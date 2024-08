10 certificazioni di consulenza per costruire la vostra carriera nel 2024

Dai consulenti medici nei grandi ospedali agli amichevoli strateghi del contenuto, la parola "consulente" rappresenta diversi lavori e carriere.

Anche il mercato dei freelance si sta formando come un percorso di carriera praticabile 1,3 trilioni di dollari con 60 milioni di freelance attivi, secondo Upwork, dando vita a consulenti indipendenti su tutta la linea.

Secondo la stessa ricerca, i consulenti assumono attività più impegnative, da fare su progetti diversi e sono anche più soddisfatti in generale. Il risultato è che anche la concorrenza è agguerrita.

Per distinguersi dalla massa e avviare una carriera di consulenza di esito positivo, non bastano le competenze. È necessaria la credibilità. Le certificazioni di consulenza sono un ottimo modo per ottenerla.

Prima di entrare nei dettagli delle certificazioni di consulenza, cerchiamo di capire il contesto.

Che cos'è la consulenza?

La consulenza è la pratica di un professionista/esperto, tipicamente esterno a un'organizzazione, che fornisce consigli specialistici o implementa misure per risolvere i problemi specifici di un'azienda. I consulenti sono:

Esperti: Hanno una profonda conoscenza dell'area aziendale in cui sono specializzati. Può trattarsi di un settore come quello dei servizi finanziari o della sanità, di una pratica come l'assunzione di personale diversificato o l'analisi dei dati, o di entrambi

Indipendenti: Come gli avvocati o i consulenti di gestione, sono in genere impiegati al di fuori dell'organizzazione di cui risolvono i problemi

Strategici: I consulenti sono assunti principalmente per offrire consigli, costruire processi e creare sistemi. Alcuni implementano anche progetti pilota come correzione di bozze

Diretti dall'IP: I consulenti spesso creano proprietà intellettuale (IP) propria, come processi, framework e modelli

Altamente qualificati: Spesso hanno titoli post-laurea o dottorati nel loro campo per dimostrare la loro qualificazione (in nicchie specifiche o in settori altamente regolamentati)

Tuttavia, i titoli di studio formali non sono l'unico modo per dimostrare le proprie qualifiche come consulente. Le certificazioni di consulenza affidabili possono fare lo stesso per voi e molto di più!

Che cosa sono le certificazioni di consulenza?

Le certificazioni di consulenza sono prove documentali delle vostre competenze e capacità rilasciate da un'autorità competente. Ad esempio, la certificazione del Project Management Institute come Project Management Professional (PMP) dimostra che avete le conoscenze e l'esperienza necessarie per avviare, pianificare, eseguire, monitorare e completare con successo un progetto.

Quali sono i vantaggi di ottenere una certificazione di consulenza?

Il vantaggio fondamentale delle certificazioni di consulenza è il riconoscimento delle vostre capacità da parte di una terza parte ben considerata. Ma fanno molto di più.

Conoscenze specialistiche

La maggior parte dei programmi di certificazione inizia con un modulo di formazione o un corso. Ciò consente ai professionisti di acquisire competenze specifiche e best practice. A differenza dei diplomi universitari che si concentrano su conoscenze generiche, le certificazioni offrono specializzazione e applicabilità pratica.

Credibilità e reputazione

Le certificazioni di consulenza rilasciate da un'autorità competente dimostrano al vostro potenziale datore di lavoro/cliente che avete le competenze necessarie per Da fare.

Ad esempio, la certificazione di Amazon Web Services (AWS) come professional data engineer dimostra che siete qualificati per progettare, mettere in sicurezza, ottimizzare e modernizzare le applicazioni cloud su AWS.

Vendibilità

Diversi ruoli richiedono certificazioni per essere assunti. Quando assumono coach aziendali/di leadership, le organizzazioni cercano soprattutto le certificazioni dell'International Coaching Federation (ICF). Possederne una aumenterà notevolmente la vostra commerciabilità.

Potenziale di guadagno più alto

Le certificazioni dei consulenti spesso richiedono un'esperienza pratica nel campo in questione. Pertanto, un consulente certificato ha un esito positivo, che ne aumenta la richiesta e il potenziale di guadagno.

Crescita di carriera

Alcune delle migliori certificazioni di consulenza hanno più livelli. Per istanza, l'ICF offre certificazioni come "associate certified coach", "professional certified course" e "master certified course" Ciascun livello ha requisiti diversi e dimostra una maggiore abilità, che favorisce la crescita della carriera.

Inoltre, mostra ai potenziali clienti che vi impegnate a far crescere le vostre capacità nel vostro campo. Standardizza la vostra pratica e la eleva ai massimi standard del settore. Inoltre, garantisce un processo disciplinare da seguire nel caso in cui qualcosa vada storto.

Come trovare la migliore certificazione di consulenza per la vostra carriera?

Una rapida ricerca su Google vi fornirà centinaia di certificazioni di vari provider. Molti di essi offrono corsi che rilasciano un certificato di esito positivo. Tuttavia, non tutte offrono gli stessi vantaggi.

Nella scelta della migliore certificazione di consulenza per incrementare la vostra carriera, cercate i seguenti elementi.

Rilevanza : Cercate certificazioni che siano pertinenti alle vostre competenze, al campo di lavoro e ai clienti che intendete servire

: Cercate certificazioni che siano pertinenti alle vostre competenze, al campo di lavoro e ai clienti che intendete servire Requisiti della certificazione : Se sembra troppo facile da completare, potrebbe essere sbagliata per voi. Assicuratevi che vi sfidi a fare di più

: Se sembra troppo facile da completare, potrebbe essere sbagliata per voi. Assicuratevi che vi sfidi a fare di più Autorità competente : Trovate l'organizzazione più importante nel campo in cui volete essere certificati

: Trovate l'organizzazione più importante nel campo in cui volete essere certificati Orientamento alla domanda : La certificazione deve dimostrare che siete in grado di Da fare nella pratica, non solo che siete in grado di superare un esame

: La certificazione deve dimostrare che siete in grado di Da fare nella pratica, non solo che siete in grado di superare un esame Esito positivo : Verificate se altri professionisti certificati hanno ottenuto lo stato di carriera che cercate come risultato di queste certificazioni. È utile leggere le testimonianze e le valutazioni

: Verificate se altri professionisti certificati hanno ottenuto lo stato di carriera che cercate come risultato di queste certificazioni. È utile leggere le testimonianze e le valutazioni Investimento: Verificate quanto tempo e quanto denaro dovrete investire per ottenere questa certificazione e assicuratevi di potervelo permettere

Sulla base di questi parametri, abbiamo identificato le dieci migliori certificazioni di consulenza per incrementare la vostra carriera nel 2023.

Le 10 migliori certificazioni di consulenza da prendere in considerazione

1. Consulente di gestione certificato (CMC)

Quando un'organizzazione cerca di rivedere o migliorare la gestione del proprio team, dei progetti o delle pratiche aziendali, si rivolge a un consulente di gestione. Per esempio, potrebbe assumere un consulente di marketing prima di lanciare un nuovo prodotto o un consulente delle risorse umane durante l'elaborazione di una strategia di lavoro ibrida.

L'Istituto dei consulenti di gestione offre il Consulente di gestione certificato è la designazione per i professionisti che aiutano le aziende a gestire persone, progetti e tecnologie nei settori delle risorse umane, della pianificazione strategica, delle finanze, delle operazioni, delle tecnologie dell'informazione e del marketing. Il corso copre anche le pratiche etiche, i processi, il project management e la gestione del cambiamento.

Requisiti

Per qualificarsi, è necessario

Un minimo di tre anni di esperienza

Cinque valutazioni soddisfacenti dei clienti

Una laurea o almeno cinque anni di esperienza lavorativa più una formazione professionale significativa in consulenza gestionale

Processo

Il programma di certificazione consiste in un esame scritto che copre l'etica e le competenze di consulenza, seguito da un esame orale in cui si presenta un impegno con il cliente e si risponde alle domande.

**Costi

La certificazione iniziale di consulenza gestionale può costare da 350 a 700 dollari. Per mantenere la certificazione è necessario pagare un costo annuale di 395 dollari. E la certificazione va rinnovata ogni tre anni.

2. Consulente accreditato per le piccole imprese (ASBC)

Il consulente per le piccole imprese è un consulente di gestione con competenze uniche in materia di aziende indipendenti con meno di 500 dipendenti.

L'Associazione dei consulenti accreditati per le piccole imprese (AASBC) offre le certificazioni di Consulenti accreditati per le piccole imprese (ASBC) ai membri di tutto il mondo.

Requisiti

Per candidarsi, è necessario dimostrare la propria esperienza nella gestione di piccole aziende ed essere disposti a continuare a servire il mercato.

**Processo

Per ottenere la certificazione, è necessario diventare membri dell'AASBC, seguire una serie di lezioni di 40 ore, studiare il libro di formazione sull'approccio SEMP (Simplified Examination to Maximize Profit) e superare un esame online.

Costi

La quota di iscrizione iniziale è di $999, con una quota di rinnovo di $149 ogni anno.

3. Professionista del project management (PMP)

Il Project Management Institute offre l'ambito riconoscimento di Project Management Professional certificazione per i candidati con competenze nella "gestione di persone, processi e priorità aziendali di progetti professionali" Riconosce le competenze in:

Guidare le persone durante l'intero ciclo di vita del progetto

Utilizzare approcci Agile e ibridi per progettare le modalità di implementazione del progetto

Comunicare con le varie parti interessate sullo stato del progetto

Uno dei tre moduli della certificazione PMP riguarda il processo di project management, che comprende la gestione delle comunicazioni, l'assegnazione delle attività, il monitoraggio delle prestazioni, il sondaggio della qualità, la gestione dei cambiamenti, la definizione di standard di governance e la scelta degli strumenti giusti. La piattaforma di project management di ClickUp può aiutare a fare tutto questo e molto altro.

gestione di progetti, persone, processi e priorità aziendali con ClickUp

Requisiti

Per diventare PMP, è necessario che:

Laurea quadriennale

36 mesi di esperienza nel project management

35 ore di formazione/addestramento in project management o certificazione CAPM®

Processo

Una volta accettata la domanda in base all'idoneità, è necessario sostenere un esame scritto online.

**Costi

La certificazione PMP costa 400-555 dollari, a seconda dello stato di appartenenza.

4. Progetto+ CompTIA

Con più della metà dei grandi progetti fallisce soprattutto per quanto riguarda l'implementazione della tecnologia, i project management di buon livello sono molto richiesti. Le organizzazioni cercano soprattutto professionisti in grado di comprendere lo sviluppo tecnologico, con esperienza nell'utilizzo di metodologie Agile e di strumenti per il project management s. Progetto CompTIA+ certifica i professionisti IT con le competenze necessarie per gestire progetti di piccole e medie dimensioni. Copre metodologie, framework, competenze Agile, gestione del cambiamento e conformità.

Requisiti

CompTIA Project+ è una certificazione di voce che richiede almeno 6-12 mesi di esperienza nel project management.

Processo

È necessario superare un esame con domande a scelta multipla e basate sulle prestazioni.

**Costi

È possibile acquistare solo l'esame per 358 dollari o seguire la formazione online o il materiale di autoapprendimento con un costo aggiuntivo.

Ora che abbiamo compreso le principali certificazioni generaliste, esaminiamone alcune per gli specialisti.

5. Professionista certificato della sicurezza dei sistemi informativi (CISSP)

La maggior parte delle organizzazioni dispone di grandi team di cybersecurity interni. Tuttavia, per situazioni particolari, come dopo un attacco informatico o per verifiche puntuali, assumono consulenti per la sicurezza.

Il Professionista certificato per la sicurezza dei sistemi informativi di ISC2 è una certificazione molto apprezzata. Riconosce le competenze di un professionista in materia di sicurezza informatica in termini di risorse, comunicazione, rete, operazioni e architettura. Include anche la gestione del rischio, le valutazioni e la gestione dell'identità e dell'accesso.

Requisiti

Per ottenere la certificazione, è necessario avere almeno cinque anni di esperienza lavorativa in due o più domini ISC2 CISSP. È possibile qualificarsi con un anno di esperienza e una laurea pertinente.

Processo

È possibile ottenere la certificazione dopo aver completato con successo un esame, aver accettato il codice etico ISC2 e aver pagato una quota annuale di 125 dollari.

6. ScrumMaster certificato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Scrum-alliance.png Logo dell'Alleanza Scrum /%img/

Scrum sta diventando un modo popolare per i team di ingegneri di gestire i progetti. Uno scrum master riunisce il team, favorisce un ambiente di lavoro efficace e guida i membri del team attraverso i principi e le pratiche di scrum.

Le organizzazioni spesso assumono consulenti per impostare, formare e rendere operativo lo scrum per i loro team.

Il ScrumMaster certificato la certificazione di Scrum Alliance attesta la conoscenza di Scrum e la capacità di applicarlo nella pratica. Il programma di formazione insegna anche le account del team, gli eventi e gli artefatti necessari per adottare Scrum con esito positivo.

Requisiti

Questo programma è adatto anche a chi ha esperienza nel settore IT, come ingegneri del software, analisti aziendali e project manager.

Processo

È necessario completare un corso online o di persona con almeno 14 ore di lezione. Poi, dovrete anche superare un test.

**Costi

La formazione, la certificazione e altri materiali bonus costano 299 dollari. In dipendenza della vostra esperienza, potete anche seguire altri corsi avanzati su Scrum.

7. Certificazioni per ingegneri cloud

Poiché un numero sempre maggiore di applicazioni si sta spostando interamente sul cloud, la necessità di ingegneri con competenze tecniche specializzate in ogni ambiente è fondamentale. In genere, le organizzazioni assumono professionisti certificati per risolvere problemi tecnologici complessi. Ecco alcune certificazioni di livello avanzato in ingegneria e architettura cloud.

Certificazioni di specialità AWS Le certificazioni di specialità includono networking avanzato, database, SAP su AWS, apprendimento automatico, sicurezza e analisi dei dati. Per ottenere questa certificazione, è necessario:

Avere cinque anni di esperienza in campi correlati, oltre alla conoscenza di tecnologie e concetti specifici

Superare un esame online

Pagare circa 300 dollari per le tasse d'esame

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-10-1400x404.png Logo Azure /%img/

Credenziali dell'esperto Azure Azure offre certificazioni di livello esperto per architetti di soluzioni, architetti di cybersecurity, ingegneri DevOps e architetti di soluzioni Power platform. Per ottenere questa certificazione, è necessario:

Completare le certificazioni associate pertinenti di Azure

Superare un esame di certificazione

Pagare una tassa d'esame di 165 dollari

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-11.png Logo di Google Cloud /%img/

Certificazione professionale Google Cloud GCP offre certificazioni di livello professionale a coloro che possiedono competenze avanzate nella progettazione, implementazione e gestione dei prodotti Google Cloud. Le specializzazioni comprendono cloud architect, database engineer, data engineer, Workplace administrator, ecc. Per ottenere una qualsiasi di queste certificazioni, è necessario:

Avere più di 3 anni di esperienza nel settore, di cui almeno un anno di esperienza rilevante

Superare l'esame di certificazione

Pagare una tassa d'esame di 200 dollari

Esistono decine di certificazioni per tecnologi, ognuna con i propri vantaggi. Quelle sopra elencate sono alcune delle principali per iniziare. Vediamo ora alcune altre certificazioni professionali per consulenti.

8. Certificazione professionale delle risorse umane (PHRC)

La domanda di professionisti in grado di assumere, formare e gestire lavoratori a distanza, freelance, team globali e forza lavoro diversificata è in forte crescita. Le capacità dimostrate di trasformare la pratica delle risorse umane possono essere eccezionalmente preziose per i consulenti.

Il Consulente certificato per le risorse umane (CHRC) dell'Istituto di Gestione delle Risorse Umane (HRMI) è stato progettato appositamente per i consulenti esterni. Copre strategia, retribuzione e benefici, comportamento organizzativo, project management, audit delle risorse umane, ecc.

Requisiti

Per ottenere questa certificazione di consulenza, è necessario avere una laurea o un titolo superiore e dieci anni di esperienza lavorativa, di cui almeno quattro in ambito manageriale.

Processo

Una volta riuniti i criteri di idoneità, è necessario superare un esame.

**Costi

Le quote di iscrizione all'HRMI sono comprese tra 75 e 100 dollari.

9. Esperto di marketing digitale certificato

Le organizzazioni, soprattutto le piccole aziende, cercano marketer digitali che le aiutino a crescere. Si tratta di generalisti in grado di ideare ed eseguire una strategia di marketing digitale, ma anche di specialisti in marketing dei contenuti, social media, pubblicità a pagamento, ecc.

Il Esperto certificato di marketing digitale la certificazione offerta dall'American Marketing Association con il Digital Marketing Institute riguarda la vendita digitale, l'esperienza del cliente, l'e-commerce, il piano dei progetti e la leadership.

Requisiti e processo

Per qualificarsi, è necessario completare un corso online di circa 120 ore e presentare due incarichi di 5000 parole per la valutazione.

**Costi

I programmi di formazione e certificazione costano fino a 3000 dollari.

10. Consulente verificato ClickUp Consultant

Ogni organizzazione sta affrontando la trasformazione digitale, cercando di digitalizzare e automatizzare vari processi. In questo percorso, adottano diversi strumenti che richiedono impostazioni e gestione.

Lo strumento di project management di ClickUp è utilizzato da oltre 2 milioni di team in tutto il mondo e ogni giorno ne vengono adottati sempre di più. Per accelerare questo processo, abbiamo creato una comunità di consulenti che possono aiutare nella configurazione dell'area di lavoro, nell'ottimizzazione dei flussi di lavoro, nell'onboarding, nella documentazione dei processi, nella creazione di automazioni personalizzate e altro ancora. Consulenti ClickUp Verified Consultant hanno accesso ai potenziali clienti che hanno bisogno di aiuto, al portale dei partner per la collaborazione, al beta testing e agli account sandbox gratuiti.

Requisiti

Per essere considerati consulenti di ClickUp Verified Consultant, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Passione per la produttività

Esperienza nell'implementazione di ClickUp per più client

Meno di dieci dipendenti a tempo pieno e 1 milione di dollari di fatturato

Processo Applicare online per diventare un consulente ClickUp Verified Consultant e avrete nostre notizie.

Come gestire la carriera di consulente con ClickUp Consultant

In qualità di consulente, dovrete gestire più progetti contemporaneamente, ognuno con i propri processi, obiettivi e attività. Tutto questo può diventare ingombrante. Uno strumento robusto come ClickUp software di consulenza può rendere tutto questo semplice.

Gestire la comunicazione con i client Lo strumento di project management di ClickUp si adatta perfettamente al vostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o al vostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

software di onboarding per i client . Con 15 diverse viste Carico di lavoro, i consulenti possono visualizzare le strategie dei client, le Sequenze, la fatturazione, l'assunzione e altro ancora in una piattaforma sicura.

È possibile trarre vantaggio dalle pratiche standard del settore con il Modello di gestione dei client di ClickUp .

Bonus: impressionate i client con questi modelli

**idee regalo per i clienti_

!

Portate tutto il vostro lavoro in ClickUp Tasks

Organizzate tutti i vostri progetti nell'area di lavoro di ClickUp. Suddivideteli in attività , sottoattività e liste di controllo per una facile gestione.

All'interno di ClickUp è possibile includere anche attività operative come la firma del contratto, la stesura del budget e altro ancora, nonché automatizzare le attività ricorrenti per le revisioni dei progetti o gli adempimenti.

Collaborazione contestuale su ClickUp

Aggiungete descrizioni dettagliate per le attività. Comunicate con i fornitori, i partner o i client attraverso commenti annidati. Aggiungete campi personalizzati per elementi specifici dei vostri servizi di consulenza. Utilizzate ClickUp come un unico interlocutore software di collaborazione con i client .

Visualizzazione dell'attività di ClickUp per commenti e relazioni

Monitoraggio e gestione del tempo

La risorsa più importante di un consulente è il suo tempo. Utilizzate Monitoraggio del tempo ClickUp per misurare con precisione il tempo dedicato a ciascun incarico. Vedere le tendenze sul ClickUp dashboard e pianificare efficacemente i progetti futuri. Se non siete sicuri, iniziate con il ClickUp Dashboard modello di registro del tempo registrato .

Sia che siate solo voi stessi o che gestite un team di dipendenti/appaltatori, utilizzate la vista Carico di lavoro di ClickUp per la gestione del tempo.

Documentare e condividere le conoscenze

Che si tratti di le note della riunione o i vostri processi proprietari, usate Documenti ClickUp per scrivere e condividere in sicurezza le conoscenze. Collegateli ai vostri flussi di lavoro e create attività direttamente dall'interno.

Da fare di più con l'IA

Avete bisogno di aiuto? Nessun problema. Ci sono un certo numero di Strumenti di IA per la consulenza che possono automatizzare e accelerare il vostro lavoro. Utilizzare ClickUp AI come assistente personale. Riepilogare/riassumere le note e generare elementi d'azione più velocemente. Usate ClickUp AI come vostro copy editor personale. Fate una domanda e un brainstorming di idee.

Da fare di più con l'IA

Trovate modelli appositamente studiati per ogni esigenza

Con ClickUp non è necessario partire da zero. Se disponete già di modelli per il vostro lavoro - accordi, flussi di lavoro, scoperta dei client, caso aziendale ecc... portateli a ClickUp, altrimenti non c'è da preoccuparsi.

Scegliete tra decine di Modelli di consulenza pre-costruiti di ClickUp Consultant per ogni esigenza. Per iniziare subito a lavorare, ecco il modello Modello di contratto per ClickUp Consultant . 🤩 Basta fare una copia del modello, compilare i dettagli pertinenti e passare al lavoro vero e proprio: risolvere i problemi dei client!

Aumenta la tua carriera di consulente con ClickUp Consultant

Le certificazioni di consulenza vi fanno entrare nel mondo del lavoro. Aiutano a costruire la credibilità e a influenzare i potenziali client ad assumervi per il lavoro da svolgere. Una volta assunti, ne servono altre.

Il project management con ClickUp vi porta al traguardo. Vi aiuta a gestire le relazioni con i client, a consegnare i progetti e a rendere operativa la vostra attività di consulenza.

E non solo! Vi fa risparmiare tempo, eliminando il lavoro di routine e dandovi la libertà di ottenere risultati per i client. Eleva la vostra azienda di consulenza. Provate gratis ClickUp oggi stesso !