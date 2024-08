Le 10 migliori alternative e concorrenti di Speedwrite 2024

Speedwrite è uno strumento alimentato dall'IA per generare contenuti unici. Il mio lavoro consiste nel parafrasare qualsiasi testo, su qualsiasi argomento, per creare un testo unico al 100%. Segue le best practice di scrittura per creare contenuti adatti ai lettori.

Fin dalla sua nascita, Speedwrite ha conquistato molti utenti tra studenti, ricercatori, scrittori di contenuti, copywriter, esperti SEO e di marketing.

Sebbene Speedwrite sia, a detta di tutti, uno strumento eccellente, da fare ha i suoi limiti e potrebbe non essere adatto a tutti. Ecco perché è una buona idea conoscere alcune delle migliori alternative e concorrenti di Speedwrite, confrontarle e trovare uno strumento che possa adattarsi meglio alle vostre esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a Speedwrite?

Ci sono così tanti Generatori di contenuti IA là fuori e tutti sembrano vantare funzionalità/funzione uguali o simili. Quando si esplorano le loro pagine di destinazione, le cose possono diventare confuse, perché tutti promettono molto e può essere difficile capire cosa è veramente importante e cosa no. Dovete cercare la velocità, l'originalità o gli strumenti di collaborazione? L'app mobile è una funzionalità/funzione essenziale? Sono disponibili anche alternative gratuite a Speedwrite, ma sono valide? Cerchiamo di capire quali sono le funzionalità/funzione da tenere in considerazione.

Facilità d'uso: Quando si esplorano le alternative a Speedwrite, è sicuramente meglio optare per una soluzione di facile utilizzo per l'utente. IA strumenti di scrittura dovrebbe essere facile e piacevole, e un'interfaccia utente intuitiva e pulita è una delle condizioni per farlo.

Controllo grammaticale e ortografico: L'intero scopo di Strumenti di IA per la scrittura è quello di fargli fare il lavoro al posto vostro. Se si deve perdere tempo a controllare la grammatica e l'ortografia dell'output, tanto vale scrivere tutto da soli.

Funzioni di modifica avanzate: Idealmente, il generatore di testo che scegliete non dovrebbe limitarsi a sfornare solo testo. Dovrebbe offrire funzionalità/funzione per rendere la scrittura il più efficiente possibile. Queste funzionalità possono includere l'elaborazione del linguaggio naturale, un contatore di parole, un punteggio di leggibilità con analisi e suggerimenti, sinonimi, toni di voce e formati e così via.

Integrazione ed esportazione: Se il generatore di testi viene utilizzato per lavoro, che si tratti di marketing, commerciale o di sviluppo della produttività per questo motivo, è necessario disporre di strumenti di collaborazione e di opzioni di esportazione che consentano di integrare perfettamente il testo generato nello strumento di collaborazione o nell'elaboratore di testi in uso. Anche l'integrazione con i servizi di archiviazione cloud è un vantaggio.

Le 10 migliori alternative a Speedwrite da usare nel 2024

Ora è arrivato il momento di guidarvi tra i migliori filatori di contenuti, riscrittori IA e altre alternative a Speedwrite presenti oggi sul mercato.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Probabilmente avete già sentito parlare molto di ClickUp, ma sapevate che questa piattaforma di produttività completa è dotata anche di uno strumento di scrittura AI? ClickUp AI è una funzionalità/funzione sviluppata per soddisfare le esigenze di tutti i vostri team, dalle vendite al marketing, dal supporto clienti alla gestione dei prodotti. È possibile utilizzarla per la documentazione del progetto , studi di caso, reportistica, email di sensibilizzazione, PRD, programmi di riunione e molto altro ancora.

Ancora meglio, lo strumento utilizza prompt IA attentamente studiati e meticolosamente creati per qualsiasi ruolo e scopo, organizzati in pratici modelli.

Per istanza, se avete bisogno di migliorare il vostro scrittura tecnica gioco, ClickUp ha un'eccellente Modello di prompt di ChatGPT per la scrittura tecnica per aiutarvi in questo senso, e ci sono un numero di modelli di piani di ricerca particolarmente utili per i team.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Ideale per briefing di progetti, reportistica, descrizioni di prodotti, email di sensibilizzazione e promozione, contenuti di siti web, ecc

Automazioni di ClickUp aiutano a lavorare più velocemente grazie all'automazione di molte delle attività più noiose

Una riccaLibreria di modelli con prompt già pronti per un ampio intervallo di processi e attività

Generazione del riepilogo/riassunto del progetto per commenti, note o qualsiasi altro contenuto da riepilogare/riassumere

Contenuto pre-strutturato con intestazioni, elenchi puntati, tabelle, ecc

Limiti di ClickUp

Capacità di conversazione con l'IA limitate, quindi non è possibile discutere o andare avanti e indietro con essa come con altri strumenti

All'inizio ClickUp può essere un po' troppo impegnativo perché ha molte funzionalità/funzione; c'è un po' di curva di apprendimento (ma ne vale la pena!)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Enterprise: Contattare ClickUp per i prezzi

Contattare ClickUp per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Copy.ai\_.jpg Copia.ai /$$$img/

via Copia.IACopy.ai è un altro eccellente generatore di testi IA che può essere una valida alternativa a Speedwrite.

Progettato principalmente per il copywriting e la creazione di contenuti, Copy.ai lavora elaborando i prompt dell'utente (che dovrebbero essere forniti insieme a un contesto per ottenere risultati migliori) per creare post unici per blog, email, testi commerciali, testi pubblicitari e contenuti per i social media che convertono.

Nell'eCommerce, può fornire un'immagine di alle vendite commerciali online creando descrizioni convincenti dei prodotti.

Come ClickUp, anche questo programma dispone di modelli di contenuto preconfezionati, anche se non così numerosi e non così ricchi come quelli di ClickUp.

Copy.ai è uno strumento multilingue che genera testi in oltre 29 lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di Copy.ai

Può produrre contenuti con stili e toni diversi

oltre 90 strumenti e modelli

Eccellente supporto e centro assistenza

Interfaccia utente pulita e intuitiva

Limiti di Copy.ai

Può richiedere un fact-checking

Occasionalmente rallenta

Non è l'ideale per i contenuti a modulo lungo

L'output di contenuti di alta qualità non è coerente

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro : $36/mese per utente

: $36/mese per utente Azienda: Contattare Copy.aiA per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2 : 4.8/5 (170+ recensioni)

: 4.8/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (55+ recensioni)

3. Scrittura

via Scritture sonore Se cercate un generatore automatico di testi orientato alle esigenze del marketing, non cercate altro che WriteSonic.

Questo strumento di copywriting guidato dall'IA crea contenuti pronti per la SEO e privi di plagio per blog, email promozionali e di sensibilizzazione, post sui social media, annunci e descrizioni di prodotti. È alimentato da GPT-4 e supporta attualmente 24 lingue.

Grazie all'integrazione con Surfer SEO, i risultati sono automaticamente ottimizzati per le parole chiave e facilmente modificabili se necessario. Inoltre, se siete a corto di idee per i contenuti, Writesonic ha uno strumento per ispirarvi e farvi iniziare.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Potente strumento di parafrasi per riscritture uniche e migliori dell'originale

Strumento di espansione del testo per chi ha difficoltà a riunire le parole richieste

Modelli per annunci su Facebook e Google

Riepilogatore/riassunto dei contenuti per riepilogare istantaneamente gli articoli a modulo lungo

Integrazione perfetta con Zapier

Limiti di Writesonic

Il testo può richiedere un controllo grammaticale

Il limite di conoscenza impedisce di scrivere sugli argomenti più recenti

Non è tra gli strumenti più economici, rispetto a molti altriAlternative a Writesonic Prezzi di Writesonic

**Versione di prova gratuita

Pro: Tra $12,67/mese e $666/mese in base al numero di utenti e al numero di parole generate al mese

Tra $12,67/mese e $666/mese in base al numero di utenti e al numero di parole generate al mese Azienda: Contattare Writesonic per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.810+ recensioni)

4,7/5 (1.810+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.790+ recensioni)

4. Narrato

via Narrato Per i copywriter e gli autori di contenuti, Narrato è un nome che non ha bisogno di particolari presentazioni. Questa piattaforma e mercato per scrittori freelance ha recentemente puntato sull'IA, aggiungendo un generatore di contenuti alla sua gamma di funzionalità/funzione.

Oltre all'assistente di contenuti IA, permette a team e singoli di gestire l'intero flusso di lavoro in un unico luogo, direttamente sulla piattaforma, e dispone di ricchi strumenti di gestione del team e di collaborazione per rendere il processo di creazione dei contenuti il più efficiente possibile. Gli strumenti di IA consentono di risparmiare enormi quantità di tempo generando brief di contenuto che i manager possono poi assegnare agli autori e gestendo l'intero flusso di lavoro attraverso la piattaforma. Si tratta di una grande risorsa per tutti i team che si sforzano di creare contenuti di essere più produttivi .

Funzionalità/funzione migliori di Narrato

Facile assegnazione e monitoraggio delle attività, con notifiche, azioni in blocco e repository dei contenuti

Lo strumento di IA genera idee e brief sui contenuti

Narrato genera contenuti pronti per la SEO e ad alte prestazioni

Controllore di plagio incorporato

Suggerimenti di leggibilità, grammatica e struttura del testo

Limiti di Narrato

Le funzionalità/funzione dei social media sono piuttosto basilari

La reportistica necessita di miglioramenti

Narrato potrebbe avere più integrazioni per diventare veramente una soluzione unica

Prezzi di Narrato

Pro: $45/mese

$45/mese Business : $95/mese

: $95/mese Personalizzato: Contattare Narrato per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Narrato

G2: 4.8/5 (30 recensioni)

4.8/5 (30 recensioni) Capterra: 4.9/5 (15 recensioni)

5. ParolaAi

via ParolaAi Si tratta di uno strumento semplice e senza fronzoli, progettato per ottimizzare la produzione di contenuti utilizzando l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale per creare testi altrettanto validi di quelli prodotti dall'uomo, se non migliori. Si basa su funzionalità di riformulazione, riscrittura e ristrutturazione, il che significa che lavora al meglio quando gli viene dato un intero testo su cui lavorare.

Questo strumento può anche migliorare il contenuto originale suggerendo modi per renderlo più leggibile, migliorare la chiarezza e suddividere il testo in frasi più brevi e concise.

Le migliori funzionalità/funzioni di WordAi

Garantisce l'assenza di contenuti duplicati o il rilevamento dell'IA

Ottimi tempi di consegna

Grazie alle API native è possibile integrare facilmente le riscritture nel proprio flusso di lavoro

Limiti di WordAi

È uno strumento di content-spinning, non adatto alla creazione di contenuti originali di alta qualità

Funzionalità/funzione di modifica dei contenuti molto basilari

Prezzi di WordAi

Mensile: $57/mese

$57/mese Annuale: $27/mese

$27/mese Azienda: Chiedere a Word.IA per i prezzi

Valutazioni e recensioni su WordAi

G2: 3.8/5 (18 recensioni)

3.8/5 (18 recensioni) Capterra: 4.1/5 (13 recensioni)

6. QuillBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg QuillBot /%img/

via QuillBot QuillBot è un altro strumento che non vi aiuterà a creare contenuti nuovi e unici, ma se state cercando una soluzione per accelerare la vostra riscrittura o sfornare pezzi di contenuto simili, potrebbe essere un'alternativa interessante a Speedwrite che merita la vostra attenzione.

Oltre allo strumento Paraphraser, questo programma di riscrittura di articoli presenta anche un controllore grammaticale, un controllore di plagio, uno strumento di co-scrittura e un riepilogare/riassumere i contenuti. Il generatore di citazioni è una funzionalità/funzione di interesse che può aiutare ad aggiungere citazioni accurate e verificate in poco tempo.

QuillBot è uno strumento basato sul web e dispone di un'estensione per Chrome, decisamente comoda. Il codice colore dei contenuti parafrasati aiuta a tenere traccia delle modifiche apportate, in modo da non ripetersi durante il processo di scrittura.

Le migliori funzionalità di QuillBot

Ha una varietà di modalità, da quella formale a quella creativa, compresa la fluidità

Lavora in più di 23 lingue

Tesauro incorporato per cambiare le cose con i sinonimi

Supporta più lingue

L'estensione per Chrome lavora su Google Documenti

Limiti di QuillBot

Come moltiAlternative a QuillBotnon crea contenuti originali

Produzione limitata anche con i piani a pagamento (es. 6.000 parole nel Riepilogare/riassumere, 4 sinonimi)

Può essere difettoso

È uno dei pochi strumenti gratis di questo elenco

Prezzi di QuillBot

Base: piano Free

piano Free Premium: $9,95/mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

Capterra: 4.6/5 (118 recensioni)

4.6/5 (118 recensioni) Trustpilot: 3.2/5 (96 recensioni)

7. Parafraser.io

via Paraphraser.io Paraphraser.io è un'altra soluzione semplice e diretta per creare contenuti originali e privi di plagio in base a ciò che gli si dà in pasto. Questa alternativa gratuita a Speedwrite è in grado di parafrasare accuratamente qualsiasi tipo di testo in pochi secondi e può essere utile quando si ha bisogno di uno spinner di contenuti semplice e veloce.

È molto facile da usare, ha un'interfaccia online intuitiva e promette di aiutare a evitare contenuti duplicati.

Il generatore di parafrasi ha sei modalità: Fluency, Standard, Creative, Word Changer, Shorten e Smarter, che consentono una grande flessibilità in termini di tono dell'output.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paraphraser.io

Strumento semplice, economico e veloce per parafrasare i contenuti e creare testi unici

Dispone di API senza spazio di archiviazione dei dati e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Promette una parafrasi di livello umano

Una delle poche alternative gratuite a Speedwrite in questo elenco

Limiti di Paraphraser.io

Interfaccia utente pesante per gli annunci pubblicitari

Non sempre affidabile in termini di originalità

Piano gratis molto limitato per i suoi strumenti di scrittura

Non ci sono abbastanza feedback o recensioni da parte degli utenti

Prezzi di Paraphraser.io

**Gratis

Settimanale : $7/settimana

: $7/settimana Mensile : $20/mese

: $20/mese Annuale: $60/anno

Valutazioni e recensioni di Paraphraser.io

Trustpilot: 3.7/5 (8 recensioni)

3.7/5 (8 recensioni) Nessuna recensione di G2 o Capterra disponibile

8. SpinBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/SpinBot.jpg SpinBot /%img/

via SpinBot Tra le alternative gratuite a Speedwrite, SpinBot si distingue dalla concorrenza per la sua semplicità. Da fare proprio come suggerisce il nome, SpinBot vi aiuta ad aumentare rapidamente la vostra produzione riformulando o centrifugando il testo.

È una buona scelta per i marchi e le aziende che cercano di aumentare la visibilità sul web attraverso il marketing dei contenuti, e può essere utile anche per studenti e ricercatori.

Le migliori funzionalità di SpinBot

Funzionalità/funzione di riepilogare/riassumere aggiunta di recente

Ha uno strumento separato per il controllo grammaticale e il suggerimento di sinonimi

Il mio lavoro è molto veloce e può elaborare più lingue

Il piano Free lo differenzia da altri strumenti alternativi di parafrasi Speedwrite

Limiti di SpinBot

Lo strumento è molto elementare rispetto aalla maggior parte delle alternative a Spinbot e non è in grado di produrre contenuti creativi o originali

Il testo generato potrebbe necessitare di un controllo di plagio con i suoi strumenti di intelligenza artificiale

Anche se non c'è un limite alle sessioni, il testo generato non deve superare le 10.000 parole

Prezzi di SpinBot

Gratuito

Valutazioni e recensioni su SpinBot

Trustpilot: 4/5 (6 recensioni)

4/5 (6 recensioni) Nessuna recensione di G2 o Capterra disponibile

9. Scrivere

via Riscrivere Anche se non si tratta esattamente di uno strumento per la generazione di testo, ma piuttosto di uno strumento di assistente di scrittura dotato di intelligenza artificiale outwrite è comunque una solida alternativa a Speedwrite, a pagamento o gratis, per chi ha interesse a usare l'apprendimento automatico per migliorare la propria scrittura.

Questa soluzione simile a Grammarly ha funzionalità/funzione di parafrasi, controllo grammaticale e ortografico e può anche aiutare con lo stile e la strutturazione. La versione gratuita è piuttosto elementare e aiuta solo con la grammatica e l'ortografia, mentre i piani a pagamento offrono più funzionalità, tra cui suggerimenti strutturali e di stile e strumenti di scrittura per il controllo del plagio.

Le migliori funzionalità/funzione di Outwrite

Si integra in qualsiasi elaboratore di testi (Documenti Google, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Supporto per inglese, francese e spagnolo

Statistiche e approfondimenti su leggibilità e stile

Strumenti di parafrasi disponibili in questa alternativa a Speedwrite

Limiti di Outwrite

Le funzionalità/funzione premium sono piuttosto costose

Alcuni problemi di incoerenza

Lamentele sul servizio clienti

Prezzi di Outwrite

**Gratis

Pro: $8,95/mese per utente

$8,95/mese per utente Teams: $7,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Outwrite

G2: 4.3/5 (15 recensioni)

4.3/5 (15 recensioni) Capterra: 4.2/5 (22 recensioni)

10. Frase

Via Frase Frase.io è un sito innovativo strumento di IA progettato per ottimizzare la creazione di contenuti e la strategia di ottimizzazione per i motori di ricerca. Fornisce briefing approfonditi sui contenuti, risponde a domande sui vostri contenuti e vi fornisce informazioni utili per migliorare il vostro posizionamento SEO.

Grazie alla sua capacità di analizzare i contenuti web più performanti, Frase.io è un'applicazione di inestimabile valore strumento di parafrasi e di riscrittura di articoli per la creazione di contenuti in grado di raggiungere il pubblico di riferimento. È dotato di un controllore grammaticale e sta diventando una delle alternative più popolari a Speedwrite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase

Strumento di parafrasi incorporato che utilizza tre diversi stili per scrivere brevi contenuti

I suoi strumenti di scrittura IA possono anche generare sezioni o frammenti di testo, che possono includere qualsiasi cosa, daproposte di progetto alle sezioni FAQ del vostro sito web

Facile condivisione di un documento in PDF di sola lettura o di un documento completo attraverso la piattaforma (non è necessario usare Microsoft Word o Google Documenti)

limiti di #### Frase

Per generare più di 4.000 parole, il componente aggiuntivo Pro richiede una sottoscrizione mensile di 35 dollari

Lo strumento potrebbe migliorare la sua accuratezza nel generare parole chiave SEO e raccomandazioni basate sulla SERP

A differenza di altri strumenti di IA, non offre una versione veramente gratis

L'article rewriter può funzionare in più lingue, ma lavora meglio in inglese

Prezzi di Frase

Solo: $14,99 per utente al mese

$14,99 per utente al mese Basic: $44,99 per utente al mese

$44,99 per utente al mese Teams: $114,99 (3 utenti, e $25 al mese per ulteriori membri del team)

opinioni e recensioni dei clienti su #### Frase

G2: 4.9/5 (280+ recensioni)

4.9/5 (280+ recensioni) Capterra: N/A

