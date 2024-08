Le 5 principali certificazioni di gestione dei prodotti (2024)

siete interessati a conseguire una certificazione di gestione del prodotto?

Un product manager certificato deve essere in grado di sviluppare un'idea unica di gestione del prodotto visione del prodotto e una strategia di prodotto unica che fornisca valore anche ai clienti.

ma come fanno a sapere Da fare?

Diventare un product manager agile certificato è uno dei modi migliori per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per guidare il vostro progetto verso l'esito positivo e aiutarvi a costruire una solida base.

Fortunatamente, ottenere la certificazione di product manager è un processo piuttosto semplice e i product manager certificati sono sempre molto richiesti!

Da fare per diventare un product manager certificato è iscriversi a un esame di certificazione per digital product manager per il quale si è idonei e superarlo.

Ma con così tante certificazioni di product management tra cui scegliere, Da fare per sapere quale programma di certificazione di product management è il migliore per voi?

non preoccupatevi.

In questo articolo scoprirete cosa sono i programmi di certificazione di product marketing e product management locali e internazionali e perché ne avete bisogno. Verranno inoltre evidenziate cinque certificazioni chiave che potete ottenere e come potete utilizzare il vostro certificato per diventare un professionista efficiente della gestione dei prodotti nel 2021.

Quindi, venite qui, futuri product manager, cerchiamo di ottenere la certificazione!

Che cos'è una certificazione di gestione dei prodotti?

Una certificazione di gestione dei prodotti è una conferma ufficiale che un individuo possiede le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per gestire i prodotti e le risorse di un'azienda processo di sviluppo della produttività esito positivo.

Questi programmi di formazione sulla gestione dei prodotti insegnano elementi di gestione essenziali quali fondamenti di marketing del prodotto di una strategia di prodotto, e Sviluppo agile del prodotto approfondimenti.

Questi competenze di gestione della produttività sono utili quando è necessario fare un brainstorming con il team di prodotto e sviluppare una nuova strategia per portare il progetto al livello successivo.

Bonus: Impara come **I responsabili di prodotto possono utilizzare gli strumenti IA

3. Aumenta la fiducia in voi stessi come product manager certificati

Quando si completa un corso di certificazione, si evidenzia la propria capacità di comprendere il lavoro da una prospettiva pratica e da un punto di vista accademico.

E dal momento che conoscete i dettagli del vostro ruolo, vi sentirete più sicuri e pronti a terminare le cose nel modo giusto come product manager certificato.

Inoltre, alcuni corsi di formazione insegnano anche a gestire le situazioni difficili e a gestire i problemi team interfunzionali efficacemente.

Quindi, la prossima volta che vi troverete ad affrontare una situazione rischiosa o a trattare con un membro del team difficile:

Hai bisogno di un po' di aiuto per gestire il tuo team a distanza? Date un'occhiata al nostro_ guida ai team virtuali e a come gestirli.

Le 5 principali certificazioni per la gestione dei prodotti

Ecco le cinque migliori certificazioni di gestione dei prodotti che si possono ottenere oggi:

1. Product Marketing Manager certificato - Una carriera nella gestione del prodotto

Il Certified Product Marketing Manager è una certificazione AIPMM che aiuta a comprendere le funzioni principali del marketing di prodotto.

Inoltre, guida i product manager nel garantire l'esito positivo di un prodotto sul mercato.

Offerto da

AIPMM

Quali domini copre l'esame?

Quali sono i suoi prerequisiti?

Chiunque può sostenere questo esame di certificazione, ma è consigliato a product manager e marketer con più di 3 anni di esperienza (o un MBA)

Durata del corso

15-20 ore

Prezzi

125 dollari per l'iscrizione all'AIPMM per un anno

395 dollari per l'autoapprendimento

2. Agile Certified Product Manager and Product Owner (Responsabile di prodotto e titolare di prodotto)

Il Corsi per Product Manager e Titolari di Prodotto certificati Agile e vi introducono ai concetti strategici e tattici coinvolti nei programmi di certificazione Agile per la gestione del prodotto e nella formazione sulla titolarità del prodotto.

I possessori della credenziale saranno in grado di applicare i concetti di Metodologia Agile alle situazioni del mondo reale e affrontare senza problemi le battute d'arresto del progetto. Una certificazione agile per la gestione dei prodotti, unita all'esperienza e alla ricerca sugli utenti, è una cosa potente! Imparerete a traguardare i clienti, sarete in grado di fornire formazione in prima persona ai membri del team e avrete una comprensione completa dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Offerto da

AIPMM

Quali domini copre l'esame?

Redazione di piani aziendali per ciascuna funzione principale

Pianificazione del mercato

Conduzioneanalisi della concorrenza* Pianificazione del progetto per ogni attività principale durante il ciclo di vita del prodotto

Sviluppo di piani di lancio del prodotto

Quali sono i suoi prerequisiti?

Chiunque può frequentare il corso di certificazione, anche i product manager esistenti che operano senza certificazioni, ma è consigliato a un product manager certificato, così come a marketer con più di 3 anni di esperienza (o un MBA).

Durata del corso

15-20 ore

Prezzi

125 dollari per l'iscrizione all'AIPMM per un anno

395 dollari per l'autoapprendimento

3. Gestione dei prodotti software

Il Corso di gestione del prodotto software vi prepara alle sfide che dovrete affrontare come product manager di un software.

È un corso eccellente di gestione dei prodotti software, considerando che il 60% dei titolari di questa certificazione ha iniziato una nuova carriera e il 27% ha ottenuto una promozione o un aumento di stipendio.

Offerto da

Università di Alberta (Coursera)

Quali domini copre l'esame?

Introduzione alla gestione dei prodotti software

Processi software e pratiche Agile

Esigenze del cliente e requisiti del software

Piano agile per la produttività del software

Sviluppo agile del prodotto

Quali sono i suoi prerequisiti?

Questo programma di certificazione non ha prerequisiti.

Durata del corso

24 settimane

Prezzi

Per i dettagli sui prezzi è necessario contattarli, ma sono disponibili aiuti finanziari.

Accresci la tua conoscenza della gestione dei prodotti con il nostro_ glossario sulla gestione del prodotto ! 😊

4. Gestione del prodotto digitale

Il Programma di micro-master in gestione dei prodotti digitali fornisce ai titolari della credenziale conoscenze sulle roadmap dei prodotti digitali e sulle tecniche per la gestione dei prodotti digitali Sviluppo agile del prodotto. È praticamente tutto ciò di cui avete bisogno se aspirate a diventare un capo pluripremiato di un'azienda di prodotti digitali.

Offerto da

EdX e Università di Boston

Quali domini copre l'esame?

Creazione di roadmap di prodotto

Pratiche di gestione agile dei prodotti per software e prodotti digitali

Guidare lo sviluppo dei prodotti dall'inizio attraverso i processi essenziali (ricerca, prototipazione rapida e altro)

Marketing dei social media

Quali sono i suoi prerequisiti?

Questa certificazione CPM non ha prerequisiti.

Durata del corso

4-7 ore a settimana per otto mesi

Prezzi

1.995 dollari per l'esperienza completa del programma

5. Responsabile tecnico di prodotto per una settimana

Il Un responsabile tecnico di prodotto per una settimana è stato progettato da Dhaval Bhatt, un pluripremiato product manager tecnico.

Il programma è adatto ad aspiranti product manager tecnici o a persone che desiderano apprendere competenze tecniche critiche. Il corso insegna anche a rispondere a qualsiasi domanda tecnica colloquio di produttività domande.

Offerto da

Responsabile della produttività HQ

Quali domini copre l'esame?

Le competenze tecniche necessarie per l'impostazione dei progetti

Come mettere in sicurezza il prodotto e la privacy dei dati dell'utente

Struttura di progettazione del sistema e casi di studio

Gestione dei prodotti della piattaforma

Quali sono i suoi prerequisiti?

Questo programma non ha prerequisiti.

Durata del corso

Una settimana

Prezzi

$297 per oltre 140 lezioni raccolte in 6 ore di contenuto

Domande frequenti sulla certificazione della produttività

Quanto è utile una certificazione di gestione del prodotto?

Sebbene una certificazione di gestione dei prodotti non sia necessaria per avere una carriera di successo nella gestione dei prodotti, è consigliabile che i product manager ne ottengano una. Secondo un'analisi di Pragmatic Marketing Inc il 71% dei product manager intervistati possiede almeno una certificazione professionale oltre alla laurea.

Quanto tempo ci vuole per ottenere una certificazione di gestione dei prodotti?

Il tempo necessario per ottenere una certificazione di gestione dei prodotti varia a seconda della certificazione stessa. L'intervallo può andare da poche ore a mesi!

Come utilizzare la certificazione di gestione dei prodotti

Una cosa è ottenere il certificato di gestione dei prodotti, un'altra è mettere a buon uso la propria formazione in gestione dei prodotti.

da fare?

Utilizzando un potente strumento per la gestione dei prodotti come ClickUp !

Con ClickUp, potete implementare facilmente le vostre capacità di gestione dei prodotti sul lavoro.

Ecco come ClickUp può aiutarvi:

Ecco alcuni modi in cui ClickUp può aiutarvi a appropriarvi del vostro ruolo di leader di prodotto efficace:

1. Mappe mentali

In qualità di product manager, ideare prodotti fantastici è un passaggio fondamentale verso l'esito positivo.

Fortunatamente, ClickUp ha mappe mentali incorporate per aiutarvi a trovare idee "strabilianti"!

È possibile utilizzare ClickUp Mappe mentali per il design thinking, l'elaborazione della strategia di un nuovo prodotto o il piano dei prossimi lanci.

Creare mappe mentali in modalità vuota

Utilizzare la modalità Attività per creare Mappe Mentali a partire dalle attività esistenti nell'area di lavoro. Potete anche creare, modificare ed eliminare attività (e sottoattività) direttamente dalla vostra visualizzazione!

volete creare una Mappa mentale da zero?

Scegliete la modalità Vuoto.

Potrete quindi creare una Mappa mentale personalizzata e convertire i nodi in Attività per il vostro prodotto quando sarete pronti.

È anche possibile condividere la Mappa mentale tramite la Condivisione pubblica, per tenere informati il team di prodotto e i client.

2. Sequenza visualizzata

Usare la vista Visualizzazione della Sequenza per pianificare i tempi di lavoro e gestire le risorse.

La visualizzazione Sequenza è perfetta per creare una roadmap interna dettagliata del prodotto che gli sviluppatori e gli altri product manager possono seguire per costruire un nuovo prodotto con una vera e propria strategia di prodotto a sostegno.

Permette anche di assegnare attività a ciascun membro del team e di regolare il loro programma con un rapido drag-and-drop.

Trascinare e rilasciare le attività nella visualizzazione Sequenza

Ecco il nostro guida definitiva al roadmapping per portarvi sulla strada del successo del prodotto.

3. Attività

Per portare un prodotto dalla fase di sviluppo al lancio finale sono necessarie moltissime attività.

Ecco perché ClickUp vi permette di creare e assegnare attività e gestire le Relazioni delle attività all'interno dell'app.

Le Relazioni tra attività consentono di collegare le attività nell'intera area di lavoro. Potete collegare attività collegate per un rapido riferimento o usarle per evidenziare elementi importanti per voi e per il vostro team.

Aggiunta di relazioni alle attività di ClickUp

Provate la funzionalità Relazioni per le attività che dipendono da un'altra attività prima di essere avviate.

Inoltre, dite addio al terribile "Mi sono dimenticato di quell'attività!" con Promemoria di ClickUp 👋.

I promemoria informano l'utente quando dovrebbe iniziare un'attività o scegliere di essere avvisati cinque minuti o fino a tre giorni prima della scadenza dell'attività.

ma non è tutto!

È anche possibile includere allegati al promemoria, pianificare il promemoria e personalizzare la notifica del promemoria.

4. Stati personalizzati

Utilizzate gli stati personalizzati per gestire ogni fase dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Con ClickUp è possibile creare stati personalizzati per:

Progettazione

Sviluppo

Test

Marketing

Strategia del marchio

Gestione del marchio

Dipende tutto da voi!

5. Visualizzazione del modulo

volete sapere di cosa ha bisogno il vostro cliente?

Basta usare Visualizzazione del modulo di ClickUp !

La visualizzazione Form consente di raccogliere e analizzare le informazioni personalizzate dai clienti. Ad esempio, si può raccogliere il feedback dei clienti che hanno provato il prodotto minimo vitale.

Potete anche aggiungere tonnellate di campi personalizzati ai vostri moduli e trasformare le risposte dei moduli in attività quando siete pronti.

6. Attività cardine e vista Gantt Attività cardine indicano la fine di un'ampia serie di attività, come il rilascio di una nuova funzionalità/funzione per il vostro prodotto. È un ottimo modo per tenere traccia dei grandi risultati e motivare il team!

Contrassegnare un'attività come attività cardine in ClickUp

In Vista Gantt di ClickUp le attività cardine sono rappresentate come diamanti gialli giganti 💎 per aiutarvi a identificarle rapidamente in pochi secondi.

Identificazione delle attività cardine nella vista Gantt di ClickUp

La vista Gantt consente anche di visualizzare lo stato di avanzamento del prodotto nel tempo, aiutandovi a monitorare il progetto nell'arco di settimane, mesi e persino ore!

7. Obiettivi

Nessun gestore del team vuole sentirsi così:

Con gli Obiettivi, è possibile assicurarsi che ogni membro del team sappia cosa deve fare e al contempo tenere traccia dei suoi stati.

Per prima cosa, impostate l'Obiettivo in ClickUp e poi suddividetelo in Traguardi più piccoli e misurabili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/goal-list-1400x463.png Impostazione di traguardi misurabili in ClickUp /$$$img/

Impostazione dei traguardi misurabili in ClickUp

Quindi, se il vostro obiettivo come product manager è aumentare il coinvolgimento giornaliero con il vostro prodotto, i vostri traguardi potrebbero essere misurati come:

Numero : numero di clic sul sito web al giorno

: numero di clic sul sito web al giorno Vero/Falso : se il traguardo mensile di coinvolgimento è stato raggiunto o meno

: se il traguardo mensile di coinvolgimento è stato raggiunto o meno Valuta : entrate generate dagli abbonati

: entrate generate dagli abbonati Attività: intervista a 35 clienti o utenti per ottenere un feedback

Una volta che il vostro Obiettivi e Traguardi sono entrambi pronti, è possibile monitorare lo stato degli obiettivi in ClickUp!

ma non è tutto ciò che questo straordinario portiere può fare_ 🥅.

Ecco di più su su come il vostro team può utilizzare ClickUp per impostare gli Obiettivi Ma c'è ancora di più!

Sappiamo che come product manager le funzioni non sono mai abbastanza.

Ecco perché vi vengono offerti altri incredibili funzionalità/funzione come:

50+automazioni delle attivitàautomazioni per i processi di project management

Teams: collaborare e modificare i progetti con i membri del team in tempo reale

Commenti assegnati: assegnate i commenti ai membri del team per garantire che nulla venga lasciato indietro

Visualizzazione della chat: per conversare con i membri del team in modo casuale o legato al lavoro mentre si lavora

Blocco note: un blocco personale per appuntare velocemente idee o elenchi

Strumento di monitoraggio del tempo: tiene traccia del tempo che i team impiegano per completare attività e progetti

Priorità: assegnare priorità alle attività in modo che il team sappia quali attività affrontare per prime

Modelli: utilizzate modelli già pronti per garantire la coerenza e la continuità dei progetti

App per dispositivi mobili: gestire i progetti come un professionista quando si è in viaggio

È tempo di ottenere la certificazione ✅

Una certificazione di product management aggiunge valore sia alle vostre performance lavorative che al vostro resume per future offerte di lavoro. Le conoscenze e le competenze apprese con questi corsi possono aiutarvi a trasformarvi in un ottimo product manager.

Da fare è solo passare in rassegna i cinque corsi che abbiamo elencato qui per trovare la certificazione che si allinea con il vostro percorso di carriera.

Ma ricordate, senza la giusta strumento di gestione del prodotto anche un product manager con esperienza non può sfruttare la sua formazione al massimo delle sue capacità.

Con funzionalità/funzione che vanno dai dashboard Agile alla reportistica avanzata del team, ClickUp ha tutto ciò che serve per mettere a frutto la vostra formazione.

Ottenete ClickUp gratis oggi stesso per sentirvi un product manager certificato: