Supponiamo che la scorsa settimana abbiate inviato 100 email nell'ambito di un lavoro richiesto di e-mail marketing. Ricerca suggerisce che di queste, solo 21 email sono state probabilmente aperte. Ciò significa che le vostre email commerciali e di marketing, accuratamente elaborate, potrebbero rimanere a marinare nella finestra In arrivo dei vostri destinatari.

Tuttavia, nonostante la crescita dei social media e della comunicazione digitale, l'email marketing è tutt'altro che morto. Se terminato nel modo giusto, rimane uno degli strumenti più efficaci per coinvolgere il pubblico e favorire le conversioni. 81% delle aziende utilizza le email come parte della propria strategia di marketing e molte di esse lo fanno nel modo giusto. Quindi, come potete fare lo stesso? Il trucco è quello di tagliare i ponti con la confusione e fare in modo che le vostre email si facciano notare, vengano aperte con entusiasmo e vengano utilizzate.

In questo blog discuteremo 12 strategie efficaci di gestione delle campagne email che vi aiuteranno a trasformare gli abbonati occasionali in clienti personalizzati. Esploreremo anche strumenti e modelli di email marketing gratis per implementare ogni strategia. 📧

Che cos'è la gestione delle campagne email?

La gestione delle campagne email è il processo strategico di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione delle campagne di email marketing per comunicare efficacemente con il pubblico aziendale.

La gestione delle campagne email comporta la creazione di traguardi mirati, la segmentazione accurata del pubblico, la programmazione delle email per sfruttare i periodi con alti tassi di apertura e l'analisi delle prestazioni per garantire che le campagne raggiungano i loro oggetti.

Progettare le campagne email in modo creativo e intenzionale aiuta a costruire relazioni più forti con i clienti attraverso campagne mirate. È possibile coltivare i lead freddi per renderli più ricettivi e favorire le conversioni all'interno del proprio elenco di iscritti alle email.

Inoltre, consente una comunicazione personalizzata, assicurando che i messaggi giusti raggiungano le persone giuste al momento giusto.

Nell'era digitale, dove i clienti sono bombardati di informazioni, la gestione delle campagne email vi aiuta a rimanere unici, fornendo contenuti pertinenti e coinvolgenti direttamente nella finestra In arrivo del vostro pubblico.

💡 Lo sapevate? La prima email blast (un'email di massa a potenziali client) è stata inviata nel 1978 da Gary Thuerk, un marketing manager della Digital Equipment Corporation. Inviò un'email a quasi 400 utenti di Arpanet per pubblicizzare le macchine DEC (un aggeggio usato per esercitare i muscoli pettorali). Questa "campagna email" gli procurò circa 13 milioni di dollari di vendite commerciali.

**Che cos'è una strategia di campagna email?

Una strategia di campagna email è un piano strutturato che delinea il modo in cui un'organizzazione utilizza l'email marketing per raggiungere obiettivi specifici, come l'aumento delle vendite, il miglioramento del coinvolgimento dei clienti e la fidelizzazione dei clienti.

Si inizia definendo il proprio traguardo e sviluppando contenuti convincenti all'interno della propria nicchia per attirare i potenziali clienti più in profondità nel proprio imbuto di marketing. Le strategie di campagna email comprendono la determinazione dei tempi e della frequenza delle email e le tattiche di segmentazione e personalizzazione dei lavori richiesti.

Tenete presente che un piano ben fatto assicura che ogni email inviata sia mirata e in linea con le più ampie intenzioni di marketing. Naturalmente, la vostra strategia può avere un impatto 10 volte superiore con una piattaforma di email marketing efficace.

12 Strategie di gestione delle campagne email

Se da un lato è necessaria una solida strategia di gestione delle campagne email, dall'altro è essenziale disporre degli strumenti giusti per raggiungere l'obiettivo. È possibile costruire l'intero ecosistema di gestione delle campagne email su una piattaforma unica come ClickUp .

ClickUp è dotato di solide funzionalità per la creazione e la gestione delle attività, la distribuzione delle automazioni e l'integrazione con altri strumenti di automazione. Esploriamo!

Utilizzate ClickUp for Email Project Management per regolare il calendario del vostro email marketing e i processi delle campagne ClickUp per la gestione dei progetti email semplifica la gestione delle email riunendo tutto in un'unica area di lavoro collaborativa.

È possibile gestire senza sforzo tutte le email in entrata e in uscita, collegandole direttamente alle attività e agli allegati pertinenti. In questo modo il team rimane allineato e la comunicazione è sempre fluida.

Con ClickUp potete anche automatizzare le email in base a trigger specifici, come l'invio di moduli o campi personalizzati. Questo strumento copre l'intero processo, dalla creazione di campagne email all'impostazione di risposte automatiche alle azioni degli utenti, mantenendo la gestione delle email organizzata ed efficace. Le integrazioni di ClickUp con Gmail, Google Drive, Outlook e oltre 1.000 altri strumenti garantiscono la possibilità di integrare il vostro software di gestione delle email per un'esperienza centralizzata.

Ora discutiamo 12 strategie di gestione delle campagne email per migliorare il modo in cui interagite con il pubblico attraverso questo mezzo.

1. Impostare obiettivi specifici e misurabili

Impostazione di obiettivi misurabili per la vostra campagna di email marketing attraverso ClickUp Obiettivi

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per definire chiaramente i vostri traguardi, come ad esempio aumentare i tassi di apertura del 20% o incrementare i tassi di conversione del 15%.

L'impostazione degli obiettivi su ClickUp assicura che tutte le attività siano allineate con gli obiettivi più ampi della vostra strategia di marketing, in modo che il team abbia sempre una tabella di marcia.

Segmentate gli obiettivi per metriche tecniche e non tecniche, come l'ottimizzazione delle pagine di destinazione e i test A/B. Inoltre, Le cartelle degli obiettivi di ClickUp aiutano a monitorare i cicli di sprint del team e a fissare i traguardi per quanto riguarda lo stato, le finanze, gli iscritti, le risposte e altro ancora.

Modificate i vostri lavori richiesti di email marketing e mantenete la rotta con le cartelle degli obiettivi di ClickUp

Inoltre, consente la collaborazione tra i membri del team, assicurando che tutti lavorino per raggiungere traguardi dipendenti.

Si consiglia di impostare attività cardine specifiche relative alle campagne email. **Ad esempio, l'obiettivo è quello di creare 15 righe di oggetto per email ad alta conversione e di identificare gli orari di invio in cui i vostri abbonati controlleranno con maggiore probabilità la loro finestra In arrivo

Pro Tip: Espandete i vostri lavori richiesti incorporando l'influencer marketing nella vostra strategia. Provate questi modelli per influencer per massimizzare la vostra portata. Integrateli senza problemi con le vostre campagne di email marketing per ottenere risultati ancora maggiori.

2. Segmentate il vostro pubblico in modo effettivo

Iniziate a segmentare il vostro pubblico in base ai suoi interessi, ai suoi dati demografici e alla sua storia di acquisto prima che di applicare gli strumenti di outreach per avviare conversioni.

Questa strategia vi aiuta a identificare i clienti di alto valore da un elenco di iscritti e a soddisfare le loro esigenze di contenuto e di prodotto attraverso email personalizzate. Le campagne iper-personalizzate per questo tipo di pubblico vi aiuteranno a a riunire i KPI del marketing via email facilmente.

Incorporate gli strumenti di segmentazione dei clienti per analizzare i dati e creare sottogruppi ad alto valore all'interno del vostro pubblico. In questo modo, il team di marketing non dovrà più occuparsi di capire manualmente quali email devono essere inviate a quali clienti.

Inoltre, verificate se lo strumento di email o di automazione del marketing che preferite può integrare i dati dei vostri sistemi attuali. Questi sistemi variano da CRM per l'email marketing agli strumenti di analisi che offrono dati strutturati.

Testate i campi personalizzati di ClickUp per impostare i trigger per le risposte automatiche via email ai vostri clienti

Cercate di trovare uno strumento che offra flessibilità di segmentazione nello studio dei comportamenti digitali del vostro pubblico e delle relative metriche.

Inoltre, testate Campi personalizzati di ClickUp per creare slot di input per diverse metriche di interazione con i clienti. In seguito è possibile segmentarli per sviluppare fasce di pubblico concrete.

3. Creare argomenti che attirino l'attenzione

Trova informazioni rilevanti per il progetto nelle attività di ClickUp Brain, nelle chat e nelle email

Evitate le trappole del blocco dello scrittore con ClickUp Brain . Ora potete condividere la responsabilità di dover trovare rapidamente idee per i contenuti o materiali di ricerca. ClickUp Brain completa il processo di brainstorming sviluppando argomenti e contenuti email efficaci. Si può usare per creare un repository di idee e categorizzarle in base a diversi temi e campagne.

Si noti che l'oggetto dell'email è spesso la prima impressione che si ha sui destinatari. Decide se l'email viene aperta o ignorata.

Generate un'email per la vostra campagna di marketing inserendo alcuni dettagli e prompt ClickUp Brain

L'utilizzo di Brain come assistente di scrittura vi aiuta a sviluppare rapidamente diverse strutture di email e garantisce che il vostro messaggio si distingua in una finestra In arrivo affollata, pur rimanendo fedele al contenuto della vostra email.

💡 Pro Tip: La ricerca mostra che l'aggiunta del nome del destinatario di un'email nell'oggetto può aumentare i tassi di apertura del 9,1%. Questa tattica contribuisce a creare un senso di familiarità e a catturare l'attenzione del destinatario.

4. Personalizzare i contenuti delle email

Iniziate a creare consigli personalizzati sui prodotti, offerte speciali e contenuti in linea con le interazioni passate del cliente con il marchio. In questo modo, le vostre email non sembreranno solo dei blast generici, ma parleranno direttamente degli interessi e delle esigenze di ogni individuo.

Pensate ai diversi modi in cui potete personalizzare le vostre email: utilizzate i dati degli acquisti precedenti per suggerire nuovi elementi che potrebbero piacere ai clienti, riconoscete le loro interazioni passate con offerte esclusive o personalizzate le email a tema vacanze.

Concentrarsi su ciò che interessa a ciascun destinatario rende le email più coinvolgenti e aumenta la probabilità di ottenere conversioni.

Prendete in considerazione l'utilizzo dei modelli e delle funzionalità di ClickUp per ottimizzare i vostri lavori richiesti, comprese le campagne email. Eccone alcuni che vale la pena di verificare.

Modello di calendario di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-307.png Il modello di Calendario Marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia delle attività di marketing, delle campagne e dei progetti.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182377093&department=marketing&\_gl=1\*16zoxlv\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Utilizzare Modello di calendario di marketing di ClickUp per monitorare le campagne in corso e modificare le strategie per quelle future attraverso una visualizzazione semplificata dei dati. Il modello senza codice consente di distribuire le produttività in linea con gli eventi di prodotto e le campagne di lancio.

Questo modello semplifica la gestione delle scadenze e l'impostazione delle sequenze di email. Inoltre, vi aiuta a personalizzare ogni email, assicurandovi che il contenuto sia pertinente e coinvolgente.

Successivamente, utilizzare Documenti di ClickUp per creare, archiviare e organizzare bozze di contenuto per diversi segmenti di pubblico.

Gestire tutte le sessioni di brainstorming e le idee per la creazione di contenuti email in ClickUp Documenti

Ad esempio, potreste avere documenti separati per diverse personas di clienti o linee di prodotti, ciascuno contenente offerte e messaggi personalizzati.

Incoraggiate il vostro team a lavorare insieme in tempo reale e utilizzate uno strumento dinamico come ClickUp Brain per far evolvere la vostra strategia di campagna email. È inoltre possibile sincronizzare i documenti con i flussi di lavoro delle email e centralizzare tutta la documentazione essenziale, facilmente accessibile tramite Brain.

Infine, riducete il tempo speso a creare ripetutamente nuove email utilizzando modelli integrati che rendono il lancio e la personalizzazione un gioco da ragazzi anche per i non addetti ai lavori.

Progettate un modello per campagne personalizzate per mantenere coordinati i vostri lavori richiesti con ClickUp Brain in Documenti

Modello per campagne di ClickUp Email Marketing

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Email-Marketing-Campaign-1.png Il modello di campagna di email marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, gestire e monitorare le campagne di email marketing.

https://app.clickup.com/signup?template=t-31481d7&department=marketing&\_gl=1\*5kq3nz\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di campagna di email marketing ClickUp semplifica il lavoro richiesto dall'email marketing, aiutandovi a organizzare, eseguire e monitorare le campagne con facilità. Dalla gestione degli elenchi di potenziali clienti alla stesura dei messaggi, fino all'impostazione di regole chiare per il flusso di lavoro, questo modello assicura che ogni passaggio sia coperto.

È possibile monitorare lo stato di avanzamento con Attività di ClickUp personalizzate per lo stato delle attività le campagne possono essere suddivise in categorie grazie ai campi personalizzati e le tempistiche possono essere visualizzate attraverso varie viste Elenco, Gantt e Calendario. Questo approccio strutturato consente di risparmiare tempo e di aumentare la coerenza tra le campagne.

Iniziare a usare il modello è semplice. È possibile impostare un progetto per ogni campagna, assegnare attività ai membri del team e stabilire una sequenza temporale per il completamento. La collaborazione è continua, con notifiche per gli aggiornamenti regolari, che aiutano il team a rimanere in carreggiata.

Il modello supporta anche i test A/B, consentendo di perfezionare le campagne e di ottenere i migliori risultati possibili.

Potete anche aggiungere modelli per le campagne drip per spingere gradualmente i potenziali clienti verso le fasi a pagamento del vostro imbuto di marketing.

Bonus: Scopri le migliori app per il marketing digitale per aiutarvi a gestire le campagne, analizzare le prestazioni e migliorare il coinvolgimento.

5. Assicuratevi che le email siano compatibili con i dispositivi mobili

Approssimativamente 46% di tutte le email vengono aperte da smartphone. Ciò indica che i marketer devono dare priorità all'ottimizzazione dei dispositivi mobili nelle loro campagne email.

La maggior parte del pubblico ora consuma i contenuti su schermi più piccoli e scorre velocemente, rendendo fondamentale la creazione di email responsive. In questo modo il messaggio appare presentabile e funziona bene su schermi di tutte le dimensioni.

Esplorate le considerazioni sul design, come un layout a colonna singola che sia più facile da leggere e navigare su schermi più piccoli. Considerate anche font più grandi e pulsanti call-to-action facili da toccare con un dito.

Inoltre, le immagini devono essere ottimizzate per caricarsi rapidamente senza sacrificare la qualità, e il testo al loro interno deve essere minimo per mantenere la leggibilità.

L'obiettivo è ridurre la probabilità che gli abbonati abbandonino le email a causa di un design scadente.

💡 Lo sapevate? Il tempo medio di coinvolgimento per utente per email è tra i 2 e gli 8 secondi . Ciò significa che le campagne di email marketing devono agganciare l'utente fin dall'oggetto, fino al primo testo e alla prima immagine.

6. Effettuare test A/B sugli elementi delle email

Chiamato anche split test, A/B test **Ottimizza la gestione delle campagne di marketing confrontando due versioni di un'email per testare quale ha un rendimento migliore

Testando elementi come immagini, CTA e layout dei contenuti, è possibile capire cosa risuona meglio con il pubblico. Soprattutto, l'A/B testing supporta le decisioni basate sui dati, migliorando la vostra strategia email per aumentare i tassi di apertura e il coinvolgimento generale.

Iniziate decidendo quali elementi della vostra email volete testare. Può trattarsi di elementi semplici come l'argomento dell'oggetto o complessi come l'intero layout dell'email.

Per esempio, potete testare un oggetto che enfatizza l'urgenza rispetto a uno che evidenzia uno sconto. Inviate queste varianti a un piccolo segmento del vostro pubblico e monitorate i risultati per vedere quale versione si comporta meglio.

Non limitate i test A/B a un lavoro richiesto una sola volta. Rendetelo un processo continuo che vi permetta di ottimizzare le email in base al comportamento e al feedback degli utenti.

Nel tempo, questi miglioramenti incrementali contribuiranno a raggiungere gli obiettivi della campagna.

Leggi anche: Come creare modelli di email in Gmail

**7. Automazioni per il lavoro con le email

Con l'automazione delle e-mail, potete iniziare a inviare messaggi tempestivi e personalizzati al vostro pubblico senza interventi manuali.

Iniziate a etichettare i vostri trigger come le visite alle pagine di destinazione, i clic sulle CTA o i carrelli abbandonati, e usateli per dare il benvenuto ai nuovi abbonati e per coinvolgere nuovamente i clienti inattivi.

Dovreste anche considerare l'invio di follow-up post-acquisto per recensioni di prodotti e informazioni generali sul marchio. Potete anche utilizzare il modello di automazione delle email di ClickUp per semplificare le cose.

Modello di ClickUp per l'automazione delle email

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-321.png L'Automazione email di ClickUp è stata progettata per aiutarvi ad automatizzare e ottimizzare le vostre campagne di email marketing.

https://app.clickup.com/signup?template=t-338ytvq&department=other&\_gl=1\*11s9y0u\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di automazione delle email di ClickUp rende la gestione dell'intera campagna email un gioco da ragazzi. Permette di impostare le email che vengono inviate automaticamente in base a specifici trigger e di monitorare le loro prestazioni tra il pubblico di riferimento.

Automatizzando attività di routine come l'assegnazione di creazioni e l'approvazione di progetti, è possibile aumentare la produttività del team. Il modello gestisce anche le risposte automatiche alle domande più comuni dei clienti, rendendo più fluido il flusso di lavoro.

Inoltre, grazie alla sua pipeline visiva, è possibile individuare facilmente le aree di miglioramento nelle sequenze di email, aiutandovi a perfezionare e migliorare le vostre campagne.

8. Inviare email in momenti ottimali

Il tempismo è tutto quando si tratta di email marketing. Anche il contenuto più convincente può cadere a vuoto se raggiunge la finestra In arrivo del destinatario nel momento sbagliato.

Individuare i momenti ottimali per l'invio delle email è la strategia migliore per massimizzare i tassi di apertura e di clic dei programmi email. Questa strategia prevede lo studio dei modelli di comportamento del pubblico per determinare i momenti migliori per l'invio delle email in base a quando è più probabile che controllino la loro finestra In arrivo. Gli studi dimostrano che le mattine di metà settimana sono il momento di massima apertura delle email. Tuttavia, il momento migliore può variare notevolmente a seconda del pubblico e del settore. Ad esempio, le email B2B possono avere un rendimento migliore durante le ore aziendali, mentre quelle B2C possono avere un coinvolgimento maggiore la sera o nei fine settimana.

9. Monitorare e analizzare le metriche chiave delle prestazioni

Tenere d'occhio le metriche di performance delle email è essenziale per mettere a punto la strategia. Iniziate a concentrarvi su metriche chiave come i tassi di apertura, il traffico sul sito web, i tassi di click-through, i tassi di conversione, i tassi di rimbalzo e i tassi di disiscrizione. Questi numeri vi danno un quadro chiaro di come stanno andando le vostre email.

Controllate regolarmente queste metriche per capire cosa funziona e cosa no.

**Ad esempio, se i tassi di apertura sono alti, le vostre valutazioni sono corrette. Se i tassi di clic sono bassi, potrebbe essere il momento di ripensare il contenuto o la CTA

Utilizzate le dashboard di ClickUp per regolare e monitorare i KPI rilevanti per la vostra strategia di email marketing

Esaminare e monitorare i KPI attraverso una dashboard che funge da centro di controllo del marketing vi permette di visualizzare i dati dei vostri clienti. Dashboard di ClickUp offre un'interfaccia di facile lettura con dati sulla produttività dei dipendenti e dei team, sulla distribuzione del carico di lavoro e sul monitoraggio del tempo per verificare la produzione delle catene di email.

Utilizzate grafici a barre e diagrammi per esaminare le vostre campagne di gestione delle email e valutare le conversioni ottenute da diverse sequenze di email.

Modello di campagna email ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-103.png Il modello di campagna email di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a pianificare, monitorare e misurare l'esito positivo delle campagne di email marketing.

https://app.clickup.com/signup?template=t-30mdtym&department=sales-crm&\_gl=1\*pxm049\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di campagna email di ClickUp è lo strumento ideale per il monitoraggio e il miglioramento dei vostri lavori richiesti nel campo dell'email marketing. Vi aiuta a rimanere organizzati e concentrati grazie all'impostazione di obiettivi chiari per ogni campagna, sia che stiate cercando di aumentare i tassi di apertura, di incrementare i click o di favorire le conversioni.

Durante l'implementazione delle campagne, il modello consente di monitorare facilmente queste metriche chiave, fornendo informazioni in tempo reale sul modo in cui il pubblico interagisce con i contenuti.

Ciò che rende questo modello davvero potente sono le sue funzionalità/funzione personalizzabili. È possibile creare stati e campi personalizzati per mantenere le campagne in linea con i tempi, rendendo semplice vedere quali email stanno dando buoni risultati e quali devono essere modificate.

Il modello incoraggia anche la revisione regolare delle metriche, aiutandovi a individuare le tendenze e a perfezionare la strategia per ottenere risultati migliori. Grazie agli strumenti di collaborazione integrati, il team può facilmente condividere idee, analizzare i dati e trovare modi innovativi per aumentare il coinvolgimento, assicurandosi che le campagne email siano sempre efficaci.

Modello di reportistica per l'email marketing di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/clickup-Email-Marketing-Report.png Il modello di reportistica per l'email marketing di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tracciare e analizzare l'efficacia delle vostre campagne email.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110444&department=marketing&\_gl=1\*17l5d3w\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Provate il Modello di reportistica per l'email marketing di ClickUp per analizzare le metriche di lavoro della vostra campagna di email marketing.

Questo modello consente di inserire KPI, problemi di deliverability e dati di risposta segmentati per pubblico per aumentare l'accuratezza delle previsioni per le prossime campagne email.

È inoltre possibile creare reportistiche tracciabili che riepilogano le chiavi di lettura delle performance a breve e lungo termine delle campagne email.

**10. Seguire le best practice per evitare lo spam

Niente fa deragliare una campagna email più velocemente della consapevolezza che i messaggi scritti con cura sono finiti nella temuta cartella dello spam.

**I filtri antispam sono come dei buttafuori nel settore dell'email e in questa categoria rientrano molti dei soliti sospetti, come i termini che creano un falso senso di urgenza o di promessa: 'Compra ora! ', 'Offerta a tempo limitato,''Garantito,' ecc. Anche un numero eccessivo di lettere maiuscole o di punti esclamativi nell'argomento può far scattare l'allarme

Sebbene queste tattiche possano aggiungere un senso di urgenza o di mancanza (FOMO) alle vostre campagne, è probabile che facciano apparire le vostre email come spam. È bene attenersi a una messaggistica onesta che fornisca un valore immediato, piuttosto che ricorrere a espedienti.

Ricordate di prestare attenzione alla configurazione tecnica delle email. Il nome "Da" deve essere riconoscibile e coerente, e non si deve usare un indirizzo email senza risposta.

Piuttosto che far sembrare le vostre email impersonali e sospette, concentratevi su aspetti come un basso rapporto tra link e testo.

Pro Tip: Limitate il numero di collegamenti nelle vostre email e assicuratevi che portino a siti affidabili. Evitate i collegamenti di bassa qualità per mantenere la credibilità ed evitare che le vostre email sembrino spammose.

11. Pulite e aggiornate regolarmente il vostro elenco di email

Mantenere pulito e aggiornato il proprio elenco di email aiuta a mantenere un database di clienti potenziali ed esistenti. Un elenco di email non aggiornato riduce l'efficacia delle campagne e rischia di danneggiare la reputazione del mittente.

Le email rimbalzate, gli iscritti inattivi e i destinatari non interessati avranno un impatto negativo sulla deliverability delle vostre email e porteranno a una riduzione dei tassi di coinvolgimento e di conversione.

Il primo passaggio consiste nel ripulire il vostro elenco di email dagli iscritti inattivi. Si tratta di destinatari che non hanno aperto o cliccato sulle vostre email per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno. Anche se può sembrare controintuitivo tagliare gli abbonati, il mantenimento dei contatti inattivi fa più male che bene. Le scarse percentuali di rimbalzo e di coinvolgimento innescano i filtri antispam e reindirizzano le email nelle cartelle della spazzatura.

Oltre a tagliare gli iscritti inattivi, è utile verificare regolarmente la validità degli indirizzi email presenti nel vostro elenco. Utilizzare strumenti di IA per l'email marketing e i software di verifica per verificare la presenza di indirizzi email falsi o non validi che causano rimbalzi difficili.

Da fare è estremamente utile se si sono acquisiti indirizzi email tramite iscrizioni online o elenchi di terze parti, dove possono insinuarsi errori di battitura o voci dannose.

12. Riformulare continuamente le campagne email

Ricordate che, indipendentemente dalle prestazioni di una campagna, c'è sempre spazio per i miglioramenti. Perfezionare le campagne email significa analizzare regolarmente le prestazioni, sperimentare nuovi formati e apportare modifiche basate sui dati.

Un processo iterativo garantisce che le email siano pertinenti e in linea con la rispettiva campagna di marketing.

Assicuratevi di valutare regolarmente le metriche a stelle e strisce. Ad esempio, se notate un calo dei tassi di apertura, è il momento di rivedere gli oggetti o i tempi di invio. Al contrario, se i tassi di clic sono elevati, è possibile analizzare quali elementi delle email risuonano con il pubblico.

I test A/B sono un processo continuo, poiché ciò che funziona bene in una stagione può non essere altrettanto efficace in un'altra.

Sviluppare campagne di email marketing sostenibili con l'ecosistema di ClickUp

Le campagne email di successo non sono un'attività da impostare e dimenticare. Richiedono un'attenzione e un perfezionamento costanti per adattarsi all'evoluzione dei comportamenti e delle preferenze dei clienti.

Come promemoria, la gestione delle campagne email richiede un approccio altamente strategico che combina creatività e analisi.

Uno strumento di email marketing come ClickUp vi aiuta a gestire in modo più efficace tutti gli aspetti della vostra strategia di marketing. Da obiettivi e dashboard ad automazioni e cervelli, queste funzionalità consentono una collaborazione senza soluzione di continuità all'interno dei team interni ed esterni.

