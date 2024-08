8 modelli gratuiti di carta dei progetti per i project manager

Vi siete mai chiesti perché alcuni progetti raggiungono il successo mentre altri riescono a malapena a decollare?

Il segreto spesso si trova all'inizio, in un documento che può sembrare umile ma che è fondamentale per il successo: la carta del progetto.

Immaginate di salpare senza bussola: questo è un progetto senza carta del progetto.

Un documento ben fatto carta del progetto stabilisce la direzione e allinea il team di progetto fin dall'inizio.

In questo articolo esploreremo alcuni modelli di carta di progetto che aiutano le aziende come la vostra a risolvere le complessità della gestione dei progetti per eseguirli in modo efficace. Tracciamo insieme la rotta!

Che cos'è un modello di carta di progetto?

Una carta di progetto è un documento formale utilizzato per definire l'ambito, gli obiettivi e i partecipanti di un progetto.

I modelli di carta di progetto sono modelli preimpostati che aiutano i titolari e i responsabili di progetto a creare rapidamente carte complete. Essi delineano gli elementi chiave per stabilire obiettivi chiari del progetto, delineare le responsabilità tra i team di progetto e definire la direzione generale del progetto.

Essenziali per la pianificazione del progetto, questi modelli di gestione del progetto aiutano a garantire l'allineamento tra le parti interessate, compresi il project manager, lo sponsor del progetto e i membri del team.

Fornendo un quadro strutturato, un modello di carta del progetto facilita l'identificazione dei rischi del progetto e la chiarificazione dei budget, la pianificazione delle risorse e i risultati del progetto.

I progetti sono un documento di riferimento per tutto il ciclo di vita della gestione del progetto, per tracciare i progressi, gestire le aspettative e promuovere una comprensione condivisa tra tutte le parti coinvolte.

I modelli di carta di progetto offrono un modo per creare una carta di progetto senza partire da zero, consentendo ai team di concentrarsi sugli aspetti unici del loro progetto, pur aderendo a pratiche di gestione del progetto collaudate.

Cosa rende un buon modello di Project Charter?

Un buon modello di carta di progetto delinea le basi per la gestione e l'esecuzione di un progetto. Include elementi critici quali:

**Il modello deve delimitare i confini di ciò che il progetto coprirà e di ciò che non coprirà. Deve anche tracciare il percorso del progetto dall'inizio alla fine, includendo le tappe principali e le considerazioni finanziarie

**Oltre a elencare gli obiettivi del progetto, un modello di qualità superiore deve indicare come ogni obiettivo si allinea con gli obiettivi organizzativi più ampi e identificare tutte le parti interessate al risultato del progetto. Questo aiuta a stabilire una chiara linea visiva dai contributi individuali al successo del progetto

**Un buon modello di carta del progetto assicura che ogni membro del team di progetto comprenda il proprio ruolo nel più ampio ecosistema del progetto, promuovendo una responsabilità condivisa per il suo successo

Personalizzazione: Il modello deve essere facile da personalizzare per soddisfare le esigenze specifiche del progetto, pur mantenendo un formato strutturato per garantire la coerenza tra i diversi progetti

Inoltre, deve incorporare sezioni per la mitigazione dei rischi del progetto il progetto è stato concepito in modo tale da poter essere utilizzato per la pianificazione e il monitoraggio dei progressi.

Un modello efficace promuove l'allineamento degli stakeholder definendo chiaramente i ruoli, le responsabilità e il processo decisionale.

8 Modelli gratuiti di Carta del progetto da utilizzare nel 2024

Tenendo a mente le caratteristiche di cui sopra, abbiamo selezionato i migliori otto modelli di carta di progetto progettati per soddisfare le esigenze di qualsiasi project manager. Utilizzateli per ridurre la documentazione cartacea e per pianificare ed eseguire un progetto di successo.

Ecco la nostra selezione curata:

1. Modello di Carta del progetto ClickUp

Definite il vostro progetto con obiettivi e traguardi chiari con il modello di Project Charter di ClickUp

Il Modello di Carta del Progetto ClickUp offre un approccio strutturato per definire e gestire i componenti chiave di un progetto, garantendo chiarezza e allineamento tra tutti i partecipanti.

Progettato per essere adattabile, consente ai project manager di personalizzare il documento per rispondere alle esigenze specifiche del progetto. Aiuta a stabilire obiettivi precisi, a delineare l'ambito e ad assegnare le responsabilità

Caratteristiche principali

Sfruttare questo modello per allineare efficacemente i compiti con l'ambito del progetto e gli obiettivi aziendali, assicurando che ogni azione contribuisca direttamente agli obiettivi generali ed eliminando al contempo gli sforzi superflui

con l'ambito del progetto e gli obiettivi aziendali, assicurando che ogni azione contribuisca direttamente agli obiettivi generali ed eliminando al contempo gli sforzi superflui Creare tempistiche robuste e pianificare le risorse in modo più efficiente. La funzione di schedulazione dinamica consente di effettuare aggiustamenti in tempo reale, ottimizzando l'allocazione delle risorse e garantendo il rispetto delle tempistiche del progetto

e pianificare le risorse in modo più efficiente. La funzione di consente di effettuare aggiustamenti in tempo reale, ottimizzando l'allocazione delle risorse e garantendo il rispetto delle tempistiche del progetto Coinvolgere tutte le parti interessate e costruire il consenso. Stabilendo aspettative chiare e garantendo l'allineamento, gli utenti possono spianare la strada al successo dei loro progetti

Caso d'uso ideale

Questo modello è particolarmente utile per i project manager e i team che intraprendono progetti che richiedono un quadro chiaro per l'esecuzione e la gestione. È utile nei casi in cui la comunicazione e l'allineamento tra le parti interessate al progetto sono fondamentali per il successo del progetto. Scarica questo modello

2. Modello di Carta del Programma ClickUp

Delineate l'ambito e gli obiettivi del lavoro del vostro dipartimento con il modello di Carta del Programma ClickUp

Progettato per una gestione completa dei programmi, il modello Modello di Carta del Programma ClickUp è essenziale per delineare gli obiettivi strategici del progetto e la governance. Assicura che tutti i progetti all'interno del programma siano allineati con gli obiettivi organizzativi generali.

Caratteristiche principali

Consolidamento dei dettagli del programma - obiettivi, ambito, tempistiche - in un'interfaccia snella e facile da usare. Il cruscotto unificato del programma fornisce una visione completa a 360 gradi per prendere decisioni rapide e informate

fornisce una visione completa a 360 gradi per prendere decisioni rapide e informate Migliorate le interazioni con gli stakeholder utilizzando il quadro di comunicazione strutturata di questo modello. Include strumenti e supporti visivi per un dialogo chiaro e un allineamento, il tutto attraverso un portale di comunicazione avanzato con gli stakeholder

di questo modello. Include strumenti e supporti visivi per un dialogo chiaro e un allineamento, il tutto attraverso un portale di comunicazione avanzato con gli stakeholder Ottenere l'accesso a un sofisticato motore di ottimizzazione delle risorse. I suoi algoritmi avanzati offrono una panoramica della distribuzione delle risorse tra i progetti, ne ottimizzano l'uso e prevedono le esigenze future

Caso d'uso ideale

I responsabili di programma e i leader organizzativi utilizzano al meglio questo modello nella pianificazione e nell'esecuzione di programmi complessi che comprendono più progetti, in particolare nei progetti edilizi, informatici e sanitari. Scarica questo modello

3. Modello di diagramma di allineamento ClickUp

Categorizzate i personaggi o le idee con il modello di tabella di allineamento di ClickUp

Il Modello di diagramma di allineamento ClickUp garantisce l'allineamento delle iniziative di progetto con gli obiettivi strategici di business, promuovendo un approccio unificato al raggiungimento del successo organizzativo.

Caratteristiche principali

Utilizzate l'interfaccia visiva dinamica del modello per allineare facilmente le attività di progetto con gli obiettivi strategici, migliorando la chiarezza e la concentrazione

con gli obiettivi strategici, migliorando la chiarezza e la concentrazione Individuare e affrontare rapidamente qualsiasi differenza tra le azioni e gli obiettivi del progetto, riducendo il rischio di disallineamento

Ottenere spunti essenziali che aiutano a stabilire le priorità dei progetti con il massimo impatto sugli obiettivi organizzativi chiave

Caso d'uso ideale

Questo modello è particolarmente utile per i pianificatori strategici, i project manager e i responsabili delle decisioni che mirano ad allineare i progetti dipartimentali alla visione strategica dell'organizzazione.

È molto efficace in ambienti in cui l'allineamento strategico guida il processo decisionale, come le aziende, le organizzazioni non profit e i settori tecnologici. Scarica questo modello

4. Esempio di piano di progetto ClickUp

Pianificate facilmente il vostro progetto dall'inizio alla fine con il modello di esempio di piano di progetto di ClickUp

Il Esempio di piano di progetto ClickUp è uno strumento meticolosamente realizzato che fornisce una tabella di marcia completa per la pianificazione e l'esecuzione dei progetti.

Fornisce ai project manager un solido quadro di riferimento per delineare le fasi del progetto , compiti, tappe e dipendenze, facilitando una comprensione approfondita della traiettoria del progetto. Questo modello aiuta a garantire che tutti gli aspetti del progetto siano attentamente pianificati e tenuti in considerazione dall'inizio alla fine.

Caratteristiche principali

Creazione di una gamma completa del progetto che include le fasi, i compiti e le pietre miliari del progetto

che include le fasi, i compiti e le pietre miliari del progetto Utilizzare gli strumenti di gestione delle dipendenze per identificare e risolvere potenziali colli di bottiglia prima che diventino problemi

per identificare e risolvere potenziali colli di bottiglia prima che diventino problemi Tracciate facilmente i progressi e rimanete concentrati sugli obiettivi con la funzione di tracciamento visivo delle tappe del modello

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i project manager e i team di pianificazione che cercano un piano dettagliato e attuabile per guidare gli sforzi del progetto. È particolarmente efficace negli scenari che richiedono una pianificazione complessa e il coordinamento di attività e risorse per garantire il rispetto delle tappe del progetto nei tempi previsti. Scarica questo modello

5. Modello di tracciatore di progetto ClickUp

Raggruppate i compiti in fasi specifiche e seguiteli con il modello di project tracker di ClickUp

Il Modello di tracciatore di progetto ClickUp è stato progettato per offrire ai team un modo dinamico e interattivo per monitorare l'avanzamento del progetto, tenere traccia dei risultati e gestire efficacemente le scadenze.

Questo modello è un potente strumento per tracciare lo stato dei vari componenti del progetto, in modo che i project manager e i membri del team possano essere informati e reagire prontamente a qualsiasi cambiamento o sfida.

Caratteristiche principali

Visualizzazione immediata dello stato del progetto, delle attività e delle tappe fondamentali per prendere rapide modifiche e decisioni

Semplificare il tracciamento e la gestione delle consegne , assicurando il rispetto dei loro standard e delle loro scadenze

, assicurando il rispetto dei loro standard e delle loro scadenze Modificare facilmente le pianificazioni per adattare i cambiamenti, mantenendo i progetti allineati con i loro obiettivi

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i team e i manager di progetto che devono monitorare da vicino i progressi e le consegne del progetto. È particolarmente vantaggioso in ambienti con ritmi veloci, dove la tempestività delle informazioni e la flessibilità nella gestione dei progetti sono fondamentali per il successo. Scarica questo modello

6. Modello di Carta di progetto Excel di ExcelShe

modello di carta dei progetti via_ ExcelShe Il modello di progetto Excel di ExcelShe fornisce un quadro versatile e dettagliato per definire l'ambito, gli obiettivi e i risultati di un progetto. È stato progettato per acquisire le informazioni essenziali sul progetto, tra cui il nome del progetto, il manager, l'organizzazione, lo sponsor del progetto e i ruoli delle principali parti interessate.

Questo modello facilita una panoramica completa degli obiettivi del progetto, delle descrizioni dei prodotti, degli elementi in ambito e fuori ambito, dei fattori critici di successo, delle ipotesi, dei vincoli e delle tappe di alto livello.

Caratteristiche principali

Ottenere un'istantanea completa del progetto, dagli obiettivi alle strategie di esecuzione, assicurando che tutti i soggetti coinvolti abbiano una comprensione condivisa

Stabilire confini chiari per evitare la dispersione dell'ambito, mantenendo il progetto focalizzato e gestibile

per evitare la dispersione dell'ambito, mantenendo il progetto focalizzato e gestibile Stabilire le tappe fondamentali e strutturare le scadenze, segnando i risultati critici e guidando il ritmo di lavoro

Caso d'uso ideale

Questo modello è utile per i project manager e i team che necessitano di un approccio dettagliato e strutturato alla pianificazione del progetto in Excel. È adatto a molti progetti, dalle piccole iniziative alle operazioni su larga scala, fornendo un percorso chiaro per l'esecuzione e la governance del progetto. Scarica questo modello

7. Modello di Carta del progetto da Template.Net

modello di Carta del Progetto via_ Template.net Il modello di Project Charter di Template.net è un documento sofisticato e professionale che semplifica il processo di creazione di carte di progetto dettagliate.

Realizzato con un design moderno e professionale, questo modello di Microsoft Word assicura che i project manager possano generare carte di progetto complete senza sforzo. Inoltre, aiuta a mantenere la coerenza del marchio tra i documenti e facilita la gestione efficiente dei progetti.

Caratteristiche principali

Assicuratevi che nessun dettaglio venga tralasciato, coprendo tutti gli elementi essenziali per la pianificazione e l'esecuzione di un progetto completo

e l'esecuzione di un progetto completo Adattare il documento alle esigenze specifiche del progetto con opzioni di personalizzazione di facile utilizzo

di facile utilizzo Ottenere una identità di marca coerente tra i documenti di progetto con un approccio di design uniforme

tra i documenti di progetto con un approccio di design uniforme Migliorare la leggibilità e la presentazione del progetto con un design moderno e professionale adatto a diversi settori industriali

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i project manager e i team di vari settori che cercano uno strumento affidabile ed efficiente per creare carte di progetto dettagliate. È particolarmente utile per le organizzazioni che intendono creare una documentazione di progetto professionale. Scarica questo modello

8. Carta del progetto Modello di PowerPoint di PowerSlides

modello PPT via_ Power Slides Il modello PowerPoint di Project Charter di PowerSlides è un kit di strumenti dinamico e visivamente accattivante per i project manager per presentare l'ambito, gli obiettivi e i ruoli degli stakeholder di un progetto. Questo pacchetto di modelli PowerPoint comprende una serie di otto diapositive arricchite da infografiche, grafici e tabelle per fornire una panoramica completa di un progetto in un formato digeribile.

Caratteristiche principali

Utilizzate icone e metafore per rappresentare in modo vivido il processo di esplorazione e gestione di un progetto in una generazione visiva

Accedere a diapositive progettate per illustrare i budget di progetto, le strutture dei team, le milestone e le panoramiche, assicurando che tutti gli elementi critici siano completamente coperti

Illustrate con precisione l'avanzamento del progetto e il budget con grafici e tabelle modificabili, come grafici a tabella e barre di avanzamento circolari

Caso d'uso ideale

Questo modello è un'ottima risorsa per project manager, dirigenti d'azienda, ingegneri e professori universitari che si occupano di pianificazione di progetti, standardizzazione dei processi aziendali o l'insegnamento di corsi accademici sulla gestione dei progetti.

È utile per descrivere nel dettaglio nuove linee di produzione, processi aziendali o progetti accademici, fornendo una presentazione chiara e coinvolgente degli elementi essenziali del progetto. Scarica questo modello

Traccia la rotta verso il successo del progetto con ClickUp

La differenza tra successo e stagnazione spesso dipende dalla chiarezza e dalla direzione fornita all'inizio. Il modello di carta di gestione del progetto è un modello che guida i team attraverso le complessità della pianificazione del progetto. Dalla definizione di obiettivi e responsabilità chiare alla garantire l'allineamento degli stakeholder e la definizione di tempistiche realistiche, questi modelli sono strumenti indispensabili per qualsiasi project manager.

ClickUp, uno dei più importanti migliori strumenti di gestione dei progetti clickUp è un'applicazione che rende la pianificazione dei progetti priva di stress, grazie ai suoi modelli di carta di progetto personalizzabili per vari tipi di progetto e stili di gestione. Sia che stiate guidando un'iniziativa minore o un programma completo, i modelli di ClickUp offrono la struttura e la flessibilità necessarie per lanciare i vostri progetti con sicurezza.

Iniziate oggi stesso a creare la roadmap del vostro progetto e impostate la rotta del successo con ClickUp. Esplorate i modelli di Project Charter di ClickUp e scoprite come trasformeranno il vostro approccio alla gestione dei progetti.

