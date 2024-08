le 10 migliori app di pianificazione e calendario AI del 2024

Siete stanchi di programmare manualmente tutti gli appuntamenti e le riunioni? Beh, non temete: sono arrivati i calendari alimentati dall'intelligenza artificiale!

Questi calendari utilizzano un'intelligenza artificiale all'avanguardia per rendere la vostra vita più facile, meglio organizzata e molto più divertente. Fidatevi di noi, rivoluzioneranno la vostra giornata lavorativa.

Quindi, senza ulteriori indugi, facciamo un tuffo negli assistenti di calendario AI che stanno conquistando il mondo del lavoro. Dai pratici widget alla programmazione intelligente, fino ai promemoria personalizzati per gli elenchi delle cose da fare, questi calendari hanno tutto. ✨

Cosa cercare nelle applicazioni di calendario AI?

AI applicazioni per il calendario dovrebbero fare di più che automatizzare la programmazione degli appuntamenti o la riprogrammazione delle riunioni ricorrenti. Con le potenti applicazioni di oggi Strumenti di intelligenza artificiale è possibile chiedere molto di più alla propria app di pianificazione.

Ecco alcune cose da cercare nel vostro assistente di calendario AI:

Smart scheduling: Trovate un'agenda AI in grado di cercare le fasce orarie migliori per prenotare o programmare riunioni, attività importanti e pause

Trovate un'agenda AI in grado di cercare le fasce orarie migliori per prenotare o programmare riunioni, attività importanti e pause Modelli : Partire da zero non è sempre facile, quindi trovate un'opzione conmodelli di orari di lavoro per avere qualcosa su cui basare la propria settimana lavorativa

Partire da zero non è sempre facile, quindi trovate un'opzione conmodelli di orari di lavoro per avere qualcosa su cui basare la propria settimana lavorativa Caratteristiche di collaborazione: Se utilizzerete il vostrosoftware di gestione delle attività per lavorare con freelance o membri di un team, cercate funzioni di collaborazione come la regolazione del fuso orario e collegamenti automatici o personalizzati per le riunioni di team

Se utilizzerete il vostrosoftware di gestione delle attività per lavorare con freelance o membri di un team, cercate funzioni di collaborazione come la regolazione del fuso orario e collegamenti automatici o personalizzati per le riunioni di team **Cercate funzioni innovative come i blocchi di tempo trascinabili e la possibilità di programmare le attività separatamente per le ore di lavoro e per quelle personali, o di determinare le finestre di disponibilità

Non c'è bisogno di preoccuparsi di chiedere troppo all'AI di oggi app di pianificazione giornaliera ! Pensate alle cose che vi portano via tempo quando programmate il vostro flusso di lavoro e trovate un'app che le automatizzi.

I 10 migliori calendari e pianificatori AI da usare nel 2024

Siete pronti ad automatizzare la gestione delle attività? Preparatevi a salutare la seccatura della pianificazione e a dare il benvenuto a un mondo di comoda gestione del tempo!

Una visione all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, i promemoria e gli eventi del calendario con ClickUp Home

Abbiamo centinaia di strumenti di intelligenza artificiale basati su ricerche per coprire ogni ruolo e caso d'uso, in modo che possiate dedicare più tempo alle cose importanti. Per esempio, Attività di ClickUp fa parte del nostro software di pianificazione delle attività che può aiutarvi a pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi progetto. ClickUp offre una potente vista Calendario per gestire più calendari o pianificare riunioni da un'unica vista. Vanta anche potenti strumenti di gestione delle attività, tra cui sottoattività, thread di commenti, tag, liste di controllo, campi personalizzati, attività ricorrenti e persino funzionalità di trasferimento automatico!

Sebbene ClickUp Brain non abbia la possibilità di pianificare le attività (ancora!), la funzione di intelligenza artificiale utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per una chiara scrittura, un brainstorming e una comunicazione assistita dall'intelligenza artificiale. Gli utenti possono anche accedere a modelli di gestione del tempo , Lavagne bianche, Richieste di ChatGPT , Chat in tempo reale e molte altre funzioni per semplificare la vita. 🌻

Inoltre, l'AI Project Manager di ClickUp Brain fornisce aggiornamenti istantanei sullo stato di avanzamento dei compiti nella vista Calendario, in modo da non dover passare a un'altra schermata per controllarli.

Risparmiare tempo con ClickUp Brain

Avete molte cose da fare e non riuscite a capire cosa fare per primo? Chiedete a ClickUp Brain. Ponete una domanda personalizzata o utilizzate uno dei suggerimenti integrati, come ad esempio:

quali sono i miei compiti urgenti?

a cosa dovrei lavorare dopo?

quali sono le attività in ritardo?

quali sono le attività aperte e assegnate a me?

L'AI Knowledge Manager di ClickUp controllerà le attività aperte e le priorità per aiutarvi a capire a cosa dovete prestare attenzione.

Le migliori caratteristiche di ClickUp:

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti di gestione dei progetti e CRM, tra cui Zoom, Gmail, Google Calendar, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack e Chrome

Personalizzate la vostra gestione del tempo con oltre 35 ClickApp che possono aiutarvi con l'automazione delle attività, l'assegnazione di punti Sprint e l'aggiunta di dati di campi personalizzati

Semplificate la collaborazione con il vostro team utilizzando assegnatari multipli, thread di commenti per qualsiasi attività, registrazioni dello schermo condivisibili e la possibilità di assegnare commenti come elementi di azione

Utilizzo su qualsiasi dispositivo o sistema operativo, compresi MacOS, Android, Windows, Linux, iOS e browser web

Aggiornamenti in tempo reale delle attività all'interno del calendario con l'aiuto dell'AI Project Manager di ClickUp Brain

Fatevi aiutare dal Knowledge Manager con intelligenza artificiale per individuare le attività urgenti e quelle in ritardo

Pianificate o prenotate riunioni, aggiornate le attività e ottimizzate la vostra giornata lavorativa con un'interfaccia utente intuitiva, funzioni drag-and-drop, tutorial approfonditi, comunicazione in tempo reale, notifiche personalizzabili, visualizzazioni multiple del calendario eModello di calendario pianificatore di ClickUp

Prendete il controllo dei vostri impegni e raggiungete i vostri obiettivi con il modello di pianificazione del calendario di ClickUp

Limitazioni di ClickUp:

Alcune recensioni riportano una curva di apprendimento quando si utilizzano le funzionalità di ClickUp per la prima volta (abbiamo risolto questo problema con un sacco di tutorial gratuiti)

ClickUp AI non è disponibile nel piano gratuito per sempre

Prezzi di ClickUp:

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente pagato annualmente

$7/mese per utente pagato annualmente Business: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per membro del Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.400+ recensioni)

4,7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Reclamare

via Reclamare Reclaim è per tutti i fan di Google. Utilizzate questo strumento intelligente per gestire un'agenda fitta di impegni con il blocco automatico del tempo e comode routine, il tutto senza lasciare Google Calendar.

Potete usare Reclaim per ottimizzare la programmazione delle riunioni, la pianificazione dei viaggi e gli eventi del calendario personale. Capite dove va il vostro tempo durante la settimana, in modo da trovare i momenti migliori per qualsiasi cosa abbiate in mente ogni giorno e programmare meglio le riunioni.

Le migliori caratteristiche di Reclaim:

Le funzioni principali di blocco del tempo e di collaborazione vi aiutano ad assegnare eassegnare le priorità al lavoro per ogni membro del team

Integra l'elenco delle attività con Google Calendar per rendere più facile tenere traccia di tutto ciò che deve essere fatto

Le funzioni di intelligenza artificiale possono programmare automaticamente le riunioni per i membri del team e per gli utenti, definendo al contempo i giorni in cui non è possibile incontrarsi per concentrarsi sul lavoro più profondo

La programmazione intelligente aiuta a trovare il tempo per le cose prioritarie che si vogliono fare per prime, a trovare le abitudini di pianificazione e le attività che si fanno regolarmente nelle ore in cui si ha la larghezza di banda per farle

Recuperare i limiti:

Alcuni utenti ritengono che la versione gratuita sia troppo limitata per essere utile

La mancanza di una funzione di commento integrata può ostacolare la collaborazione di alcuni team

Prezzi di Reclaim:

Lite: gratuito

gratuito Starter: $8/mese per utente pagato annualmente

$8/mese per utente pagato annualmente Business: $12/mese per utente pagato annualmente

$12/mese per utente pagato annualmente Enterprise: $18/mese per utente pagato annualmente

Reclaim valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

3. Trevor

via Trevor Trevor è un'applicazione di pianificazione AI che utilizza il blocco del tempo per pianificare le attività importanti nella vita lavorativa e personale utilizzando un sistema drag-and-drop. Gestisce visivamente tutto ciò che compete per la vostra attenzione, dal tempo di viaggio alle attività in ritardo, in tempo reale, utilizzando un'unica comoda dashboard.

Questo strumento di pianificazione può aiutarvi a concentrare l'attenzione su singole attività, ad assegnare automaticamente la durata dei vostri compiti e a ricordarvi le scadenze imminenti. Lasciate che il vostro assistente di programmazione AI assegni la durata delle attività, fornisca suggerimenti ed elabori piani d'azione per farvi sentire come un supereroe. 🦸

Le migliori caratteristiche di Trevor:

Integrazione con Todoist, Microsoft Outlook, Google Calendar e Google Tasks per semplificarvi la vita e gestire la disponibilità in modo più efficace (soprattutto per i vostri contatti)

Le funzioni di pianificazione automatica utilizzano algoritmi intelligenti di blocco del tempo per tenervi aggiornati

Tutte le attività personali e lavorative in un unico posto per una comoda gestione del calendario e un'esperienza d'uso semplice

Trascinate le attività in nuovi giorni, in modo da poter affrontare le cancellazioni e gli inevitabili imprevisti della vita

Limitazioni di Trevor:

La mancanza di feedback da parte degli utenti sui siti di recensioni più famosi può rendere difficile sapere cosa aspettarsi

Il piano gratuito non consente l'accesso a molte funzioni e strumenti

Prezzi di Trevor:

Piano gratuito

Piano Pro: $29,99/anno per utente pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Trevor:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Movimento

via Movimento Motion utilizza l'apprendimento automatico per aiutare a pianificare le giornate vostre e del vostro team. Lasciate che questo assistente alla pianificazione sfrutti la potenza dell'intelligenza artificiale per costruire programmi giornalieri fattibili a partire dalle vostre numerose riunioni, attività e progetti.

Utilizzatelo come plugin per il browser per pianificare i follow-up, condividere i link di pianificazione e partecipare alle chiamate da qualsiasi pagina senza dover entrare e uscire dal calendario. Oppure usatelo come assistente personale per dispositivi mobili o desktop, in modo da poterlo portare con voi ovunque.

le migliori caratteristiche di #### Motion:

L'integrazione con gli strumenti più diffusi consente alle piccole imprese e ai project manager più impegnati di tenere traccia di tutto da un'unica comoda dashboard

Ridurre al minimoil cambio di contesto e proteggere il tempo di lavoro ininterrotto con la definizione automatica delle priorità di lavoro

Motion funge da assistente virtuale intelligente, costruendo le vostre giornate lavorative, riprogrammando il lavoro non svolto e limitando le riunioni in modo che possiate concentrarvi

Aggiungete un tempo cuscinetto, in modo da avere un momento di respiro tra un'attività e l'altra, e proteggete i vostri fine settimana per ridurre al minimo lo stress

Limitazioni di Motion:

Alcuni utenti segnalano problemi con le attività prioritarie che non appaiono nel calendario di Motion

Alcune recensioni segnalano che molte funzioni richiedono molti clic, il che può richiedere più tempo rispetto ad altri assistenti di calendario AI

Prezzi di Motion:

Individuo: 19 dollari/mese pagati annualmente

19 dollari/mese pagati annualmente Team: 12 dollari al mese per utente pagati annualmente

Valutazioni e recensioni di Motion:

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (10+ recensioni)

5. Clara

via Clara Clara è un'intelligenza artificiale assistente virtuale che semplifica la programmazione individuale e di gruppo. Utilizzate un software intelligente direttamente dalla vostra casella di posta elettronica per programmare e riprogrammare i vostri appuntamenti, in modo che tutto ciò che dovete fare è essere puntuali. 🤩

Clara comunica in linguaggio naturale via e-mail, interagendo con i membri del team e i clienti proprio come fareste voi. Se scrivete un'e-mail a Clara, l'assistente virtuale AI coordinerà gli orari, seguirà le comunicazioni in tempo, finalizzerà gli orari delle riunioni e li aggiungerà al calendario per voi.

Le migliori caratteristiche di Clara:

Clara funziona direttamente dalla vostra casella di posta elettronica, quindi non è necessario scaricare un'applicazione o un programma desktop

Riduce al minimo le attività tediose e ripetitive e fa risparmiare ore ogni mese gestendo le e-mail di andata e ritorno spesso necessarie per coordinare gli impegni

Pianifica le riunioni, imposta promemoria e crea link per le riunioni non appena l'orario viene confermato

Apprende le preferenze dell'utente per ridurre le riprogrammazioni

Limitazioni di Clara:

Funzioni limitate rispetto ad altri calendari AI e software di pianificazione

Gli utenti devono pagare per l'iscrizione al livello superiore per cambiare il nome "Clara" e nascondere l'uso dell'intelligenza artificialeper comunicare con i clienti e clienti

Prezzi Clara:

Essenziale: $99/mese per utente pagato mensilmente

$99/mese per utente pagato mensilmente Professionale: $199/mese per utente pagato mensilmente

$199/mese per utente pagato mensilmente Esecutivo: $399/mese per utente pagato mensilmente

Valutazioni e recensioni di Clara:

G2: 4.5/5 (2+ recensioni)

4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

6. In senso orario

via In senso orario Clockwise è un calendario AI che ottimizza le vostre settimane lavorative creando programmi più intelligenti per voi e per tutto il vostro team. Lasciate che questo potente assistente virtuale trasformi le vostre preferenze in programmi che vi fanno risparmiare tempo e vi aiutano a dare il meglio di voi stessi.

Questa agenda AI può spostare automaticamente le riunioni flessibili, evitare conflitti di programmazione e trovare i tempi più efficienti per ogni evento lavorativo. In senso orario si creano blocchi di lavoro ininterrotto tempo di concentrazione in modo da trovare il proprio stato di flusso.

Le migliori caratteristiche di Clockwise:

Integrazione con strumenti come Google Calendar, Asana e Slack

Pianifica automaticamente le riunioni dei collaboratori nel calendario di ogni membro del team per mantenere tutti sulla stessa pagina

Riduce al minimo le distrazioni e le notifiche durante il tempo di concentrazione per massimizzare la giornata lavorativa

La dashboard del project manager fornisce informazioni immediate sulla larghezza di banda del team con analisi in tempo reale

Limitazioni in senso orario:

Gli utenti segnalano una mancanza di integrazione e sincronizzazione con alcuni strumenti come Salesforce

Alcune recensioni parlano di un'interfaccia poco intuitiva e di difficoltà nell'eliminare gli eventi del calendario

Prezzi di Clockwise:

Gratuito

Team: $6,75/mese per utente pagato annualmente

$6,75/mese per utente pagato annualmente Azienda: $11,50/mese per utente pagato annualmente

$11,50/mese per utente pagato annualmente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni in senso orario:

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

7. Cronologico

via Cronologico Kronologic è un calendario AI progettato per i team di vendita. Invia tempestivamente inviti alle riunioni al momento giusto con il messaggio giusto. Aumentate il coinvolgimento, i tassi di conversione e le entrate. 💸

Utilizzando un sistema di coinvolgimento delle vendite guidato dall'intelligenza artificiale, il sistema Calendar First di Kronologic contatta lead qualificati dai calendari dei vostri rappresentanti per aumentare i tassi di accettazione in un clic. È possibile utilizzarlo per richieste di demo, lead di chatbot, lead di eventi virtuali, cross-selling, upselling e conversioni freemium.

Le migliori caratteristiche di Kronologic:

Integrazione con strumenti popolari come Salesforce, HubSpot e Microsoft Office 365

Progettato per team di vendita ad alto volume in settori quali B2B, finanza, edilizia, sicurezza, software e automotive

Molteplici prodotti e funzionalità, tra cui e-mail, inviti, rappresentanti e avvio rapido

L'assistente AI negozia i dettagli della riunione in modo che i vostri rappresentanti possano concentrarsi sulla vendita e saltare il back-and-forth della programmazione

Limitazioni di Kronologic:

Alcune recensioni parlano di una curva di apprendimento ripida quando si utilizza per la prima volta l'interfaccia

Alcuni utenti riferiscono di riunioni programmate senza tenere conto dei diversi fusi orari, con conseguente perdita di tempo e di contatti

Prezzi di Kronologic:

Individuo: $6/mese pagato mensilmente

$6/mese pagato mensilmente Piccolo team: $112/mese per utente pagato annualmente

$112/mese per utente pagato annualmente Team: $1.000/mese per team di 10 utenti pagati annualmente

$1.000/mese per team di 10 utenti pagati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kronologic:

G2: 4.2/5 (250+ recensioni)

4.2/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5+ recensioni)

8. Calendario

via Calendario Calendar è un pianificatore AI progettato per aiutare i team a organizzare le riunioni e a tenere traccia del tempo dedicato alle attività giornaliere. Sfrutta la potenza dell'apprendimento automatico per ottenere suggerimenti intelligenti su quando, dove e come tenere le riunioni più efficaci.

Con una semplice dashboard, Calendar offre una visione dall'alto della settimana lavorativa per aiutarvi a rimanere in carreggiata e a pianificare giornate efficaci. Utilizzate le funzioni di collaborazione per assicurarvi che i membri del vostro team siano sulla stessa pagina.

Le migliori caratteristiche di Calendar:

Si integra con oltre 12 strumenti, tra cui Google Calendar, iCloud Calendar e Zoom

Crea fasce orarie utilizzando modelli di riunione online e pagine di pianificazione personalizzabili per tenere traccia della giornata

Condividete link personalizzati al calendario e consentite al destinatario di programmare una riunione in base alla vostra disponibilità online

L'app di pianificazione aggiunge automaticamente le riunioni al vostro calendario per evitare di inviare e-mail e risparmiare tempo

Limitazioni del calendario:

Le funzioni avanzate non sono disponibili nella versione gratuita

Alcune recensioni parlano di funzioni di personalizzazione limitate

Prezzi del calendario:

Basic: Gratuito

Gratuito Standard: $20/mese per utente pagato annualmente

$20/mese per utente pagato annualmente Pro: $24/mese per utente pagato annualmente

$24/mese per utente pagato annualmente Impresa: Contattare per i prezzi

Calendario valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

9. Todoist

via Todoist Todoist esiste dal 2007 come applicazione per la gestione delle attività e degli elenchi di cose da fare, progettata per organizzare il lavoro e la vita privata. Recuperate la chiarezza nella vostra giornata organizzando tutte le vostre attività in un'unica dashboard visiva.

Con spazi di lavoro personalizzabili, filtri e tabelle di marcia per i team, Todoist è utile sia per i freelance che per le aziende e non mostra quasi mai la sua età. Inoltre, è possibile utilizzare il riconoscimento del linguaggio naturale per compilare istantaneamente l'elenco delle cose da fare e risparmiare ore ogni settimana.

Sapete già che Todoist non fa per voi? Consultate il nostro elenco di Alternative a Todoist per opzioni simili.

Le migliori caratteristiche di Todoist:

Integrazione con oltre 100 strumenti e app per ampliare le funzionalità e rendere più comode le giornate lavorative

L'ordinamento automatico delle attività, i promemoria e i filtri personalizzati consentono di utilizzare Todoistdi aiutarvi a stabilire le priorità del vostro lavoro per ottenere l'efficienza necessaria, sia che si tratti della disponibilità per una riunione di gruppo sia che si tratti di sostenere i propri impegni

Creare progetti, attività e sottoattività per organizzare il lavoro e i progetti personali

Condividete i progetti con i membri del team e aggiungete estensioni adatte ai team per massimizzare la funzionalità per tutti

Limitazioni di Todoist:

Alcune recensioni parlano di una curva di apprendimento ripida quando si impara a usare l'interfaccia

Alcuni utenti segnalano problemi tecnici durante la creazione di nuove attività

Prezzi di Todoist:

Personale principiante: gratuito

gratuito Personale Pro: $4/mese per utente pagato annualmente

$4/mese per utente pagato annualmente Team Starter: Gratuito (attualmente in beta)

Gratuito (attualmente in beta) Team Business: $6/mese per utente pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Todoist:

G2: 4,4/5 (700+ recensioni)

4,4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

10. Lindy

via Lindy.ai Lindy è lo strumento più recente di questo elenco, perché è ancora in fase beta! È un calendario e un assistente virtuale AI che aumenta l'efficienza e la produttività delle attività personali e professionali.

Lindy ha diverse funzioni, dalla gestione del calendario alla redazione di e-mail e all'automazione delle attività, ognuna delle quali è stata progettata per aiutarvi a gestire le vostre giornate in modo più efficace, aiutandovi a ottenere un po' più di disponibilità nella vostra giornata. Iscrivetevi subito alla lista d'attesa del beta test per essere tra i primi a provare questo calendario e agenda AI.

Le migliori caratteristiche di Lindy:

Integrazione con decine di strumenti popolari per sincronizzare tutto ciò di cui avete bisogno per il vostro flusso di lavoro in un unico spazio

Opzioni di personalizzazione per casi d'uso specifici, come ad esempiocalendari delle risorsemarketing, vendite e reclutamento, consentono di adattare Lindy alla propria posizione

Eliminate la comunicazione back-and-forth per la programmazione delle riunioni e lasciate che l'intelligenza artificiale di Lindy semplifichi il processo

Risoluzione automatica dei conflitti di pianificazione con una prioritizzazione intelligente

Limitazioni di Lindy:

Nessuna struttura di prezzo o data di lancio stabilita

La mancanza di recensioni sulle principali piattaforme di recensione limita le informazioni per i potenziali utenti

Prezzi di Lindy:

Le informazioni sui prezzi saranno disponibili quando Lindy sarà uscito dalla fase beta

Lindy valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capitolare: N/D

Pianifica il successo con le app di pianificazione e calendario dell'AI

Con 10 fantastici assistenti di calendario e pianificatori AI tra cui scegliere, siete pronti a pianificare la vostra strada verso il successo! È ora di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per rimanere organizzati, produttivi e al top ogni giorno.

Smettetela di passare innumerevoli ore a capire gli orari delle riunioni, a programmare e riprogrammare le attività e a cercare di organizzare il vostro calendario online .

È ora che le persone di tutto il mondo sfruttino la potente tecnologia di oggi per avere più tempo per le cose belle della vita. Happy hour, stiamo arrivando! 🍸

Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .