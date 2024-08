Le 10 principali certificazioni di progettazione nel 2024

Per attirare e fidelizzare i clienti, la vostra presenza online deve avere un appeal visivo e un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Ma come in ogni altro campo, il design richiede l'apprendimento e l'uso di nuovi strumenti per rimanere sempre al top.

Se cercate un modo per alimentare la vostra crescita professionale, ottenere la giusta certificazione di design vi aiuterà a usufruire di nuove opportunità e a padroneggiare i trucchi del mestiere.

Con le numerose opzioni disponibili sul mercato, la scelta della certificazione di progettazione ottimale è fondamentale. Tuttavia, l'enorme numero di scelte disponibili rende questo processo eccessivo. Da parte nostra, abbiamo terminato il lavoro e selezionato le 10 migliori certificazioni di design che promettono di elevare la vostra carriera e la vostra creatività.

Che cos'è una certificazione di design?

La certificazione di design è un riconoscimento formale conferito a persone che hanno dimostrato un alto livello di competenza in specifiche discipline di design. Convalida le competenze, le conoscenze e la capacità di un designer di soddisfare gli standard del settore.

Per ottenere una certificazione di design è necessario completare un programma di studi strutturato, superare esami e, in molte istanze, soddisfare requisiti pratici.

Queste certificazioni coprono vari campi del design, come il design grafico, il design UI e UX, il visual design e il web design. Sono credenziali preziose che aumentano la credibilità professionale di un designer e aprono nuove opportunità di carriera.

Benefici per la carriera di una certificazione di design

In un panorama competitivo come quello del design, una certificazione non è solo una credenziale, ma una mossa strategica che forma la vostra carriera. Ecco come investire in una certificazione di design può avere un impatto significativo sulla vostra crescita professionale:

Miglioramento della credibilità: Le certificazioni di design servono come convalida da parte di terzi delle vostre capacità, infondendo fiducia a client, datori di lavoro e collaboratori riguardo alle vostre competenze e conoscenze di graphic design Opportunità di avanzamento di carriera: Le certificazioni spiccano nel vostro curriculum professionale, sia che stiate puntando a una promozione sia che stiate considerando di cambiare ruolo. Mostrano il vostro commit al miglioramento continuo **Ampliamento delle competenze: i programmi di certificazione di solito ampliano le vostre competenze coprendo gli strumenti e le tecnologie più recenti, aiutandovi a rimanere al passo con le tendenze del settore. Supponiamo che abbiate ottenuto la certificazione in modellazione e animazione 3D, dove avete imparato a dare vita a concetti statici. Con queste competenze aggiunte, potreste posizionarvi come designer versatili in grado di soddisfare le richieste di settori dinamici come quello dei videogiochi e della realtà virtuale Vantaggi in termini di connessione: Molti programmi di certificazione offrono l'accesso a reti ed eventi per entrare in contatto con altri professionisti certificati, potenziali mentori e leader del settore Potenziale di crescita salariale: I professionisti certificati spesso comandano stipendi più alti, che riflettono il valore attribuito alle loro conoscenze e competenze specialistiche. Ad esempio, se scegliete una certificazione in digital marketing design, vi posizionerete in ruoli in cui le vostre competenze contribuiscono direttamente alla generazione di ricavi, giustificando così uno stipendio più alto

10 certificazioni di design

Ecco un elenco delle 10 migliori certificazioni di design che abbiamo curato per voi. Dal perfezionamento delle competenze nella progettazione delle interfacce utente alla padronanza dell'arte di creare esperienze visivamente accattivanti, queste certificazioni coprono diverse discipline del design.

1. Professionista certificato Adobe (ACP)

via Professionista certificato Adobe La certificazione Adobe Certified Professional, precedentemente Adobe Certified Associate, convalida la vostra competenza con gli strumenti di Adobe Creative Cloud. Mostra la vostra esperienza nella creazione di grafica, illustrazioni e layout accattivanti.

Una di queste certificazioni indica la competenza in un particolare software Adobe e convalida la conoscenza dei principi e delle competenze fondamentali del design, come le capacità di project management.

Prezzo : ~$180

: ~$180 Durata : La durata dell'esame è di circa 50 minuti

: La durata dell'esame è di circa 50 minuti Livello del corso: Da intermedio ad avanzato

2. Certificato professionale di progettazione UX - Google

via Coursera Google offre il Google UX Design Professional Certificate, un programma riconosciuto dal settore, in collaborazione con Coursera.

Il programma di studi copre gli aspetti essenziali dell'UX, tra cui la ricerca sull'utente, la prototipazione e i test di usabilità, fornendo una comprensione completa della Processo di progettazione UX .

Prezzo : $234

: $234 Durata : Autogestito (la durata stimata per completare il corso è di sei mesi)

: Autogestito (la durata stimata per completare il corso è di sei mesi) Livello del corso: Da principiante a intermedio

3. Percorso di carriera UX - Trampolino

via Trampolino di lancio Lo Springboard UX Career Track è un programma di formazione online per chi aspira a intraprendere una carriera nel design UX.

Il curriculum completo copre i principi essenziali del visual design UX, le metodologie e le abilità pratiche cruciali per un esito positivo in questo campo.

I partecipanti a questo percorso di carriera si impegnano in progetti reali e beneficiano di un tutoraggio personalizzato fornito da professionisti UX esperti.

Springboard offre anche una garanzia di lavoro. Assicura un rimborso completo se non si riesce a trovare un lavoro qualificato entro sei mesi dalla laurea.

Prezzo : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Durata : 6 mesi

: 6 mesi Livello del corso: Da principiante a intermedio

4. Certificazione UX - Nielsen Norman Group

via Gruppo Nielsen Norman Sviluppata dalla Nielsen Norman Group, azienda leader nella ricerca e nella consulenza sull'usabilità, questa certificazione di progettazione grafica è molto apprezzata dal settore.

Il programma copre vari argomenti di UX, tra cui i principi di usabilità, il design dell'interazione, l'architettura dell'informazione e le metodologie di ricerca sugli utenti.

Il programma prevede due livelli. Il primo è la certificazione UX, che consiste in cinque corsi e cinque esami corrispondenti. Il secondo livello è la certificazione UX Master, che comprende 15 corsi ed esami.

Nell'ambito della certificazione, gli studenti possono specializzarsi in una delle tre aree: progettazione dell'interazione, ricerca o gestione.

Prezzo : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Durata : 30-100 ore

: 30-100 ore Livello del corso: Da intermedio ad avanzato

5. Bootcamp di progettazione UX/UI - Ironhack

Rinomato per il suo approccio pratico e basato su progetti, l'UX/UI Design Bootcamp di Ironhack offre ai provider un curriculum completo. Copre i principi essenziali del design, le tecniche di prototipazione e le metodologie di test di usabilità.

I partecipanti si impegnano in progetti reali, che consentono loro di costruire un portfolio che mette in mostra le loro capacità e la loro creatività. Il programma offre anche un ambiente di apprendimento collaborativo, favorendo le interazioni con istruttori esperti e compagni.

Prezzo : 12.500 dollari per gli studenti a tempo pieno; 13.000 dollari per gli studenti part-time

: 12.500 dollari per gli studenti a tempo pieno; 13.000 dollari per gli studenti part-time Durata : 9 settimane a tempo pieno o 24 settimane a tempo parziale

: 9 settimane a tempo pieno o 24 settimane a tempo parziale Livello del corso: Adatto ai principianti

6. Bootcamp immersivo di progettazione UX - Assemblea generale

Rinomato per la sua metodologia pratica, questo programma ha un curriculum ricco. Copre i principi essenziali del design UX, compresi aspetti complessi come wireframing, prototipazione, ricerca sugli utenti e test di usabilità.

Ciò che contraddistingue questo programma è l'enfasi posta sull'applicazione pratica. I progetti aiutano i partecipanti a sviluppare un'impostazione tangibile delle competenze e a comprendere i concetti teorici.

Quest'anno il corso ha aggiunto un focus sull'IA che copre i principi fondamentali dell'utilizzo dell'IA nel design. Insegna ai partecipanti le best practice, li istruisce sull'uso efficace di diversi metodi di progettazione Strumenti di IA per i designer e li istruisce sulle implicazioni etiche e legali dell'uso dell'IA per la progettazione UX.

Prezzo : $16,450

: $16,450 Durata : 12 settimane

: 12 settimane Livello del corso: Da principiante a intermedio

7. Programma di certificazione UX - Università Bentley

Il programma di certificazione UX della Bentley University è uno dei programmi più longevi del settore.

La certificazione comprende nove corsi (3 obbligatori e sei elettivi) incentrati sulla coltivazione di competenze nel design comportamentale, nella ricerca e nel design dell'esperienza utente e nel project management.

Questa certificazione consente ai partecipanti di migliorare l'efficacia della loro progetti di produttività e rafforzare la loro competitività. I partecipanti hanno inoltre la preziosa opportunità di entrare in connessione con una rete globale di professionisti UX.

Prezzo : 13.500 dollari per tutti e nove i corsi

: 13.500 dollari per tutti e nove i corsi Durata : 6 mesi

: 6 mesi Livello del corso: Da intermedio ad avanzato

8. Specializzazione in design grafico - CalArts

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/CalArts-Graphic-Design-Specialization-1400x733.png

/$$$img/

via Cnostraera CalArts offre una specializzazione completa in graphic design su Coursera. Guidato dai docenti del CalArts, il programma introduce gli studenti a competenze quali la comprensione del processo di progettazione, il contesto storico e la comunicazione efficace attraverso la creazione di immagini e la tipografia.

La specializzazione porta a un progetto finale che integra le competenze acquisite in ogni corso e incorpora il feedback dei colleghi. Il risultato è un progetto di branding finalizzato, che avrete l'opportunità di aggiungere al vostro portfolio professionale.

Questa specializzazione fornisce ai provider competenze cruciali per iniziare una carriera professionale nel campo del design in campi diversi come la progettazione di interfacce, la motion graphics e il design editoriale.

Prezzo : $59/mese con Coursera Plus

: $59/mese con Coursera Plus Durata : 2 mesi

: 2 mesi Livello del corso: Adatto ai principianti

9. Certificato di design grafico e digitale (online) - Parsons School of Design

Il certificato in Graphic and Digital Design della Parsons copre le competenze fondamentali del design come lo sviluppo del concetto, la tipografia, il layout e le teorie del design grafico come la teoria del colore.

Il programma enfatizza l'interconnessione di fotografia, caratteri, colore e altri elementi di design grafico per creare composizioni leggibili e convincenti.

Aiuta i partecipanti ad acquisire competenze nei software standard del settore, concentrandosi su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e la suite Adobe Creative Cloud. In questo modo gli studenti acquisiscono un bagaglio di competenze completo, pronto ad affrontare le complessità del design grafico e digitale.

Prezzo : $7,480

: $7,480 Durata : 18 mesi

: 18 mesi Livello del corso: Da principiante a intermedio

10. Bootcamp di progettazione grafica (online) - Shillington

Il Graphic Design Bootcamp di Shillington è un'esperienza di apprendimento online intensiva e pratica per gli aspiranti grafici.

Il programma è noto per il suo approccio pratico. Fornisce ai partecipanti competenze essenziali in materia di design, tra cui lo sviluppo di concetti, il layout e la tipografia.

Il programma di studi pone l'accento sulle applicazioni del mondo reale, consentendo agli studenti di lavorare su progetti rilevanti per il settore e di costruire un portfolio solido.

Prezzo : $12,950

: $12,950 Durata : Tre mesi a tempo pieno o nove mesi part-time

: Tre mesi a tempo pieno o nove mesi part-time Livello del corso: Principianti

Come gestire e gestire progetti di design con ClickUp

Dopo aver esplorato le migliori certificazioni di design, dovreste anche imparare a gestire i progetti di design.

La gestione di progetti di design implica la necessità di destreggiarsi tra creatività e organizzazione, e un project management efficace diventa fondamentale.

Il project management aiuta a a diventare più organizzati e consente la collaborazione e il coordinamento continuo durante l'intero processo di progettazione.

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti di design con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività Il software per il project management di ClickUp semplifica il lavoro portando tutto in uno spazio accessibile.

Funge da hub centrale e raccoglie tutti gli elementi del vostro lavoro creativo. Dalle fasi iniziali di brainstorming delle idee all'esecuzione finale, ClickUp offre un ambiente di gestione temporanea per il vostro team.

Ecco alcune funzionalità/funzione uniche che costituiscono strumenti preziosi per gestire e organizzare i progetti di design:

ClickUp Creative and Design Modelloe

Il modello ClickUp Design Review è ciò che vi serve per sviluppare esperienze utente moderne e senza soluzione di continuità per i vostri personalizzati Il modello creativo e di design di ClickUp offre funzionalità/funzione quali l'organizzazione delle idee in attività realizzabili, la creazione di sequenze visive e la facilitazione della collaborazione tra progetti.

Sia che si lavori al design di un sito web che a una campagna pubblicitaria, questo modello aiuta a a risparmiare tempo grazie a una creazione rapida, a una maggiore riconoscibilità del marchio e coerenza del messaggio e a una semplificazione generale processo di progettazione .

ClickUp offre anche molti modelli, come quelli per le istruzioni di lavoro, modelli di mood board , modelli pubblicitari e modelli di rapporti sullo stato di avanzamento.

Lavagne online

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Mostrare e non raccontare, questo è esattamente ciò che Lavagne online ClickUp da fare.

Sebbene non manchino le software per lavagne online sul mercato clickUp si distingue per essere una delle rare piattaforme di project management che offre un supporto nativo per le lavagne online. Questo elimina la necessità di integrazioni aggiuntive.

ClickUp strumento per lavagne online per Mac e Windows è tra gli strumenti migliori collaborazioni strumenti per lavagna online per la primavera 2023, secondo G2.

Collaborate visivamente con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Questo strumento dinamico cattura e integra rapidamente le idee nei flussi di lavoro. I menu intuitivi, i comodi scorciatoi da tastiera e i numerosi modelli aumentano l'impatto delle sessioni di brainstorming.

Quando si utilizzano le lavagne online di ClickUp per creare grafici e wireframe, si ottiene visibilità in tempo reale su chi visualizza e contribuisce alla lavagna.

Questo garantisce una collaborazione perfetta all'interno del team, riducendo al minimo le sovrapposizioni e la confusione.

Progettare e gestire meglio con certificazioni e strumenti

Quando iniziate il vostro percorso di progettazione, ricordate che le certificazioni vi forniscono conoscenze teoriche e competenze pratiche.

Che si tratti di aggiornamento, avanzamento di carriera o ottimizzazione del progetto, la chiave è l'apprendimento continuo.

E già che ci siete, sfruttate strumenti innovativi come ClickUp per una carriera di progettazione di esito positivo e soddisfacente. Questo strumento di project management e collaborazione vi aiuterà a gestire i progetti di design organizzando tutto in un unico posto e facendovi risparmiare tempo.

Vale la pena di provarlo. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!