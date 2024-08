15 modelli di post-mortem dei progetti da provare nel 2024

Le revisioni post-mortem dei progetti sono un modo prezioso per usufruire delle conoscenze, riflettere sulle lezioni apprese e analizzare gli esiti positivi e gli insuccessi del progetto ogni volta che questo si chiude.

Tali revisioni sono particolarmente utili per i product e project manager, per gli sviluppatori e per altri team che seguono i progetti Agile project management metodi. Dopo tutto, gestione del team è più efficace quando ci sono spunti e suggerimenti praticabili per evitare gli errori e le ottimizzare i processi in avanti.

Con un modello per il post-mortem del progetto e la giusta strumenti per il project management è possibile rendere il processo di post-mortem più semplice, rapido e scorrevole. 🤩

Ma con così tante opzioni, tra cui Modelli per la retrospettiva Sprint può essere difficile capire quale sia il modello, il documento o il framework più adatto alle proprie esigenze. Per aiutarvi a fare chiarezza, stiamo condividendo 15 modelli di post-mortem da provare che potete usare come parte della vostra processo di chiusura e revisione del progetto .

E soprattutto, sono gratis! 🙌

Cos'è un modello post-mortem?

Un modello post-mortem è uno strumento o una struttura per condurre una riunione post-mortem dopo aver completato un progetto.

I modelli post-mortem rappresentano un modo prezioso per raccogliere informazioni su un progetto completato e rispondere alle domande frequenti dei membri del team e degli stakeholder. Il feedback può essere utilizzato per informare il progetto successivo.

Per istanza, si può impostare un sondaggio post-mortem per rispondere alle domande se i prodotti consegnati sono stati riuniti, identificando i risultati chiave e gli ostacoli, e come alcuni processi o metodi potrebbero essere migliorati per i progetti futuri.

I modelli vengono generalmente distribuiti prima di una riunione post-mortem del progetto. In questo modo, i project manager e i membri del team sanno in anticipo di cosa si parlerà. Spesso è utile prendere nota prima, durante e dopo l'autopsia del progetto. 📝

In alcuni casi, le autopsie sono note anche come debriefing o retrospettiva . Tuttavia, un post-mortem è specifico per il progetto e di solito coinvolge il management insieme al team del progetto. È un approccio molto diffuso tra i team di sviluppo software e web, soprattutto quelli che utilizzano le metodologie Agile.

Non tutte le aziende conducono riunioni post-mortem. Tuttavia, quando si modella il processo, si può risparmiare tempo preparare i punti principali per la riunione post mortem.

Potrete anche trarre i preziosi vantaggi di sapere che cosa è andato bene⏤ e che cosa non è andato bene⏤, in modo da poter proporre soluzioni e implementare qualsiasi risultato rilevante dopo la chiusura di un progetto.

Cosa rende un buon modello di autopsia del progetto?

Un modello post-mortem efficace dovrebbe rispondere alle seguenti domande, anche se potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche in base alle esigenze e alla struttura del team del progetto:

Cosa è andato bene in questo progetto?

Cosa non è andato bene?

Perché Da fare non è andato bene?

Cosa possiamo imparare da questo?

Ci sono ostacoli nei nostri processi?

Cosa possiamo migliorare per i progetti futuri?

Come possiamo migliorare il processo complessivo per i client?

Quali sono i nostri progetti di project management?elementi di azione?

Quali sono le valutazioni di priorità degli elementi d'azione?

Chi è responsabile dell'implementazione degli elementi d'azione?

Chi si assicurerà che gli elementi d'azione siano stati completati?

Quando i modelli di post-mortem sono integrati con un software di project management, è possibile incorporare questi elementi e le azioni nei flussi di lavoro . Come risultato, è possibile applicare questi dati preziosi come parte del flusso di lavoro.

15 Modelli post-mortem da usare nel 2024

Un modello di post-mortem del progetto è utile per molte aziende, ma non tutti i modelli sono uguali.

Fortunatamente, siamo qui per migliorare la vostra vita lavorativa con 15 dei nostri modelli post-mortem di progetto preferiti e gratuiti, dotati di funzionalità/funzioni e risorse in grado di supportare le vostre esigenze e di assicurare che l'esecuzione del progetto senza intoppi .

È il momento di dare un'occhiata! 👀

1. Modello di post-mortem del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Un utile punto di partenza per la realizzazione di una riunione post-mortem è il modello Modello di post-mortem per progetti ClickUp . È un modello ideale per una varietà di progetti, con sei formati di visualizzazione, quattro campi personalizzati e quattro indicatori di stato.

Con questo modello di post-mortem, è possibile suddividere le informazioni sui progetti in base alle seguenti categorie:

Esito positivo: Risultati che devono essere celebrati

Risultati che devono essere celebrati Sfide: Ostacoli che si sono verificati durante il progetto

Ostacoli che si sono verificati durante il progetto Attività post-progetto: Attività del progetto che sono ancora in sospeso

Attività del progetto che sono ancora in sospeso Prestazioni del team Teams: Questioni relative alle prestazioni del team

Questioni relative alle prestazioni del team Apprendimenti: Lezioni apprese durante il progetto

È inoltre possibile taggare questi elementi in settori diversi, come Customer Experience, Prodotto o Finanza, per mantenere l'ordine. Utilizzate questo modello all'interno Piattaforma di project management di ClickUp per garantire che nulla venga trascurato.

2. Modello di ClickUp Lessons Learned (Lezioni apprese)

Scarica questo modello

Non tutti i progetti vanno bene. Ma ci sono sempre lezioni da imparare. Quando si tratta di registrare queste lezioni, il Modello di lezioni apprese di ClickUp è un risparmio di tempo per i team di prodotto più impegnati. In alcuni casi, può aiutare a produrre una migliore Procedure operative standard (SOP) .

Il modello Lessons Learned può essere utilizzato in un numero di modi, ad esempio:

Vista Bacheca: Registrazionegli oggetti del progettobudget, attività cardine, esiti positivi e insuccessi, per poi visualizzare queste informazioni in un comodo format. I project manager possono vedere rapidamente ciò che deve essere rivisto, ciò che è attualmente in fase di revisione, quali elementi necessitano di un'azione, e ciò che è stato rivisto e su cui si è agito

Registrazionegli oggetti del progettobudget, attività cardine, esiti positivi e insuccessi, per poi visualizzare queste informazioni in un comodo format. I project manager possono vedere rapidamente ciò che deve essere rivisto, ciò che è attualmente in fase di revisione, quali elementi necessitano di un'azione, e ciò che è stato rivisto e su cui si è agito **Un formato di visualizzazione personalizzato assicura che le azioni post-mortem non vengano trascurate o dimenticate all'inizio di un nuovo progetto

Modulo di feedback: Utilizzando il modello in questo modo, i gestori del team possono fornire un feedback ai membri del team o chiedere un feedback ai client per informare i miglioramenti del processo

Utilizzate questo modello per raggruppare, ordinare e filtrare facilmente gli elementi e, in ultima analisi, per determinare l'impatto e l'esito positivo complessivo del progetto.

Impara come_

**SOP software_

**può aiutare il tuo team!

3. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di retrospettiva del progetto ClickUp è il modo perfetto per valutare se un progetto è stato un esito positivo o un fallimento.

Catturate gli errori, i fallimenti o gli ostacoli incontrati per evitare situazioni simili in futuro. Quindi, trasformate queste informazioni in una reportistica retrospettiva dopo la conclusione di un grande progetto.

Le aziende e i team che utilizzano le metodologie Agile valorizzano queste lezioni, che sono parte integrante del processo di sviluppo miglioramento continuo . Anche piccole modifiche ai flussi di lavoro possono avere un impatto positivo sulla qualità dei risultati prodotti del cliente e far sì che i progetti si svolgano più agevolmente in futuro.

Quando le analisi post-mortem e reportistica di progetto ogni iterazione può migliorare il modo in cui il lavoro viene consegnato e le prestazioni dei membri del team.

4. Modello per la revisione del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Con il Modello per la revisione del progetto ClickUp i manager o i membri del team possono documentare ciò che ritengono sia andato bene e ciò che non è andato bene.

I project manager possono usarlo per rispondere a domande come:

Cosa è andato bene?

Il progetto ha prodotto i risultati attesi?

Cosa deve essere migliorato per i progetti futuri?

Il team ha ricevuto il supporto necessario per portare a termine il progetto con successo?

È sempre un'esperienza preziosa per imparare a arrivare alla causa principale di qualsiasi problema o blocco. In questo modo, avrete maggiori possibilità di ridurre il numero di errori, bug e sbagli in futuro.

Questo modello semplifica il processo di documentazione delle lezioni apprese, delle best practice e degli strumenti utilizzati per il progetto e se il management ha supportato bene il team.

5. Modello di revisione del project management ClickUp

Scarica questo modello Modello per la revisione del project management di ClickUp è destinato alle organizzazioni che lavorano a progetti interni o con i fornitori. È un modo per valutare se vale la pena continuare un progetto; questo report post mortem lo rende più facile da fare.

I project manager e i coordinatori dei progetti lato client possono usare questo modello per fare un'istantanea dello stato di avanzamento. Allo stesso tempo, un provider di servizi può fornire questo modello post-mortem a un client per ottenere un feedback sul valore complessivo del progetto progetti e il lavoro completato.

In base al feedback del cliente, i gestori del team possono apportare modifiche a tutto, dagli strumenti di automazione ai flussi di lavoro della collaborazione tra team.

6. Modello di retrospettiva sprint di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Retrospective-Template.png Modello di retrospettiva di ClickUp Sprint https://clickup.com/templates/sprint-retrospective-brainstorm-kkmvq-6319870 Scarica questo modello /$$cta/

Il nostro prossimo modello post mortem gratis è il modello Modello di retrospettiva dello sprint di ClickUp è ottimo per registrare gli esiti positivi e gli insuccessi e per fare un piano d'azione per i miglioramenti futuri.

Si tratta di una semplice modello di lavagna online è ideale per i team impegnati che hanno completato un progetto o che hanno terminato uno sprint all'interno di un progetto più ampio e hanno bisogno di fermarsi un attimo per rivedere lo stato di avanzamento.

Una riunione retrospettiva di sprint è un altro modo per raccogliere feedback. Tuttavia, per molti versi, è pensata per essere più proattiva delle riunioni post-mortem, poiché viene condotta ogni 3-4 settimane. In questo modo, gli apprendimenti iterativi vengono implementati immediatamente - e su più progetti in tempo reale - anziché alla fine di un progetto.

Questo modello è semplice, facile da compilare e può essere utilizzato in modo collaborativo durante le riunioni individuali con i membri del team di progetto o in un processo di riflessione successivo al progetto. Lavagna online per il project management è ideale per i team Agile.

7. Modello di retrospettiva ClickUp 4Ls

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-4Ls-Retrospective-Template.jpg Modello di retrospettiva ClickUp 4Ls https://clickup.com/templates/4ls-retro-kkmvq-6147824 Scarica questo modello /$$cta/

Provate tutte le sensazioni con Il modello di retrospettiva delle 4L di ClickUp ! Le "4L" stanno per loved, longed for, loathed e learned. Inviate una copia di questo modello di sondaggio post mortem a tutti gli stakeholder, i manager, i membri del team e i freelance coinvolti in un progetto.

Con questo modello, i membri del team possono comunicare più apertamente ciò che è piaciuto, ciò che è stato difficile, ciò di cui avevano bisogno ma che non hanno ottenuto (ad esempio, più tempo, risorse, un feedback proattivo da parte del cliente, ecc.

Incoraggiate tutti a compilarlo. In questo modo, il gestore del progetto potrà visualizzare a 360 gradi ciò che è andato bene, ciò di cui il team ha bisogno in futuro, come replicare gli esiti positivi e come evitare potenziali errori.

8. Modello di retrospettiva dei fornitori ClickUp

Scarica questo modello

L'outsourcing è una parte normale della realizzazione di un progetto. Che siate il client o un venditore/fornitore di servizi, di solito ci sono aspetti di un progetto che comportano l'esternalizzazione del lavoro.

Con il Modello di retrospettiva dei fornitori di ClickUp è possibile rivedere il lavoro di un venditore e la connessione con il capitolato d'oneri (SOW), il rinnovo dei termini e l'aggiornamento del contratto fornire loro un caso di studio . Troverete sezioni per delineare il problema originale, lo stato di avanzamento delle consegne, i risultati e il feedback (positivo o negativo).

Questo modello è particolarmente utile se avete intenzione di continuare a lavorare con lo stesso fornitore, perché potete chiedergli di applicare i risultati a come lavorerete insieme in futuro.

9. Modello di rapporto di attività ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di reportistica sull'attività di ClickUp è un modo efficace per registrare rapidamente i risultati del progetto, notando quanto il piano d'azione abbia funzionato per i vari aspetti del progetto.

È utile ai gestori del team per riepilogare gli esiti positivi del progetto, i risultati della collaborazione del team e l'impatto dell'automazione. E tutto questo viene inserito in un semplice report post-mortem per gli stakeholder senior.

Con questo modello, potete registrare tutte le autopsie dei progetti in un unico posto:

Risultati del progetto raggiunti finora

Attività/consegne in sospeso

Attività che saranno consegnate la prossima settimana

Piccoli successi di oggi

Miglioramenti suggeriti ai processi

10. Modello di relazione finale di progetto ClickUp

Scarica questo modello

Alla fine di un progetto, soprattutto se sono state impiegate molte risorse e molto tempo, i project manager possono trarre beneficio dalla riflessione sul processo end-to-end. Documentate i vostri pensieri nel modello Modello di relazione finale del progetto ClickUp .

Questa analisi post-mortem serve come utile registrazione finale di tutto ciò che il cliente voleva ottenere rispetto ai risultati effettivi. Ad esempio, è possibile documentare se le consegne del progetto sono state completate nei tempi e nel budget previsti e, in caso contrario, cosa è andato storto e perché.

Questa analisi complessiva valutazione del progetto lo strumento di valutazione del progetto fornisce ai manager e ai leader senior una panoramica rapida e un riepilogo del raggiungimento degli oggetti e di come garantire l'applicazione di eventuali insegnamenti per andare avanti.

Bonus: **Strumenti di project management_AI !

11. Modello di analisi post mortem del marketing da Template.net

tramite Template.net

Il modello Marketing Post-Mortem Analysis di Template.net è uno strumento perfetto per i professionisti del marketing che vogliono fare un'analisi approfondita delle prestazioni delle loro campagne o progetti di marketing. Questo modello di analisi post-mortem offre una struttura e una guida per una revisione completa, rendendo più facile identificare ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato.

Il modello cattura elementi chiave come gli oggetti della campagna, i risultati ottenuti, gli indicatori di performance, le sfide affrontate e le soluzioni implementate. Include anche sezioni per valutare il ritorno sull'investimento, l'efficacia dei costi e l'allineamento strategico del progetto di marketing rispetto alle aspettative iniziali.

Un'analisi così dettagliata consente di individuare i punti di forza e di debolezza della strategia e dell'esecuzione della campagna. Fornisce indicazioni preziose sulla risposta del pubblico, sulle tecniche di marketing ad esito positivo e sugli ostacoli del processo. Soprattutto, si concentra sugli insegnamenti e le raccomandazioni chiave, che aiutano a informare e migliorare le strategie di marketing future.

12. Modello di relazione post-mortem di progetto da Template.net

via Modello.net

Un'eccellente aggiunta al nostro elenco è il modello di relazione post-mortem del progetto di Template.net. Questo modello unico di relazione post-mortem è una risorsa di facile utilizzo per coloro che desiderano una revisione completa del progetto senza dover partire da zero.

Questo modello è stato progettato per affrontare tutte le aree critiche di una riunione post-mortem, esaminando efficacemente le prestazioni complessive del progetto e il suo impatto. Include segmenti che consentono di evidenziare osservazioni chiave, metriche di performance, riepiloghi/riassunti di attività e un'analisi approfondita di ciò che ha funzionato e di ciò che deve essere migliorato.

Inoltre, il suo formato versatile lo rende facilmente personalizzabile in base alle esigenze specifiche del progetto. Che vogliate concentrarvi sulle metriche finanziarie, sui risultati del progetto, sulle prestazioni del team o sulle sfide inaspettate, il modello di relazione post-mortem del progetto di Template.net vi copre.

Utilizzate questo modello per valutare in modo completo il progetto, ricavarne informazioni significative e tracciare la rotta per le strategie di miglioramento future. Ricordate che lo sviluppo di un rapporto post-mortem attuabile è fondamentale per l'apprendimento continuo e l'esito positivo del project management.

13. Modello di relazione post mortem per eventi in Microsoft Word by Template.net

via Modello.net

Modello di rapporto post-mortem per eventi in Microsoft Word da Template.net

Per coloro che preferiscono la familiarità e la semplicità di Microsoft Word per le loro relazioni post-mortem, questo modello di Template.net è perfetto. È stato creato appositamente per soddisfare le esigenze uniche dell'analisi post-mortem degli eventi.

Questo modello basato su Word rende semplice dettagliare le metriche e le analisi relative agli eventi. Costruito con titoli predefiniti come panoramica, oggetti, esiti positivi, svantaggi e insegnamenti, garantisce che tutti gli aspetti cruciali di un evento siano affrontati in modo completo.

Questo modello è ideale per i pianificatori di eventi o per le aziende che ospitano regolarmente eventi, aiutandoli a valutare costantemente i risultati dell'evento, a notare gli apprendimenti chiave, a identificare i punti dolenti e a strategizzare i miglioramenti futuri. Inoltre, la sua versatile formattazione in Word consente facili personalizzazioni per adattarsi alla natura specifica dell'evento o alle esigenze uniche della vostra azienda.

Utilizzate questo modello di relazione post-mortem per documentare il viaggio del vostro evento, dall'inizio alla fine, e per pianificare strategicamente il miglioramento dei risultati futuri. Un'autopsia ben documentata può fare la differenza per produrre eventi efficaci e di esito positivo in futuro.

14. Modello di post-mortem per il marketing in Microsoft Word di Template.net

via Template.net

Questo modello di Template.net è ideale per progetti di marketing . È ideale per i team che preferiscono lavorare con Microsoft Word e hanno bisogno di una struttura pronta per valutare campagne o progetti di marketing. Copre un ampio intervallo di aree quali obiettivi, risultati chiave, metriche di performance e prestazioni del team.

Questo modello si concentra sulla raccolta di dati relativi alle strategie di marketing utilizzate, al loro impatto e ai risultati ottenuti. È molto utile per gli esperti di marketing che desiderano documentare gli esiti positivi delle campagne, la risposta dei clienti e le aree di miglioramento.

Utilizzato come guida per una riunione post-mortem del progetto, prompt anche le discussioni sulle tattiche di marketing, l'allocazione delle risorse e i risultati finali. In questo modo, aiuta a fare scelte informate per le future iniziative di marketing e a perfezionare le strategie sulla base degli insegnamenti del passato.

15. Documenti Google Campagna di marketing logistico Post-Mortem Modello di Template.net

via Modello.net

Progettato specificamente per i team di marketing del settore logistico, il modello Post-Mortem per campagne di marketing logistiche di Google Documenti di Template.net semplifica il processo di analisi dopo ogni campagna di marketing.

Il modello è stato progettato per valutare con competenza tutti gli elementi chiave delle campagne di marketing, dal piano strategico all'esecuzione e ai risultati. Con sezioni definite come gli oggetti della campagna, le metriche utilizzate per misurare il successo, l'analisi dei risultati, gli esiti positivi, le sfide affrontate e le aree di miglioramento, questo modello assicura un'analisi post-mortem completa in un colpo d'occhio.

Inoltre, questo modello permette ai team di documentare le lezioni apprese, le strategie innovative impiegate e il possibile impatto della campagna sul mercato. Grazie alla compatibilità con i documenti Google, è possibile condividere e collaborare facilmente con il team, indipendentemente dalla posizione.

Utilizzate questo modello per garantire un'analisi post-mortem dettagliata e ponderata delle vostre campagne di marketing logistico, consentendo al vostro team di perfezionare e migliorare costantemente le strategie di marketing per ottenere risultati migliori in futuro.

Come condurre una riunione post mortem

L'esito positivo di una riunione post-mortem inizia con una preparazione adeguata. Assicuratevi un ambiente neutrale e non minaccioso, invitate le parti interessate e stabilite in anticipo un programma chiaro. Condividete una copia del modello di autopsia scelto con i partecipanti per prepararli alle domande da discutere.

Iniziate la riunione discutendo gli oggetti iniziali del progetto e se sono stati raggiunti con esito positivo. Quindi, consultate il modello di autopsia e iniziate a rispondere alle domande chiave, come ad esempio: Cosa è andato bene in questo progetto? Cosa non è andato come previsto e perché? Cosa possiamo imparare da questo? Lasciate che ogni partecipante condivida apertamente la propria prospettiva in uno spazio libero da colpe.

Ricordate che l'obiettivo è incoraggiare la critica costruttiva e la risoluzione collaborativa dei problemi. Assicuratevi che ci si concentri sia sugli aspetti positivi che su quelli negativi per mantenere l'equilibrio. Incoraggiate il team a condividere le proprie difficoltà e a suggerire azioni che possano evitare che tali problemi si verifichino in progetti futuri.

Non dimenticate di registrare tutto ciò che viene detto durante la riunione. Questo feedback è fondamentale per capire come migliorare i progetti futuri. Assegnate la responsabilità dell'attuazione degli elementi d'azione a membri specifici del team, con scadenze chiare per il completamento. Dopo la riunione, condividete le note compilate con tutti i partecipanti per assicurarvi che tutti siano sulla stessa pagina.

Semplificare la chiusura del progetto con i modelli di post-mortem

Una riunione post-mortem è un'occasione per i gestori del progetto e per i team di riflettere su ciò che è andato bene e su ciò che avrebbe potuto essere migliore. Creare un report post-mortem può essere un'attività che richiede molto tempo, ma avere un modello significa non doverlo creare da zero.

Semplificate il processo e ottenete queste preziose informazioni con un modello di post-mortem del progetto. Risparmierete tempo nella raccolta di feedback e capirete meglio come ottenere più esiti positivi ed evitare futuri fallimenti.

I modelli di post-mortem sono ottimi, ma l'applicazione di questi insegnamenti è più efficace e più facile da fare con la giusta piattaforma di project management e produttività.

ClickUp è una potente piattaforma all-in-one suite per la produttività costruita per team di qualsiasi dimensione e settore. Grazie a una piattaforma incredibilmente personalizzabile, è possibile automatizzare i flussi di lavoro, snellire i processi e semplificare il project management per tutti. Registratevi per un account gratuito su ClickUp per creare riunioni post-mortem più efficaci e gestire l'intero ciclo di vita del progetto.