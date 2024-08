Guida per principianti ai dashboard in ClickUp (con 15 esempi di casi d'uso)

Avete trascorso ore a dimensionare e ridimensionare i grafici e a preoccuparvi di troppi o troppo pochi dati. È doloroso creare un dashboard da zero e ancora più doloroso guardarlo e capire la storia dei dati.

Ecco perché le aziende che desiderano una visualizzazione di alto livello e una visione delle attività aziendali investono nelle risorse migliori, come il centro di controllo di ClickUp, per creare dashboard interattivi che raccontino le stranezze, i modelli e le tendenze della storia dei dati. Dashboard in ClickUp riuniscono le origini dati per accedere rapidamente ai dati in tempo reale, comprendere le metriche più diffuse, individuare i colli di bottiglia nei flussi di lavoro e altro ancora.

Alla fine di questo articolo, imparerete a:

Come abbinare il tipo di reportistica a un widget in ClickUp Dashboards

Le best practice per il design e la funzione di ClickUp Dashboard

Diversi modi per mostrare gli stessi KPI desiderati

Domande guida da porsi durante la creazione della dashboard ClickUp

Iniziamo!

Che cosa sono le dashboard in ClickUp? Dashboard in ClickUp minimizzano il rumore che di solito si sente nei reportistica di stato inviata dai diretti interessati, che riassumono ciò che già si sa del progetto. In quanto unica fonte di verità, la dashboard di ClickUp aggiunge valore raddoppiando le funzioni di gestore delle attività e di strumento di reportistica:

Esaminare rapidamente la dashboard per capire il risultato principale

Modificare le attività, i carichi di lavoro e all'interno della dashboard per correggere le stranezze

Aggiungere note per fornire il contesto mancante

Organizzare discussioni per mantenere la comunicazione del progetto in un unico luogo e altro ancora

Potente e impareggiabile, può costruire versioni migliori della stessa dashboard nel tempo, con un lavoro richiesto minimo, in base alle variazioni dei KPI aziendali o ai cambiamenti dei membri del team.

Quanti click Da fare per raggiungere le metriche che il vostro pubblico sta cercando?

La vostra reportistica non ha senso se il vostro pubblico deve setacciare le informazioni. Le dashboard di ClickUp forniscono un accesso centralizzato alle origini dati, senza inutili fronzoli, in modo da comunicare le informazioni chiave.

⚖️ Bilanciamento del carico di lavoro

Quando una persona del vostro team vi chiede un'estensione della data di scadenza, vi viene spontaneo consultare il suo elenco di attività e adeguarvi. Purtroppo, anche se la vostra proattività ha la giusta intenzione, il risultato potrebbe avere un impatto negativo.

Mettetevi in contatto con gli altri membri del team per spiegare lo spostamento della Sequenza a causa del carico di lavoro. In questo modo, avranno l'opportunità di segnalare eventuali problemi, per evitare che lo stato di avanzamento venga interrotto.

👀 Scansionabilità

Se il pubblico non riesce a capire cosa comunica il vostro dashboard entro i primi dieci secondi, lo avete perso. È utile sapere quali KPI devono conoscere e quali informazioni sono più importanti per loro.

📈 Dati in tempo reale

Metà della battaglia nella creazione di qualsiasi tipo di reportistica è rappresentata da dove attingere le fonti di informazione. State collegando manualmente i punti? Cercate di automatizzare il processo il più possibile, in modo da non perdere tempo.

Supponiamo che non siate la persona che si occupa volontariamente dell'impostazione e della manutenzione di un sito web della reportistica del progetto perché è difficile da capire (ovvero noioso). In questo caso, sarete impressionati dai widget di reportistica personalizzabili di ClickUp Dashboard.

15 Casi d'uso di ClickUp Dashboard

Per utilizzare le dashboard di ClickUp non è necessario essere esperti di project management. A partire da un semplice progetto di tracciatore di obiettivi per identificare le metriche della campagna, ecco i widget consigliati per i diversi casi d'uso.

📌 riunioni di performance 1:1 + HR I People Leader ottengono informazioni utili su

gestione delle prestazioni e lo sviluppo dei dipendenti per dare e ricevere valutazioni dai dashboard.

Tipo di metriche | Tipo di widget |

| ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ |[| Reportistica del programma | Elenco attività |](|Collegamentidiriferimentorapido|Bloccotesto|)

in tempo reale per generare reportistica in metà tempo. Ottenete approfondimenti praticabili per prendere decisioni strategiche più intelligenti con la storia dei dati alla base dei ragionamenti.

Tipo di metriche Tipo di widget Tendenze nel tempo Grafico a barre Entrate per reparto Grafico a torta Spese totali, Entrate totali, Calcolo % del budget delle entrate, % del budget delle spese Calcolo Confronto tra gli stati dei progetti Portfolios Crediti vs. Debiti Grafico a torta Fogli di calcolo Excel dell'azienda Incorporamenti personalizzati

📌 Assistenza sanitaria Grazie alle molteplici origini dati visualizzate, i dashboard digeriscono rapidamente i dati che sovraccaricano i sistemi sanitari. Il risultato è che gli operatori sanitari possono concentrare il loro tempo e la loro attenzione sulla cura dei pazienti senza preoccuparsi delle informazioni mancanti.

Tipo di metrica Tipo di widget Conformità/Costi del reparto Inclusione personalizzata Totale pazienti ricoverati Calcolo Calendario della disponibilità del personale Inclusione personalizzata Tempo medio di attesa Grafico a barre Pazienti ambulatoriali vs. pazienti ricoverati Grafico a barre Rete sanitaria Elenco attività KPI e OKR Obiettivi

Vedi questi_ **Strumenti di project management per l'assistenza sanitaria /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image-2-1-3.png widget clickup per il monitoraggio del tempo /$$$img/

Visualizza il totale del tempo monitorato da ogni persona nell'area di lavoro

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/a.png widget di stato di ClickUp /$$$img/

Identificare i colli di bottiglia prima che diventino un problema

Chiunque sia coinvolto nel progetto può visualizzare rapidamente un grafico per capire come vengono utilizzati gli stati negli spazi, nelle cartelle o negli elenchi di ClickUp.

Carico di lavoro per stato : visualizza un grafico a torta, un grafico a barre o una ripartizione dell'utilizzo degli stati nelle varie posizioni

: visualizza un grafico a torta, un grafico a barre o una ripartizione dell'utilizzo degli stati nelle varie posizioni Numero di attività in corso : visualizza il numero di attività in corso in qualsiasi posizione dell'attività

: visualizza il numero di attività in corso in qualsiasi posizione dell'attività Numero di attività completate : Vedere quante attività sono terminate in qualsiasi posizione dell'attività

: Vedere quante attività sono terminate in qualsiasi posizione dell'attività Tempo in stato : vedere il tempo totale di più attività come grafico a barre

: vedere il tempo totale di più attività come grafico a barre E molto altro ancora!

🎨 Widget personalizzati I widget personalizzati aggiungono un tocco speciale alla relazione tra dati e visualizzazione.

Aggiungete i widget Blocco testo e Chattare per comunicare i dettagli del progetto in un unico posto!

Line Chart e Pie Chart : grafici personalizzati con qualsiasi tipo di dato

e : grafici personalizzati con qualsiasi tipo di dato Portfolios : categorizza e monitora lo stato di elenchi e cartelle

: categorizza e monitora lo stato di elenchi e cartelle Blocco di testo : Aggiungere testo, immagini e persino utilizzare comandi slash per aggiungere contesto

: Aggiungere testo, immagini e persino utilizzare comandi slash per aggiungere contesto Chat : widget per le conversazioni

: widget per le conversazioni E molto altro ancora!

Correlato: La guida definitiva al project management per le aziende /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/b.png widget personalizzati ClickUp /$$$img/

Creare un grafico a linee personalizzato con qualsiasi dato

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/d.png widget Assegnatari ClickUp /$$$img/

Visualizza il numero delle attività totali suddivise per assegnatario Gestione del Carico di lavoro può richiedere molto tempo se lo strumento software è limitato. ClickUp Dashboard offre un'opzione di filtro per regolare la portata del widget.

Visualizzate le attività o le attività secondarie su cui il vostro team sta lavorando, nonché quelle che potrebbero essere state dimenticate.

Attività per assegnatario : visualizza un grafico a torta, a barre o a batteria delle attività totali per assegnatario

: visualizza un grafico a torta, a barre o a batteria delle attività totali per assegnatario Totale attività non assegnate : visualizza il numero di attività non assegnate in nessuna posizione dell'attività

: visualizza il numero di attività non assegnate in nessuna posizione dell'attività Totale Attività assegnate (non completate): vedere quante attività hanno assegnatari in qualsiasi posizione dell'attività

🛎 Widget per la tabella Durante i picchi di lavoro della nostra settimana, possiamo perdere notifiche importanti.

I widget delle tabelle riportano informazioni da aree specifiche dell'area di lavoro per mostrare dove il team potrebbe essere oberato di lavoro.

Elenco di attività : crea una vista Elenco utilizzando le attività di qualsiasi posizione

: crea una vista Elenco utilizzando le attività di qualsiasi posizione Rapporto completato : attività completate suddivise per assegnatario

: attività completate suddivise per assegnatario Lavorati : vedere su cosa hanno lavorato le persone in base all'attività svolta su un'attività

: vedere su cosa hanno lavorato le persone in base all'attività svolta su un'attività Punti dell'area di lavoro : per vedere chi comunica in modo efficiente, controlla le attività e fornisce il maggior numero di risultati

: per vedere chi comunica in modo efficiente, controlla le attività e fornisce il maggior numero di risultati Chi è indietro : vedere chi è indietro con le notifiche e le attività in ritardo

: vedere chi è indietro con le notifiche e le attività in ritardo Vista Azioni: creare una vista Attività

Visualizza il numero totale di notifiche cancellate

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/f.png widget obiettivi di ClickUp /$$$img/

Creare e modificare i traguardi senza lasciare il dashboard

Monitorate e celebrate gli stati e i contributi del team in tempo reale con il widget Obiettivi.

Il widget Obiettivi è un punto fermo per qualsiasi caso d'uso della dashboard, perché consente di analizzare gli stati accanto ad altre informazioni e di evitare di guardare in posti diversi per rimanere aggiornati.

🏃‍♀️ Sprint widget Il complemento perfetto per gli Sprints che sono stati costruiti nel file

Sprints ClickApp ! Per i team che utilizzano un flusso di lavoro Agile o Scrum, i widget Sprint sono un must per le dashboard.

Burnup : quantità di lavoro terminato in uno sprint

: quantità di lavoro terminato in uno sprint Burndown : quantità di lavoro rimasto da fare in uno sprint

: quantità di lavoro rimasto da fare in uno sprint Flusso cumulativo : quantità di lavoro in ogni fase degli sprint

: quantità di lavoro in ogni fase degli sprint Velocità Grafico : quantità totale di lavoro Da fare in due o più sprint

: quantità totale di lavoro Da fare in due o più sprint E altro ancora!

Correlato: Cos'è il project management agile? Tutto quello che c'è da sapere /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image-6-3.png widget ClickUp Sprint /$$$img/

Visualizza i dati più recenti della posizione selezionata

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/CleanShot-2021-12-15-at-11.47.35-1.png widget di incorporamento ClickUp /$$$img/

I widget incorporati possono essere ridimensionati e posizionati accanto ad altri widget e contenuti

Se avete documenti, fogli di calcolo, moduli, video, qualsiasi cosa con un link, create tutti i widget personalizzati necessari per supportare l'obiettivo della vostra dashboard.

Oppure, utilizzate uno dei widget disponibili per inserire le app e i siti web supportati con un link o un codice embed:

Documenti Google, Google Slides e Fogli Google

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Una formula di dashboard ClickUp da seguire

Se vi chiedete come impostare la vostra ClickUp dashboard che soddisfa le vostre aspettative in termini di design e funzioni, non siete soli. Ci sono aziende come la vostra che non conoscono ClickUp o che non hanno ancora sfruttato appieno il potenziale dei dashboard di ClickUp.

Disclaimer: la parte più impegnativa di questo processo sarà l'inizio. Questo è il problema principale di qualsiasi tipo di reportistica:

Se non capite l'obiettivo del vostro dashboard, lo abbandonerete come una patata bollente entro la prima settimana

Di seguito è riportata una formula semplice da utilizzare per iniziare la creazione del dashboard con il piede giusto.

Ricordate: l'obiettivo finale deve essere sempre quello di comunicare le chiavi di lettura in modo rapido, chiaro e potente. ⭐️

Pronti a vederla in azione? Il nostro esempio sarà un oggetto di dashboard che possiamo usare subito: Obiettivi di lavoro .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Dashboard-Blog-Post2x-2-469x1400.jpeg come creare un dashboard in ClickUp /$$$img/

1️⃣ Definire il pubblico della dashboard e la storia dei dati

Titolo_ _: I miei obiettivi

_: I miei obiettivi Audience _: Me stesso

_: Me stesso _Problema _: Non so se sto lavorando ad attività che contribuiscono effettivamente alle iniziative aziendali

_: Non so se sto lavorando ad attività che contribuiscono effettivamente alle iniziative aziendali Storia dei dati: Voglio un'unica fonte di verità per visualizzare le mie attività settimanali. Data story_: Voglio un'unica fonte di verità per visualizzare le mie attività settimanali

Non è un cattivo inizio, ma Da fare meglio:

Titolo_ : I miei _Obiettivi settimanali

: I miei _Obiettivi settimanali Audience : Me stesso

: Me stesso Storia dei dati_: Voglio un'unica fonte di verità per visualizzare i miei compiti settimanali relativi agli obiettivi aziendali del Q4.

Ora la nostra storia dei dati è chiara, e questo è il passaggio più critico della nostra costruzione. Senza questa chiarezza, potremmo creare confusione e frustrazione concentrandoci sulle cose sbagliate.

2️⃣ Scegliere i giusti KPI per supportare la storia dei dati

KPI #1 _: Numero di attività in corso

_: Numero di attività in corso KPI #2 : Scorecard settimanale degli obiettivi

: Scorecard settimanale degli obiettivi KPI #3 _: Numero di attività in ritardo

_: Numero di attività in ritardo KPI #4 _: Lista degli oggetti dell'azienda per il quarto trimestre

_: Lista degli oggetti dell'azienda per il quarto trimestre KPI #5_: Disaggregazione dello stato delle attività

Dedicate un po' di tempo a i vostri KPI e fate riferimento alla vostra storia dei dati se vi sentite bloccati. Più si è specifici, meglio si spende il proprio tempo.

3️⃣ Selezione del widget per il tipo di reportistica

KPI #1: numero di attività in corso

Sto cercando il numero totale di attività in corso per questo KPI, quindi userò il widget Calcolo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-1.gif clickUp dashboard /%img/

via ClickUp

Da fare alla grande! Continuiamo così!

KPI #2: Scorecard settimanale dei traguardi

Il widget Obiettivi è perfetto per questo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-2.gif clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

Per visualizzare i miei traguardi dobbiamo fare clic sulla scheda di valutazione. Forse possiamo fare un passaggio in più e mostrare la scheda di valutazione vera e propria, visto che ne abbiamo bisogno solo di una. Quindi, invece del widget Obiettivi, utilizziamo il widget Incorporamento personalizzato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-3.gif clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

Molto meglio! Meno click. 😉

KPI #3: Numero di attività in ritardo

Come per il primo KPI, abbiamo bisogno del widget Calcolo per visualizzare il numero totale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-4.gif clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

Da fare prima d'ora? 💪

KPI #4: Elenco degli oggetti aziendali del Q4

Per questo KPI funzionerà un altro widget personalizzato. Potremo modificare il documento dal nostro dashboard.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-5.gif clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

KPI #5: Ripartizione dello stato delle attività

Per questo KPI funzionerà un grafico a torta per vedere dove si trova la maggior parte delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-6.gif clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

4️⃣ Organizzare i widget per creare una gerarchia e un equilibrio visivo

Ora iniziamo a personalizzare il layout della dashboard!

Questa parte della formula richiederà alcuni tentativi, ma ricordare che il nostro obiettivo generale è quello di comunicare le chiavi di lettura in modo rapido, chiaro e potente ci farà andare nella giusta direzione.

Versione 1

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-7-1400x979.png clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

Da fare come questo? 🤔

Pensieri sulla funzione: Tutti i widget importanti sono sopra la piega, così non devo scorrere verso il basso I widget visualizzano i KPI di cui ho bisogno Pensieri visivi: Non è il layout migliore per vedere i Traguardi settimanali accanto agli Obiettivi Q4 (che sono la nostra storia di dati) Il widget Carico di lavoro per stato è piccolo e in basso

Riproviamo!

Versione 2

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/KPI-8-1400x954.png clickUp dashboard /$$$img/

via ClickUp

5️⃣ Chiedete al vostro pubblico un feedback

Ripercorriamo le riflessioni precedenti.

Pensieri sulla funzione: Tutti i widget importanti si trovano sopra la piega, così non devo scorrere verso il basso ✅ I widget visualizzano i KPI di cui ho bisogno Pensieri visivi: Non è il layout migliore per vedere i Traguardi settimanali accanto agli Obiettivi Q4, che sono i più importanti (i nostri widget per i Traguardi settimanali e gli Obiettivi Q4 creativi sono uno accanto all'altro, quindi questo raddoppia i punti per la vista e la funzione! ✅) Il widget Carico di lavoro per stato è piccolo e in basso (il nostro grafico a torta è in alto per dare un rapido sguardo allo stato!) La nostra dashboard è facile da leggere da sinistra a destra

Costruire un dashboard in ClickUp oggi stesso

L'hai schiacciata! 🎉

Quanto è stato facile creare una dashboard in ClickUp con questa formula? Ora che avete le basi, usate queste fondamenta per creare dashboard di ClickUp di base (o avanzate)!

Le dashboard sono un ottimo strumento non solo per uso personale, ma anche per la condivisione con i colleghi. Non lasciate che il vostro team se ne vada meno informato (o peggio, confuso) perché le informazioni non erano chiare per influenzare il processo decisionale.

Se in più di un'occasione avete trascorso mezza giornata di lavoro a costruire un dashboard in Excel per poi ricominciare da capo perché i dati sono cambiati completamente negli ultimi 22 minuti, provate a ClickUp gratis oggi stesso e create un potente dashboard che promuoverà un migliore processo decisionale e la produttività. Questo è per voi. 🤝