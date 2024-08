Componenti CRM: Come gestire e ottimizzare il CRM

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un elemento fondamentale per qualsiasi organizzazione, poiché svolge un ruolo centrale nelle operazioni con i clienti. Le aziende utilizzano il software CRM per archiviare i dati dei clienti, monitorare le vendite e le entrate, registrare le interazioni con i clienti e altro ancora.

Ma se si avesse bisogno solo di uno strumento per archiviare le informazioni, tanto varrebbe usare un foglio di calcolo.

Il software CRM non è solo un repository di dati. Strumenti CRM sono dotati di un'infinità di funzionalità/funzione che aiutano i team commerciali e di marketing a personalizzare le conversazioni su scala, a lanciare campagne di marketing mirate e persino a prevedere il comportamento dei clienti in base ai dati storici. Questo li rende uno strumento indispensabile per fidelizzare i clienti e incrementare i ricavi

Da fare, quindi, per utilizzare al meglio il software CRM?

La risposta breve: sfruttare il software CRM per semplificare il lavoro o aumentare l'efficienza. La risposta lunga: comprendere a fondo i vari componenti del CRM e utilizzarli per creare le soluzioni ideali Strategie CRM ideali .

Esploriamo questi componenti fondamentali del CRM e come vi aiutano ad avvicinarvi ai vostri clienti.

Comprendere i componenti del Customer Relationship Management (CRM)

Un componente del CRM si riferisce a un modulo, una funzionalità o un elemento funzionale specifico all'interno della strategia o del sistema CRM. Questi componenti del CRM lavorano insieme per fornire un quadro o un processo completo per la gestione delle relazioni con i clienti.

Poiché i componenti del CRM costituiscono i blocchi fondamentali di qualsiasi strategia di CRM, possono essere utilizzati anche come lista di controllo delle "caratteristiche" nella scelta di un sistema di CRM Soluzione CRM per la vostra organizzazione.

Per esempio, la soluzione ideale CRM per gli allenatori differisce da quello di una startup tecnologica. Mentre il primo potrebbe preferire una sistema CRM collaborativo quest'ultimo potrebbe richiedere componenti CRM come reportistica approfondita e analisi predittiva.

Un altro modo in cui i componenti del CRM vi aiutano è quello di migliorare le prestazioni del vostro attuale sistema di gestione delle relazioni con i clienti. Ad istanza, i componenti del CRM potrebbero aiutarvi a ad automatizzare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza o introdurre nuovi canali di comunicazione.

I componenti del CRM sono strettamente legati al sistema CRM e la comprensione del primo aiuta a sfruttare al meglio il secondo.

Perché la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è essenziale?

Che si tratti di richiamo del marchio, di ripetizione dell'attività aziendale o di passaparola positivo, i vantaggi della connessione con i clienti, potenziali ed esistenti, sono molteplici. Ecco perché il CRM è fondamentale per l'esito positivo dell'azienda.

Quando si stabiliscono e si approfondiscono le relazioni con i clienti, si ottengono:

Fedeltà del cliente: La costruzione di una relazione con i clienti aumenta la probabilità che essi ritornino nella vostra azienda per acquisti futuri

La costruzione di una relazione con i clienti aumenta la probabilità che essi ritornino nella vostra azienda per acquisti futuri Passaparola positivo : I clienti soddisfatti probabilmente consiglieranno la vostra azienda ad altri. Questo è un ottimo modo per acquisire nuove aziende o aumentare la notorietà del marchio

: I clienti soddisfatti probabilmente consiglieranno la vostra azienda ad altri. Questo è un ottimo modo per acquisire nuove aziende o aumentare la notorietà del marchio Feedback costante : Il CRM è importante per le startup che possono identificare le aree di miglioramento e perfezionare l'esperienza complessiva del cliente man mano che scalano. Fornisce un ciclo di feedback costante per comprendere meglio le esigenze e le preferenze dei clienti

: Il CRM è importante per le startup che possono identificare le aree di miglioramento e perfezionare l'esperienza complessiva del cliente man mano che scalano. Fornisce un ciclo di feedback costante per comprendere meglio le esigenze e le preferenze dei clienti Aumenta le entrate : È più facile fare upselling o cross-selling ai clienti fedeli che amano il vostro marchio che acquisire nuovi clienti

: È più facile fare upselling o cross-selling ai clienti fedeli che amano il vostro marchio che acquisire nuovi clienti Consapevolezza del marchio : I clienti che hanno una buona relazione con il vostro marchio sono più propensi a diventare sostenitori del marchio. Questo può, a sua volta, costruire un'immagine pubblica positiva per il vostro marchio

: I clienti che hanno una buona relazione con il vostro marchio sono più propensi a diventare sostenitori del marchio. Questo può, a sua volta, costruire un'immagine pubblica positiva per il vostro marchio Comprensione dei modelli di comportamento dei clienti: è possibile utilizzare le interazioni passate con i clienti di un particolare segmento o ICP come base per relazionarsi meglio con i nuovi clienti e chiudere gli affari più velocemente

I componenti principali del CRM

Ora che abbiamo visto come la comprensione dei componenti del CRM possa aiutare a costruire relazioni più gratificanti con i clienti e a migliorare i processi di assistenza ai clienti, analizziamo quali sono.

In generale, i componenti fondamentali degli strumenti CRM sono progettati per affrontare tutti gli aspetti del coinvolgimento dei clienti, dalla gestione dei contatti alla gestione dei lead o delle opportunità, dalla gestione dei prospect alla soddisfazione dei clienti e all'analisi dei ricavi. I componenti fondamentali del CRM sono funzionalità/funzione che aiutano a:

Generazione e gestione dei lead

Gestione delle pipeline

Automazione di Salesforce e del flusso di lavoro del marketing

Assistenza e supporto clienti

Campagne di marketing

Reportistica e analisi aziendale

Funzionalità di integrazione

Una strategia CRM olistica dovrebbe aiutarvi a garantire il coinvolgimento del cliente durante tutto il suo ciclo di vita. Ecco le aree in cui entrano in gioco i componenti del CRM:

1. Generazione di lead

Il software CRM è la chiave per ottimizzare il processo di gestione dei lead di un'organizzazione. Aiuta i team commerciali ad analizzare la qualità dei lead, a comunicare con essi e a chiudere le trattative. Con il giusto strumento CRM, è possibile:

Consolidare tutti i dati dei lead in un unico luogo, evitare duplicazioni e visualizzare una pipeline completa di lead

Catturare i lead incorporando webform nelle pagine di destinazione, nelle email e nei canali dei social media

Attribuire un punteggio ai lead utilizzando qualificatori predefiniti come la dimensione aziendale, il settore, l'ICP e altro ancora

Cura dei contatti tramite email automatiche, campagne drip e invio di contenuti personalizzati

Impostare notifiche e avvisi per rispondere ai lead quando si impegnano con i vostri messaggi

Inoltre, poiché una piattaforma CRM cattura e categorizza automaticamente i lead, diventa facile per i team commerciali dare priorità agli account e pianificare azioni di follow-up efficaci.

2. Gestione delle pipeline

La gestione della pipeline è una delle funzioni più preziose che un software CRM possa offrire a un'azienda.

I CRM aiutano i team commerciali a impostare dashboard per visualizzare la pipeline in base allo stato o alla dimensione dell'affare. In questo modo si ottiene visibilità sullo stato di avanzamento dei singoli affari, compresi i tempi di chiusura e i passaggi successivi.

Altre funzionalità di gestione della pipeline da ricercare in una soluzione CRM sono:

Previsione : Alcuni strumenti CRM sono dotati di analisi predittive per la previsione delle entrate in base ai dati storici e all'attività della pipeline. Ciò consente alle aziende di fissare traguardi realistici e di prendere decisioni informate

: Alcuni strumenti CRM sono dotati di analisi predittive per la previsione delle entrate in base ai dati storici e all'attività della pipeline. Ciò consente alle aziende di fissare traguardi realistici e di prendere decisioni informate Flussi di lavoro in fase: Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di accelerare il ciclo commerciale automatizzando i follow-up in base a trigger. Queste attività possono includere l'invio di email di follow-up ai clienti potenziali, la programmazione di riunioni con loro o l'invio di contenuti rilevanti ai clienti esistenti e potenziali

In generale, le funzionalità di gestione della pipeline aiutano i team commerciali a personalizzare la comunicazione su scala e a garantire la soddisfazione dei clienti.

3. Flussi di lavoro e automazione

Un'altra area in cui il software CRM può essere prezioso è l'impostazione delle operazioni e dei processi di automazione della forza commerciale. Gli strumenti CRM offrono un intervallo di funzionalità/funzione per aiutare i team commerciali a snellire i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e migliorare l'efficienza complessiva.

Alcuni flussi di lavoro e processi di automazione comuni che possono essere eseguiti utilizzando la tecnologia CRM sono:

Creare attività e assegnarle ai rappresentanti commerciali quando i prospect passano a uno stato diverso

Impostazione di promemoria per le attività di follow-up giornaliere

Integrare l'account CRM con le piattaforme di email e di riunione per facilitare una migliore comunicazione

Assegnare i lead in arrivo al rappresentante commerciale appropriato in base a criteri predefiniti come il territorio, il settore o la fonte del lead

Creare flussi di lavoro per automatizzare le attività di coinvolgimento dei clienti, come l'onboarding, l'upselling e la fidelizzazione

Sfruttando queste funzionalità, i team commerciali possono ottimizzare le proprie risorse e operazioni e raggiungere un esito positivo sostenibile.

4. Comunicazione omnichannel

Un'altra componente fondamentale del CRM è rappresentata dalle sue funzionalità di comunicazione. Queste funzioni rendono la comunicazione esterna (con lead, prospect e clienti) senza soluzione di continuità e aprono la strada alla collaborazione interna tra team interfunzionali.

Sia che si tratti di gestire una campagna CRM, sia che si tratti di coltivare un lead o di fidelizzare un cliente, più team - commerciale, prevendita, marketing e supporto clienti - devono lavorare in sinergia. Ciò significa che tutti i soggetti coinvolti devono comprendere la storia dei clienti ed essere consapevoli delle loro interazioni passate con l'azienda.

Solo così è possibile garantire che tutti comunicazione con i clienti nei vari punti di contatto è personalizzata e pertinente. Un sistema CRM che si integri con altri strumenti come il supporto clienti, il marketing, i social media e persino un'app per la messaggistica del team può facilitare la registrazione di queste comunicazioni.

Ciò consente anche ai team commerciali e di marketing di gestire tutte le comunicazioni da un unico luogo. Ad esempio, possono rispondere ai DM dei social media, programmare email, condividere aggiornamenti su Slack e molto altro ancora dal loro sistema CRM.

Bonus:_

**Strumenti CRM personali_

!

5. Campagne di marketing

Ma non è solo il team commerciale o di esito positivo a dipendere dal software CRM. Anche gli addetti al marketing trovano valore nella tecnologia CRM, il che rende le capacità di marketing un altro componente fondamentale del CRM.

Poiché tutte le informazioni sui clienti sono prontamente disponibili nel database del CRM, si tratta di una miniera d'oro per gli addetti al marketing che desiderano realizzare campagne CRM segmentate, pertinenti e personalizzate.

I team di marketing possono anche eseguire flussi di prova, campagne di fidelizzazione, campagne di upsell e persino marketing di affiliazione a partire dai dati dei clienti estratti da un sistema CRM. Inoltre, possono sfruttare le funzioni di comunicazione di uno strumento CRM per monitorare l'impegno su diversi canali, assicurando un messaggio coerente e coordinato durante l'intero ciclo di vita del cliente.

Analogamente a come i flussi di lavoro di lead nurturing svolgono un ruolo significativo per i team commerciali, l'email marketing e il marketing di gruppo sono in grado di fornire un'assistenza completa gestione delle campagne i flussi di lavoro sono altrettanto cruciali per l'efficienza delle operazioni di marketing. È quindi importante scegliere uno strumento CRM con modelli di email, analisi delle campagne e flussi di lavoro drip automatizzati.

6. Reportistica aziendale e analitica

Gli strumenti CRM offrono un ampio intervallo di funzionalità di reportistica e analisi che consentono alle aziende di prendere decisioni informate e ottimizzare le strategie. In questo modo i sistemi CRM offrono molto di più dei fogli di calcolo o di qualsiasi altro database.

Con un sistema CRM, è possibile accedere a metriche di dati cruciali quali:

Ricavi : Entrate totali, dimensione media delle trattative, tasso di vincita e valore della pipeline

: Entrate totali, dimensione media delle trattative, tasso di vincita e valore della pipeline Lead : Tasso di conversazione, fonte del lead, qualità del lead

: Tasso di conversazione, fonte del lead, qualità del lead Clienti: Valore di vita, comportamento d'acquisto, frequenza d'acquisto

Oltre ai tradizionali report commerciali e di marketing, il software CRM offre funzionalità analitiche avanzate per i report aziendali, tra cui previsioni e analisi predittive. In questo modo i team possono analizzare modelli e tendenze, generare previsioni commerciali accurate ed essere più strategici nelle interazioni con i clienti.

Come gestire i componenti del CRM

L'esito positivo di qualsiasi strategia di costruzione delle relazioni con i clienti dipende dalla capacità di ottimizzare i sistemi CRM.

Da fare ottimizzando le sei funzionalità/funzioni principali o moduli che costituiscono gran parte di qualsiasi piattaforma CRM: automazione, centralizzazione dei dati, personalizzazione, reportistica e analisi, sicurezza e integrazioni.

Ecco alcuni modi in cui potete impostare e gestire il vostro sistema CRM per potenziare i vostri team che si rivolgono ai clienti:

Creare un database clienti centralizzato

Il software CRM può aiutare i team commerciali e di marketing a creare un database strutturato di tutti i dati dei clienti: dettagli personali, interazioni e comportamenti di acquisto. I membri del team possono accedere facilmente a tutte le informazioni di cui hanno bisogno in un unico posto.

Creare un database clienti centralizzato e organizzare gli account in ordine gerarchico utilizzando cartelle ed elenchi in ClickUp ClickUp CRM consente alle aziende di strutturare facilmente gli account in diverse gerarchie utilizzando cartelle, sottocartelle ed elenchi. In questo modo i team commerciali possono trovare facilmente i clienti, gestire le pipeline e impostare i processi.

Aggiungete un campo posizione in ClickUp CRM e capite la distribuzione geografica dei vostri clienti

ClickUp CRM consente inoltre ai team commerciali e di marketing di classificare i potenziali clienti utilizzando tag, stati, filtri e posizioni geografiche. Ciò può essere utile ai team commerciali per monitorare la pipeline e gestire gli ordini, e ai team di marketing per segmentare i clienti e lanciare campagne CRM mirate.

Risparmiare tempo con l'automazione

Il modo più semplice per risparmiare tempo e risorse è l'automazione delle attività ripetitive. Può trattarsi di semplici operazioni come l'impostazione di flussi di lavoro automatici per le email, l'assegnazione di lead o l'aggiornamento dello stato di un lead.

È anche possibile impostare flussi di lavoro di automazione più avanzati, come la pubblicazione di un messaggio su Slack quando un accordo viene chiuso o l'assegnazione di un'attività nella vostra strumento di project management quando un lead si converte in un cliente.

Con ClickUp CRM è possibile impostare l'automazione delle email in base a diversi trigger, come l'invio di moduli, la modifica dello stato o delle priorità dei lead, date, trigger di integrazione o API e altro ancora. È anche possibile impostare promemoria per le fatture o email di follow-up in base alla risposta del cliente.

Invio di email automatiche ai contatti in base alla loro attività o al loro stato tramite ClickUp CRM

ClickUp CRM offre diverse opzioni di automazione per ridurre il lavoro. Tra queste, l'aggiornamento degli stati e delle priorità dei contatti, l'assegnazione dei contatti e la creazione di attività per i follower.

Impostazione delle automazioni per l'assegnazione dei lead, la modifica del loro stato e altre attività di routine tramite ClickUp CRM

Personalizzare il CRM in base alle proprie esigenze

La maggior parte degli strumenti CRM è costruita in modo orizzontale per soddisfare le esigenze di un intervallo di aziende. Sì, ci sono strumenti specifici CRM specifici per le aziende di servizi e CRM costruiti esclusivamente per le startup, tra gli altri. Tuttavia, spetta a voi personalizzare il sistema in base ai vostri processi e alle vostre esigenze.

Ad esempio, è possibile impostare stati personalizzati per i lead, tag, filtri, report e visualizzazioni per progettare un sistema di gestione delle informazioni CRM dashboard e il flusso di lavoro ottimale per la vostra azienda.

Con ClickUp CRM è possibile personalizzare tutti i dettagli dei lead: campi, tag e persino stati. ClickUp offre otto tipi di campi (numero, denaro, testo, telefono, email, posizione, elenco a discesa e casella di controllo) e cinque viste (tabella, tabella, calendario, elenco e modulo), che lo rendono infinitamente adattabile alle vostre esigenze.

Monitoraggio della pipeline e delle interazioni con i clienti con visualizzazioni personalizzate in ClickUp CRM

Impostazione di report e dashboard personalizzati

Il vostro Software CRM è il database unico e centralizzato di tutte le informazioni sui clienti. A livello microscopico, si tratta di una panoramica della cronologia degli acquisti, delle conversazioni, del valore di vita del cliente, dei modelli di spesa e altro ancora.

A livello macro, è una finestra su segnali come il costo di acquisizione delle campagne, le valutazioni di conversione e di abbandono, la velocità della pipeline e i punteggi NPS.

L'estrazione di informazioni da queste informazioni può aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati, come ad esempio quali segmenti di clienti hanno dimensioni maggiori o quali personas di pubblico sono più facili da chiudere. In seguito, potrete rivedere la vostra strategia di outreach per ottenere il massimo da questi segmenti.

È possibile creare grafici per visualizzare le performance di vendita o le tendenze di acquisto, impostare l'analisi dei dati storici per la previsione delle vendite o persino utilizzare il Genial Information Technology (GIA) per prevedere le vendite future.

Quando si esegue una campagna o si identifica uno schema, è possibile creare un report per monitorarlo in tempo reale. È anche possibile raggruppare diversi report in dashboard personalizzate: una per la conversione, una per l'acquisizione, ecc.

ClickUp CRM è dotato di oltre 50 widget di dashboard che possono essere utilizzati per creare reportistica e dashboard per analizzare i modelli delle prestazioni commerciali, il coinvolgimento dei clienti e altro ancora.

Tutti i widget sono completamene personalizzabili e i report vengono aggiornati in tempo reale. È possibile condividere questi dashboard con altri membri del team o esportarli in formato PDF.

Monitorate le prestazioni commerciali, i ricavi generati, l'attività della pipeline e altro ancora con report personalizzati e dashboard in ClickUp CRM

È inoltre possibile utilizzare ClickUp AI come assistente dati per riepilogare/riassumere dashboard, fare domande su un cliente, fornire un'istantanea della cronologia delle conversazioni o degli acquisti di un cliente o persino analizzare il tasso di conversione di un particolare segmento di clienti.

Molto comodo, vero?

Riepilogare/riassumere le interazioni con i clienti, ottenere risposte alle vostre domande e analizzare i report con ClickUp AI

Impostazione delle misure di sicurezza per proteggere i dati dei clienti

Proteggete i dati sensibili dei clienti e prevenite gli accessi non autorizzati implementando misure di sicurezza come i livelli di accesso per i membri del team, l'autenticazione a più fattori e la verifica regolare. Da fare in questo modo, si protegge l'azienda da potenziali violazioni e si mantiene la fiducia dei clienti.

ClickUp CRM non solo è conforme a tutte le normative globali sulla privacy dei dati, ma è anche dotato di certificazioni SOC2 e ISO. In questo modo potete essere certi che tutti i vostri dati sono sempre al sicuro.

Inoltre, ClickUp mantiene la conformità PCI e si sottopone a un monitoraggio continuo della sicurezza, a test automatizzati e a test di penetrazione indipendenti per mantenere solidi standard di sicurezza, prestazioni e disponibilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-21.gif ruoli personalizzati con autorizzazioni granulari in ClickUp CRM /$$$img/

Creare ruoli personalizzati con autorizzazioni granulari in ClickUp CRM e garantire che solo i membri del team necessari abbiano accesso ai dati sensibili

Un altro modo in cui ClickUp CRM aiuta le aziende a evitare accessi non autorizzati è il livello di autorizzazione granulare. Potete decidere quali membri del team hanno accesso ai diversi moduli del vostro CRM e quali azioni possono eseguire.

Ad esempio, è possibile concedere ai membri del team selezionati l'autorizzazione a esportare i dati o a cancellare le informazioni, riducendo così il rischio di un uso improprio o di una fuga di dati.

Connessione del sistema CRM con altri strumenti

Quando si lavora su più piattaforme, i dati possono rimanere isolati. Ad esempio, è difficile tenere traccia delle campagne in corso su LinkedIn, monitorare le heatmap dei siti web su Hotjar, mappare l'attività degli utenti su Metabase e i pagamenti su Xero, senza che le cose diventino un po'... caotiche.

Ma è proprio per questo che una piattaforma CRM è essenziale. È progettata per essere un database centrale di tutte le informazioni sui clienti che si sincronizza, in tempo reale, con tutti gli altri strumenti. ClickUp CRM dispone di oltre 1000 integrazioni con gli strumenti più diffusi in tutti i segmenti. Ad esempio, è possibile creare un'attività di ClickUp quando viene creato un ticket di supporto in HubSpot o aggiornare automaticamente le informazioni di contatto di un cliente in ClickUp quando vengono modificate in HubSpot.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-263-1400x865.png Automazioni per la sincronizzazione dei dati tra ClickUp CRM /$$$img/

Impostazione di automazioni per la sincronizzazione dei dati tra ClickUp CRM e altre app in tempo reale

Ottimizzare i componenti del CRM e favorire la crescita aziendale con ClickUp CRM

Se state cercando una soluzione CRM che vi aiuti a gestire tutti i componenti del CRM e a preparare i vostri team commerciali e di marketing all'esito positivo, ClickUp CRM è la soluzione che fa per voi.

Dispone di diverse funzionalità/funzioni per aiutarvi a coinvolgere i clienti durante tutto il loro ciclo di vita. Inoltre, è possibile configurare la propria piattaforma CRM ideale in pochi minuti utilizzando I modelli CRM già pronti di ClickUp . Per non parlare del supporto gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e delle estese guide per l'onboarding!

Per saperne di più, registrarsi per una versione di prova gratuita e provate ClickUp CRM. Abbiamo la sensazione che non rimarrete delusi.

FAQ comuni

1. Che cos'è la gestione delle relazioni con i clienti (CRM)?

Il Customer Relationship Management (CRM) è un insieme di pratiche, strategie e tecnologie che aiutano i professionisti del settore commerciale e del marketing a gestire e analizzare le interazioni con i clienti e i potenziali clienti. Gli strumenti di CRM sono progettati per aiutare le aziende a migliorare le relazioni con i clienti, a fidelizzarli e a incrementare la redditività aziendale.

2. Quali sono i componenti principali del CRM?

I componenti principali del CRM sono moduli o funzionalità/funzione che aiutano:

Automazione dei flussi di lavoro e aumento dell'efficienza

Integrare i dati dei clienti provenienti dai canali dei social media, dai canali commerciali e di marketing e da altri sistemi dell'azienda

Personalizzare la comunicazione in tutti i punti di contatto significativi del ciclo di vita del cliente

Introdurre nuovi canali di comunicazione o ottimizzare quelli esistenti

Estrarre informazioni significative dai vostriReportistica CRM per mettere a punto le campagne CRM esistenti

3. Da fare in modo che un software di gestione delle attività come ClickUp ottimizzi le pratiche di CRM?

ClickUp fornisce una piattaforma centralizzata per organizzare, monitorare e collaborare alle attività legate alle interazioni con i clienti. La versatilità di ClickUp, il numero di modelli e le possibili integrazioni di strumenti, consente di creare flussi di lavoro personalizzati che semplificano e snelliscono tutte le attività di CRM, anche se si lavora in collaborazione.

4. Qual è l'importanza di un CRM analitico?

Le organizzazioni possono prendere decisioni basate sui dati e migliorare l'esperienza dei clienti analizzando il loro comportamento e le loro tendenze. Il CRM analitico aiuta a prevedere le tendenze, a valutare l'impatto delle campagne e ad allocare le risorse in modo efficiente. Converte i dati grezzi dei clienti in informazioni aziendali che favoriscono conversioni migliori e forniscono un servizio clienti superiore.

5. In che modo i modelli di CRM possono semplificare i miei flussi di lavoro?

I modelli di CRM fanno risparmiare tempo ai professionisti del marketing e del commerciale, fornendo strutture standardizzate per varie attività. Il team non deve creare modelli da zero. Al contrario, possono personalizzare modelli precostituiti da piattaforme come ClickUp per favorire la collaborazione, la coerenza e l'accuratezza.