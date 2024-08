10 Migliori certificazioni edili online nel 2024

L'edilizia è uno dei campi più regolamentati e competitivi degli Stati Uniti, e per una buona ragione. Gli edifici - uffici, abitazioni, centri commerciali o servizi pubblici come le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus - devono essere solidi, in grado di affrontare condizioni meteorologiche estreme e sicuri per tutti, compresi i disabili e le persone con esigenze speciali.

Inoltre, gli edifici non possono essere demoliti e ricostruiti rapidamente se qualcosa va storto. Per questo motivo, i requisiti per la licenza sono severi.

Tuttavia, questo è solo l'inizio. Per costruire ambienti sicuri e utilizzabili in un mondo in rapida evoluzione, gli appaltatori e i tecnici devono dimostrare competenze e affidabilità. È qui che le certificazioni edilizie sono utili.

Come possono le certificazioni edilizie aiutare la vostra carriera?

Una certificazione edile è la parola scritta di un autore competente che attesta l'apprendimento e l'acquisizione di competenze specifiche nell'ambito della specializzazione scelta. L'autorità che rilascia il certificato è spesso un'organizzazione di categoria, un'agenzia governativa o un'associazione privata di esperti del settore edile.

Una tipica certificazione richiede di seguire un corso, leggere materiale, guardare video e sostenere un esame. Una volta soddisfatti i criteri per il superamento dell'esame, sarete certificati come esperti in quell'area. Questo può dare un impulso alla vostra carriera in innumerevoli modi.

Credibilità

Completare le certificazioni edili più diffuse crea credibilità tra i potenziali datori di lavoro o clienti, assicurando loro che avete tutte le basi coperte.

Ad istanza, la certificazione aziendale "verde" stabilisce immediatamente il vostro commit alla sostenibilità. Le certificazioni edili possono essere ancora più preziose quando si partecipa a gare d'appalto per progetti governativi su larga scala.

Fiducia

Dopo la pandemia, abbiamo assistito a una rapida evoluzione del mondo. Sempre più Home richiedono aree di lavoro dedicate. Gli uffici si stanno trasformando in luoghi di collaborazione. Anche nelle esperienze più fisiche, come i concerti o i giochi, sono aumentate le offerte digitali.

Una certificazione pertinente dà la certezza di potersi evolvere con i tempi. Vi aiuta ad apprendere e ad adattarvi rapidamente.

Rete

I corsi online sono un ottimo modo per fare rete con i vostri colleghi a livello nazionale. Studiando insieme, è possibile creare un cameratismo e una condivisione di conoscenze che vi consentiranno di lavorare a lungo termine.

Specializzazione

Le certificazioni in aree specializzate come il funzionamento delle gru o la gestione finanziaria del settore edile vi aiutano a distinguervi quando fate domanda di lavoro. Alcune certificazioni di project management possono essere il vostro percorso verso ruoli manageriali e di leadership.

Crescita della carriera

Investire nell'apprendimento e nelle certificazioni può portare a stipendi più alti e aiutarvi a ottenere più velocemente la promozione. In effetti rileva che i direttori dei lavori con certificazione LEED guadagnano circa il 28% in più rispetto allo stipendio medio di base.

A seconda della posizione, dell'esperienza, della specializzazione, delle competenze esistenti e del tempo che si è disposti a dedicare all'apprendimento, è possibile intraprendere decine di certificazioni edili.

Tuttavia, non tutte le certificazioni sono uguali. Per questo motivo, abbiamo selezionato le dieci migliori certificazioni edili che vi aiuteranno a fare carriera.

10 certificazioni nel settore edile che vi aiuteranno a progredire nella vostra carriera

Prima di entrare nello specifico delle funzioni, esploriamo i programmi di certificazione generali per la gestione delle costruzioni.

1. Responsabile di costruzione certificato (CCM)

via Manuale di applicazione del CCM Questa certificazione offerta dalla Construction Management Association of America ( CMAA ) ha lo scopo di convalidare le vostre credenziali in materia di pianificazione, progettazione, costruzione e gestione finanziaria dei progetti di costruzione.

Qualifiche richieste: Per qualificarsi come manager edile certificato, è necessario un diploma di laurea quadriennale o otto anni di esperienza.

Costo: 325-425 dollari per la certificazione. È necessario rinnovare la certificazione ogni tre anni.

Il CMAA offre anche i programmi Certified Associate Construction Manager e Construction Manager In-Training per chi ha meno esperienza.

2. Costruttore professionista certificato (CPC)

via CPC II L'American Institute of Constructors (AIC) offre il programma Certified Professional Contractor per appaltatori affermati con diversi anni di esperienza.

Oltre a varie aree di gestione delle costruzioni, come la definizione del progetto, il reclutamento, la gestione delle risorse, il controllo dei costi e la gestione della sicurezza, questo programma si concentra anche sull'etica e sulla professionalità.

Costo: 575-675 dollari per sostenere l'esame di certificazione.

L'AIC offre anche un programma di Contraente Associato Certificato Programma di livello I adatto ai neolaureati.

3. Professionista finanziario certificato del settore edile

Questo certificazione dell'Associazione per la gestione finanziaria delle costruzioni (CFMA) copre otto domini di conoscenza: account e reportistica, riconoscimento dei ricavi, budgeting, gestione del rischio, tassazione, risorse umane, legale e IT.

Tutti questi capitoli sono personalizzati per il settore delle costruzioni, differenziandovi dai professionisti della finanza generalisti.

Qualifiche richieste: Per ottenere la certificazione, è necessario possedere una laurea o un titolo superiore, 12 crediti in corsi aziendali e 4000 ore di esperienza complessiva. Se si è in possesso di una laurea o di un diploma, sono necessarie altre ore di esperienza.

Costo: 850 dollari per chi si candida per la prima volta.

Passiamo ora a uno degli aspetti più critici della gestione delle costruzioni: Salute e sicurezza.

4. Programma di formazione OSHA

L'Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti offre programmi di formazione personalizzato per i professionisti del settore edile. Questo programma si concentra sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro, sui pericoli professionali, sui rischi potenziali e su come ridurli.

Offre due varianti:

Una sessione di 10 ore per lavoratori di voce, al costo di 59,99 dollari

Una sessione di 30 ore per capisquadra, supervisori e direttori della sicurezza, al costo di 159,99 dollari

5. Manager della sicurezza certificato: Costruzioni (CSMC)

via NASP L'Associazione Nazionale dei Professionisti della Sicurezza (NASP) offre le competenze e le abilità necessarie per qualificarsi come leader della sicurezza nel settore edile .

Il programma del corso copre la sicurezza sul lavoro, la metodologia di formazione, l'interpretazione delle normative, la progettazione di programmi di sicurezza, la prevenzione di responsabilità civili e penali e la gestione di audit sulla sicurezza.

Il corso dura in genere circa 40 ore e ha sei mesi di tempo per completarsi.

Costo: 1995$. È necessario ottenere la certificazione ogni tre anni, al costo di 395 dollari.

6. Tecnico della salute e della sicurezza nelle costruzioni (CHST)

La Bacheca dei Professionisti della Sicurezza Certificati (BCSP) offre il Certificazione CHST appositamente studiata per le attività che prevengono le malattie e gli infortuni nel settore edile.

Qualifica richiesta: Tre anni di esperienza nel settore edile con "almeno il 35% delle mansioni principali che comportano pratiche di sicurezza, salute e ambiente" per ottenere questa certificazione.

**Costo: $450-550 per sostenere l'esame. È necessario presentare 20 punti di ricertificazione ogni cinque anni.

Il BCSP offre anche un corso di Supervisore della sicurezza nella costruzione (STSC) per dirigenti, manager, supervisori e dipendenti per i quali la sicurezza potrebbe non essere la responsabilità principale.

Nel settore delle costruzioni, vari ruoli specializzati richiedono lavoratori altamente qualificati. La certificazione è un ottimo modo per dimostrare le competenze e le capacità in queste aree. Di seguito sono riportate alcune delle certificazioni più diffuse.

7. Esame OSHA sui sollevatori aerei e a forbice

Se siete operatori di ascensori in un cantiere, questo corso fa per voi. Il corso Corso di formazione OSHA sugli ascensori aerei e a forbice offre ai lavoratori edili una conoscenza fondamentale dei tipi di ascensori, degli standard di sicurezza applicabili, della conduzione delle ispezioni e delle precauzioni specifiche per prevenire rischi comuni come cadute o elettrocuzione.

Costo: 49,95 dollari, con un tempo massimo di 180 giorni per completare il corso.

È possibile seguire questo corso anche su Formazione sui berretti rigidi .

8. Certificazione di operatore di gru

Gli operatori delle gru si occupano di gran parte della movimentazione dei carichi in qualsiasi cantiere. Si tratta di un lavoro complesso e a rischio. La certificazione di operatore di gru vi rende un esperto in grado di avviare immediatamente il lavoro.

La Commissione nazionale per la certificazione degli operatori di gru offre 28 diverse certificazioni in 14 categorie. Alcune delle certificazioni chiave sono Operatore di gru mobile, Operatore di gru a torre, Operatore di digger derrick, Segnalatore, Rigger e Ispettore di gru.

Costo: Tra i 100 e i 400 dollari ciascuno, a seconda della modalità d'esame e dei moduli inclusi.

Oltre alle specializzazioni relative ai macchinari di cui sopra, esistono anche certificazioni tecniche, come quella di Tecnico delle fondazioni residenziali in calcestruzzo offerto dall'American Concrete Institute.

9. Certificazione LEED Green Associate

La sostenibilità è una priorità crescente per le imprese edili di tutto il mondo. La certificazione Certificazione LEED Green Associate convalida la vostra comprensione delle pratiche di bioedilizia e vi prepara per il futuro dell'edilizia.

Misura la vostra conoscenza del processo LEED, delle strategie e degli standard integrativi, della posizione e del trasporto, dell'efficienza idrica, dell'energia e dell'atmosfera, dei materiali e delle risorse, della qualità ambientale interna, dell'ambiente circostante il progetto e della sensibilizzazione del pubblico.

Costo: 350$. Potrebbero esserci costi aggiuntivi per il materiale di preparazione all'esame e per la registrazione.

10. Professionista delle costruzioni in progetti per l'ambiente costruito (PMI-CP)

Questo certificazione del Project Management Institute è personalizzata per i professionisti dell'edilizia. Comprende micro-credenziali nella comunicazione dei progetti per l'ambiente costruito, nella tecnologia e nell'innovazione e nella gestione delle prestazioni e dei materiali.

Dovrete inoltre completare quattro corsi di e-learning sulla gestione delle interfacce, sugli ordini di modifica, sui rischi e sul piano di esecuzione.

Qualifiche richieste: Almeno tre anni di esperienza di lavoro su progetti di costruzione.

**Costo: 500 dollari per sostenere l'esame e quasi 5000 dollari per completare tutti i corsi di e-learning. È inoltre necessario rinnovare la certificazione ogni tre anni.

