Potenziamento del team nel 2024: i 10 strumenti di collaborazione più apprezzati dalle piccole imprese

L'esito positivo della collaborazione non è un segreto nel mondo aziendale. Quando le menti si uniscono, si accendono rapidamente nuove idee per i progetti e si illuminano le soluzioni alle sfide più difficili. Quando l'intero team partecipa al processo decisionale, l'esito positivo è garantito. 👨‍🍳

Tuttavia, raggiungere questo livello di allineamento può spesso sembrare un'attività scoraggiante, poiché il coordinamento dei progetti tra più team richiede un'organizzazione e un piano meticolosi. È qui che entra in gioco l'assistenza dei migliori strumenti di collaborazione aziendale.

Abbiamo stilato un elenco dei massimi 10 strumenti di collaborazione per le piccole aziende progettati per migliorare la comunicazione del team . Potrete conoscere i loro pro, i contro, le valutazioni degli utenti e i prezzi, in modo da poter fare la scelta migliore per il vostro team.

Quali sono gli strumenti di collaborazione per le piccole aziende?

Gli strumenti di collaborazione per le piccole aziende sono piattaforme software progettate per facilitare la cooperazione, la comunicazione e il lavoro di squadra tra partner, dipendenti e client. Questi strumenti sono essenziali per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività in un ambiente aziendale di piccole dimensioni. 💪

Anche se uno strumento di collaborazione per piccole e grandi aziende offre funzionalità/funzione simili, utilizzando un software di collaborazione progettato specificamente per le organizzazioni più piccole offre un ampio intervallo di vantaggi, quali:

Semplicità: Questi strumenti sono spesso progettati per essere più semplici, in quanto si rivolgono a team più piccoli con un numero inferiore di utenti Efficacia dei costi: Le piccole aziende hanno in genere budget più limitati e meno risorse IT, quindi questi strumenti tendono a essere più convenienti Facilità d'uso: L'interfaccia del software di collaborazione è più semplice per l'utente, poiché i team più piccoli dispongono di risorse limitate per una formazione estesa

Cosa cercare negli strumenti di collaborazione per le piccole aziende?

Quando scegliete gli strumenti di collaborazione per la vostra piccola azienda, considerate i seguenti fattori chiave:

Collaborazione e personalizzazione: Cercate le funzionalità/funzione specifiche del software di collaborazione di cui avete bisogno, che possono essere la messaggistica in tempo reale, le videoconferenze, la condivisione di documenti e la gestione dei datigestione delle attivitàe vedere se è possibile adattarle ai propri flussi di lavoro

Migliorare la collaborazione e accelerare l'esecuzione dei progetti utilizzando la piattaforma di lavoro completa di ClickUp

Scalabilità : Garantire che lo strumento possa crescere con la vostra azienda, consentendovi di aggiungere o rimuovere utenti e funzionalità in base alle vostre esigenze

: Garantire che lo strumento possa crescere con la vostra azienda, consentendovi di aggiungere o rimuovere utenti e funzionalità in base alle vostre esigenze Assistenza e formazione agli utenti : Verificare se il software offre risorse di formazione e documentazione per aiutare il team ad apprendere rapidamente e a navigare con facilità nello strumento

: Verificare se il software offre risorse di formazione e documentazione per aiutare il team ad apprendere rapidamente e a navigare con facilità nello strumento Capacità di integrazione : Verificare se gli strumenti di collaborazione si integrano perfettamente con i prodotti software esistenti, come email e calendari,Sistemi CRMe strumenti di project management

: Verificare se gli strumenti di collaborazione si integrano perfettamente con i prodotti software esistenti, come email e calendari,Sistemi CRMe strumenti di project management Funzionalità/funzione di sicurezza: Cercare solide funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia dei dati, l'autenticazione degli utenti e i controlli di accesso per proteggere le informazioni aziendali sensibili

10 Migliori strumenti di collaborazione per le piccole imprese da utilizzare nel 2024

Sebbene ci siano più strumenti di collaborazione che gusti in una gelateria, abbiamo selezionato con cura le nostre soluzioni preferite per le piccole aziende. 🍦

Vediamo quali funzionalità/funzione uniche hanno da offrire!

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro della vostra piccola impresa in base alle vostre esigenze

ClickUp è la prova inconfutabile che si può trovare un tesoro senza scavare troppo in profondità! Questo software è un vero gioiello nel campo degli strumenti di collaborazione per le piccole aziende, in quanto riunisce chattare con i team, comunicazione istantanea e lavagne interattive, il tutto in un'unica piattaforma. 💎

La collaborazione tra team è facile come una torta con il software funzionalità avanzata di rilevamento della collaborazione che vi avvisa quando un membro del team visualizza un'attività o aggiunge un nuovo commento. Riceverete un feedback istantaneo e automatico sulle modifiche di stato, sui nuovi commenti e su tutte le attività correlate, man mano che si sviluppano.

Collaborate senza problemi in tempo reale all'interno di Documenti ClickUp -Durante la modifica, è possibile taggare i membri del team nei commenti, assegnare elementi d'azione e trasformare il testo in attività da svolgere per rimanere organizzati ed efficienti.

Mantenete tutti i vostri lavori facilmente accessibili grazie alla connessione tra documenti e attività. Incorporate i widget nelle vostre dashboard per facilitare gli aggiornamenti del flusso di lavoro, modifiche allo stato del progetto e assegnazioni di attività. Create collegamenti condivisibili e gestite senza problemi le autorizzazioni, sia per l'accesso del team, degli ospiti o del pubblico.

Nel campo della collaborazione visiva, Lavagne online ClickUp sono al centro dell'attenzione e diventano il campo di gioco creativo del team. 🌟

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Questo strumento versatile offre una personalizzazione e una flessibilità senza precedenti, che lo rendono perfetto per:

Brainstorming,mappa mentalee piano di progetto

Condivisione delle idee con il team incorporando note, commenti, documenti, file multimediali e collegamenti

Cooperare alla risoluzione creativa dei problemi con grafici, diagrammi e forme a colori

Utilizzate il Visualizzazione della chat ClickUp per mantenere tutte le comunicazioni all'interno di un'area di lavoro unificata, eliminando la seccatura di passare da un'area all'altra dashboard per il project management e piattaforme di messaggistica. Comunicare in tempo reale, celebrare i contributi individuali e mantenere le discussioni specifiche dell'attività all'interno di un unico thread.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Chiaravalle

Via: Clarizen Clarizen, noto anche come Planview Adaptive Work, è un software per la gestione collaborativa del lavoro che unisce la gestione di progetti interaziendali, la collaborazione nel contesto e la collaborazione con le aziende automazioni del flusso di lavoro . 🔀

Sebbene questo strumento sia più adatto alle aziende, le piccole imprese possono beneficiare della sua interfaccia utente intuitiva e delle sue funzionalità/funzioni sociali.

Il software eccelle nel facilitare le discussioni e gli annunci a livello aziendale. Trasforma la comunicazione in flussi di lavoro strutturati, aumentando in modo significativo le prestazioni del team. Gli utenti possono creare facilmente Gruppi di discussione collegati automaticamente attraverso il feed di discussione. Gli utenti interni vengono aggiunti al Gruppo Azienda.

L'innovativa interfaccia sociale connette le conversazioni agli elementi del progetto, consentendo discussioni in tempo reale che portano a risultati concreti. Inoltre, è possibile taggare e coinvolgere comodamente i membri del team attraverso le menzioni nel News Feed.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clarizen

Comunicazione semplificata nel contesto

Tag e menzioni per aumentare il coinvolgimento

Notifiche email per i membri dei gruppi di discussione

Elementi fissati e sottolineatura dei messaggi

Limiti di Clarizen

Il software può richiedere un certo lavoro richiesto per essere configurato correttamente

Nessun client desktop

Prezzi di Clarizen

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Clarizen

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (170+ recensioni)

3. Airtable

Via: Airtable Airtable è uno strumento di organizzazione e collaborazione che offre ai team di tutte le dimensioni una piattaforma centralizzata per gestire in modo efficiente progetti, clienti e idee innovative. 💡

Due tipi di collaboratori hanno un ruolo nella promozione della cooperazione all'interno di Airtable:

Collaboratori di base: Utenti autorizzati a collaborare all'interno di una specifica base Collaboratori del posto di lavoro: Utenti con accesso a tutte le basi dell'area di lavoro

Fornire ai collaboratori l'accesso alle basi di Airtable consente a più membri del team di lavorare insieme su un database o un progetto condiviso in modo organizzato.

Gli amministratori possono concedere ai membri del team l'autorizzazione per attività quali la visualizzazione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di record. Possono anche consentire ai collaboratori di creare o modificare tabelle, visualizzazioni e altri elementi della base.

Airtable dispone di applicazioni desktop e mobili per iOS e Android, in modo da poter accedere ai file da qualsiasi luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Basi condivise per semplicicollaborazione nel project management* Autorizzazioni personalizzabili per i collaboratori

Commenti e note per discussioni in tempo reale

Notifiche per gli aggiornamenti e le menzioni

Integrazione con strumenti popolari come Slack, Gmail e Facebook

Limiti di Airtable

All'inizio potrebbe esserci una curva di apprendimento molto ripida

La funzionalità/funzione dei commenti potrebbe essere organizzata meglio

Prezzi di Airtable

**Gratis

Team : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Business : $45/mese per utente

: $45/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2 : 4.6/5 (2.000+ recensioni)

: 4.6/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

4. monday.com

Via: monday.com Stella tra gli strumenti di collaborazione online, monday.com si destreggia senza sforzo tra i ruoli di app di comunicazione e di soluzione dedicata ai team di project management. ⭐

Con monday.com workdocs potrete usufruire di tutto il potenziale della collaborazione tra team aziendali di piccole dimensioni. È possibile modificare in tempo reale, condividere commenti e trascinare e rilasciare testi senza interruzioni nei flussi di lavoro del team. Mappa dei processi e condividere idee e immagini su un'area di lavoro flessibile che incoraggia la collaborazione creativa del team.

Rimanete ben informati sullo stato di avanzamento delle attività e sulle Sequenze con gli elenchi di cose da fare e gli incarichi. Organizzate i carichi di lavoro creando una lista di controllo delle attività settimanali all'interno di un documento condiviso, in modo da garantire che i progetti rimangano in linea con i tempi.

monday.com migliori funzionalità/funzione

Interfaccia utente facile da usare

Dashboard centralizzata per tutte le comunicazioni e la documentazione

Possibilità di taggare i membri del team all'interno delle discussioni

Integrazioni con GitHub e Gitlab perpiano di sviluppo del software collaborazione

Integrazioni con Zoom, Slack, Outlook, Gmail, ecc.

limiti di Monday.com

La personalizzazione della schermata principale potrebbe essere migliorata

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere migliori

monday.com prezzi

Free

Basic $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

monday.com valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Leggi il nostro confronto completo su_ Airtable vs Monday.com

5. Podio

Via: Podio Podio è come un kit di strumenti di emergenza per i compagni di squadra, in quanto aiuta a gestire le attività, i flussi di lavoro automatizzati, la collaborazione sociale, l'integrazione del calendario, la funzione di chattare e la programmazione delle riunioni. 🧰

Podio si distingue per le sue notifiche simili a quelle di Facebook e per l'interfaccia utente. La piattaforma aiuta a organizzare e monitorare facilmente le comunicazioni, poiché tutte le conversazioni sono ordinatamente archiviate in una posizione unificata, consentendo agli utenti di tenerne traccia e gestirle senza sforzo. Inoltre, è possibile allegare file, controllare lo stato delle attività e aggiungere commenti.

Gestire le attività in tempo reale è un gioco da ragazzi, poiché è possibile assegnarle e discutere i dettagli più fini attraverso i commenti. Questo approccio semplificato fornisce una panoramica chiara dei lavori in corso, eliminando la necessità di continue email di stato e prevenendo inutili rallentamenti.

Gli utenti beneficiano anche di funzionalità/funzione quali opzioni di personalizzazione, dashboard personalizzati, controllo degli accessi e integrazione con il CRM.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podio

Un hub centralizzato per contenuti, conversazioni, progetti e file

Modifica collaborativa dei file

Integrazioni con strumenti popolari come ShareFile, Dropbox e GoToMeeting

app per iOS e Android

Pratiche funzioni di gestione delle attività

Limiti di Podio

La versione Free potrebbe essere inadeguata per le esigenze organizzative

Alcune attività di reportistica di base potrebbero non soddisfare pienamente le esigenze dell'utente

Prezzi di Podio

**Gratuito

Plus : $11,20/mese

: $11,20/mese Premium: $19,20/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Podio

G2 : 4.2/5 (400+ recensioni)

: 4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

6. Alveare

Via: Alveare Hive ottimizza il project management collaborativo su cloud, offrendo supporto a team in ufficio, remoti o ibridi. Vanta funzionalità/funzione come la gestione delle attività, la condivisione dei file e la chat, progettate per mantenere il team costantemente in contatto.

Utilizzate Hive chattare per connettervi con i colleghi individualmente, in gruppo o all'interno di thread di progetto e segnalate il vostro stato di disponibilità per far sapere al team se siete impegnati o lontani.

Le riunioni video sono disponibili all'interno della piattaforma e consentono di partecipare direttamente dalla chat, prendere note e assegnare azioni di follower in pochi minuti. Se la chat di testo è insufficiente, è possibile passare a una chat video o utilizzare scorciatoie per lanciare Zoom e Google Meet. 🤝

Utilizzate Hive Notes per la modifica in tempo reale prima, durante e dopo le riunioni. Si sincronizzano perfettamente con il vostro calendario, fornendo un facile accesso a tutti i documenti relativi alle riunioni.

Inoltre, semplificate l'acquisizione dei dati centralizzando le informazioni con Hive Form che si integrano perfettamente nei progetti e nelle attività, semplificando l'assegnazione ai membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Funzionalità di chattare in gruppo

Integrazione con Zoom e Google Meet

Note con possibilità di modifica in tempo reale

Chattare in video all'interno della piattaforma

Condivisione di file in chat

Limiti di Hive

Le app per desktop e per dispositivi mobili potrebbero essere migliorate

La gestione delle autorizzazioni e della gerarchia dei progetti è goffa

Prezzi di Hive

Solo :Free Forever per sempre

:Free Forever per sempre Teams : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

valutazioni e recensioni su #### Hive

G2 : 4.6/5 (450+ recensioni)

: 4.6/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (180+ recensioni)

Via: Luogo di lavoro Workplace di Meta è un social network privato progettato per privati e aziende. Rispecchia il format di Facebook, offrendo funzionalità/funzione come la creazione di profili e gruppi personalizzati, l'organizzazione di eventi e la condivisione di informazioni. La piattaforma si distingue per gli strumenti di comunicazione e messaggistica che semplificano il lavoro di squadra. 📨

All'interno di Workplace, gli utenti possono inviare messaggi, registrare video e programmare eventi senza alcuno sforzo. La funzione di messaggistica istantanea permette ai team di connettersi in pochi secondi, mentre la creazione di gruppi consente la collaborazione tra colleghi di reparti comuni.

La comunicazione aziendale è semplificata dai Gruppi di Workplace che consentono di creare tutti i gruppi necessari, personalizzarne il nome, selezionare le impostazioni di privacy e invitare i membri desiderati.

Proprio come Facebook, Workplace permette di commentare all'interno dei gruppi o di postare direttamente sul proprio profilo. Condividete foto, sondaggi e file per esprimere i vostri pensieri e le vostre idee al team.

I post Q&A consentono agli utenti di aggiungere ai preferiti i loro contenuti

Si integra con OneDrive, SharePoint, Dropbox o Google Drive

Funzionalità di videoconferenza e chattare per riunioni di gruppo

Possibilità di fissare gli annunci in cima al News Feed

Teams e sondaggi per raccogliere le opinioni del team

Un numero elevato di gruppi può portare a un ambiente di lavoro disorganizzato

L'integrazione con altre produttività di Facebook è alquanto limitata

Piano base : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Componente aggiuntivo di amministrazione e assistenza : $2/mese per utente

: $2/mese per utente Componente aggiuntivo Enterprise Live: $2/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

G2 : 4/5 (1.500+ recensioni)

: 4/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.300+ recensioni)

8. Stessa pagina

Via: Stessa pagina Samepage è fatto su misura per le piccole aziende e favorisce la collaborazione attraverso una suite di strumenti, tra cui messaggistica istantanea, discussioni, conversazioni, pianificazione, condivisione di file ed elenchi di attività.

La soluzione promuove la collaborazione organizzando e conservando in modo efficiente un ampio intervallo di file, come video, immagini e mappe, tutti su un'unica pagina. È possibile condividere le pagine con qualsiasi membro del team per garantire la sincronizzazione del lavoro e gli aggiornamenti in tempo reale.

È possibile avviare videochiamate o audio con i membri dell'organizzazione e gli ospiti con pochi clic. È anche possibile condividere lo schermo utilizzando l'app desktop per esprimere le proprie idee in modo più chiaro.

Per conversazioni più private, è possibile avviare chat individuali con un membro o un ospite dell'organizzazione. Per promuovere discussioni più ampie, create chat di gruppo e riunite tutti per conversazioni collaborative. 🗣️

Le migliori funzionalità/funzione di Samepage

Integra i file archiviati su piattaforme come Dropbox, Google Drive e OneDrive

App mobile per un facile accesso ovunque e in qualsiasi momento

Funzionalità di ricerca user-friendly per trovare messaggi, eventi, attività o allegati

Messaggi istantanei privati o di gruppo

Videochiamate e condivisione dello schermo

Limiti di Samepage

La qualità dei video potrebbe non essere sempre affidabile

Opzioni di personalizzazione delle cartelle dell'area di lavoro limitate

Prezzi di Samepage

**Gratuito

Standard : $7,50/mese per utente

: $7,50/mese per utente Pro: $9/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Samepage valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Crozdesk: 4.5/5 (200+ recensioni)

9. Loop Microsoft

Via: Loop Microsoft Microsoft Loop è lo strumento per la comunicazione asincrona e la connettività continua, ovunque si lavori. È dotato di un'app per dispositivi mobili e di un intervallo di componenti che ottimizzano la collaborazione del team, garantendo un esito positivo del progetto. ✅

Sfruttate il potenziale di Loop con questi componenti chiave:

Autore: Collaborate senza sforzo con il vostro team per perfezionare i contenuti, sia che si tratti di creare un post sui social media o di comporre un'email per i client Brainstorming organizzato: Utilizzate elenchi puntati o numerati per fare brainstorming con il vostro team in modo ordinato ed efficiente Collaborazione in tempo reale:Tabelle ed elenchi consentono di modificare e visualizzare istantaneamente le modifiche all'interno della chat. Create e condividete tabelle con colonne e righe chiare, specificando i dati di cui avete bisogno dal vostro team Gestione efficiente delle attività: Assegnate lavori con date di scadenza e notificateli ai membri del team tramite menzioni. Man mano che le attività vengono completate, possono essere contrassegnate come terminate, garantendo un monitoraggio regolare dello stato di avanzamento Discussioni mirate: Permette di concentrarsi su argomenti specifici all'interno del thread di chat, il che è particolarmente utile per prendere decisioni rapide

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Loop

Comunicazione e modifica in tempo reale

Commenti, suggerimenti, reazioni ed emoji per esprimere i propri pensieri

Il feed di notifiche dell'app mobile tiene traccia di attività, menzioni e risposte

Si integra con Microsoft 365

Facile condivisione delle pagine

Limiti di Microsoft Loop

Non sono disponibili recensioni (poiché si tratta di una versione relativamente recente)

Prezzi di Microsoft Loop

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Microsoft Loop

Nessuna recensione disponibile

10. Spike

Via: Spike Spike è una soluzione all-in-one per i team che cercano una comunicazione perfetta e un'efficiente gestione del project management all'interno di un'unica piattaforma.

Collaborate facilmente in Docs utilizzando testi, immagini o video. È possibile allegare file, aggiungere attività da svolgere e persino impostare promemoria per semplificare il project management. Quando si modifica, le note con le notifiche vengono automaticamente inserite nella parte superiore del feed unificato, eliminando la necessità di informare gli altri delle modifiche. 🔔

La Funzione Conversational Email di Spike consente di organizzare tutte le conversazioni passate e presenti sotto i singoli contatti, comprese email, thread, file, profili sociali e allegati.

Promuovete il lavoro di squadra attraverso gli Spike Channels, spazi dedicati alle discussioni relative ai progetti. Utilizzate gli strumenti di collaborazione del team per condividere i file, partecipare alle chiamate del team e assicurarvi che tutti siano aggiornati.

Le migliori funzionalità/funzione di Spike

Calendario condiviso

Integrazione con servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox

Gestione dei file e funzionalità di ricerca

Videoconferenza per le riunioni

Documenti collaborativi per la modifica in tempo reale

Limiti del picco

Gli utenti possono inoltrare solo singole email e non interi thread di email

Nessuna opzione per taggare i membri del team all'interno delle note

Prezzi di Spike

**Gratis

Team : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business+: $9/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Spike

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Sfruttare il potere del lavoro di squadra con gli strumenti essenziali di collaborazione per le piccole imprese

Migliorate il potenziale della vostra azienda promuovendo il lavoro di squadra, facilitando la collaborazione e garantendo un project management semplificato. Questi 10 strumenti di collaborazione per le piccole imprese possono servire come forza unificante nel vostro viaggio verso l'esito positivo. 🏆

