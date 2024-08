10 Migliori CRM per allenatori nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Come coach, l'ultima cosa che volete fare è lottare tra più app per gestire la vostra attività di coaching.

Ad esempio, Documenti Google per prendere nota. Zoom o Google Calendar per programmare le riunioni. Uno strumento di project management separato per seguire lo stato del cliente e per la gestione dei clienti. E utilizzare Stripe o PayPal per i pagamenti.

Se questo approccio ha senso quando si ha una manciata di client, cosa succede quando l'azienda cresce?

Da fare per tenere traccia di tutte le sessioni di coaching, gestire le relazioni con i clienti e organizzare le informazioni per ogni cliente? Con sistemi disgiunti, i dati non fluiscono tra le diverse app e bisogna aggiornare manualmente i dettagli su ogni piattaforma.

È qui che il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per i coach è il vostro salvatore.

Il CRM per allenatori centralizza tutte le informazioni relative alla vostra attività aziendale. Si tratta di una piattaforma integrata per la gestione dei clienti, dall'archiviazione delle informazioni sui potenziali clienti al monitoraggio dello stato dei clienti, alla programmazione delle sessioni e all'organizzazione del percorso di ciascun cliente.

Se desiderate investire in uno strumento di CRM per

automatizzare le attività

per la vostra attività di coaching, lasciatevi aiutare. Ecco i migliori CRM per coach e le funzionalità/funzioni chiave, i contro e i prezzi per aiutarvi a scegliere quello giusto.

Cosa cercare in un CRM per coach?

**Integrazioni native: il software CRM semplifica i processi aziendali di coaching. Cercate un sistema che si integri con gli strumenti commerciali, di marketing, di pagamento e di gestione dei dipendenti

**Automazioni dei flussi di lavoro: il software di gestione dei clienti deve automatizzare attività come il monitoraggio dello stato dei clienti, l'archiviazione delle informazioni sui clienti e la programmazione delle riunioni

Gestione delle email: Il miglior software CRM si integra con le vostre email per far salire i clienti su un hub centrale di email

Il miglior software CRM si integra con le vostre email per far salire i clienti su un hub centrale di email Supporto 24/7: Se non disponete di un team tecnico per gestire i vostri servizi di coaching, avete bisogno di un CRM che offra chat, telefono e supporto via email

Se non disponete di un team tecnico per gestire i vostri servizi di coaching, avete bisogno di un CRM che offra chat, telefono e supporto via email Automazioni nei pagamenti: Con i pagamenti completamente automatizzati sulla piattaforma di coaching, non dovrete rincorrere i client per i pagamenti, poiché le loro schede vengono addebitate a ogni ciclo di fatturazione

Con i pagamenti completamente automatizzati sulla piattaforma di coaching, non dovrete rincorrere i client per i pagamenti, poiché le loro schede vengono addebitate a ogni ciclo di fatturazione Portale clienti: Mantenete in sicurezza gli account dei clienti all'interno del portale clienti del CRM. Cercate una soluzione che vi permetta di programmare le sessioni attraverso il portale del cliente, con la condivisione bidirezionale di obiettivi, moduli, note e risorse

I 10 migliori software CRM per allenatori da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Gestite il vostro CRM in ogni passaggio con modelli, funzionalità/funzione di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del CRM con ClickUp

Il CRM per gli allenatori è uno strumento fondamentale ed essenziale per la vostra azienda e questo è un aspetto che volete evitare di cambiare in seguito.

Ciò che rende ClickUp il miglior CRM per coach è che lavora bene per i principianti, i coach aziendali avanzati e le aziende di coaching. In altre parole, cresce con voi come un secondo cervello.

Ipotizziamo uno scenario. Se siete un'impresa individuale con molti client, anche le attività manuali più semplici, come la programmazione delle riunioni, vi portano via molto tempo. Dovete ricordare a che punto è ogni client nel suo percorso di coaching con voi.

Quando vi destreggiate con troppe palle e cercate di tenere in mano troppe informazioni contemporaneamente, siete destinati a fallire o a vedere i client cadere nel dimenticatoio.

È qui che ClickUp, in qualità di migliore

CRM per allenatori

è una manna dal cielo. Questo strumento di project management diventa parte integrante della vostra vita aziendale e della vostra routine. Visualizzate l'elenco delle attività in scadenza il giorno stesso, in modo da sapere cosa sta succedendo e su cosa concentrarvi. Utilizzate le oltre 100 integrazioni di ClickUp per programmare riunioni e inviare comunicazioni a client e clienti.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Ogni volta che avete una grande idea, aprite il vostro cellulare e create una nuova attività negli spazi di ClickUp.

Vediamo le funzionalità/funzione di ClickUp che lo rendono il miglior CRM per allenatori.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Con I documenti in ClickUp ospita tutti i documenti all'interno dell'app. Andate al vostro documento della procedura operativa standard e aggiornatelo quando necessario. Dalla creazione di piani d'azione per i nuovi clienti, all'aggiunta di tabelle e all'inserimento di segnalibri, fino alla stesura di note e diari per i clienti esistenti, i documenti fanno tutto

Condividete i vostri

brief di progettazione

pubblicamente o in privato tramite un semplice collegato in ClickUp Documenti

Spazi organizzate il vostro lavoro in ClickUp. Personalizzate ogni spazio, che sia per uso personale o professionale. Ad esempio, disponete di spazi per l'onboarding dei client, per le vostre offerte, per i contratti e così via

Con gli spazi adattabili di ClickUp, è semplice creare posizioni complete e organizzate, personalizzabili per il team, il reparto o i progetti

Visualizzate immediatamente l'aspetto della vostra giornata e del vostro mese con ClickUp Dashboard . Monitorate individualmente lo stato di avanzamento di ogni client, visualizzate i vostri guadagni mensili e ottenete una vista dettagliata della vostra pratica di coaching con le dashboard ClickUp personalizzabili

Utilizzate le schede preconfezionate Modello di piano di comunicazione ClickUp per semplificare la comunicazione con i client. Per ogni client, annotate gli oggetti, le attività cardine e l'analisi e seguite lo stato di avanzamento

Combinando CRM e project management clickUp vi aiuta a gestire i progetti e i dati dei clienti su una piattaforma centrale, in modo da non perdere tempo a passare da un'app all'altra

Automazione dei flussi di lavoro CRM aiuta gli allenatori di vita automazioni commerciali processi di vendita, dalla generazione di lead alla creazione di profili dei clienti e alla nota dei loro stati e delle loro esigenze per una maggiore soddisfazione dei clienti

Automazioni personalizzate per le attività di ClickUp

ClickUp si integra con strumenti di terze parti quali software di project management , strumenti per la mappatura del viaggio del cliente , strumenti per l'automazione delle email e strumenti di marketing per il flusso dei dati tra i diversi sistemi aziendali

Limiti di ClickUp

Gli spazi hanno dei limiti in base al piano scelto

La personalizzazione può essere eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3800+ recensioni)

2. AllenatoreVantage

via

AllenatoreVantage

Il software di life coaching CoachVantage gestisce diverse funzioni, tra cui l'inserimento dei clienti, l'autoprenotazione dei clienti, i promemoria, la sincronizzazione bidirezionale del calendario e la gestione dei contatti.

Volete far crescere la vostra attività aziendale di coaching senza perdere più tempo a gestire la logistica. CoachVantage gestisce le attività più frustranti e ripetitive, in modo che possiate concentrarvi sull'offerta di un'esperienza di coaching d'impatto.

Da fare non solo per tenere traccia di ogni client, ma anche per aiutarvi a gestire meglio il vostro tempo. Ad esempio, consente di gestire tutte le informazioni sui client in un unico posto. Tutto ciò di cui avete bisogno (fatture, impegni di coaching e stato dei clienti) è a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzioni di CoachVantage

Personalizzate l'aspetto dell'interfaccia con il nome della vostra azienda, il logo e i colori

La libreria delle risorse consente a coach e client di caricare file e documenti, creare modelli di note standardizzati e importare file da Dropbox, Google Drive o Evernote

Fate firmare elettronicamente i vostri contratti incorporandoli nella pagina di registrazione del programma, per un onboarding dei client senza soluzione di continuità

Limiti di CoachVantage

Le email dal portale clienti finiscono nelle Box dei clienti

Gli allenatori non possono programmare sessioni di gruppo

Prezzi di CoachVantage

Piano di chiarezza: $26/mese

$26/mese Piano Aha: $44/mese

Valutazioni e recensioni di CoachVantage

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Zoho CRM

via

Zoho CRM

La base di client esistenti e potenziali è la risorsa più importante per un'azienda. Se non si documentano i dati da qualche parte, questo enorme patrimonio non viene considerato nel settore del coaching. Monitorare manualmente i clienti o l'elenco dei potenziali clienti e la loro storia di interazione di base è difficile senza strumenti CRM.

Le aziende leader nel settore del coaching utilizzano Zoho CRM per monitorare e gestire la comunicazione con i client. I fogli di calcolo per le interazioni con i clienti sono soggetti a errori e richiedono molto tempo, quindi adottano il software CRM di Zoho per monitorare lo stato dei clienti, visualizzare i colli di bottiglia e identificare le tendenze che influiscono sulle entrate.

Scelgono Zoho CRM per la gestione dei contatti, la programmazione delle riunioni e l'automazione del marketing durante tutto il percorso di coaching. Zoho fa tutto questo senza costringervi a destreggiarvi tra diversi strumenti. Tuttavia, all'inizio del vostro percorso di business coach potreste non aver bisogno di tutte queste funzioni. Zoho è più adatto alle grandi aziende che ai coach solitari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Rimanete aggiornati sui nuovi appuntamenti, su quelli imminenti e su quelli cancellati con notifiche automatiche via email e informate i vostri client quando non siete disponibili

Una pagina di prenotazione personalizzabile che si sincronizza con il vostro costruttore di siti web per incorporarla nel vostro sito web dove i client pagano quando prenotano i vostri servizi

Le prenotazioni di Zoho vi permettono di programmare corsi e coaching di gruppo e si sincronizzano con il vostro calendario Google per evitare doppie prenotazioni

Limiti di Zoho CRM

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Tutte le applicazioni di Zoho non sono configurate per lavorare bene tra di loro

Prezzi di Zoho CRM

**Gratis

Standard: $14/utente/mese

$14/utente/mese Professionale: $23/utente/mese

$23/utente/mese Enterprise: $40/utente/mese

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (2505 recensioni)

4/5 (2505 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6585 recensioni)

4. HubSpot

via

CRM di HubSpot

Supponiamo di essere un project manager di un istituto di coaching nutrizionale con diversi strumenti disgiunti per tutte le fasi della gestione delle relazioni con i clienti.

Ogni giorno passate il tempo a sommare le entrate, la reportistica e l'analisi di diversi software per capire quali sono le entrate top-line, dato che tutti i dati non si trovano in una posizione centralizzata.

Il CRM di HubSpot per le aziende di coaching è un sistema connesso per la gestione dei client. Gli strumenti di quotazione automatizzano le vendite commerciali dei clienti, la riscossione dei pagamenti e la gestione delle entrate all'interno del CRM. Gli strumenti di automazione del marketing consentono di inviare comunicazioni personalizzate per la gestione dei clienti. Segmentate i clienti in base alla puntualità delle sessioni di coaching e alle sottoscrizioni annuali.

L'utilizzo del CRM di HubSpot per la creazione di relazioni libera il vostro tempo per concentrarvi su attività critiche come la gestione dei progetti, l'essere un leader di supporto e la reportistica di risultati accurati per la leadership.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Creazione di strategie di marketing in linea con le esigenze dei clienti grazie a HubSpot Marketing Hub

Funzionalità di assegnazione dei progetti per il monitoraggio dello stato di avanzamento per le aziende di coaching di grandi dimensioni con più parti interessate

Funzionalità/funzioni di comunicazione automatizzate come il lead nurturing e lo scoring, le campagne drip via email e l'automazione dei moduli per questionari personalizzati e dettagliati

Limiti di HubSpot

Il CRM per il coaching intimidisce gli utenti alle prime armi

Il software CRM è costruito specificamente per le grandi aziende di coaching piuttosto che per i singoli coach

Prezzi di HubSpot

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: $800/mese

$800/mese Marketing Hub Enterprise: $3.600/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,8/5 (10.620 recensioni)

4,8/5 (10.620 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3955 recensioni)

5. Pratica migliore

via

Pratica migliore

Practice Better è un software di gestione della pratica all-in-one per i coach della salute, che li aiuta a scalare le loro pratiche di benessere e a migliorare le interazioni con i client.

Costruite, lanciate e monitorate i vostri corsi online dalla piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti. L'ufficio virtuale dei coach di Practice Better automatizza la gestione della pratica del benessere e organizza le informazioni sui client in un unico luogo.

Facciamo un esempio di come la consulente di salute mentale Erica Dias utilizza la soluzione CRM Practice Better per creare un ecosistema coeso in cui i pazienti rimangono in contatto con il loro terapeuta tra una sessione e l'altra, migliorando l'efficacia del coaching.

Le funzionalità/funzioni chiave di questa piattaforma di coaching in fase di marketing sono i moduli per catturare i contatti e il software di pianificazione degli appuntamenti. I potenziali clienti compilano il modulo incorporato nel suo sito web e fissano una consulenza gratuita, tutto in una volta.

Funzionalità avanzate come la messaggistica, le attività e la documentazione sono fondamentali quando il cliente si iscrive al programma di coaching.

Practice Better funzionalità/funzione migliori

La console del coach permette ai clienti di monitorare le loro scelte alimentari e di stile di vita e di mantenere in sicurezza le interazioni con i clienti

La robusta reportistica fornisce informazioni sulle operazioni aziendali e sulle metriche, oltre a una visualizzazione più ampia delle prestazioni dello studio

Organizzare workshop per gruppi di coaching e automatizzare tutto, dalla fatturazione alla prenotazione e alle comunicazioni

Pratica Migliori limiti

Nessun contratto o firma elettronica incorporata per i nuovi client

I prezzi non sono adatti alle piccole aziende o ai singoli coach della salute

Prezzi di Practice Better

Starter: $25/mese

$25/mese Professionale: $59/mese

$59/mese Plus: $89/mese

$89/mese Team: $145/mese

Practice Better valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (94 recensioni)

4.5/5 (94 recensioni) Capterra: 4.7/5 (31 recensioni)

6. MieleLibro

via

MieleLibro

Un'azienda di coaching di successo ha due caratteristiche comuni: soddisfare rapidamente la domanda dei clienti e affidarsi a relazioni a lungo termine con i clienti per un esito positivo duraturo. Tuttavia, man mano che l'azienda cresce, è difficile offrire la stessa qualità di servizio senza il giusto CRM per la gestione dei client.

Da fare per gestire le esigenze di una piccola azienda o di uno studio individuale in crescita e garantire che i potenziali clienti e i clienti esistenti ricevano un'esperienza coerente?

Ecco il CRM di HoneyBook per i coach aziendali indipendenti. Indipendentemente dal tipo di coaching, HoneyBook ottimizza tutte le interazioni con i client e automatizza le attività amministrative in modo da concentrarsi sulla soddisfazione dei clienti.

Ad esempio, come life coach, senza un CRM, dovreste fare riferimento a un foglio di calcolo per il monitoraggio dello stato dei client, ricordare loro la sessione successiva e sollecitare il pagamento. Automazioni automatizza la comunicazione continua, mantiene i contratti, la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti e archivia i documenti di avvio.

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Proteggete i vostri programmi di coaching con contratti professionali online, sfogliate modelli controllati legalmente e lasciate che i vostri client li firmino elettronicamente da qualsiasi luogo

Personalizzate i modelli di proposta precostituiti e combinateli con fatture e contratti per i client di coaching in arrivo

Create automazioni personalizzate per il monitoraggio dei client, ricevete promemoria quando un'attività si avvicina alla data di scadenza, rispondete automaticamente alle query e fate follow-up con questionari

Limiti di HoneyBook

Il processo di configurazione è complicato per gli utenti alle prime armi

Opzioni di personalizzazione limitate per personalizzare la comunicazione e i flussi di lavoro dello stato dei client

Prezzi di HoneyBook

Starter: $8/mese

$8/mese Essenziale: $16/mese

$16/mese Premium: $33/mese

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4.8/5 (596 recensioni)

4.8/5 (596 recensioni) Capterra: 4.5/5 (156 recensioni)

7. CRM agile

via

CRM agile

Le grandi aziende di coaching con più reparti hanno bisogno di funzionalità/funzione avanzate in un CRM per ogni fase del ciclo di vita del cliente, dalle vendite e dal marketing al servizio clienti. Invece di utilizzare sistemi disgiunti per tutte queste funzioni, il CRM è un'unica fonte di verità per automatizzare le vendite, il marketing e il servizio clienti.

Il CRM Agile per le aziende di coaching è uno strumento multiuso per costruire e mantenere le relazioni con i clienti. Il team commerciale utilizza il CRM per le vendite software di automazione delle vendite per il lead scoring, la visualizzazione dei contatti e l'analisi del customer journey.

I team di marketing utilizzano il CRM per ottimizzare le relazioni con i clienti; segmentano i lead, personalizzano le interazioni con i clienti e chiudono più affari.

Agile CRM dispone di funzionalità di automazione dell'help desk per comprendere meglio i clienti e assisterli quando hanno più bisogno di aiuto.

Le migliori funzionalità/funzione di Agile CRM

Costruite una vista del contatto a 360 gradi per ogni cliente e condividete le informazioni tra i team, comprese le interazioni storiche del cliente con il vostro studio di coaching

Il designer drag-and-drop permette di costruire progetti in più fasicampagne di marketing in pochi minuti

Le integrazioni con i social media vi permettono di monitorare il vostro marchio, identificare e catturare lead dai siti sociali e partecipare a conversazioni pertinenti per aumentare la partecipazione ai vostri programmi di coaching

Limiti del CRM Agile

Il caricamento di dati in massa ha dei problemi

Da fare: non consente l'importazione di massa dei contatti

Prezzi di Agile CRM

**Gratis

Starter: $8.99

$8.99 Regolare: $29,99

$29,99 Azienda: $47,99

Agile CRM valutazioni e recensioni

G2: 4/5, (344 recensioni)

4/5, (344 recensioni) Capterra: 4.1/5, (512 recensioni)

8. Il mio ufficio di allenatore (MCO)

via

Il mio ufficio di allenatore

MCO aiuta allenatori di carriera offrire una fantastica esperienza ai clienti e gestire le attività aziendali da un'unica piattaforma, senza essere vincolati ad attività amministrative.

Il software CRM per coaching offre una configurazione rapida e riduce al minimo il tempo dedicato alla programmazione degli appuntamenti, alla creazione delle fatture e al backup del lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di My Coach Office

Il centro di amministrazione online offre visibilità ai client in arrivo, al calendario, alle riunioni e alle sessioni di gruppo

Il portale di accesso sicuro per coach e clienti conserva i file online dei client, le note delle sessioni, i compiti e i diari

Diari personalizzabili per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Limiti di My Coach Office

Manca la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar

Gli appuntamenti possono essere fissati solo dai coach e non dai client

Prezzi di My Coach Office

Kickstarter: $19/mese

$19/mese Premium: $39/mese

$39/mese Azienda: $79/mese

My Coach Office valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Keap

via

Keap

Immaginate questo. Siete un marketing coach. Con il quarto cliente, iniziano le preoccupazioni su come gestire le esigenze e i requisiti della vostra base di clienti. Potreste ancora usare i fogli di calcolo per rimanere organizzati, ma non riuscite a soddisfare i clienti. Anche le attività più semplici diventano un problema, come rinfrescare la memoria su dove si trovano i clienti per pianificare i passaggi successivi.

Questo processo aggiunge ore indesiderate alla vostra giornata, frustrazione e confusione.

Con il CRM di Keap per gli allenatori, potete dare priorità ai clienti pronti a proseguire il loro percorso, offrire i prodotti giusti in base al monitoraggio delle attività e creare un'esperienza pratica che non richieda il vostro coinvolgimento estensivo. Keap CRM vi permette di guadagnare più tempo, vendite e tranquillità, e di non dover lottare con il project management della vostra azienda.

Inoltre, limita le sessioni di prenotazione ai nuovi clienti che sono pronti a fare il passaggio successivo e a iscriversi ai vostri pacchetti di coaching. Inoltre, offrite appuntamenti agli acquirenti più qualificati e rimanete in contatto con i potenziali interessati ma meno qualificati con contenuti informativi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Keap

Automazioni semplici che permettono ai vostri client di programmare consulenze o coaching di gruppo senza dover fare avanti e indietro

Automazioni per inviare messaggi a uno o più clienti, inclusi contenuti, offerte e aggiornamenti sui nuovi servizi

Incanalate i vostri migliori contatti in una consulenza gratuita con l'automazione commerciale e di marketing di Keap per i life coach

Limiti di Keap

L'app per dispositivi mobili non è efficiente come la versione per desktop

I nuovi utenti sono sopraffatti dalle funzionalità/funzione

Prezzi di Keap

Pro: $159/mese

$159/mese Max: $229/mese

$229/mese Ultimate: $229/mese

Keap valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1462 recensioni)

4.2/5 (1462 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1259 recensioni)

10. CRM meno fastidioso (LACRM)

via

CRM meno fastidioso

Nel settore del coaching, non tutti sono esperti di tecnologia. Le piccole aziende e i singoli coach potrebbero non avere il budget per assumere sviluppatori di software per implementare il CRM per i servizi di coaching.

È qui che Less Annoying CRM (LACRM) viene in soccorso. Grazie a una configurazione rapida e alla stessa serie di funzioni e funzionalità, è più facile da usare rispetto alla maggior parte delle altre opzioni presenti nell'elenco. Tracciate le esigenze e gli obiettivi dei vostri client, mantenete una vasta rete di contatti di interesse e rimanete organizzati in ogni aspetto della vostra attività di coaching. LACRM è una delle piattaforme di coaching più semplici per tenere traccia delle relazioni e far crescere la vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Less Annoying CRM

La reportistica sui lead fornisce un elenco aggiornato di tutti i lead presenti nella vostra pipeline, compreso il loro stato e la loro priorità

Accesso da qualsiasi dispositivo senza sincronizzazione o installazione, poiché LACRM è basato sul web

Registrazione delle conversazioni via email nel CRM da qualsiasi provider di posta elettronica

Meno fastidiosi limiti del CRM

Nessuna app per Android o iOS

Progettato per piccoli team, se avete in programma di espandere la vostra pratica di coaching dovrete passare a uno strumento diverso

Prezzi di Less Annoying CRM

15 dollari/utente/mese

Less Annoying CRM valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (592 recensioni)

4.9/5 (592 recensioni) Capterra: 4.8/5 (532 recensioni)

$$$a Rafforzare il vostro Business con un CRM per Allenatori

Quando implementate un software CRM per il coaching, sarete sorpresi dalla rapidità con cui le cose cambiano nella vostra azienda. In precedenza, sareste stati sopraffatti da tutte le piccole cose che si accumulavano. Tenere sotto controllo le attività di più client richiede tempo e lavoro richiesto.

Con il CRM per coach di ClickUp, sarete la versione più produttiva di voi stessi. Chiudete più accordi, vendete programmi di coaching a nuovi client, concentratevi sulla creazione di un'esperienza memorabile e vedrete come la vostra azienda prenderà il ritmo con una

Strategia CRM

.

Utilizzate ClickUp CRM per allenatori per semplificare gli aggiornamenti di stato, i passaggi di consegne e altro ancora all'interno della vostra pratica di coaching. Garantite un funzionamento senza interruzioni, indipendentemente dai cambiamenti nel vostro team, collegando i documenti e le attività collegate per consentire un facile monitoraggio del lavoro.

Offrite un'esperienza premium ai clienti con aggiornamenti, comunicazioni sui rinnovi, reportistica sullo stato di avanzamento e altro ancora.

Grazie alle potenti funzionalità di project management, alle opzioni avanzate di impostazione degli obiettivi e al monitoraggio del tempo, gestire più client è un gioco da ragazzi. Assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina, sia che siate un coach solista sia che facciate parte di uno studio più grande. I solidi strumenti di comunicazione semplificano la collaborazione tra i vari dipartimenti. Ottenete i migliori risultati per i vostri client, indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda di coaching.

ClickUp

modelli di piano strategico

vi danno un vantaggio con una roadmap aziendale.

Che siate un coach solista che vuole semplificare la gestione della propria attività o un'azienda di coaching che opera su scala, ClickUp è il miglior CRM per voi.

Tuttavia, non credeteci sulla parola.

Provate gratis ClickUp oggi stesso

.