotidiana e di progettazione

: I vostri strumenti devono lavorare bene tra loro. Trovate strumenti di marketing che si integrino con gli altri programmi di gestione quotidiana e di progettazione Modelli: Gli strumenti di marketing efficaci fanno risparmiare tempo e denaro. Scegliete una piattaforma che offra modelli per svolgere più velocemente le attività ricorrenti

I 10 migliori strumenti di marketing per le startup da usare nel 2024

Ecco il nostro elenco dei migliori strumenti per i team di marketing e le startup. Dalla ricerca di parole chiave alla pubblicazione sui social media, c'è uno strumento a pagamento o gratis per ogni startup e strategia di marketing.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un sistema di software di project management per startup che consente di pianificare le attività, assegnare le responsabilità e gestire le operazioni quotidiane in modo più semplice che mai. Teams di marketing utilizzano ClickUp per creare editoriali e calendari di marketing e gestire i programmi di pubblicazione.

Utilizzate ClickUp per personalizzare la vostra visualizzazione e pianificare materiali di marketing come contenuti e media in tutta l'organizzazione

Ma aspettate, c'è di più. 👀

Potete collaborare in tempo reale su tutto, dal coinvolgimento sui social media agli annunci a pagamento. Fate un brainstorming con il vostro team per sviluppare nuove campagne o utilizzate le diverse visualizzazioni per approfondire le analisi. Automazioni delle attività per assegnare istantaneamente i progetti ai membri del team interessati e ridurre il tempo dedicato ai lavori più impegnativi.

ClickUp AI offre al team una maggiore sicurezza nelle comunicazioni, correggendo, abbreviando o redigendo le email

Una delle funzionalità/funzione più interessanti è ClickUp AI è un assistente di scrittura progettato per rendere il marketing più efficiente ed efficace. Costruito per diversi casi d'uso, può essere utilizzato per creare campagne email, scrivere brief di contenuto, produrre post per blog o generare idee durante la ricerca di parole chiave. E soprattutto, Da fare in base alla voce specifica del vostro marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Le Automazioni vi permettono dilavorare più velocemente creando istantaneamente attività ricorrenti e assegnandole ai membri del team responsabili

Lo strumento all-in-one consente di comunicare e di semplificare i flussi di lavoro per rendere più fluide le operazioni

Migliaia di modelli semplificano la vita delle startup, sia che si tratti di redigere un piano di marketing o di eseguire un'analisi degli azionisti per i progetti futuri

Limiti di ClickUp:

Alcuni utenti trovano la vasta funzione un po' intimidatoria all'inizio, ma c'è un sacco di supporto per guidare i nuovi utenti

Il piano Free non include l'accesso al fileil nuovo strumento di IAma costa solo $$$a se si opta per un piano a pagamento

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente pagati annualmente

: $7/mese per utente pagati annualmente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. KWFinder

via KWFinder In qualità di startup, costruire la propria presenza online è un must. Uno dei modi migliori per affermare il vostro marchio è Da fare l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) sulle pagine di destinazione del vostro sito e sul blog. Il primo passaggio di questo processo è la ricerca delle parole chiave. 🔍

KWFinder è uno strumento di marketing per le startup che vi aiuta a traguardo le parole chiave giuste per raggiungere il vostro pubblico. Utilizzate questo strumento per vedere per quali termini si posizionano i vostri concorrenti, per conoscere il volume di ricerca di parole chiave specifiche e per identificare i termini per i quali potete iniziare a posizionarvi rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di KWFinder:

La funzionalità/funzione SERPWatcher consente di conoscere il posizionamento delle parole chiave nel tempo, evitando di spendere risorse preziose in strumenti di monitoraggio

SiteProfiler monitora l'autorevolezza del vostro marchio e tiene d'occhio le metriche SEO chiave, come i backlink e i contenuti che generano più traffico

Il SERP Volatility Checker vi permette di rimanere aggiornati sugli aggiornamenti del core di Google e su altri cambiamenti che hanno un impatto diretto sul traffico del vostro sito

Limiti di KWFinder:

Ci sono limiti alle parole chiave correlate per tutti i piani, il che è limitante per le startup che desiderano una crescita rapida

Non esiste uno strumento di analisi delle lacune delle parole chiave, quindi è necessario un altro strumento come Google Analytics per identificare le aree in cui potrebbero mancare contenuti di valore

Prezzi di KWFinder:

Voci di corridoio : $29/mese

: $29/mese Mangools Basic : $49/mese

: $49/mese Mangools Premium : $69/mese

: $69/mese Mangools Agency: $129/mese

Valutazioni e recensioni su KWFinder:

G2 : 4.5/5 (5+ recensioni)

: 4.5/5 (5+ recensioni) Capterra: N/A

3. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949_rw\\_1920-1400x854.png Dashboard di Hootsuite /$$$img/

via Hootsuite Hootsuite è uno strumento di gestione dei social media che semplifica la pubblicazione di contenuti sui canali social media della vostra startup. Utilizzatelo per costruire relazioni con i vostri clienti, promuovere contenuti dal vostro blog e lanciare nuovi prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Hootsuite:

Pianifica i post su tutti i vostri account di social media in un unico spazio

Le funzionalità/funzione di monitoraggio vi permettono di vedere quali tipi di contenuti ottengono i migliori risultati con il vostro pubblico di riferimento

La visualizzazione del calendario consente di visualizzare l'intero programma di pubblicazione e di regolare i tempi registrati in base agli orari in cui gli utenti sono più probabilmente connessi

Limiti di Hootsuite:

Alcuni utenti che preferiscono visualizzazioni separate trovano la dashboard completa un po' ingombrante

Le numerose funzionalità/funzioni comportano una curva di apprendimento più lunga; i marketer alle prime armi e le startup potrebbero aver bisogno di tempo per essere al passo con i tempi

Prezzi di Hootsuite:

Professionale : $99/mese

: $99/mese Team : $249/mese

: $249/mese Business : $739/mese

: $739/mese Azienda personalizzata: Prezzi su misura

Valutazioni e recensioni di Hootsuite:

G2 : 4.1/5 (4.000+ recensioni)

: 4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 3.400 recensioni)

4. Canva

via Canva Il marketing digitale non è fatto solo di contenuti scritti, ma anche di grafica e video per raggiungere il pubblico in continua evoluzione. Strumenti di design come Canva permettono di creare qualsiasi cosa, dagli annunci a pagamento ai banner per i social media, in modo più semplice che mai.

La versione gratuita offre l'accesso a migliaia di immagini, grafiche e modelli, mentre quella a pagamento offre maggiori personalizzazioni e opzioni. Utilizzate Canva per creare beni del marchio, collaborare con altri membri del vostro team di progettazione e pubblicare o scaricare le vostre creazioni con pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Canva:

I modelli consentono di creare facilmente materiali di marketing come inviti al lancio di un prodotto, annunci commerciali e infografiche per il blog

Le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, tra cui cartelle, programmi e strumenti di commento integrati, consentono di coinvolgere tutto il team nel processo di progettazione

L'editor di video e le animazioni integrate facilitano la creazione di contenuti coinvolgenti per il pubblico con tempi di attenzione ridotti

Limiti di Canva:

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia presenti dei difetti per cui i contenuti non si allineano perfettamente o le funzionalità di trascinamento funzionano sporadicamente

Altri utenti ritengono che la qualità dei modelli gratuiti sia al limite, rendendo difficile creare contenuti diversi senza passare a un piano a pagamento

Prezzi di Canva:

Gratuito

Pro : $119,99/anno per una persona

: $119,99/anno per una persona Teams: $149,90/anno per le prime cinque persone

Valutazioni e recensioni su Canva:

G2 : 4.7/5 (4.200+ recensioni)

: 4.7/5 (4.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.300+ recensioni)

5. Buffer

via Buffer Buffer è un altro strumento di marketing digitale progettato per rendere il social media marketing più veloce ed efficace. Da creare un calendario di marketing questo strumento è utile per le startup e gli influencer che vogliono migliorare le modalità di condivisione con il pubblico.

Lo strumento si integra con diversi canali di social media, tra cui Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok e Shopify.

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer:

L'IA integrata vi aiuta a determinare quando e cosa pubblicare in base al vostro pubblico di riferimento

Reportistica automatizzatafanno risparmiare tempo quando si tratta di capire quali contenuti hanno un buon rendimento

I diversi livelli di autorizzazione consentono di concedere facilmente l'accesso ai membri del team in modo da poter lavorare insieme

Limiti del buffer:

Alcuni utenti si accorgono che i post non vengono pubblicati, a volte per problemi legati alle piattaforme dei social media e non a Buffer stesso, per cui devono comunque pubblicarli manualmente

Ilanalisi di marketing offrono una panoramica di base, ma per avere informazioni più approfondite è necessario uno strumento diverso

Prezzi di Buffer:

**Gratuito

Essenziale : $6/mese per un canale

: $6/mese per un canale Teams : $12/mese per un canale

: $12/mese per un canale Agenzia: $120/mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni di Buffer:

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

6. Hemingway Editore

Via Hemingway

L'editor di Hemingway è una solida app per la scrittura strumento di marketing dei contenuti per piccole aziende e startup. L'editor online gratuito consente di controllare i contenuti alla ricerca di errori grammaticali comuni per ripulirli in un batter d'occhio. Inoltre, migliora la leggibilità evidenziando le frasi che utilizzano la voce passiva anziché quella attiva.

È possibile apportare modifiche direttamente nell'app e utilizzare gli strumenti di formattare per aggiungere intestazioni, punti elenco e collegamenti per rendere i contenuti più coinvolgenti e informativi. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Hemingway Editor:

La versione online gratuita utilizza evidenziatori di colore diverso, in modo che sia facile vedere quali contenuti devono essere trattati

Il grado di leggibilità e il numero di parole aiutano a valutare se il testo è ideale per il vostro traguardo

Limiti di Hemingway Editor:

Il feedback di modifica è piuttosto elementare, quindi è consigliabile utilizzare una guida allo stile e all'uso per contenuti più complessi

La versione online non ha la funzione di salvataggio

Non è possibile inserire una determinata voce o preferenza di stile

Prezzi dell'editor Hemingway:

Gratuito : Strumento di modifica online

: Strumento di modifica online $19.99: Pagamento una tantum per l'app

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

7. Slack

Via Slack Se la vostra startup richiede collaborazione e comunicazione quotidiana, rivolgetevi a Slack . Questa app è il gold standard per chattare con i membri del team e terminare il lavoro.

Slack consente di creare canali diversi per gruppi diversi. Create un canale per chattare in modo divertente al di fuori del lavoro o spazi per discutere di progetti specifici come il marketing dei contenuti.

Inviate messaggi a interi team o gruppi o optate per un messaggio diretto per mantenere private le comunicazioni. Partecipate alle "riunioni giornaliere" - chiamate audio e video - per discutere rapidamente di un nuovo problema o rispondere a domande su gestione delle risorse di marketing .

Le migliori funzionalità/funzione di Slack:

Slack Connect consente di aggiungere persone esterne all'organizzazione e di limitare il loro accesso a determinati canali

Creare notifiche personalizzate per ricevere immediatamente avvisi sui problemi più urgenti o silenziare gli aggiornamenti per immergersi in un lavoro profondo senza distrazioni

Integrazioni conCRM per startup e strumenti come Google Drive rendono più facile il lavoro da fare attraverso le varie piattaforme

Limiti di Slack:

Alcuni utenti trovano che Slack distragga, ma la personalizzazione delle notifiche può minimizzare questo problema

Altri utenti vorrebbero che ci fosse una funzionalità/funzione per vedere quando qualcuno è stato attivo l'ultima volta piuttosto che solo il suo stato attuale

Prezzi di Slack:

Pro: $8,75/persona/mese

$8,75/persona/mese Business+: $15/persona/mese

$15/persona/mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack:

G2 : 4.5/5 (31.000+ recensioni)

: 4.5/5 (31.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

8. GetResponse

tramite Ottenere la risposta Come startup, inviate molte comunicazioni. Sia che si tratti di contattare investitori, sponsor o clienti, rimanere in contatto occupa molto del vostro tempo. Uno strumento di email marketing come GetResponse può automatizzare alcune delle vostre campagne email.

Utilizzate moduli di iscrizione, pop-up sulle pagine di destinazione e newsletter per aumentare la generazione di lead e raccogliere contatti. Sfruttate i modelli di risposta automatica per coltivare gli abbonati e acquisire nuovi clienti. La piattaforma di email marketing consente anche di monitorare il coinvolgimento e di condividere le informazioni su vari canali per ampliare la portata.

Le migliori funzionalità/funzione di GetResponse:

Oltre 100 integrazioni, tra cui Gmail, HubSpot, Shopify e WordPress

Il nuovo generatore di email IA consente di risparmiare tempo creando automaticamente contenuti in base a parole chiave, tipo di azienda e pubblico specifico

Limiti di GetResponse:

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia delle email di marketing datata e da personalizzare

Gli strumenti più avanzati, come il designer di pagine di destinazione, hanno una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di GetResponse:

Gratuito

Email Marketing: $19/mese

$19/mese Automazione del marketing: $59/mese

$59/mese E-commerce Marketing: $119/mese

Valutazioni e recensioni su GetResponse:

G2 : 4.2/5 (800+ recensioni)

: 4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (400+ recensioni)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels ClickFunnels è uno strumento che le startup utilizzano per i test A/B e per ottenere informazioni su gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questo strumento è progettato per convogliare gli utenti dai social media e dalle ricerche organiche al vostro sito web e aiutarli a trovare la produttività giusta. 🎯

Le migliori funzionalità/funzione di ClickFunnels:

Il costruttore di pagine personalizzabile con il drag-and-drop può aumentare le conversioni e crea un sito facile da usare

Non è richiesta alcuna esperienza di codice per creare landing page e funnel

Limiti di ClickFunnels:

Gli strumenti di email marketing non sono disponibili su tutti i piani

Alcuni utenti ritengono che ci sia una curva di apprendimento ripida o che alcune funzionalità non lavorino in modo uniforme

Prezzi di ClickFunnels:

Basic: $147/mese

$147/mese Pro: $197/mese

$197/mese Funnel Hacker: $497/mese

Valutazioni e recensioni su ClickFunnels:

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (600+ recensioni)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar offre preziose informazioni sul percorso del cliente e sulle valutazioni di conversione. La maggior parte degli altri strumenti analitici vi dice cosa sta accadendo, ma non offre approfondimenti sul perché.

Hotjhar utilizza mappe di calore per mostrare come gli utenti interagiscono con il vostro sito web e dove si convertono, o dove abbandonano il sito. Grazie ai dati dei clienti, è possibile adattare i prodotti alle loro esigenze e modificare i contenuti per migliorare le conversioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar:

È possibile condurre ricerche di mercato e ottenere informazioni da clienti realigestire campagne di marketing migliore

Le registrazioni consentono di guardare sessioni di utenti reali per identificare i punti di attrito

Le funzionalità/funzione Ask consentono di coinvolgere direttamente i clienti per ottenere un feedback su ciò che piace e non piace dei vostri contenuti

Limiti di Hotjar:

Non è possibile suddividere i dati in base a intervalli di date, il che rende difficile seguire il percorso del cliente se sono state apportate modifiche di recente

Hotjar non è compatibile con le app per dispositivi mobili, quindi potrete ottenere informazioni solo su come gli utenti utilizzano la versione desktop del vostro sito

Prezzi di Hotjar:

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Business: $99/mese

$99/mese Scala: $213/mese

Valutazioni e recensioni di Hotjar:

G2 : 4.3/5 (200+ recensioni)

: 4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Porta i tuoi lavori richiesti al livello successivo

Con questi strumenti di marketing gratuiti e a pagamento per le startup, avrete sicuramente ciò che vi serve per raggiungere il vostro pubblico.

Da fare: strumenti di automazione del marketing per semplificare la pubblicazione dei contenuti? Un software per migliorare l'organizzazione e la comunicazione? Qualunque sia la vostra esigenza, c'è una soluzione.

Sebbene questi strumenti siano ottimi, è ancora meglio quando potete gestire tutto il vostro marketing e il project management in un'unica comoda piattaforma. È qui che entra in gioco ClickUp. 🏆

ClickUp migliora la collaborazione, la comunicazione e la produttività per raggiungere gli obiettivi di marketing. Scegliete tra migliaia di modelli per trovare i materiali di marketing necessari per costruire un marchio, creare autorità e aumentare le conversioni. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso -è gratis per sempre!