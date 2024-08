Guida alla creazione di un piano di progetto di marketing (+modello di piano)

Una ricerca e un piano accurati sono le pietre miliari di ogni strategia di marketing con esito positivo.

Se non pianificate le vostre iniziative di marketing, è molto probabile che la vostra carta di marketing vada fuori rotta. Il risultato è che sprecherete tempo, denaro e risorse preziose in attività che non vi aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati obiettivi di marketing .

È qui che un robusto marketing piano del progetto di marketing è utile. Aiuta i professionisti del marketing a mappare la loro strategia di marketing per l'anno, il trimestre, il mese, ecc.

È possibile includere fattori come il budget, l'allocazione delle risorse, la suddivisione delle attività e l'oggetto finale.

Se avete bisogno di aiuto per preparare un piano di progetto di marketing, questa guida fa al caso vostro. In questa guida completa vi spiegheremo cos'è un piano di marketing, perché è utile e come realizzarlo.

Iniziamo.

Che cos'è un piano di progetto di marketing?

Un piano di progetto di marketing descrive in dettaglio le strategie di marketing e i passaggi di esecuzione di un'azienda. Comprende sequenze chiare per l'esecuzione della strategia, un elenco delle attività da svolgere, gli obiettivi di marketing e altri dettagli essenziali sulle iniziative di marketing dell'azienda.

Lo scopo di un piano di marketing è organizzare le attività e snellire i processi di marketing per ottenere i migliori risultati.

Elementi essenziali di un piano di progetto di marketing

Il piano del progetto di marketing deve essere il più completo e studiato possibile. Questo vi aiuterà nella fase di esecuzione, quando avrete bisogno di trovare alcune informazioni.

Anche se i fattori da includere sono molti, ecco alcuni elementi essenziali da aggiungere al piano del progetto di marketing.

Obiettivi di marketing

In questa sezione si menziona la posizione attuale dell'azienda e gli obiettivi che si vogliono raggiungere l'anno prossimo.

Qui elencherete tutti gli obiettivi di marketing per il periodo e le metriche che userete per monitorare le prestazioni delle vostre campagne. Assicuratevi che gli oggetti di marketing siano in linea con gli obiettivi aziendali generali.

Alcuni esempi di obiettivi aziendali e di marketing di ampio respiro sono

Aumentare la notorietà del marchio

Generare un maggior numero di contatti commerciali

Migliorare le classifiche dei siti web

Aumentare la presenza sui social media

Sulla base di questi obiettivi generali, è necessario sviluppare obiettivi specifici che aiutino a raggiungerli. Utilizzate il Modello di obiettivi intelligenti di ClickUp per definire e documentare gli obiettivi di marketing.

utilizzatela per capire cosa obiettivi SMART stabilite e cancellate obiettivi di marketing chiari per la vostra attività

Target di riferimento

Questa parte del piano di marketing contiene una descrizione dei segmenti di clienti target e delle loro buyer personas.

In questa sezione del piano di marketing, includete tutte le informazioni critiche ricavate dai dati della ricerca sui clienti. Aggiungete il maggior numero possibile di dettagli per garantire che il team sappia a chi si rivolge attraverso le varie iniziative di marketing.

Analisi dei concorrenti

Includere un elenco dei concorrenti chiave e le informazioni ricavate dai dati dell'analisi della concorrenza. Questo dovrebbe aiutarvi a ottenere una rapida panoramica delle strategie di marketing dei vostri concorrenti e dei loro punti di forza e di debolezza. Utilizzate il Modello di analisi competitiva del mercato ClickUp per creare un dashboard visivo di benchmarking della concorrenza.

visualizzate in un colpo d'occhio le informazioni critiche sui vostri principali concorrenti e confrontate la vostra posizione rispetto a loro_

Tattiche di marketing

Questa sezione del vostro piano di marketing includerà un elenco dettagliato delle strategie di marketing che intendete attuare. Approfondite e fate un piano dettagliato di tutte le iniziative di marketing che volete implementare nel prossimo anno.

Ad esempio, se avete intenzione di far crescere la vostra presenza sui social media, elencate tutte le strategie di marketing che utilizzerete. Potrebbero essere la pubblicazione di contenuti organici, la pubblicità a pagamento, l'influencer marketing e altro ancora.

Inoltre, elencate i tipi di contenuto su cui volete concentrarvi. I video, ad esempio, si stanno diffondendo sempre di più e dovrebbero far parte del vostro mix di contenuti.

Canali di marketing

Elencate tutti i canali di marketing e di distribuzione dei contenuti che utilizzerete per la vostra campagna di marketing. Non affidatevi solo al vostro sito web o blog.

Assicuratevi piuttosto di avere un buon mix di canali per raggiungere un pubblico più vasto e generare più contatti per la vostra azienda.

Ad esempio, dovreste utilizzare almeno un canale di social media marketing. Scegliete quello più popolare tra il vostro traguardo.

Tuttavia, non esagerate e non cercate di mettere troppa carne al fuoco. Scegliete pochi canali strategici e traguardateli bene, invece di cercare di fare marketing su tutti i canali possibili e fallire.

Strategia di marketing

Per promuovere un nuovo prodotto o una nuova collezione o per entrare in un nuovo mercato è necessaria una strategia go-to-market. Questa include i piani di marketing per cinque aspetti chiave: prodotto, prezzo, promozione, persone e luogo.

Molti modelli pronti per l'uso modelli di strategia di go-to-market possono aiutarvi a creare una strategia di marketing dettagliata. Ecco uno screenshot del modello Modello di lavagna online per la strategia Go-to-Market di ClickUp che è perfetto per questo scopo.

Scarica il modello

Budget

Utilizzate questa parte del vostro progetto di marketing per impostare un budget complessivo per il marketing. Inoltre, assegnate una parte del budget complessivo alle varie attività e strategie di marketing che avete in cantiere.

Da fare una ricerca di mercato per stimare i costi che probabilmente sosterrete per le varie attività di marketing, in modo da ottenere un piano di bilancio realistico e accurato.

Software e strumenti

Per attuare con esito positivo la vostra strategia di marketing, avrete bisogno di vari strumenti e software di marketing. Questi includono software per il piano di marketing strumenti di gestione dei social media, strumenti di programmazione dei contenuti e altro ancora.

Consigliamo inoltre di utilizzare il il miglior software di marketing project management per garantire una collaborazione perfetta tra i team e una gestione efficiente delle attività.

Elencate tutti gli strumenti che avete e che prevedete di acquistare nel prossimo anno. Se ci sono costi ricorrenti, come una sottoscrizione, elencate anche quelli.

Come creare un efficace piano di progetto di marketing

Ora avete capito cos'è un piano di marketing e quali elementi contiene. Ora parliamo di come creare un piano di progetto di marketing che funzioni per voi e che vi aiuti a condurre campagne di marketing di esito positivo.

Ecco una guida con passaggi. Seguite il processo per sviluppare un piano di marketing solido.

1. Valutare la posizione attuale

Determinare la situazione attuale della vostra azienda è il primo passaggio per la realizzazione di qualsiasi piano aziendale. Questo vi aiuterà a identificare le aree di miglioramento e a fissare obiettivi chiari.

Iniziate con un'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce). Per questo motivo, è necessario approfondire l'analisi e scrivere un possibile piano d'azione per ogni elemento della matrice SWOT. Per avere un'idea, consultate l'esempio qui sotto.

un'analisi dettagliata dei vostri punti di forza e di debolezza può essere un salvavita_

Dovreste anche condurre un'analisi della concorrenza per capire in che posizione vi trovate rispetto ai vostri concorrenti chiave.

Una volta che avete un'idea chiara della vostra posizione, passate al passaggio successivo.

2. Definire con chiarezza il proprio traguardo

In questa fase è necessario identificare e definire i segmenti di clienti personalizzati.

Perché?

Perché le vostre strategie di marketing e il piano di marketing del progetto dipenderanno dal vostro pubblico e dai suoi interessi e preferenze.

Create delle buyer personas per i vostri segmenti di clienti in target. Dovrebbe includere:

Informazioni demografiche : Età, posizione, ruolo lavorativo, reddito, ecc.

: Età, posizione, ruolo lavorativo, reddito, ecc. Obiettivi e punti dolenti : Qual è la sfida chiave che il vostro prodotto aiuta a risolvere? Quali obiettivi potete aiutarli a raggiungere con la vostra produttività o i vostri servizi?

: Qual è la sfida chiave che il vostro prodotto aiuta a risolvere? Quali obiettivi potete aiutarli a raggiungere con la vostra produttività o i vostri servizi? Interessi e preferenze : Su quali canali di marketing sono più attivi? Da quali tipi di contenuti sono attratti?

: Su quali canali di marketing sono più attivi? Da quali tipi di contenuti sono attratti? Tratti comportamentali: Qual è il loro comportamento negli acquisti online? Qual è il loro percorso di acquisto tipico?

Utilizzate il Modello di lavagna online per la persona utente di ClickUp per visualizzare le vostre buyer personas e dar loro vita. Includete le caratteristiche rilevanti per la vostra nicchia e arricchite ogni buyer persona con tutte le informazioni che riuscite a raccogliere. Utilizzando il Modello di persona utente di ClickUp crea e gestisce diverse personas utente da un'unica dashboard.

gestire più personas utente e visualizzare le loro caratteristiche chiave e le informazioni demografiche da un'unica dashboard unificata su ClickUp_

3. Impostazione di chiari obiettivi di marketing

Successivamente, è necessario definire chiaramente gli obiettivi di marketing. Che cosa volete ottenere con i vostri lavori richiesti?

Sia il piano di marketing che gli obiettivi devono riferirsi a un periodo specifico. L'ideale sarebbe un anno fiscale.

Il monitoraggio annuale delle prestazioni di marketing vi aiuterà a mantenere l'ordine. Inoltre, si tratta di un periodo abbastanza lungo per poter monitorare e misurare i risultati delle attività di marketing.

Rendete i vostri obiettivi il più specifici e realistici possibile. Utilizzate il quadro SMART per definire i vostri obiettivi:

Specifici : Non siate vaghi, ma fissate traguardi chiari. Ad esempio, "aumentare le entrate del 5% nel prossimo trimestre"

: Non siate vaghi, ma fissate traguardi chiari. Ad esempio, "aumentare le entrate del 5% nel prossimo trimestre" Misurabile : Identificare le metriche da utilizzare per misurare le prestazioni di tali obiettivi

: Identificare le metriche da utilizzare per misurare le prestazioni di tali obiettivi Raggiungibili : Impostare traguardi realistici che possano essere raggiunti entro un determinato periodo di tempo

: Impostare traguardi realistici che possano essere raggiunti entro un determinato periodo di tempo Rilevanti : Impostare obiettivi che siano rilevanti per la vostra azienda

: Impostare obiettivi che siano rilevanti per la vostra azienda Temporalmente vincolati: Tutti gli obiettivi devono avere una Sequenza ben definita

Una volta identificati gli obiettivi, utilizzate un buon software di project management per il marketing, come ClickUp, per documentarli.

creare obiettivi visivi e monitorare il loro stato utilizzando la dashboard di ClickUp Obiettivi_

Investite negli strumenti analitici necessari per misurare le prestazioni della vostra campagna di marketing.

4. Impostazione del budget

A questo punto dovreste sapere chiaramente cosa volete ottenere e chi è il vostro target. Ora è il momento di accantonare un budget dedicato al marketing per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi e creare un solido piano di progetto di marketing.

Quanto del vostro budget dovreste destinare al marketing?

secondo i dati più recenti sondaggio CMO di Deloitte_ le aziende spendono dall'8% al 10% del loro fatturato in marketing_ via Sondaggio CMO Questo è un ottimo punto di partenza, ma non c'è una regola precisa su quanto spendere. Dipende da quanto sono aggressivi i vostri piani di crescita e gli obiettivi di marketing.

Se la vostra azienda è in fase di crescita iniziale, potreste voler spendere di più per il marketing. Se invece l'azienda è già consolidata, il budget per il marketing potrebbe essere inferiore.

Dipende anche da quanto denaro si vuole spendere. Per questo motivo, è necessario valutare la propria posizione finanziaria e gli obiettivi di marketing per stabilire un budget realistico.

5. Scegliere le strategie e i canali di marketing giusti

In questo passaggio del processo di processo di piano di marketing avete tutto ciò che vi serve per creare il vostro piano di marketing e decidere quali strategie e canali utilizzare.

Alcune tattiche di marketing popolari includono:

Marketing dei contenuti

Email marketing

Marketing sui social media

Ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

Webinar e podcast

Marketing video

Quando scegliete le strategie di marketing, tenete presente il vostro budget. Ad esempio, la pubblicità è un buon modo per ottenere risultati rapidi, ma potreste non disporre del budget necessario.

Per quanto riguarda i canali di marketing, il vostro sito web sarà il canale principale per i contenuti e la SEO, ma dovreste includere anche altri canali nel mix. Scegliete 1-2 piattaforme di social media dove il vostro target è più attivo e concentratevi su quelle.

6. Assegnare le attività e creare un calendario

Questo è il momento in cui tutto il lavoro svolto finora si concretizza e si inizia a mettere in atto le strategie di marketing. Utilizzate il Modello di piano di marketing ClickUp per creare e assegnare attività e un calendario di marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Marketing-Plan-Template-1-1400x870.png Modello di piano di marketing di ClickUp /$$$img/

utilizzate questo modello di piano di marketing per organizzare le vostre attività di marketing e controllare lo stato di avanzamento delle varie attività

Sia che lavoriate con un team interno, sia che esternalizziate la creazione di contenuti, fornire brief creativi dettagliati al vostro team. In questo modo, tutti i contenuti di marketing saranno coerenti, in linea con il marchio e in linea con le vostre esigenze. Se avete bisogno di aiuto per la creazione di contenuti, utilizzate il modulo ClickUp AI per ottenere un assistente di scrittura dotato di IA. Vi aiuterà a creare e modificare contenuti in modo rapido ed efficiente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 AI visualizzazioni generali /$$$img/

scrivete contenuti SEO, create email e pianificate eventi di marketing con ClickUp AI_

Dovreste usare ClickUp anche per gestire i vostri progetti di marketing, perché è un ottimo strumento di project management. Lo si può utilizzare per creare un piano di progetto, monitorare lo stato di ogni attività e rispettare le scadenze. Consente di visualizzare le attività nella vista Gantt, un ottimo modo per visualizzare le vostre attività sequenza dei progetti e stato.

visualizzate i progetti nella vista Gantt per gestire facilmente le varie attività e controllarne lo stato_

ClickUp Docs può anche aiutarvi a creare flussi di lavoro visivi, a creare documenti per la condivisione dei piani di progetto, a collaborare con il vostro team su varie attività e altro ancora.

creare e condividere facilmente documenti con i membri del team e collaborare ai progetti in tempo reale con ClickUp docs_

È una delle migliori strumenti per il project management e possono semplificare il project management del marketing.

$$$a Il ruolo del marketing project manager nella stesura di un piano

Un marketing project manager svolge un ruolo cruciale nella creazione e nell'esecuzione di un piano di marketing.

È il responsabile dell'iniziativa ed è responsabile del piano, della progettazione, della gestione e dell'attuazione. Fornisce input critici e utilizza le giuste risorse per la realizzazione del piano di marketing strategie di project management per il marketing per garantire l'esito positivo delle iniziative di marketing dell'azienda.

I gestori del team di marketing sono anche responsabili dell'assegnazione delle attività e del lavoro con i vari membri del team di marketing per garantire che le cose siano fatte correttamente e in tempo. Ciò richiede che siano grandi comunicatori e leader.

Benefici di un forte piano di progetti di marketing

Un piano di progetto di marketing ben studiato e approfondito può aiutarvi a organizzare meglio le vostre attività di marketing. Ma se avete bisogno di essere più convincenti nel creare un piano, date un'occhiata ai suoi vari vantaggi.

Ecco alcuni benefici chiave:

Un piano fornisce a tutti i soggetti coinvolti una direzione strategica e un piano d'azione. Questo aiuta voi e il vostro team a mantenere la giusta rotta per raggiungere gli obiettivi di marketing

Aiuta a snellire i processi di marketing e a monitorare e gestire le varie attività coinvolte

Vi permette di comprendere meglio i vostri clienti target, i vostri concorrenti e il vostro traguardo, consentendovi di essere meglio attrezzati per gestire eventuali sfide inaspettate

La menzione degli obiettivi e dei KPI in un piano di marketing aiuta anche a valutare se le iniziative di marketing stanno lavorando bene o se è necessario modificare l'approccio

Problemi comuni nella realizzazione di un piano di progetto di marketing

Realizzare un solido piano di progetto di marketing è fondamentale per l'esito positivo, ma non è facile. Richiede un piano accurato, ricerche e brainstorming.

Imparando a conoscere le potenziali sfide che potreste incontrare, sarete più preparati quando preparerete un piano per la vostra azienda.

Ecco alcune sfide che potreste incontrare durante la creazione di un piano di marketing:

Potreste non sapere da dove iniziare e cosa includere nel vostro piano di progetto di marketing. L'uso di un modello di piano di marketing, tuttavia, può essere d'aiuto in questo senso

L'impostazione di obiettivi realistici è un'altra area in cui i manager hanno difficoltà. Richiede anche un'analisi approfondita dell'attuale posizione aziendale e degli obiettivi generali dell'azienda

Anche l'analisi approfondita dei concorrenti e del mercato è una parte impegnativa del piano di marketing, che richiede molto tempo e lavoro richiesto

Il piano sarà più difficile se siete un marketer senza esperienza di project management. Chiedete l'aiuto di esperti, leggete di più su come Da fare e utilizzate suggerimenti per la pianificazione del progetto da varie risorse online per prepararsi alla sfida.

**Pronti a creare un solido piano per un progetto di marketing?

Se avete letto attentamente questo articolo, avete tutte le informazioni necessarie per creare un piano di progetto di marketing vincente.

Ricordate che si tratta di un processo impegnativo e che richiede tempo, soprattutto se non avete un modello di piano di marketing o un quadro di riferimento che utilizzate ogni anno.

Non preoccupatevi, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Utilizzate il programma ClickUp modelli di piani di marketing per semplificare il vostro lavoro. ClickUp offre anche diversi strumenti, modelli e funzionalità di project management per aiutarvi a pianificare ed eseguire le vostre strategie di marketing.

Date un'occhiata al Software di project management per il marketing di ClickUp ed esplorate le sue funzionalità/funzione per vedere se si adatta correttamente alla vostra azienda.