Come creare un dashboard commerciale (esempi e modelli)

Che si tratti di riunioni settimanali del team o di pianificare una strategia a lungo termine, un buon dashboard commerciale vi permette di tenere sotto controllo i dati che contano di più.

Con il dashboard giusto, è possibile monitorare l'intera pipeline di vendita, comprese le metriche chiave delle vendite, monitorare i lead e persino fare previsioni sulle vendite future. Vi fa risparmiare tempo e vi fornisce gli approfondimenti necessari per prendere rapidamente decisioni più intelligenti.

Vediamo quindi quali sono le caratteristiche di un dashboard commerciale efficace e come utilizzarne uno per far crescere i numeri del vostro team.

Elementi chiave di un dashboard commerciale

Un dashboard per le prestazioni commerciali ben progettato aiuta a concentrarsi sulle metriche che contano. Anche se i responsabili commerciali possono avere esigenze diverse, alcuni elementi chiave sono universali per quasi tutti i dashboard di vendita.

Vediamo di analizzarli:

Metriche delle prestazioni commerciali

Le metriche di performance sono il cuore di ogni dashboard commerciale. Questi numeri vi dicono da dove vengono i vostri rappresentanti commerciali. Si pensi al fatturato commerciale totale, al numero di accordi chiusi o anche alla dimensione media degli accordi.

Le metriche sulle prestazioni commerciali aiutano a rispondere alle grandi domande: stiamo raggiungendo gli obiettivi commerciali? Qual è il nostro tasso di conversione?

Queste metriche forniscono una vista dettagliata delle prestazioni dei rappresentanti commerciali e se sono sulla buona strada per raggiungere i loro traguardi.

Con questi numeri in un unico luogo, è facile gestire l'intero progetto che comprende l'individuazione di tendenze, la celebrazione di successi o la risoluzione di aree di miglioramento.

Monitoraggio di lead e opportunità

Questa funzionalità/funzione è **fondamentale per monitorare la posizione dei lead nella pipeline commerciale

i vostri lead stanno avanzando o sono bloccati? Quanti lead si sono trasformati in opportunità?

Un dashboard che mostra queste informazioni può aiutare il team a tenere sotto controllo ogni potenziale affare.

Avendo questi dati a portata di mano, potete agire immediatamente. Che si tratti di seguire un lead che si è raffreddato o di dare priorità a un'opportunità calda, il monitoraggio dei lead assicura che nulla vada perso.

Previsione delle entrate e delle vendite commerciali

Le previsioni dei ricavi e delle vendite rivestono un ruolo fondamentale in qualsiasi dashboard commerciale. Le previsioni aiutano a prevedere le vendite future in base ai dati storici, alle opportunità attuali e alle tendenze del mercato. Questo è particolarmente importante per la pianificazione a lungo termine e l'impostazione degli obiettivi.

Una previsione accurata permette di allocare le risorse in modo efficace, prendere decisioni informate e modificare le strategie se necessario. È come avere una tabella di marcia dei vostri titoli commerciali, che vi dà maggiore sicurezza nel pianificare il futuro.

Fattori da considerare per la creazione di un dashboard commerciale

Quando si costruisce dashboard commerciali è essenziale strutturarli in base alle esigenze specifiche del team. Una dashboard generica non sempre fornisce le informazioni utili che cercate, e prendersi il tempo necessario per una corretta configurazione può fare un'enorme differenza.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare quando si crea un dashboard commerciale.

Chi utilizzerà il dashboard?

La prima domanda da porsi prima di creare un dashboard sulle prestazioni commerciali è: chi lo userà? Questo fattore deciderà quali sono le metriche chiave delle prestazioni su cui concentrarsi nel dashboard.

Quali sono gli obiettivi del team?

Prima di immergersi in metriche e punti di dati, è necessario definire l'esito positivo per i rappresentanti commerciali. Vi state concentrando sull'aumento delle entrate, sulla riduzione del ciclo commerciale o sull'aumento dei tassi di conversione dei lead?

I vostri obiettivi influenzeranno direttamente il metriche da monitorare nella dashboard.

Quanto è facile per gli utenti? 🔍

Un dashboard sulle performance commerciali dovrebbe semplificarvi la vita, non complicarvela. Assicuratevi che l'interfaccia sia di facile utilizzo e che i dati siano presentati in modo chiaro.

Il dashboard perde valore se il team commerciale fatica a interpretare le informazioni. Il dashboard deve essere intuitivo e accessibile a tutti, dai membri del team ai dirigenti.

Da fare per accedere ai dati in tempo reale?

I team commerciali devono essere rapidi nel prendere decisioni. La fonte di informazioni di questo dashboard deve essere sempre aggiornata. Pertanto, è meglio cercare una soluzione dashboard che offra aggiornamenti in tempo reale.

In questo modo è possibile reagire rapidamente ai cambiamenti nel panorama commerciale, sia che si tratti di cogliere una pista calda, sia che si tratti di adeguare le previsioni in base ai numeri più recenti.

Quali sono le funzionalità/funzioni personalizzate che offre?

Non tutti i team hanno bisogno della stessa serie di metriche commerciali. Un dashboard personalizzabile assicura il monitoraggio di ciò che è importante per voi.

La flessibilità nella progettazione del dashboard è la chiave, sia che si debba aggiungere una specifica oggetti e risultati chiave, sia che abbiate bisogno di aggiungere filtrare i dati per regione o creare visualizzazioni diverse per i vari membri del team.

Può essere integrato con altri strumenti? 🔍

I dashboard sulle performance commerciali devono lavorare senza problemi con gli altri strumenti su cui il team fa affidamento.

Tra questi, il software CRM, le piattaforme di automazione del marketing e persino gli strumenti di account. L'integrazione aiuta a semplificare il flusso di lavoro e a visualizzare in modo completo i dati commerciali.

Tenete a mente questi fattori durante la creazione del vostro dashboard commerciale e avrete una soluzione unica per monitorare le prestazioni del vostro team.

Come creare un dashboard commerciale

Creare un dashboard commerciale è semplice, ma solo se si dispone degli strumenti giusti. ClickUp , uno strumento di gestione dei prodotti e del marketing, offre tutto ciò di cui avete bisogno. Iniziate definendo i vostri obiettivi commerciali: volete monitorare le entrate, chiudere le conversioni o migliorare le conversioni dei lead? I dashboard di ClickUp visualizzano in modo centralizzato gli indicatori di prestazione chiave (KPI) e le metriche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-31.gif ClickUp Dashboards dashboard commerciale /$$$img/

Visualizzate le vostre dashboard commerciali con le dashboard ClickUp personalizzabili

Possono essere personalizzate per visualizzare una varietà di dati, tra cui:

Pateline commerciale panoramica: Visualizza il numero di accordi in ogni fase e il loro valore complessivo

Visualizza il numero di accordi in ogni fase e il loro valore complessivo Prestazioni commerciali : monitorare metriche come il fatturato generato, i tassi di conversione e la dimensione media delle trattative

: monitorare metriche come il fatturato generato, i tassi di conversione e la dimensione media delle trattative Prestazioni del team : Monitorare le prestazioni dei singoli rappresentanti commerciali, compreso il numero di accordi chiusi e le entrate generate

: Monitorare le prestazioni dei singoli rappresentanti commerciali, compreso il numero di accordi chiusi e le entrate generate **Soddisfazione dei clienti: monitorare le metriche di soddisfazione dei clienti, come il Net Promoter Score (NPS) e il tasso di abbandono dei clienti

Il cuore delle funzionalità commerciali di ClickUp è il suo software di project management. La creazione di progetti commerciali dedicati con La soluzione di project management commerciale di ClickUp i team possono organizzare le trattative, monitorare le pipeline e gestire le attività legate al processo commerciale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-331.png Il dashboard commerciale della soluzione ClickUp per il project management delle vendite /$$$img/

Monitoraggio di contatti, vendite e nuovi clienti con la soluzione di project management per le vendite di ClickUp

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Gestione delle attività: Assegnazione delle attività ai membri del team, impostazione delle date di scadenza e monitoraggio dello stato

Assegnazione delle attività ai membri del team, impostazione delle date di scadenza e monitoraggio dello stato Automazioni: Semplificare la voce dei dati e garantire che i lead procedano senza intoppi attraverso la pipeline grazie all'automazione

Semplificare la voce dei dati e garantire che i lead procedano senza intoppi attraverso la pipeline grazie all'automazione Campi personalizzati: Creare campi personalizzati per acquisire dati specifici rilevanti per il processo commerciale

Prossimamente, La soluzione CRM di ClickUp per il project management fornisce una piattaforma completa per la gestione delle attività commerciali e la costruzione di solide relazioni con i clienti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-332.png Il dashboard commerciale della soluzione CRM Project Management di ClickUp /$$$img/

Aumentate la crescita dei client e la soddisfazione dei clienti con la soluzione CRM Project Management di ClickUp

Il CRM di ClickUp offre funzionalità quali:

Gestione dei contatti: Memorizzazione delle informazioni sui clienti, compresi i dettagli di contatto, le informazioni sulla società e la cronologia delle comunicazioni

Memorizzazione delle informazioni sui clienti, compresi i dettagli di contatto, le informazioni sulla società e la cronologia delle comunicazioni Gestione delle opportunità: Monitoraggio delle opportunità commerciali, compreso il valore dell'accordo, la probabilità e la data di chiusura prevista

Monitoraggio delle opportunità commerciali, compreso il valore dell'accordo, la probabilità e la data di chiusura prevista Monitoraggio dell'attività: Registrare chiamate, email e riunioni per mantenere un registro delle interazioni con i clienti

Registrare chiamate, email e riunioni per mantenere un registro delle interazioni con i clienti Gestione della pipeline: Visualizzazione dell'imbuto commerciale, monitoraggio delle fasi dell'accordo e impostazione dei punteggi di probabilità

Un importante ideale di Shopmonkey è aiutare ogni negozio a prosperare. Con ClickUp, il nostro team di marketing è stato in grado di creare contenuti di marketing dinamici e leader di pensiero da fare esattamente in questo modo_

Rachel Gilstrap, Marketing Project Manager presso Shopmonkey

Da quando ha adottato ClickUp, Shopmonkey ha rilasciato tre nuove produttività in tre mesi e hanno in piano di aumentare ulteriormente il loro utilizzo.

$$$a Best Practice e consigli per la creazione di un dashboard

Ecco alcune best practice e consigli da seguire per creare o personalizzare i dashboard commerciali:

1. Iniziare in modo semplice, quindi costruire

Se siete alle prime armi con la creazione di dashboard, iniziate dalle basi. Aggiungete alcune metriche chiave come il totale delle vendite, i contatti e le opportunità.

Una volta che vi sentite a vostro agio, potete espandere la vostra attività aggiungendo altri widget e personalizzando il layout. L'interfaccia drag-and-drop di ClickUp consente di aggiungere e riorganizzare facilmente i widget in base all'evoluzione delle esigenze.

2. Usare le immagini per semplificare i dati

Codici, grafici e aggiornamenti di stato con colori aiutano a semplificare dati complessi. ClickUp consente di utilizzare vari strumenti di visualizzazione software visivi che rende più facile la comprensione delle prestazioni.

Un grafico a torta che mostra la distribuzione delle entrate o un grafico a barre che confronta le vendite mensili possono comunicare rapidamente le tendenze al team.

3. Tenere il team al corrente di tutto

Con ClickUp potete condividere facilmente il vostro dashboard commerciale con i membri del team, i client o gli stakeholder. La piattaforma consente inoltre di impostare le autorizzazioni per controllare chi può visualizzare o modificare il dashboard.

Questo assicura che tutti siano sulla stessa pagina, sia che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento che di discutere la strategia.

4. Automazioni dove possibile

I team commerciali hanno spesso poco tempo a disposizione e l'automazione di attività ripetitive può liberare risorse per lavori più importanti. Con ClickUp è possibile automatizzare azioni come l'aggiornamento degli stati o la notifica ai membri del team quando un'attività passa a una nuova fase.

In questo modo si riduce il lavoro manuale e si mantiene il dashboard aggiornato in tempo reale.

Usando ClickUp, non si crea solo una dashboard statica, ma uno strumento dinamico e personalizzabile che cresce con il team commerciale e si adatta alle sue esigenze in continua evoluzione.

È possibile utilizzare modelli commerciali gratis per costruire una personalizzato di ClickUp Dashboard con widget che visualizzano metriche chiave come le performance commerciali e lo stato delle trattative.

Modelli ed esempi di dashboard commerciale

Creare un dashboard commerciale da zero può richiedere tempo, ma i modelli possono velocizzare il processo. Offrono un solido punto di partenza con metriche e layout integrati, rendendo più facile la visualizzazione dei dati.

Ecco alcuni dei migliori modelli, a seconda delle vostre esigenze:

1. Modello di pipeline commerciale di ClickUp (principiante)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Sales-Pipeline-Template.png Gestite le vostre pipeline commerciali su un dashboard personalizzato con il modello di pipeline di vendita di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110494808&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di pipeline commerciale ClickUp è la soluzione migliore per chi è un nuovo manager delle vendite e sta creando un dashboard per monitorare il proprio team commerciale.

Questo modello contiene cartelle pronte all'uso e completamente personalizzabili. Sono disponibili anche funzionalità/funzione di automazione e sette opzioni di campi personalizzati come 'Nome', 'Email', 'Titolo' e molto altro.

Con diverse opzioni di visualizzazione, come la vista Lavagna online, la vista Elenco e fino a 14 stati personalizzati, questo modello completa la supervisione delle prestazioni commerciali.

2. Modello di pipeline commerciale ClickUp (intermedio)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-333.png Tenete traccia di clienti e lead in un dashboard commerciale personalizzato con il modello Sales Pipeline di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Se siete un manager commerciale esperto, potreste trarre maggiori benefici da Modello di pipeline commerciale di ClickUp .

Questo modello fornisce più funzioni per la creazione di dashboard commerciali. È ricco di funzionalità, facilmente adattabile e ha un'area di lavoro completamente personalizzabile. Ecco alcune cose che si possono fare con questo modello:

Visualizzare l'intero funnel commerciale in un'unica schermata

Dare priorità ai contatti in base a urgenza, valore e potenziale

Trascinare e rilasciare elementi per personalizzare l'interfaccia

Risparmiare sui costi di formazione e sviluppo, poiché il modello è facile da usare

Migliorare la comunicazione tra i membri del team

Previsione più accurata delle prestazioni del team

Inoltre, questo modello offre 30 stati personalizzati e quattro visualizzazioni personalizzate per garantire una facile accessibilità.

3. Modello di reportistica commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Visualizzate tutte le vostre metriche in un unico posto con il modello di reportistica commerciale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

siete manager più visivi, che preferiscono grafici e diagrammi a righe e colonne di numeri? Modello di reportistica commerciale di ClickUp vi aiuta a compilare rapporti dettagliati reportistica commerciale dettagliata in modo visivamente accattivante.

In questo modo è possibile analizzare rapidamente le prestazioni del team, monitorando nel tempo le metriche commerciali chiave come il fatturato, gli affari chiusi e il valore della pipeline. Queste informazioni vi permettono di mantenere i vostri rappresentanti commerciali in linea con i loro obiettivi.

È inoltre possibile impostare stati personalizzati come 'Aperto' e 'Completato' per monitorare il processo commerciale. Il sistema dispone di dieci attributi personalizzati e di cinque visualizzazioni personalizzate per ottenere tutte le informazioni commerciali necessarie.

4. Modello di KPI commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png Visualizzate tutti i KPI del vostro team in un unico dashboard commerciale con il modello di KPI delle vendite di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di monitoraggio dei KPI commerciali di ClickUp è lo strumento ideale per monitorare tutte le metriche essenziali. È facile tracciare e analizzare gli indicatori di performance chiave (KPI) come i lead qualificati, i tassi di conversione e la crescita dei ricavi.

Offre campi personalizzati che consentono di inserire dati per ogni KPI per tenere traccia dei traguardi, dei risultati effettivi e delle differenze tra di essi. Grazie alle funzionalità di reportistica e dashboard di ClickUp, è possibile visualizzare le prestazioni del team in tempo reale, aiutandovi a identificare le aree che necessitano di miglioramenti e quelle che superano le aspettative.

Questo modello è stato progettato per aiutare il team a rimanere allineato sugli obiettivi. È possibile organizzare i KPI per reparto o per singoli membri del team, assicurandosi che tutti lavorino per raggiungere gli stessi oggetti. Con stati personalizzati come "In corso", "A rischio" o "Completato", il team può facilmente vedere a colpo d'occhio lo stato di ogni KPI.

5. Modello di chiamata commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png Monitorate facilmente tutte le chiamate commerciali, i loro risultati e le azioni successive con il modello per le chiamate commerciali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Scaricate questo modello /$$$cta/

Se il vostro processo commerciale si basa in larga misura sulle telefonate, questo modello Modello di chiamate commerciali di ClickUp è perfetto per voi. Vi permette di classificare i risultati delle chiamate, impostare promemoria per il follow-up e acquisire informazioni preziose da ogni interazione.

È possibile personalizzarlo per tracciare metriche chiave come il numero di conversazioni effettuate, il tasso di conversione di tali chiamate e gli stati di follow-up. In questo modo si ottiene un quadro chiaro dei propri lavori richiesti e si aiutano a stabilire le priorità, il che porta a concentrarsi.

Oltre al monitoraggio dei numeri, questo modello promuove una migliore comunicazione del team consentendo ai membri di lasciare note su ogni chiamata. Questo aiuta a mantenere tutti allineati su ciò che è stato discusso e sui passaggi successivi.

6. Modello di tracciatore commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Monitorate tutte le vostre attività commerciali simultaneamente su un dashboard delle prestazioni di vendita con il modello Sales Tracker di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp offre un modo completo per gestire l'intero pipeline commerciale . Questo modello consente di personalizzare i campi per monitorare ogni passaggio del processo commerciale, compresi i lead, gli accordi e le previsioni di guadagno.

È possibile tracciare lo stato di ogni affare attraverso le diverse fasi, come la generazione di lead, la qualificazione, la negoziazione e la chiusura, rendendo più facile il monitoraggio delle prestazioni della pipeline. È un ottimo strumento per garantire che nulla si perda nella confusione mentre si passa da una fase all'altra.

Oltre all'aspetto visivo, questo modello di monitoraggio commerciale si integra perfettamente con altri strumenti già in uso, come ad esempio CRM dashboard . È possibile inserire dati da diverse origini dati, consentendo una visualizzazione unificata delle prestazioni commerciali

Grazie a funzionalità/funzione quali Aggiornamenti automatici e Assegnazioni di attività, è possibile mantenere il team in carreggiata e garantire che vengano intraprese tutte le azioni necessarie in ogni fase del processo commerciale.

7. Modello di processo commerciale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png Con il modello di processo commerciale di ClickUp potete pianificare ogni passaggio del vostro processo commerciale https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Scarica questo modello /$$$cta/

il vostro processo commerciale prevede passaggi fissi o protocolli che ogni membro del team deve seguire? Modello di processo commerciale di ClickUp è perfetto per creare un processo standardizzato e ripetibile.

Consente di mappare ogni passaggio del flusso commerciale, dal primo contatto alla chiusura dell'affare. Offre inoltre funzioni/funzione di automazione per ridurre al minimo le attività manuali e migliorare la coerenza. È possibile impostare passaggi predefiniti per la qualificazione dei lead, l'invio delle proposte, la negoziazione e i follower, assicurando che il team segua sempre le best practice.

Una delle funzionalità/funzione di questo modello è anche la sua adattabilità. Quando la vostra azienda cresce o le condizioni del mercato cambiano, potete facilmente modificare il processo per soddisfare le nuove esigenze.

Il modello promuove anche la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di vedere in tempo reale lo stato di ciascun lead. Grazie a questo approccio strutturato, è possibile ottimizzare l'efficienza del team, ridurre gli errori e chiudere le trattative più velocemente.

8. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hubspot-Dashboard-Image-1400x802.png Dashboard commerciale di HubSpot /$$$img/

via HubSpot HubSpot è facile da usare all'inizio e può essere personalizzato in base alla crescita della vostra azienda. Le sue dashboard sono abbastanza intuitive e possono aiutarvi a monitorare gli affari, i lead e le metriche di performance in tempo reale.

L'uso dei dashboard di HubSpot è una buona opzione per i leader commerciali che già utilizzano i loro strumenti di Customer Relationship Management (CRM) per la gestione dei lead e il monitoraggio dei clienti.

9. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-339.png Dashboard commerciale di Zoho CRM /$$$img/

via Zoho CRM Il dashboard commerciale di Zoho consente il monitoraggio in tempo reale delle entrate, dei lead attuali e di tutte le fasi della pipeline.

È personalizzabile, si integra bene con altri strumenti e fornisce una soluzione robusta per team commerciali di piccole e grandi dimensioni. È anche possibile creare previsioni per tenere sempre sotto controllo i rappresentanti commerciali.

La bontà di questo dashboard per le vendite dipende dalla vostra strategia commerciale: Da fare molto affidamento sugli strumenti e sulle metriche del CRM?

10. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-340.png Dashboard commerciale di Salesforce /$$$img/

via Forza vendita Salesforce è noto per le sue dashboard altamente personalizzabili, che possono essere adattate per monitorare qualsiasi metrica commerciale.

Grazie alla funzione drag-and-drop, è possibile progettare un dashboard perfetto per il proprio team. Il dashboard di Salesforce può anche integrarsi facilmente con diversi strumenti per offrire un processo completo.

È un buon dashboard per i rappresentanti commerciali se avete bisogno di soluzioni commerciali più che di soluzioni CRM o di project management. Può monitorare le funzioni di tutto il team commerciale ed è personalizzabile per adattarsi a tutte le strategie di vendita.

Può anche migliorare il data-driven decision-making, poiché tutte le analisi commerciali sono disponibili in un unico luogo.

Aumentare il fatturato commerciale con ClickUp

I dashboard commerciali non sono solo strumenti piacevoli da avere: sono essenziali per qualsiasi team che voglia rimanere al top. Che si tratti di monitorare le metriche di performance, seguire i lead o prevedere le entrate future, un dashboard ben costruito aiuta a prendere decisioni basate sui dati con maggiore sicurezza.

Con strumenti come ClickUp, è possibile creare un dashboard commerciale personalizzato in base alle esigenze del team, ottimizzando tutto, dal monitoraggio dei lead alla previsione dei ricavi. Una delle funzionalità/funzione di spicco è l'estensione della libreria di modelli commerciali pronti all'uso, che rende incredibilmente rapida l'impostazione del dashboard.

Man mano che il team commerciale si evolve, la dashboard può adattarsi, aiutandovi a rimanere agili, efficienti e concentrati su ciò che conta di più: chiudere gli affari e guidare la crescita. Registratevi per ottenere un account gratuito su ClickUp e vedrete le vostre vendite salire alle stelle!