20+ suggerimenti sulla gestione dei progetti per i marketer

Come $$$a marketing il project management ha il compito di organizzarsi, assegnare le risorse e monitorare praticamente tutto ciò che riguarda il progetto.

E quando si tratta di gestire effettivamente tutti questi aspetti progetti di marketing è un gioco di equilibri che si deve imparare con un milione di attività diverse sul piatto... 🤹‍♂️

Per vostra fortuna, abbiamo raccolto alcuni consigli utili per il project management dal nostro team di marketing di ClickUp e da altri professionisti del marketing.

Avendo affrontato delle sfide nei loro ruoli, hanno imparato qualcosa sulla gestione e sul raggiungimento di un flusso di lavoro equilibrato e saranno lieti di condividere la loro saggezza con voi!

Ma prima di tutto, diamo un'occhiata alle responsabilità critiche dei project manager del marketing e a ciò che dovete avere per eccellere nel vostro ruolo.

entriamo nel vivo, che ne dite?

Cosa fanno esattamente i marketing project manager?

I project manager del marketing hanno il compito di trasformare una visione in realtà. Da fare gestendo progetti lunghi e complessi cicli di vita dei progetti lunghi e complessi come l'avvio, piano esecuzione, mantenimento e chiusura di progetti per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Il vostro lavoro consiste nel comprendere il l'obiettivo del lavoro , KPI, metriche determinare il budget per le campagne e garantire che il progetto venga consegnato nei tempi previsti.

Oltre a sapere come costruire un grande progetto, dovete anche sapere esattamente cosa fare quando tutto inizia a crollare.

Senza dimenticare che dovete anche gestire il lavoro, il team, le aspettative dei clienti e delle parti interessate e i risultati del progetto.

c'è molto da destreggiarsi, vero?

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/b05e0aa8-1af1-48e1-b122-43627db69108/stressed%20gif.gif un uomo che si destreggia tra le attività di lavoro /$$$img/

Per quanto folle possa essere il lavoro di un marketing project manager, può essere un ruolo eccitante e divertente.

Potete migliorare la vostra esperienza investendo un po' di tempo per padroneggiare il competenze di project management necessarie per la vostra posizione e imparate a conoscere le caratteristiche di un buon project manager per avere un'idea di ciò a cui puntare.

E se volete fare un ulteriore passaggio, provate a implementare un sistema di gestione dei progetti software di project management per raggiungere gli obiettivi del progetto in pochissimo tempo. Software per il project management del marketing come ClickUp può aiutarvi a rendere più fluidi i vostri processi, a identificare e soddisfare le esigenze specifiche del vostro team di marketing e a restituirvi del tempo prezioso!

non sarebbe bello?!! 😉

Funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software di project management

Piano del progetto : pianificare i progetti in modo efficaceSoftware di collaborazione .

Per qualsiasi progetto di marketing, se si vuole che abbia esito positivo, è importante avere obiettivi chiaramente definiti. Determinare lo scopo del progetto è fondamentale per misurare i risultati ottenuti l'esito positivo del progetto . Ma il più grande vantaggio di definire gli obiettivi del progetto è quello di dare al team un traguardo per il loro pensiero creativo. Se siete gestire un team la cosa migliore da fare per l'esito positivo del progetto è togliersi di mezzo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Jesse-Ringer-e1620184316910-edited-1.jpeg Jesse Ringer /$$$img/

Jesse Ringer, Agenzia SEO Metriche e Metodi Fondatore_

Integrate i vostri client nel vostro lavoro utilizzando il vostro slot per ospiti gratis !

Una comunicazione chiara dovrebbe essere una priorità per ogni agenzia, poiché l'avanzamento del lavoro dipende dall'approvazione del cliente. Invece di inviare 20 email avanti e indietro e perdere traccia del contenuto di ogni messaggio, voi e i vostri clienti potete tenere traccia dello stato del progetto e di tutte le comunicazioni precedenti in una posizione centralizzata. I vostri clienti possono lasciare commenti, richiedere modifiche direttamente sui documenti, spostare gli stati, vedere dashboard e molto altro ancora!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Andy-Dosev-e1620184652408-edited.png

/$$$img/

Andy Dosev, Vonazon - Project Manager

Il singolo più grande "hack" per il nostro produttività del marketing è stato il raggruppamento dei lavori e la protezione di quel tempo sul Calendario per lo scopo specifico del lavoro. Abbiamo fatto crescere la nostra prima agenzia da 600 visitatori al mese a 15.000 in 8 mesi grazie ai nostri "batch days" di content marketing Ogni mercoledì mattina avevamo il tempo bloccato per la scrittura e la promozione dei contenuti. Iniziavamo con le attività a più alta priorità dell'arretrato e arrivavamo al massimo in 2 ore. È iniziato con poco, ma gli effetti composti hanno cambiato la nostra intera azienda. Oggi applichiamo lo stesso principio sia internamente sia quando aiutiamo le agenzie a ottimizzare i loro processi in ClickUp. Iniziate in piccolo con i vostri blocchi di lavoro, assicuratevi di avere ben chiaro su cosa lavorare prima di iniziare e poi modificate i blocchi secondo le necessità!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Gray-Mackenzie-e1620184925671.jpeg

/$$$img/

Gray MacKenzie, ZenPilot - Co-Fondatore

Per qualsiasi team di marketing è fondamentale avere un flusso di comunicazione chiaro. Non importa se si lavora con strumenti super avanzati o con un "semplice" foglio di Excel: ogni membro del team deve essere consapevole della titolarità, della responsabilità e del contributo ai progetti. Nel marketing non si cammina mai da soli, quindi la distribuzione delle attività deve essere cancellata! Nel mio team abbiamo adottato alcuni elementi della metodologia agile riunioni di check-in e check-out, aggiornamenti rapidi, sprint settimanali e obiettivi mensili. Questo ci aiuta a rispondere rapidamente ai cambiamenti e a collaborare quotidianamente anche quando lavoriamo da remoto. Gli strumenti sono importanti? Certo! Ma non per il gusto di averli. Devono soddisfare le vostre esigenze e aiutarvi, non ostacolarvi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/kasia-z-nowe-1.png

/$$$img/

Kasia Zielosko, Delante - Capo team marketing

I migliori project management digitali sanno come si fa la salsiccia. Se nella vostra posizione precedente non eravate un designer, uno sviluppatore, uno stratega, un copywriter e così via, il mio consiglio più grande è quello di imparare a Da fare. Parlate con loro, leggete blog/libri o abbonatevi a podcast che trattano di quel campo, o addirittura partecipate alle loro riunioni. Conoscere queste informazioni di base vi aiuterà a capire meglio come gestire i progetti come individui, come gestire questi tipi di progetti e, a sua volta, vi aiuterà a diventare un professionista più completo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Ericka-Lewis-e1620185091173-edited-2.jpg

/$$$img/

Ericka Lewis, Adhere Creative - Project Manager

per saperne di più la soluzione di Erika per l'Agile Project Management in Adhere Creative .

Procuratevi un solido sistema di project management e usatelo con saggezza. Create un sistema di gestione dei progetti e dei modelli all'interno della piattaforma di project management, in modo da poter creare facilmente nuovi progetti pronti per l'uso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Mandy-McEwen-1-edited-1.jpeg

/$$$img/

Mandy McEwen, Mod Girl Marketing - Fondatore e CEO

Avere chiari i propri obiettivi e capire quali attività richiedono effettivamente il vostro tempo e quali possono essere delegate o posticipate in base ai vostri obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Gustavo-Paniagua-e1620185758681-edited.jpeg

/$$$img/

Gustavo Paniagua, Slidebean - Capo del Marketing

Ho visto che i progetti meglio gestiti hanno obiettivi chiari, dettagliati e ben definiti, e qualcuno che li visualizza sempre a volo d'uccello. Nel marketing, i piccoli dettagli spesso fanno o distruggono una campagna, e quindi le persone che stanno eseguendo non hanno spesso la possibilità di fermarsi, fare un passo indietro e vedere se si stanno ancora muovendo verso l'obiettivo originale del progetto. In questo scenario, una riunione al giorno o alla settimana per verificare se siamo sulla buona strada aiuta a resettare tutti. In secondo luogo, è necessario avere titolari chiari per ogni attività, compito e progetto. Anche se si tratta di un'attività di gruppo, come ad esempio una serie di post su un determinato argomento scritti da più membri del team, il titolare deve essere uno solo. Questo assicura che ci sia un account e che nulla vada perso di vista.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Director-of-Marketing-Fyle.png direttore marketing fyle /$$$img/

Siddharth Deswal, Fyle - Direttore del Marketing

Quando si tratta di pianificare il progetto, coinvolgete tutto il team. Il vostro progetto sarà probabilmente trasversale ai vari reparti e richiederà una certa collaborazione, che dovrebbe iniziare già in fase di piano. Questo permetterà a tutti di avere un contributo sui tempi di consegna, sull'ordine in cui le attività devono essere completate e sui probabili ostacoli. Il coinvolgimento precoce del team consente di essere realistici nel piano, in modo da evitare di fare promesse eccessive e di non rispettare le consegne. Inoltre, si assicura che tutto si svolga senza intoppi, perché tutti sanno cosa sta succedendo e come devono lavorare insieme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Matt-Janaway-.jpeg

/$$$img/

Matt Janaway, Laboratori di marketing - CEO

Il miglior consiglio che abbia mai ricevuto sulla gestione dei progetti di marketing è stato quello di non lasciare mai che il vostro feedback sia il collo di bottiglia che impedisce l'avanzamento di un progetto. Quando supervisiono un progetto di marketing, di solito sono responsabile solo dell'impostazione della strategia e poi della supervisione del nostro team di marketing interno e degli appaltatori che stanno effettivamente facendo "il lavoro", il che significa che vengo costantemente sollecitato a esprimere il mio parere su questo design, su quell'articolo o su quelle pagine di destinazione. Dare un feedback ponderato non richiede molto tempo, ma è qualcosa che hanno bisogno che io faccia (cioè, non posso delegare). Questo significa che se mi attardo a dare un feedback - che di solito è una versione di "sembra ottimo, per favore fai questa piccola modifica e vai avanti" - allora sto bloccando un progetto (a volte per giorni) perché non ho dedicato i 15 minuti che servono per dare un'occhiata a qualcosa. Se si sommano queste cose nell'arco di un progetto, si può finire per ritardare la data di fine di una o due settimane solo per alcune istanze di attesa nel fornire un feedback rapido. Per questo motivo, cerco di non lasciare mai le richieste di feedback per più di un giorno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/sam-malony.jpeg

/$$$img/

Sam Malony, Mailshake - Specialista di marketing

I progetti di marketing spesso richiedono così tanti elementi diversi che è difficile rimanere concentrati sull'obiettivo finale. Ecco perché in Userback iniziamo ogni nuovo progetto con una domanda semplice e potente: Da cosa dipende l'esito positivo? Rispondendo a questa domanda, siamo in grado di allineare il nostro team, identificare il monitoraggio di cui abbiamo bisogno e garantire che tutti i diversi pezzi facciano avanzare il progetto per raggiungere l'obiettivo finale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Matthew-Johnson.jpeg

/$$$img/

Matthew Johnson, Userback - General Manager

In Marker.io lavoriamo prima di tutto sul prodotto, quindi scriviamo specifiche estese per ogni nuova funzionalità/funzione che costruiamo. Anche noi affrontiamo la creazione di contenuti nello stesso modo! Prima di scrivere una sola riga di contenuto, compiliamo un modello di specifiche dettagliate: qual è il punto dolente, chi è il pubblico, qual è il tipo e il formato del contenuto? Ci chiediamo anche: stiamo creando questo contenuto per il SEO, per la viralità, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing, per il marketing per l'abilitazione commerciale , o per la costruzione del marchio? Questo metodo ci permette di produrre contenuti di alta qualità ogni volta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Lili-van-Belle.jpg

/$$$img/

Lili van Belle, Marker.io - Marketing Manager

per saperne di più come Marker.io gestisce il monitoraggio dei bug con ClickUp .

Rivedete i vostri flussi di lavoro ogni mese e modificate il sistema di project management di conseguenza. Ricordate che i processi in atto devono aiutarvi a procedere più velocemente, non a rallentarvi. In un ambiente di lavoro ad alta velocità, i progetti e le dinamiche del team evolvono rapidamente. Le procedure che avevano senso solo poche settimane fa potrebbero diventare rapidamente obsolete. E da fare, frustrano inevitabilmente i vostri colleghi e riducono l'efficienza complessiva del lavoro (e la soddisfazione che ne deriva).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Vlad-Shvets.jpg

/$$$img/

Vlad Shvets, Forma di carta - Growth Marketer

L'inizio di nuovi progetti può essere esaltante o scoraggiante. Se siete tra coloro che si lasciano facilmente sopraffare da nuovi grandi progetti, vi consiglio di iniziare con una Sequenza. Di solito i progetti hanno una scadenza, quindi stabilire la Sequenza per l'esecuzione aiuta a rendere il progetto più gestibile e, allo stesso tempo, a ispirare l'azione (quando ci si rende conto che è meglio iniziare prima che dopo), senza contare che aiuta a consegnare il progetto in tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Katheriin-Liibert.jpg

/$$$img/

Katheriin Liibert, Outfunnel - Capo del Marketing

ClickUp è uno strumento fantastico per gestire tutti i client in un unico posto. Come persona che ha bisogno di una supervisione aziendale, soprattutto per i progetti di grandi dimensioni, un consiglio utile è quello di utilizzare le visualizzazioni 'Tag' e 'Sequenza' su 'Tutto' in Spazi. Il nostro team viene istruito a 'Taggare' progetti come un nuovo sito web, come 'Projectdev' Abbiamo poi una visualizzazione della Sequenza in "Tutto" che mostra tutti i progetti con il Tag "Projectdev" Questo mi permette di avere un'incredibile supervisione e di valutare le date di inizio, le date di fine e la pipeline di tutta l'azienda e di tutti i client, il tutto in un'unica visualizzazione semplificata!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Matthew-Carter.jpg

/$$$img/

Matthew Carter, Atomic Digital Marketing **fondatore e amministratore delegato

Fate del vostro meglio per unire tutti i vostri lavori richiesti dal project management. Quando si utilizzano più app per il project management e la collaborazione, un membro del team può avere difficoltà a gestirle tutte. Trovate invece una piattaforma di project management che risolva tutti i problemi in una volta sola, come ClickUp (particolarmente consigliata), Asana o Notion, e trasformate il vostro progetto in un organismo vivente in quella piattaforma, in modo che i vostri collaboratori possano concentrarsi su un'unica piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Selman-Gokce-e1620185916692-edited.jpeg

/$$$img/

Selman Gokce, Guida all'utente - Inbound Marketer

_Sono dolente di doverlo dire, ma solo perché un progetto è in priorità per voi come marketer non significa che sia importante anche per gli altri coinvolti nel vostro progetto I vostri esperti in materia potrebbero letteralmente sgranare gli occhi all'argomento di spendere il loro tempo per darvi input o feedback Quindi il vostro compito numero 1 è quello di far eccitare le persone Afferrateli per il colletto e fategli vedere il quadro generale: più traffico, più lead, più crescita per l'azienda Falli sentire dei fantastici supereroi e delle persone fantastiche per averti aiutato Da fare aggiornando regolarmente le attività di ClickUp, celebrando ogni piccolo stato e promemoria del piano e del ruolo di ciascuno

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Jakub.jpeg Jakub Grajcar /$$$img/

Jakub Grajcar, STX Next

Responsabile marketing in entrata

ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa carrellata di consigli per il project management!_ 🙏🏽

e ora sentiamo il team di ClickUp!

Suggerimenti per il project management dal team marketing di ClickUp

Il nostro team di marketing conosce bene la magia dell'implementazione di un software gratuito di project management per il lavoro. 😉🧙🏻‍♀️

Si affidano a ClickUp per soddisfare le loro esigenze specifiche, dai contenuti e i social media alla pubblicità a pagamento e oltre.

ClickUp è uno strumento eccellente per monitoraggio degli obiettivi e consente al team di organizzare rapidamente le attività, coordinare progetti trasversali e gestire campagne di marketing.

E soprattutto, Da fare in un solo posto.

ascoltate il nostro

{\a6}(*) https://clickup.com/blog/how-our-marketing-team-uses-clickup/ teams su come utilizzano ClickUp /%href/_

_ogni giorno, e forse potete iniziare a replicarli anche voi nei vostri flussi di marketing!

ClickUp per la gestione dei contenuti cambia le carte in tavola. Siamo in grado di creare modelli di attività per tutte le nostre pagine di destinazione, di identificare facilmente i colli di bottiglia con il nostro tracker dello stato della vista Bacheca e di sapere cosa sta per succedere grazie a tag e priorità. Le revisioni dei blog sono semplificate grazie a Automazioni , e i flussi di email possono essere visualizzati su Mappe mentali . La personalizzazione è ciò che rende ClickUp uno strumento così potente per i team di marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Erica-Chappell-e1620188132590-edited-e1620188242659.jpeg

/$$$img/

Erica Chappell, Managing Editor

Non sottovalutate il valore delle attività ricorrenti Ogni giorno nella vita di un marketer è unico. Le priorità cambiano rapidamente e spesso abbiamo bisogno di cambiare rotta in un momento. Tuttavia, ci sono molte responsabilità abituali che sono essenziali nei nostri ruoli. Monitoriamo i dati, eseguiamo audit, esaminiamo i concorrenti, ecc. Spesso queste attività semplici ma importanti passano inosservate. Creare un sistema di account per le attività quotidiane ricorrenti. In questo modo si risparmia un po' di spazio nel cervello per concentrarsi meglio sul lavoro imprevedibile che ci aspetta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Jeremy-Galante.png

/$$$img/

Jeremy Galante, SEO Manager

Avere un obiettivo del progetto chiaramente definito e comprendere l'ambito prima di immergersi nell'esecuzione. Con uno schema approfondito che descriva in dettaglio le caratteristiche del progetto la Sequenza del progetto , gli oggetti e la strategia, sarete in grado di massimizzare l'efficienza nell'uso del tempo e delle risorse aziendali. Teams è in grado di far emergere i blocchi fin dall'inizio, di creare soluzioni scalabili e di mantenere il team allineato!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Sarah-Gordon.jpeg

/$$$img/

Sarah Gordon, Creative Project Manager > Come marketer, ogni giorno ci destreggiamo tra diversi tipi di attività legate ai contenuti. > > Per concentrarmi su ciò che ha bisogno della mia attenzione, utilizzo una combinazione di > Home > e il > Barra di accesso rapido > . > > Inizio da Home, trovo le attività su cui devo lavorare per la giornata e le scheda in Task Tray. Li trascino anche in una sequenza, in modo da sapere in quale ordine lavorare. > > Non solo mi permette di concentrarmi su ciò che devo fare, ma è anche molto soddisfacente togliere le attività dalla barra di accesso rapido man mano che le completo durante la giornata!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Greg-Swan.png

/$$$img/

Greg Swan, Content Manager

Il mio primo consiglio di project management per i marketer è di non sottovalutare mai il potere dell'organizzazione! Sia che utilizziate una nota Post-it, una piattaforma di project management come ClickUp o la buona vecchia agenda di lavoro fogli di calcolo Excel , organizzare le attività è il modo migliore per seguire i progetti e rispettare le scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Madison-Leonard.jpg

/$$$img/

Madison Leonard, Responsabile Marketing Prodotti

Conclusione

La gestione dei progetti di marketing non deve essere così scoraggiante.

Anzi, può essere piacevole con l'aiuto di un software di project management come ClickUp!

Stabilite obiettivi chiari, fissate sequenze appropriate, migliorate la collaborazione del team, fatevi strada tra progetti e scadenze, e risparmiare tempo in modo da poter fare di più ciò che amate fare. registratevi oggi stesso per un account gratuito_ e diventa un efficiente project manager di marketing in un batter d'occhio!_ 😉 🚀