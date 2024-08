Sbloccare la crescita del business: 10 strumenti utili per la segmentazione dei clienti [Recensioni e prezzi]

Non siete stanchi di gettare un'ampia rete di mercato nella speranza di trovare i clienti giusti per la vostra azienda? 🕸️

Certo che lo siete! Immaginate di poter identificare i clienti di valore, prevedere le loro preferenze e creare campagne iper-personalizzate che risuonino con loro. **Questa è la promessa di una segmentazione efficace dei clienti!

Non si tratta solo di dividere la vostra base di clienti, ma di catturare i loro cuori e le loro menti con esperienze personalizzate. Secondo le statistiche di marketing del 2021, le campagne segmentate possono aumentare la crescita dei ricavi di ben il 760% !

Se si vuole essere all'avanguardia, è opportuno cercare strumenti di segmentazione dei clienti. Si tratta di soluzioni software che consentono alle aziende di raccogliere e analizzare i dati relativi ai sottogruppi di pubblico, riducendo il lavoro dei team di marketing.

In questa guida vi aiuteremo a trovare il miglior strumento di segmentazione dei clienti e vi presenteremo anche una soluzione di marketing all-in-one per i team di marketing! 😊

Cosa cercare negli strumenti di segmentazione dei clienti?

Ecco una panoramica delle caratteristiche chiave che dovrebbero aiutarvi a scegliere il software di segmentazione clienti più adatto alle vostre esigenze:

Integrazione dei dati: Determinare se lo strumento è compatibile con i sistemi esistenti e se consente di aggregare i dati da essi, ad esempioautomazioni di marketing strumenti di marketing automation, piattaforme di analisi eSoftware CRMper avere una visione d'insieme equilibrata dei gruppi di utenti Interfaccia di facile utilizzo: Un'interfaccia semplice riduce al minimo la curva di apprendimento, consentendo al team di concentrarsi sull'estrazione di informazioni piuttosto che sulla complessità Flessibilità di segmentazione: Gli strumenti flessibili nello sviluppo dei segmenti consentono una maggiore precisione nella personalizzazionecampagne di marketing a gruppi di traguardo Accuratezza e qualità dei dati: Una buona segmentazione si basa su dati accurati. Assicuratevi che lo strumento sia in grado di gestire la pulizia, la convalida e l'arricchimento dei dati per mantenere l'integrità delle informazioni disponibili Scalabilità: Assicurarsi che lo strumento di segmentazione dei clienti selezionato sia sufficientemente scalabile per accogliere la base di clienti e di lead in espansione e per supportare nicchie in evoluzione Analisi e approfondimenti**Cercate strumenti che forniscano reportistica di valore, che vi permettano di monitorare le prestazioni dei segmenti, di monitorare il comportamento dei consumatori e di identificare le tendenze che dovrebbero guidare le vostre strategie Budget: Confrontate le funzionalità/funzione dei diversi strumenti e valutate se l'investimento è in linea con il valore che lo strumento apporta alla vostra azienda 🌺

10 Migliori strumenti di segmentazione per potenziare la vostra strategia per i clienti

Abbiamo esaminato decine di software di segmentazione dei clienti presenti sul mercato e abbiamo curato un elenco di 10 produttività che possono rivoluzionare il modo in cui comprendete e coinvolgete il vostro pubblico. Le nostre mini-recensioni qui sotto vi aiuteranno a fare la scelta migliore per la vostra azienda e a migliorare la soddisfazione dei clienti! 💯

1. Pilota utente

Via: Pilota utente Se state cercando di trovare un equilibrio tra la fidelizzazione e l'acquisizione dei clienti per il vostro Aziendale SaaS userpilot può essere un ottimo strumento di segmentazione dei clienti!

Questa piattaforma vanta opzioni di segmentazione avanzate basate su analisi dell'utilizzo del prodotto. Create gruppi precisi di clienti in base al comportamento in app, ai sondaggi e ai test A/B e utilizzate i dati per accelerare l'adozione delle funzionalità/funzione.

Userpilot aiuta a creare esperienze di onboarding personalizzate e prive di codice per gli utenti, rendendola un'opzione potente per migliorare le conversioni. 🤩

Questo strumento non si ferma al monitoraggio dei semplici clic. È possibile impostare eventi personalizzati per ogni interazione, dai tooltip ai clic sui pulsanti, ottenendo una comprensione completa del coinvolgimento degli utenti. Segmentate i clienti in base ai ruoli, ai casi d'uso o alle fasi del viaggio, individuando le aree che potrebbero causare attrito.

Le migliori funzionalità/funzione di Userpilot

Intuitivofunzioni di monitoraggio dei clienti* Segmentazione in base al comportamento dell'utente in app

Lista di controllo per l'onboarding dei nuovi utenti

Assistenza agli esperimenti basati sui dati per ottimizzare le interazioni con gli utenti

Limiti di Userpilot

Può comportare una curva di apprendimento impegnativa

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Userpilot

Starter: $249/mese

$249/mese Crescita: $499/mese

$499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Userpilot

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

2. Ampiezza

Via: Ampiezza Amplitude si distingue come un solido strumento di analisi della segmentazione dei clienti B2B-friendly che offre approfondimenti sul comportamento dei clienti per migliorare le strategie di crescita e di esperienza degli utenti. Questo strumento consente di ottimizzare facilmente i dati in tutto il vostro stack grazie all'integrazione nativa e all'analisi comportamentale.

Amplitude fornisce una visualizzazione completa che va oltre le interazioni del sito web. Ad istanza, si ottiene una comprensione sfumata del comportamento dei clienti in-app. Individua le funzionalità/funzione utilizzate di frequente, identifica i punti di interruzione e mette in evidenza le aree che causano attrito.

Questo approccio basato sui dati non solo valuta le prestazioni attuali, ma prevede anche le tendenze future. In pochi clic, Amplitude vi permette di valutare il potenziale esito positivo di una funzionalità/funzione. Con il supporto di dati di prima mano, avete la libertà di sperimentare con i segmenti e di elaborare strategie personalizzate per gli utenti

Le migliori funzionalità/funzione di Amplitude

Segmentazione combinata con l'analisi comportamentale

Sperimentazione di prodotti e funzionalità/funzione

Test su diversi segmenti di pubblico

Individua le richieste di funzionalità/funzione di alto valore

Limiti di ampiezza

Ad alcuni utenti non piacciono i limiti di utilizzo per segmenti, anteprime, eventi, ecc.

Opzioni di filtraggio complesse

Prezzi di Amplitude

Starter: Free

Free Plus: Da $49/mese

Da $49/mese Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

3. Baremetria

Via: Metriche nude Baremetrics vi aiuta a organizzare i clienti senza sforzo, portandovi a portata di mano non solo dati, ma anche confronti storici significativi e istantanei.

Siete curiosi di conoscere la crescita dei vostri clienti B2C o di quelli che si sono iscritti nell'ultimo trimestre? Baremetrics vi copre! Grazie alle sue ricche funzionalità di reportistica, il dashboard diventa un hub di informazioni utili.

Con Baremetrics, creare e salvare raggruppamenti personalizzati di clienti richiede pochi secondi, offrendo una flessibilità senza precedenti. È possibile valutare rapidamente l'andamento dei diversi segmenti, monitorando le nuove aggiunte, le espansioni e persino i tassi di abbandono con un solo sguardo. Le sue pratiche funzionalità/funzione di previsione offrono preziose informazioni sui progetti aziendali futuri, sfruttando metriche come il flusso di cassa e i ricavi ricorrenti mensili (MRR) per decisioni di piano informate .

Le migliori funzionalità/funzione di Baremetrics

Filtri per analizzare segmenti di clienti personalizzati

Monitoraggio della crescita, dell'espansione e dell'abbandono dei clienti

Approfondimenti sui progetti aziendali futuri

Confronto dei dati storici

Integrazione con piattaforme popolari come Shopify, Stripe e Slack

Limiti di Baremetrics

Può avere un lungo tempo di attesa per la sincronizzazione

Reportistica occasionalmente imprecisa

Prezzi di Baremetrics

Metriche: Da $108/mese

Da $108/mese Recupero: Da $58/mese

Da $58/mese Cancellation Insights: A partire da $108/mese

A partire da $108/mese Previsione+: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Baremetrics

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 3.4/5 (Meno di cinque recensioni)

4. Mixpanel

Via: Mixpanel Volete vedere come il vostro sito web e il vostro prodotto si mescolano agli occhi dei vostri utenti? Mixpanel vi aiuta a capire cosa funziona, dove e perché. 👀

Questo strumento può confrontare le coorti di utenti per svelare modelli comportamentali e distinzioni, ottenendo approfondimenti che vanno oltre la superficie. Ad esempio, è possibile collegare il sito web al prodotto e analizzare il comportamento degli utenti nei vari canali. In termini pratici, ciò significa creare coorti di utenti separate, tratte dai social media e dai canali organici, consentendo di individuare le distinzioni nell'adozione del prodotto.

La piattaforma consente un processo di segmentazione piuttosto semplice. Si inizia con l'impostazione di un obiettivo, si raccolgono i dati, si scelgono i segmenti, si monitora il coinvolgimento, si curano i contenuti personalizzati e si gode dell'impatto. È così facile!

Le migliori funzionalità/funzione di Mixpanel

Raggruppamento di utenti in ogni fase e su tutti i canali

Confronto tra coorti per individuare modelli comportamentali distinti

Trasformazione dei dati in informazioni utili

Integrazioni utili come mParticle e Freshpaint

Limiti di Mixpanel

Può essere costoso per gli utenti con limiti di budget

Configurazione e configurazione potenzialmente complessa

Prezzi di Mixpanel

Inizio: Gratis

Gratis Crescita: Da $20/mese

Da $20/mese Azienda: Da $833/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Mixpanel

G2: 4.6/5 (oltre 1.000 recensioni)

4.6/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

5. Mucchio

Via: Ammasso Heap è come avere un biglietto VIP per assistere a ogni passaggio dei vostri personalizzati. Monitora automaticamente tutti i dettagli più piccoli: clic, scorrimenti, tocchi, visualizzazioni di pagine e così via. Non dovrete più decidere quali eventi monitorare.🖱️

Heap vi fornisce il manuale su come modificare il vostro sito per migliorare l'esperienza dei clienti. E cosa ancora più interessante? Potete immergervi nei dati e segmentare gli utenti in base alle loro azioni. Identificate gli schemi, raggruppate le persone in base alle loro interazioni con la vostra app o anche classificatele in base ai canali di marketing che le hanno portate al vostro sito.

Un grande vantaggio è che si tratta di una piattaforma a basso codice . Quindi, anche se la codifica non è il vostro superpotere, i report visivi di Heap trasformano i dati in una storia che chiunque nel vostro team può interpretare.

Le migliori funzionalità/funzione di Heap

Monitoraggio automatico delle azioni dell'utente

Segmentazione in base alle azioni compiute sul sito o in app

Piattaforma a basso codice

Calcolatore del ROI integrato amonitorare i rendimenti annuali Limiti dell'heap

Monitora solo le interazioni con il frontend

L'esecuzione di query di grandi dimensioni può essere lenta

Prezzi di Heap

**Gratis

Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pro: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Premier: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Heap

G2: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

6. Piwik PRO

Via: Piwik PRO Piwik PRO si distingue per la capacità delle aziende di completare il controllo sui propri dati e sulla privacy, consentendo il self-hosting sui propri server. Si tratta di una svolta per le aziende che devono rispettare le severe normative sulla conservazione dei dati o che vogliono dare la priorità a una solida sicurezza. 🔒

Ad accrescere il suo fascino c'è il Tag Manager, un salvatore per le aziende che vogliono gestire senza sforzo i codici di monitoraggio senza bisogno del supporto di uno sviluppatore. Semplifica l'integrazione degli strumenti di analisi e marketing, da Google Analytics ad AdWords e Facebook Pixel.

Il Consent Manager è un'altra funzionalità/funzione di spicco, che assicura una perfetta conformità alle normative sulla privacy dei dati come GDPR e CCPA, gestendo e monitorando in modo efficiente i consensi degli utenti per la raccolta dei dati.

Come ciliegina sulla torta, la funzionalità Customer Data Platform (CDP) consolida i dati provenienti da varie fonti, offrendo una panoramica completa del comportamento dei clienti, delle preferenze e delle interazioni con il marchio.

Le migliori funzionalità di Piwik PRO

Self-hosting per il controllo dei dati

Monitoraggio del codice senza l'assistenza di sviluppatori

Consenso dell'utente per una raccolta dati conforme alle norme

Raccolta, archiviazione e gestione dei dati dei clienti da più fonti

Limiti di Piwik PRO

Monitoraggio limitato dell'e-commerce

Costoso per alcuni utenti

Prezzi di Piwik PRO

Core: Free

Free Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Piwik PRO

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

7. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics è come un amico fidato per il vostro sito web o la vostra app, che vi dice cosa sta succedendo e cosa potrebbe avere bisogno di una piccola spinta. Niente discorsi tecnologici, solo le vecchie intuizioni per l'esito positivo del cliente e del marketing!

Se vi occupate di SaaS, pensate di sapere esattamente dove i visitatori del vostro sito web si trasformano in fan in base al modo in cui vi hanno trovato. Per i rivenditori online, individuate i vostri clienti più spendaccioni, scoprite come vi hanno trovato e Da fare di nuovo la danza della vittoria. 💃

Kissmetrics vi permette di creare segmenti personalizzati in base ai parametri dei clienti, garantendo un traguardo preciso. I suoi strumenti di coinvolgimento vi permettono di connettervi direttamente con gli utenti attraverso email e messaggi in-app mirati, tutti basati sul loro comportamento.

Vi sentite sperimentali? Fate dei test A/B per mettere a punto le strategie di messaggistica e di tempistica all'interno dei segmenti creati. Infine, grazie alla reportistica e al monitoraggio, potrete ottenere rapporti dettagliati basati sulle interazioni e sui dati dei clienti, aiutandovi a prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissmetrics

Analisi comportamentale

Gruppi su misura per un traguardo di precisione

Sperimentazione di strategie di messaggistica

Reportistica a supporto di decisioni informate

Limiti di Kissmetrics

Curva di apprendimento per i nuovi utenti

Integrazioni limitate con altre piattaforme

Prezzi di Kissmetrics

Silver: $199/mese

$199/mese Oro: $499/mese

$499/mese Platino: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Kissmetrics

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

8. Google Analytics

Via: Google Analytics Google Analytics è il principale strumento di segmentazione dei clienti, e per una buona ragione. È gratis e in grado di gestire una vasta gamma di dati dati personalizzati è una vera e propria centrale elettrica. Progettato da Google, estrae informazioni sul comportamento dei visitatori, sugli acquisti, sulla posizione, sull'utilizzo dei dispositivi e altro ancora, il tutto nel rispetto delle norme sulla privacy. 🆓

Google Analytics impiega l'apprendimento automatico modelli di apprendimento automatico e automazione, offrendo previsioni e informazioni utili per migliorare le esperienze digitali. Il tempo reale funzionalità/funzione di reportistica in tempo reale consente di monitorare istantaneamente l'attività del sito o dell'app, mentre il monitoraggio delle conversioni fornisce informazioni cruciali sulle azioni dei clienti.

Inoltre, la perfetta integrazione con $$$a Ads collega i dati sulle prestazioni del sito web per una panoramica completa.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Analytics

Potenziato dall'apprendimento automatico e dalle automazioni

Segmentazione dettagliata basata su dati demografici, interessi e comportamenti

Monitoraggio istantaneo dell'attività del sito o dell'app

Integrazione con Google Ads

Limiti di Google Analytics

La velocità di estrazione dei dati potrebbe essere notevolmente migliorata

Limiti con i dati in tempo reale

Prezzi di Google Analytics

**Gratuito

Google Analytics 360: Piano basato sul preventivo

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.000+ recensioni)

9. Segmento

Via: Segmento La missione principale di Segment come strumento di segmentazione della clientela è chiarissima: democratizzare i dati per tutti i team e offrire una visualizzazione unificata dei clienti.

Raccoglie dati da app mobili e web e si connette con oltre 300 software per creare un hub centralizzato per l'accesso e l'elaborazione senza soluzione di continuità.

Segment ha la capacità di creare segmenti dinamici basati sui dati dei clienti in tempo reale, aprendo la strada a comunicazione personalizzata che risuona veramente. Con questo software di segmentazione dei clienti, non vi limitate a raggiungere i clienti, ma create un pubblico personalizzato per campagne di marketing che sembrano fatte su misura.

Segment è un'ottima scelta per tutte le aziende, dalle startup alle aziende in forte crescita, che cercano di elevare le interazioni con i clienti, di perfezionare la il processo di piano di marketing e aumentare le valutazioni di conversione. 📈

Le migliori funzionalità/funzione del segmento

Raccolta di dati da qualsiasi origine dati

Visualizzazione unificata dei personalizzati

Segmenti dinamici basati su dati in tempo reale

Pubblici personalizzati per un'attività di sensibilizzazione mirata

Limiti dei segmenti

Il processo di creazione di pubblici esclusivi può essere complicato

Tende a diventare costoso nel tempo

Prezzi dei segmenti

**Gratis

Team: Da $120/mese

Da $120/mese Business: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni del segmento

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

4,6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

10. Ottimizzazione

Via: Ottimizzazione Optimove offre un sofisticato processo di segmentazione, che si avvale di analisi di clustering dei clienti e di modelli matematici per individuare gruppi di clienti simili. Questi micro-segmenti, aggiornati quotidianamente, sono creati sulla base di dati demografici, modelli di comportamento e azioni in tempo reale.

Ciò che rende Optimove davvero brillante è la versatilità della segmentazione: da cluster predefiniti a segmenti personalizzati, si ottiene molto materiale per un'analisi approfondita della segmentazione dei clienti o per campagne di traguardo. Ad alimentare questo processo di segmentazione dei clienti è il bot di ottimizzazione del marketing integrato nella piattaforma, Optibot, che setaccia instancabilmente i dati all'interno dei segmenti alla ricerca di tendenze e di intuizioni attuabili. 🤖

Optimove si occupa anche del ciclo di vita del cliente, monitorando i passaggi tra i micro-segmenti per cogliere i comportamenti in evoluzione, il che lo rende uno dei migliori strumenti di segmentazione dei clienti!

Le migliori funzionalità di Optimove

Approfondimenti da fonti diverse

Segmenti personalizzati per campagne a traguardo

Bot nativo per l'ottimizzazione del marketing

Cattura i comportamenti dei clienti in evoluzione

Limiti di Optimove

Non è sempre possibile aggiornare i dati in tempo reale

I vincoli di personalizzazione possono essere migliori

Prezzi di Optimove

Prezzo personalizzato per i piani Build, Grow e Scale

Valutazioni e recensioni di Optimove

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (meno di 5 recensioni)

Altri strumenti di marketing

Sebbene gli strumenti che abbiamo presentato si concentrino sulla segmentazione dei clienti, è comunque necessaria una soluzione software dedicata per implementare i piani di marketing e generazione di lead. È qui che ClickUp brilla, offrendo una suite di funzionalità/funzione di marketing che troverete inestimabile! 😻

Molti team spendono centinaia di dollari al mese per diversi tipi di strumenti di marketing e project management. Con ClickUp, invece, avrete a disposizione una soluzione snella e economica per supportare le attività di ideazione, lancio e monitoraggio delle campagne da un capo all'altro! Scopriamo come.

Con ClickUp è possibile elaborare e costruire strategie ed eseguire campagne di marketing su qualsiasi scala

Come un strumento per il project management con le migliori valutazioni clickUp è un'arma vincente per la gestione di campagne multicanale. La sua area di lavoro scalabile e l'attraente Suite per i team di marketing si occupano di implementare le migliori strategie di lead e conversione nel rispetto dei vincoli di risorse!

È necessario un lavoro coordinato da parte di diversi reparti per ottenere una prodotto di nuova produttività sul radar dell'acquirente. Utilizzando Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp è possibile gestire e monitorare facilmente lo stato delle attività di marketing tra i vari team o segmenti di clienti.

Se volete assegnare o riassegnare le mansioni o ridurre le ridondanze all'interno del team, potete sfruttare le funzionalità di ClickUp Vista Carico di lavoro per regolare le responsabilità del team durante la campagna. Allo stesso modo, le viste Calendario e Gantt Chart sono strumenti visivi salvavita se dovete rispettare i tempi stretti del marketing.

Abbiamo appena scalfito la superficie! La piattaforma offre un pacchetto completo di funzioni per project management del marketing -strategie di segmentazione Brainstorm utilizzare le lavagne online o mantenere la documentazione di marketing semplificata all'interno di Documenti ClickUp ! Connetti il tuo roadmap di marketing direttamente alle attività, rendendo la documentazione della strategia e la calendari delle campagne vivere insieme al vostro lavoro quotidiano.

Iniziate a orchestrare un percorso di campagna senza intoppi con ClickUp

Siete ansiosi di iniziare una nuova campagna? Con il programma Modello di piano di marketing ClickUp , potete ottenere il vostro marketing di prodotto e di un'iniziativa di marketing in pochi minuti! Vi assiste nella definizione di oggetti e priorità specifiche con parametri di riferimento raggiungibili. ClickUp dispone di una galleria ricca di altri modelli di marketing, tra cui opzioni per brief di progettazione , piani di lancio dei prodotti e viaggio personalizzato del cliente mappa.

ClickUp dashboard visivi rendono facile il monitoraggio dello stato: si possono impostare mensilmente o trimestralmente obiettivi di marketing e creare widget per monitorare da vicino la forma dei vostri contatti e utenti.

Se state pianificando una campagna su larga scala o complessa, vi consigliamo di utilizzare Automazioni di ClickUp per risparmiare tempo nelle attività di routine, come l'aggiornamento dello stato dei lead o il trigger delle email.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Sfruttare L'integrazione perfetta di ClickUp con altri strumenti di analisi e SEO per accedere a tutti i dati di marketing senza dover cambiare piattaforma. Avete diversi strumenti nativi e Abilitati alle API integrazioni!

Quindi, fate il grande passo, mettete in ordine le vostre attività di marketing e lasciate che la forza di ClickUp sia con voi!

Sfogliate le app e le integrazioni disponibili all'interno di ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Richiede tempo per comprendere appieno l'ampiezza di funzionalità/funzione

L'app mobile avrebbe bisogno di più funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Contattare l'azienda per i prezzi

Contattare l'azienda per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Fate in modo che i vostri piani di segmentazione dei clienti facciano clic con ClickUp

I vostri prospect e gruppi di clienti hanno esigenze diverse e il modo in cui li gestite ha un effetto importante sul vostro fatturato. Indipendentemente dal prodotto, la segmentazione dei clienti può migliorare in modo significativo il rendimento dei vostri investimenti di marketing nel tempo.

ClickUp si presenta come una soluzione affidabile per potenziare i piani di marketing con l'ottimizzazione dei clienti gestione del flusso di lavoro . Le sue capacità di collaborazione e monitoraggio e il design facile da usare ne fanno la piattaforma perfetta per far progredire la vostra strategia di segmentazione dei clienti! Registrati gratis per esplorare le sue diverse funzionalità/funzioni!