10 Biogeneratori professionali AI da provare nel 2024

Dovete scrivere una biografia professionale per una proposta o un colloquio di lavoro? Anche se non sapete da dove cominciare, il blocco dello scrittore è una cosa molto reale, potete rilassarvi. L'intelligenza artificiale (IA) è qui per aiutarvi. 🙌

Uno strumento di scrittura IA come un generatore di biografie può mettere in risalto il vostro marchio personale, potenziare la vostra presenza online e aumentare le possibilità di impressionare i potenziali datori di lavoro. Cosa si può chiedere di più?

Quindi, utilizzerete la vecchia scuola e un modello di biografia per cercare di scrivere da soli una biografia convincente per il vostro profilo? Oppure approfitterete della tecnologia più recente e farete in modo che i generatori di biografie IA lo facciano per voi?

Suggerimento: quest'ultimo vi farà risparmiare tempo ed energia e probabilmente farà anche un lavoro migliore. 🛠️

Cos'è un biogeneratore?

Un generatore di IA è una strumento di produttività che vi aiuta a a lavorare più velocemente e non di più. È la creazione di contenuti semplificata.

Nel caso di un generatore di bio, si tratta di un'IA che crea una bio accattivante e coinvolgente, in modo che il vostro traguardo possa vedervi al meglio. 🤩

Quando si cerca un lavoro, si lavora come freelance, si crea il profilo di un autore o di un relatore o si avvia una propria azienda, un generatore di biografia personale aiuta a creare una prima impressione eccellente, senza partire da zero. Sia che stiate scrivendo una biografia breve che si concentri solo su alcuni punti chiave o una più lunga che metta in evidenza le vostre certificazioni, le vostre competenze e i vostri anni di esperienza, un generatore di biografia può aiutarvi.

Per creare la vostra biografia personalizzata, decidete quali dettagli su di voi vorreste includere, come le vostre qualifiche, l'esperienza professionale, i risultati ottenuti o anche alcuni fatti divertenti. Il generatore di biografie IA utilizza quindi algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per elaborare i dati e metterli insieme in modo accattivante.

Il contenuto creato dal generatore di biografie può essere utilizzato a proprio piacimento. Ad esempio, potete aggiungerlo alle vostre piattaforme di social media, come il profilo LinkedIn, Instagram o la biografia di Twitter, oppure al vostro curriculum o alla pagina della vostra pagina personale.

Nota a margine: i contenuti generati dall'IA possono essere utilizzati anche in molti altri modi, dal copywriting o dalla scrittura di testi descrizioni di produttività per il vostro sito web e per il marketing dei contenuti sui vostri account sui social media. Utilizzatela come un strumento di project management insieme ad altri strumenti per risparmiare tempo come modelli per i social media e calendario dei contenuti , a semplificare la creazione dei contenuti ancora di più. 📚

Cosa cercare in un biogeneratore?

Quando scegliete il miglior generatore di bio professionale per voi, ci sono alcune funzionalità/funzioni specifiche da ricercare:

Il contenuto generato deve essere costantemente di alta qualità (tenendo presente che la qualità dipende anche dalle informazioni che gli fornite per lavorare)

Deve essere facile da usare, in modo da non dover spendere molto tempo per imparare a usarlo

Anche se ora state usando l'IA writer come generatore di biografie, in futuro potreste decidere di usarlo per altri tipi di contenuti, quindi cercate uno strumento che offra diversi casi d'uso, ad esempio, copy per siti web o contenuti per il marketing digitale

Se avete in programma di utilizzarlo per diversi tipi di testo, verificate se il generatore di biografie limita in qualche modo il numero di parole

Dovreste essere in grado di personalizzare il tono, il formato o lo stile per il vostro branding e il vostro pubblico

Verificate se lavora con un sistema basato sui crediti: può essere complicato stimare esattamente la quantità di contenuto che finirete per creare

Dovrebbe farvi risparmiare tempo e denaro - e la buona notizia è che, anche se potete scegliere di pagare, ci sono molti strumenti gratis in circolazione

I 10 migliori biogeneratori da usare nel 2024

Ora che sapete cosa state cercando, esploriamo alcuni dei generatori di biografie che potete trovare online. Ognuno di essi ha delle funzionalità/funzioni particolari, quindi considerate i vostri requisiti specifici prima di decidere.

Con gli strumenti di IA di ClickUp, è possibile generare biocopie a partire da prompt e poi ripresentarle per apportare modifiche al tono L'IA di ClickUp AI fa parte della più ampia funzione di ClickUp software di project management che include strumenti di gestione delle attività, collaborazione, reportistica, dashboard e migliaia di modelli, tutti completamente personalizzabili. L'assistente ai contenuti IA aiuta a trovare idee, a scrivere e modificare testi e a riepilogare testi lunghi in punti chiave: tutte funzionalità/funzione utili per un generatore di bio IA. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Utilizzate i prompt per inserire le vostre informazioni in ClickUpAssistente di scrittura IAper ottenere un risultato di alta qualità

Riducete il vostro testo ai punti più importanti

Utilizzate i suggerimenti di modifica per migliorare ulteriormente il vostro contenuto

Generate la vostra biografia in movimento utilizzando l'app per dispositivi mobili

Limiti di ClickUp

L'IA è disponibile solo sui piani Unlimited e superiori

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (6.900+ recensioni)

4,7/5 (6.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Copia.ai

via Copia.IA Il Copia.IA bio generator è uno strumento di generazione di contenuti progettato per aiutarvi a creare una biografia da utilizzare sul vostro profilo sui social media.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Un sistema molto intuitivo e facile da utilizzare

Possibilità di specificare i punti principali che si desidera trattare

Una volta inseriti i dati, come il nome dell'azienda, il background, i risultati e gli obiettivi, vengono rapidamente generate diverse biografie tra cui scegliere

Nessun limite al numero di parole che si possono utilizzare

Limiti di Copy.ai

Le biografie generate non sono sempre così creative come potrebbero essere

La versione gratuita consente di scrivere solo fino a 2.000 parole al mese

Prezzi di Copy.ai

$$$a: Fino a 2000 parole al mese

Fino a 2000 parole al mese Pro: $36 al mese

$36 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

3. Scrittura

via Scritture sonoreIl sito di Writesonic vi aiuta a trovare idee e a usarle per scrivere una biografia convincente. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

I piani a pagamento utilizzano la tecnologia più recente, GPT-4

Si integra con Twitter e LinkedIn, in modo da poter riutilizzare la biografia generata su tutte le piattaforme

Include comandi vocali e un controllore di plagio

Limiti di Writesonic

La versione di prova gratuita consente un solo utente

Il sistema lavora a crediti, il che significa che bisogna pianificare con attenzione se si ha a che fare con molti contenuti

Prezzi di Writesonic

Versione di prova gratuita: per le prime 10.000 parole

per le prime 10.000 parole Pro: $12,67 al mese

$12,67 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

4. Jasper IA

via Jasper IAJasper IA utilizza dati provenienti dal 10% di Internet per generare una biografia professionale in prima o terza persona.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Fornisce modelli di biografia per una varietà di social network

Integrazione del SEO inserendo fino a tre parole chiave pertinenti da includere nella biografia

Scegliete il tono di voce in modo che il vostro marchio unico risulti chiaramente

Utilizza l'integrazione di Grammarly per controllare l'ortografia, la grammatica e la struttura delle frasi

Limiti dell'IA di Jasper

È necessario essere online per utilizzarlo

Il prezzo è leggermente più alto rispetto a molti altri strumenti

Prezzi di Jasper IA

Sette giorni di versione di prova gratuita per ogni pacchetto

Autore: $39 al mese

$39 al mese Teams: $99 al mese

$99 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 1.700 recensioni)

5. Rytr

via Rettr Rytr è un programma estremamente popolare Strumento di IA che potete utilizzare per creare in modo semplice e veloce contenuti bio coinvolgenti. ✨

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Inserite informazioni contestuali o utilizzate i prompt per iniziare

La biografia generata non richiede molte modifiche, ma Da fare fornisce utili suggerimenti per perfezionarla

È possibile scegliere tra più di 20 opzioni di tono differenti

Lavora in 30 lingue diverse, quindi può essere utilizzato anche per scrivere una biografia internazionale

Limiti di Rytr

Ci sono limiti di carattere, quindi funziona meglio per contenuti più brevi

Il piano Unlimited, di fascia alta, consente un solo utente

Prezzi di Rytr

Piano Free: Fino a 10.000 caratteri al mese

Fino a 10.000 caratteri al mese Saver: $9 al mese

$9 al mese Unlimitato: $29 al mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (750+ recensioni)

4.7/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12 recensioni)

6. Crema di scrittura

via Scrivere Writecream è stato progettato per aiutarvi a creare contenuti commerciali e di marketing, tra cui una breve biografia per il vostro profilo sui social media, per il sito web, per i post degli ospiti e per qualsiasi altro luogo da voi scelto.

Le migliori funzionalità/funzione di Writecream

Guidato da ChatGenie IA, che utilizza i dati più recenti e lavora in oltre 75 lingue

Non è necessario partire da zero, per evitare il blocco dello scrittore e risparmiare tempo

È sufficiente impartire all'IA un unico comando con le parole chiave desiderate per creare una biografia personalizzata che vi aiuterà a distinguervi dalla massa

Generate tutte le varianti che volete finché non trovate quella che fa per voi

Limiti di Writecream

È necessario essere online per utilizzare questo generatore di biografie

È necessario acquistare crediti in anticipo per utilizzare il sistema

Prezzi di Writecream

Free Forever: Fino a 40.000 caratteri al mese

Fino a 40.000 caratteri al mese Unlimited: $29 al mese (offerta limitata)

$29 al mese (offerta limitata) Standard: $49 al mese

$49 al mese Extended: $69 al mese

Valutazioni e recensioni di Writecream

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (250+ recensioni)

7. Generatore di biografie WriteMe

via Scrivimi WriteMe vi aiuta a massimizzare l'impatto sui social media con una biografia originale che mette in risalto le vostre competenze ed esperienze. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di WriteMe Bio Generator

Il processo per iniziare è molto semplice

È possibile inserire un contesto intorno alla propria idea principale

Si può scegliere il tono che si desidera utilizzare

Aiuta a perfezionare il contenuto prima di utilizzarlo

Limiti del Generatore di Bio WriteMe

Alcuni utenti affermano che la messaggistica non si adatta perfettamente al loro marchio

Prezzi di WriteMe Bio Generator

PayGo: Gratis fino a 2.000 parole

Gratis fino a 2.000 parole Freelance: $10 al mese

$10 al mese Agenzia: $25 al mese

$25 al mese Azienda: $50 al mese

WriteMe Bio Generator valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (3 recensioni)

4.7/5 (3 recensioni) Capterra: Non disponibile

8. A breve IA

via Brevemente IA Shortly.ai è un assistente di scrittura che vi aiuta a tradurre i pensieri per la vostra bio in parole creative e ben scritte.

Le migliori funzionalità/funzione di Shortly IA

Utilizza GPT-3 di OpenAI, un modello linguistico alimentato da reti neurali

È possibile selezionare la quantità di testo che l'IA deve scrivere alla volta

L'output è controllato da un verificatore di plagio

Limiti di Shortly IA

Più costoso di molte altre opzioni

Prezzi di Shortly IA

Due mesi di versione di prova gratuita

Annuale: $65 al mese

$65 al mese Mensile: $79 al mese

Shortly IA valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

9. Nicchie

via Nicchie Nichesss è uno dei generatori di bio di questo elenco che può essere utilizzato per creare diversi tipi di contenuto, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Il generatore di biografie IA crea biografie da utilizzare per piattaforme di social media come Facebook, Twitter e LinkedIn, ma anche per blog, libri o altri contenuti d'autore. 📚

Le migliori funzionalità/funzione di Niches

Generare facilmente idee per i contenuti

Inserite un nome e alcuni punti elenco come il titolo del vostro lavoro, l'azienda, i risultati e gli interessi per generare rapidamente una biografia personale o professionale personalizzata

Selezione di diversi toni e stili di scrittura per adattarsi al caso d'uso

Limiti di nicchia

L'algoritmo non sempre elabora correttamente i dati, quindi è necessario controllarlo con attenzione

Alcuni ritengono che l'interfaccia utente sia un po' antiquata

Prezzi di Nichesss

**Versione di prova gratuita: nessuna carta di credito richiesta

Rookie: $19 al mese

$19 al mese Intermedio: $39 al mese

$39 al mese Pro: $99 al mese

Nichesss valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (6 recensioni)

4.3/5 (6 recensioni) Capterra: Non disponibile

10. Sintonia di parole

via Persintonizzare Wordtune è un generatore di biografie IA che aiuta a riscrivere le biografie in modo che siano coinvolgenti, dette nel miglior modo possibile e che corrispondano al tono desiderato. Può anche accorciare o ampliare la biografia esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Aiuta a esprimere i propri pensieri con parole più chiare e convincenti

Il testo è autentico e coinvolgente

Corregge gli errori di grammatica e di struttura delle frasi

Limiti di Wordtune

Non c'è una versione di prova gratuita delle funzionalità/funzione premium

Alcuni utenti hanno riscontrato una certa lentezza nel servizio clienti

Prezzi di Wordtune

**Gratis: Free per un massimo di 10 riscritture al giorno

Premium: $9,99 al mese

$9,99 al mese Premium per Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4.4/5 (70 recensioni)

4.4/5 (70 recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Wordtune_

!

Un generatore di bio professionali vi aiuta a distinguervi dalla massa

Una biografia professionale ben scritta mostra chi siete e di cosa siete capaci. Fortunatamente i generatori di biografie IA hanno reso la stesura di una biografia eccellente molto più semplice di un tempo. Basta inserire i vostri dati e vedere cosa crea il generatore per voi.

Potrebbe essere necessario apportare qualche modifica, ma la struttura di base dovrebbe essere solida.

Scegliete il vostro generatore di biografie in base alle sue capacità e al tipo di biografia che state cercando. ClickUp è un'opzione eccellente ed estremamente versatile che vi aiuta a creare rapidamente la vostra biografia professionale e qualsiasi altro contenuto di cui abbiate bisogno. È un vero e proprio sportello unico. 🤩 Iniziate oggi stesso a creare la vostra biografia IA e vedrete che le porte delle opportunità si apriranno per voi.