10 Migliori alternative e concorrenti di Wordtune nel 2024

In qualità di esperto content manager, ho trascorso innumerevoli ore a testare ed esplorare diversi strumenti di IA per la scrittura, alla ricerca dell'opzione migliore per una creazione di contenuti creativa ed efficiente. Avendo lavorato personalmente con Wordtune e apprezzandone le solide funzionalità/funzione, ero anche consapevole dei suoi difetti. Problemi come contenuti imprecisi, errori ortografici o grammaticali trascurati e un'interfaccia a volte distraente sono sicuramente degli svantaggi. Ma c'è una buona notizia! Il mondo delle alternative a Wordtune si estende in lungo e in largo, fornendo numerose altre opzioni.

Nella mia ricerca del compagno di scrittura perfetto, ho raccolto le migliori alternative a Wordtune che ritengo all'altezza dell'attività. La nostra discussione si addentrerà in una panoramica estesa delle migliori funzionalità/funzioni di ogni strumento, dei potenziali svantaggi, delle valutazioni dei prezzi e delle prestazioni complessive.

Che siate blogger solitari o a capo di un team di contenuti di grandi dimensioni, lo strumento giusto può essere sostanzialmente massimizzare i vostri livelli di produttività . Esplorate questa guida dettagliata e scoprite le migliori alternative a Wordtune adatte alle vostre esigenze. Immergiamoci!

Cosa cercare nelle alternative a Wordtune?

L'utilizzo di uno strumento di IA per riformulare o riscrivere i contenuti è uno dei modi migliori per aumentare la produttività . Questi strumenti fanno risparmiare tempo, rendono i vostri contenuti unici e vi aiutano a riproporli più facilmente su più canali. ✍️

Ma con decine di opzioni, è difficile capire quale sia lo strumento migliore per la vostra azienda, sia che siate blogger professionisti sia che facciate parte di un team di creazione di contenuti più ampio. Ecco alcune cose da cercare nelle alternative a Wordtune:

Collaborazione: se avete bisogno diStrumenti di IA per la scrittura che il vostro team possa utilizzare, cercatene uno che permetta la collaborazione integrata e piani per più utenti

se avete bisogno diStrumenti di IA per la scrittura che il vostro team possa utilizzare, cercatene uno che permetta la collaborazione integrata e piani per più utenti **Alcuni strumenti di IA sono progettati per un solo tipo di contenuto, come post sui social media, email o articoli di blog. Se volete creare più formati di contenuto, cercate uno strumento che offra supporto per questa funzione

ClickUp Brain consente ai team commerciali di essere più sicuri delle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Prezzi opzioni compatibili con il budget: Sia che siate blogger solitari o che facciate parte di un team di contenuti, avete bisogno di uno strumento che si adatti al vostro budget. Scegliete un'alternativa a Wordtune che offra diversi livelli di prezzo per soddisfare le vostre esigenze

Le 10 migliori alternative a Wordtune da usare nel 2024

Pronti a iniziare a usare strumenti di scrittura supportati dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico? Qui ho creato un elenco delle 10 migliori alternative a Wordtune. Utilizzate queste app interessanti per riscrivere tutto, dalle descrizioni dei prodotti alle copie commerciali, dalle email di marketing ai contenuti long-form. 👀

1. ClickUp #### Il migliore per il project management dell'IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Alternative a Wordtune: Riproduzione con ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzazione dei risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori grazie al prompt di ClickUp Brain

ClickUp è un'azienda che si occupa di software per il project management che i team che si occupano di contenuti in tutto il mondo utilizzano per aumentare la produttività e creare contenuti più velocemente. Utilizzando i superpoteri del suo assistente IA avanzato, ClickUp Brain è possibile automatizzare il flusso di creazione dei contenuti senza comprometterne la qualità.

Il nuovo ClickUp AI Writer for Work lavora come un copy editor personale per aiutarvi a riscrivere contenuti di alta qualità in modo più rapido che mai. È sufficiente inserire il contenuto esistente nella casella di testo e utilizzare la funzionalità di modifica per correggere gli errori di ortografia e grammatica.

Utilizzando la barra degli strumenti dell'IA, si può richiedere al modello linguistico di migliorare la scrittura, di renderla più lunga o più corta e di continuare a scrivere in base al testo inserito. Ci sono anche strumenti per riepilogare/riassumere il contenuto, semplificarlo e creare elementi d'azione .

Inoltre, Modello di prompt di ClickUp per il Copywriting genera prompt alimentati dall'IA per creare contenuti che promuovano il vostro marchio. Il modello consente di scoprire le migliori parole chiave da utilizzare in ogni articolo, gli argomenti da esplorare e i suggerimenti per formattare un contenuto di facile lettura.

Lo si può usare per generare nuove idee per le parole chiave da traguardo con contenuti riproposti e per migliorare i contenuti esistenti per renderli più coinvolgenti. 🏆

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Con 100 strumenti basati sulla ricerca e adattati a specifici dipartimenti, avrete a disposizione un sistema all-in-onestrumento di gestione dei contenuti* Gli elenchi a discesa per il tono di voce, la riepilogazione/riassumere e la semplificazione consentono di riscrivere rapidamente i contenuti

Entrate nello strumento IA in pochi secondi digitando /IA e trovate immediatamente nuove idee per migliorare i vostri contenuti

Semplificate i flussi di lavoro creando elementi d'azione e attività per la pubblicazione e la promozione dei contenuti e assegnandoli ai membri del team o a voi stessi

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain non è disponibile sui piani Free e non è accessibile agli utenti in Cina o in Russia

ClickUp Brain è costruito per un'unica area di lavoro. Se avete più di un'area di lavoro o volete che diversi membri del team lo utilizzino, dovrete acquistarlo per ciascuno di essi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.400+ recensioni)

4,7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Quillbot IA

Il migliore per riepilogare/riassumere

via QuillbotQuillbot è uno strumento di parafrasi per chi scrive contenuti che consente di ripulire rapidamente testi in 23 lingue diverse, tra cui inglese, tedesco e francese. Il controllore grammaticale e il controllore di plagio integrati assicurano che i contenuti siano unici e rispettino gli standard di qualità della scrittura. Lo strumento per la generazione di contenuti offre funzionalità/funzione per riepilogare, migliorare la leggibilità e un autore di citazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quillbot IA

Lo strumento di controllo grammaticale integrato individua gli errori di ortografia e grammatica per ripulire una riscrittura

Il controllore di plagio assicura che i contenuti siano privi di plagio, scansionando il pezzo ed evidenziando le aree in cui la formulazione è esattamente la stessa o richiede piccole modifiche

Il cursore dei sinonimi semplifica la ricerca di nuovi modi di dire la stessa cosa per rendere più vivaci i contenuti

Limiti dell'IA di Quillbot

Ci sono limiti di carattere sia nella versione gratuita che nei piani a pagamento

Alcuni utenti hanno riscontrato che l'editor non ha colto errori grammaticali e non è stato il migliore nella correzione delle bozze

Quillbot IA prezzi

**Gratis

Premium: $19,95/mese

$19,95/mese Teams: da $5,83/mese a $7,50/mese per postazione, a seconda della dimensione dell'azienda

Quillbot IA valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

3. Rettr

Il migliore per scrivere post di blog e testi di marketing

via Rettr Utilizzando una combinazione di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e algoritmi avanzati, Rytr è uno strumento potente per i team di marketing dei contenuti e per i blogger solitari. Il Strumento di IA per il copywriting presenta un'interfaccia facile da usare e funzioni per decine di tipi di contenuto diversi. Utilizzatelo per riscrivere la documentazione del progetto , pagine di destinazione o contenuti di alto livello per i motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rytr

Con più di 40 casi d'uso e modelli, è facile creare qualsiasi tipo di contenuto per qualsiasi pubblico

Le oltre 20 opzioni vocali consentono di riformulare i contenuti per soddisfare diversi traguardi in pochi secondi

Il supporto per 30 lingue diverse vi permette di creare contenuti per il pubblico di tutto il mondo 🌏

Limiti di Rytr

Ci sono dei limiti di carattere, quindi potreste incontrare delle difficoltà se il contenuto che state riscrivendo è troppo lungo

Alcuni utenti hanno riscontrato un limite negli strumenti SERP, rendendo più difficile la riscrittura dei contenuti per nuove parole chiave

Prezzi di Rytr

**Gratis

Salvatore: $9/mese

$9/mese Unlimited: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9 recensioni)

4. Piccoli strumenti SEO

Il migliore per contenuti SEO generati dall'IA

via Piccoli strumenti SEO Small SEO Tools è uno strumento di IA per la scrittura di contenuti che presenta diversi aiuti, tra cui un riformulatore di frasi, uno strumento per la parafrasi e un scrittore di articoli . Oltre agli strumenti per la scrittura, l'app offre anche strumenti per la modifica delle immagini, la ricerca di parole chiave e la gestione dei siti web. Molte funzionalità/funzione sono gratuite al 100%, il che la rende un'ottima scelta per le piccole aziende e per gli autori di contenuti solitari.

Piccoli strumenti SEO migliori funzionalità/funzione

Il controllo ortografico, il controllo del plagio e l'editor online consentono di riscrivere facilmente i contenuti per migliorarne il tono e lo stile

Il convertitore da testo a immagine crea aiuti visivi che rendono il contenuto riscritto ancora migliore

Gli strumenti per le parole chiave aiutano a superare il blocco dello scrittore e a trasformare i contenuti esistenti in pezzi ottimizzati per la SEO

Limiti dei piccoli strumenti SEO

Esistono limiti al numero di parole scansionate al mese utilizzando gli strumenti per il plagio e per la riscrittura degli articoli

Alcuni utenti hanno segnalato inesattezze nei contenuti generati

Piano Free

Plagiarism Checker PRO: I prezzi vanno da $4,99/settimana a $599,80 per tre mesi, in base ai diversi limiti di ricerca e alle funzionalità/funzione desiderate

I prezzi vanno da $4,99/settimana a $599,80 per tre mesi, in base ai diversi limiti di ricerca e alle funzionalità/funzione desiderate Strumento di parafrasi PRO Basic: $22/mese

$22/mese Paraphrasing Tool PRO Premium: $29/mese

Valutazioni e recensioni di piccoli strumenti SEO

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Scrittura

Il migliore per l'assistenza alla scrittura in IA

via Scritture sonore Writesonic è un'applicazione di strumento di blogging e un assistente di scrittura dotato di IA che consente di risparmiare tempo quando si tratta di generare nuove idee e migliorare i vecchi contenuti. Tutti i piani a pagamento sono basati su GPT-4, che offre la più recente tecnologia IA a supporto delle vostre esigenze di riscrittura.

Utilizzate il Sonic Editor (una versione potenziata di Google Documenti) per riscrivere email commerciali, moduli lunghi, post di blog e altro ancora. Il Paraphraser vi aiuta a trovare nuovi modi di dire le stesse cose quando si tratta di presentazioni commerciali e campagne di marketing. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Più di 100 funzionalità/funzione, tra cui le funzionalità testo-arte e le idee di crescita, consentono di migliorare il contenuto in pochi secondi

Mentre alcune alternative sono basate su vecchie versioni come GPT-3, la tecnologia GPT-4 include il supporto per gli eventi attuali, per mantenere aggiornati i contenuti riscritti

Writesonice si integra con LinkedIn, YouTube e Facebook Ads, oltre ad avere un'estensione per Google Chrome, per riscrivere i contenuti su tutti i canali

Limiti di Writesonic

Se si vuole utilizzare la versione gratis, non è possibile aggiungere altri utenti

Ci sono limiti di credito per i contenuti, il che lo rende difficile se si sta cercando di riformulare o creare moduli lunghi

Prezzi di Writesonic

**Versione di prova gratuita: un utente con un massimo di 10.000 parole

Modulo lungo: $$$a/mese per un utente, con un massimo di 60.000 parole

$$$a/mese per un utente, con un massimo di 60.000 parole Personalizzato: Prezzi su misura per i team

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.700+ recensioni)

4,7/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

6. Scrittura veloce

Il migliore per la riscrittura rapida ed efficiente dei contenuti

via Scrittura veloce Speedwrite è una scrittura IA che consente di migliorare i contenuti in pochi secondi. Iniziate inserendo una ricerca, ad esempio un articolo di un concorrente che vi piace o citazioni per migliorare un contenuto esistente. Poi, aggiungete le vostre idee per il fraseggio e il tono di voce. Premete "predict" e otterrete immediatamente un contenuto aggiornato con una migliore struttura delle frasi e nuove espressioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Speedwrite

L'interfaccia semplice permette di non essere distratti da centinaia di funzionalità/funzione

La funzione automaticageneratore di testo sforna rapidamente nuove idee per ravvivare un pezzo già esistente senza doverci passare ore e ore

Limiti di Speedwrite

Non ci sono strumenti aggiuntivi come il correttore ortografico, il plagiarism checker o l'editor grammaticale

Alcuni utenti hanno riscontrato che il supporto clienti di Speedwrite non è così solido come vorrebbero

Prezzi di Speedwrite

Mensile: $19,99/mese

$19,99/mese Semestrale: $11,65/mese

$11,65/mese Annuale: $8,33/mese

valutazioni e recensioni su #### Speedwrite

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Copia.ai

Ideale per l'aggiornamento di contenuti già esistenti

via Copia.IACopia.ai è uno dei nomi più importanti nel settore dell'IA. Con oltre 10 milioni di utenti, tra cui alcuni di Microsoft, eBay e Nestle, non sorprende che questo strumento sia presente in molti elenchi di alternative a Wordtune. Lo strumento aiuta a riscrivere un'enorme varietà di contenuti, tra cui il copy di siti web, il copy di e-commerce e gli annunci digitali. 📝

Copy.ai: le migliori funzionalità/funzioni

Con più di 90 strumenti e modelli, non è mai stato così facile aggiornare i contenuti esistenti e trovare il modo di riscrivere i pezzi per renderli rilevanti

L'interfaccia utente è semplice e intuitiva, per cui i nuovi utenti non impiegheranno ore a familiarizzare con il sistema

Collaborare in tempo reale con i membri del team per raggiungere obiettivi comuni

Limiti di Copy.ai

Questo strumento è una delle opzioni più costose dell'elenco, il che rappresenta una sfida per le piccole aziende che cercano prezzi vantaggiosi

Secondo alcuni utenti, il testo generato manca di una componente umana e potrebbe essere più creativo

Copy.ai prezzi

**Free Forever

Pro: $36/mese

$36/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (100+ recensioni)

4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Semplificato

Migliore per contenuti multilingue

via Semplificato Simplified è uno strumento di scrittura IA basato sul web che i team di marketing digitale utilizzano per riscrivere i contenuti e raggiungere un pubblico più ampio. Lo strumento Content Rewriter suggerisce nuove idee e riformula le frasi per renderle più coinvolgenti. Utilizzatelo per rendere i vostri contenuti più appetibili e per aumentare il traffico e le conversioni sul vostro sito.

le migliori funzionalità/funzione di #### Simplified

Gli oltre 10 toni di scrittura vi permettono di esprimere voi stessi e di costruire un'immagine unica del vostro marchio attraverso la scrittura

Con più di 30 lingue, è possibile raggiungere un pubblico vicino e lontano senza dover assumere specialisti linguistici

Limiti di Simplified

Alcuni utenti hanno trovato che la versione gratuita dei contenuti fosse limitata in termini di tono e unicità

Altri ritengono che lo strumento non sia in grado di comprendere argomenti più complessi

Prezzi semplificati

IA Writer Gratuito

IA Writer Pro: $12/mese

Semplificato valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

4.7/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. Parafraser.io

Il migliore per il controllo del plagio

via Paraphraser.io Paraphraser è uno strumento di IA quattro in uno con funzionalità/funzione di scrittore di articoli, controllore di plagio, controllore grammaticale e riepilogatore. Utilizzatelo per migliorare le vostre capacità di scrittura e aggiornare vecchi contenuti in pochi secondi. Per iniziare, caricate i contenuti esistenti e premete parafrasi per scoprire nuovi modi di formulare i vostri pensieri. 🤔

Le migliori funzionalità di Paraphraser.io

I piani a pagamento offrono le funzionalità Creative, Smarten e Shorten per aggiungere un tocco unico al vostro lavoro o per condensarlo e renderlo più leggibile

Tutte le funzioni di article rewriter sono completate e gratuite

L'interfaccia semplice e facile da usare vanta una bassa curva di apprendimento

Limiti di Paraphraser.io

Ci sono limiti alle parole, a meno che non si opti per un piano a pagamento

Alcuni utenti ritengono che la versione gratuita presenti troppi annunci pubblicitari che distraggono, ma è possibile evitarlo scegliendo un piano a pagamento

Prezzi di Paraphraser.io

Settimanale di base: $9/settimana

$9/settimana Mensile di base: $23/mese

$23/mese Annuale: $69/anno

$69/anno Azienda 1: $50

$50 Azienda 2: $125

$125 Azienda 3: $225

Paraphraser.io valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Crema di scrittura

Migliore per gli utenti mobili

via Scrivere Writecream è uno strumento di scrittura IA costruito su ChatGenie, che combina la potenza di ChatGPT e Google Search. Ciò significa che è possibile utilizzare eventi successivi al 2021 per informare i propri contenuti, rendendo i pezzi esistenti più rilevanti che mai. Utilizzate la modalità di comando per chiedere allo strumento di riscrivere un contenuto, sia esso un articolo di blog, un riepilogo/riassunto di un podcast o un post sui social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writecream

Con l'app per dispositivi mobili, potete creare contenuti ovunque vi troviate, sia che abbiate accesso al vostro desktop sia che abbiate bisogno di riscrivere contenuti in un attimo dal vostro telefono

Le oltre 75 lingue disponibili lo rendono uno degli strumenti più completi per le aziende con un pubblico in diversi Paesi

Basato su strumenti di aiuto alla scrittura come il ponte prima-dopo e le soluzioni problema-agitazione, questo strumento aiuta a superare il blocco dello scrittore

Limiti di Writecream

Alcuni utenti hanno scoperto di aver utilizzato i crediti più velocemente del previsto, il che significa che hanno dovuto pagare di più per riscrivere i contenuti di cui avevano bisogno

Alcuni utenti hanno riscontrato una curva di apprendimento ripida nell'utilizzo dell'interfaccia

Prezzi di Writecream

**Free Forever

Unlimitato: $29/mese

$29/mese Standard: $49/mese

$49/mese Esteso: $69/mese

Valutazioni e recensioni di Writecream

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

Bonus:_ **Wordtune Vs Grammarly !

Riscrivi il contenuto più velocemente con le alternative di Wordtune

Con le alternative a Wordtune di cui sopra, potete riscrivere e parafrasare i contenuti in meno tempo, permettendovi di concentrarvi sulla riunione con i vostri clienti obiettivi di marketing prima. Che si tratti di creare contenuti informativi per il blog, di redigere email intelligenti o di standardizzare i manuali interni, c'è uno strumento che permette di terminare il lavoro. Scaricate l'app di ClickUp e iniziate a riscrivere e parafrasare i contenuti in meno tempo di quanto abbiate mai pensato. Il nostro assistente di scrittura IA vi darà sicuramente idee creative e vi aiuterà a trovare nuovi modi per condividere i vostri pensieri. 🙌