10 Migliori software di gestione progetti per agenzie pubblicitarie nel 2024

È un dato di fatto per tutti i team di marketing delle agenzie: lavorare con i client significa essere costantemente multitasking. Che si tratti di pianificare un progetto, di misurarne lo stato o di allineare le esigenze dei clienti con il lavoro dei team creativi, il software di project management è una considerazione importante.

Il giusto strumento di project management aiuterà la vostra agenzia di marketing creativo e strategico ad avere successo. Al meglio, il software diventa (o almeno si integra con) uno strumento di collaborazione sia per i team creativi interni che per i contatti con i client.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario trovare la giusta soluzione di project management.

Questa guida illustra tutto quello che c'è da sapere sul software di gestione dei progetti il miglior software di marketing project management disponibile per le agenzie di marketing per ottimizzare la gestione del flusso di lavoro, rendere felici i client e completare le attività.

Cos'è uno strumento di project management per le agenzie pubblicitarie?

Il software di project management per agenzie fornisce un sistema centralizzato per la gestione dei progetti dei client. Questo può includere una panoramica di degli oggetti del progetto per diverse iniziative o ottimizzazione del flusso di lavoro per completare queste iniziative.

Gli strumenti di project management offrono un ampio intervallo di funzionalità e sono una parte inestimabile del sistema di gestione dei progetti software per agenzie di marketing equazione. Queste funzionalità/funzione includono:

Gestione delle attività per i membri del team creativo, che possono tenere traccia dei loro elenchi di cose da fare e completare le attività nei tempi previsti e secondo le specifiche

Funzionalità di collaborazione del team che elevano le singole attività a progetti più complessi a cui si riferiscono

Analisi a livello di progetto che monitorano lo stato di avanzamento di un'iniziativa di un cliente e forniscono una panoramica più ampia di tutti i lavori per quel client

Automazione e gestione dei flussi di lavoro per far transitare il lavoro all'interno della vostra agenzia di marketing o creativa

Gestione delle risorse per garantire che il team creativo e i client impieghino il loro tempo e le loro risorse in modo produttivo

Il risultato è che alcuni dei migliori soluzioni software per la gestione delle agenzie si concentrano su progetti e gestione delle attività .

Grazie a queste funzionalità/funzione chiave, i sistemi di project management guidano essenzialmente il lavoro quotidiano e strategico delle agenzie di marketing e delle agenzie creative.

Cosa cercare in un software di project management per agenzie pubblicitarie?

Qualsiasi sistema si prenda in considerazione per monitorare e gestire i progetti di un'agenzia progetti di marketing deve includere le funzionalità/funzione di base del project management, come la possibilità di assegnare, monitorare e gestire le attività. Ma le migliori opzioni di software di project management per agenzie condividono le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

**Un'interfaccia facile da usare è essenziale per i team di marketing e per l'onboarding dei client

Modelli di progetto personalizzabili: Modelli di progetto, come ad esempioproject management ecampagne pubblicitariee può dare il via a nuove iniziative in modo rapido

Modelli di progetto, come ad esempioproject management ecampagne pubblicitariee può dare il via a nuove iniziative in modo rapido Funzionalità/funzione di project management: I project manager apprezzeranno la possibilità di migliorare le lorogestione delle campagne di marketing *Flussi di lavoro personalizzabili: Flussi di lavoro personalizzati, tra cuiflussi di lavoro per la creazione di contenuti e la gestione delle attività quotidiane, possono aumentare l'efficienza e far risparmiare tempo

I project manager apprezzeranno la possibilità di migliorare le lorogestione delle campagne di marketing *Flussi di lavoro personalizzabili: Flussi di lavoro personalizzati, tra cuiflussi di lavoro per la creazione di contenuti e la gestione delle attività quotidiane, possono aumentare l'efficienza e far risparmiare tempo Scalabilità: Man mano che la vostra agenzia continua a crescere, il vostro software di project management dovrebbe essere in grado di crescere insieme ad essa per accogliere più lavoro, più client e team di marketing più grandi

Man mano che la vostra agenzia continua a crescere, il vostro software di project management dovrebbe essere in grado di crescere insieme ad essa per accogliere più lavoro, più client e team di marketing più grandi **Integrazione del feedback dei clienti: le app di project management non devono solo facilitare la collaborazione interna, ma anche (in modo più semplice) quella con i client

Funzionalità di collaborazione con il team: Le funzionalità di collaborazione, tra cui la condivisione di file, la chat diretta e la messaggistica, possono migliorare la produttività del team

Le funzionalità di collaborazione, tra cui la condivisione di file, la chat diretta e la messaggistica, possono migliorare la produttività del team Tracciamento del tempo: La giusta funzionalità di monitoraggio del tempo può aiutarvi a fatturare con precisione ai client per i progetti creativi, migliorando il piano delle risorse e la gestione del budget

La giusta funzionalità di monitoraggio del tempo può aiutarvi a fatturare con precisione ai client per i progetti creativi, migliorando il piano delle risorse e la gestione del budget Analisi dei progetti: Cercate una piattaforma di project management che vi permetta di monitorare lo stato dei progetti e di identificare le efficienze

I 10 migliori strumenti di project management per agenzie pubblicitarie da utilizzare nel 2024

L'elenco che segue è la nostra selezione degli strumenti di migliori software per il project management creativo che possiate trovare, aiutandovi a destreggiarvi tra più progetti mentre cercate di snellire i processi e di incrementare l'attività aziendale.

ClickUp offre diverse visualizzazioni dei progetti, strumenti di assegnazione e automazioni per rendere il project management più semplice che mai Gestione del team del progetto amano ClickUp per la personalizzazione e la flessibilità della piattaforma. È possibile massimizzare la gestione delle risorse attraverso il monitoraggio del tempo, migliorare la condivisione dei file con Documenti ClickUp e utilizzare i grafici Gantt per migliorare il vostro lavoro sequenza del progetto .

Con ClickUp è possibile ottimizzare ogni parte del progetto di marketing, compresa la gestione delle attività di base e degli elenchi di cose da fare, le campagne pubblicitarie complesse e le relazioni con i clienti dalle molteplici sfaccettature.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard che permettono di monitorare i progetti in modo olistico, facilitando il processo di project management di più progetti

Monitoraggio avanzato del tempo che aiuta a definire le stime e ad allineare il lavoro con le capacità e le aspettative del cliente

Modelli di progetto personalizzabili, come ad esempio unmodello di gestione delle agenzieche aiutano a monitorare e ottimizzare ogni passaggio del processo del client e del progetto

Viste avanzate, tra cui tavole Kanban, grafici Gantt e calendari, che aiutano a tenere traccia dei lavori e delle sequenze di progetto in modo più efficace

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno notato che l'enorme elenco di funzionalità/funzione chiave può rendere difficile l'onboarding per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di project management

Gli utenti del piano Free non possono usufruire di alcune funzionalità avanzate di project management della piattaforma

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 dollari al mese per utente

Business: $12 al mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

ClickUp AI : Disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Monday

Via Monday Può sembrare azzardato dare a questo sistema di project management basato sul web il nome del giorno della settimana meno amato da ogni creativo. Ma una volta approfondito, Monday è un potente sistema per il project planning, la gestione di progetti di marketing e la collaborazione tra team che aiuta i team di marketing a gestire le relazioni con i clienti e il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Estese funzionalità/funzione di gestione delle attività, comprese le dipendenze e l'automazione delle attività, per mantenere in movimento lavori complessi

Struttura delle autorizzazioni per gli utenti che mantiene privati i dati sensibili dei clienti senza compromettere la collaborazione del team

Monitoraggio delle spese allegato ai progetti, che facilita il piano delle risorse per le agenzie creative

Funzionalità di condivisione dei file attraverso integrazioni con Slack, Outlook e altri strumenti di produttività

Limiti di Monday

I layout dei flussi di lavoro possono essere a volte confusi, complicando il lavoro di tutti i dipendentiil monitoraggio dei progetti e la gestione delle attività, soprattutto per i nuovi utenti

Limitate capacità di intelligenza artificiale (IA), sia all'interno delle funzionalità/funzione chiave che attraverso le integrazioni

Prezzi di Monday

Gratis

Basic: 8 dollari al mese per utente

Standard: $10 al mese per utente

Pro: $19 al mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 8.600 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 4.200 recensioni)

3. Jira

Via Jira Jira è fondamentalmente uno strumento per lo sviluppo di software, quindi le sue funzionalità/funzioni chiave e la capacità di pianificare le risorse ruotano attorno a questo processo di sviluppo. Ma è uno strumento eccellente se la vostra agenzia creativa vuole monitorare la realizzazione di una nuova app o di un sito web.

Le migliori funzionalità di Jira

Interfaccia utente facile da usare che facilita il monitoraggio e l'ottimizzazione dei progetti

Schede Kanban intuitive, completate da modelli, per costruire rapidamente piani di sviluppo e assegnare le attività appropriate

Integrazioni estese con la maggior parte dei software di project management delle agenzie presenti in questo elenco per gestire progetti che vanno oltre lo sviluppo

Funzionalità/funzione di collaborazione del team integrate che consentono di chattare in tempo reale, condividere file e messaggi di gruppo

Limiti di Jira

Non è uno strumento di project management completo per qualsiasi lavoro di agenzia che vada oltre lo sviluppo di software

Le strutture delle autorizzazioni possono essere eccessivamente complesse, rendendo più difficile la gestione dei progetti da parte dei team più piccoli

Prezzi di Jira

Gratuito

Standard: 7,75 dollari al mese per utente

Premium: 15,25 dollari al mese per utente

Enterprise: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

4. Lavoro di squadra

Via Lavoro di squadra Il nome potrebbe far pensare a un semplice strumento di collaborazione, ma Teamwork è molto di più. Il suo software di project management per agenzie gestisce lavori per più client, quindi non si tratta solo di gestione delle attività. Teamwork è anche uno strumento di software di gestione delle risorse da fare per la reportistica finanziaria e per la possibilità di invitare gratis i client per gli account ospiti.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Capacità di creare nuovi modelli o di personalizzare quelli esistenti per ridurre la ridondanza per i project manager che lavorano con più client

Funzionalità/funzione di gestione finanziaria, tra cui strumenti di budgeting, fatturazione e redditività, per massimizzare i costi di gestionel'allocazione delle risorse e il piano

Flussi di lavoro personalizzabili e modelli precostituiti per facilitare l'onboarding del cliente

Integrazione con altri software di collaborazione e marketing, come MS Teams, HubSpot e diversi sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Limiti del lavoro di squadra

Quando non esistono già integrazioni, l'interfaccia di programmazione dell'applicazione può essere impegnativa per lavorare e creare connessioni

Il CRM interno ha dei limiti. Nella maggior parte dei casi, la gestione dell'agenzia lavora meglio attraverso un software esterno

Prezzi di Teamwork

Free Forever

Starter: 5,99 dollari al mese per utente

Deliver: $9,99 al mese per utente

Crescita: $19,99 al mese per utente

Scala: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

5. Notion

Via Notion Promosso come area di lavoro connessa piuttosto che come strumento dedicato alla gestione dei progetti, Notion è ottimo per connettere la gestione delle risorse e dei documenti con la gestione delle attività e il project management. Adotta un approccio basato sul team al processo di project management, migliorando la collaborazione tra i team e offrendo al contempo le funzionalità/funzione chiave delle piattaforme di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Wiki integrati che possono semplificare la gestione delle risorse e delle conoscenze insieme allo strumento di gestione delle attività

Viste basate sul team che separano i progetti di marketing in aree funzionali pur mantenendo una panoramica più ampia

Funzionalità avanzate di IA, tra cui copywriting, automazione delle attività e prompt per il brainstorming

Integrazioni estese con altri strumenti di cui l'agenzia potrebbe aver bisogno, come Slack o Jira

Limiti di Notion

Non c'è una funzionalità/funzione integrata di monitoraggio del tempo, quindi qualsiasi monitoraggio del tempo richiede uno strumento esterno

Le visualizzazioni basate sul team possono rendere difficile l'assegnazione di attività al di fuori del team per alcuni utenti

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: 8 dollari al mese per utente

Business: $15 al mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 1.900 recensioni)

6. Asana

Via Asana Gli autori di Asana l'hanno progettato appositamente per essere un ampio strumento di project management basato sul web. Le sue funzionalità/funzione sono abbastanza ampie da permettere ai team di agenzie creative, IT, ingegneria, operazioni e pianificazione strategica di utilizzare le stesse piattaforme per gestire il lavoro, assegnare attività e lavorare meglio insieme.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Viste personalizzate, tra cui tavole Kanban, grafici di Gantt e sequenze, per rivedere e gestire i progetti da tutte le angolazioni

Estesa base di conoscenze che include suggerimenti di base per il project management ed esercitazioni sulle funzionalità/funzione chiave

Teams e aree di lavoro multiple per tenere separati i lavori per i diversi client

Notifiche telefoniche e via email (oltre a un'app mobile completamente funzionale) che trasformano Asana in uno strumento di collaborazione e mantengono le parti interessate nel giro di ogni progetto di marketing

Limiti di Asana

Non ci sono molti modelli di progetto, quindi la vostra agenzia creativa dovrà costruire da zero la maggior parte dei layout e dei flussi dei progetti che preferisce

Asana è costoso rispetto ad altre opzioni di questo elenco, soprattutto se la maggior parte delle funzionalità avanzate di project management, come il monitoraggio del tempo, sono disponibili solo nei piani più alti

Prezzi di Asana

Basic: gratis

Premium: 10,99 dollari al mese per utente

Business: 24,99 dollari al mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

7. Trello

Via Trello Trello non sarà un software dedicato alla gestione dei progetti di marketing, ma è uno strumento di project management molto apprezzato. La sua padronanza delle funzionalità/funzione chiave, come le visualizzazioni personalizzabili, i flussi di lavoro e le automazioni, lo rende degno di considerazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Bacheca di Trello: una versione specifica per la piattaforma del classicoBacheca Kanban che è diventata il gold standard per le panoramiche dei progetti in questo tipo di software di project management

Integrazione con Jira e altre piattaforme della più ampia suite di strumenti di produttività Atlassian

Sistema basato su regole di Butler per automatizzare la gestione di progetti e attività ed eliminare le ripetizioni per la vostra agenzia creativa

Facile da usare, in modo che i nuovi utenti e i client possano iniziare a usarlo con fiducia in pochi minuti

Limiti di Trello

Le agenzie o i project manager con esperienza di automazione e dipendenze estese possono trovare frustrante il project management delle attività

Funzionalità/funzione chiave un po' limitate rispetto ad altri strumenti di questo elenco. Ad esempio, manca il monitoraggio del tempo per i team

Prezzi di Trello

Gratuito

Standard: 5 dollari al mese per utente

Premium: $10 al mese per utente

Enterprise: $17,50 al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

8. Wrike

Via Wrike Per quanto riguarda le funzionalità/funzione chiave, poche alternative possono competere con il software di marketing project management Wrike. Troverete molte nuove funzionalità/funzione che vi aiuteranno a svolgere le vostre attività, come il piano e l'allocazione delle risorse, la gestione delle attività quotidiane e la collaborazione con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Il tag delle attività assicura che il lavoro del team rappresenti accuratamente il flusso di project management più ampio

Correzione di bozze e flussi di approvazione lo rendono un vero e proprio software di project management per agenzie con integrazioni di feedback dei client

L'automazione dei flussi di lavoro tiene conto di tutti i progetti di marketing di cui i vostri client hanno bisogno

Il monitoraggio avanzato del tempo vi permette di sapere sempre a cosa stanno lavorando i vostri team e quando potrebbero raggiungere la loro capacità

Limiti di Wrike

L'abbondanza di funzionalità/funzione può rendere difficile l'inserimento di nuovi utenti nel software di project management

L'ordinamento delle viste, come i grafici Gantt, può essere difficoltoso, rendendo più difficile mantenere una panoramica del project management

Prezzi di Wrike

Gratuito

Teams: 9,80 dollari al mese per utente

Business: 24,80 dollari al mese per utente

Azienda: contattare per i prezzi

Pinnacle: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.400 recensioni)

9. Workfront

Via Adobe Workfront, il software integrato di project management di Adobe, non pretende di rendere le cose semplici. È uno degli strumenti più complessi disponibili. Ma una volta usufruito delle sue funzionalità, può diventare un potente strumento di project management da sfruttare per la vostra agenzia.

Le migliori funzionalità/funzione di Workfront

Workfront Obiettivi allinea il software di project management dell'agenzia con gli obiettivi aziendali dell'agenzia e dei client

I percorsi di approvazione e i flussi di lavoro integrati portano i progetti creativi ai client in modo più rapido ed efficiente

Le schede Kanban e i grafici Gantt trasformano Workfront in un software per la gestione dei progettiagile project management strumento

I dashboard personalizzabili aiutano i project manager a mantenere una panoramica di ciascun progetto di marketing e del carico di lavoro più ampio

Limiti di Workfront

L'ordinamento nel software di project management è disponibile solo per data di scadenza, il che limita la capacità di organizzare le attività

Secondo alcuni utenti, a volte cerca di fare troppo, rendendo il project management difficile per alcune iniziative più semplici

Prezzi di Workfront

Selezione: contattare per i prezzi

Prime: contattare per i prezzi

Ultimate: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Workfront

G2: 4,1/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

10. Produttivo

Via Produttivo Più che un semplice strumento di project management, Productive è un software completo per la gestione dei progetti di agenzia che vi aiuta a lavorare e a ottimizzare ogni aspetto delle relazioni con i clienti. Il monitoraggio del tempo, il budgeting e la collaborazione sono solo alcune delle funzionalità/funzione che gli assicurano un posto nell'elenco dei migliori software di project management per il marketing in ambito aziendale.

Funzionalità/funzione migliori di produttività

Le attività ricorrenti assicurano il completamento del lavoro quando è necessario

Il monitoraggio integrato del tempo consente ai membri del team di tenere traccia delle loro ore, con conseguente assegnazione delle risorse e fatturazione più accurate

Le viste Carico di lavoro consentono all'agenzia di pianificare il lavoro e le sequenze in modo realistico sulla base dei carichi di lavoro esistenti

Il modulo Insights offre analisi avanzate su ogni progetto di marketing e su iniziative e relazioni più ampie a livello di client

Limiti di produttività

Le funzionalità/funzione di fatturazione sono ridotte rispetto ai software dedicati alla gestione delle fatture

Alcuni utenti notano che l'interfaccia utente non è così intuitiva o diretta come quella di altri software di project management per le agenzie

Prezzi della produttività

Essential: 9 dollari al mese per utente

Professional: 24 dollari al mese per utente

Ultimate: contattare per i prezzi

Enterprise: contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di produttività

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

Portate il project management della vostra agenzia al livello successivo con ClickUp

Tutte le piattaforme sopra elencate sono valide opzioni di software di project management per agenzie. Ma poiché può esserci un solo vincitore, questo deve essere ClickUp per le agenzie creative e pubblicitarie.

Oltre alle sue funzionalità chiave, come l'IA, il monitoraggio dei progetti e le integrazioni con altri strumenti, apprezzerete la facilità con cui potrete collegare la gestione delle attività a quella delle risorse e le eleganti funzioni di collaborazione per i vostri team di marketing. Ma alla base c'è un project management semplice e solido che può trasformare il modo in cui si affronta la gestione dell'agenzia.

ClickUp è perfetto per team di marketing offre progetti illimitati, funzionalità di monitoraggio del tempo in grado di ottimizzare l'allocazione delle risorse e la possibilità di creare e tenere traccia delle dipendenze tra progetti e attività per migliorare il flusso di lavoro. È anche uno dei pochi strumenti gratuiti per il project management disponibili, in modo da poter testare il nuovo sistema di project management senza doversi impegnare completamente.

Siete pronti a iniziare? Create oggi stesso il vostro account gratuito su ClickUp per scoprire come questa soluzione all-in-one possa aiutarvi a creare un flusso di lavoro di project management più efficace.