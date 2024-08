Le 10 migliori certificazioni di marketing per la crescita della vostra carriera

Non è facile attirare l'attenzione del proprio traguardo quando si è in competizione con molti altri. Ecco perché oggi i professionisti del marketing devono imparare tecniche di marketing convenzionali e non convenzionali per farsi spazio.

Rimanere aggiornati e all'avanguardia è diventato estremamente critico. Un modo efficace per migliorare le proprie capacità e dimostrare la propria esperienza è quello di ottenere certificazioni di marketing, sia che si tratti di un neofita che di un marketer esperto.

In questa guida alle certificazioni di marketing, analizzeremo i vantaggi di ottenerne una, i diversi tipi di certificazioni disponibili, le 10 certificazioni più importanti da cercare e altro ancora.

Benefici per la carriera delle certificazioni di marketing

Ecco alcuni dei principali vantaggi di carriera derivanti dal possesso di una certificazione di marketing.

Bivello competitivo: Nel mercato del lavoro, dove molti candidati si candidano, le certificazioni di marketing vi aiuteranno a ottenere un vantaggio competitivo rispetto agli altri candidati. Sfruttate queste certificazioni per far risaltare la vostra candidatura in modo che i potenziali datori di lavoro la notino Avanzamento di carriera: All'interno di un team di esperti di marketing, coloro che si aggiornano attraverso le certificazioni di marketing avranno un vantaggio professionale rispetto ai loro compagni. Questo, a sua volta, risulterà in promozioni più rapide e in un migliore avanzamento di carriera nel lungo periodo Aumento dell'occupabilità: Quando i reclutatori e i leader del marketing cercano talenti nel marketing, i candidati con certificazioni di marketing si distinguono e hanno maggiori possibilità di catturare il loro interesse. Maggiore interesse da parte dei reclutatori significa maggiori possibilità di impiego Networking: La maggior parte dei programmi di certificazione di marketing offre una grande opportunità di fare rete con persone con interessi simili. I tutor e i compagni di corso diventano la vostra rete professionale quando cercate la prossima grande mossa di carriera o avete bisogno di una guida esperta Stipendio migliore: Avere una o più certificazioni di marketing e una laurea professionale migliorerà il vostro titolo di studio e farà salire il vostro profilo per una migliore retribuzione. Inoltre, fornisce una migliore leva con i provider durante le trattative salariali

Tipi di certificazioni di marketing

Possiamo raggruppare le certificazioni di marketing in quattro categorie. Ecco una rapida panoramica dei tipi di certificazioni di marketing e di come vi aiutano nello sviluppo professionale e nella crescita di carriera a lungo termine.

Certificazioni di marketing digitale

Il marketing digitale è un campo ricercato che include molte conoscenze tecniche e i selezionatori sono sempre alla ricerca dei talenti giusti. Ottenere una certificazione di marketing digitale è uno dei modi migliori per distinguersi e dimostrare di essere ben attrezzati per affrontare tutto ciò che un'agenzia di marketing o un'azienda SaaS in forte crescita potrebbero proporre.

Un corso di certificazione di marketing digitale a tempo pieno coprirà molto probabilmente tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), il marketing dei motori di ricerca (SEM), la pubblicità pay-per-click (PPC) e Google Ads fino al marketing e alla pubblicità sui social media.

Una certificazione di marketing digitale vi addestrerà a creare migliori piani di marketing il marketing è un'attività che permette di ottenere un ROI più elevato sulle campagne, di impostare un pubblico più mirato, di migliorare i tassi di conversione e di prendere decisioni basate sui dati grazie all'analisi del comportamento.

Certificazioni sul marketing dei contenuti

I contenuti pubblicati sul sito web o sui social media di un'azienda coinvolgono efficacemente il pubblico di riferimento e trovano potenziali clienti. Nel marketing, indipendentemente da ciò che si fa, "il contenuto è il re" Per questo motivo, in tutto il mondo c'è sempre una costante richiesta di esperti di marketing dei contenuti.

Le certificazioni di marketing dei contenuti vi guideranno nello sviluppo di una strategia di contenuti. Poi vi guideranno nella creazione di contenuti che attraggano il vostro pubblico, nella scrittura di copie pubblicitarie accattivanti, nell'ottimizzazione dei profili dei social media, nell'acquisizione di informazioni e di informazioni gestione del cliente competenze e altro ancora.

Certificazioni di email marketing

Nel mondo della pubblicità digitale, l'email marketing detiene ancora un vantaggio competitivo grazie al suo numero di utenti. Nel 2024, ci saranno circa ~4,3 miliardi di utenti globali di email e il numero è in costante aumento.

Una certificazione di email marketing di prestigio coprirà tutto ciò che vi aiuterà a far crescere il vostro elenco di utenti di email. Il corso insegnerà a utilizzare i diversi strumenti disponibili per l'email marketing, a pianificare la vostra campagna di email calendario di marketing , costruire modelli di email drag-and-drop, segmentare gli elenchi del pubblico, consigli per scrivere contenuti accattivanti, creare email flussi di lavoro per il marketing e analizzare l'analisi delle email.

Certificazioni di Inbound Marketing

L'inbound marketing attira i potenziali clienti creando messaggi di marketing personalizzati utilizzando i contenuti. Brian Halligan, co-fondatore ed ex-CEO di HubSpot, ha coniato il termine "Inbound marketing"

Le certificazioni di Inbound marketing vi aiuteranno a creare strategie per attirare, coinvolgere e soddisfare i clienti, i tre pilastri principali di un'azienda.

Imparerete a creare contenuti che istruiscano i potenziali clienti durante il loro percorso di acquisto, a scrivere contenuti di lead-nurturing, a gestire campagne, a creare strategie di automazione e a utilizzare le tecnologie di marketing inbound Strumenti di IA per il marketing .

10 certificazioni di marketing da completare nel 2024

Ecco 10 certificazioni di marketing per progredire nella vostra carriera. Scegliete quella che corrisponde ai vostri obiettivi.

1. Certificazione Google Ads

via Certificazione degli annunci di Google Il Certificazione degli annunci di Google è un riconoscimento ufficiale di Google che attesta che siete esperti nell'uso dei suoi strumenti pubblicitari online. Attualmente sono disponibili le 11 certificazioni Google Ads seguenti.

Ricerca su Google Ads

Annunci Google Visualizzazione

Annunci Google Video

Annunci commerciali

Google Ads App

Misurazione degli annunci di Google

Google Ads Search Professional

Google Annunci Display Professionale

Google Annunci Video Professionale

Annunci Google creativi

Aumentare le vendite offline

Ottenere le certificazioni di Google Ads tramite Negozio di competenze , una piattaforma di Google, per accedere alle risorse di apprendimento e alle valutazioni. Queste certificazioni sono destinate alle persone che iniziano la loro carriera nel marketing digitale.

I professionisti di medio livello che hanno bisogno di un aggiornamento sulle ultime tendenze e funzionalità/funzione di $$$a possono anche prendere le certificazioni di Google Ads.

Queste certificazioni hanno una validità di un anno e devono essere rinnovate regolarmente. Si consiglia di rinnovare la certificazione ogni anno per rimanere aggiornati sulle tendenze attuali.

Argomento di interesse: Professionisti del marketing digitale

Offerto da: Google

Costo della certificazione: Free

Validità: Richiede il rinnovo dopo un anno

2. Certificazione HubSpot Inbound Marketing

via HubSpot Lo stratega del marketing David Meerman Scott sostiene che l'inbound marketing consente ai responsabili del marketing di "guadagnarsi la strada" verso la consapevolezza del cliente, anziché invaderla con annunci a pagamento.

Il Certificazione HubSpot Inbound Marketing vi aiuterà a creare un acquirente ideale, a ottimizzare i processi di marketing, ad automatizzare i flussi di lavoro del marketing e a utilizzare gli strumenti di IA.

HubSpot è uno dei luoghi migliori per padroneggiare l'arte dell'inbound marketing e ottenere una certificazione inbound marketing.

Argomento di interesse: marketer digitali, marketer inbound e leadership di marketing di voce

Offerto da: HubSpot

Costo della certificazione: Free

Validità: Richiede il rinnovo dopo 2 anni

3. Professionista di marketing certificato (PCM®)

via Associazione americana di marketing L'AMA offre il Professionista di mercato certificato (PCM®) tre corsi.

Marketing digitale

Gestione del marketing

Marketing dei contenuti

Ciascuno di questi corsi fornisce conoscenze approfondite nei campi corrispondenti. Questa certificazione offre un valore aggiuntivo se si è già membri dell'AMA.

La certificazione Professional Certified Marketer (PCM®) è valida per un periodo di tre anni, al termine del quale è necessario seguire una formazione continua sotto forma di Continuing Education Units (CEU) per ottenere una nuova certificazione presso l'AMA.

Argomento di interesse: Per tutti i professionisti del marketing

Offerto da: Associazione Americana di Marketing (AMA)

Costo della certificazione: A partire da $249 per i membri AMA e da $349 per i non membri

Validità: 3 anni

4. Certificazione HubSpot sul marketing dei contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Hubspot-Content-Marketing-Certificate.png

/$$$img/

via HubSpot Il Certificazione sul marketing dei contenuti dell'Accademia HubSpot Consente di scrivere contenuti accattivanti e degni di condivisione che catturano l'attenzione del pubblico e migliorano la conversione.

Imparerete tutto, dalla creazione di una strategia di content marketing a lungo termine alla promozione efficace dei contenuti e alla misurazione delle loro prestazioni.

Argomento di interesse: Marketing dei contenuti di livello base

Offerto da: HubSpot

Costo della certificazione: Free

Validità: Richiede il rinnovo dopo 2 anni

5. Certificazione avanzata di marketing digitale Certificazione avanzata di marketing digitale dell'IIDE fornisce una formazione pratica su oltre 20 strumenti di marketing digitale. Il corso copre le basi del marketing digitale, del search e social media marketing, della crescita e dell'analisi, del piano e della strategia e delle competenze aziendali chiave, come la gestione delle campagne di marketing.

La certificazione avanzata in marketing digitale è un programma di cinque mesi con sessioni di mentoring 1:1 dedicate. I marketer che desiderano aggiornarsi trarranno beneficio da questo corso.

Argomento di interesse: Istituto e professionisti del marketing digitale

Offerto da: Istituto indiano di formazione digitale (IIDE)

Costo della certificazione: $1400

Validità: Per sempre

6. Corso SEO Toolkit

via Semrush I principali esperti dell'industria del marketing hanno sviluppato il programma Corso SEO Toolkit di Semrush Academy. Questa certificazione di Semrush è uno dei corsi SEO riconosciuti a livello mondiale nella comunità del marketing digitale e ha come traguardo i neofiti che vogliono entrare in questo campo.

Il corso copre argomenti come la ricerca organica, l'analisi delle parole chiave, i backlink, gli approfondimenti sul traffico organico, l'analisi di Google, gli strumenti di magia delle parole chiave, i modelli di contenuti SEO, i checker SEO di pagina, le verifiche dei backlink e altro ancora.

Argomento di interesse: Matricole del marketing digitale

Offerto da: Semrush

Costo della certificazione: Free

Validità: 1 anno

7. Certificazione in Social Media Marketing

via Hootsuite Il Certificazione in Social Media Marketing di Hootsuite copre tutto, dalla costruzione di una strategia per i social media alla costruzione di un pubblico organico attraverso il marketing dei contenuti.

A differenza di altre certificazioni, questa non ha scadenza ed è valida per tutta la vita. I social media marketer in erba e i manager di medio livello possono trarre vantaggio da questo corso.

Argomento di interesse: Marketing dei social media

Offerto da: Hootsuite

Costo della certificazione: $199

Validità: Per sempre

8. Certificazione OMCP in Marketing Digitale

via OMCP Il Certificazione di marketing digitale OMCP è rivolta a professionisti con una vasta esperienza di marketing, una formazione estesa e un know-how tecnico sulle best practice del marketing digitale.

La certificazione OCMP è il gold standard per le certificazioni di marketing digitale. Richiede il superamento della certificazione di marketing digitale OMCP e alcuni criteri di idoneità come un minimo di ore di lavoro, un diploma post-laurea o un corso di marketing idoneo.

Argomento di interesse: Manager del marketing digitale, leadership di marketing

Offerto da: OMCP

Costo della certificazione: $395

Validità: 2 anni

9. Certificazione sul marketing dei contenuti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Content-Marketing-University.png

/$$$img/

via Università del marketing dei contenuti Il Certificazione sul marketing dei contenuti del CMI offre formazione sulla strategia di marketing dei contenuti, sulla gestione del ciclo di vita dei contenuti, sull'analisi del marketing dei contenuti e sulla creazione della voce del marchio.

Questa certificazione è perfetta per i professionisti del marketing che vogliono specializzarsi nel marketing dei contenuti, per le matricole che vogliono entrare in questo campo, per gli scrittori e per i marketer dei social media che vogliono unire i contenuti alla strategia di marketing.

Argomento di interesse: Contenuto

Offerto da: Istituto di marketing dei contenuti (CMI) e Associazione americana di marketing

Costo della certificazione: $995

Validità: 12 mesi di accesso

10. Corso avanzato di email marketing

via Simplilearn Il Email Marketing avanzato il corso di Simplilearn vi insegna a creare campagne email mirate, a scrivere oggetti e testi accattivanti, a costruire il vostro elenco di email marketing e a monitorare le analisi delle email.

Simplilearn rivede e aggiorna costantemente questo corso gratis per mantenerlo pertinente alle attuali tendenze dell'email marketing.

Argomento di interesse: Growth marketer e matricole dell'email marketing

Offerto da: Simplilearn

Costo della certificazione: Free

Validità: Per sempre

Gestisci la tua carriera nel marketing con ClickUp

Il marketing è una funzione complessa e l'enorme quantità di piani e di comunicazione del team se avete bisogno di un aiuto, cercate lo strumento giusto per farlo. ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one, vi fornisce il supporto necessario. ClickUp Marketing vi aiuta a gestire i progetti e attività, aumentare la collaborazione e la comunicazione del team, creare piani di marketing end-to-end, generare idee per le campagne con l'aiuto di ClickUp AI e altro ancora.

ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per una collaborazione fluida con il team di marketing

Se volete gestire le campagne e organizzare tutte le attività correlate in un unico luogo, dovete prendere in considerazione Il modello di gestione delle campagne di ClickUp . Oltre alla collaborazione, questo modello vi aiuterà a tenere traccia delle attività e delle sequenze e a monitorare facilmente le vostre campagne con stati personalizzati, visualizzazioni, campi e altro ancora.

E questo è solo uno dei modelli di marketing tra i tanti, come il Piano dei contenuti dei social media, i Programmi degli annunci, le Ricerche di mercato e i Calendari di promozione.

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, tutto in un unico luogo.

Gestisci la tua campagne di marketing come un professionista e realizza i tuoi sogni di marketing con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

ClickUp diventa l'app che sostituisce i diversi strumenti che utilizzate nel vostro lavoro. Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp che i team di marketing utilizzano attivamente.

Create i vostri piani di marketing annuali o trimestrali e connetteteli con le singole attività che li promuovono. ClickUp rende il vostro marketing un'esperienza unicaproject management facile, mantenendo i calendari delle strategie e delle campagne accanto alle attività quotidiane

Create i vostri piani di marketing utilizzando modelli precostituiti gratuiti di piani di marketing

Aumentate la collaborazione del team utilizzando lavagne online, documenti e strumenti di correzione di bozze, in modo che ogni membro del team sia sulla stessa pagina

Gestite i vostri client in modo efficace, comunicando con loro e raccogliendo feedback in modo proattivo, il tutto da un'unica postazione

Fornire contenuti su scala. Organizzate il piano dei contenuti del vostro team con le loro attività grazie a una libreria centrale di contenuti

Acquisizione delle richieste di progettazione, impostazione dei livelli di priorità e monitoraggio di ogni aspetto del processo creativo

Tracciate e analizzate rapidamente lo stato del team trasformando le attività in grafici e dashboard visivi

Scrivere conClickUp AI!

Le funzioni di IA di ClickUp rendono semplice per i team di marketing produrre rapidamente importanti risorse di marketing, come un caso di studio

Articoli correlati:

Migliorare se stessi e migliorare la propria carriera

Abbiamo stabilito quanto sia importante per voi ottenere una certificazione. Scegliete la certificazione che vi aiuterà ad arrivare dove volete, in base alle vostre esigenze e al punto in cui vi trovate nella vostra carriera. O, meglio ancora, continuate a esplorare nuove opzioni.

Ma non dimenticate che uno strumento pratico come ClickUp sarà sempre al vostro fianco, aiutandovi a svolgere le vostre attività e responsabilità quotidiane.

Le funzionalità di project management, collaborazione e marketing offerte da ClickUp vi daranno infinite opportunità di mettere a frutto le vostre certificazioni. Prova ClickUp oggi stesso !