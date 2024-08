10 Migliori sistemi software di gestione dei fornitori nel 2024

Per rimanere al passo con la concorrenza è necessario un coordinamento perfetto di vari venditori e fornitori. Ma ammettiamolo: La gestione dei fornitori può essere un'attività scoraggiante! Dal monitoraggio degli ordini e delle prestazioni alla garanzia di consegne puntuali e alla negoziazione dei contratti, anche i titolari d'azienda più esperti possono sentirsi sopraffatti.

Fortunatamente, con l'avanzare della tecnologia, si sono evolute anche le soluzioni che aiutano a semplificare questi processi aziendali essenziali. Nel 2024, il mercato è invaso da software di gestione dei fornitori, ognuno dei quali promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i loro fornitori. Ma Da fare per sapere quale software di gestione dei fornitori è adatto alle esigenze specifiche della vostra organizzazione?

In questo articolo esploreremo i 10 migliori sistemi di gestione dei fornitori del 2024 che stanno rivoluzionando il mercato gestione dei contratti e che consente alle aziende di assumere il controllo delle relazioni con i fornitori come mai prima d'ora.

Che cos'è il software di gestione dei fornitori?

Il software per la gestione dei fornitori è uno strumento digitale progettato per snellire il processo di gestione e coordinamento delle relazioni con i fornitori. È parte integrante della gestione della supply chain e svolge un ruolo cruciale nel garantire che le aziende possano lavorare in modo efficace con i loro fornitori.

Come scegliere il miglior sistema di gestione dei fornitori

Quando si sceglie il software di gestione dei fornitori più adatto alla propria azienda, è essenziale considerare questi fattori chiave e allinearsi ai requisiti e agli oggetti specifici della gestione delle relazioni con i fornitori.

Base dati centralizzata dei fornitori : Un database completo per i fornitoridatabase che consolidi tutte le relazioni con i fornitori in un unico luogo, rendendo facile l'accesso, l'aggiornamento e il monitoraggio dei dettagli dei fornitori

: Un database completo per i fornitoridatabase che consolidi tutte le relazioni con i fornitori in un unico luogo, rendendo facile l'accesso, l'aggiornamento e il monitoraggio dei dettagli dei fornitori **Cercate un software per la gestione dei fornitori che sia in grado disemplifica i processi di approvvigionamentoriducendo gli oneri amministrativi e accelerando i tempi di avviamento dei nuovi fornitori

Gestione dei contratti: Le funzionalità/funzione di gestione dei contratti sono indispensabili. Il sistema di gestione dei fornitori deve consentire di creare, archiviare e gestire i contratti con i provider, fornendo avvisi tempestivi per i rinnovi e le cessazioni

Le funzionalità/funzione di gestione dei contratti sono indispensabili. Il sistema di gestione dei fornitori deve consentire di creare, archiviare e gestire i contratti con i provider, fornendo avvisi tempestivi per i rinnovi e le cessazioni Monitoraggio delle prestazioni La possibilità di monitorare le prestazioni dei fornitori attraverso indicatori di prestazione chiave (KPI) è fondamentale per valutare la loro efficienza e garantire che soddisfino gli standard aziendali

La possibilità di monitorare le prestazioni dei fornitori attraverso indicatori di prestazione chiave (KPI) è fondamentale per valutare la loro efficienza e garantire che soddisfino gli standard aziendali Strumenti di comunicazione e collaborazione : Cercate funzionalità di gestione dei contratti che permettano di comunicare e collaborare con i fornitori senza interruzioni, tra cui messaggi, condivisione di documenti e feedback sulle prestazioni

: Cercate funzionalità di gestione dei contratti che permettano di comunicare e collaborare con i fornitori senza interruzioni, tra cui messaggi, condivisione di documenti e feedback sulle prestazioni Capacità di integrazione : La soluzione di gestione dei fornitori deve integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti, come l'account e l'inventario, per evitare i silos di dati e semplificare le operazioni

: La soluzione di gestione dei fornitori deve integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti, come l'account e l'inventario, per evitare i silos di dati e semplificare le operazioni Opzioni di personalizzazione: ogni azienda ha esigenze uniche; pertanto, la possibilità di personalizzare il sistema di gestione dei fornitori per adattarlo ai flussi di lavoro specifici è estremamente vantaggiosa

I 10 migliori software di gestione dei fornitori da utilizzare nel 2024

Valutando attentamente questi 10 migliori sistemi di gestione dei fornitori, è possibile prendere una decisione informata che porterà a interazioni più fluide con i fornitori, a una maggiore efficienza e, in definitiva, a migliori risultati aziendali.

1. ClickUp - Ideale per l'automazione di più processi aziendali

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

In cima al nostro elenco c'è ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one che automatizza diversi processi, compresa la gestione dei fornitori. Offre informazioni rilevanti modelli e liste di controllo per la gestione degli appaltatori che includono elenchi di fornitori, moduli per la raccolta di informazioni e contratti, accordi aziendali e altro ancora. Questi schemi pronti all'uso consentono a ogni account manager dedicato di impostare e gestire efficacemente i propri carichi di lavoro.

Costruite un sistema di gestione dei fornitori con il programma Modello di retrospettiva dei fornitori che aiuta a raccogliere informazioni rilevanti da utilizzare in un caso di partnership. Oltre a offrire funzionalità critiche di gestione dei fornitori, ClickUp funge da CRM che consente di gestire senza soluzione di continuità le attività di client e project management !

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Vendor-Management-Checklist-Template.png Valutare i fornitori e monitorare le metriche utilizzando il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp https://app.clickup.com/login?modello=t-200542923&department=operations&\_gl=1\*uoeooe\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione critiche sono disponibili sulla versione per dispositivi mobili

Tende ad avere una curva di apprendimento inizialmente molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Connecteam - Il migliore per la gestione della forza lavoro senza scrivania

via Connecteam Connecteam è un sistema personalizzato di gestione dei fornitori per la forza lavoro senza scrivania, ovvero per i dipendenti che non siedono dietro a una scrivania per terminare il proprio lavoro, tra cui professionisti della sanità, lavoratori edili, camerieri e altri ancora.

Anche se Connecteam non è stato originariamente progettato per la gestione dei fornitori, ha alcune funzionalità/funzione che possono essere utilizzate per questo scopo, dalla gestione dei documenti all'onboarding, dalla directory aziendale alla gestione delle attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam

Comunicazione interna tramite chat in-app

Reportistica attraverso liste di controllo e moduli

Corsi di onboarding digitali per formare i fornitori sui flussi di lavoro aziendali

Rubrica digitale per organizzare, cercare e contattare i fornitori critici

Limiti di Connecteam

Sono necessari troppi aggiornamenti per accedere alle funzionalità/funzione critiche e ad alcune funzionalità di base

Occasionali ritardi durante il caricamento di file di immagini di grandi dimensioni nel sistema di gestione dei fornitori

Le funzioni di amministrazione non sono orientate al mobile

Prezzi di Connecteam

Piccole aziende : $0 per sempre (per un massimo di 10 utenti)

: $0 per sempre (per un massimo di 10 utenti) Basic : $29/mese (per i primi 30 utenti + $0,5/mese per utente aggiuntivo)

: $29/mese (per i primi 30 utenti + $0,5/mese per utente aggiuntivo) Avanzato : $49/mese (per i primi 30 utenti + $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo)

: $49/mese (per i primi 30 utenti + $1,5/mese per ogni utente aggiuntivo) Esperto: $99/mese (per i primi 30 utenti + $3/mese per utente aggiuntivo)

Valutazioni dei clienti Connecteam

G2 : 4.3/5 (30+ recensioni)

: 4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

3. Beeline - Il migliore per gestire in modo efficiente partner e consulenti esterni

via Linea di demarcazione Beeline è una soluzione estesa per la gestione dei fornitori che consente alle aziende di gestire in modo efficiente i propri partner esterni, come lavoratori contingenti, consulenti, personale temporaneo e fornitori. Con un sistema di gestione dei fornitori come Beeline, è possibile automatizzare molti aspetti del processo di valutazione e selezione dei fornitori, riducendo le spese, l'efficienza e il tempo dedicato alle decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beeline

Informazioni sulla forza lavoro globale

Approvvigionamento di servizi

Sourcing diretto e pool di talenti

Monitoraggio delle risorse

Sicurezza dei dati

Connessione estesa della forza lavoro

Limiti di Beeline

Alcuni utenti trovano la reportistica poco flessibile

Secondo alcuni recensori, le analisi sono troppo limitate

Prezzi di Beeline

Contattate Beeline per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti Beeline

G2 : 3.7/5 (30+ recensioni)

: 3.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10 recensioni)

4. SAP Fieldglass - Il migliore per la gestione dei fornitori che offrono servizi specializzati

via SAP Fieldglass SAP Fieldglass è un software di gestione dei fornitori che aiuta le aziende a trovare, valutare e contrattare facilmente i fornitori che offrono servizi specializzati. Con SAP Fieldglass, le aziende possono facilmente scalare l'elenco dei fornitori verso l'alto o verso il basso per semplificare le operazioni e ottenere rapidamente risultati aziendali.

SAP Fieldglass è una soluzione di gestione dei fornitori ideale per le aziende di vari settori, tra cui quello automobilistico, dei prodotti di consumo, bancario, della vendita al dettaglio e altri ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP Fieldglass

Pianificazione delle risorse aziendali (ERP)

Strumenti di gestione della supply chain, della finanza e delle spese

Funzioni di gestione del capitale umano

Software CRM e soluzioni per l'esperienza del cliente per fornire approfondimenti sulla catena del valore end-to-end

Pianificazione e analisi estese

Limiti di SAP Fieldglass

Costi di implementazione piuttosto elevati

Potenziali problemi di integrazione con gli strumenti esistenti rispetto ad altre soluzioni di gestione del fornitore

Talvolta lento o macchinoso da usare, soprattutto quando si aggiornano i dettagli dei lavoratori

Verifica manuale complessa per diverse funzionalità/funzione

Prezzi di SAP Fieldglass

Contattare SAP per i prezzi

Valutazioni dei clienti di SAP Fieldglass

G2 : 4.5/5 (290+ recensioni)

: 4.5/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

5. Genuity - Migliore per la gestione delle risorse tecnologiche e delle relazioni con i fornitori

via Genuità Genuity è uno strumento di gestione dei fornitori all-in-one che consente di individuare i fornitori, effettuare acquisti pertinenti e gestire le risorse tecnologiche. Grazie alle funzionalità/funzione di Genuity per la gestione delle risorse e dei fornitori, potete gestire il ciclo di vita della tecnologia della vostra azienda e prendere decisioni aziendali migliori e basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Genuity

Gestione SaaS/Vendor

Gestione dei contratti e degli asset

Gestione delle telecomunicazioni

Help desk IT

Monitoraggio della rete

Limiti di Genuity

Impossibilità di modificare la data dei biglietti

Limitata connessione dei moduli

Impossibilità di marcare i moduli con il logo dell'azienda

Nessuna funzionalità/funzione per l'aggiunta di filtri predefiniti per i biglietti

Integrazioni limitate rispetto ad altri sistemi di gestione dei fornitori

Prezzi di Genuity

**Versione di prova gratuita

Pagato: $29,99/mese per utenti illimitati

Genuity valutazioni dei clienti

G2 : 4.8/5 (50+ recensioni)

: 4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 5/5 (3 recensioni)

6. Onspring - La migliore per l'automazione dei processi complessi di gestione dei fornitori

via Primavera Onspring offre soluzioni aziendali automatizzate per la gestione dei fornitori, la minimizzazione dei rischi legati ai fornitori, la gestione degli incidenti e la preparazione delle organizzazioni alle verifiche. Questa piattaforma di gestione dei fornitori consente alle organizzazioni di risolvere problemi complessi, semplificando le attività aziendali ripetitive gestione dei processi processi e implementare automazioni che consentano di risparmiare risorse.

Inoltre, l'implementazione della piattaforma di gestione dei fornitori di Onspring è facile perché utilizza lo sviluppo senza codice, consentendo a qualsiasi utente di trascinare e rilasciare elementi per creare flussi di lavoro, app, dashboard e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Onspring

Reportistica in tempo reale in tabelle, grafici e mappe

Automazioni per le notifiche via email, SMS e Slack

Elenchi condivisi e documenti dinamici

Funzionalità di controllo degli accessi che regolano gli utenti che possono creare, leggere, modificare o eliminare gli elementi

Gestione delle politiche, dei rischi e dei fornitori

Limiti di Onspring

Difficoltà di accesso ai dati da diverse sezioni della piattaforma

Funzione di timeout complicata

Dimensioni dei campi poco flessibili per i report della dashboard

Accesso limitato per i non utenti

Curva di apprendimento ripida

Prezzi Onspring

Contattare Onspring per i prezzi

Valutazioni dei clienti Onspring

G2 : 4.8/5 (40+ recensioni)

: 4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

7. Precoro - Il migliore per la gestione efficace delle spese e dei fornitori

via Precoro Precoro è un sistema di gestione delle spese che aiuta le aziende a gestirle in modo più efficiente, grazie a funzionalità/funzione che consentono di richiedere, approvare e controllare gli ordini d'acquisto senza soluzione di continuità. Con i suoi diversi livelli di prezzo, è ideale per le piccole imprese, le aziende di medie dimensioni e le Enterprise che desiderano ottimizzare le relazioni con i fornitori e i pagamenti.

Con Precoro, le organizzazioni hanno anche accesso a risorse utili come un calcolatore del ROI degli account, una matrice di approvazione, un modello di strategia del processo di approvvigionamento e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Precoro

Creazione, raccolta e gestione delle richieste di acquisto

Integrazioni con QuickBooks, Slack, NetSuite e altro ancora

Pianificazione, controllo e automazione di fornitori e scorte

Soluzioni per la gestione delle spese aziendali

Reportistica personalizzata per l'analisi dei dati di acquisto

Strumenti per il caricamento e la manutenzione dell'inventario

Possibilità di aggiungere o invitare fornitori

Flessibilità e personalizzazione per l'aggiunta di nuovi ruoli, condizioni di approvazione e campi di documenti

Limiti di Precoro

Flusso di lavoro complicato per le ricevute e gli ordini di acquisto

Impossibilità per gli amministratori di modificare le bozze di fattura

Scarsa personalizzazione della base fornitori

I campi dei filtri non hanno sottotitoli

Gli ordini di acquisto non possono essere visualizzati come immagini

Prezzi Precoro

Per i team più piccoli: A partire da $35/mese per utente con fatturazione annuale

A partire da $35/mese per utente con fatturazione annuale Per team più grandi: Contattare Precoro per team di oltre 20 utenti

Valutazioni dei clienti su Precoro

G2 : 4.7/5 (120+ recensioni)

: 4.7/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

8. Gatekeeper - Migliore per la gestione semplificata del ciclo di vita di fornitori e contratti

via Il guardiano del cancello Gatekeeper è un venditore e un contratto software di gestione del ciclo di vita ideale per tutti i team, da quelli legali a quelli che si occupano di acquisti, finanza, operazioni, gestione dei fornitori e altro ancora. Offre funzionalità/funzione fondamentali come l'estrazione dei dati IA, le firme elettroniche e l'automazione del flusso di lavoro dei contratti, semplificando la stipula di accordi aziendali vantaggiosi con venditori, fornitori e altri partner esterni.

La piattaforma offre inoltre visibilità sui contratti e sui fornitori, consentendo alle organizzazioni di monitorare e controllare tutte le loro partnership aziendali e di garantire la conformità con tutte le normative pertinenti nella loro nicchia.

funzionalità/funzione migliori di #### Gatekeeper

Gestione del ciclo di vita dei fornitori e dei contratti

Portale fornitori con marchio

Scorecard bilanciate

Strumento di firma conforme

Integrazioni facili per gli sviluppatori

Creazione ed esecuzione di contratti senza contatto

Limiti di Gatekeeper

Le correzioni minori che migliorano la funzione richiedono troppo tempo per essere implementate

Impossibilità di archiviare o eliminare i contratti dei fornitori

Le marche temporali del software non si aggiornano con i cambiamenti dell'orologio

Flussi di lavoro complicati

L'implementazione non si converte in modo ordinato dalle versioni Word a quelle in PDF

Prezzi di Gatekeeper

Essentials: $1.125/mese per utenti illimitati (pagamento annuale)

$1.125/mese per utenti illimitati (pagamento annuale) Pro: $2.715/mese per utenti illimitati (pagamento annuale)

$2.715/mese per utenti illimitati (pagamento annuale) Enterprise: $4.815/mese per utenti illimitati (pagamento annuale)

$4.815/mese per utenti illimitati (pagamento annuale) Azienda personalizzata: Contattare Gatekeeper per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Gatekeeper

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

9. Procurify - Il migliore per semplificare il processo di approvvigionamento

via Procurify Procurify è una soluzione software che semplifica il processo di approvvigionamento. Offre a tutti i dipartimenti aziendali gli strumenti per gestire le decisioni di spesa e ottenere visibilità dei pagamenti in tempo reale.

La piattaforma Procurify consente la responsabilità finanziaria e la trasparenza del processo di approvvigionamento in tutta l'azienda, memorizzando al contempo dati di spesa accurati per favorire la crescita e l'espansione aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procurify

Richieste di acquisto e flussi di lavoro di approvazione

Gestione delle spese

Moduli di rimborso elettronico

Notifiche e chattare all'interno dell'app

Schede di spesa fisiche e virtuali

Limiti di Procurify

Difficoltà a correggere gli errori negli ordini di acquisto a meno che non se ne creino di nuovi

Impossibilità di vedere la cronologia degli ordini di un catalogo senza generare un report

La compilazione della sezione fiscale di una nota spese nell'app è talvolta complicata

Prezzi di Procurify

Contattare Procurify per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Procurify

G2 : 4.6/5 (160+ recensioni)

: 4.6/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

10. Tipalti - Il migliore per le aziende in rapida crescita

via Tipalti Tipalti è un'azienda che si occupa di debiti software di automazione per le aziende innovative e in rapida crescita. Questo strumento di gestione degli acquisti e dei fornitori consente alle aziende di gestire fatture e pagamenti senza aumentare il personale o implementare sistemi aggiuntivi. Grazie alle funzionalità finanziarie e di conformità personalizzate di Tipalti, le aziende possono limitare i rischi e le spese aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Tipalti

Gestione dei fornitori e delle fatture

Automazioni degli account da pagare

Pagamenti ai partner globali

Strumenti di approvvigionamento e soluzioni di gestione delle spese

Limiti di Tipalti

I moduli fiscali sono difficili da compilare

Cambiamento costante degli account

Funzionalità/funzione di reportistica di base

Occasionali record duplicati

Il collegamento con il sistema esistente richiede una notevole configurazione del backend

Prezzi di Tipalti

Contattare Tipalti per i prezzi

Valutazioni dei clienti Tipalti

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

Quanto costa il software di gestione dei fornitori?

Il costo del software di gestione dei fornitori può variare in modo significativo in dipendenza delle funzionalità/funzione specifiche, del numero di utenti e del provider. L'intervallo di prezzo può partire da gratis fino a diverse migliaia di dollari al mese, in particolare per le grandi aziende con numerosi utenti.

Alcuni provider offrono versioni o prove gratuite, anche se queste possono essere alquanto limitate in termini di funzioni e supporto. Possono servire come buona introduzione all'uso e alla valutazione delle funzionalità/funzione di base prima di passare alle versioni a pagamento.

I piani a pagamento di base per le piccole aziende, le startup o gli imprenditori individuali partono in genere da 20-40 dollari al mese. Questi programmi sono dotati di funzionalità/funzione essenziali, come un database centralizzato dei fornitori, una reportistica di base e di solito forniscono supporto per un numero limitato di utenti.

I piani di fascia media, adatti alle aziende di medie dimensioni, possono costare tra i 100 e i 500 dollari al mese. Questi piani offrono funzionalità più avanzate, come il monitoraggio delle prestazioni, un maggiore supporto agli utenti, opzioni di archiviazione più ampie e possono ospitare un numero maggiore di utenti.

I piani Enterprise, pensati per le aziende e le società più grandi, sono naturalmente più costosi. Il loro intervallo va da 1.000 a diverse migliaia di dollari al mese. Questi piani offrono funzioni estese, tra cui analisi avanzate, capacità di integrazione, utenti illimitati e spesso sono accompagnati da un supporto clienti dedicato.

Acquisto di software di gestione dei fornitori: Considerazioni chiave

Quando si cerca il software di gestione dei fornitori più adatto alla propria azienda, è essenziale considerare attentamente diversi fattori critici. La scelta di un sistema che si adatti al meglio alle vostre attività può fare la differenza nella gestione dei fornitori e nella semplificazione dei processi.

Identificate le vostre esigenze e i vostri oggetti specifici di gestione dei fornitori

Valutare se il software è in grado di integrarsi perfettamente con i sistemi esistenti, come ad esempio gli strumenti di accounting, di gestione dell'inventario e di project management

Verificate il supporto di integrazioni standard con gli strumenti aziendali comunemente utilizzati per garantire un flusso di dati fluido

Cercate un software che offra l'accesso alle API per integrazioni personalizzate

Considerare l'impatto di queste integrazioni sull'efficienza aziendale complessiva e sull'ottimizzazione delle risorse

Valutare se queste funzionalità di integrazione sono in linea con i vostri obiettivi aziendali e con i vostri profitti.

Trova il miglior software di gestione dei fornitori per la tua azienda

ClickUp è una soluzione completa per la gestione dei fornitori. Grazie alle sue funzionalità/funzione critiche e all'interfaccia facile da navigare, il software tiene conto dell'intero processo di gestione dei fornitori, trasformando il modo in cui i team scelgono i fornitori e fanno acquisti, pianificare gli eventi o attività, assegnare risorse e altro ancora.

Inoltre, combina perfettamente gestione del client , piano del progetto, monitoraggio delle attività, coordinamento di eventi e la condivisione di documenti, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti. Siete pronti a trasformare il vostro processo di gestione dei fornitori e ad usufruire di tutto il potenziale della vostra azienda? Adottate oggi stesso ClickUp come sistema di gestione dei fornitori!