Come creare un cruscotto CRM: Una guida completa

Non si guiderebbe un'auto senza un dashboard, quindi il team commerciale non dovrebbe operare senza un'adeguata gestione delle relazioni con i clienti. 🚗

Avete bisogno di dati freddi per guidare efficacemente i lead attraverso la pipeline commerciale e renderli felici una volta convertiti. Se questi dati sono sparsi tra fogli di calcolo e piattaforme, la reportistica della gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sarà piena di problemi e di lavoro.

Un solido CRM dashboard gestisce la noiosa elaborazione dei numeri e visualizza i dati in modo visivamente accattivante, facilitando il monitoraggio delle campagne. In questa guida scoprirete come dovrebbero essere i dashboard dei CRM commerciali e come crearne uno senza fatica.

Che cos'è un dashboard CRM?

Un dashboard CRM è un'interfaccia centralizzata che offre ai responsabili delle vendite una grande panoramica delle metriche chiave, delle prestazioni commerciali complessive e dei dati dei clienti. Anche se le informazioni specifiche possono variare, un dashboard CRM mostra in genere quanto segue:

Una ripartizione dei dati del vostro della pipeline commerciale

Attività e prestazioni del team

Indicatori chiave di prestazione (KPI)

Nuovi contatti

Attività importanti in arrivo

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

La dashboard del CRM estrae i dati da varie origini e li aggrega per fornire ai rappresentanti commerciali le informazioni più preziose e per mettere a punto il vostro

Strategia CRM

. Un solido software CRM dovrebbe presentare questi dati in modo dinamico e interattivo e garantire aggiornamenti in tempo reale per aiutarvi a fare

decisioni ben informate

.

Con queste premesse, un dashboard CRM è molto più di un insieme di grafici e diagrammi. Se strutturato e utilizzato con saggezza, può evitare colpi di scena e massimizzare i risultati dei lavori richiesti in ambito commerciale e di marketing. 🎯

Quali sono i vantaggi di un CRM dashboard?

Il vantaggio più evidente di un solido dashboard CRM è un processo decisionale più rapido e sicuro. 🤔

Volete sapere in quale fase del processo di

viaggio dell'acquirente

in cui sono bloccati i vostri lead? Date un'occhiata al report sull'imbuto. Avete bisogno di ottimizzare i costi commerciali? Il dashboard delle attività vi dirà cosa raddoppiare e cosa eliminare.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

L'utilizzo di un dashboard offre molti vantaggi aggiuntivi, come ad esempio:

Previsione accurata delle vendite Prevedere le tendenze del mercato non è una passeggiata, ma un dashboard CRM semplifica il compito mostrando le tendenze storiche e i report commerciali per migliorare l'accuratezza delle previsioni ed evitare costosi errori

Collaborazione più facile -Condividendo un dashboard con il team, è possibile rendere le informazioni vitali prontamente disponibili a tutti, eliminando così la necessità di comunicazioni inutili come aggiornamenti via email o riunioni sullo stato di avanzamento

-Condividendo un dashboard con il team, è possibile rendere le informazioni vitali prontamente disponibili a tutti, eliminando così la necessità di comunicazioni inutili come aggiornamenti via email o riunioni sullo stato di avanzamento **Un dashboard CRM consente di analizzare l'imbuto commerciale e di identificare i principali colli di bottiglia che causano l'abbandono dei clienti, per cui la sua analisi può fare miracoli per le conversioni

Migliore servizio clienti -I vostri rappresentanti dell'assistenza clienti possono utilizzare i dashboard CRM per avere una visione più approfondita del comportamento dei consumatori e persino prevederlo per fornire un supporto più efficiente e personalizzato

-I vostri rappresentanti dell'assistenza clienti possono utilizzare i dashboard CRM per avere una visione più approfondita del comportamento dei consumatori e persino prevederlo per fornire un supporto più efficiente e personalizzato Tattiche di marketing e vendita più efficaci -Una dashboard consente di monitorare le prestazioni dei singoli lavori commerciali e di marketing con precisione millimetrica, aiutandovi a metterli a punto nei minimi dettagli

-Una dashboard consente di monitorare le prestazioni dei singoli lavori commerciali e di marketing con precisione millimetrica, aiutandovi a metterli a punto nei minimi dettagli Reportistica semplificata-Una dashboard avanzata è in grado di gestire la maggior parte del lavoro pesante quando si tratta di Reportistica CRM lasciando che il team si concentri su attività a valore aggiunto

Quali sono le funzionalità/funzione essenziali di un CRM dashboard?

Non esiste un sistema CRM unico per tutti i responsabili commerciali. Le funzionalità/funzione da ricercare dipendono dai processi commerciali, dalla base clienti e da altri fattori. Tuttavia, ci sono sei funzionalità/funzione universali che ogni soluzione dovrebbe avere:

**L'intero scopo di un dashboard CRM è quello di trasformare i complessi dati commerciali in informazioni digeribili e attuabili. L'interfaccia deve essere intuitiva e facile da navigare senza competenze tecniche estese Personalizzabilità-L'utente deve essere in grado di definire indicatori di performance chiave personalizzati che desidera monitorare e di adattare il dashboard al proprio ciclo commerciale e ai processi interni Monitoraggio degli obiettivi -Il vostro dashboard dovrebbe tenere aggiornato il team sugli obiettivi in corso, sulle pietre miliari, sulle attività in sospeso e su dati simili in tempo reale, in modo che tutti sappiano a che punto sono e quale sia il loro contributo 🏆 Assegnazione e monitoraggio delle attività-Idealmente, implementerete un dashboard CRM che non richieda app aggiuntive per l'assegnazione delle attività. I dashboard capaci offrono anche molte automazioni per ridurre il lavoro manuale Integrazioni-Il dashboard deve integrarsi perfettamente con le altre piattaforme utilizzate per il marketing, il commerciale e altre attività, in modo da poter estrarre automaticamente tutti i dati necessari Varie visualizzazione dei dati $$$a Un dashboard solido dovrebbe visualizzare i dati attraverso diversi elementi visivi corrispondenti al tipo di dati (grafici a torta, roll-up, barre di stato, ecc.)

Cosa considerare quando si crea il dashboard del CRM?

A meno che non si utilizzi

Software CRM

con una dashboard incorporata, è possibile adottare un approccio fai-da-te per crearne una. 🛠️

Da fare potrebbe essere una mossa saggia anche se la vostra piattaforma offre una dashboard, poiché avete una flessibilità illimitata per crearne una personalizzata che si adatti al vostro flusso di lavoro e ai vostri obiettivi. Se non sapete da dove iniziare, di seguito troverete i fattori principali da considerare per la creazione del vostro dashboard CRM.

Usi principali

Sebbene lo scopo di un dashboard sia quello di fornire una panoramica centralizzata di vari dati, è necessario essere selettivi nel decidere cosa includere. È possibile aggiungere solo un numero limitato di reportistica e grafici prima che il dashboard inizi a risultare ingombrante, vanificando così il suo scopo.

Iniziate identificando gli aspetti chiave del vostro flusso di lavoro che richiedono la visualizzazione. Ad esempio, se si ottengono già tutte le informazioni sulle prestazioni del marketing digitale da Google Analytics o da Search Console, non c'è bisogno di aggiustare ciò che non è rotto e creare una panoramica completamente nuova.

Concentratevi invece sui dati che attualmente non sono presentati in modo sufficientemente intuitivo. Ciò include tutti i dettagli sull'imbuto commerciale, i dati del servizio clienti, i punteggi dei lead, ecc. Evidenziate le parti meno strutturate ma importanti della vostra strategia CRM e costruite il dashboard intorno a queste. 📊

Obiettivi e KPI

Per continuare con il punto precedente, ci sono tonnellate di KPI che si possono monitorare, ma non tutti meritano un posto nella dashboard. Da fare, quindi, per sapere quali indicatori includere?

Ci sono due fattori da considerare:

I vostri obiettivi Disponibilità dei dati

Se si utilizza il

Tecnica SMART

Se si fissano gli obiettivi - cosa che si dovrebbe fare - l'identificazione dei KPI non sarà un problema. Questo perché una parte del processo di definizione degli obiettivi SMART consiste nel pensare a come misurare lo stato.

via ClickUp

Ad istanza, se gestite una campagna email con l'obiettivo primario di migliorare la fidelizzazione dei clienti del 20%, i principali KPI da includere sono:

Tasso di acquisto ripetuto (RPR)

Tasso di click-through delle email (CTR)

Valore di vita del cliente (CLV)

Il secondo fattore rilevante è la disponibilità dei dati, essenziale per garantire che la dashboard presenti numeri accurati. Nell'esempio precedente, è possibile estrarre i dati necessari dalla piattaforma di email marketing. Tuttavia, è necessario assicurarsi che la dashboard del CRM si integri con essa per evitare un lavoro inutile. 😮‍💨

Teams e dipartimenti

Quando si crea una dashboard, è necessario tenere a mente gli utenti principali per garantire che tutti i reparti possano accedere alle informazioni più pertinenti. 🧑‍💻

Nella maggior parte dei casi, il dashboard servirà i seguenti reparti e membri del team:

Commerciale

Marketing

Supporto clienti

Dirigenti di livello C

Il dashboard deve essere dinamico e consentire ai diversi team di concentrarsi sui dati di cui hanno bisogno senza ostruzioni causate da informazioni non necessarie. È utile avere diverse opzioni di visualizzazione e/o schede per ogni team per garantire chiarezza.

Software per dashboard

Una volta definite le informazioni che il dashboard deve includere, è necessario un software per la gestione dei dati software per dashboard soluzione che lo esponga in modo appropriato. Sebbene sia possibile adottare l'approccio della vecchia scuola e usare le app per i fogli di calcolo per creare una dashboard, dovreste cercare un'opzione più tecnologica.

Non sapete dove trovarne una? Da fare.. ClickUp ! È un sito all-in-one piattaforma visiva per il project management con numerosi Funzionalità/funzioni incentrate sul CRM . ClickUp vi permette di creare dashboard avanzati indipendentemente dalle vostre competenze tecniche, grazie a un'interfaccia intuitiva e a funzionalità/funzione personalizzate.

Ma basta vantarsi: vi mostriamo esattamente come utilizzare ClickUp per creare dashboard CRM automatizzati e completi. 🤩

Come creare un dashboard CRM completo (e come ClickUp può aiutarvi)

Costruire una dashboard da zero potrebbe sembrare un'impresa noiosa. Non preoccupatevi, perché vi guideremo attraverso i passaggi chiave e vi mostreremo che può essere un gioco da ragazzi. 🍰

Passaggio 1: utilizzare i modelli per gettare le basi del dashboard

Tra elenchi di prospect, programmi e sequenze e fogli di attività, il vostro team commerciale ha probabilmente troppe cose da fare per preoccuparsi di creare tutto questo da zero. La buona notizia è che non è necessario, perché è possibile utilizzare i modelli di

modelli precostruiti

per avere un grande vantaggio.

Ad esempio, il template

Modello di ClickUp CRM

è dotato dei flussi di lavoro e degli elementi più comuni necessari per varie attività di CRM. Quando lo si apre, si visualizzano diverse visualizzazioni personalizzate, in particolare:

Processo di vendita , che consente di delineare l'intera pipeline commerciale in un unico punto

, che consente di delineare l'intera pipeline commerciale in un unico punto I miei incarichi per avere una panoramica chiara delle attività imminenti

per avere una panoramica chiara delle attività imminenti Vista Bacheca che può essere utilizzata come hub centralizzato per i clienti potenziali e segmentarli in base alla loro fase nell'imbuto commerciale

Utilizzate la vista Bacheca per avere una panoramica completa dei potenziali clienti e spostarli più facilmente nell'imbuto

ClickUp offre modelli per diverse altre funzioni, come ad esempio

gestione degli account

e

servizio clienti

. Ogni modello è dotato di visualizzazioni e campi specifici che possono essere utilizzati per strutturare il database, eliminando il lavoro banale.

Tutti i modelli sono completamente personalizzabili, quindi non è necessario utilizzarli come sono. Sentitevi liberi di spostare le cose finché non ottenete il formato che vi serve.

Passaggio 2: Impostazione e monitoraggio degli obiettivi

Nel momento in cui aprite il vostro dashboard, dovreste vedere chiaramente quanto siete vicini a raggiungere i vostri traguardi. Il primo passaggio consiste nell'impostare obiettivi commerciali e/o di servizio al cliente, che verranno poi monitorati attraverso diversi grafici, barre di stato e grafici simili.

Obiettivi di ClickUp

consente di impostare e monitorare tutti i traguardi in un'unica posizione. È possibile impostare specifici formati di traguardo per misurare i propri stati, come ad esempio:

Percentuali

Valuta

Traguardi numerici

Traguardi vero/falso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-in-clickup-goals.png Tipi di traguardo di ClickUp /$$$img/

Impostare traguardi chiari e monitorare lo stato con precisione millimetrica utilizzando ClickUp Obiettivi

Diversi controlli di accesso consentono di condividere obiettivi specifici con i team corrispondenti per garantire chiarezza e mantenere tutti sulla stessa pagina. È inoltre possibile concedere al team l'accesso per la modifica degli obiettivi

una collaborazione semplificata

e rendere visibili a tutti gli interessati gli aggiornamenti rilevanti.

Per facilitare l'organizzazione, è possibile raggruppare gli obiettivi in cartelle e visualizzare a volo d'uccello tutti i traguardi cruciali e lo stato degli obiettivi. 📂

Passaggio 3: Assegnare le attività

Delegate facilmente il lavoro assegnando le attività direttamente al team o menzionandole in un commento per trasformare i vostri pensieri in elementi d'azione

Una volta fissati gli obiettivi e i traguardi, è il momento di iniziare a farli raggiungere al team. Se avete già un'organizzazione strumento di produttività che si utilizza per delegare il lavoro e tenere traccia delle attività si può continuare a fare affidamento su di esso. Tuttavia, non è possibile creare un ecosistema coeso se lo strumento non si integra con il software di dashboard.

ClickUp vi evita di dover affrontare questa fastidiosa disconnessione. È possibile utilizzare

Attività di ClickUp

per gestire il flusso di lavoro senza dover ricorrere a piattaforme separate.

Assegnate attività con stati personalizzati, priorità e dipendenze per semplificare il vostro lavoro

l'imbuto commerciale

o il flusso di lavoro dell'assistenza clienti. Utilizzate più visualizzazioni per visualizzare tutte le attività e riorganizzarle in pochi secondi.

ClickUp semplifica inoltre il vostro flusso di lavoro grazie alle attività ricorrenti e alle varie opzioni di

automazioni personalizzate

. È possibile automatizzare le modifiche di stato e altre attività ripetitive per evitare di perdere tempo in lavori di scarso valore. 🔄

Liberate più tempo per i lavori ad alta intensità di conoscenza ottimizzando le attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Altri utili extra di ClickUp Tasks sono:

Tag personalizzati per la categorizzazione delle attività

per la categorizzazione delle attività Lista di controllo all'interno delle attività per delineare i passaggi specifici necessari per completarle

all'interno delle attività per delineare i passaggi specifici necessari per completarle Un strumento di monitoraggio del tempo integrato per rispettare la tabella di marcia ottimizzare il flusso di lavoro

Passaggio 4: connessione del dashboard al resto del flusso di lavoro

La vostra app per la produttività non è l'unica piattaforma che vorrete integrare con un dashboard CRM. Il vostro team commerciale probabilmente utilizza diversi strumenti per svolgere il proprio lavoro quotidiano e il vostro dashboard dovrebbe essere in grado di estrarre i dati rilevanti da questi. In caso contrario, il vostro flusso di lavoro potrebbe essere pieno di inefficienze e di errori manuali

voce dei dati

.

Se create un dashboard in ClickUp, potete usufruire della comodità di oltre 1.000 integrazioni con gli strumenti più diffusi. Ad esempio, è possibile

connettere ClickUp con Zendesk

per semplificare il flusso di lavoro del supporto clienti in molti modi, come ad esempio:

Collegare le attività di ClickUp ai ticket di Zendesk

Aggiunta di informazioni specifiche dai ticket alle attività di ClickUp

Creare elementi di azione e assegnarli agli utenti di ClickUp all'interno di Zendesk

Collegate le vostre attività ai ticket integrando ClickUp e Zendesk

ClickUp anche

si integra con Salesforce

per aiutarvi a gestire le opportunità in modo più efficiente. Non appena una nuova opportunità viene aggiunta a Salesforce, è possibile creare un'attività di ClickUp per garantire che il lead non si raffreddi.

Per conoscere le numerose altre app con cui ClickUp si connette, esplorate il sito web

elenco completo di integrazioni

. 🧩

Passaggio 5: aggregare i dati chiave in un hub unificato

Dopo aver completato i passaggi sopra descritti, la parte difficile è finita. Tutto ciò che resta da fare è visualizzare i dati, cosa che si può fare istantaneamente con

ClickUp dashboard

.

Andate su Dashboard nel menu di sinistra e premete il segno +. È possibile scegliere tra diversi modelli di dashboard o creare un dashboard personalizzato utilizzando oltre 50 widget diversi. Visualizzate gli obiettivi e i KPI, le attività, gli elenchi di clienti con i relativi elementi d'azione e qualsiasi altro dato per creare una panoramica dinamica.

Creare dashboard complete in pochi minuti con ClickUp

Le dashboard estraggono automaticamente i dati dalle origini dati pertinenti per tenervi aggiornati. Potete condividerle con il vostro team, in modo che tutti possano seguire lo stato di avanzamento e tenere sotto controllo il proprio carico di lavoro.

È possibile completare la flessibilità per organizzare il dashboard a proprio piacimento. Sia che abbiate bisogno di un dashboard dedicato per ogni funzione del CRM o di una vista dettagliata, potete aggiungere un widget corrispondente.

Personalizzate le dashboard di ClickUp per rendere immediatamente disponibili tutte le informazioni rilevanti

Inoltre, non siete limitati alle origini dati all'interno di ClickUp: potete aggiungere app di terze parti alle vostre dashboard utilizzando un semplice link o incorporando un codice. Aggiungete un disegno Figma, una

Foglio di calcolo di Fogli Google

o scegliere tra una serie di altre app esterne per arricchire le dashboard.

È possibile

dare un'occhiata a questi esempi di dashboard

per vedere i molti modi in cui gli utenti di ClickUp sfruttano le funzionalità/funzione di cui sopra e trarre ispirazione per crearne una propria. 💡

Passaggio al CRM con ClickUp

Sono ormai lontani i tempi dei noiosi lavori di amministrazione legati al CRM

Processi CRM

. Ora potete avere tutti i dati necessari a portata di mano e lasciare più tempo per le decisioni esecutive. Impostate una dashboard CRM dettagliata per eliminare le congetture dalle vostre strategie.

Come avete visto, con ClickUp è facile andare oltre i dati grezzi e creare dashboard accattivanti e attuabili senza un lavoro estensivo. Si inserisce perfettamente nel vostro flusso di lavoro ed elimina la necessità di destreggiarsi tra diverse app.

Iscrivetevi a ClickUp

e trasforma i tuoi personalizzati in entusiasti sostenitori del marchio! 😍