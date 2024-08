Come utilizzare i fogli di Google come CRM (con i modelli)

La maggior parte di noi usa già i fogli di calcolo ogni giorno. Dai bilanci mensili ai numeri commerciali, Fogli Google è famoso per la sua facilità d'uso, le funzionalità/funzione collaborative, l'accessibilità globale e le capacità di personalizzazione.

Ma chi avrebbe mai detto che un Foglio Google vuoto potesse anche diventare il vostro CRM in funzione? 🤯

È vero: potete usare Fogli Google per creare o utilizzare innumerevoli modelli per il vostro CRM il project management dei fogli di calcolo , campagne di marketing , email di massa, previsioni, monitoraggio, follower e altro ancora.

Diamo un'occhiata più da vicino a come utilizzare il CRM di Fogli Google - con un nuovo potente strumento che può completare la gestione delle relazioni con i clienti!

Comprendere le funzioni CRM su Fogli Google

Pur non essendo una piattaforma CRM tradizionale, Fogli Google offre un modo sorprendentemente efficace per gestire le relazioni con i clienti, soprattutto per le aziende più piccole o per chi cerca una soluzione economica.

Alcune funzioni CRM chiave di Fogli Google includono:

1. Gestione dei contatti : Organizzare i contatti in un database strutturato, convalidare i dati per mantenerne l'autenticazione, filtrare e ordinare in base ai gruppi di traguardo e applicare la formattazione condizionale per separare le informazioni importanti

2. Monitoraggio della pipeline commerciale **Monitorare visivamente lo stato delle trattative attraverso tutte le fasi commerciali, assegnare attività e monitorarne il completamento, calcolare metriche e identificare i colli di bottiglia

3. Gestione dei compiti e delle attività: Monitoraggio delle interazioni con client e clienti, impostazione di date di scadenza e promemoria, delega delle attività e visualizzazione dello stato di avanzamento, utilizzo di filtri per focalizzarsi sulle aree di miglioramento

4. Reportistica e analisi: Trasformare i dati in approfondimenti, generare report, monitorare le prestazioni e condividere i report per facilitare il processo decisionale

5. Integrazioni e automazione: Integrazione di Fogli Google con popolari alternative CRM per espandere le funzionalità: catturare i contatti da e-mail e moduli, automatizzare l'elenco delle e-mail di follow-up e sincronizzarsi con i calendari per programmare e monitorare le riunioni

Non è tutto. Fogli Google offre anche molti modelli di CRM, in modo da potersi concentrare sul mantenimento delle relazioni con i clienti e non sul lavoro di creazione dei CRM.

Tipi di modelli CRM di Fogli Google e loro utilizzo

Dall'organizzazione di base dei dati dei clienti all'automazione della gestione delle vendite, Fogli Google offre un'ampia gamma di modelli CRM Modelli CRM servono a diversi casi d'uso nella gestione dei client. Ecco alcuni dei modelli CRM di Fogli Google più utilizzati.

1. Modello di CRM per il project management

Via Galleria di modelli di Fogli Google Questo modello libero da usare Grafico di Gantt di Fogli Google Il modello è ideale per le aziende che hanno interazioni continue con i clienti nel corso di un progetto.

Questi modelli combinano informazioni di contatto per i clienti con monitoraggio dei progetti funzionalità/funzione come carta del progetto , i dati degli stakeholder, le sequenze, le attività, le scadenze e l'allocazione del budget.

È possibile personalizzare ogni categoria, collaborare con i membri del project management e salvare il tutto su Google Drive. Ora tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili anche in viaggio!

2. Modello CRM di base

Via Galleria di modelli di Fogli Google Questo CRM di base modello di foglio di calcolo è lo strumento di gestione commerciale perfetto per i titolari di piccole aziende e i fondatori di startup.

Iniziate personalizzando la scheda 'Impostazioni'. È possibile definire categorie come il tipo di contatto per le persone e la fase delle opportunità che si hanno con loro. Il viaggio nella gestione delle relazioni con i clienti è appena diventato più semplice.

Utilizzate la scheda "Dashboard" come un mini pannello di controllo. Mostra il valore totale delle opportunità, il numero totale di persone, aziende e opportunità e il numero di opportunità per fase con i relativi valori.

La scheda "Persone" contiene i dati relativi ai clienti con cui si desidera fare affari. Utilizzate tag preimpostati come follower, hot e upsell per definire la relazione che avete stabilito con loro.

Allo stesso modo, la scheda "Aziende" contiene informazioni sui lead attuali e potenziali dell'organizzazione.

La scheda 'Opportunità' rappresenta tutti i lavori richiesti per lo sviluppo aziendale che si desidera monitorare.

3. Modello di CRM per il monitoraggio della pipeline commerciale

Via Modello CRM di HubSpot È possibile visualizzare e registrare l'intera pipeline commerciale, compresi i seguenti dati gestione dei lead , monitoraggio commerciale e la reportistica sulle entrate, in questo pratico modello CRM di Fogli Google.

Il modello è scaricabile gratis da HubSpot. Semplifica la gestione commerciale visualizzando tutti i dati di ciascuna scheda sotto forma di grafici e diagrammi nella dashboard principale.

Potete iniziare a impostare l'imbuto commerciale della vostra azienda su questo foglio. Consultate la scheda "Istruzioni" per capire cos'è il foglio di calcolo del CRM e come compilarlo.

4. Modello di CRM per la gestione del marketing

Via Modello di CRM di marketing di Fogli Google di HubSpot Se avete impostato il CRM della vostra organizzazione su obiettivi di marketing ora potete monitorarli facilmente con questo foglio di calcolo CRM gratuito per la gestione del marketing.

Incentrato sulla generazione e la fidelizzazione dei lead, questo modello di CRM presenta moduli per la cattura dei lead, sequenze di follow-up via email, monitoraggio delle prestazioni delle campagne e strumenti di segmentazione in base ai livelli di interesse o di coinvolgimento.

È possibile classificare i contatti in base alla loro origine, come ad esempio i contatti di una campagna Facebook, i contatti di una campagna di email a freddo, i contatti di LinkedIn e così via.

5. Modello di CRM per il marketing degli eventi

Via Galleria di modelli di Fogli Google Questo modello è particolarmente utile per i team di gestione del team di agenzie pubblicitarie e di social media marketing. Aiuta a presentare la propria Sequenza di marketing al team di profili personalizzati dei clienti monitorando e programmando i contenuti.

È possibile gestire, monitorare e programmare i contenuti nazionali campagne di marketing campagne di marketing locale, relazioni pubbliche, marketing dei contenuti, blog, pagine web e così via.

Il modello vi aiuta a mantenere una comunicazione coerente del marchio su tutte le piattaforme e a evitare duplicazioni.

È il vostro calcolatore per i risultati raggiunti e per generare reportistica sull'esito positivo delle campagne di marketing.

Impostazione del CRM in Fogli Google: Guida passo passo

Se non volete avere a che fare con strumenti CRM complessi, questa guida passo passo vi guiderà nell'utilizzo dell'umile Fogli Google come strumento CRM! 🙌

$$$a Passaggio 1: Scegliere un modello CRM

Via Galleria di modelli di Fogli Google Prima di tutto, è necessario trovare un modello di CRM adatto alle proprie esigenze aziendali. Sebbene Fogli Google offra modelli integrati, è possibile esplorare altri siti web che forniscono modelli gratis o in vendita.

Passaggio 2: Importare il modello

Aprite Fogli Google e fate clic su "File > Nuovo > Da un modello" Cercate modelli di CRM o usatene uno già scaricato.

Passaggio 3: personalizzare il foglio di calcolo CRM

È possibile aggiungere o rimuovere colonne e righe per riflettere solo le informazioni che si desidera monitorare.

Considerate i campi essenziali in base ai vostri oggetti CRM. Questi potrebbero includere le informazioni di contatto (nome, email, telefono, azienda), la fonte del lead, la fase commerciale, la cronologia delle attività, le note e i commenti.

Passaggio 4: Proteggere l'integrità dei dati

I dati CRM dei fogli di calcolo di Google sono una miniera d'oro per ogni azienda!

Per mantenere l'accuratezza e la coerenza delle informazioni di contatto, è possibile implementare regole di convalida dei dati. Ora il vostro modello di CRM può dare filo da torcere anche agli strumenti CRM personalizzati.

Per proteggere i dati sensibili, considerate l'impostazione di autorizzazioni a livello di foglio per controllare chi può visualizzare e modificare determinate informazioni.

Passaggio 5: Impostazione della pipeline commerciale

Via Template CRM di HubSpotmangiato Impostare l'imbuto commerciale per monitorare i lead commerciali rilevanti attraverso ogni fase. Create colonne o schede per rappresentare le diverse fasi (ad esempio, Lead, Qualified, Proposal Sent, Closed Won/Lost).

Utilizzate la formattazione a condizioni per evidenziare le opportunità in fasi diverse o quelle che richiedono la vostra attenzione. In questo modo si ottiene una chiara visione dello stato commerciale attraverso grafici e diagrammi.

Il CRM di Fogli Google semplifica la reportistica e la presentazione dei numeri ai client. È possibile creare tabelle pivot per analizzare i dati dei clienti, identificare le tendenze e monitorare le metriche delle prestazioni.

Passaggio 6: Monitoraggio di attività e compiti

Con il vostro Fogli Google CRM, potete creare le vostre attività gestione delle attività e utilizzare colonne, schede o fogli separati per monitorare le attività e i compiti relativi a ciascun contatto.

Potete assegnare attività al vostro team di gestione delle relazioni con i clienti, collaborare in tempo reale e monitorare lo stato di avanzamento.

Suggerimenti e trucchi per manifestare la produttività con Fogli Google come CRM

Fogli Google è il programma più strumento CRM versatile con una serie di funzionalità/funzione progettate per aumentare la produttività e mantenere le spese di marketing gestibili. Esploriamo alcuni dei suoi pratici suggerimenti e trucchi.

1. Suggerimenti intelligenti per le formule

Via Comunità di Google Cloud Una volta iniziata la digitazione di una formula, Sheets analizza i dati circostanti per capirne la rilevanza. Riconosce gli schemi, come numeri, date, testi o intervalli, e tiene conto delle formule più recenti e delle attività comuni del foglio di calcolo.

Fogli Google utilizza tecniche di apprendimento automatico per la comprensione del contesto e migliora i suggerimenti delle formule nel tempo. Completa automaticamente i nomi delle formule durante la digitazione, riducendo gli errori di battitura.

2. Gestione dei progetti con la visualizzazione della Sequenza

Via Comunità di Google Cloud La visualizzazione interattiva di Sequenza di Sheets sfrutta la potenza di un canvas intelligente. Consente di interagire facilmente con le informazioni del progetto e di gestire le campagne di marketing, attività cardine del progetto , la collaborazione tra team e altro ancora.

È possibile presentare Reportistica CRM e risultati in modi più ingegnosi per la vostra organizzazione o i vostri client.

3. Utilizzate i componenti aggiuntivi di Fogli Google

Via Area di lavoro di Google Andare su "Estensioni > Componenti aggiuntivi > Ottieni componenti aggiuntivi" per utilizzare altri strumenti scaricati esternamente. Questi possono aiutare ad automatizzare le attività su Fogli Google.

È possibile scegliere tra varie app incentrate sull'IA per scrivere e riempire automaticamente i fogli con pochi prompt. Gli strumenti per la creazione di moduli aiutano a unire i moduli di Google dalle email al foglio di calcolo.

4. Script delle app di Google per Fogli Google

Via Google Apps Script Dashboard Apps Script consente di usufruire di un universo di possibilità CRM completamente nuovo. Pensate a menu personalizzati, finestre di dialogo a comparsa e comode barre laterali, il tutto per adattare il vostro Foglio Google alle vostre esatte esigenze. Potete abbandonare formule generiche e progettare funzioni personalizzate da fare esattamente come vi serve.

È anche possibile integrare perfettamente Fogli con Calendario, Drive, Gmail e altro. Immaginate di programmare riunioni o inviare email direttamente dal vostro foglio di calcolo! Create automaticamente moduli basati sui dati del vostro foglio di calcolo o popolate il vostro foglio con nuove risposte.

5. Chip intelligenti per la collaborazione e l'organizzazione

Via Comunità di Google Cloud Smart Chips consente di incorporare file come documenti, fogli di calcolo, diapositive o immagini direttamente nel foglio di calcolo. È sufficiente passare il mouse sul simbolo "@" per visualizzare tutti i file suggeriti in base alle attività recenti e alle parole chiave.

Con la condivisione di chip di dati in Fogli Google collaborativi, diventa facile per tutte le parti interessate accedere alle informazioni rilevanti senza mai lasciare il foglio di calcolo.

Limiti dell'uso di Fogli Google come CRM

Sebbene Fogli Google offra una flessibilità sorprendente per il CRM, Da fare ha i suoi limiti rispetto alle piattaforme CRM dedicate.

1. Gestione dei dati

Nessuna funzionalità/funzione integrata per l'integrità dei dati: Manca la convalida automatica dei dati o la prevenzione dei duplicati, aumentando il rischio di errori e incoerenze

Manca la convalida automatica dei dati o la prevenzione dei duplicati, aumentando il rischio di errori e incoerenze Capacità limitata dei dati: Potrebbe non essere in grado di gestire in modo efficiente database estremamente grandi, con conseguenti problemi di prestazioni

Potrebbe non essere in grado di gestire in modo efficiente database estremamente grandi, con conseguenti problemi di prestazioni Nessuno strumento di reporting avanzato: Offre solo strumenti di reporting di base, ma non dispone delle estese capacità reportistiche e analitiche dei CRM dedicati

2. Funzioni

Nessuna gestione integrata della pipeline commerciale: Il monitoraggio di pipeline commerciali complesse con fasi e dipendenze può essere macchinoso e richiedere soluzioni manuali

Il monitoraggio di pipeline commerciali complesse con fasi e dipendenze può essere macchinoso e richiedere soluzioni manuali Potenziale di automazione limitato: L'automazione si basa su componenti aggiuntivi e integrazioni e potrebbe non essere così fluida o robusta come le funzionalità/funzioni integrate nei CRM dedicati

L'automazione si basa su componenti aggiuntivi e integrazioni e potrebbe non essere così fluida o robusta come le funzionalità/funzioni integrate nei CRM dedicati Mancanza di email marketing e gestione delle campagne: Non esistono strumenti integrati per le campagne di email marketing e le sequenze di lead nurturing

3. Sicurezza e scalabilità

Preoccupazioni per la sicurezza dei dati: La memorizzazione dei dati sensibili dei clienti su Fogli Google basato su cloud può sollevare problemi di sicurezza per alcune aziende

La memorizzazione dei dati sensibili dei clienti su Fogli Google basato su cloud può sollevare problemi di sicurezza per alcune aziende Scalabilità limitata: Con la crescita dell'azienda, la gestione di un CRM ampio e complesso all'interno di Sheets potrebbe diventare ingestibile e ostacolare un'ulteriore espansione

Con la crescita dell'azienda, la gestione di un CRM ampio e complesso all'interno di Sheets potrebbe diventare ingestibile e ostacolare un'ulteriore espansione Limiti alla collaborazione: Mentre la modifica collaborativa funziona bene per i piccoli team, la gestione dell'accesso e delle autorizzazioni per i team più grandi può essere impegnativa

Fogli Google è perfetto per le piccole aziende e le startup che cercano un programma gratuito, flessibile e facile da usare Soluzione CRM .

Tuttavia, i suoi limiti possono essere evidenziati quando l'azienda cresce e i dati diventano più complessi.

Consideratela come la vostra bicicletta di partenza. È ottima per imparare ad andare in bicicletta ed esplorare le basi della guida. Ma per i viaggi più lunghi e la gestione di carichi più pesanti, è necessaria una bicicletta dedicata O una piattaforma CRM dedicata o le loro alternative può essere l'opzione più pragmatica!

Potrebbe essere il momento di prendere in considerazione la migrazione a una piattaforma dedicata CRM dedicato per garantire la sicurezza dei dati, funzioni avanzate e una scalabilità continua per la crescita futura.

Riunione ClickUp: Una migliore alternativa al CRM di Fogli Google

Traccia, gestisci e mantieni le relazioni con i clienti con il software di gestione dei progetti CRM ClickUp Project Management Software

Ma può un'app sostituire tutti gli strumenti CRM? Sì, se si tratta di ClickUp!

Grazie a solidi strumenti CRM, ClickUp semplifica la collaborazione e la chat con il team di tutti i reparti, dal marketing al commerciale, fino alla finanza.

È anche una piattaforma di lavoro e produttività all-in-one che aiuta a gestire le relazioni con i client e ad aumentare la soddisfazione dei clienti.

Visualizzazioni CRM

Visualizzate tutte le relazioni con i vostri client con un sistema altamente flessibile ClickUp CRM Visualizzazioni Utilizzare ClickUp CRM strumenti di collaborazione visiva per monitorare lo stato dell'affare, identificare le responsabilità del team, monitorare il feedback e anticipare le date di chiusura dell'affare.

Con oltre 10 visualizzazioni flessibili e personalizzabili, è possibile mappare gli stati con viste Bacheca, Tabella, Elenco, Mappe mentali e altro ancora per rendere l'esito positivo del cliente un gioco da ragazzi!

ClickUp Dashboard

Estrai le informazioni sui clienti e analizza i dati con ClickUp Dashboard widget

Impostazione di un widget personalizzato del CRM dashboard con ClickUp e ottenere report commerciali dettagliati che aiutano voi e i vostri client a evitare errori costosi. Potrete evidenziare con precisione i vostri lavori commerciali, identificare i colli di bottiglia, prevenire l'abbandono dei clienti e analizzare le conversioni.

ClickUp offre l'accesso a un'ampia gamma di report sulle vendite database personalizzato dei clienti ; solo le persone che desiderate possono visualizzare questa miniera d'oro con autorizzazioni personalizzabili.

ClickUp Automazioni

Creare automazioni personalizzate per risparmiare tempo con Automazioni ClickUp Selezione di oltre 100 Automazioni per mettere il pilota automatico alle attività di routine, snellire i flussi di lavoro, trasferire progetti e altro ancora.

È possibile assegnare automaticamente attività per ogni fase della pipeline, triggerare gli aggiornamenti di stato in base alle attività e cambiare le priorità per avvisare il team su dove concentrarsi.

ClickUp Automazioni vi aiuta a implementare procedure operative standard chiare e a creare nuove attività senza perdere tempo.

Modelli ClickUp CRM

Modello CRM di ClickUp fornisce una struttura per la gestione delle relazioni con i clienti, facendovi risparmiare tempo, promuovendo le best practice e consentendovi di personalizzare il vostro CRM in base alle vostre esigenze aziendali.

Questi framework precostituiti costituiscono una base pronta all'uso per le attività CRM più comuni. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli progettati per settori o processi aziendali specifici, per garantire un buon adattamento alle proprie attività.

Campi personalizzati ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-48.png Campi personalizzati ClickUp /$$$img/

Creare Campi personalizzati ClickUp per ottenere letteralmente qualsiasi tipo di informazione e aggiungerla ad attività, documenti, dashboard e altro ancora

I campi personalizzati di ClickUp vi permettono di adattare l'area di lavoro alle vostre esigenze, favorendo un project management più efficiente e ricco di informazioni.

Grazie ai diversi tipi di campi personalizzati, è possibile acquisire e utilizzare diversi tipi di informazioni per organizzare le attività e mantenere la coerenza. Ad esempio, è possibile creare un campo personalizzato Telefono per acquisire i numeri di telefono dei client o utilizzare i campi personalizzati per i calcoli.

Imposta il tuo sistema CRM oggi stesso

Per migliorare il vostro sistema CRM, potete facilmente integrare Fogli Google con Il software CRM di ClickUp per il project management . Questo vi dà accesso alla collaborazione in tempo reale del team, allo spazio di archiviazione esteso con Google Drive, a più di 1000 integrazioni e a una serie di modelli CRM tra cui scegliere. Iscriviti e prova gratis ClickUp oggi stesso!

FAQ comuni

1. Quali sono i vantaggi di utilizzare Fogli Google come CRM?

Fogli Google può essere uno strumento sorprendentemente efficace per le esigenze di base del CRM, soprattutto per le piccole aziende o le startup. Sebbene abbia i suoi limiti rispetto a un software CRM dedicato, i suoi vantaggi sono notevoli:

**Non richiede sottoscrizioni o licenze a pagamento. Questo lo rende un'ottima opzione per le aziende con risorse finanziarie limitate

Accessibilità e facilità d'uso: Vanta un'interfaccia semplice e funzionalità/funzione di facile utilizzo. L'impostazione e la gestione di un CRM di base sono facili anche per gli utenti non tecnici

Vanta un'interfaccia semplice e funzionalità/funzione di facile utilizzo. L'impostazione e la gestione di un CRM di base sono facili anche per gli utenti non tecnici Personalizzazione: Permette campi personalizzati, formule e reportistica per adattare il sistema alle specifiche esigenze aziendali e monitorare i dati rilevanti dei clienti

Permette campi personalizzati, formule e reportistica per adattare il sistema alle specifiche esigenze aziendali e monitorare i dati rilevanti dei clienti Collaborazione e modifiche in tempo reale: Accesso multiutente per garantire che tutti possano modificare e accedere al CRM in mobilità

Accesso multiutente per garantire che tutti possano modificare e accedere al CRM in mobilità Scalabilità e migrazione: Facile migrazione dei dati verso un CRM dedicato. In questo modo non dovrete mai ricominciare da zero se la vostra azienda supera Sheets

2. Come posso gestire efficacemente il CRM utilizzando Fogli Google?

È quasi facile come impostare un file Excel di base.

Iniziare con un modello : Trovate un modello CRM gratis online o costruite il vostro con campi chiave come nome, contatto, fase e valore dell'opportunità

: Trovate un modello CRM gratis online o costruite il vostro con campi chiave come nome, contatto, fase e valore dell'opportunità Automazioni e personalizzazioni : Aggiungete campi rilevanti, utilizzate formule per i calcoli ed esplorate i componenti aggiuntivi per i moduli e l'acquisizione di email

: Aggiungete campi rilevanti, utilizzate formule per i calcoli ed esplorate i componenti aggiuntivi per i moduli e l'acquisizione di email Concentrarsi sulla collaborazione : Condividete il vostro foglio con il team, utilizzate la formattazione a condizioni per ottenere indicazioni visive e tenete traccia degli aggiornamenti con la cronologia delle versioni

: Condividete il vostro foglio con il team, utilizzate la formattazione a condizioni per ottenere indicazioni visive e tenete traccia degli aggiornamenti con la cronologia delle versioni ottieni dati puliti e spunti chiari: Rimuovete regolarmente i duplicati, utilizzate i filtri per analizzare i segmenti di clienti e create grafici per riepiloghi/riassunti visivi

3. Esiste un modo per integrare Fogli Google con altri strumenti CRM?

Il modo migliore per integrarsi dipende dalle vostre esigenze e dalle vostre competenze tecniche. La maggior parte dei CRM consente di importare ed esportare dati in formato CSV. È quindi possibile esportare i dati di Fogli Google in un file CSV e importarli nel CRM e viceversa.

È anche possibile scaricare componenti aggiuntivi dall'area di lavoro di Google per integrarsi con il CRM di Fogli Google.

Fogli Google è il CRM giusto per voi?

sebbene Fogli Google possa essere uno strumento CRM funzionale per le piccole aziende e le startup, da fare ha i suoi limiti quando si tratta di esigenze CRM più complesse. La mancanza di funzionalità/funzione CRM integrate, i limiti nella gestione dei dati e i potenziali problemi di sicurezza potrebbero rivelarsi problematici con la crescita dell'azienda.

Fortunatamente, esistono strumenti come ClickUp che combinano la semplicità di Fogli Google con funzioni CRM più avanzate, offrendo una piattaforma completa per la gestione delle relazioni con i clienti. Che siate agli inizi o alla ricerca di funzionalità più avanzate, la chiave è trovare uno strumento che risponda alle vostre esigenze aziendali in modo efficace ed efficiente.

Esplorare il CRM di Fogli Google è sicuramente un'impresa utile, ma ricordate che c'è sempre spazio per crescere e migliorare!