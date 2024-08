Le 7 principali certificazioni di gestione di progetti agili (2024)

interessato a guadagnare un Agile {\an8}Certificazione per la gestione dei progetti ?_

La metodologia Agile offre molti vantaggi.

Prodotti di qualità superiore, migliore controllo del progetto, aumento del ROI e, soprattutto, clienti più felici.

Quindi, quale modo migliore per imparare tutto sul project management Agile se non quello di ottenere una certificazione? Inoltre, diventerete professionisti Agile certificati, aggiungendo valore al vostro curriculum.

ma la scelta della giusta certificazione Agile vi fa sentire così?

{\an8}Beh, non deve esserlo per forza!

In questo articolo scoprirete cos'è una certificazione Agile project management e perché ne avete bisogno. Evidenzieremo inoltre sette certificazioni eccellenti che potete ottenere e come potete utilizzare effettivamente la vostra certificazione per diventare un efficace professionista del project management Agile nel 2021.

Iniziamo.

Cos'è una certificazione Agile Project Management?

Una Il project management agile è una conferma formale delle competenze e delle capacità di un individuo di gestire in modo efficiente i progetti in un'ottica di Ambiente Agile .

Ottenere una certificazione di Agile project management non solo aggiunge valore al vostro curriculum, ma vi aiuta anche a fare un passo avanti nella gestione dei progetti con agilità.

ma cos'è la gestione agile dei progetti?

Nell'Agile project management, si sviluppa un progetto in sprint.

aspetta... "sprint" come una corsa?

{\an8}Definitivamente no!{\an8}

e' solo un abile gioco di parole degli autori di Agile

A differenza di il project management tradizionale nell'approccio Agile, un progetto di grandi dimensioni viene suddiviso in cicli di sviluppo più piccoli, chiamati Sprints.

Alla fine di ogni sprint, si prende il feedback del cliente, si implementano le modifiche nel ciclo successivo e si consegna il prodotto.

il vantaggio?

Questo miglioramento continuo fa sì che i clienti partecipino attivamente al processo di sviluppo, aiutandovi a realizzare un prodotto che si adatti perfettamente alle loro esigenze.

Perché Da fare una certificazione Agile Project Management?

Ottenere una certificazione in Agile management dimostra la vostra dedizione a questa metodologia di progetto. Sottoponendovi a un'esperienza di formazione individuale, imparerete le tecniche Agile per gestire e completare con successo i progetti. Ciò contribuisce a potenziare le vostre competenze e conoscenze e a migliorare le vostre capacità.

Per evitare che ciò accada, diamo un'occhiata a tre motivi chiave perché avete bisogno di una certificazione Agile project management:

1. Migliorare le competenze di Agile project management

Per gestire un progetto Agile, è necessario conoscere i suoi concetti fondamentali, come ad esempio: Valori agili anche!

**Qual è la migliore certificazione agile per il project management?

Le certificazioni di agile project management variano a seconda del percorso di carriera, ma la maggior parte delle volte sono le certificazioni PMP e CSM. Il PMP è ottimo per ottenere una posizione di rilievo come manager in un particolare settore, mentre il CSM è ideale per il framework agile scrum.

Le 7 principali certificazioni di Agile Project Management nel 2021

qual è il modo migliore per scegliere un corso di certificazione?

probabilmente non è l'idea migliore..

{\an8}Vuoi scegliere qualcosa che sia adatto alle tue esigenze, giusto?

Per aiutarvi a trovare la certificazione più adatta a voi, ecco un elenco di sette certificazioni di Agile project management accuratamente selezionate.

Per ogni certificazione Agile, tratteremo i seguenti argomenti:

Quale istituto di project management la offre

I domini che copre

Quali sono i suoi prerequisiti

Quanto costa

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Creata da agilisti, la certificazione PMI Agile Certified Practitioner riconosce formalmente le conoscenze e le competenze di un individuo nei principi e nelle tecniche Agile. Si occupa di vari approcci Agile, come ad esempio Scrum , Kanban e la programmazione estrema (XP).

L'esame Agile Certified Practitioner consiste in 120 domande a scelta multipla con un limite di tempo di 3 ore.

Nota__: Per mantenere la certificazione PMI Agile Certified Practitioner, è necessario conseguire 30 unità di sviluppo professionale (PDU) su argomenti Agile ogni 3 anni

**Il PMI-ACP è meglio del PMP?

L'ACP è incentrato su un approccio agile alla gestione dei progetti, mentre il PMP si concentra sulle metodologie tradizionali di project management con una portata più ampia. Entrambe le certificazioni ACP e PMP sono utilizzate per verificare le conoscenze dei project manager professionisti.

**Cos'è una PDU?

Una PDU è un'unità stabilita dal Project Management Institute per misurare lo sviluppo professionale di un individuo.

Offerto da

Project Management Institute.

Domini coperti

La certificazione Agile Certified Practitioner copre argomenti quali:

Principi e mentalità agile

Consegna orientata al valore

Stima agile

Prestazioni del team

Miglioramento continuo

Prerequisiti per la certificazione

I prerequisiti per questo programma di certificazione sono:

Un diploma di scuola secondaria di secondo grado

21 ore di formazione sulle pratiche Agile

12 mesi di esperienza generale di progetto negli ultimi 5 anni

Nota_: Un'attuale_autentica_autentica_autentica_autentica_autentica_autentica_autentica certificazione PMP (Project Management Professional) o PgMP ( Gestione dei programmi _Professionale) può soddisfare questo requisito.

8 mesi di esperienza in progetti Agile negli ultimi 3 anni

Prezzi

Per i membri del Project Management Institute: $435

Per i non membri: 495 dollari

2. Certificazioni PRINCE2 Agile Project Management

Le certificazioni PRINCE2 Agile Project Management sono una combinazione di metodologia Agile e PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2). Sono state concepite per insegnare ai professionisti come gestire progetti in un ambiente Agile.

PRINCE2 Agile offre due livelli di certificazione:

PRINCE2 Agile Foundation: una certificazione di livello base che copre le tecniche e i framework Agile

PRINCE2 Agile Practitioner: insegna agli individui come combinare la struttura, la governance e il controllo del progetto con la metodologia e le tecniche Agile

L'esame per la certificazione PRINCE2 Agile Foundation consiste in 50 domande di tipo oggettivo con un limite di tempo di 1 ora. Per l'esame di certificazione Agilepm Practitioner, si tratta di un esame a libro aperto di 50 domande con un limite di tempo di 150 minuti.

Offerto da

AXELOS Ltd.

Domini coperti

Questo corso di certificazione è composto da moduli quali:

Panoramica di PRINCE2 Agile

Temi e processi in un'impostazione Agile

Scrum, Kanban e Lean start-up

Caso di studio e attività di PRINCE2 Agile

Prerequisiti per la certificazione

Non ci sono prerequisiti formali per la certificazione Agilepm Foundation.

Tuttavia, per la certificazione Agilepm Practitioner, è necessario avere una delle seguenti certificazioni:

PRINCE2 Foundation (o superiore)

Fondazione PRINCE2 Agile

Qualifica di project management (PMQ)

Certificato Associato in Project Management (CAPM)

IPMA (International Project Management Association) Livelli A, B, C e D

Prezzi

Per il corso online PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: $1555

Per il pacchetto misto: $1860

3. Maestro di mischia certificato (CSM)

Il certificato Master Scrum è la certificazione ideale per chi vuole gestire un team Scrum.

Questa certificazione insegna l'intero framework di Scrum: le varie ruoli del team del progetto eventi e artefatti. Questo corso Agile può aiutarvi a diventare l'individuo perfetto per gestire un team di progetto Team Scrum .

Per ottenere la certificazione Certified Scrum Master, è necessario partecipare a una formazione in aula. Al termine della formazione, è necessario sostenere un esame a libro aperto. L'esame contiene 50 domande a scelta multipla con un limite di tempo di 1 ora.

Offerto da

Scrum Alliance.

Domini coperti

La certificazione Certified Scrum Master copre argomenti quali:

Struttura Agile e Scrum

Ruoli del team Scrum

Valore di Scrum e eventi * Artefatti Scrum #### Prerequisiti

Non ci sono prerequisiti per questa certificazione Agile.

Prezzi

$1000-1400.

4. Agilista certificato SAFe (Scaled Agile)

Certificato SAFe ( Quadro Agile Scalato ) Agilist è una certificazione di livello base che insegna a un individuo come implementare SAFe per scalare lo sviluppo Agile in un'organizzazione.

L'esame di certificazione è un esame a libro chiuso di 45 domande con un limite di tempo di 90 minuti. Prima di sostenere l'esame, è necessario partecipare a un corso di formazione di 2 giorni su Leading SAFe.

Offerto da

Scaled Agile.

Domini coperti

Questo certificato di Agile project management copre domini quali:

Fondamenti del framework Scaled Agile

Agilità aziendale

Piano di incremento del programma

Gestione snella del portfolio

prerequisiti per la certificazione ####

5+ anni di esperienza in sviluppo di software , test, analisi aziendale, prodotto o project management

Esperienza in Struttura Scrum #### Prezzi

A partire da 725 dollari.

Nota_: Il__primo _tentativo di esame è incluso nella quota di iscrizione al corso, a condizione che venga sostenuto entro 30 giorni dal completamento del corso. Ogni ripetizione costa 50 dollari

5. Certificazioni professionali Scrum Master (PSM)

La certificazione professionale Maestro di mischia offre tre livelli di certificazione:

Professional Scrum Master I: per convalidare la conoscenza del framework Scrum e della sua applicazione

Professional Scrum Master II: per imparare a utilizzare il framework Scrum in applicazioni reali

Professional Scrum Master III: per coloro che hanno cancellato le valutazioni PSM I e II e hanno in programma di padroneggiare l'approccio Scrum

L'esame di certificazione per:

PSM I contiene 80 domande con un limite di tempo di 60 minuti

PSM II contiene 30 domande con un limite di tempo di 90 minuti

PSM III contiene 33 domande con un limite di tempo di 120 minuti

Offerto da

Scrum.org

Domini coperti

Le certificazioni Professional Scrum Master coprono aree quali:

Struttura di Scrum

Mentoring dei team

Miglioramento continuo e consegna

Pianificazione del portfolio

Prerequisiti per la certificazione

Non ci sono prerequisiti formali per queste certificazioni.

si'

Prezzi

Per la valutazione Professional Scrum Master I: $150

Per la valutazione Professional Scrum Master II: $250

Per la valutazione Professional Scrum Master III: $350

6. Responsabile di progetto agile certificato (IAPM)

La certificazione Certified Agile Project Manager è rivolta ai manager che desiderano migliorare le proprie conoscenze e competenze nel project management Agile.

Per sostenere l'esame di certificazione, è necessario registrarsi presso l'International Association of Project Managers. Dopo l'esito positivo del pagamento e della registrazione, si riceverà un'email con le credenziali di accesso per sostenere l'esame.

Nota__: Queste credenziali sono valide solo per sei mesi

Offerto da

Associazione internazionale dei project manager.

Domini coperti

Questa certificazione si basa sulla Guida Agile PM 2.0.

Cos'è la Guida Agile PM 2.0 ?

È una guida completa che copre i concetti di ciascun framework Agile (Scrum, Kanban ed Extreme Programming).

Prerequisiti per la certificazione

Non ci sono prerequisiti formali per questo corso di Agile project management.

Una precedente esperienza nel project management può essere molto utile.

Prezzi

Il prezzo è calcolato in base alla nazionalità del cliente:

Per gli Stati Uniti: 650,00 CHF ($689.414)

Per il Regno Unito: 562,00 CHF (£475,85)

7. Professionista certificato ICAgile - Coaching certificato Agile (ICP-ACC)

La certificazione Agile Certified Coaching aiuta gli individui ad apprendere i fondamenti dell'essere un coach Agile. Copre anche i concetti che aiutano a gestire un gruppo di lavoro Team Agile facilmente.

Non è previsto un esame specifico per ottenere questa certificazione. Una volta completato con successo questo corso di formazione accreditato da ICAgile, si otterrà la certificazione.

Questi corsi di formazione forniscono le conoscenze e gli apprendimenti necessari per ottenere questa certificazione. Un corso di formazione prevede solitamente 21 ore di attività didattiche in un periodo di tre giorni.

Offerto da

Il Consorzio Internazionale Agile.

Domini coperti

Questa certificazione Agile si concentra principalmente su:

Principi e metodologia Agile

Mentalità Agile

Ruolo di un coach Agile

Responsabilità di un coach Agile

Prerequisiti per la certificazione

Non ci sono prerequisiti per questa certificazione.

Prezzi

Il prezzo della certificazione dipende dal provider del corso di formazione.

Come utilizzare la certificazione Agile Project Management

Avete scelto la certificazione giusta per voi e ora siete diventati un project manager Agile certificato.

ma è sufficiente?

perché?

Gestire un progetto Agile non è un'attività facile.

Ci sono attività, riunioni, attività cardine , la documentazione e molto altro ancora.

Sebbene una certificazione vi prepari a gestire questi aspetti, avete anche bisogno di una piattaforma per un'esecuzione senza intoppi.

Tutto ciò di cui avete bisogno è una potente strumento che può rendere la gestione dei progetti Agile un gioco da ragazzi!

**Ma cos'è ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/new-device-suite-1400x666.png nuova suite di dispositivi ClickUp 3.0 /$$$img/ ClickUp è il lo strumento di project management Agile Scrum con la valutazione più alta al mondo.

Che si tratti di gestire progetti o di collaborare con il vostro team Agile, ClickUp vi copre e-v-e-r-y-t-h-i-n-g!

Ecco come ClickUp rende super facile la gestione dei progetti:

1. Stati personalizzati delle attività per le diverse esigenze del progetto

Lo stato di un progetto aiuta a determinare in quale fase si trova il progetto.

Ma quando si è limitati a una serie di stati predefiniti, si può finire per averne alcuni irrilevanti.

Ecco perché ClickUp vi permette di creare Stati delle attività personalizzati che vi aiutano a riflettere con precisione le fasi del vostro progetto!

Per i vari progetti è possibile creare diversi stati. "Verifica dei bug", "Revisione del documento" e "Controllo grammaticale"! Potete essere dettagliati e creativi quanto volete!

la parte migliore?

Vi basterà dare un'occhiata allo stato di un'attività per sapere in quale fase si trova!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image12-1400x469.png clickUp vista Bacheca /$$$img/

Visualizzazione della chat per una rapida collaborazione

Ogni attività di ClickUp è dotata di una sezione dedicata ai commenti.

Questo spazio vi aiuta:

Discutere l'approccio delle vostre attività

Condividere facilmente i file e i collegamenti rilevanti

Affrontare dubbi e domande nel giusto contesto

Taggare i membri del team del progetto per un follow-up definito

Convertire i commenti in elementi di azione eassegnare a specifici membri del team

Con i Commenti di ClickUp, potete evitare errori di comunicazione e migliorare il vostro lavoro di squadra.

{\an8}No, ripensaci

Poiché ClickUp salva tutti i commenti, le menzioni, i collegamenti e gli allegati, è possibile accedervi facilmente in un secondo momento.

Nella Visualizzazione chat di ClickUp, è possibile rivedere le conversazioni importanti in un secondo momento per cancellare qualsiasi confusione o controversia. Il sistema visualizza tutte le conversazioni avute con il team del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Chatview.gif clickUp visualizza la chat /$$$img/

3. Visualizzazioni multiple che si adattano a diversi stili di progetto

Le Visualizzazioni multiple di ClickUp aiutano a riflettere con precisione le esigenze di qualsiasi progetto.

Che si tratti di Agile, Scrum, Kanban project management , Programmazione Estrema, o qualsiasi metodologia di project management clickUp può adattarsi facilmente ad essa.

Ecco un'analisi più approfondita di ciò che offre ClickUp:

A. Visualizzazioni delle attività richieste

ClickUp offre due visualizzazioni delle attività necessarie per adattarsi al vostro progetto Agile:

Vista Bacheca Se ti piace il Kanban se avete un approccio Kanban, questa è la visualizzazione che fa per voi. È possibile spostare rapidamente le singole attività grazie all'interfaccia di trascinamento, in linea con i principi del metodo Agile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Bacheca-View-Transparent-Background.png visualizzazione ClickUp Bacheca /$$$img/

Vista Elenco La vista Elenco visualizza le attività come In stile GTD elenchi di Da fare, uno sotto l'altro. È possibile tentare di svolgere le attività in sequenza e controllarle man mano che si procede in questo elenco semplice lista di controllo .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Elenco-View-Transparent-Background.png vista Elenco ClickUp /$$$img/

B. Vista Riquadro Un project manager Agile può utilizzare la Vista Riquadro per ottenere istantaneamente una vista dettagliata di tutto ciò che accade nella sua organizzazione.

come?

Poiché tutte le attività sono ordinate per assegnatario, è possibile fare rapidamente il punto sul carico di lavoro di ciascuno e assegnare i compiti di conseguenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image14-1.png vista Riquadro ClickUp /$$$img/

C. Visualizzazione del calendario la gestione del calendario del vostro progetto vi sembra un'attività noiosa?

{\an8}Non più!

Con la visualizzazione Calendario di ClickUp, è possibile pianificare e gestire il piano dei progetti in pochissimo tempo.

Potete anche attivare/disattivare ogni visualizzazione del Calendario, come ad esempio:

Giorni : per visualizzare tutte le attività del progetto programmate in una determinata data

: per visualizzare tutte le attività del progetto programmate in una determinata data $$$a : per visualizzare le attività programmate in un periodo di quattro giorni

: per visualizzare le attività programmate in un periodo di quattro giorni Settimana : per dare un'occhiata al programma settimanale del progetto

: per dare un'occhiata al programma settimanale del progetto Monthly: per visualizzare a volo d'uccello gli impegni del mese successivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Calendar-View-Transparent-Background.png visualizzazione del calendario con ClickUp /$$$img/

cosa c'è di più?

Potete anche personalizzare il vostro spazio, semplicemente selezionando gli elementi (commenti, attività secondarie, liste di controllo) che volete vedere nella vostra Modalità Me.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image17.png menu della modalità Me in ClickUp /$$$img/

4. Automazioni del flusso di lavoro per automatizzare attività ripetitive

avete mai desiderato una magia che vi aiutasse ad automatizzare le attività manuali ripetitive?

Ebbene, questo è esattamente ciò che si ottiene con la funzionalità Automazione di ClickUp!

{\an8}Non si tratta di Harry Potter, ma di pura genialità software

ClickUp vi permette di automatizzare attività ripetitive e ricorrenti, aiutandovi a risparmiare tempo per concentrarvi sulle attività essenziali.

Ecco come funziona l'Automazione del flusso di lavoro di ClickUp:

quando un trigger viene avviato, e l'opzione condizione è soddisfatta, una preimpostata_ azione viene eseguita automaticamente

ClickUp offre oltre 50 Automazioni precostituite, ma è anche possibile creare facilmente Automazioni personalizzate.

Ecco alcune delle Automazioni precostituite:

Cambiare automaticamente l'assegnatario quando lo stato di un'attività cambia

Assegnare automaticamente nuove attività a membri specifici del team

Applicare un modello e dei tag per risparmiare tempo durante la creazione di un'attività

Aggiornare automaticamente la priorità dell'attività quando la sua lista di controllo viene cancellata

Pubblicare un commento quando tutte le attività secondarie all'interno di un'attività sono chiuse

{\an8}Certo!

Per ulteriori informazioni sulle nostre Automazioni preimpostate, fare clic su qui .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image22.gif automazioni ClickUp /$$$img/

5. Agile Dashboard per una panoramica visiva dei progetti

La Dashboard di ClickUp vi dà un'idea chiara di tutto ciò che accade nell'area di lavoro. come il centro di controllo della missione di una navicella spaziale

come?

Le dashboard forniscono una vista dettagliata dell'intero progetto. È possibile monitorarli per assicurarsi che le cose stiano procedendo senza intoppi.

È anche possibile personalizzarli con vari grafici, come ad esempio:

Grafici di combustione : visualizzano le attività che sono state completate fino a quel momento

Grafici Burndown : visualizzano il lavoro ancora da completare in un progetto

Grafici del flusso di lavoro cumulativo : monitorano lo stato di avanzamento del progetto in un periodo di tempo

Grafici di velocità : aiutano a determinare la velocità media di completamento delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/image16-1400x563.png grafico della velocità di ClickUp /$$$img/

Aspetta... questi non sono tutti i ClickUp funzionalità/funzione !

Questo versatile strumento Agile offre molte altre funzionalità/funzione, come:

Reportistica del team : reportistica dettagliata per avere una visione d'insieme della vostra azienda o del vostro team remoto prestazioni del proprio team

Assegnatari multipli : assegnare rapidamente più membri del team a qualsiasi attività

Pulse : visualizza l'attività oraria dell'area di lavoro per qualsiasi giorno

Priorità : assegnare le priorità alle attività in base alla loro urgenza

Dipendenze : conoscere l'ordine corretto delle attività da svolgere

Documenti : creare e condividere i documenti del progetto con i membri del team di progetto

Obiettivi : mantenere il vostro team Scrum o Agile motivato con obiettivi e traguardi

Conclusione

Ora conoscete le diverse certificazioni Agile per il project management.

quindi sceglierne una non dovrebbe essere una decisione difficile, giusto?

Basta scorrere le certificazioni che abbiamo elencato qui e scegliere quella più adatta a voi.

Ma ricordate che ottenere una certificazione non è sufficiente.

