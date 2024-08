Come creare un database CRM per servire meglio i clienti

La prima regola aziendale è conoscere i propri clienti. Per far crescere la vostra azienda e aumentare la redditività, dovete basarvi su dati solidi relativi alle preferenze dei clienti. Le congetture non sono una strategia affidabile a lungo termine per le vendite e il marketing, e non favoriscono la fidelizzazione.

Quindi chiedetevi: quanto efficacemente state implementando la gestione delle relazioni con i clienti (CRM)?

Anche se la vostra azienda può avere successo senza una solida soluzione CRM personalizzata, i vostri concorrenti che utilizzano un sistema CRM efficace finiranno per superarvi.

Senza un database CRM efficace, potreste dedicare troppo tempo alle attività di amministratore, perdere dati critici sulle prestazioni e faticare a monitorare il ROI.

Vi mostreremo come costruire un database CRM in modo da poter monitorare gli interessi dei vostri clienti e servirli meglio.

Cominciamo con le basi! 👇

**Che cos'è un database CRM?

Un database CRM (Customer Relationship Management) è il luogo in cui le aziende memorizzano e gestiscono le informazioni sui propri clienti e contatti.

I database CRM memorizzano un ampio intervallo di dati su clienti e lead, tra cui:

Informazioni di contatto dei clienti, come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi

Cronologia degli acquisti

Cronologia delle interazioni, comprese le note di chiamate, email e riunioni

Interessi e preferenze

Ticket di assistenza e altre interazioni di servizio

Il database CRM è un componente fondamentale di un sistema CRM. I sistemi CRM utilizzano i dati contenuti nel database CRM per automatizzare le attività aziendali, come l'invio di email di marketing, il monitoraggio dei lead commerciali e l'assistenza ai clienti.

Il ruolo di un database CRM nella gestione delle relazioni con i clienti

Un database CRM è l'hub centrale per il profilo dei clienti, le informazioni e le interazioni. Permette di:

Migliorare il servizio clienti

Con un database CRM, tutti i dati dei clienti sono centralizzati e facilmente accessibili in un'unica posizione; i rappresentanti dell'assistenza possono trovare rapidamente i dettagli rilevanti sulle interazioni passate, sulla storia degli acquisti e sulle preferenze.

Utilizzare ClickUp CRM per migliorare le interazioni con il servizio clienti

Utilizzano questi dati per personalizzare le interazioni, risolvere i problemi in modo efficiente e, in ultima analisi, offrire un'esperienza più agevole ai clienti.

Aumentare le vendite e la gestione dei lead

I database CRM aiutano a monitorare i lead lungo tutto il funnel di vendita, consentendo ai team commerciali di identificare e dare priorità ai lead ad alto potenziale.

Grazie alle informazioni contenute nel CRM, i commerciali possono monitorare l'impegno, analizzare i segnali d'acquisto e adattare il loro approccio di conseguenza, aumentando le possibilità di conversione.

Gestione della pipeline commerciale

Visualizzando la pipeline di vendita all'interno del CRM, voi e il vostro team commerciale potete ottenere informazioni sullo stato delle trattative, identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i processi di vendita per migliorare l'efficienza e velocizzare la chiusura delle trattative.

Rafforzare il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti

I sistemi CRM possono attivare promemoria automatici per compleanni, anniversari o rinnovi di servizi. Questo approccio rafforza le relazioni e la fedeltà dei clienti senza gravare il team di attività aggiuntive.

Invio di email automatiche ai contatti in base alla loro attività o al loro stato tramite ClickUp CRM

L'accesso ai dati dei vostri clienti vi aiuta anche a personalizzare le campagne di marketing, le email e le comunicazioni. È possibile personalizzare i contenuti e le offerte in base alle preferenze individuali e alla cronologia degli acquisti, migliorando l'esperienza del cliente.

Acquisire preziose informazioni sui clienti

Il software CRM fornisce preziose informazioni sul comportamento, le preferenze e i modelli di acquisto dei clienti. Vi aiuta a prendere decisioni informate sullo sviluppo dei prodotti, sulle strategie di marketing e sul miglioramento generale dell'esperienza del cliente.

Migliorare la collaborazione e il lavoro di squadra

L'utilizzo di un database CRM condiviso aiuta i diversi reparti dell'azienda a visualizzare tutte le interazioni con i clienti.

Un database di questo tipo cRM collaborativo consente ai team commerciali, di marketing e di assistenza clienti di lavorare insieme senza soluzione di continuità e di comprendere appieno le esigenze e la storia dei clienti, con un approccio più unificato e incentrato sul cliente.

Come un database CRM aiuta a organizzare i dati dei clienti

Un database CRM affronta la sfida della dispersione dei dati dei clienti: la dispersione delle informazioni in varie fonti, come email, fogli di calcolo e finestre In arrivo dei singoli membri del team.

Ecco come un database CRM aiuta a organizzare i dati dei clienti e a evitare confusione, inefficienza e opportunità mancate:

1. Spazio di archiviazione centralizzato

Agisce come un'unica fonte di verità, consolidando tutte le informazioni sui clienti in una piattaforma unificata. Non è più necessario cercare in più luoghi per ottenere dettagli sparsi; tutti possono accedere alle informazioni più recenti in un unico luogo.

2. Voce strutturata dei dati

Il database garantisce che i dati siano coerenti e facili da trovare, applicando una struttura specifica.

È possibile trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno filtrando e cercando informazioni specifiche come i dettagli di contatto, la cronologia degli acquisti o la cronologia delle comunicazioni.

3. Acquisizione automatizzata dei dati

Molti software CRM si integrano con altri sistemi, come piattaforme di email o moduli per siti web, per catturare automaticamente le interazioni dei clienti e popolare il database, riducendo la voce manuale dei dati e minimizzando gli errori.

4. Segmentazione e raggruppamento dei dati

Aggiungete un campo posizione in ClickUp CRM e capite la distribuzione geografica dei vostri clienti

Categorizzate i vostri clienti in base ai dati demografici, alla cronologia degli acquisti o al livello di coinvolgimento:

Personalizzare la comunicazione: Traguardare segmenti specifici di clienti con offerte personalizzate

Traguardare segmenti specifici di clienti con offerte personalizzate Focalizzare i lavori commerciali : Dare priorità ai lead di alto valore e personalizzare le strategie commerciali in base ai segmenti di clienti

: Dare priorità ai lead di alto valore e personalizzare le strategie commerciali in base ai segmenti di clienti Fornire un'assistenza mirata: Offrire opzioni di supporto specifiche in base alle esigenze dei clienti e alle interazioni precedenti

Comprendere gli elementi di un database CRM

In un CRM si trovano funzionalità/funzione essenziali che aiutano a gestire in modo efficiente le relazioni con i clienti, a migliorare la comunicazione, a monitorare le opportunità commerciali e a utilizzare i dati per prendere decisioni.

Creare e gestire database multipli con ClickUp CRM

Ecco le elementi fondamentali di un database CRM che aiutano a migliorare l'esperienza dei clienti e ad alimentare la crescita aziendale:

Elementi fondamentali di un database CRM

Gestione dei contatti: Memorizzazione di informazioni dettagliate su individui e organizzazioni, inclusi nomi, dettagli di contatto, indirizzi e dati demografici

Memorizzazione di informazioni dettagliate su individui e organizzazioni, inclusi nomi, dettagli di contatto, indirizzi e dati demografici Cronologia delle interazioni: Ispezionare tutte le interazioni con i clienti, come email, telefonate, riunioni, note e ticket di supporto, completando il registro cronologico

Ispezionare tutte le interazioni con i clienti, come email, telefonate, riunioni, note e ticket di supporto, completando il registro cronologico Gestione della pipeline di vendita: Traccia i lead e le opportunità attraverso le varie fasi del processo commerciale, consentendo la visualizzazione, la previsione e l'ottimizzazione

Traccia i lead e le opportunità attraverso le varie fasi del processo commerciale, consentendo la visualizzazione, la previsione e l'ottimizzazione Automazione del marketing: Automazione delle attività di marketing come campagne email, lead nurturing e social media marketing, migliorando l'efficienza e la portata

Automazione delle attività di marketing come campagne email, lead nurturing e social media marketing, migliorando l'efficienza e la portata Reportistica e analisi: Accesso a preziose informazioni sui dati dei clienti attraverso report e dashboard per raccogliere analisi delle tendenze, del comportamento dei clienti e delle prestazioni delle campagne

Accesso a preziose informazioni sui dati dei clienti attraverso report e dashboard per raccogliere analisi delle tendenze, del comportamento dei clienti e delle prestazioni delle campagne Assistenza clienti: Utilizzare i dati aggiornati nel database del CRM per aggiungere un contesto ai ticket di supportoaiutare i team del supporto a personalizzare le conversazioni di supporto ### Diversi utilizzi di un database CRM

Dal momento che abbiamo esplorato gli elementi, che ne dite di discutere gli scopi del database? Scopriteli:

Assistenza ai clienti: Accesso alla storia dei clienti, supporto personalizzato e risoluzione efficiente dei problemi per una maggiore soddisfazione dei clienti

Accesso alla storia dei clienti, supporto personalizzato e risoluzione efficiente dei problemi per una maggiore soddisfazione dei clienti Comunicazione semplificata : Migliorare il lavoro di squadra grazie alla visualizzazione condivisa delle transazioni, al monitoraggio dello stato e alle discussioni interne

: Migliorare il lavoro di squadra grazie alla visualizzazione condivisa delle transazioni, al monitoraggio dello stato e alle discussioni interne Ottimizzazione dei ricavi : Visualizzazione dello stato delle trattative e identificazione degli ostacoli. Ottenere informazioni chiare sulla salute della pipeline commerciale, sulle prestazioni del team e sui punti di contatto con i clienti

: Visualizzazione dello stato delle trattative e identificazione degli ostacoli. Ottenere informazioni chiare sulla salute della pipeline commerciale, sulle prestazioni del team e sui punti di contatto con i clienti **Analizzare i dati dei clienti per comprenderne le esigenze, le preferenze e il comportamento d'acquisto, informando lo sviluppo dei prodotti, le strategie di marketing e il miglioramento generale dell'esperienza del cliente

Collaborazione e lavoro di squadra: Condivisione delle informazioni sui clienti tra i vari reparti per facilitare la collaborazione e un'esperienza cliente unificata

Tipi di database CRM

I database CRM sono di due tipi principali: on-premise e cloud-based.

CRM on-premise

Un CRM on-premise è installato e memorizzato localmente sui server dell'azienda. Se da un lato offre maggiore controllo e personalizzazione, dall'altro richiede un'infrastruttura IT significativa e una manutenzione continua.

Se avete particolari esigenze di spazio di archiviazione dei dati o necessitate di un'estensione personalizzata, i database on-premise vi danno un maggiore controllo sull'infrastruttura. Offre tempi di elaborazione più rapidi per le attività che si basano molto sul database, soprattutto se si dispone di una rete locale affidabile.

CRM basato sul cloud

Un CRM basato su cloud è ospitato da un fornitore terzo e accessibile online. Offre scalabilità, facilità d'uso e costi iniziali inferiori, ma potenzialmente un minor controllo sulla sicurezza dei dati.

È possibile accedere al CRM basato su cloud da qualsiasi luogo con una connessione a Internet, il che è particolarmente utile quando il lavoro è remoto o il team è geograficamente disperso.

Inoltre, la maggior parte dei provider cloud offre in genere solide soluzioni di disaster recovery, che possono aiutare a recuperare rapidamente i dati in caso di interruzioni o guasti hardware.

Come costruire un database CRM: Un processo passo a passo

Ecco un processo di passaggio per creare un CRM e un database personalizzati. Vi mostreremo da fare utilizzando ClickUp per gestire i vostri rappresentanti commerciali, i clienti e altro ancora:

1. Definite le vostre esigenze

Prendetevi il tempo necessario per comprendere le vostre esigenze specifiche.

Utilizzate il Lavagne online ClickUp per iniziare a coinvolgere i principali stakeholder dell'organizzazione, in particolare quelli del settore commerciale, del marketing e del servizio clienti. Fate un brainstorming e discutete insieme i requisiti di tutti i team.

Lavorate con il vostro team per definire gli obiettivi generali di sviluppo del CRM. Volete migliorare la gestione della pipeline commerciale, aumentare la soddisfazione dei clienti o ottenere informazioni più approfondite sui dati dei client?

Mappare le fasi del viaggio del cliente, dalla conoscenza iniziale all'acquisto e alle interazioni post-vendita. Identificate i punti di dati da acquisire in ogni fase per gestire efficacemente queste interazioni.

quali informazioni Da fare per monitorare i vostri clienti?

quali funzioni sono fondamentali per i processi commerciali e di marketing?

quanti utenti dovranno accedere al CRM?

La risposta a queste domande guiderà il vostro approccio.

2. Impostazione di ClickUp

Monitoraggio di tutte le interazioni con visualizzazioni personalizzate in ClickUp CRM

ClickUp è un hub centrale per tutti i dati del vostro CRM. Iniziate in pochi secondi con il nostro sistema pronto all'uso e completamente personalizzabile Modello ClickUp CRM . Il modello CRM precostituito di ClickUp offre uno sportello unico per la gestione della pipeline commerciale. Personalizzatelo per adattarlo alle vostre esigenze specifiche.

Scaricare il modello

Vantaggi chiave del modello:

Flussi di lavoro pre-costruiti: Gestite facilmente lead, offerte e interazioni con i clienti utilizzando flussi di lavoro predefiniti

Gestite facilmente lead, offerte e interazioni con i clienti utilizzando flussi di lavoro predefiniti Personalizzazione flessibile: Campi personalizzati, pipeline e automazione per adattarsi perfettamente al vostro processo commerciale

Campi personalizzati, pipeline e automazione per adattarsi perfettamente al vostro processo commerciale Visualizzazioni azionabili: Creazione di filtri personalizzati per visualizzare gli affari chiusi questo mese, i lead che necessitano di attenzione o qualsiasi altro dato necessario

Creazione di filtri personalizzati per visualizzare gli affari chiusi questo mese, i lead che necessitano di attenzione o qualsiasi altro dato necessario Collaborazione senza soluzione di continuità: Favorisce il lavoro di squadra con attività condivise, discussioni e un hub centralizzato per la cronologia delle comunicazioni con i clienti

Create elenchi separati per entità come Contatti, Leads, Opportunità e Affari. Aggiungete campi personalizzati per acquisire informazioni rilevanti per ogni tipo di entità all'interno di ciascun elenco. Utilizzate tipi di campo come testo, data, elenco a discesa e numeri per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Scaricare questo modello

3. Creare un flusso di lavoro personalizzato per il vostro processo CRM

Collegare i punti di dati correlati tra gli elenchi. Ad esempio, collegare i Contatti alle Opportunità per collegarli alle offerte. Definite stati personalizzati per ciascun elenco che rappresentino le diverse fasi del vostro flusso di lavoro (ad esempio, Lead - Nuovo, Opportunità - In trattativa, Affare - Chiuso).

Create diverse viste Elenco per filtrare e visualizzare i dati pertinenti in base alle vostre esigenze (ad esempio, Elementi attivi, Affari chiusi questo mese). In questo modo è possibile concentrarsi su dati specifici in base alle proprie esigenze.

Gestite e monitorate le vostre attività su un foglio di calcolo con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Date un'occhiata a queste istanze che potete applicare anche con la visualizzazione di ClickUp:

1. Vista Azioni:

Scopo: Identificare i lead che non sono ancora stati convertiti e che necessitano di un'ulteriore attività di nurturing

Identificare i lead che non sono ancora stati convertiti e che necessitano di un'ulteriore attività di nurturing Dati visualizzati: Nome del lead, informazioni sul contatto, data dell'ultima attività, punteggio del lead (se applicabile)

Nome del lead, informazioni sul contatto, data dell'ultima attività, punteggio del lead (se applicabile) *Opzioni di filtraggio Mostra i contatti in base alla fonte (ad esempio, modulo del sito web, referral) Filtro per stato di attività (ad esempio, nessuna attività nell'ultima settimana, apertura dell'ultima email) Intervallo di punteggio del lead (se applicabile)

Caso d'uso: Con questa visualizzazione, i rappresentanti commerciali possono dare la priorità ai contatti ad alto potenziale

2. Offerte chiuse questo mese Visualizza:

Scopo: Monitoraggio delle trattative in fase di completamento per garantire una chiusura tempestiva

Monitoraggio delle trattative in fase di completamento per garantire una chiusura tempestiva Dati visualizzati: Nome dell'affare, nome del contatto, data di chiusura prevista, valore dell'affare, fase attuale della pipeline commerciale

Nome dell'affare, nome del contatto, data di chiusura prevista, valore dell'affare, fase attuale della pipeline commerciale *Opzioni di filtraggio Filtrare in base al venditore assegnato Visualizzare gli affari per intervallo di data di chiusura prevista (ad esempio, entro la prossima settimana, entro le prossime due settimane) Filtrare per intervallo di valore dell'accordo

Caso d'uso: I responsabili commerciali possono monitorare lo stato di avanzamento e identificare i potenziali ostacoli per la chiusura delle trattative nel mese in corso

3. Problemi di servizio al cliente Visualizza:

Scopo: Visualizzare e risolvere rapidamente i problemi di assistenza clienti in sospeso

Visualizzare e risolvere rapidamente i problemi di assistenza clienti in sospeso Dati visualizzati: Nome del cliente, descrizione del problema, livello di priorità, data di invio, agente assegnato (se applicabile)

Nome del cliente, descrizione del problema, livello di priorità, data di invio, agente assegnato (se applicabile) *Opzioni di filtraggio Filtro per categoria di problema (ad esempio, fatturazione, problema tecnico) Visualizzazione per livello di priorità (alta, media, bassa) Filtrare per agente assegnato o per problemi non assegnati

Caso d'uso: I rappresentanti del servizio clienti possono dare priorità ai problemi urgenti e monitorare lo stato di risoluzione degli stessi

Impostazione di attività automatizzate per snellire i flussi di lavoro, come l'invio di email di follow-up alla creazione del lead o l'assegnazione di attività in base ai cambiamenti di stato.

4. Popolazione del vostro CRM

Se disponete di dati di clienti esistenti, importateli in ClickUp utilizzando file CSV o integrazioni con altre piattaforme. Per istanza, se si importa con file CSV, Da fare in questo modo:

Forse i dati dei vostri clienti sono memorizzati in un foglio di calcolo come Microsoft Excel o Fogli Google; esportate i dati dei clienti in un file CSV (valori separati da virgole). Assicurarsi che l'intestazione di ogni colonna del file CSV corrisponda a un campo dell'elenco ClickUp (ad esempio, Nome, Email, Azienda)

In ClickUp, navigare nell'area di lavoro e nell'elenco in cui si desidera importare i dati. Scegliere il file CSV contenente i dati dei clienti e seguire le istruzioni a video per mappare i punti dei dati nei campi personalizzati di ClickUp.

Aggiungete nuovi contatti, lead e opportunità man mano che interagite con loro attraverso diversi punti di contatto. Questa operazione può essere automatizzata utilizzando moduli personalizzati, ad esempio sul vostro sito web, per la raccolta strutturata dei dati.

5. Usare ClickUp per il settore commerciale e il marketing

ClickUp attiva il team commerciale portando in un unico luogo tutto ciò che serve, dal monitoraggio dei lead all'onboarding dei clienti e alla collaborazione per le trattative.

Create attività all'interno di elenchi come Campagne di marketing, assegnatele ai membri del team e monitorate lo stato. Software di project management commerciale ClickUp vi copre.

Scegliere il software giusto per il vostro CRM

Mentre gli imprenditori solitari e le piccole aziende possono cavarsela con un software di base Database CRM di Excel un database CRM esteso deve essere abbinato a un software CRM per utilizzare correttamente i dati. La selezione del software perfetto Software CRM per la vostra azienda richiede un'attenta considerazione delle vostre esigenze specifiche e delle funzioni offerte dalle diverse piattaforme.

Ecco una panoramica degli aspetti critici da valutare:

1. Requisiti aziendali

Identificare i vostri punti dolenti: Da cosa dipende la gestione delle relazioni con i clienti? Si tratta di organizzazione dei lead, visibilità della pipeline commerciale o comunicazione inefficiente? La comprensione dei vostri problemi guiderà la vostra ricerca di soluzioni

Da cosa dipende la gestione delle relazioni con i clienti? Si tratta di organizzazione dei lead, visibilità della pipeline commerciale o comunicazione inefficiente? La comprensione dei vostri problemi guiderà la vostra ricerca di soluzioni Definire gli obiettivi: Da cosa sperate di ottenere con un CRM? Da fare per aumentare i tassi di conversione commerciale, migliorare il servizio clienti o ottenere informazioni più approfondite sui clienti? Avere obiettivi chiari aiuta a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione

Da cosa sperate di ottenere con un CRM? Da fare per aumentare i tassi di conversione commerciale, migliorare il servizio clienti o ottenere informazioni più approfondite sui clienti? Avere obiettivi chiari aiuta a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione Valutare il budget: Determinare quanto si può investire in un CRMCRM SaaS soluzione CRM SaaS. Considerate sia i costi iniziali che le spese di sottoscrizione correnti

Determinare quanto si può investire in un CRMCRM SaaS soluzione CRM SaaS. Considerate sia i costi iniziali che le spese di sottoscrizione correnti **Identificare gli utenti critici: chi utilizzerà il CRM quotidianamente? La comprensione delle loro esigenze e competenze tecniche influenzerà la scelta della complessità dell'interfaccia

2. Opzioni di personalizzazione

Cercate un software CRM personalizzato che si adatti ai vostri flussi di lavoro, non viceversa. Scegliete un software che vi permetta di:

Creare campi personalizzati: Acquisire dati specifici rilevanti per la vostra azienda.

Acquisire dati specifici rilevanti per la vostra azienda. Definire stati e pipeline personalizzati: Adattare il sistema CRM personalizzato in modo che rifletta il vostro processo commerciale e il viaggio del cliente

Adattare il sistema CRM personalizzato in modo che rifletta il vostro processo commerciale e il viaggio del cliente Integrazione con gli strumenti esistenti: Connessione del CRM collaborativo con altre piattaforme utilizzate, come le email,automazione del marketing e software per l'accountper ottimizzare il flusso di lavoro

3. Capacità di reportistica

funzionalità/funzione dell'elenco di ClickUp_

I CRM efficaci offrono solide funzionalità/funzione per ottenere informazioni sui dati dei clienti e sulle prestazioni commerciali. Valutare le sue capacità per:

Varietà di reportistica: Accesso a report sulla pipeline commerciale, sui tassi di conversione dei lead, sul valore della vita del cliente e sulle prestazioni delle campagne di marketing

Accesso a report sulla pipeline commerciale, sui tassi di conversione dei lead, sul valore della vita del cliente e sulle prestazioni delle campagne di marketing Opzioni di personalizzazione: Possibilità di filtrare e segmentare i dati per generare report specifici per le vostre esigenze

Possibilità di filtrare e segmentare i dati per generare report specifici per le vostre esigenze Visualizzazione dei dati: Utilizzare grafici e diagrammi per interpretare facilmente dati complessi ClickUp CRM vince in tutte queste categorie se siete pronti a iniziare l'impostazione.

4. Funzionalità/funzione per la gestione della pipeline commerciale e dei lead:

Semplificate il vostro processo commerciale con funzionalità/funzione come:

Gestione visiva della pipeline: Monitoraggio degli affari nelle diverse fasi e visualizzazione del loro stato

Monitoraggio degli affari nelle diverse fasi e visualizzazione del loro stato Punteggio e qualificazione dei lead: Privilegiare i lead in base al loro valore potenziale e alla probabilità di conversione

Privilegiare i lead in base al loro valore potenziale e alla probabilità di conversione Automazioni e promemoria: Impostazione di attività automatizzate per i follower, il nurturing dei lead e il monitoraggio delle attività

5. Base di informazioni sui clienti:

Valutare la piattaforma CRM per la sua capacità di archiviare e gestire i dati in modo efficace. Cercare funzionalità/funzioni come:

Gestione dei contatti: Memorizzazione e organizzazione di informazioni dettagliate sui clienti, compresi i dettagli di contatto, i dati demografici e la storia degli acquisti

Memorizzazione e organizzazione di informazioni dettagliate sui clienti, compresi i dettagli di contatto, i dati demografici e la storia degli acquisti Cronologia delle interazioni: Traccia tutte le interazioni con i clienti, comprese email, chiamate, riunioni e note, per visualizzare in modo completo il percorso del cliente

Traccia tutte le interazioni con i clienti, comprese email, chiamate, riunioni e note, per visualizzare in modo completo il percorso del cliente Segmentazione e traguardo: Segmentare e taggare la base clienti in base a criteri specifici per personalizzare le campagne di marketing e le comunicazioni

6. Funzionalità/funzione di sicurezza

Creare ruoli personalizzati con autorizzazioni granulari in ClickUp CRM e garantire che solo i membri del team necessari abbiano accesso ai dati sensibili

La sicurezza dei dati è fondamentale quando si sceglie di costruire un'applicazione CRM personalizzata. Assicurarsi che la piattaforma offra:

Crittografia dei dati a riposo e in transito

a riposo e in transito Controlli sull'accesso degli utenti: concedere diversi livelli di accesso agli utenti in base ai loro ruoli e alle loro responsabilità

concedere diversi livelli di accesso agli utenti in base ai loro ruoli e alle loro responsabilità Audit e aggiornamenti periodici sulla sicurezza: Scegliere un fornitore fortemente impegnato nella conformità alla sicurezza dei dati

7. Applicazioni per dispositivi mobili

Nell'attuale mondo incentrato sulla telefonia mobile, l'accesso al vostro CRM in movimento è fondamentale. Cercate una piattaforma che abbia

App native per iOS e Android: Assicura un'esperienza fluida e user-friendly per entrambe le piattaforme

Assicura un'esperienza fluida e user-friendly per entrambe le piattaforme Funzione offline: Accesso e aggiornamento dei dati senza connessione a Internet

Accesso e aggiornamento dei dati senza connessione a Internet Funzionalità/funzione chiave disponibili su mobile: Assicurarsi che funzioni fondamentali come la gestione dei contatti, la visualizzazione delle pipeline e la gestione delle attività siano accessibili sui dispositivi mobili

Correlato: Modelli del profilo del cliente per capire meglio i vostri personalizzati

Scalare i vostri processi CRM con ClickUp

I database CRM semplificano i processi aziendali di vendita, marketing, assistenza clienti e collaborazione con i preziosi dati dei clienti e con l'automazione.

Tuttavia, la scelta del CRM giusto implica la comprensione degli obiettivi aziendali: di quali dati sui clienti avete bisogno e come miglioreranno le vendite e il servizio? Che tipo di Strategia CRM utilizzate per gestire la vostra azienda?

Valutate quindi il software CRM in base a funzionalità/funzione quali la gestione dei lead, la reportistica, la disponibilità di Modelli di CRM e l'accesso mobile per garantire che sia in linea con le vostre esigenze specifiche. Se state valutando i costi, potreste anche prendere in considerazione alternative di software CRM più convenienti.

Il futuro dei database CRM è rappresentato dall'intelligenza IA per esperienze personalizzate, da una maggiore integrazione dei sistemi e dall'attenzione alla sicurezza dei dati e all'adozione del cloud.

Siete pronti ad aumentare l'efficienza del vostro CRM? Provate ClickUp gratis e vedete la differenza!

FAQs

**1. Posso creare il mio CRM?

Sì, ma anche se tecnicamente possibile, costruire il proprio sistema CRM da zero è un'impresa complessa e ad alta intensità di risorse, che richiede competenze nello sviluppo e nella manutenzione continua, e che lo rende generalmente impraticabile per la maggior parte delle aziende.

**2. Come costruire un CRM passo dopo passo?

Innanzitutto, definire le proprie esigenze e funzioni. Quindi, scegliere un approccio di sviluppo, sia codificando da zero che utilizzando una piattaforma a basso codice. Infine, concentrarsi sulla creazione di funzionalità/funzione fondamentali come la gestione dei contatti, il monitoraggio della cronologia delle interazioni e la gestione della pipeline commerciale.

**3. Un CRM può essere un database?

Sì, un CRM può essere considerato un tipo di database. Un CRM di questo tipo memorizza e gestisce centralmente le informazioni sui clienti, la cronologia delle interazioni e altri dati rilevanti, rendendolo uno strumento prezioso per le aziende per comprendere e gestire le relazioni con i clienti.

Tuttavia, i CRM offrono in genere funzionalità/funzioni che vanno oltre lo spazio di archiviazione dei dati, come la gestione delle pipeline commerciali, l'automazione del marketing e le capacità di reportistica.