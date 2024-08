Le 10 principali certificazioni CRM per incrementare la crescita professionale nel 2024

Un thread comune che collega tutte le aziende di successo è costituito dalle relazioni profonde con i clienti. Tutte le relazioni sane sono costruite sulla fiducia. E le persone fanno affari con persone di cui si fidano.

I gestori delle relazioni con i clienti sono il ponte tra la vostra azienda e i vostri clienti. Sono le persone in cui i clienti ripongono la loro fiducia per risolvere i loro problemi e far crescere la loro azienda.

Un responsabile delle relazioni con i clienti deve gestire le aspettative dei clienti, monitorare i feedback, comprendere le pipeline commerciali e l'automazione del marketing, gestire la comunicazione e i dati e garantire la soddisfazione dei clienti. Per non parlare dell'impostazione delle giuste aspettative e della capacità di gestire persone e situazioni difficili.

Queste elevate aspettative richiedono una formazione e un aggiornamento costanti per soddisfare e crescere come manager delle relazioni con i clienti.

Sottoscrivere una certificazione CRM è un modo eccellente per sviluppare competenze e conoscenze sulle best practice del CRM. Fortunatamente, molte certificazioni CRM aiutano a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per diventare un professionista CRM specializzato.

Che cos'è una certificazione CRM?

Una certificazione CRM (Customer Relationship Management) convalida le conoscenze di un individuo in materia di CRM gestione delle relazioni con i clienti e lo sviluppo di reportistica CRM, piattaforme, commerciali, automazione del marketing e gestione dei dati.

Questa certificazione copre l'analisi dei dati dei clienti, il servizio clienti, le vendite e l'automazione del marketing. I programmi di certificazione CRM consentono di acquisire una comprensione estesa delle varie strategie CRM, delle piattaforme CRM, dei casi d'uso, delle tecniche e delle best practice.

Benefici dell'ottenimento di una certificazione CRM

Le organizzazioni danno grande valore a una certificazione CRM, soprattutto se accreditata da un'organizzazione rinomata. Il possesso di una certificazione fa di voi un membro del team di grande valore, soprattutto per lo sviluppo di nuove strategie di coinvolgimento dei clienti. E ci sono altri vantaggi:

Maggiore produttività: Un corso di certificazione CRM fornisce i provider e le tecniche per utilizzare le risorse disponibili e le risorse di cui si disponemigliorare la produttività. Oltre a potenziare la vostra capacità di fornire servizi, migliora le vendite commerciali, il marketing e il tasso di soddisfazione dei clienti dell'azienda

Un corso di certificazione CRM fornisce i provider e le tecniche per utilizzare le risorse disponibili e le risorse di cui si disponemigliorare la produttività. Oltre a potenziare la vostra capacità di fornire servizi, migliora le vendite commerciali, il marketing e il tasso di soddisfazione dei clienti dell'azienda **Una certificazione vi aiuta a stare davanti ai vostri colleghi. Inoltre, vi posiziona come altamente adattabili alle ultime tendenze e tecnologie del settore e come potenziali leader nel campo del CRM

Riconoscimento globale: Alcune certificazioni CRM sono riconosciute a livello internazionale, il che vi aiuterà a esplorare opportunità all'estero

Alcune certificazioni CRM sono riconosciute a livello internazionale, il che vi aiuterà a esplorare opportunità all'estero Opportunità di networking: Una volta ottenuto il certificato CRM, si entra a far parte di una comunità esclusiva di esperti del settore. Potrete entrare in rete con altri esperti di CRM, le cui conoscenze e connessioni potranno essere sfruttate in una fase successiva della vostra carriera

Una volta ottenuto il certificato CRM, si entra a far parte di una comunità esclusiva di esperti del settore. Potrete entrare in rete con altri esperti di CRM, le cui conoscenze e connessioni potranno essere sfruttate in una fase successiva della vostra carriera Crescita aziendale: In qualità di esperto CRM, cambiate il modo in cui la vostra organizzazione gestisce le relazioni con i clienti, stimola le vendite e implementa l'automazione del marketing. Ciò risulta in una maggiore fidelizzazione dei clienti e in un miglioramento dei ricavi

In qualità di esperto CRM, cambiate il modo in cui la vostra organizzazione gestisce le relazioni con i clienti, stimola le vendite e implementa l'automazione del marketing. Ciò risulta in una maggiore fidelizzazione dei clienti e in un miglioramento dei ricavi **Aumento della carriera: le organizzazioni sono interessate ad avere dipendenti certificati CRM in grado di fornire soluzioni CRM a lungo termine, stabilire un flusso di lavoro più fluido e massimizzare la soddisfazione dei clienti

Ora sapete quanto sia preziosa una certificazione CRM. La prossima attività consiste nel trovare il giusto programma di certificazione CRM. Ci sono molte opzioni, e tutto sta nello scegliere quella giusta.

Come trovare la migliore certificazione CRM per la vostra carriera

Abbiamo stilato un elenco delle dieci migliori certificazioni CRM. Scegliete quella giusta in base ai seguenti aspetti.

Oggetto della carriera: Iniziate con l'identificare le competenze specifiche che desiderate affinare. I programmi di certificazione CRM si rivolgono a professionisti di diversi campi, come il marketing, il servizio clienti, le vendite e la gestione dei dati. Quindi, scegliete un programma che affronti le lacune della vostra traiettoria di carriera.

Iniziate con l'identificare le competenze specifiche che desiderate affinare. I programmi di certificazione CRM si rivolgono a professionisti di diversi campi, come il marketing, il servizio clienti, le vendite e la gestione dei dati. Quindi, scegliete un programma che affronti le lacune della vostra traiettoria di carriera. Specializzazione: Scegliete un programma di certificazione CRM che si concentri su un'area in cui volete essere esperti. Se volete padroneggiare l'automazione del marketing, scegliete un programma specializzato in questo ambito

Scegliete un programma di certificazione CRM che si concentri su un'area in cui volete essere esperti. Se volete padroneggiare l'automazione del marketing, scegliete un programma specializzato in questo ambito Reputazione sul mercato: Cercare un programma di certificazione CRM che abbia raccomandazioni elevate, buone recensioni e una buona reputazione nel settore

Cercare un programma di certificazione CRM che abbia raccomandazioni elevate, buone recensioni e una buona reputazione nel settore Applicazione al business: Esaminate il curriculum del programma per assicurarvi che gli strumenti e le tecniche insegnate siano applicabili alla vostra azienda e al vostro settore. Per istanza, alcune certificazioni si concentrano solo sulla creazione di competenze commerciali, mentre altri programmi si concentrano sulla gestione dei dati. Da fare, invece, due corsi separati, consideratene uno che si concentri su entrambi, se questo è ciò di cui ha bisogno la vostra azienda

Esaminate il curriculum del programma per assicurarvi che gli strumenti e le tecniche insegnate siano applicabili alla vostra azienda e al vostro settore. Per istanza, alcune certificazioni si concentrano solo sulla creazione di competenze commerciali, mentre altri programmi si concentrano sulla gestione dei dati. Da fare, invece, due corsi separati, consideratene uno che si concentri su entrambi, se questo è ciò di cui ha bisogno la vostra azienda Contenuto e formato del programma: Esaminate il contenuto del programma per vedere se il design del curriculum insegna competenze molto richieste. Un buon programma deve avere un mix di lezioni teoriche e pratiche tenute da professionisti esperti del settore

Esaminate il contenuto del programma per vedere se il design del curriculum insegna competenze molto richieste. Un buon programma deve avere un mix di lezioni teoriche e pratiche tenute da professionisti esperti del settore Risorse aggiuntive: Considerate cos'altro vi offre il programma oltre alla certificazione e al materiale di studio. Scegliete certificazioni con una comunità globale di manager certificati, forum, ecc.

Considerate cos'altro vi offre il programma oltre alla certificazione e al materiale di studio. Scegliete certificazioni con una comunità globale di manager certificati, forum, ecc. Prezzo e durata: Valutate il ROI in termini di tempo e denaro da impegnare nel programma e se tale impegno aggiungerà un valore significativo al vostro profilo

Valutate il ROI in termini di tempo e denaro da impegnare nel programma e se tale impegno aggiungerà un valore significativo al vostro profilo Requisiti per la certificazione: Verificate se siete idonei al programma, poiché alcuni richiedono il possesso di determinate impostazioni di competenze obbligatorie

10 Certificazioni CRM

Ecco 10 certificazioni CRM da controllare. Abbiamo analizzato i prezzi, il livello del corso, la durata e gli argomenti chiave di ogni certificazione per aiutarvi a selezionare il programma più adatto a voi.

1. Fondamenti di Microsoft Dynamics 365 (CRM)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/MicrosoftDynamics-365-Funamentals-CRM.png

/$$$img/

via Microsoft Questa certificazione illustra i fondamenti di Microsoft 365 e la sua applicabilità nella gestione di funzioni CRM come il marketing, il servizio clienti e le vendite. È più adatta a persone con una conoscenza di base delle funzioni aziendali come le vendite, il marketing e il servizio clienti.

Il programma aiuta a sviluppare competenze sui fondamenti del CRM e ad affinare le capacità di project management. Questa certificazione è valida per un anno e può essere estesa per un altro anno. I rinnovi sono gratuiti.

Livello del corso: Da principiante ad avanzato

Temi chiave: Vendite, servizio clienti, assistenza sul campo, approfondimenti sui clienti

Durata dell'esame: 65-140 minuti

Prezzo: $99

2. Consulente funzionale per l'assistenza clienti di Microsoft Dynamics 365

Questo programma è rivolto ai professionisti che stanno per diventare consulenti funzionali per l'impostazione di programmi di marketing e commerciali. Il programma del corso comprende funzioni quali la conversione dei lead, le strategie di comunicazione omnichannel e la costruzione del marchio. Questo programma consente di utilizzare la piattaforma Dynamics 365 per automatizzare le funzioni di marketing e incrementare le vendite.

Le aziende di servizi IT sono molto apprezzate per assumere candidati con questa certificazione CRM. Questa certificazione è valida per un anno e può essere estesa per un altro anno. I rinnovi sono gratuiti.

Livello del corso: Professionisti intermedi e avanzati

Argomenti chiave: Gestione dei lead, segmentazione, email marketing, customer journey

Durata dell'esame: 65-140 minuti

Prezzo: $165

3. Consulente funzionale per il servizio clienti di Microsoft Dynamics 365

via Microsoft È la più rilevante delle tre certificazioni CRM del provider Microsoft, in quanto si concentra su servizio clienti, qualità, affidabilità, efficienza e soddisfazione dei clienti. Questa certificazione CRM consente di specializzarsi in strumenti e tecniche CRM legati al servizio clienti.

I moduli di business intelligence, automazione e gestione dei casi, tra gli altri, sono fondamentali per il servizio e il supporto clienti. Tuttavia, per partecipare a questo programma è necessario avere almeno uno o tre anni di esperienza.

Livello del corso: Professionisti da intermedi ad avanzati

Argomenti chiave: Gestione della conoscenza, analisi dei dati e approfondimenti, servizio clienti

Durata dell'esame: 65-140 minuti

Prezzo: $165

4. Introduzione al CRM con HubSpot

via Coursera Livello del corso: Principiante

Questa certificazione CRM è la più elementare e vi porterà a conoscere i fondamenti della gestione delle relazioni con i clienti.

Tenuto da esperti della rete di progetti Coursera, questo corso vi mostrerà come impostare un account HubSpot, gestire le pipeline commerciali, le migliori pratiche di comunicazione via email e personalizzare una dashboard di reportistica.

Argomenti chiave: Servizio clienti, CRM, operazioni commerciali, marketing, gestione dei dati

Durata: 2 ore

Prezzo: Gratuito

5. Accreditamento per l'implementazione di HubSpot CRM

Questo accreditamento di livello enterprise convalida la capacità della vostra organizzazione di implementare con successo la piattaforma CRM HubSpot per le grandi aziende nell'ultimo anno. Prima di richiedere questo accreditamento, è necessario completare le certificazioni prerequisito specifiche a livello organizzativo.

HubSpot vi aiuterà a entrare in contatto con i clienti giusti una volta stabilite le vostre credenziali organizzative attraverso l'accreditamento. Il processo di candidatura prevede tre fasi ed è aperto ai partner Platinum, Diamond ed Elite di HubSpot.

Livello del corso: Livello Enterprise o avanzato

Temi chiave: Presentazioni su problemi aziendali reali risolti, invio di un caso di studio video, intervista e domande e risposte

Durata: 3 mesi per la revisione della domanda di ammissione

Prezzo: Aperto agli abbonati Platinum, Diamond o Elite

6. Amministratore certificato di Salesforce

via Forza vendita Il programma di certificazione Salesforce Administrator è adatto a professionisti specializzati in campi legati al CRM. Il curriculum del corso è avanzato e il materiale di studio è esteso.

È una certificazione CRM molto rinomata e offre la possibilità di entrare a far parte di una comunità (Trailblazers) di studenti. Il programma del corso è personalizzabile.

Livello del corso: Da principiante a intermedio

Argomenti chiave: Comprensione delle applicazioni CRM di Salesforce

Durata: Autodidatta

Prezzo: Quota di iscrizione all'esame di $200 + tasse; quota di ripetizione di $100 + tasse

7. Certificazione di amministratore di NetSuite

La certificazione NetSuite Administrator convalida le competenze e l'esperienza di un individuo nella gestione delle soluzioni NetSuite. Ma prima è necessario possedere la certificazione NetSuite SuiteFoundation, che convalida la comprensione delle funzionalità, delle funzioni e delle capacità di NetSuite.

Prima di richiedere questa certificazione, è necessario aver dimostrato di saper gestire gli account NetSuite per almeno un anno.

Livello del corso: Da intermedio ad avanzato

Argomenti chiave: Sicurezza dei dati, impostazione e amministrazione, lavoro con NetSuite

Durata: 90 minuti

Prezzo: $250

8. Certificazione di esperto di prodotti Freshdesk

È possibile ottenere la certificazione Freshdesk Product Expert senza seguire alcun corso. Tuttavia, per superare l'esame è necessario avere esperienza pratica nella gestione della piattaforma Freshdesk, nelle impostazioni e nella risoluzione dei problemi del flusso di lavoro.

Livello del corso: Da principiante ad avanzato

**Argomenti chiave: Impostazione di Freshdesk, supporto clienti, flusso di lavoro e automazione

Durata: 60 minuti

Prezzo: Gratuito

9. Certificazione: Esame di amministratore di supporto Zendesk esperto

via Zendesk Se avete esperienza come amministratore dell'assistenza Zendesk e avete lavorato per almeno tre mesi, questa certificazione fa per voi. È necessario completare anche il corso di formazione Percorso di apprendimento per l'assistenza fondamentale . Il corso inizia con una formazione online, seguita da un esame di preparazione e dall'esame finale, al superamento del quale si ottiene la certificazione.

Ottenendo questa certificazione, si approfondisce la conoscenza del sistema di assistenza Zendesk per diventare un membro specializzato del team e aumentare le prospettive di carriera.

Livello del corso: Intermedio

Argomenti chiave: Padronanza completa del supporto Zendesk

Durata: 105 minuti

Prezzo: $350

10. Strategia dei canali di marketing e specializzazione in percorsi di mercato B2B2C

via Cnostraera Questa certificazione CEM ospitata su Coursera vi insegnerà come fornire valore costruendo la giusta strategia di marketing. Questo corso è utile per i professionisti del CRM con qualche anno di esperienza.

Imparate a fornire valore attraverso la collaborazione con i giusti partner di canale, il marketing e la gestione multicanale e l'implementazione di strategie di prezzo e di packaging uniche.

Livello del corso: Intermedio

Argomenti chiave: Creazione di valore, distribuzione, B2B, partnering

Durata: 6 ore

Prezzo: 100 dollari per tre mesi

Una menzione d'onore in questo elenco spetta a Zoho CRM Consulente certificato offerta dai suoi partner certificati. Zoho è un popolare software CRM utilizzato da milioni di piccole aziende in tutto il mondo.

Come gestire le attività e i progetti del CRM con ClickUp

Il software di project management ClickUp: Uno sguardo alla sua interfaccia utente

Ora che conoscete alcune delle migliori certificazioni CRM, il passaggio successivo consiste nel capire come impostare una Software CRM che funziona meglio per voi.

Un buon gestore delle relazioni con i clienti sarà bravissimo a curare l'igiene del CRM: mantenere i contatti aggiornati, aggiornare lo stato corretto delle trattative, segnalare i rischi delle relazioni, ecc.

Per fare ciò, avete bisogno di agilità e adattabilità, di una piattaforma che risponda alle vostre esigenze di CRM, gestisca le interazioni con i clienti e ne alimenti le relazioni.

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Avete bisogno di uno strumento "tutto in uno", mentre uno strumento CRM ha tutte le software per il project management funzionalità/funzione. Ma esiste uno strumento del genere? Sì, ClickUp fa tutto questo e molto di più!

ClickUp come piattaforma CRM e di project management

Come software di project management, ClickUp aiuta a tenere traccia dei progetti end-to-end. ClickUp migliora la comunicazione e la collaborazione del team, aggiorna i dipendenti sullo stato dei progetti, snellisce i flussi di lavoro e automatizza le attività.

Come piattaforma CRM, ClickUp vi aiuta a integrare perfettamente le vostre funzioni CRM in un unico luogo per migliorare la visibilità dei clienti e delle attività, la gestione dei dati e il flusso di lavoro. Il software CRM di ClickUp offre soluzioni per il follow-up e il nurture di clienti e lead. Ottenete

15+ visualizzazioni altamente flessibili: Senza soluzione di continuità gestire il coinvolgimento dei clientie gli ordini e la pipeline di vendita, fornendo ai team commerciali e di marketing molteplici visualizzazioni, come la vista Elenco, le tavole Kanban, la vista Tabella e altro ancora

Senza soluzione di continuità gestire il coinvolgimento dei clientie gli ordini e la pipeline di vendita, fornendo ai team commerciali e di marketing molteplici visualizzazioni, come la vista Elenco, le tavole Kanban, la vista Tabella e altro ancora **Tracciare lo stato di avanzamento delle attività. ClickUp vi aiuta a suddividere le attività in progetti più piccoli, che potrete monitorare per garantire una consegna puntuale e nel rispetto del budget

Modelli di ClickUp CRM **Create la vostra configurazione CRM e utilizzate uno dei modelli CRM precostituiti della piattaforma ClickUp. La piattaforma dispone di oltre 12 modelli precostituiti che si adattano a specifici obiettivi aziendali, come ad esempioFogli Google CRM modello,Modello di CRM commerciale, modello CRM per il monitoraggio delle commissioni e modello CRM immobiliare

50+ visualizzazioni dei dati dei clienti: Accesso a viste dettagliate per analizzare i dati dei clienti, come il loro valore di vita e le dimensioni medie delle transazioni

Accesso a viste dettagliate per analizzare i dati dei clienti, come il loro valore di vita e le dimensioni medie delle transazioni Centralizzazione dei clienti: Automazione rapida del marketing, comprese le nuove offerte e i nuovi contratti profili personalizzati dei clientitutto attraverso un hub di email centralizzato

Automazione rapida del marketing, comprese le nuove offerte e i nuovi contratti profili personalizzati dei clientitutto attraverso un hub di email centralizzato Database clienti semplificato: Memorizza e analizza tutti i dati dei tuoi clienti in un unico luogo

Memorizza e analizza tutti i dati dei tuoi clienti in un unico luogo Integrazioni: Dite addio alla confusione dell'apertura di più schede, grazie alle integrazioni native e di terze parti di ClickUp

Dite addio alla confusione dell'apertura di più schede, grazie alle integrazioni native e di terze parti di ClickUp Accesso in movimento: Date al vostro team la possibilità di accedere ai dati quando e dove ne hanno bisogno per velocizzare il lavoroattività *Portfolios: Registra tutte le interazioni con i client e i processi avviati per il loro inserimento. Poiché tutte le informazioni sono disponibili sulla stessa piattaforma, gli altri stakeholder possono accedervi e pianificare le loro strategie

Sia che siate una giovane azienda che vuole accrescere il proprio database di client, sia che siate un'azienda navigata che vuole espandere ulteriormente le proprie attività, il nostro software CRM copre tutti questi fronti.

Modelli CRM di ClickUp

Il nostro Modelli di CRM sono formati o strutture predefinite all'interno del software CRM per semplificare e standardizzare i processi legati alla gestione delle relazioni con i clienti. È possibile personalizzare questi modelli per adattarli alle specifiche esigenze aziendali.

ClickUp offre diversi modelli precostituiti pronti all'uso da personalizzare in base alle proprie esigenze.

Di seguito sono riportati alcuni dei modelli ClickUp più utilizzati.

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello Simple CRM di ClickUp in vista Elenco

*Questo modello gestisce tutti i dettagli e gli aggiornamenti relativi alla pipeline commerciale. Questo modello CRM offre un ottimo modo per organizzare e navigare tutte le informazioni commerciali, dai potenziali lead ai rinnovi dei client.

Alcune grandi funzionalità/funzioni di questo modello includono Quattro visualizzazioni, sette ClickApp e 30 stati di attività come "In attesa di rinnovo", "Demo" e "Onboarding"

Integrazione di automazione per gestire gli stati delle attività e gli assegnatari Interfaccia drag-and-drop che rende comoda la gestione dei dati dei clienti Facile classificazione dei contatti in base a urgenza, valore e potenziale

Alcune grandi funzionalità/funzioni di questo modello includono Quattro visualizzazioni, sette ClickApp e 30 stati di attività come "In attesa di rinnovo", "Demo" e "Onboarding"

Organizzate i clienti, i feedback e le priorità con un'efficienza da esperti utilizzando questo modello

Modello CRM per la gestione del servizio clienti: Fornire ai vostri clienti un'esperienza di servizio al cliente seconda a nessuno è il primo passaggio verso la costruzione di una relazione positiva con i clienti. E questo è ciò che questo modello vi aiuta a realizzare, gestendo tutti i ticket, le chat di assistenza e i problemi che vi si presentano.

Alcune funzionalità/funzione di questo modello includono Sei stati di attività essenziali, cinque campi personalizzati, sette visualizzazioni e funzionalità di automazione per gestire e monitorare ogni affare lungo la pipeline Organizzazione precisa dei client, dei feedback e delle attività in priorità Invio di sondaggi personalizzati e monitoraggio delle valutazioni sulla soddisfazione dei clienti e dei partner Abilitazione di collaborazioni facili tra i team durante la risoluzione dei problemi dei ticket

Fornire ai vostri clienti un'esperienza di servizio al cliente seconda a nessuno è il primo passaggio verso la costruzione di una relazione positiva con i clienti. E questo è ciò che questo modello vi aiuta a realizzare, gestendo tutti i ticket, le chat di assistenza e i problemi che vi si presentano. Alcune funzionalità/funzione di questo modello includono

Ottenere la certificazione e costruire migliori relazioni con i clienti

I vostri clienti sono i vostri migliori pubblicitari. Investire nel loro continuo apprezzamento del vostro marchio è fondamentale se volete che si facciano portavoce di voi presso altri potenziali clienti.

Imparare a rendere felici i vostri clienti è un'arte in sé, che richiede un'ampia varietà di competenze, e con queste certificazioni potrete imparare, sviluppare e affinare queste abilità.

Un buon gestore delle relazioni saprà usare gli strumenti giusti a suo vantaggio. Adottare uno strumento come ClickUp per semplificare i flussi di lavoro del CRM e migliorare le capacità di project management. ClickUp CRM è un'eccellente aggiunta alla vostra azienda, soprattutto perché combina due funzioni critiche come il CRM e il project management.

Quando si dispone di una soluzione di project management che funge anche da piattaforma CRM, si risparmiano tempo, lavoro richiesto e costi, migliorando i margini e l'efficienza nel lungo periodo. Iscriviti per iniziare oggi stesso con ClickUp!