25+ Migliori estensioni di Chrome per la produttività nel 2024

Lavorate più sui browser che sulle app desktop?

Dal blocco delle distrazioni al project management, potete migliorare la vostra esperienza di navigazione (e la produttività generale!) con l'aiuto di Estensioni per Google Chrome .

Le estensioni di Chrome sono programmi software creati per fornire funzioni aggiuntive al browser Chrome.

Da fare, con oltre 100.000 estensioni di Chrome disponibili, per scegliere quelle che vi aiuteranno risparmiare tempo e lavoro richiesto? Siete nel posto giusto! Ho raccolto le migliori estensioni per Google Chrome per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra esperienza con Chrome.

20 Migliori estensioni di Chrome per la produttività

1. Estensione ClickUp per Chrome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/clickup-chrome.png ClickUp - una delle migliori estensioni per Chrome di Google /$$$img/

Il Estensione di ClickUp per Chrome è una delle migliori estensioni per Chrome che aggiunge ai preferiti le funzionalità di project management nella finestra del browser. Sia che lavoriate all'interno o all'esterno della piattaforma ClickUp, risparmierete tempo e velocizzerete il vostro flusso di lavoro.

ClickUp è l'estensione di il più grande strumento per la produttività !

Con una sola funzionalità/funzione dell'estensione ClickUp per Google Chrome, sarete in grado di verso il picco di produttività :

Prendere note con la modifica del testo all'interno del fileBlocco note in ClickUp* Segnalibro di un sito e salvataggio come attività

Screenshot dell'intera scheda del browser o selezionare una determinata area da aggiungere a un'attività o da scaricare sul computer

Individuare l'attività nell'estensione e selezionarla per iniziare il monitoraggio del tempo

Allegare le email di Gmail o Outlook alle attività e creare attività a partire dalle email

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/chrome-extension-button-1.gif la migliore estensione per Google Chrome - ClickUp!

/$$img/

Il pulsante fluttuante di ClickUp consente di accedere rapidamente al blocco note, ai segnalibri, agli screenshot, al monitoraggio del tempo e alla creazione di un'attività da qualsiasi pagina web

Valutazione media delle recensioni: 4.9/5 (100+ recensioni) Scaricare

2. OneTab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-14.34.56.png Onetab - Estensioni per Google Chrome /$$$img/

A proposito di problemi con le schede, OneTab può risolverli. Invece di avere tutte le schede aperte, questa estensione di Google Chrome le inserisce in un pratico elenco in una sola nuova pagina. In questo modo, tutti i collegamenti chiave che si desidera utilizzare sono a portata di clic.

Potrete risparmiare fino al 95% della memoria del browser perché non avrete molte schede aperte.

Nessun problema, niente più schede. In questo modo si mantiene la produttività e il desktop del computer pulito.

Valutazione media: 4.6/5 (13.000+ recensioni) Scaricare

3. Loom per Chrome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-14.36.39.png Loom - estensioni per Chrome per la condivisione degli schermi /$$$img/

Con Loom è facile registrare video e condividerli con il team. Smettete di inviare email inutili e spiegatevi in modo più chiaro ed esauriente con un rapido video. Loom è Registratore di schermo in estensione di Chrome è l'estensione per il browser perfetta per le attività in rapido movimento e per team virtuali che desiderano una connessione personale.

Curiosi di conoscere il il miglior software di registrazione dello schermo , software di registrazione dello schermo senza filigrana e alternative a Loom ? Controlla Clip di ClickUp che consente di registrare lo schermo direttamente all'interno di un'attività!

Valutazione media delle recensioni: 4.8/5 (10.000+ recensioni) Scaricare

4. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image3-1400x856.png momentum chrome estensione /$$$img/

L'invio di email e di informazioni può essere una delle attività più lunghe e ripetitive che il vostro servizio clienti o i team commerciali devono affrontare. Se state cercando di ridurre i tempi di scrittura email, l'estensione per Chrome di HubSpot è un'ottima soluzione. È possibile scaricare gratuitamente l'estensione e ottenere l'accesso istantaneo a email riutilizzabili modelli di email riutilizzabili , monitoraggio della comunicazione, CRM per Gmail e commerciale strumenti per la produttività nella finestra In arrivo.

Con oltre 900.000 utenti, l'estensione di HubSpot significa meno email, più risultati e molta più produttività per voi e la vostra azienda.

Valutazione media: 4.5/5 (8.000+ recensioni)

Bonus:_

CLICKUP AI Estensioni AI per Chrome

5. Finestra In Arrivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Screenshot-5-13-2022-4-23-44-PM.png estensione della finestra In arrivo a destra /$$$img/

Cambiate il modo in cui utilizzate il vostro account Gmail con l'estensione per la produttività di Gmail Right In arrivo. Right In arrivo consente agli utenti di dedicare meno tempo alla finestra In arrivo e più tempo alle cose che contano.

Con 11 funzionalità/funzione in totale, è un must per ogni utente di email.

Queste funzionalità/funzione includono:

Email ricorrenti: per smettere di inviare sempre la stessa email

Monitoraggio delle email: per sapere chi apre le vostre email e quando

Sequenze di email: Automazioni del processo di follow-up delle email all'interno di Gmail

Mail Merge: Scalare il vostroemail con funzionalità di invio di email di massa.

Valutazione media delle recensioni: 4.7/5 (12.250+ recensioni) Scaricare

6. Salva in tasca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-18.06.18.png

/$$$img/

Onestamente, non so come farei ad affrontare la giornata senza Pocket. Avete bisogno di condividere qualcosa di diverso? Salvate su Pocket. È emerso come il miglior sito di web clipper del momento, battendo Instapaper e altri grazie al suo motore di raccomandazione, all'ottima interfaccia e alle funzionalità/funzione della comunità.

Salvo tutti i contenuti che voglio leggere in un secondo momento attraverso l'icona dell'estensione di Pocket e poi li condivido con gli amici sui social network dalla mia finestra In arrivo.

Quando navigo sul web e mi imbatto in contenuti che ritengo interessanti, li salvo nella mia finestra In arrivo con questa pratica estensione di Chrome. Il testo, il collegato o l'immagine appariranno poi sul mio telefono o tablet, dove potrò cliccarci sopra in un secondo momento.

Si tratta di un'ottima finestra In arrivo per i riferimenti, che offre ampie possibilità di tornare in un secondo momento a sfogliarla.

Valutazione media delle recensioni: 4.1/5 (oltre 7.500 recensioni) Scaricare

7. Grammarly per Chrome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-17.47.08.png Grammarly - la migliore estensione di Chrome per la scrittura /$$$img/

Oh, come ti amo, Grammarly, fammi contare i modi!

Correggi tutto ciò che sbaglio (e anche alcune cose che faccio bene). Grammarly porta il controllo ortografico a un altro livello perché è in grado di controllare l'ortografia indipendentemente dal programma in cui ci si trova, compresi i documenti Google e WordPress, dove Grammarly si rivela più spesso.

Attraverso l'estensione, Grammarly può anche correggere i post sui social media, le email e qualsiasi altro contenuto all'interno del browser Chrome. Inoltre, è un controllo ortografico per i caricamenti sul web, che ci mantiene tutti sani di mente.

Inoltre, sul sito web di Grammarly è possibile usufruire di un correttore ortografico e grammaticale e avere a disposizione il proprio Google Drive i file caricati vengono controllati per verificare la presenza di tutti i tipi di errori di battitura.

Valutazione media delle recensioni: 4.5/5 (40.000+ recensioni) Scaricare

8. Momento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image3-1400x856.png momentum - Estensione per Chrome /$$$img/

Lancia questo sfondo a ogni nuova scheda del browser Chrome. Questa pagina web vi regalerà un momento di calma con l'ispirazione per essere più produttivi. Lasciatevi ispirare da un'immagine e una citazione giornaliera, impostate un obiettivo giornaliero e monitorate il vostro elenco di cose da fare.

Eliminate le distrazioni e sconfiggete la procrastinazione con una promemoria dell'obiettivo del giorno su tutte le vostre pagine web.

Valutazione media: 4.4/5 (oltre 13.500 recensioni) Scaricare

9. Rimanere concentrati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-14.55.45.png estensione per Chrome di stayfocusd /$$$img/

StayFocusd è un'utile estensione di Chrome che monitora il tempo trascorso su siti specifici e offre la possibilità di bloccare quelli più popolari, come Reddit, Facebook, Twitter o altri fastidiosi siti di social media, per rimanere concentrati sull'attività da svolgere.

Ma se volete cambiare le vostre impostazioni, dovete rispondere e completare una sfida che vi renderà più difficile tornare alle vostre vecchie abitudini!

Valutazione media: 4.5/5 (7.000+ recensioni) Scaricare

10. Dashlane - Gestore di password

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-14.58.34.png estensione dashlane per Chrome /$$$img/

Una delle più utili estensioni di Google Chrome, Dashlane è utile quando si va su ogni singolo sito web e non si riesce a ricordare la password.

Il problema non è la vostra memoria, ma il mondo in cui viviamo (o almeno così mi piace pensare). Ma il mondo non è poi così male, soprattutto quando il team di Dashlane viene in vostro soccorso per salvarvi dagli incubi legati alle password. Basta fare clic sul pulsante Dashlane per condividere la password di cui avete bisogno.

Per saperne di più su Dashlane e su altre soluzioni, consultate questo post su gestori di password .

Valutazione media delle recensioni: 4.4/5 (oltre 1.500 recensioni) Scaricare

11. Timewarp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.00.34.png

/$$$img/

Questa è una di quelle estensioni del browser che sembrano uno scherzo, ma poi ci si rende conto che è esattamente la cosa che mancava da una vita.

Simile a StayFocusd, ma quando si digita una frase non produttiva, perdita di tempo sito web, vi riporta a uno più produttivo, a una citazione motivazionale, a un'immagine o a un timer che vi mostra quanto tempo avete già trascorso sul sito.

È il momento di da fare e TimeWarp fa in modo che abbiate molto tempo per Da fare.

Valutazione media delle recensioni: 4.5/5 (oltre 200 recensioni) Scaricare

12. Tracciamento delle email per Gmail - Mailtrack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image1.png Estensione di Mailtrack per Chrome /$$$img/

Vi siete mai chiesti se una persona ha aperto o meno la vostra email? Con Mailtrack, non dovrete più farlo.

Questa estensione gratuita di Chrome per Gmail ve lo mostrerà:

Se l'email è stata ricevuta

Se è stata aperta

Quando è stata aperta

Quante volte è stata aperta

È anche possibile filtrare le email in base a quali sono state aperte o meno. È un'app ideale se gestite dei client e avete bisogno di sapere se hanno ricevuto o meno le vostre email.

Valutazione media: 4.4/5 (11.000+ recensioni) Scaricare

13. RescueTime per Chrome e Chrome OS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/unnamed.jpeg estensione rescuetime per Chrome /$$$img/

Sì, RescueTime monitora i siti che visitate sul web, ma con RescueTime siete voi a decidere quali siti sono produttivi o meno, con suggerimenti su ciò che costituisce un sito web "produttivo" (senza imbrogli, dai).

Alla fine della giornata o della settimana, lo strumento fornisce un punteggio di produttività che consente ai titolari di aziende di sapere quanto tempo hanno trascorso su siti web produttivi rispetto a quelli fastidiosi non produttivi. Questo strumento è un must per ogni imprenditore serio!

Valutazione media delle recensioni: 4.1/5 (oltre 200 recensioni) Scaricare

14. Foresta: rimanere concentrati, essere presenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/Screen-Shot-2021-04-21-at-9.05.13-PM.png Forest gestisce l'elenco dei blocchi con l'estensione Chrome /$$$img/

Il popolare strumento di produttività è disponibile anche sul Chrome Web Store.

Forest vi aiuta a a mettere da parte blocchi di tempo da fare sull'elenco delle cose da fare, senza cedere agli impulsi di procrastinazione. L'obiettivo di questa estensione di Chrome per l'elenco delle cose da fare è quello di far crescere un albero rimanendo concentrati su un'attività alla volta, senza visitare i siti della vostra lista nera.

Valutazione media delle recensioni: 4/5 (900+ recensioni) Scaricare

15. Fare screenshot di pagine web interamente - FireShot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.05.11.png estensione fireshot di Chrome /$$$img/

Fireshot è un altro must per il vostro arsenale di estensioni. Tutti sanno quanto sia utile la funzionalità screenshot sui dispositivi mobili. Fireshot porta questa funzione sul desktop. È possibile effettuare screenshot dell'intera pagina o selezionare una sezione da catturare in pochi secondi.

Vedete una ricetta che vi piace su un sito? Fate uno screenshot. Avete bisogno di un'istantanea di alcuni dati trovati in rete? Screenshot. Avete trovato una bella maglietta che volete comprare ma vi serve un secondo parere? Fate uno screenshot.

Fireshot permette di catturare, modificare e salvare gli screenshot in formato PDF, JPEG, GIF e PNG. È anche possibile aggiungerli direttamente a OneNote o agli appunti. Tutti questi file vengono memorizzati localmente e possono essere utilizzati anche offline!

Valutazione media: 4.9/5 (32.000+ recensioni) Scaricare

16. Marinara: Assistente Pomodoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image9.png Estensione per Chrome della Tecnica del Pomodoro di Marinara /%img/

Questa è l'estensione di Chrome perfetta per mantenere le attività e trovare il tempo per le pause.

Il Tecnica del Pomodoro è una tecnica di tecnica di gestione del tempo che concentra il lavoro in intervalli di tempo specifici e poi concede il tempo di riposare.

Un Pomodoro dura di solito 25 minuti, poi si fa una pausa di 3-5 minuti. Poi, dopo altri Pomodori, si ottengono pause di dimensioni più estese, di solito da 15 a 30 minuti.

L'estensione per il browser di Pomodoro consente di tenere traccia dei Pomodori direttamente sul browser Chrome, senza dover ricorrere a strumenti aggiuntivi per il monitoraggio del tempo.

Riceverete una notifica sul browser o sul desktop.

Valutazione media delle recensioni: 4.9/5 (1.000+ recensioni) Scaricare

17. MightyText - SMS da PC e testi da computer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.08.40.png estensione chrome di mightytext /$$$img/

Va bene, questa è solo per gli utenti Android, ma potrebbe essere una svolta. Con MightyText, i messaggi di testo vengono visualizzati nel browser, in modo da non dover tirare fuori il telefono e fare clic sul pulsante Home ogni volta che suona.

Questo vi farà risparmiare un sacco di tempo. È facile che si crei una relazione di amore/odio con questa soluzione, perché a volte si preferisce non ricevere alcun messaggio, soprattutto perché viviamo in una società di sovraccarico di notifiche da parte dei social media .

Con l'app MightyText è possibile disattivare questa funzione. Naturalmente, è necessario installare anche l'app web sul telefono.

Valutazione media delle recensioni: 4.1/5 (oltre 8.800 recensioni) Scaricare

18. Hunter - Estensione per la ricerca di email

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image14.jpg Estensione per Chrome di Hunter i.o /$$$img/

Se siete come me, odiate dover cercare nei siti web per trovare l'indirizzo email del supporto o di un reparto specifico.

L'app Hunter risolve questo problema effettuando il crawling del sito web alla ricerca di indirizzi email e restituendo in pochi secondi tutti i risultati con nome, indirizzo email e reparto. Basta poi fare clic sull'icona dell'estensione nel browser Chrome per avere tutto ciò che serve.

E soprattutto, Da fare gratis e attraverso l'estensione. Altri servizi fanno pagare centinaia di euro per fare la stessa cosa dal loro sito web!

In alternativa, potete anche utilizzare Il motore di ricerca di email di UpLead .

Valutazione media delle recensioni: 4.9/5 (12.000+ recensioni) Scaricare

19. Strumento di monitoraggio del tempo di Clockify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image13.png Clockify - Monitoraggio del tempo per Google Chrome /$$$img/

Il monitoraggio del tempo sta diventando sempre più popolare man mano che le persone si cimentano come freelance invece di lavorare da 9 a 5.

I titolari d'azienda possono utilizzare Clockify per generare tabelle orarie gratis. Clockify dispone anche di un'app per dispositivi mobili e, soprattutto, si integra perfettamente con ClickUp. Il risultato è che i titolari di aziende non saranno più frustrati nel cercare di ricordare quante ore devono fatturare a un client!

Valutazione media: 4/5 (100+ recensioni) Scaricare

20. Ghostery - Blocco degli annunci per la privacy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.10.56.png estensione chrome di ghostery /$$$img/

Ottenete il controllo sui vostri dati e sugli annunci con questa estensione di Chrome Adblock. Questo Adblock garantisce una navigazione più veloce perché i tracker negli annunci vengono eliminati.

Come Ublock Origin e Mercury reader, Ghostery riduce l'ingombro di pop-up o malware durante la navigazione per ridurre al minimo la frustrazione.

Questo Adblock vi permette di decidere se volete bloccare i tracker negli annunci pubblicitari su qualsiasi sito web o inserirli in una lista bianca. Dopodiché, dipende tutto da voi. La vostra navigazione sarà inoltre anonima, per contribuire a risolvere eventuali problemi di privacy.

Valutazione media delle recensioni: 4.6/5 (13.000+ recensioni) Scaricare

21. Vincere il giorno

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.12.45.png estensione chrome per vincere il giorno /$$$img/

Questa estensione gratuita per Chrome fa parte di tracker delle abitudini e in parte di fissare un obiettivo. Si stabilisce una scadenza per il proprio obiettivo, da un giorno a 13 settimane, e si monitora lo stato di avanzamento.

È anche possibile monitorare e controllare le vostre attività quotidiane per formare abitudini migliori, come lavorare, scrivere o praticare una nuova lingua.

L'icona di un'estensione di Chrome è un ottimo posto per i vostri obiettivi, perché è proprio lì quando aprite lo schermo per iniziare la vostra giornata di lavoro.

Bonus: l'app web blocca anche i siti che vi distraggono maggiormente, così potete mettervi al lavoro.

Valutazione media: 4/5 (40+ recensioni) Scaricare

22. Noisli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-10-21-at-15.14.19.png estensione noisli chrome /$$$img/

Il plugin Noisli è diventato molto popolare grazie a una premessa promettente: creare un rumore di fondo che si desidera ascoltare (non determinato da un caffè casuale)! Ha diverse combinazioni di rumori per la lettura, la scrittura o la concentrazione.

Abbinandolo a un timer per la produttività, si ottiene il compagno sonoro perfetto per la giornata.

Valutazione media: 4/5 (800+ recensioni) Scaricare

23. Gestore di schede Workona

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-08-26-at-09.25.56.png workona tab manager estensione chrome /$$$img/

Non perdete più articoli nel cimitero virtuale a causa del sovraccarico di schede di Chrome!

Questa estensione per Google Chrome fa al caso vostro se non riuscite più a vedere cosa sia una singola scheda perché ce ne sono 36 in un'unica finestra di Chrome.

Workona consente di raggruppare le schede di Chrome correlate in dashboard (aree di lavoro) separate, in modo da poter passare comodamente da una all'altra. Un sistema di gestione delle schede aiuta a concentrarsi sull'attività da svolgere senza dover chiudere e riaprire le schede ogni giorno.

È perfetto per chi lavora su più progetti contemporaneamente. Man mano che il progetto cresce, crescono anche le aree di lavoro flessibili!

Valutazione media: 5/5 (oltre 2.500 recensioni) Scaricare

24. Cita questo per me - Web Citer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-08-26-at-08.54.26.png cita questo per me estensione Chrome /$$$img/

È il 2005 e vi manca solo un errore di battitura per concludere il vostro lavoro di ricerca... anche se sapete di non poter completare il compito senza le citazioni richieste. Qualche ora (e qualche pianto) dopo, un elenco di citazioni completo è stato forgiato!

Solo che sembra che abbiate formattato in stile APA, non nel preferito stile MLA. 🥲

Oggi è possibile creare automaticamente le citazioni in pochi secondi! Fate clic sull'icona Cite This For Me per copiare e incollare lo stile desiderato nel vostro contenuto o salvarlo nella vostra bibliografia online per poterlo consultare in seguito.

Valutazione media delle recensioni: 4.9/5 (oltre 500 recensioni) Scaricare

25. Clean Master - Pulitore della cache di Chrome

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/CleanShot-2021-08-26-at-09.21.15-1.png clean master chrome estensione /$$$img/

da fare, l'ho già fatto

La prima bugia che ho detto agli informatici quando mi hanno chiesto: "Hai cancellato la cache?" Quando vengo (virtualmente) preso di mira per sperimentare l'ira della lentezza di internet, sono frenetico e mi rifiuto di credere che si tratti di qualcosa di semplice come cancellare la cache .

La cache è il luogo in cui il browser conserva gli elementi scaricati sul disco rigido, rallentando così l'esperienza di visita ai siti.

Questa estensione di Chrome cancella la cache svuotando i dati, in modo che la prossima volta che si visita un sito, le immagini e la formattazione vengano scaricate di nuovo.

La seconda bugia che ho detto all'IT è: "Me lo ricorderò per la prossima volta!"

Valutazione media delle recensioni: 5/5 (oltre 2.700 recensioni) Scaricare

26. Scriba - Gestione della conoscenza /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Scribe-app-1400x702.png

/$$$img/

Create molta documentazione per i dipendenti, i compagni di squadra o i clienti? La creazione di video o la partecipazione a una videochiamata per mostrare un processo richiedono troppo tempo? Scriba crea queste guide per voi. Cattura i clic del mouse e le battute dei tasti mentre si completa un processo, quindi lo trasforma in una guida, completata da passaggi e screenshot.

Le guide vengono create istantaneamente e sono pronte per la condivisione, oppure possono essere modificate per aggiungere o eliminare passaggi, aggiungere note aggiuntive, eliminare informazioni sensibili e altro ancora.

L'app è disponibile come estensione per il browser Chrome o come applicazione desktop.

Valutazione media: 5/5 (oltre 100 recensioni) Scaricare

top estensioni di Chrome per sviluppatori_

Quello che aggiungi al tuo browser è importante

Spero che questo elenco vi abbia aiutato a restringere la ricerca delle migliori estensioni di Chrome per la produttività che vi faranno risparmiare tempo e lavoro richiesto. Se vi state chiedendo quale estensione provare per prima, vi consiglio l'estensione ClickUp per Chrome! Avrete a disposizione le funzionalità/funzione più diffuse del programma Piattaforma ClickUp per l'intera esperienza web:

Note illimitate

Convertire le note in attività

Allega le email alle attività e crea attività dalle email

Salvataggio di siti web per un secondo momento con un solo clic

Monitoraggio del tempo e altro ancora

Scaricate il Estensione ClickUp per Chrome oggi, e buona focalizzazione! 💡