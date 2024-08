Le migliori alternative a Retool per gli sviluppatori nel 2024

Retool ha reso lo sviluppo di app accessibile e facile per molti. È una piattaforma popolare a basso codice che trasforma i complessi processi di codifica in flussi di lavoro semplificati attraverso un'intuitiva interfaccia drag-and-drop.

Anche gli sviluppatori più esperti la usano per sperimentare e mostrare le loro competenze.

Tuttavia, alcuni sviluppatori di app e designer di interfacce hanno delle riserve sul recente passaggio di Retool a un modello basato sulla sottoscrizione. Altri preferiscono piattaforme con un supporto clienti più accessibile e reattivo.

Se volete esplorare altre piattaforme di sviluppo di app a basso codice, la vostra ricerca finisce qui. Abbiamo raccolto le 8 migliori alternative a Retool per lo sviluppo di app.

Abbiamo analizzato le funzionalità/funzione e i prezzi di ogni piattaforma per aiutarvi a trovare quella più adatta alle vostre esigenze.

Cosa cercare nelle alternative a Retool?

Prima di immergerci nelle nostre migliori scelte di alternative a Retool, ecco un elenco curato di funzionalità/funzione per guidarvi:

Esperienza utente intuitiva: Cercate alternative con un'interfaccia user-friendly per un viaggio nello sviluppo di app agevole e accessibile. La piattaforma deve consentire agli utenti di tutti i livelli di competenza in materia di codice un'esperienza facile da navigare

Cercate alternative con un'interfaccia user-friendly per un viaggio nello sviluppo di app agevole e accessibile. La piattaforma deve consentire agli utenti di tutti i livelli di competenza in materia di codice un'esperienza facile da navigare Funzione robusta: Cercate strumenti che superino i vostri requisiti di sviluppo app. Interfacce drag-and-drop, integrazioni versatili e supporto per diverse origini dati sono funzionalità/funzione preziose

Cercate strumenti che superino i vostri requisiti di sviluppo app. Interfacce drag-and-drop, integrazioni versatili e supporto per diverse origini dati sono funzionalità/funzione preziose **Flessibilità su misura: l'alternativa deve consentire di creare componenti, flussi di lavoro e interfacce su misura, adattando il processo di sviluppo alle esigenze del progetto

Scalabilità: Scegliete una piattaforma in grado di gestire la crescente complessità e la scala delle vostre applicazioni senza compromettere le prestazioni

Scegliete una piattaforma in grado di gestire la crescente complessità e la scala delle vostre applicazioni senza compromettere le prestazioni Capacità di collaborazione: Optate per alternative di Retool chefacilitano il lavoro di squadra senza soluzione di continuitàconsentendo a più collaboratori di lavorare contemporaneamente utilizzando le funzionalità/funzione di controllo della versione

Optate per alternative di Retool chefacilitano il lavoro di squadra senza soluzione di continuitàconsentendo a più collaboratori di lavorare contemporaneamente utilizzando le funzionalità/funzione di controllo della versione **Comprendere le implicazioni di costo di ogni alternativa. Usate i livelli gratuiti o le versioni di prova per cercare le piattaforme che si allineano al vostro budget

Misure di sicurezza rafforzate: Privilegiate le opzioni con funzionalità/funzione di sicurezza avanzate. Lo strumento deve essere conforme agli standard del settore, soprattutto quando si tratta di dati sensibili

Privilegiate le opzioni con funzionalità/funzione di sicurezza avanzate. Lo strumento deve essere conforme agli standard del settore, soprattutto quando si tratta di dati sensibili **Scegliete una piattaforma che si integri perfettamente con i vostri strumenti e servizi preferiti. Questo garantirà un flusso di lavoro coeso e uno scambio di dati senza soluzione di continuità

Informazioni testate dagli utenti: Controllate le recensioni. Le esperienze reali di altri utenti forniscono prospettive preziose sui punti di forza e sulle potenziali insidie di una piattaforma

Le migliori alternative Retool da utilizzare nel 2024

Ora che sappiamo cosa cercare nelle alternative a Retool, diamo un'occhiata alle 8 migliori che hanno fatto centro nel 2024.

1. Ply - Il migliore per l'ampliamento del software

via

Ply

Ply è una piattaforma di aumento del software che integra soluzioni personalizzate direttamente nelle app esistenti. Attualmente è in fase beta.

Ply è nota per l'utilizzo di

Strumenti di codifica IA per completare le funzionalità/funzione dell'app

con soluzioni contestuali e facili da adottare senza competenze di codifica.

Le migliori funzionalità/funzione di Ply

Aggiungete pulsanti, funzionalità/funzioni personalizzate e interfacce all'interno delle vostre app utilizzando dati interni

Creazione di notifiche con funzioni personalizzate, connesse all'app e successive ai clic

Creazione di una barra di comando per lavorare con le app aziendali tramite uno scorciatoia da tastiera

Personalizzare le interazioni con i clienti sostituendo le chat tradizionali con funzionalità/funzione alimentate dai dati all'interno dell'app

Limiti di Ply

Il software beta non è compatibile con tutte le configurazioni hardware o con altre applicazioni software

Prezzi di Ply

Free: In fase beta

Gli utenti beta possono aspettarsi uno sconto dopo l'introduzione di vari livelli di prezzo.

Valutazioni e recensioni di Ply

G2: Non elencato

Non elencato Capterra: Non elencato

Ply è disponibile per un gruppo limitato di utenti per test e feedback. Pertanto, le valutazioni e le recensioni non sono attualmente accessibili al pubblico.

2. DronaHQ - La migliore piattaforma a basso codice

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DronaHQ-Retool-Dashboard.png

/$$$img/

via

DronaHQ

DronaHQ è una piattaforma di sviluppo di applicazioni a basso codice che consente agli utenti di creare, distribuire e gestire le applicazioni aziendali con un'unica soluzione

minimo lavoro richiesto per la programmazione e la codifica manuale

.

DronaHQ semplifica lo sviluppo delle applicazioni grazie a un'interfaccia visiva intuitiva e a componenti precostituiti.

Le migliori funzionalità di DronaHQ

Utilizza componenti drag-and-drop per progettare facilmente le interfacce delle applicazioni

Utilizzo di connettori predefiniti per integrare senza problemi le origini dati e i servizi di terze parti

Progettare e automatizzare i flussi di lavoro aziendali compatibili con più piattaforme

Gestione delle applicazioni per tutto il loro ciclo di vita, assicurando una distribuzione affidabile e scalabile

Limiti di DronaHQ

Codice tradizionale necessario per personalizzazioni complesse

Ottimizzazione inadeguata per l'elaborazione dei dati in tempo reale

Prezzi di DronaHQ

Piani basati sull'utente: A partire da $10/utente al mese

A partire da $10/utente al mese Piani basati sull'utilizzo: A partire da $100/mese

A partire da $100/mese Piani per soli sviluppatori: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DronaHQ

G2: 4.4/5 (37+ recensioni)

4.4/5 (37+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

3. Superblocchi - I migliori per costruire strumenti interni

via

Superblocchi

Superblocks è una piattaforma a basso codice per gli sviluppatori che desiderano creare facilmente e rapidamente strumenti interni, flussi di lavoro e lavori.

Superblocks si concentra su velocità, economicità ed estensione. Superblocks consente agli sviluppatori di creare applicazioni senza dover disporre di competenze estese in materia di frontend o imparare linguaggi come React, HTML o CSS.

Le migliori funzionalità/funzioni di Superblocks

Creazione di strumenti 10 volte più veloce a un costo inferiore, con un risparmio di centinaia di ore per gli sviluppatori

Connessione a diverse origini dati tramite REST, GraphQL o gRPC, promuovendo l'integrazione di database, app web di terze parti e API interne

Automazioni dei flussi di lavoro e pianificazione dei lavori grazie all'integrazione di dati provenienti da diverse fonti

Creare interfacce visivamente accattivanti grazie a componenti drag-and-drop

Limiti dei superblocchi

Sfide con la migrazione in HTML

Navigazione confusa della barra laterale e del costruttore dell'interfaccia utente

Prezzi di Superblocks

Free: Per singoli sviluppatori e piccoli team che cercano un tool builder interno

Per singoli sviluppatori e piccoli team che cercano un tool builder interno Pro $5/utente leggero al mese $15/utente standard al mese $49/ autore al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Superblocks valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (57+ recensioni)

4.7/5 (57+ recensioni) Capterra: Non elencato

4. OutSystems - Miglior ambiente di sviluppo visivo

via

Sistemi esterni

Come un

applicazione a basso codice

piattaforma di sviluppo, OutSystems copre l'intero ciclo di vita dell'applicazione in tempi brevi. Consente alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire applicazioni web e mobili in modo rapido ed efficiente.

La piattaforma utilizza un ambiente di sviluppo visivo che consente agli sviluppatori di creare applicazioni con un codice minimo e una programmazione manuale.

Le migliori funzionalità/funzione di OutSystems

Accelerazione della progettazione di applicazioni, riducendo al minimo il lavoro manuale di codifica per una maggiore efficienza

Consegnare le applicazioni senza sforzo su piattaforme web, mobili e desktop, mantenendo un processo di sviluppo unificato

Si adatta alle variazioni di dimensione dei progetti, garantendo l'idoneità sia per progetti di piccole dimensioni che per applicazioni di grandi aziende

Limiti di OutSystems

Problemi nella creazione di app per dispositivi mobili

Costi di licenza elevati

Prezzi di OutSystems

Singola app: Gratis

Gratis Multipla app: A partire da $1.513 al mese

A partire da $1.513 al mese Grande portfolio di app: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di OutSystems

G2: 4.6/5 (991+ recensioni)

4.6/5 (991+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (376+ recensioni)

5. Appsmith - La migliore alternativa open source

via

Appsmith

Alternativa open source a Retool, Appsmith è un framework di sviluppo web che consente di creare rapidamente strumenti interni, dashboard e applicazioni aziendali.

Si distingue per l'intuitiva interfaccia drag-and-drop che aiuta a costruire interfacce utente e si connette a vari database e API per recuperare e manipolare i dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appsmith

Creazione di interfacce attraenti e funzionali senza codici estesi o senza codice

Semplificare lo sviluppo dell'applicazione grazie a soluzioni precostituite modelli per i casi d'uso più comuni

Scrivere codice JavaScript personalizzato per aggiungere una logica personalizzata o gestire funzioni specifiche

Limiti di Appsmith

Elementi dell'interfaccia utente limitati

Navigazione difficile tra le chiamate di funzione nel backend

Prezzi di Appsmith

Free: Per singoli sviluppatori e piccoli team

Per singoli sviluppatori e piccoli team Business: $20/utente al mese

$20/utente al mese Enterprise: Prezzi personalizzati per team di grandi dimensioni con diverse esigenze di scala e supporto

Valutazioni e recensioni di Appsmith

G2: 4.6/5 (25+ recensioni)

4.6/5 (25+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Appian - Il migliore per le Automazioni a basso codice

via

Appiano

Appian, una piattaforma di automazione a basso codice, è nota per aiutare a sviluppare rapidamente applicazioni uniche.

Appian consente di creare applicazioni attraverso un'interfaccia visiva, riducendo la necessità di un codice esteso.

Appian semplifica il processo di sviluppo, rendendolo più veloce e accessibile per utenti con diversi livelli di conoscenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzione di Appian

Progettare applicazioni mobile-friendly per migliorare l'esperienza dell'utente

Integrare le applicazioni con altri sistemi e origini dati per una perfetta interoperabilità con l'infrastruttura IT esistente

Utilizzare analisi e strumenti di reportistica per monitorare e analizzare le prestazioni delle applicazioni per prendere decisioni basate sui dati e migliorare continuamente

Limiti di Appian

Limitata personalizzazione dell'interfaccia utente

Supporto inadeguato per il ramo e l'unione del codice

Difficoltà nella gestione delle configurazioni tramite API

Prezzi di Appian

Gratuito: Appian Community Edition

Appian Community Edition Applicazione: Prezzi personalizzati per più tipi di utenti

Prezzi personalizzati per più tipi di utenti Piattaforma: Prezzo personalizzato per la distribuzione di molte app

Prezzo personalizzato per la distribuzione di molte app Unlimited: Prezzo personalizzato per app illimitate

Valutazioni e recensioni su Appian

G2: 4.5/5 (348+ recensioni)

4.5/5 (348+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (72+ recensioni)

7. UI Bakery - Il migliore per l'interfaccia utente

via

Panificio UI

UI Bakery è fortemente incentrato sull'aspetto dell'interfaccia utente (UI) dello sviluppo di applicazioni.

La piattaforma è utile per individui o team con competenze di programmazione al limite che vogliono creare applicazioni web funzionali e visivamente accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di UI Bakery

Trascinare e rilasciare i componenti nelle dashboard

Regolazione dell'aspetto delle dashboard senza CSS

Integrazione dell'app web con qualsiasi origine dati o API di terze parti senza lasciare la piattaforma

Costruire app web sul lato server automazione dei flussi di lavoro utilizzando una piattaforma a basso codice su una o più origini dati

Limiti di UI Bakery

Limitata personalizzazione dei componenti precostituiti

Bug ricorrenti dell'interfaccia utente

Mancanza di cronologia delle revisioni (snapshot)

Prezzi di UI Bakery

Free: Per un massimo di cinque utenti

Per un massimo di cinque utenti Standard: $5/utente al mese; $10/sviluppatore al mese

$5/utente al mese; $10/sviluppatore al mese Business: $10/utente al mese; $40/sviluppatore al mese

$10/utente al mese; $40/sviluppatore al mese Azienda: Prezzo personalizzato

UI Bakery valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Microsoft Power Apps - Il meglio per i dati standardizzati

via

Le Power App di Microsoft

Microsoft Power Apps è una suite di applicazioni, connettori e una piattaforma di dati che fornisce un ambiente di sviluppo rapido per creare applicazioni interne personalizzate per l'azienda.

È utile per offrire un modello di dati centralizzato e standardizzato per archiviare e gestire le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di MS Power Apps

Semplificano lo sviluppo delle app grazie alla funzione drag-and-drop, riducendo la necessità di competenze approfondite in materia di codici

Connessione perfetta grazie a connettori predefiniti per una comunicazione fluida tra Power Apps e sistemi esterni

Mantenere l'integrità e la coerenza dei dati tra le applicazioni utilizzando il Common Data Service

Limiti di MS Power Apps

Sviluppo tradizionale necessario per applicazioni sofisticate

Scarsa reattività delle app quando si gestiscono grandi volumi di dati

Funzionalità offline limitate

Codici personalizzati limitati

Prezzi di MS Power Apps

Piano sviluppatore: Free

Free Power Apps Premium: $20/utente al mese

Valutazioni e recensioni di MS Power Apps

G2: 4.2/5 (160+ recensioni)

4.2/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23+ recensioni)

Altri strumenti di sviluppo software

Mentre Retool e piattaforme simili semplificano i processi di codifica, piattaforme complete come ClickUp snelliscono il flusso di lavoro creativo, migliorano la collaborazione e aumentano la produttività.

ClickUp

ClickUp è una piattaforma di

project management

piattaforma per la produttività e la gestione dei progetti, versatile e utilizzabile per vari scopi, tra cui

lo sviluppo di software

.

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, tutto in un unico luogo.

ClickUp colma efficacemente il divario tra i team di sviluppo, offrendo tutte le funzionalità/funzione essenziali di cui hanno bisogno per

gestire i progetti in modo efficiente

.

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti software con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Con una solida gestione delle attività, schede Agile e grafici Gantt, ClickUp consente agli sviluppatori di pianificare, monitorare ed eseguire il proprio lavoro con un elevato grado di precisione. L'integrazione con i più diffusi strumenti di sviluppo garantisce un flusso di lavoro fluido, con connessione ai sistemi di controllo di versione.

ClickUp 3.0 consente di trasformare e passare da una visualizzazione all'altra mentre si modificano direttamente le attività di ClickUp AI

Inoltre, le opzioni di personalizzazione di ClickUp consentono ai team di adattare la piattaforma ai propri processi di sviluppo.

Ma la piattaforma non è solo per i team tecnici. Favorisce la collaborazione con team non tecnici nello stesso ambiente, il che la rende ideale per lo sviluppo del software, la comunicazione semplificata, l'esecuzione efficiente dei progetti e l'esito positivo generale.

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

ClickUp AI

aiuta a generare riepiloghi di attività e thread e a creare

elementi di azione

in base al contesto delle attività. È utile anche per la modifica del testo e per il brainstorming.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creare e gestire attività per i diversi aspetti del progetto di sviluppo software

Organizzate il vostro lavoro utilizzando aree di lavoro e progetti, creando una struttura gerarchica per gestire tutte le fasi del processo di sviluppo del software

Creare Bacheche per attività e progetti utilizzando i file ClickUp ClickApp per la gestione del lavoro . È particolarmente utile per i team che seguono le metodologie Scrum o Kanban

Monitorare il tempo trascorso su ogni attività e progetto per gestire le risorse in modo efficace

Creare campi personalizzati, stati e flussi di lavoro per adattarsi al vostro specifico processo di sviluppo del software usando Gli strumenti di ClickUp per i team software

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento più ripida

Opzioni di personalizzazione personalizzate per funzionalità/funzione specifiche, in numero limitato

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Ideale per piccoli team o per chi sta esplorando le capacità di ClickUp

Ideale per piccoli team o per chi sta esplorando le capacità di ClickUp Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato per grandi aziende

Prezzo personalizzato per grandi aziende ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ recensioni)

4,7/5 (9.201+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.948+ recensioni)

Altre alternative a Retool per semplificare lo sviluppo di app e siti web

Esplorare le alternative a Retool è molto più che scambiare uno strumento con un altro. Si tratta di scoprire una soluzione che porta valore a più livelli.

Mentre riflettete sulle vostre scelte, prendete in considerazione l'idea di andare oltre il semplice sviluppo di app per creare un flusso di lavoro ottimale che vi aiuterà a ottenere una maggiore efficienza.

ClickUp e le sue diverse funzionalità/funzione vi aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Lo sviluppo del software, il project management e la gestione dei progetti

Strumenti di IA

contribuiranno a migliorare il processo di sviluppo delle app. Provate ClickUp oggi stesso! Ricordate, gli strumenti migliori affrontano le sfide attuali e aprono possibilità impreviste! 🎉